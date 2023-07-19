Боевое НЛП: техники манипуляции и защита от воздействия

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Боевое НЛП (БНЛП) — это описание психологических приёмов, которые работают человеку во вред: расшатывают эмоции, разрушают цели, подтачивают самооценку и картину себя

— это описание психологических приёмов, которые работают человеку во вред: расшатывают эмоции, разрушают цели, подтачивают самооценку и картину себя Приёмы делят по 5 признакам: тип воздействия, восприятие со стороны «жертвы», скорость, тяжесть эффекта и происхождение — из психиатрии \ из классического НЛП

Условие защиты — знание приёма заранее: метаанализ Banas и Rains (2010) по 54 экспериментам показал, что предварительный разбор манипуляции повышает устойчивость к ней

Мишень всех приёмов — эмоции и неуверенность: чем сильнее человека вывели из рационального состояния, тем хуже работает любое знание техник

Из этой статьи вы научитесь узнавать приёмы боевого НЛП по речевым маркерам — от разрушения цели до вербовки и двойных посланий — и соберёте собственный план защиты. Разбираю простым языком, по шагам, с примерами на каждый приём. Пригодится в жёстких переговорах, в семейном конфликте и в разговоре с коллегой, который давит на эмоции. Разбираю границы применения: где одного знания техник мало и нужен специалист.

Рекомендации по чтению: пробегите статью глазами, а потом вернитесь к разделу про свой случай.

Содержание

Что такое боевое НЛП

Боевое НЛП — это описание психологических техник и приёмов, которые оказывают на человека негативное влияние: начиная от дестабилизации эмоционального состояния и разрушения целей и заканчивая разрушением личности и психиатрией.

В основе нейролингвистического программирования лежит идея моделирования. БНЛП появилось как результат моделирования людей, вынужденных обратиться к психологу или психиатру: изучили, что же такое делают с человеком, после чего он становится пациентом клиники. Я дополнил эти модели описанием негативного применения техник классического НЛП.

Аналогия. Классическое и боевое НЛП — один и тот же набор отвёрток. Разница в том, куда ими крутят: одной и той же техникой можно собрать человеку опору под цель, а можно вывернуть у этой опоры крепёж.

В основе большинства приёмов БНЛП лежат искажённые пресуппозиции НЛП — например, допущение «мир враждебен, и ресурсов на всех не хватит». Понимать картину мира манипулятора полезно; разделять её — нет.

Учит ли боевое НЛП плохому

Тот, кто считает, что БНЛП учит плохому, пусть прочитает описания приёмов ниже. Вы с удивлением обнаружите, что часть из них уже используете неосознанно. И часть — на собственных детях.

Что говорит наука о защите от манипуляций

У идеи «изучай манипуляцию, чтобы устоять перед ней» есть научная опора. Banas и Rains (2010) в метаанализе 54 экспериментов показали: предварительное знакомство с ослабленной версией манипулятивного сообщения — своего рода прививка — повышает сопротивляемость последующей атаке сильнее, чем отсутствие подготовки. В том же метаанализе есть и ограничение: эффект прививки заметно слабел уже через две недели без повторения и не рос пропорционально силе угрозы. То есть разбор техник работает как первое знакомство с приёмом; без регулярной практики распознавания эффект выветривается.

Однако, доказательная база НЛП спорна: систематический обзор Sturt и др. (2012) нашёл мало качественных исследований его эффектов, а критический обзор Passmore и Rowson (2019) заключает, что специфические практики НЛП слабо подтверждены. Приёмы ниже описывают наблюдаемые коммуникативные паттерны — этим они и полезны. Но «пришло из классического НЛП» и «научно доказано» — разные утверждения.

Какие бывают виды боевого НЛП

Виды боевого НЛП делят по 5 признакам: по типу воздействия, по восприятию со стороны «жертвы», по скорости результата, по тяжести эффекта и по происхождению приёма.

Признак Варианты Что это меняет для вас Тип воздействия Явные \ скрытые Скрытые обходят сознательную критику Восприятие «жертвой» Атакующие \ помогающие Помогающие подаются как забота Скорость Быстрые \ отложенные Отложенные требуют длительного применения Эффект Лёгкий \ средний \ тяжёлый Тяжёлые доводят до кабинета врача Происхождение Психиатрия \ классическое НЛП Из НЛП пришли ХРР, S.C.O.R.E. и внушения

Самая неприятная пара — «скрытые» и «помогающие»: они обходят сознательную критику и потому не вызывают сопротивления.

