3 позиции восприятия в НЛП: я, наблюдатель, система и мета-позиция

Коротко: три позиции восприятия — это модель из нейролингвистического программирования, описывающая три точки зрения на любую ситуацию: свою (первая позиция), партнёра (вторая) и внешнюю (третья). В классике НЛП третья позиция — это взгляд наблюдателя со стороны. На практике её удобно разделять на два разных инструмента: мета-позицию (снять эмоции) и позицию системы (оценить по с точки зрения системы). Освоив переключение, вы перестаёте застревать в конфликтах и начинаете принимать решения без эмоциональных искажений.

Нужна сразу практика? → Упражнение «Три позиции восприятия» в 5 шагов

Это одна из практических техник НЛП — весь каталог собран в статье «Техники НЛП».

Кратко о главном

Модель трёх позиций формализовали Джон Гриндер и Джудит Делозье в книге «Turtles All the Way Down» (1987), опираясь на идею «тройного описания» Грегори Бейтсона и практику Вирджинии Сатир

Главная путаница темы: третья позиция — это наблюдатель или система? У Гриндера и Делозье — наблюдатель. В части практических школ и в моей работе — система норм. Разбираю ниже отдельным разделом

Отдельные механизмы модели проверены в академической психологии: Galinsky и коллеги (2008) по второй позиции, Grossmann и Kross (2014) по мета-позиции. Сама модель НЛП как целое — не проверялась

Из этой статьи вы узнаете как переключаться между позициями и перестанете путать наблюдателя с системой — на этом спотыкаются даже практикующие. Объясняю без терминологического тумана, шаг за шагом, и примеры беру из практики: переговоры и управление, семейные отношения, разговор с ребёнком. Покажу и обратную сторону: риски каждой позиции и случаи, когда технику лучше не трогать.

Рекомендации по чтению статьи: прочитайте бегло, а потом вернитесь к упражнению и пройдите его по шагам.

Схема трёх позиций восприятия в НЛП Три круга: первая позиция «Я» (ассоциация), вторая позиция «Ты» (эмпатия), третья позиция «Внешний взгляд» — наблюдатель или система норм. Между ними двусторонние стрелки переключения. Три позиции восприятия 1-я позиция «Я» Ассоциация 2-я позиция «Ты» Эмпатия 3-я позиция Внешний взгляд Наблюдатель / система Телесное переключение: смена позы → смена позиции Навык переключения — центральный результат практики

Содержание

Пре-тест: какая позиция у вас ведущая?

Три коротких вопроса ниже показывают вашу ведущую позицию восприятия — ту, в которой вы застреваете чаще всего. Отвечайте первым, что приходит в голову: правильных или неправильных ответов здесь нет.

В конфликте вы чаще всего:

А) Чётко знаете, чего хотите, и отстаиваете свою позицию

Б) Пытаетесь понять второго участника, встать на его место

В) Оцениваете ситуацию по правилам: «что здесь справедливо / законно / принято»

Когда близкий человек рассказывает о проблеме:

А) Вспоминаете похожую ситуацию из своей жизни

Б) Буквально чувствуете его боль как свою

В) Слушаете, оценивая: насколько его слова соответствуют норме

Принимая важное решение:

А) Опираетесь на свои ощущения — «нравится / не нравится»

Б) Советуетесь с теми, кого это касается

В) Оцениваете по критериям: «Соответствует ли это правилам / закону / традиции?»

Больше А — ведущая первая позиция. Больше Б — вторая. Больше В — третья. Если поровну — вы уже интуитивно переключаетесь, осталось сделать навык осознанным.

Откуда берётся ведущая позиция? Чаще всего — из среды, в которой вы росли. То, в какой позиции вы застреваете по умолчанию, редко бывает осознанным выбором.

Семейное воспитание: если в семье было принято жёстко отстаивать своё — скорее всего, выросла первая позиция. Если ребёнка учили «будь удобным, думай о других» — ведущей стала вторая.

если в семье было принято жёстко отстаивать своё — скорее всего, выросла первая позиция. Если ребёнка учили «будь удобным, думай о других» — ведущей стала вторая. Профессия: бухгалтеры и юристы чаще живут в третьей (норма — их рабочий инструмент). Психологи — во второй (понимать клиента). Предприниматели — в первой.

бухгалтеры и юристы чаще живут в третьей (норма — их рабочий инструмент). Психологи — во второй (понимать клиента). Предприниматели — в первой. Культура и страна: в США в среднем сильнее выражена первая позиция, в Европе — третья (ориентация на правила и законы), в восточных и кавказских культурах — вторая (приоритет рода, общины, гостеприимства).

Особенно ярко культурная обусловленность заметна на Кавказе: человек, выросший в среде, где «родовое» важнее «личного», может годами испытывать трудности с первой позицией. Отстаивание своих интересов подсознательно воспринимается как эгоизм — хотя на самом деле это базовая опора личности, без которой невозможна ни здоровая эмпатия, ни уважение к правилам. Особенно это касается женского пола.

Что такое три позиции восприятия

Три позиции восприятия — это способ смотреть на ситуацию не с одной, а с трёх разных точек зрения.

