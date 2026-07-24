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3 позиции восприятия в НЛП: я, наблюдатель, система и мета-позиция
Коротко: три позиции восприятия — это модель из нейролингвистического программирования, описывающая три точки зрения на любую ситуацию: свою (первая позиция), партнёра (вторая) и внешнюю (третья). В классике НЛП третья позиция — это взгляд наблюдателя со стороны. На практике её удобно разделять на два разных инструмента: мета-позицию (снять эмоции) и позицию системы (оценить по с точки зрения системы). Освоив переключение, вы перестаёте застревать в конфликтах и начинаете принимать решения без эмоциональных искажений.
Нужна сразу практика? → Упражнение «Три позиции восприятия» в 5 шагов
Это одна из практических техник НЛП — весь каталог собран в статье «Техники НЛП».
Кратко о главном
- Модель трёх позиций формализовали Джон Гриндер и Джудит Делозье в книге «Turtles All the Way Down» (1987), опираясь на идею «тройного описания» Грегори Бейтсона и практику Вирджинии Сатир
- Главная путаница темы: третья позиция — это наблюдатель или система? У Гриндера и Делозье — наблюдатель. В части практических школ и в моей работе — система норм. Разбираю ниже отдельным разделом
- Отдельные механизмы модели проверены в академической психологии: Galinsky и коллеги (2008) по второй позиции, Grossmann и Kross (2014) по мета-позиции. Сама модель НЛП как целое — не проверялась
Из этой статьи вы узнаете как переключаться между позициями и перестанете путать наблюдателя с системой — на этом спотыкаются даже практикующие. Объясняю без терминологического тумана, шаг за шагом, и примеры беру из практики: переговоры и управление, семейные отношения, разговор с ребёнком. Покажу и обратную сторону: риски каждой позиции и случаи, когда технику лучше не трогать.
Рекомендации по чтению статьи: прочитайте бегло, а потом вернитесь к упражнению и пройдите его по шагам.
Содержание
- Пре-тест: какая позиция у вас ведущая?
- Что такое три позиции восприятия
- Третья позиция — это наблюдатель или система?
- Первая позиция — «Я сам»
- Вторая позиция — «Другой человек»
- Третья позиция — «Система»
- Мета-позиция — взгляд наблюдателя
- Таблица сравнения позиций
- Как три позиции проявляются в жизни
- Упражнение «Три позиции восприятия»: техника в 5 шагов
- Что говорит наука о позициях восприятия
- Четвёртая позиция — «Мы» по Дилтсу
- Три позиции и похожие методы
- Типичные ошибки и ловушки
- Кому техника не подходит
- Часто задаваемые вопросы
- Шпаргалка: какая позиция для чего
Пре-тест: какая позиция у вас ведущая?
Три коротких вопроса ниже показывают вашу ведущую позицию восприятия — ту, в которой вы застреваете чаще всего. Отвечайте первым, что приходит в голову: правильных или неправильных ответов здесь нет.
В конфликте вы чаще всего:
- А) Чётко знаете, чего хотите, и отстаиваете свою позицию
- Б) Пытаетесь понять второго участника, встать на его место
- В) Оцениваете ситуацию по правилам: «что здесь справедливо / законно / принято»
Когда близкий человек рассказывает о проблеме:
- А) Вспоминаете похожую ситуацию из своей жизни
- Б) Буквально чувствуете его боль как свою
- В) Слушаете, оценивая: насколько его слова соответствуют норме
Принимая важное решение:
- А) Опираетесь на свои ощущения — «нравится / не нравится»
- Б) Советуетесь с теми, кого это касается
- В) Оцениваете по критериям: «Соответствует ли это правилам / закону / традиции?»
Больше А — ведущая первая позиция. Больше Б — вторая. Больше В — третья. Если поровну — вы уже интуитивно переключаетесь, осталось сделать навык осознанным.
Откуда берётся ведущая позиция? Чаще всего — из среды, в которой вы росли. То, в какой позиции вы застреваете по умолчанию, редко бывает осознанным выбором.
- Семейное воспитание: если в семье было принято жёстко отстаивать своё — скорее всего, выросла первая позиция. Если ребёнка учили «будь удобным, думай о других» — ведущей стала вторая.
- Профессия: бухгалтеры и юристы чаще живут в третьей (норма — их рабочий инструмент). Психологи — во второй (понимать клиента). Предприниматели — в первой.
- Культура и страна: в США в среднем сильнее выражена первая позиция, в Европе — третья (ориентация на правила и законы), в восточных и кавказских культурах — вторая (приоритет рода, общины, гостеприимства).
Особенно ярко культурная обусловленность заметна на Кавказе: человек, выросший в среде, где «родовое» важнее «личного», может годами испытывать трудности с первой позицией. Отстаивание своих интересов подсознательно воспринимается как эгоизм — хотя на самом деле это базовая опора личности, без которой невозможна ни здоровая эмпатия, ни уважение к правилам. Особенно это касается женского пола.
Что такое три позиции восприятия
Три позиции восприятия — это способ смотреть на ситуацию не с одной, а с трёх разных точек зрения.