Приёмы и техники боевого НЛП

Приёмы воздействия НЛП в боевом варианте бьют по шести мишеням: цель, проблема, мысли, я-концепция, связи с людьми и доверие своему восприятию. Разберём каждую.

Шесть мишеней боевого НЛП Шесть мишеней боевого НЛП Цель техника ХРР Проблема обратный S.C.O.R.E. Мысли внушения Я-концепция обесценивание Связи с людьми вербовка Доверие восприятию двойные послания

Как разрушают цель: техника ХРР

Хорошо разрушенный результат (ХРР) — техника разрушения чужой цели, зеркальная модификация классического хорошо сформулированного результата (ХСР). Там, где ХСР строит дорогу к цели, ХРР эту дорогу разбирает: цель переформулируют через избегание, выводят из-под контроля человека, обесценивают плюсы её достижения и размывают критерии «готово».

Проходить всю последовательность манипулятору не нужно: достаточно точного попадания по трём-четырём пунктам из семи, остальное человек додумает сам.

Самый опасный вариант — помогающий. Манипулятор играет роль доброго друга и раздаёт «добрые» советы, а мягкая подача обходит защитные барьеры лучше прямой критики.

Как распознать и защититься подробно описано в статье в статье «Хорошо разрушенный результат (ХРР)». В ней вы также найдёте все 7 шагов с речевыми маркерами и таблицей «ХСР против ХРР».

Похожий рычаг описан в литературе о газлайтинге: Stark (2019) выделяет тактики «sidestepping» (игнорирование фактов, подтверждающих правоту собеседника) и «displacing» (сомнения человека объясняют его личными недостатками). Схема другая, работает на том же — подорвать доверие человека к собственной оценке.

Как углубляют проблему вместо её решения

Манипулятор использует классическую технику S.C.O.R.E. в обратную сторону: раздувает симптомы, подсовывает надуманные причины в прошлом, расписывает последствия в будущем, обесценивает ресурсы и подаёт результат как неизбежность. Проблема разрастается, решение исчезает.

Разрушительнее всего техника работает вдолгую: человек перестаёт думать о чём-либо, кроме проблем — включая те, которых нет.

Полный разбор по каждому блоку S, C, O, R, E с таблицей «норма против BadScore» — в статье «Модель SCORE в НЛП».

Как защититься:

Не рассказывайте о своих проблемах всем подряд. Приучайтесь решать их самостоятельно или с помощью профессионалов. Смотрите на результат. При нормальном разговоре сам факт того, что вы выговорились, приносит облегчение. Если состояние стабильно ухудшается — прекращайте общение.

Что такое внушения в боевом НЛП

Внушение — это идея или фраза, которую манипулятор хочет «поселить» у вас в голове. В боевом НЛП, в отличие от классического, внушения выбирают негативные.

Внушения бывают явные \ скрытые и вербальные \ невербальные. Опасность скрытых в том, что они обходят сознательную критику и впоследствии принимаются за собственные мысли.

Пример явного прямого внушения: «Ты неудачник».

Пример скрытого внушения: «Любое дело может закончиться неудачей», «У тебя бывали неудачи?». Явного посыла «ты ошибёшься» здесь нет — мышление просто направляют в нужное русло.

Эти фразы приведены, чтобы вы узнали их в свой адрес. Внушения также даются в микро-трансе. Полная типология внушений и способы защиты — в статье «Внушения в НЛП».

Как подтачивают самооценку и я-концепцию

Манипулятор разрушает самооценку, искусственно меняя баланс я-концепции: наращивает количество примеров, опровергающих ваши способности, и параллельно обесценивает подтверждающие.

Я-концепция — это то, кем человек себя считает. Она состоит из примеров, подтверждающих \ опровергающих ваше самоопределение.

Пример «Я — водитель»:

Устойчивая: положительных примеров около 80% («Умею водить, 1–2 раза были околоаварийные ситуации»).

Неустойчивая: 50 на 50 («Вожу, но на оживлённой дороге нервничаю»).

Негативная: 20% положительных и 80% опровергающих («Езжу только по свободной дороге, остальное вызывает тревогу»).