Модель пришла из нейролингвистического программирования, но её корни лежат глубже. Грегори Бейтсон в книге «Разум и природа» (1979) сформулировал принцип «двойного описания»: любое явление, увиденное с двух независимых точек, даёт качественно новую информацию — примерно как два глаза дают объём вместо плоской картинки. Джон Гриндер и Джудит Делозье развернули эту идею в «тройное описание» и оформили как часть Нового кода НЛП в книге «Turtles All the Way Down» (1987). Практическую механику — рассадку по стульям, телесное переключение — они взяли из семейной терапии Вирджинии Сатир.

Суть проста: в любой коммуникации есть как минимум три перспективы. Моя, другого человека и внешняя. Научившись осознанно переключаться между ними, вы получаете объёмную картину вместо плоской.

Аналогия: это как смотреть на дом с разных сторон. У каждой — свой вид. Ни один не ложный, но полную картину даёт только сумма трёх.

Ключевая мысль простыми словами: позиция восприятия — это положение, из которого вы смотрите, а не настроение и не мнение. Смените положение — изменится и то, что вы видите.

В популярных изложениях эти три позиции называют по-простому: эгоист (первая), альтруист (вторая), системщик (третья). В этих названиях нет осуждения — они лишь подчёркивают, какие мотивы выходят на первый план. Сам по себе «эгоизм» первой позиции — не порок, а здоровое чувство своих границ. Как и «альтруизм» второй — не обязательство раствориться в ком-то другом.

Третья позиция — это наблюдатель или система?

Третья позиция восприятия — это внешний взгляд на ситуацию, и здесь начинается главная терминологическая путаница темы.

У Гриндера и Делозье (1987) третья позиция описана как позиция наблюдателя: диссоциированный взгляд со стороны, «муха на стене». В части практических школ (и в моей работе с клиентами) третьей позицией называют позицию системы — оценку происходящего по закону, регламенту или традиции. Это два разных инструмента с разными задачами, и путать их дорого: один снимает эмоции, второй даёт критерий решения.

Разложу по полкам.

Что имеют в виду Как это называют Механизм Главный вопрос Взгляд со стороны, без эмоций 3-я позиция (Гриндер, Делозье, 1987); мета-позиция; позиция наблюдателя Диссоциация «Что здесь вообще происходит?» Оценка по норме Позиция системы; позиция закона; 3-я позиция (ряд практических школ) Приоритет нормы над чувством «Что по закону / регламенту?» Взгляд группы как целого 4-я позиция «мы» (Дилтс, 2010) Идентификация с системой людей «Что хорошо для всех нас?»

Дальше в статье я использую термин «третья позиция» во втором значении — как позицию системы.

Важно: если вы учитесь по классическим книгам Нового кода, держите в голове, что там «третья позиция» = мой «мета-позиция». Терминология разная, инструменты — те же.

Первая позиция — «Я сам» (ассоциация)

Первая позиция восприятия — это полная ассоциация с собственным опытом. Вы смотрите на мир своими глазами, слышите своими ушами, чувствуете своё тело. Всё, что происходит, происходит с вами, от первого лица.

В книге «НЛП работает?!» я определял это так: «Ассоциация — изменение состояния человека согласно тому, что он слышит, видит, чувствует или думает». Первая позиция — это и есть то самое состояние.

Признаки первой позиции

В речи: «я чувствую», «я хочу», «мне кажется», «моё мнение»

Тело: собранно, поза прямая, взгляд направлен вперёд

Эмоции: живые, включённые — вы реагируете на происходящее

Когда нужна: когда отстаиваете границы, принимаете решения, разбираетесь, чего хотите на самом деле. Без первой позиции вы флюгер, который поворачивается в сторону любого ветра.

Пример из практики: обратилась женщина, которая недавно получила руководящую должность. Она так хотела понравиться подчинённым, что неосознанно была в просящей позиции — много шла на уступки и послабления. Через два месяца ей «сели на голову». В работе с ней, среди прочего, прорабатывали первую и третью позицию: навык слышать свои желания, отстаивать границы и при этом действовать в рамках системы. Спустя месяц она смогла выровнять позицию и выстроить нормальное управление.

Риски первой позиции

В первой позиции восприятия работает «тоннельное зрение». Вы видите только свою правду и перестаёте замечать, что у другого человека может быть иная реальность. В этом состоянии легко обидеть, оскорбить, спровоцировать конфликт на ровном месте.

Важно: первая позиция — база для всех остальных. Если вы не знаете, чего хотите вы сами, попытки встать на место другого закончатся потерей границ. Подробнее — в статье про ассоциацию в НЛП.

Вторая позиция — «Другой человек» (эмпатия)

Вторая позиция восприятия — это способность воспринимать ситуацию глазами другого человека. Вы «пересаживаетесь» в его тело, смотрите на мир его глазами, реконструируете его мотивы, ценности, убеждения.

В книге «НЛП работает?!» я приводил такой пример: «Вы слушаете подругу, которая красочно и в подробностях рассказывает, как ей было плохо. Вы начинаете „примерять” это состояние на себя, и в итоге вам тоже становится плохо». Вот это — спонтанный, неуправляемый переход во вторую позицию.

Признаки второй позиции

В речи: интерес к другому человеку, «А у вас как?», «А вы что думаете?»