Модель пришла из нейролингвистического программирования, но её корни лежат глубже. Грегори Бейтсон в книге «Разум и природа» (1979) сформулировал принцип «двойного описания»: любое явление, увиденное с двух независимых точек, даёт качественно новую информацию — примерно как два глаза дают объём вместо плоской картинки. Джон Гриндер и Джудит Делозье развернули эту идею в «тройное описание» и оформили как часть Нового кода НЛП в книге «Turtles All the Way Down» (1987). Практическую механику — рассадку по стульям, телесное переключение — они взяли из семейной терапии Вирджинии Сатир.
Суть проста: в любой коммуникации есть как минимум три перспективы. Моя, другого человека и внешняя. Научившись осознанно переключаться между ними, вы получаете объёмную картину вместо плоской.
Аналогия: это как смотреть на дом с разных сторон. У каждой — свой вид. Ни один не ложный, но полную картину даёт только сумма трёх.
Ключевая мысль простыми словами: позиция восприятия — это положение, из которого вы смотрите, а не настроение и не мнение. Смените положение — изменится и то, что вы видите.
В популярных изложениях эти три позиции называют по-простому: эгоист (первая), альтруист (вторая), системщик (третья). В этих названиях нет осуждения — они лишь подчёркивают, какие мотивы выходят на первый план. Сам по себе «эгоизм» первой позиции — не порок, а здоровое чувство своих границ. Как и «альтруизм» второй — не обязательство раствориться в ком-то другом.
Третья позиция — это наблюдатель или система?
Третья позиция восприятия — это внешний взгляд на ситуацию, и здесь начинается главная терминологическая путаница темы.
У Гриндера и Делозье (1987) третья позиция описана как позиция наблюдателя: диссоциированный взгляд со стороны, «муха на стене». В части практических школ (и в моей работе с клиентами) третьей позицией называют позицию системы — оценку происходящего по закону, регламенту или традиции. Это два разных инструмента с разными задачами, и путать их дорого: один снимает эмоции, второй даёт критерий решения.
Разложу по полкам.
|Что имеют в виду
|Как это называют
|Механизм
|Главный вопрос
|Взгляд со стороны, без эмоций
|3-я позиция (Гриндер, Делозье, 1987); мета-позиция; позиция наблюдателя
|Диссоциация
|«Что здесь вообще происходит?»
|Оценка по норме
|Позиция системы; позиция закона; 3-я позиция (ряд практических школ)
|Приоритет нормы над чувством
|«Что по закону / регламенту?»
|Взгляд группы как целого
|4-я позиция «мы» (Дилтс, 2010)
|Идентификация с системой людей
|«Что хорошо для всех нас?»
Дальше в статье я использую термин «третья позиция» во втором значении — как позицию системы.
Важно: если вы учитесь по классическим книгам Нового кода, держите в голове, что там «третья позиция» = мой «мета-позиция». Терминология разная, инструменты — те же.
Первая позиция — «Я сам» (ассоциация)
Первая позиция восприятия — это полная ассоциация с собственным опытом. Вы смотрите на мир своими глазами, слышите своими ушами, чувствуете своё тело. Всё, что происходит, происходит с вами, от первого лица.
В книге «НЛП работает?!» я определял это так: «Ассоциация — изменение состояния человека согласно тому, что он слышит, видит, чувствует или думает». Первая позиция — это и есть то самое состояние.
Признаки первой позиции
- В речи: «я чувствую», «я хочу», «мне кажется», «моё мнение»
- Тело: собранно, поза прямая, взгляд направлен вперёд
- Эмоции: живые, включённые — вы реагируете на происходящее
Когда нужна: когда отстаиваете границы, принимаете решения, разбираетесь, чего хотите на самом деле. Без первой позиции вы флюгер, который поворачивается в сторону любого ветра.
Пример из практики: обратилась женщина, которая недавно получила руководящую должность. Она так хотела понравиться подчинённым, что неосознанно была в просящей позиции — много шла на уступки и послабления. Через два месяца ей «сели на голову». В работе с ней, среди прочего, прорабатывали первую и третью позицию: навык слышать свои желания, отстаивать границы и при этом действовать в рамках системы. Спустя месяц она смогла выровнять позицию и выстроить нормальное управление.
Риски первой позиции
В первой позиции восприятия работает «тоннельное зрение». Вы видите только свою правду и перестаёте замечать, что у другого человека может быть иная реальность. В этом состоянии легко обидеть, оскорбить, спровоцировать конфликт на ровном месте.
Важно: первая позиция — база для всех остальных. Если вы не знаете, чего хотите вы сами, попытки встать на место другого закончатся потерей границ. Подробнее — в статье про ассоциацию в НЛП.
Вторая позиция — «Другой человек» (эмпатия)
Вторая позиция восприятия — это способность воспринимать ситуацию глазами другого человека. Вы «пересаживаетесь» в его тело, смотрите на мир его глазами, реконструируете его мотивы, ценности, убеждения.
В книге «НЛП работает?!» я приводил такой пример: «Вы слушаете подругу, которая красочно и в подробностях рассказывает, как ей было плохо. Вы начинаете „примерять” это состояние на себя, и в итоге вам тоже становится плохо». Вот это — спонтанный, неуправляемый переход во вторую позицию.