Если кто-то регулярно подкидывает вам примеры ваших неудач и одновременно обесценивает успехи — «это не считается», «тебе просто повезло», — это тревожный сигнал. Не особенность характера собеседника.

Как защититься:

Заведите привычку составлять список своих достижений и успехов. Это придаёт уверенности и заодно поднимает настроение. Насторожитесь, когда ваши успехи ставят под сомнение или обесценивают, а негативные примеры выискивают целенаправленно.

Вербовка: как из разрыва связей делают зависимость

Вербовка — последовательное применение перечисленных приёмов с одной задачей: сделать человека зависимым от группы или конкретного человека. Разрушение цели и самооценки здесь чаще всего лишь подготовка почвы.

Пять стадий вербовки Пять стадий вербовки 1. Находят боль 2. Дают объяснение 3. Делят на своих и чужих 4. Отрезают от поддержки 5. Закрепляют вложениями Точка невозврата — стадия 4: рвутся связи, к которым можно было обратиться за проверкой

Как это работает:

Находят боль или неудовлетворённость — иногда сами её и подсвечивают. Предлагают готовое объяснение и единственно верный выход. Формируют новую я-концепцию по линии «свой \ чужой», «пробудившийся \ спящий». Обесценивают ваше окружение: «он тебя не понимает», «эти друзья тебе не нужны», — и вы остаётесь без независимых мнений. Закрепляют результат ритуалами, обязательствами, вложениями денег и времени.

Речь не только про секты и финансовые пирамиды: та же схема работает в отношениях с одним человеком и в «сплочённых» коллективах.

Как защититься. Сверяйте восприятие минимум с двумя независимыми людьми. Насторожитесь, если кто-то систематично критикует всё ваше окружение и никогда — себя. Требование разорвать связи с теми, кто задаёт неудобные вопросы, — самый надёжный признак вербовки.

Двойные послания (шизофреногенные паттерны)

Двойное послание — ситуация, в которой человеку одновременно передают два взаимоисключающих сообщения и при этом лишают права указать на противоречие. Противоречия могут содержаться между вербальным и невербальным каналом восприятия, а также в самих требованиях.

Пример: «Будь спонтанным!» Подчиниться этому требованию и остаться спонтанным невозможно. Или: «Я хочу, чтобы ты решил сам» — с невербальной обидой, если решение не совпало с ожиданием.

Как защититься. Называйте оба уровня вслух и требуйте явного критерия: «Ты говоришь одно, а по тону слышится другое — уточни, что верно».

[НУЖЕН ФАКТ: точная библиографическая ссылка на первоисточник концепции double bind — Bateson et al., 1956, «Toward a Theory of Schizophrenia». В научном корпусе статьи этой работы нет, добавить после получения первоисточника.]

Как манипулируют эмоциями

Эмоции — любимая мишень манипуляторов. Половина приёмов жёстких переговоров построена на одном: перевести оппонента из рационального состояния в эмоциональное и заставить принять неверное решение.

Все эмоции нужны, и каждой своё время. Гнев помогает преодолеть препятствие, тревога — заметить риск. Проблемой эмоция становится, когда она неуправляема, чрезмерна, неуместна или длится неделями («залипание»).

Признаки эмоционального насилия. Если вы узнаёте это в своей паре, семье или на работе — это повод обратиться за помощью. Разбирать такое самостоятельно не стоит:

Эмоциональные качели: то тепло, то холод, непредсказуемо. Хорошее настроение возможно только благодаря одному человеку. Прямой или косвенный запрет получать позитивные эмоции без его участия. Ограничение действий, которые приносят вам радость: не бегай, не танцуй, не играй, не одевайся так. Систематический перевод хорошего настроения в плохое и удержание в нём. Целенаправленное давление на болезненные темы через триггеры. Запрет на выражение любых чувств.

Узнали два и более пункта в своих отношениях? Это повод обратиться к психологу или на кризисную линию (телефоны в конце статьи), а не «прокачивать устойчивость» в одиночку.

Как защититься:

Научитесь управлять своим состоянием. В этом помогут техники ассоциации и диссоциации.

Изучите свои триггеры (больные точки) и проработайте их.

Как защититься от боевого НЛП

Защита от боевого НЛП строится на 10 привычках — от изучения самих техник до отказа от роли жертвы. Начните с одной, остальные добавляйте постепенно.

