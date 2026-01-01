Александр Коридзе

Психология,
которая работает.

Психолог, коуч предпринимателей и ТОП-менеджмента

Записаться База знаний
Александр Коридзе
10+ лет практики
2 314 часов консультаций
700+ обучающих тренингов

Регалии и опыт

  • Психолог, коуч предпринимателей и ТОП-менеджмента
  • ТОП-50 лекторов России 2021 («Знание.Лектор»)
  • Спикер: МБМ, РосМол, Общество «Знание» и др.
  • Приглашённый эксперт ТВ, автор статей Psychologies и других СМИ
  • Приглашённый спикер международной конференции о мозге и мышлении «Brain 2023»
  • Участник международной выставки интеллектуальной литературы «Non/fiction №26» 2024

Психология в моей жизни

Не только консультации — ещё шесть сфер, где эти навыки открыли двери.

Александр Коридзе на общественном форумеАлександр Коридзе выступает на заседании за круглым столомАлександр Коридзе в Государственной Думе

Общественная деятельность

Александр Коридзе выступает с лекцией о детекции лжиАлександр Коридзе ведёт выступление у флипчартаАлександр Коридзе в студии проекта «Энциклопедия „Знания“»

Публичные выступления

Александр Коридзе ведёт тренинг перед экраном с презентациейУчастники тренинга Александра Коридзе в залеАлександр Коридзе с микрофоном среди участников тренинга

Тренинги

Александр Коридзе с участниками благотворительного проектаАлександр Коридзе выступает на форуме движения «Матери России»Александр Коридзе на Форуме молодых семей

Благотворительность

Александр Коридзе в эфире РЕН ТВ в качестве профайлераСъёмка интервью с Александром Коридзе в студииАлександр Коридзе перед камерой на съёмочной площадке

ТВ и СМИ

Александр Коридзе и продюсер Сергей НетиевскийАлександр Коридзе и продюсер Валерий КомиссаровАлександр Коридзе в концертном зале

Шоу.Биз

Тренинги

Онлайн

Оффлайн

  • НЛП для помогающих профессий
  • НЛП для бизнеса
  • Публичные выступления
  • Управление состоянием
Подробнее

Что говорят заказчики

  • «Мы высоко ценим вашу компетентность и приглашаем Вас выступить в качестве спикера на конференции Brain2023.»

    Школа Бизнеса «Синергия»

  • «Отмечаем грамотную подготовку вебинаров и высокий уровень вовлечения участников. Рекомендуем Александра как профессионального бизнес-тренера.»

    АО Veropharm

  • «Помимо благодарности за профессионализм, хотим сказать отдельное спасибо за человеческий подход, любовь к своему делу и гибкость.»

    Epson

  • «Особая благодарность за высокую практическую ценность материала. Рекомендуем Александра как грамотного бизнес-тренера с большим практическим опытом.»

    Ренессанс Жизнь

Подробнее

Консультации

  • Страхи, фобии, тревога
  • Цели и предназначение
  • Самооценка и уверенность
  • Карьера и бизнес
  • Отношения и коммуникация
  • Выгорание и ресурс
Подробнее о консультациях

Бесплатно

Первый диагностический сеанс. Онлайн по всему миру или очно в Москве.

Выбрать время

46 разборов
техник НЛП.

От базовых понятий до сложных техник для жизни, работы и переговоров. С опорой на практику и нейрофизиологию.

Открыть базу знаний

Авторские медитации

Восстановление нервной системы, фокус и глубокое расслабление.

  • Антистресс · 3 сессии по 15 минут
  • Уверенность в себе
  • Принятие и любовь
Весь каталог Основы НЛП

НЛП для женщин: техники для отношений, карьеры и защиты

НЛП для женщин: как техники НЛП работают в отношениях с мужчиной, в карьере и в воспитании детей, как распознать манипуляцию и какие книги читать.

Читать Техники НЛП

3 позиции восприятия в НЛП: я, наблюдатель, система и мета-позиция

Три позиции восприятия в НЛП: я, другой и взгляд со стороны. Разбираем путаницу: наблюдатель или мета-позиция. Упражнение в 5 шагов, таблица, тест и наука.

Читать Техники НЛП

Интеграция частей личности: техника НЛП при конфликтах

Интеграция частей личности — техника НЛП при внутреннем конфликте: алгоритм из 9 шагов, два варианта, 5 решений типовых проблем, научная база и кейсы из практики.

Читать

Свяжитесь со мной

Напишите любым удобным способом — отвечаю лично.

Telegram WhatsApp VK