Признаки второй позиции
- В речи: интерес к другому человеку, «А у вас как?», «А вы что думаете?»
- Тело: непроизвольно копируете позу собеседника, меняется тон голоса
- Эмоции: синхронизируетесь с состоянием партнёра
Когда нужна: в переговорах, конфликтах, в разговоре с детьми, в продажах. Без неё невозможно понять истинные мотивы человека.
Аналогия: это как в компьютерной игре на время залезть в персонажа другого игрока. Вы видите его интерфейс, его цели, его карту, его запас патронов. Информация, собранная оттуда, бесценна для выстраивания стратегии — но играть партию вы всё равно будете за себя.
Пример из практики: ко мне обратился руководитель отдела — назовём его Михаилом. Запрос звучал как «хочу повысить качество управления и мотивацию сотрудников». В ходе опроса выяснилась классическая картина: мощная первая позиция, изредка переключение в третью (по регламенту), и полное игнорирование второй. На мой вопрос, пробовал ли он понять мотивацию подчинённых, Михаил ответил с характерным скепсисом: «Если я начну влезать в их головы, я потеряю авторитет. Руководитель должен быть жёстким».
Знакомое ограничивающее убеждение? Ещё бы. Михаил искренне считал, что встать на место другого — значит с ним согласиться, раствориться, стать «понимающим и мягкотелым». Изучили, что вторая позиция — это разведка, а не капитуляция. Вы заходите на территорию сотрудника, смотрите его глазами, считываете его ценности и мотивы — а потом возвращаетесь в первую позицию и принимаете решение уже с этими данными. Как разведчик: зашёл на базу противника, посмотрел карту, вышел. Вы же не остаётесь там жить (Ему как бывшему военному понравилась такая аналогия).
Начали тренировать. Михаил выбрал самого «трудного» сотрудника — талантливого, но постоянно срывающего дедлайны. Попробовал представить себя на его месте, его рабочую нагрузку, его картину мира. И вдруг понял: сотрудник не ленился — он боялся делегировать и тащил всё на себе, потому что в прошлой компании за ошибки наказывали рублём. Михаил скорректировал подход: вместо «сдай до пятницы» предложил «выбери, что можешь отдать коллегам, и сфокусируйся на главном». Сотрудник перестал выгорать, дедлайны выровнялись.
Михаил не стал «мягким». Он остался требовательным руководителем из первой позиции — но теперь его требования опирались на реальную мотивацию людей, а не на абстрактные «надо». И да, авторитет не упал — вырос. Потому что подчинённые почувствовали, что их понимают, а не просто давят.
Риски второй позиции
Главная ловушка второй позиции восприятия — потеря своих границ. Если задержаться в ней надолго, человек перестаёт понимать, чего хочет сам. Клиенты, которые годами «понимали партнёра», приходят с одинаковой формулировкой: не знаю, что делать со своей жизнью.
И здесь возникает резонный вопрос: если эмпатия так полезна, почему её избыток вредит? Понимать другого и чувствовать за другого — разные вещи, и в переговорах они дают противоположный результат. Экспериментальные данные — в разделе «Что говорит наука».
Важно: вторая позиция — для сбора информации, а не для проживания чужой жизни. Зашли, собрали, вернулись в первую.
Почему может не сработать: если ситуация слишком эмоционально заряжена, вход во вторую позицию мозг воспримет как угрозу. Тогда сначала нужно выйти в мета-позицию, снизить накал, и только потом пробовать «встать на место другого».
Третья позиция — «Система» (закон, традиция, культура)
Третья позиция восприятия — это взгляд на ситуацию через призму системы. Вы оцениваете происходящее по закону, регламенту, корпоративной культуре, семейным правилам или моральным нормам. Не «я хочу» (1-я позиция) и не «он чувствует» (2-я), а «что по правилам», «согласно закону», «так у нас принято».
Аналогия: третья позиция — это судья в зале суда. Зритель просто смотрит и, может быть, сочувствует. Судья тоже смотрит со стороны, но у него на столе кодекс.
Признаки третьей позиции
- В речи: «по закону», «согласно регламенту», «так принято», «в нашей культуре это означает»
- Тело: поза эксперта — прямая, устойчивая, взгляд оценивающий
- Эмоции: сами становятся объектом оценки — «это допустимо / недопустимо», «справедливо / несправедливо». Состояние диссоциации (безэмоционально).
Когда нужна: когда решение должно опираться не на личные ощущения, а на внешний стандарт — закон, должностную инструкцию, семейную традицию, кодекс чести, профессиональную этику.
Пять приёмов входа в третью позицию
- Вопрос к закону — спросите себя: «Что по этому поводу говорит закон / устав компании / кодекс?». Переключитесь с эмоции на нормативный текст.
- Глазами традиции — представьте, как посмотрел бы на ситуацию основатель компании, ваш дед, уважаемый вами носитель профессии. Какие неписаные правила здесь работают?
- Позиция арбитра — мысленно сядьте на место судьи, который оценивает факты по норме, а не по симпатиям.
- Рамка «справедливо / несправедливо» — отключите личный интерес и спросите: «Это справедливо для всех участников?»