Тело: непроизвольно копируете позу собеседника, меняется тон голоса

Эмоции: синхронизируетесь с состоянием партнёра

Когда нужна: в переговорах, конфликтах, в разговоре с детьми, в продажах. Без неё невозможно понять истинные мотивы человека.

Аналогия: это как в компьютерной игре на время залезть в персонажа другого игрока. Вы видите его интерфейс, его цели, его карту, его запас патронов. Информация, собранная оттуда, бесценна для выстраивания стратегии — но играть партию вы всё равно будете за себя.

Пример из практики: ко мне обратился руководитель отдела — назовём его Михаилом. Запрос звучал как «хочу повысить качество управления и мотивацию сотрудников». В ходе опроса выяснилась классическая картина: мощная первая позиция, изредка переключение в третью (по регламенту), и полное игнорирование второй. На мой вопрос, пробовал ли он понять мотивацию подчинённых, Михаил ответил с характерным скепсисом: «Если я начну влезать в их головы, я потеряю авторитет. Руководитель должен быть жёстким».

Знакомое ограничивающее убеждение? Ещё бы. Михаил искренне считал, что встать на место другого — значит с ним согласиться, раствориться, стать «понимающим и мягкотелым». Изучили, что вторая позиция — это разведка, а не капитуляция. Вы заходите на территорию сотрудника, смотрите его глазами, считываете его ценности и мотивы — а потом возвращаетесь в первую позицию и принимаете решение уже с этими данными. Как разведчик: зашёл на базу противника, посмотрел карту, вышел. Вы же не остаётесь там жить (Ему как бывшему военному понравилась такая аналогия).

Начали тренировать. Михаил выбрал самого «трудного» сотрудника — талантливого, но постоянно срывающего дедлайны. Попробовал представить себя на его месте, его рабочую нагрузку, его картину мира. И вдруг понял: сотрудник не ленился — он боялся делегировать и тащил всё на себе, потому что в прошлой компании за ошибки наказывали рублём. Михаил скорректировал подход: вместо «сдай до пятницы» предложил «выбери, что можешь отдать коллегам, и сфокусируйся на главном». Сотрудник перестал выгорать, дедлайны выровнялись.

Михаил не стал «мягким». Он остался требовательным руководителем из первой позиции — но теперь его требования опирались на реальную мотивацию людей, а не на абстрактные «надо». И да, авторитет не упал — вырос. Потому что подчинённые почувствовали, что их понимают, а не просто давят.

Риски второй позиции

Главная ловушка второй позиции восприятия — потеря своих границ. Если задержаться в ней надолго, человек перестаёт понимать, чего хочет сам. Клиенты, которые годами «понимали партнёра», приходят с одинаковой формулировкой: не знаю, что делать со своей жизнью.

И здесь возникает резонный вопрос: если эмпатия так полезна, почему её избыток вредит? Понимать другого и чувствовать за другого — разные вещи, и в переговорах они дают противоположный результат. Экспериментальные данные — в разделе «Что говорит наука».

Важно: вторая позиция — для сбора информации, а не для проживания чужой жизни. Зашли, собрали, вернулись в первую.

Почему может не сработать: если ситуация слишком эмоционально заряжена, вход во вторую позицию мозг воспримет как угрозу. Тогда сначала нужно выйти в мета-позицию, снизить накал, и только потом пробовать «встать на место другого».

Третья позиция — «Система» (закон, традиция, культура)

Третья позиция восприятия — это взгляд на ситуацию через призму системы. Вы оцениваете происходящее по закону, регламенту, корпоративной культуре, семейным правилам или моральным нормам. Не «я хочу» (1-я позиция) и не «он чувствует» (2-я), а «что по правилам», «согласно закону», «так у нас принято».

Аналогия: третья позиция — это судья в зале суда. Зритель просто смотрит и, может быть, сочувствует. Судья тоже смотрит со стороны, но у него на столе кодекс.

Признаки третьей позиции

В речи: «по закону», «согласно регламенту», «так принято», «в нашей культуре это означает»

Тело: поза эксперта — прямая, устойчивая, взгляд оценивающий

Эмоции: сами становятся объектом оценки — «это допустимо / недопустимо», «справедливо / несправедливо». Состояние диссоциации (безэмоционально).

Когда нужна: когда решение должно опираться не на личные ощущения, а на внешний стандарт — закон, должностную инструкцию, семейную традицию, кодекс чести, профессиональную этику.

Пять приёмов входа в третью позицию

Вопрос к закону — спросите себя: «Что по этому поводу говорит закон / устав компании / кодекс?». Переключитесь с эмоции на нормативный текст. Глазами традиции — представьте, как посмотрел бы на ситуацию основатель компании, ваш дед, уважаемый вами носитель профессии. Какие неписаные правила здесь работают? Позиция арбитра — мысленно сядьте на место судьи, который оценивает факты по норме, а не по симпатиям. Рамка «справедливо / несправедливо» — отключите личный интерес и спросите: «Это справедливо для всех участников?» Категорический императив — сведите ситуацию к принципу: «Если бы это стало всеобщим правилом, мир стал бы лучше или хуже?» (приём заимствован у Канта и в НЛП формально не описан — но работает).

