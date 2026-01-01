Александр Коридзе
Психология,
которая работает.
Психолог, коуч предпринимателей и ТОП-менеджмента
Регалии и опыт
- Психолог, коуч предпринимателей и ТОП-менеджмента
- ТОП-50 лекторов России 2021 («Знание.Лектор»)
- Спикер: МБМ, РосМол, Общество «Знание» и др.
- Приглашённый эксперт ТВ, автор статей Psychologies и других СМИ
- Приглашённый спикер международной конференции о мозге и мышлении «Brain 2023»
- Участник международной выставки интеллектуальной литературы «Non/fiction №26» 2024
Психология в моей жизни
Не только консультации — ещё шесть сфер, где эти навыки открыли двери.
Общественная деятельность
Публичные выступления
Тренинги
Благотворительность
ТВ и СМИ
Шоу.Биз
Тренинги
Онлайн
Оффлайн
- НЛП для помогающих профессий
- НЛП для бизнеса
- Публичные выступления
- Управление состоянием
Что говорят заказчики
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«Мы высоко ценим вашу компетентность и приглашаем Вас выступить в качестве спикера на конференции Brain2023.»
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«Отмечаем грамотную подготовку вебинаров и высокий уровень вовлечения участников. Рекомендуем Александра как профессионального бизнес-тренера.»
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«Помимо благодарности за профессионализм, хотим сказать отдельное спасибо за человеческий подход, любовь к своему делу и гибкость.»
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«Особая благодарность за высокую практическую ценность материала. Рекомендуем Александра как грамотного бизнес-тренера с большим практическим опытом.»
Консультации
- Страхи, фобии, тревога
- Цели и предназначение
- Самооценка и уверенность
- Карьера и бизнес
- Отношения и коммуникация
- Выгорание и ресурс
Бесплатно
Первый диагностический сеанс. Онлайн по всему миру или очно в Москве.Выбрать время
46 разборов
техник НЛП.
От базовых понятий до сложных техник для жизни, работы и переговоров. С опорой на практику и нейрофизиологию.Открыть базу знаний
Авторские медитации
Восстановление нервной системы, фокус и глубокое расслабление.
- Антистресс · 3 сессии по 15 минут
- Уверенность в себе
- Принятие и любовь
НЛП для женщин: техники для отношений, карьеры и защиты
НЛП для женщин: как техники НЛП работают в отношениях с мужчиной, в карьере и в воспитании детей, как распознать манипуляцию и какие книги читать.Читать Техники НЛП
3 позиции восприятия в НЛП: я, наблюдатель, система и мета-позиция
Три позиции восприятия в НЛП: я, другой и взгляд со стороны. Разбираем путаницу: наблюдатель или мета-позиция. Упражнение в 5 шагов, таблица, тест и наука.Читать Техники НЛП
Интеграция частей личности: техника НЛП при конфликтах
Интеграция частей личности — техника НЛП при внутреннем конфликте: алгоритм из 9 шагов, два варианта, 5 решений типовых проблем, научная база и кейсы из практики.Читать
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