- Категорический императив — сведите ситуацию к принципу: «Если бы это стало всеобщим правилом, мир стал бы лучше или хуже?» (приём заимствован у Канта и в НЛП формально не описан — но работает).
Пример из практики: руководитель отдела не мог наказать подчинённого за нарушение регламента. «Он хороший парень, я понимаю, почему он так сделал». Диагноз простой: человек застрял во второй позиции и не мог переключиться в третью. Мы вывели причины, которые лежали в том, что он проваливался во вторую позицию (страх быть отвергнутым). Составили программу прокачки третьей позиции. Через месяц для него это стало нормальным состоянием использовать и оперировать должностными инструкциями.
Риски третьей позиции
Застревание в третьей позиции восприятия ведёт к бюрократическому формализму. Человек судит по букве закона: «правила есть правила» — и плевать, что в этом конкретном случае они ведут к несправедливости. Третья позиция нужна для проверки на соответствие норме, а не вместо живого разговора.
Почему может не сработать: если в компании / семье нет внятных правил (или они противоречат друг другу), третьей позиции не на что опереться. Тогда сначала определите критерий: что считать нормой именно здесь? Иногда норму приходится создавать — через вопрос «какое правило было бы справедливым для всех участников?».
Мета-позиция — взгляд наблюдателя
Мета-позиция — это диссоциированный взгляд на ситуацию со стороны, без эмоционального включения и без оценки. Вы наблюдаете за собой и собеседником как за двумя персонажами на экране: видите позы, слышите интонации, замечаете, кто на что реагирует.
Именно эту позицию Гриндер и Делозье называли третьей. Её задача одна — снять накал.
Приёмы входа сюда другие, чем в третью позицию: посмотреть на сцену «с балкона», мысленно поставить стеклянную перегородку, прокомментировать происходящее голосом спортивного комментатора.
Механику диссоциации я подробно разбираю в отдельной статье — диссоциация в НЛП.
Таблица сравнения позиций
|Параметр
|1-я позиция (Я)
|2-я позиция (Другой)
|3-я позиция (Система)
|Мета-позиция (Наблюдатель)
|Суть
|Свои интересы
|Чужая перспектива
|Норма / закон / традиция
|Взгляд со стороны
|Механизм
|Ассоциация с собой
|Ассоциация с другим
|Приоритет нормы над чувством
|Диссоциация
|Главный вопрос
|«Что я хочу и чувствую?»
|«Что он хочет и чувствует?»
|«Что по закону / традиции?»
|«Что здесь происходит?»
|Речь
|«Я», «мне», «моё»
|От лица другого
|«По правилам», «согласно»
|Описание фактов без оценки
|Тело
|Собранно, включено
|Копирует собеседника
|Поза эксперта
|Отстранённо, взгляд «сверху»
|Ключевое действие
|Отстаивать и решать
|Понимать и собирать данные
|Оценивать по норме
|Наблюдение, аналитика
|Риск
|Эгоцентризм
|Потеря границ
|Формализм
|Безэмоциональность
|Когда включать
|Защита интересов
|Понимание мотивов
|Проверка по норме
|Для непредвзятого анализа
Как три позиции проявляются в жизни
В жизни три позиции проявляются как привычные роли: в бизнесе, в отношениях, в разговоре с ребёнком человек по умолчанию тяготеет к одной из них и застревает в её типичных рисках. Разбираю по сферам, с которыми чаще всего работаю на консультациях.
Бизнес и управление
|Позиция
|В чём сильна
|В чём вредит (если застрять)
|1-я (свои интересы)
|Чёткость позиции, авторитет, скорость решений
|Неспособность к компромиссам, конфликты с партнёрами, авторитарный стиль управления и как следствие потеря обратной связи от подчинённых.
|2-я (понимание других)
|Лояльность команды, умение договариваться
|Перегрузка, проблемы с делегированием и личными границами, выгорание, неспособность собрать рабочую систему
|3-я (система)
|Порядок, регламенты, предсказуемость
|Сложно в стартапах и хаотичных средах, где правил пока нет. Чрезмерное бюрократизация снижение производительности и гибкости
В переговорах полезно использовать все три: первую — чтобы знать, чего добиваетесь вы; вторую — чтобы понять истинные мотивы другой стороны; третью — чтобы оценить предложение по нормам рынка и закона. Пропуск любой из позиций ведёт к перекосу: без первой — уступите, без второй — не поймёте собеседника, без третьей — заключите сделку, которая противоречит регламенту.
Отношения и семья
|Позиция
|Как проявляется
|Риск
|1-я (эгоист)
|Продавливание, доминирование, «я сказал — значит так»
|Конфликты, холодность партнёра
|2-я (альтруист)
|Забота, угадывание желаний, стремление угодить
|Растворение в партнёре, потеря себя
|3-я (система)
|Ориентация на традиции, «так принято в нашей семье»
|Негибкость — смена поколений делает старые правила бесполезными
В отношениях здоровый баланс выглядит так: первая позиция даёт личные границы («мне это не подходит»), вторая — близость («я понимаю, почему тебе это важно»), третья — общую рамку («в нашей паре принято так»).
Упражнение «Три позиции восприятия»: техника в 5 шагов
Навык переключения — центральный результат практики. Ниже последовательность, которую я использую с клиентами на консультациях.