Пример из практики: руководитель отдела не мог наказать подчинённого за нарушение регламента. «Он хороший парень, я понимаю, почему он так сделал». Диагноз простой: человек застрял во второй позиции и не мог переключиться в третью. Мы вывели причины, которые лежали в том, что он проваливался во вторую позицию (страх быть отвергнутым). Составили программу прокачки третьей позиции. Через месяц для него это стало нормальным состоянием использовать и оперировать должностными инструкциями.

Риски третьей позиции

Застревание в третьей позиции восприятия ведёт к бюрократическому формализму. Человек судит по букве закона: «правила есть правила» — и плевать, что в этом конкретном случае они ведут к несправедливости. Третья позиция нужна для проверки на соответствие норме, а не вместо живого разговора.

Почему может не сработать: если в компании / семье нет внятных правил (или они противоречат друг другу), третьей позиции не на что опереться. Тогда сначала определите критерий: что считать нормой именно здесь? Иногда норму приходится создавать — через вопрос «какое правило было бы справедливым для всех участников?».

Мета-позиция — взгляд наблюдателя

Мета-позиция — это диссоциированный взгляд на ситуацию со стороны, без эмоционального включения и без оценки. Вы наблюдаете за собой и собеседником как за двумя персонажами на экране: видите позы, слышите интонации, замечаете, кто на что реагирует.

Именно эту позицию Гриндер и Делозье называли третьей. Её задача одна — снять накал.

Приёмы входа сюда другие, чем в третью позицию: посмотреть на сцену «с балкона», мысленно поставить стеклянную перегородку, прокомментировать происходящее голосом спортивного комментатора.

Механику диссоциации я подробно разбираю в отдельной статье — диссоциация в НЛП.

Таблица сравнения позиций

Параметр 1-я позиция (Я) 2-я позиция (Другой) 3-я позиция (Система) Мета-позиция (Наблюдатель) Суть Свои интересы Чужая перспектива Норма / закон / традиция Взгляд со стороны Механизм Ассоциация с собой Ассоциация с другим Приоритет нормы над чувством Диссоциация Главный вопрос «Что я хочу и чувствую?» «Что он хочет и чувствует?» «Что по закону / традиции?» «Что здесь происходит?» Речь «Я», «мне», «моё» От лица другого «По правилам», «согласно» Описание фактов без оценки Тело Собранно, включено Копирует собеседника Поза эксперта Отстранённо, взгляд «сверху» Ключевое действие Отстаивать и решать Понимать и собирать данные Оценивать по норме Наблюдение, аналитика Риск Эгоцентризм Потеря границ Формализм Безэмоциональность Когда включать Защита интересов Понимание мотивов Проверка по норме Для непредвзятого анализа

Как три позиции проявляются в жизни

В жизни три позиции проявляются как привычные роли: в бизнесе, в отношениях, в разговоре с ребёнком человек по умолчанию тяготеет к одной из них и застревает в её типичных рисках. Разбираю по сферам, с которыми чаще всего работаю на консультациях.

Бизнес и управление

Позиция В чём сильна В чём вредит (если застрять) 1-я (свои интересы) Чёткость позиции, авторитет, скорость решений Неспособность к компромиссам, конфликты с партнёрами, авторитарный стиль управления и как следствие потеря обратной связи от подчинённых. 2-я (понимание других) Лояльность команды, умение договариваться Перегрузка, проблемы с делегированием и личными границами, выгорание, неспособность собрать рабочую систему 3-я (система) Порядок, регламенты, предсказуемость Сложно в стартапах и хаотичных средах, где правил пока нет. Чрезмерное бюрократизация снижение производительности и гибкости

В переговорах полезно использовать все три: первую — чтобы знать, чего добиваетесь вы; вторую — чтобы понять истинные мотивы другой стороны; третью — чтобы оценить предложение по нормам рынка и закона. Пропуск любой из позиций ведёт к перекосу: без первой — уступите, без второй — не поймёте собеседника, без третьей — заключите сделку, которая противоречит регламенту.

Отношения и семья

Позиция Как проявляется Риск 1-я (эгоист) Продавливание, доминирование, «я сказал — значит так» Конфликты, холодность партнёра 2-я (альтруист) Забота, угадывание желаний, стремление угодить Растворение в партнёре, потеря себя 3-я (система) Ориентация на традиции, «так принято в нашей семье» Негибкость — смена поколений делает старые правила бесполезными

В отношениях здоровый баланс выглядит так: первая позиция даёт личные границы («мне это не подходит»), вторая — близость («я понимаю, почему тебе это важно»), третья — общую рамку («в нашей паре принято так»).

Упражнение «Три позиции восприятия»: техника в 5 шагов

Навык переключения — центральный результат практики. Ниже последовательность, которую я использую с клиентами на консультациях.

Цикл переключения между позициями восприятия: 5 шагов Пять шагов упражнения: подготовка, первая позиция, вторая позиция, третья позиция, возврат в первую. Ниже — ключевые вопросы каждой позиции. Цикл переключения: 5 шагов Шаг 1 Подготовка Шаг 2 1-я позиция Шаг 3 2-я позиция Шаг 4 3-я позиция Шаг 5: возврат в первую позицию Ключевые вопросы: 1-я: «Что я вижу, слышу, чувствую? Что мне важно?» 2-я: «Что он / она видит, слышит, чувствует? Каковы мотивы?» 3-я: «Что по закону / традиции / регламенту?» Мета: «Что здесь вообще происходит?» — если эмоции зашкаливают, начните отсюда

Важно: при выполнении техники между шагами переходите в мета-позицию — «сбрасывайте» состояние.

