Александр Коридзе Психология,

которая работает. Психолог, коуч предпринимателей и ТОП-менеджмента Записаться База знаний

10+ лет практики

2 314 часов консультаций

700+ обучающих тренингов

Регалии и опыт Психолог, коуч предпринимателей и ТОП-менеджмента

ТОП-50 лекторов России 2021 («Знание.Лектор»)

Спикер: МБМ, РосМол, Общество «Знание» и др.

Приглашённый эксперт ТВ, автор статей Psychologies и других СМИ

Приглашённый спикер международной конференции о мозге и мышлении «Brain 2023»

Участник международной выставки интеллектуальной литературы «Non/fiction №26» 2024

Психология в моей жизни Не только консультации — ещё шесть сфер, где эти навыки открыли двери.

Общественная деятельность

Публичные выступления

Тренинги

Благотворительность

ТВ и СМИ

Шоу.Биз

Что говорят заказчики «Мы высоко ценим вашу компетентность и приглашаем Вас выступить в качестве спикера на конференции Brain2023.» Школа Бизнеса «Синергия»

«Отмечаем грамотную подготовку вебинаров и высокий уровень вовлечения участников. Рекомендуем Александра как профессионального бизнес-тренера.» АО Veropharm

«Помимо благодарности за профессионализм, хотим сказать отдельное спасибо за человеческий подход, любовь к своему делу и гибкость.» Epson

«Особая благодарность за высокую практическую ценность материала. Рекомендуем Александра как грамотного бизнес-тренера с большим практическим опытом.» Ренессанс Жизнь Подробнее

Консультации Страхи, фобии, тревога

Цели и предназначение

Самооценка и уверенность

Карьера и бизнес

Отношения и коммуникация

Выгорание и ресурс Подробнее о консультациях

Бесплатно Первый диагностический сеанс. Онлайн по всему миру или очно в Москве. Выбрать время

46 разборов

техник НЛП.

От базовых понятий до сложных техник для жизни, работы и переговоров. С опорой на практику и нейрофизиологию.

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Авторские медитации

Восстановление нервной системы, фокус и глубокое расслабление.

Антистресс · 3 сессии по 15 минут

Уверенность в себе

Принятие и любовь

Весь каталог

Основы НЛП

НЛП для женщин: техники для отношений, карьеры и защиты

НЛП для женщин: как техники НЛП работают в отношениях с мужчиной, в карьере и в воспитании детей, как распознать манипуляцию и какие книги читать.

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Техники НЛП

3 позиции восприятия в НЛП: я, наблюдатель, система и мета-позиция

Три позиции восприятия в НЛП: я, другой и взгляд со стороны. Разбираем путаницу: наблюдатель или мета-позиция. Упражнение в 5 шагов, таблица, тест и наука.

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Техники НЛП

Интеграция частей личности: техника НЛП при конфликтах

Интеграция частей личности — техника НЛП при внутреннем конфликте: алгоритм из 9 шагов, два варианта, 5 решений типовых проблем, научная база и кейсы из практики.

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