Важно: при выполнении техники между шагами переходите в мета-позицию — «сбрасывайте» состояние.
Шаг 1. Подготовка. Выберите неострую ситуацию для тренировки. Не берите свежий конфликт — возьмите что-нибудь нейтральное, вроде вчерашнего рабочего созвона.
Если делаете стоя: отметьте на полу три точки и физически переходите между ними при смене позиции. Это та самая рассадка по стульям, которую Гриндер и Делозье взяли у Вирджинии Сатир. Тело, меняющее место в пространстве, переключает состояние быстрее, чем воображаемая пересадка.
Шаг 2. Войдите в первую позицию. Сядьте прямо, закройте глаза. Почувствуйте своё тело. Спросите себя: «Что я вижу? Что слышу? Что чувствую? Какие у меня цели». Побудьте в этом 30 секунд.
Шаг 3. Перейдите во вторую позицию. Мысленно пересядьте на место другого человека. Примите его позу, если помните. Спросите: «Что он видит? Что слышит? Что чувствует? Чего он хочет?». Не оценивайте — просто фиксируйте.
Шаг 4. Перейдите в третью позицию. Встаньте прямо, примите позу эксперта. Представьте, что вы носитель правила — закона, регламента, традиции. Спросите: «Что по норме? Справедливо ли это для системы в целом? Как наши желания соотносятся с общей системой».
Шаг 5. Вернитесь. Вернитесь в первую позицию. Запишите инсайты, если они появились.
Экспресс-вариант на 30 секунд: вспомните недавнее событие, которое вас задело, и по 10 секунд на позицию ответьте на три вопроса. «Что было важно мне?» (1-я). «Что было важно ему?» (2-я). «Что по правилам?» (3-я). Заметили, как изменилось восприятие?
Почему может не сработать: если ситуация всё ещё эмоционально заряжена, начинайте не с первой позиции, а с мета-позиции — сначала успокойте нервную систему, потом переходите ко второй и первой. Третью включайте последней, когда эмоции утихли и нужна оценка по норме.
Стоп-правило: если после двух-трёх попыток упражнение не снижает накал, а усиливает тревогу, вызывает спутанность или пугающее ощущение «взгляда со стороны» — остановитесь и не продолжайте самостоятельно. Это повод обратиться к психологу или психотерапевту, а не «дожимать» технику.
Повторяйте 3–5 минут в день. Через неделю переключение начнёт происходить само.
Бонус для родителей: тренировка через игру
Если у вас есть дети, три позиции восприятия можно тренировать без скучных упражнений — через обычную игру. Дети любят играть в роли, а мозг у них пластичен: привычка видеть ситуацию с разных сторон закладывается именно сейчас.
Важно: это игра, а не диагностика и не способ «исправить» ребёнка. Предлагайте её как совместное занятие и остановитесь, если ребёнок не хочет играть или тема для него ещё слишком свежая и болезненная. Задача — поддержать способность видеть разные точки зрения, а не добиться нужного вам вывода.
Возьмите ситуацию из жизни ребёнка — учёбу, общение с друзьями, бытовой конфликт — и предложите посмотреть на неё из разных ролей:
- Первая позиция: «А что ты сам думаешь об этом? Что ты чувствуешь? Чего хочешь»
- Вторая позиция: «А что, по-твоему, думает Петя? Почему он так поступил? Что он хотел?»
- Третья позиция: «А какие в школе правила на этот счёт? А что обычно говорят родители в таких ситуациях?»
Так ребёнок незаметно учится отстаивать свои границы (1-я), понимать других (2-я) и соотносить свои желания с нормами (3-я). И — в отличие от взрослых — у него нет убеждения, что «вторая позиция — это слабость» или «первая — это эгоизм». Эти установки формируются позже, и если навык переключения заложить до них, человек будет пользоваться всеми тремя позициями естественно, а не выбирать одну и защищать её как единственно верную.
Что говорит наука о позициях восприятия
Модель трёх позиций как целое научной проверки не проходила.
Вторая позиция: почему «понять» работает лучше, чем «прочувствовать»
Понять другого в переговорах работает лучше, чем прочувствовать за него: принятие перспективы даёт преимущество, которого эмпатия не даёт. Это показали Адам Галински с коллегами (2008, Psychological Science), сравнив два навыка — когнитивную способность встать на точку зрения собеседника и способность эмоционально к нему подключиться.
Результат оказался асимметричным. Принятие перспективы помогало находить скрытые договорённости и получать за столом переговоров больше. Эмпатия такого преимущества не давала, а временами мешала — и обнаружить возможную сделку, и получить собственную выгоду.
Это созвучно тому, о чём я писал выше: вторая позиция — инструмент сбора информации, а не способ прожить чужие чувства. Оговорюсь честно: эксперимент проверял переговорный навык, а не саму процедуру НЛП. Зашли, поняли мотивы, вышли. Растворяться не обязательно и вредно.
Мета-позиция: эффект самодистанцирования
Эффект самодистанцирования — это когда взгляд на собственную проблему от третьего лица делает рассуждения о ней такими же здравыми, как рассуждения о чужих делах. Обнаружили его Игорь Гроссманн и Итан Кросс (2014, Psychological Science), изучая то, что назвали «парадоксом Соломона»: библейский царь славился мудростью в чужих делах и катастрофически провалил собственную семейную жизнь.