Шаг 1. Подготовка. Выберите неострую ситуацию для тренировки. Не берите свежий конфликт — возьмите что-нибудь нейтральное, вроде вчерашнего рабочего созвона.

Если делаете стоя: отметьте на полу три точки и физически переходите между ними при смене позиции. Это та самая рассадка по стульям, которую Гриндер и Делозье взяли у Вирджинии Сатир. Тело, меняющее место в пространстве, переключает состояние быстрее, чем воображаемая пересадка.

Шаг 2. Войдите в первую позицию. Сядьте прямо, закройте глаза. Почувствуйте своё тело. Спросите себя: «Что я вижу? Что слышу? Что чувствую? Какие у меня цели». Побудьте в этом 30 секунд.

Шаг 3. Перейдите во вторую позицию. Мысленно пересядьте на место другого человека. Примите его позу, если помните. Спросите: «Что он видит? Что слышит? Что чувствует? Чего он хочет?». Не оценивайте — просто фиксируйте.

Шаг 4. Перейдите в третью позицию. Встаньте прямо, примите позу эксперта. Представьте, что вы носитель правила — закона, регламента, традиции. Спросите: «Что по норме? Справедливо ли это для системы в целом? Как наши желания соотносятся с общей системой».

Шаг 5. Вернитесь. Вернитесь в первую позицию. Запишите инсайты, если они появились.

Экспресс-вариант на 30 секунд: вспомните недавнее событие, которое вас задело, и по 10 секунд на позицию ответьте на три вопроса. «Что было важно мне?» (1-я). «Что было важно ему?» (2-я). «Что по правилам?» (3-я). Заметили, как изменилось восприятие?

Почему может не сработать: если ситуация всё ещё эмоционально заряжена, начинайте не с первой позиции, а с мета-позиции — сначала успокойте нервную систему, потом переходите ко второй и первой. Третью включайте последней, когда эмоции утихли и нужна оценка по норме.

Стоп-правило: если после двух-трёх попыток упражнение не снижает накал, а усиливает тревогу, вызывает спутанность или пугающее ощущение «взгляда со стороны» — остановитесь и не продолжайте самостоятельно. Это повод обратиться к психологу или психотерапевту, а не «дожимать» технику.

Повторяйте 3–5 минут в день. Через неделю переключение начнёт происходить само.

Бонус для родителей: тренировка через игру

Если у вас есть дети, три позиции восприятия можно тренировать без скучных упражнений — через обычную игру. Дети любят играть в роли, а мозг у них пластичен: привычка видеть ситуацию с разных сторон закладывается именно сейчас.

Важно: это игра, а не диагностика и не способ «исправить» ребёнка. Предлагайте её как совместное занятие и остановитесь, если ребёнок не хочет играть или тема для него ещё слишком свежая и болезненная. Задача — поддержать способность видеть разные точки зрения, а не добиться нужного вам вывода.

Возьмите ситуацию из жизни ребёнка — учёбу, общение с друзьями, бытовой конфликт — и предложите посмотреть на неё из разных ролей:

Первая позиция: «А что ты сам думаешь об этом? Что ты чувствуешь? Чего хочешь»

«А что ты сам думаешь об этом? Что ты чувствуешь? Чего хочешь» Вторая позиция: «А что, по-твоему, думает Петя? Почему он так поступил? Что он хотел?»

«А что, по-твоему, думает Петя? Почему он так поступил? Что он хотел?» Третья позиция: «А какие в школе правила на этот счёт? А что обычно говорят родители в таких ситуациях?»

Так ребёнок незаметно учится отстаивать свои границы (1-я), понимать других (2-я) и соотносить свои желания с нормами (3-я). И — в отличие от взрослых — у него нет убеждения, что «вторая позиция — это слабость» или «первая — это эгоизм». Эти установки формируются позже, и если навык переключения заложить до них, человек будет пользоваться всеми тремя позициями естественно, а не выбирать одну и защищать её как единственно верную.

Что говорит наука о позициях восприятия

Модель трёх позиций как целое научной проверки не проходила.

Вторая позиция: почему «понять» работает лучше, чем «прочувствовать»

Понять другого в переговорах работает лучше, чем прочувствовать за него: принятие перспективы даёт преимущество, которого эмпатия не даёт. Это показали Адам Галински с коллегами (2008, Psychological Science), сравнив два навыка — когнитивную способность встать на точку зрения собеседника и способность эмоционально к нему подключиться.

Результат оказался асимметричным. Принятие перспективы помогало находить скрытые договорённости и получать за столом переговоров больше. Эмпатия такого преимущества не давала, а временами мешала — и обнаружить возможную сделку, и получить собственную выгоду.

Это созвучно тому, о чём я писал выше: вторая позиция — инструмент сбора информации, а не способ прожить чужие чувства. Оговорюсь честно: эксперимент проверял переговорный навык, а не саму процедуру НЛП. Зашли, поняли мотивы, вышли. Растворяться не обязательно и вредно.

Мета-позиция: эффект самодистанцирования

Эффект самодистанцирования — это когда взгляд на собственную проблему от третьего лица делает рассуждения о ней такими же здравыми, как рассуждения о чужих делах. Обнаружили его Игорь Гроссманн и Итан Кросс (2014, Psychological Science), изучая то, что назвали «парадоксом Соломона»: библейский царь славился мудростью в чужих делах и катастрофически провалил собственную семейную жизнь.

В трёх экспериментах (N = 693) участники рассуждали о чужих проблемах заметно мудрее, чем о своих: точнее признавали пределы своего знания, придавали больше веса компромиссу и вероятности будущих изменений, полнее учитывали чужие точки зрения. А затем — ключевой момент — эта асимметрия снималась самодистанцированием: когда человека просили посмотреть на собственную проблему от третьего лица, качество его рассуждений о ней подтягивалось до уровня рассуждений о чужих.

Это академический аналог мета-позиции, с измеренным эффектом. Кросс с коллегами (2014, Journal of Personality and Social Psychology) описали и более простую версию приёма: во внутренней речи обращаться к себе по имени или на «вы» вместо «я».

Не любая смена фокуса помогает

Уэбб, Майлз и Шеран (2012, Psychological Bulletin) обобщили 306 экспериментальных сравнений стратегий регуляции эмоций. Принятие чужой перспективы показало там один из самых сильных эффектов (d+ = 0,45) — выше, чем переоценка стимула (0,36) или отвлечение (0,27). Но тот же мета-анализ показал обратную сторону: концентрация на собственных переживаниях дала отрицательный эффект (–0,26), а подавление самого переживания эмоции не дало эффекта вовсе (–0,04).

Отсюда важная граница. Мета-анализ изучал общий класс лабораторных приёмов, а не упражнение «три позиции восприятия» и не диссоциацию по Гриндеру и Делозье. Смена точки зрения — действительно рабочая стратегия, но эффект здесь средний, а не гарантированный, и данных о переносе именно НЛП-процедуры за пределы лаборатории мета-анализ не даёт.

Ключевая мысль простыми словами: НЛП не изобрело эти механизмы и не доказало их. Оно упаковало их в удобную процедуру раньше, чем психология успела их измерить. Пользоваться процедурой можно — но, пожалуйста, без фраз вроде «это научно доказано». Доказаны отдельные кирпичи, а не всё здание.

Четвёртая позиция — «Мы» по Дилтсу

Четвёртая позиция восприятия — это взгляд с точки зрения группы как единого целого. Роберт Дилтс с соавторами описал её в книге «НЛП-2: поколение Next» (2010): не «я», не «ты», не «правила», а «мы», «нас», «наше».

Её легко спутать с третьей, потому что обе называют системными. Разница в том, какая это система. Третья позиция — система правил, она отвечает на вопрос «что положено?». Четвёртая — система людей, она отвечает на вопрос «что хорошо для всей группы?».

Иногда ответы совпадают. Иногда нет — и тогда приходится выбирать между буквой регламента и интересами команды. Собственно, в этом конфликте и живёт большая часть управленческих решений.

Полезна четвёртая позиция в командной работе, семейных отношениях, лидерстве. Но для начала освойте три базовые.

(Пятую позицию — «позицию Ангела» или трансцендентную — упоминают отдельные школы, преимущественно в эзотерическом ключе. В классических источниках НЛП её описания нет, поэтому в этой статье я её не разбираю.)

Три позиции и похожие методы

Смена точки зрения — не изобретение НЛП. Похожие процедуры независимо появились в нескольких направлениях, и знать об этом полезно: если инструмент НЛП вам не зашёл, соседний может подойти лучше.

Метод Откуда Что делает Ближайшая позиция Техника пустого стула Гештальт-терапия, Фриц Перлз Диалог с воображаемым собеседником на пустом стуле 2-я позиция Скульптура семьи Семейная терапия, Вирджиния Сатир Расстановка участников в пространстве, смена мест 2-я и 3-я Децентрация Когнитивно-поведенческая терапия Отделение себя от собственной мысли: «у меня есть мысль, что…» Мета-позиция Самодистанцирование Академическая психология, Кросс и Гроссманн Взгляд на свою ситуацию от третьего лица Мета-позиция Теория разума Когнитивная психология развития Моделирование психического состояния другого 2-я позиция Стратегия Уолта Диснея НЛП, Роберт Дилтс Три роли — мечтатель, реалист, критик — смотрят на вашу собственную цель, а не на позицию в диалоге Ближе к 1-й и 3-й, но про роли мышления, а не про людей

Разница между ними — в основном в упаковке и в объёме доказательной базы. Механика «встань на другое место — увидишь другое» одна и та же.

Типичные ошибки и ловушки

За годы консультаций я вижу две ошибки, которые повторяются чаще остальных.

1. Боязнь, что при смене позиции вы в ней останетесь

Самый частый страх: «Если я войду во вторую позицию, я стану слабохарактерным и не смогу вернуться». Или наоборот: «Если я всё время в первой позиции, я испорчу отношения». Люди боятся, что смена восприятия — это навсегда.

На деле всё наоборот: умение переключаться не сужает ваши возможности, а расширяет их. Вы не становитесь слабым от того, что поняли другого. Вы становитесь более точным в решениях, потому что у вас теперь есть данные со всех трёх точек зрения.