В трёх экспериментах (N = 693) участники рассуждали о чужих проблемах заметно мудрее, чем о своих: точнее признавали пределы своего знания, придавали больше веса компромиссу и вероятности будущих изменений, полнее учитывали чужие точки зрения. А затем — ключевой момент — эта асимметрия снималась самодистанцированием: когда человека просили посмотреть на собственную проблему от третьего лица, качество его рассуждений о ней подтягивалось до уровня рассуждений о чужих.
Это академический аналог мета-позиции, с измеренным эффектом. Кросс с коллегами (2014, Journal of Personality and Social Psychology) описали и более простую версию приёма: во внутренней речи обращаться к себе по имени или на «вы» вместо «я».
Не любая смена фокуса помогает
Уэбб, Майлз и Шеран (2012, Psychological Bulletin) обобщили 306 экспериментальных сравнений стратегий регуляции эмоций. Принятие чужой перспективы показало там один из самых сильных эффектов (d+ = 0,45) — выше, чем переоценка стимула (0,36) или отвлечение (0,27). Но тот же мета-анализ показал обратную сторону: концентрация на собственных переживаниях дала отрицательный эффект (–0,26), а подавление самого переживания эмоции не дало эффекта вовсе (–0,04).
Отсюда важная граница. Мета-анализ изучал общий класс лабораторных приёмов, а не упражнение «три позиции восприятия» и не диссоциацию по Гриндеру и Делозье. Смена точки зрения — действительно рабочая стратегия, но эффект здесь средний, а не гарантированный, и данных о переносе именно НЛП-процедуры за пределы лаборатории мета-анализ не даёт.
Ключевая мысль простыми словами: НЛП не изобрело эти механизмы и не доказало их. Оно упаковало их в удобную процедуру раньше, чем психология успела их измерить. Пользоваться процедурой можно — но, пожалуйста, без фраз вроде «это научно доказано». Доказаны отдельные кирпичи, а не всё здание.
Четвёртая позиция — «Мы» по Дилтсу
Четвёртая позиция восприятия — это взгляд с точки зрения группы как единого целого. Роберт Дилтс с соавторами описал её в книге «НЛП-2: поколение Next» (2010): не «я», не «ты», не «правила», а «мы», «нас», «наше».
Её легко спутать с третьей, потому что обе называют системными. Разница в том, какая это система. Третья позиция — система правил, она отвечает на вопрос «что положено?». Четвёртая — система людей, она отвечает на вопрос «что хорошо для всей группы?».
Иногда ответы совпадают. Иногда нет — и тогда приходится выбирать между буквой регламента и интересами команды. Собственно, в этом конфликте и живёт большая часть управленческих решений.
Полезна четвёртая позиция в командной работе, семейных отношениях, лидерстве. Но для начала освойте три базовые.
(Пятую позицию — «позицию Ангела» или трансцендентную — упоминают отдельные школы, преимущественно в эзотерическом ключе. В классических источниках НЛП её описания нет, поэтому в этой статье я её не разбираю.)
Три позиции и похожие методы
Смена точки зрения — не изобретение НЛП. Похожие процедуры независимо появились в нескольких направлениях, и знать об этом полезно: если инструмент НЛП вам не зашёл, соседний может подойти лучше.
|Метод
|Откуда
|Что делает
|Ближайшая позиция
|Техника пустого стула
|Гештальт-терапия, Фриц Перлз
|Диалог с воображаемым собеседником на пустом стуле
|2-я позиция
|Скульптура семьи
|Семейная терапия, Вирджиния Сатир
|Расстановка участников в пространстве, смена мест
|2-я и 3-я
|Децентрация
|Когнитивно-поведенческая терапия
|Отделение себя от собственной мысли: «у меня есть мысль, что…»
|Мета-позиция
|Самодистанцирование
|Академическая психология, Кросс и Гроссманн
|Взгляд на свою ситуацию от третьего лица
|Мета-позиция
|Теория разума
|Когнитивная психология развития
|Моделирование психического состояния другого
|2-я позиция
|Стратегия Уолта Диснея
|НЛП, Роберт Дилтс
|Три роли — мечтатель, реалист, критик — смотрят на вашу собственную цель, а не на позицию в диалоге
|Ближе к 1-й и 3-й, но про роли мышления, а не про людей
Разница между ними — в основном в упаковке и в объёме доказательной базы. Механика «встань на другое место — увидишь другое» одна и та же.
Типичные ошибки и ловушки
За годы консультаций я вижу две ошибки, которые повторяются чаще остальных.
1. Боязнь, что при смене позиции вы в ней останетесь
Самый частый страх: «Если я войду во вторую позицию, я стану слабохарактерным и не смогу вернуться». Или наоборот: «Если я всё время в первой позиции, я испорчу отношения». Люди боятся, что смена восприятия — это навсегда.
На деле всё наоборот: умение переключаться не сужает ваши возможности, а расширяет их. Вы не становитесь слабым от того, что поняли другого. Вы становитесь более точным в решениях, потому что у вас теперь есть данные со всех трёх точек зрения.