2. Убеждение, что одна позиция «правильнее» другой

Вторая распространённая ошибка — считать первую позицию «сильной», а вторую «слабой» (или наоборот) и навязывать своё предпочтение окружающим. «Будь жёстче», «будь мягче», «думай головой, а не сердцем» — каждая из этих установок закрепляет человека в одной позиции, лишая его гибкости.

На самом деле у каждой позиции — свой контекст, и ни одна из них не универсальна. Первая хороша, когда нужно отстоять границы. Вторая — когда нужно понять мотивы. Третья — когда оценить по норме. Если вы умеете переключаться между всеми тремя, у вас появляется свобода выбора.

Это прямое следствие базовой пресуппозиции НЛП «карта не есть территория»: ваша позиция восприятия и есть одна из карт, а не сама территория. Полный список — в статье «Пресуппозиции НЛП».

3. Перенос личного перекоса в работу

Третья ошибка — не замечать, что ведущая позиция уже управляет вашей карьерой. Симптомы у каждой свои: из первой человек не идёт на компромиссы и слывёт несговорчивым, из второй берёт чужую нагрузку и выгорает, из третьей теряется там, где регламентов ещё нет. Как это выглядит по каждой позиции, я разобрал выше в таблице «Бизнес и управление».

Кому техника не подходит

Техника не подходит людям в остром горе, панической атаке, при посттравматическом стрессовом расстройстве (ПТСР), депрессии, суицидальных мыслях или признаках психотического состояния — спутанности, бреде, галлюцинациях. Не подходит она и при выраженной деперсонализации, когда ощущение «взгляда со стороны» приходит непроизвольно и пугает. Во всех этих состояниях технику применять не нужно: сначала врач, психиатр или клинический психолог. При суицидальных мыслях — телефон доверия, номера в конце статьи.

Не используйте технику самостоятельно и для проработки травматического опыта. Вход во вторую позицию по отношению к человеку, который причинил вам вред, может усилить состояние, а не облегчить его.

Три позиции восприятия — инструмент саморефлексии, а не психотерапия.

Часто задаваемые вопросы

Что такое три позиции восприятия в НЛП?

Три позиции восприятия — модель из нейролингвистического программирования, описывающая три точки зрения на ситуацию: первая (я своими глазами), вторая (глазами собеседника) и третья (внешний взгляд — наблюдателя или системы норм). Осознанное переключение между ними даёт объёмное видение, снижает конфликтность и улучшает взаимопонимание.

Чем отличается 2 и 3 позиция восприятия?

Вторая позиция — это ассоциация с другим человеком: вы реконструируете его чувства и мотивы. Третья — оценка ситуации по внешней норме: закону, регламенту, традиции. Вторая отвечает на вопрос «почему он так поступил», третья — «допустимо ли это по правилам». Вторая собирает информацию, третья даёт критерий решения.

Как научиться переключаться между позициями восприятия?

Самый быстрый способ — телесное переключение. Смените положение: для первой сядьте прямо и почувствуйте тело, для второй примите позу собеседника, для третьей встаньте в позу эксперта и задайте вопрос «что по правилам?». Смена позы запускает смену позиции. Практика по 3–5 минут в день делает переключение автоматическим за неделю-две.

Правда ли, что три позиции восприятия — научно доказанный метод?

Сама модель НЛП экспериментальной проверки не проходила, и ряд других утверждений НЛП (глазные ключи доступа, репрезентативные системы) проверку не выдержал. При этом механизмы, на которых модель построена, изучены: Галински с коллегами (2008) показали преимущество принятия перспективы над эмпатией в переговорах, Гроссманн и Кросс (2014) — эффект самодистанцирования. Пользоваться моделью как процедурой можно, называть её доказанной — нет.

Чем четвёртая позиция восприятия отличается от трёх основных?

В классическом НЛП (Гриндер, Делозье) три базовые позиции: я, другой, наблюдатель. Четвёртую — «мы», взгляд группы как единого целого — добавил Роберт Дилтс в книге «НЛП-2: поколение Next» (2010). Она нужна для командной работы и лидерства, а не для базового навыка переключения, поэтому осваивать её стоит после трёх основных. Пятая («позиция Ангела») встречается в отдельных школах, но в классических источниках не описана.

Проверь, что узнал

Какой вопрос характеризует вторую позицию восприятия? A) «Что я чувствую?»

B) «Что он/она чувствует?»

C) «Что здесь происходит?»

D) «Что по регламенту?» Посмотреть ответ Правильный ответ: B. Вторая позиция — эмпатическая позиция другого человека, её главный вопрос: «Что чувствует, хочет, видит собеседник?». Вариант C — вопрос мета-позиции, вариант D — третьей. Как третью позицию описывали Гриндер и Делозье в 1987 году? A) Как позицию наблюдателя, взгляд со стороны

B) Как позицию системы правил

C) Как позицию группы «мы»

D) Как позицию будущего «я» Посмотреть ответ Правильный ответ: A. В классическом описании третья позиция — диссоциированный наблюдатель. Значение «система правил» появилось позже в практических школах, а «мы» — это четвёртая позиция по Дилтсу. Какой приём помогает войти в третью (системную) позицию? A) Спросить себя «как бы на это посмотрел основатель компании?»