2. Убеждение, что одна позиция «правильнее» другой
Вторая распространённая ошибка — считать первую позицию «сильной», а вторую «слабой» (или наоборот) и навязывать своё предпочтение окружающим. «Будь жёстче», «будь мягче», «думай головой, а не сердцем» — каждая из этих установок закрепляет человека в одной позиции, лишая его гибкости.
На самом деле у каждой позиции — свой контекст, и ни одна из них не универсальна. Первая хороша, когда нужно отстоять границы. Вторая — когда нужно понять мотивы. Третья — когда оценить по норме. Если вы умеете переключаться между всеми тремя, у вас появляется свобода выбора.
Это прямое следствие базовой пресуппозиции НЛП «карта не есть территория»: ваша позиция восприятия и есть одна из карт, а не сама территория. Полный список — в статье «Пресуппозиции НЛП».
3. Перенос личного перекоса в работу
Третья ошибка — не замечать, что ведущая позиция уже управляет вашей карьерой. Симптомы у каждой свои: из первой человек не идёт на компромиссы и слывёт несговорчивым, из второй берёт чужую нагрузку и выгорает, из третьей теряется там, где регламентов ещё нет. Как это выглядит по каждой позиции, я разобрал выше в таблице «Бизнес и управление».
Кому техника не подходит
Техника не подходит людям в остром горе, панической атаке, при посттравматическом стрессовом расстройстве (ПТСР), депрессии, суицидальных мыслях или признаках психотического состояния — спутанности, бреде, галлюцинациях. Не подходит она и при выраженной деперсонализации, когда ощущение «взгляда со стороны» приходит непроизвольно и пугает. Во всех этих состояниях технику применять не нужно: сначала врач, психиатр или клинический психолог. При суицидальных мыслях — телефон доверия, номера в конце статьи.
Не используйте технику самостоятельно и для проработки травматического опыта. Вход во вторую позицию по отношению к человеку, который причинил вам вред, может усилить состояние, а не облегчить его.
Три позиции восприятия — инструмент саморефлексии, а не психотерапия.
Часто задаваемые вопросы
Что такое три позиции восприятия в НЛП?
Три позиции восприятия — модель из нейролингвистического программирования, описывающая три точки зрения на ситуацию: первая (я своими глазами), вторая (глазами собеседника) и третья (внешний взгляд — наблюдателя или системы норм). Осознанное переключение между ними даёт объёмное видение, снижает конфликтность и улучшает взаимопонимание.
Чем отличается 2 и 3 позиция восприятия?
Вторая позиция — это ассоциация с другим человеком: вы реконструируете его чувства и мотивы. Третья — оценка ситуации по внешней норме: закону, регламенту, традиции. Вторая отвечает на вопрос «почему он так поступил», третья — «допустимо ли это по правилам». Вторая собирает информацию, третья даёт критерий решения.
Как научиться переключаться между позициями восприятия?
Самый быстрый способ — телесное переключение. Смените положение: для первой сядьте прямо и почувствуйте тело, для второй примите позу собеседника, для третьей встаньте в позу эксперта и задайте вопрос «что по правилам?». Смена позы запускает смену позиции. Практика по 3–5 минут в день делает переключение автоматическим за неделю-две.
Правда ли, что три позиции восприятия — научно доказанный метод?
Сама модель НЛП экспериментальной проверки не проходила, и ряд других утверждений НЛП (глазные ключи доступа, репрезентативные системы) проверку не выдержал. При этом механизмы, на которых модель построена, изучены: Галински с коллегами (2008) показали преимущество принятия перспективы над эмпатией в переговорах, Гроссманн и Кросс (2014) — эффект самодистанцирования. Пользоваться моделью как процедурой можно, называть её доказанной — нет.
Чем четвёртая позиция восприятия отличается от трёх основных?
В классическом НЛП (Гриндер, Делозье) три базовые позиции: я, другой, наблюдатель. Четвёртую — «мы», взгляд группы как единого целого — добавил Роберт Дилтс в книге «НЛП-2: поколение Next» (2010). Она нужна для командной работы и лидерства, а не для базового навыка переключения, поэтому осваивать её стоит после трёх основных. Пятая («позиция Ангела») встречается в отдельных школах, но в классических источниках не описана.
Проверь, что узнал
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Какой вопрос характеризует вторую позицию восприятия?
- A) «Что я чувствую?»
- B) «Что он/она чувствует?»
- C) «Что здесь происходит?»
- D) «Что по регламенту?»
Посмотреть ответПравильный ответ: B. Вторая позиция — эмпатическая позиция другого человека, её главный вопрос: «Что чувствует, хочет, видит собеседник?». Вариант C — вопрос мета-позиции, вариант D — третьей.
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Как третью позицию описывали Гриндер и Делозье в 1987 году?
- A) Как позицию наблюдателя, взгляд со стороны
- B) Как позицию системы правил
- C) Как позицию группы «мы»
- D) Как позицию будущего «я»
Посмотреть ответПравильный ответ: A. В классическом описании третья позиция — диссоциированный наблюдатель. Значение «система правил» появилось позже в практических школах, а «мы» — это четвёртая позиция по Дилтсу.