B) Поставить мысленную стеклянную перегородку

C) Считать от ста с шагом семь

D) Комментировать происходящее как спортивный комментатор Посмотреть ответ Правильный ответ: A. Приём «глазами традиции» — оценка с точки зрения носителя правил. Варианты B, C и D относятся к мета-позиции: они разрывают ассоциацию, но никакого критерия оценки не дают. Что показало исследование Галински и коллег (2008) о переговорах? A) Эмпатия даёт преимущество, принятие перспективы мешает

B) Принятие перспективы улучшало результат, эмпатия — нет и порой вредила

C) Оба навыка одинаково полезны

D) Ни один из навыков не влияет на результат Посмотреть ответ Правильный ответ: B. Принятие перспективы помогало находить скрытые договорённости и получать за столом переговоров больше. Эмпатия такого преимущества не давала, а временами мешала. В каком порядке проходить позиции при работе с эмоционально заряженной ситуацией? A) 1-я → 2-я → 3-я

B) мета-позиция → 2-я → 1-я

C) 2-я → 1-я → 3-я

D) 3-я → 1-я → 2-я Посмотреть ответ Правильный ответ: B. Сначала мета-позиция, чтобы снять накал, затем вторая для сбора информации, затем первая для решения. Третью включайте последней, когда эмоции утихли и нужна оценка по норме.

Шпаргалка: какая позиция для чего

Позиция Ваша суперсила Где подводит Лайфхак 1-я (Я/эгоист) Знаю, чего хочу. Отстаиваю границы. Принимаю решения. В переговорах — не слышу другого. В управлении — жёсткий. Дополнить второй: «А что важно для него?» 2-я (Ты/альтруист) Понимаю мотивы. Создаю доверие. Лояльность команды. Растворяюсь в других. Беру лишнее. Выгораю. Вернуться в первую: «А что нужно мне?» 3-я (Система) Оценка по норме. Порядок. Соблюдение правил. Формализм. Паралич развития. Создать правило, если его нет: «Какой критерий был бы справедлив?» Мета (Наблюдатель) Снимаю накал. Вижу картину целиком. Зависаю в анализе вместо действий. Из наблюдения — в первую: «Что я теперь буду делать?»

Заключение

Три позиции восприятия — один из самых практичных инструментов НЛП, и главное его достоинство в том, что он ничего не требует: ни оборудования, ни особых условий, ни года подготовки.

Первая позиция даёт опору и контакт с собой. Вторая — понимание чужих мотивов. Третья — критерий, по которому решение можно проверить. Мета-позиция — паузу, чтобы оценить все три.

Ключевая мысль простыми словами: тремя позициями нельзя владеть теоретически — это навык. Как переключение передач: сначала думаешь про каждое движение, потом делаешь не глядя. Начните с одного цикла в день, записывайте инсайты. Через неделю вы удивитесь, сколько нового обнаружится в привычных ситуациях, а через месяц переключение станет автоматическим.

Попробуйте прямо сейчас: вспомните недавний разговор, который вас задел, и пройдите по трём позициям. Что изменилось?

Источники

Bateson G. «Mind and Nature: A Necessary Unity» (1979) — принцип двойного и тройного описания, теоретическая основа модели Grinder J., DeLozier J. «Turtles All the Way Down: Prerequisites to Personal Genius» (1987) — оригинальное описание позиций восприятия; третья позиция описана как позиция наблюдателя Dilts R., DeLozier J., Dilts D. B. «NLP II: The Next Generation» (2010) — четвёртая позиция, системное НЛП Galinsky A. D., Maddux W. W., Gilin D., White J. B. Why it pays to get inside the head of your opponent: The differential effects of perspective taking and empathy in negotiations. Psychological Science, 2008, 19(4), 378–384. DOI Grossmann I., Kross E. Exploring Solomon’s paradox: Self-distancing eliminates the self-other asymmetry in wise reasoning about close relationships in younger and older adults. Psychological Science, 2014, 25(8), 1571–1580. DOI Kross E., Bruehlman-Senecal E., Park J. et al. Self-talk as a regulatory mechanism: How you do it matters. Journal of Personality and Social Psychology, 2014, 106(2), 304–324. DOI Webb T. L., Miles E., Sheeran P. Dealing with feeling: A meta-analysis of the effectiveness of strategies derived from the process model of emotion regulation. Psychological Bulletin, 2012, 138(4), 775–808. DOI Wiseman R., Watt C., ten Brinke L. et al. The Eyes Don’t Have It: Lie Detection and Neuro-Linguistic Programming. PLoS ONE, 2012, 7(7), e40259. DOI Коридзе А. «НЛП работает?!» (2023) — ассоциация и диссоциация в практике

Дисклеймер: Материал носит информационный характер и не заменяет консультацию сертифицированного специалиста. При наличии острых психических состояний, суицидальных мыслей или тяжёлых расстройств обратитесь к врачу или в службу психологической помощи.

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Об авторе

Александр Коридзе — психолог, НЛП-тренер, автор книги «НЛП работает?!» ().

Специализируюсь на практическом применении НЛП в бизнесе, переговорах и повседневной жизни.

Статья обновлена 25 июля 2026 года.