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Какой приём помогает войти в третью (системную) позицию?
- A) Спросить себя «как бы на это посмотрел основатель компании?»
- B) Поставить мысленную стеклянную перегородку
- C) Считать от ста с шагом семь
- D) Комментировать происходящее как спортивный комментатор
Посмотреть ответПравильный ответ: A. Приём «глазами традиции» — оценка с точки зрения носителя правил. Варианты B, C и D относятся к мета-позиции: они разрывают ассоциацию, но никакого критерия оценки не дают.
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Что показало исследование Галински и коллег (2008) о переговорах?
- A) Эмпатия даёт преимущество, принятие перспективы мешает
- B) Принятие перспективы улучшало результат, эмпатия — нет и порой вредила
- C) Оба навыка одинаково полезны
- D) Ни один из навыков не влияет на результат
Посмотреть ответПравильный ответ: B. Принятие перспективы помогало находить скрытые договорённости и получать за столом переговоров больше. Эмпатия такого преимущества не давала, а временами мешала.
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В каком порядке проходить позиции при работе с эмоционально заряженной ситуацией?
- A) 1-я → 2-я → 3-я
- B) мета-позиция → 2-я → 1-я
- C) 2-я → 1-я → 3-я
- D) 3-я → 1-я → 2-я
Посмотреть ответПравильный ответ: B. Сначала мета-позиция, чтобы снять накал, затем вторая для сбора информации, затем первая для решения. Третью включайте последней, когда эмоции утихли и нужна оценка по норме.
Шпаргалка: какая позиция для чего
|Позиция
|Ваша суперсила
|Где подводит
|Лайфхак
|1-я (Я/эгоист)
|Знаю, чего хочу. Отстаиваю границы. Принимаю решения.
|В переговорах — не слышу другого. В управлении — жёсткий.
|Дополнить второй: «А что важно для него?»
|2-я (Ты/альтруист)
|Понимаю мотивы. Создаю доверие. Лояльность команды.
|Растворяюсь в других. Беру лишнее. Выгораю.
|Вернуться в первую: «А что нужно мне?»
|3-я (Система)
|Оценка по норме. Порядок. Соблюдение правил.
|Формализм. Паралич развития.
|Создать правило, если его нет: «Какой критерий был бы справедлив?»
|Мета (Наблюдатель)
|Снимаю накал. Вижу картину целиком.
|Зависаю в анализе вместо действий.
|Из наблюдения — в первую: «Что я теперь буду делать?»
Заключение
Три позиции восприятия — один из самых практичных инструментов НЛП, и главное его достоинство в том, что он ничего не требует: ни оборудования, ни особых условий, ни года подготовки.
Первая позиция даёт опору и контакт с собой. Вторая — понимание чужих мотивов. Третья — критерий, по которому решение можно проверить. Мета-позиция — паузу, чтобы оценить все три.
Ключевая мысль простыми словами: тремя позициями нельзя владеть теоретически — это навык. Как переключение передач: сначала думаешь про каждое движение, потом делаешь не глядя. Начните с одного цикла в день, записывайте инсайты. Через неделю вы удивитесь, сколько нового обнаружится в привычных ситуациях, а через месяц переключение станет автоматическим.
Попробуйте прямо сейчас: вспомните недавний разговор, который вас задел, и пройдите по трём позициям. Что изменилось?
Источники
- Bateson G. «Mind and Nature: A Necessary Unity» (1979) — принцип двойного и тройного описания, теоретическая основа модели
- Grinder J., DeLozier J. «Turtles All the Way Down: Prerequisites to Personal Genius» (1987) — оригинальное описание позиций восприятия; третья позиция описана как позиция наблюдателя
- Dilts R., DeLozier J., Dilts D. B. «NLP II: The Next Generation» (2010) — четвёртая позиция, системное НЛП
- Galinsky A. D., Maddux W. W., Gilin D., White J. B. Why it pays to get inside the head of your opponent: The differential effects of perspective taking and empathy in negotiations. Psychological Science, 2008, 19(4), 378–384. DOI
- Grossmann I., Kross E. Exploring Solomon’s paradox: Self-distancing eliminates the self-other asymmetry in wise reasoning about close relationships in younger and older adults. Psychological Science, 2014, 25(8), 1571–1580. DOI
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- Коридзе А. «НЛП работает?!» (2023) — ассоциация и диссоциация в практике
Дисклеймер: Материал носит информационный характер и не заменяет консультацию сертифицированного специалиста. При наличии острых психических состояний, суицидальных мыслей или тяжёлых расстройств обратитесь к врачу или в службу психологической помощи.
- Единый телефон доверия психологической помощи для взрослых и детей: 8 (800) 100-49-94 (круглосуточно)
- Экстренная медико-психологическая помощь в кризисных ситуациях города Москвы: 8 (499) 791-20-50
- Линия столичного Кризисного центра помощи женщинам и детям: 8 (499) 977-17-05
Об авторе
Александр Коридзе — психолог, НЛП-тренер, автор книги «НЛП работает?!» ().
Специализируюсь на практическом применении НЛП в бизнесе, переговорах и повседневной жизни.
Статья обновлена 25 июля 2026 года.