Чтобы защититься от чего-то, нужно знать, что оно есть и как работает. Знайте своего врага в лицо — изучайте техники боевого НЛП. Это и есть механизм прививки из теории инокуляции: заранее разобранный приём убеждения повышает устойчивость к нему при реальной атаке (Banas и Rains, 2010). Работает это не как разовая вакцинация: без периодического повторения сопротивляемость слабеет за пару недель. Познайте себя, определите слабые стороны. Тут важно быть честным с самим собой и не пытаться казаться сильнее, чем вы есть. Признанную слабость можно проработать. Легче всего приёмы боевого НЛП работают на людей, которые поддаются эмоциям и \ или неуверенны в себе. Учитесь управлять эмоциями, развивайте уверенность. Развивайте осознанность. Помните про ВАШИ цели. Прокачайте позитивный фокус внимания — заведите привычку замечать хорошее. Вначале это требует усилий, но мозг пластичен и со временем переучится. Действуйте небольшими шагами. Становиться за один раз полностью уверенным и осознанным не нужно: считайте прогресс по 0,5% в день и посмотрите, что получится через год. Найдите поддерживающее окружение — людей, с которыми вам хорошо. Приучайтесь ценить и уважать себя. Уделять время своим потребностям — это нормально. Развивайте самодостаточность и независимость: и психологическую, и материальную. Избавьтесь от жертвенности. Вы имеете право на хорошую жизнь и любовь без страданий.

Почему может не сработать

Перечисленные привычки хорошо работают против разовых и эпизодических манипуляций. Против системного длительного давления — например, в отношениях, где приёмы применяются годами, — их недостаточно. Уверенность в себе и управление эмоциями не отменяют накопленного эффекта и не заменяют работу со специалистом.

Упражнение «Дневник трёх разговоров»

Три дня подряд после каждого разговора, который оставил тяжесть, записывайте четыре строки:

С кем говорили и о чём. Что вы чувствовали до разговора и что — после. Какой из приёмов таблицы выше вы узнаёте в его репликах. Что вы ответите, если реплика повторится.

На третий день перечитайте записи. Разовое совпадение ничего не значит; один и тот же приём от одного и того же человека — уже паттерн.

Предостережения и границы самопомощи

Если вы уже в отношениях с систематическим психологическим или физическим насилием — не пытайтесь диагностировать ситуацию техниками из статьи. Обратитесь к психологу или на кризисную линию.

Если чтение вызывает сильную тревогу или воспоминания о пережитом насилии — остановитесь и обратитесь к специалисту.

Если вы заметили желание применить эти приёмы к близкому или ребёнку — это повод пойти к психологу для себя.

Материал не предназначен для диагностики психических расстройств: психоз, ПТСР и тяжёлую депрессию диагностирует врач.

Часто задаваемые вопросы

Чем боевое НЛП отличается от классического НЛП?

Классическое и боевое нейролингвистическое программирование используют одни и те же инструменты: работу с целями, внушение, управление эмоциями. Разница в направлении. Классическое НЛП применяет их для помощи человеку — постановки целей, снятия страхов, укрепления самооценки. Боевое НЛП описывает те же приёмы в обратном действии: как разрушают цель, эмоциональное состояние и я-концепцию. Описывает именно для того, чтобы это можно было распознать и остановить.

Как понять, что против вас применяют боевое НЛП?

Главный признак — ваше состояние после разговора, а не его содержание. Если после диалога вы чувствуете подавленность, неуверенность или ощущение, что цель стала недостижимой, хотя до разговора всё было ясно, — вероятно, применялся один из приёмов. Дополнительные маркеры: собеседник обесценивает ваши успехи под видом заботы, расширяет проблему на прошлое и будущее и раз за разом уводит разговор от решения.

Зачем изучать боевое НЛП, если не собираешься манипулировать?

Изучение приёмов само по себе не делает человека манипулятором. Оно даёт словарь для распознавания давления, которое уже происходит. Часть этих приёмов вы, скорее всего, уже используете неосознанно — в спорах с близкими и в воспитании детей. Знание переводит их применение из автоматического в осознанное и даёт шанс остановиться. Метаанализ Banas и Rains (2010) подтверждает: заранее разобранный приём убеждения хуже срабатывает против того, кто его знает.

Что такое вербовка в боевом НЛП простыми словами?

Вербовка — последовательное применение приёмов боевого НЛП с одной задачей: сделать человека зависимым от группы или конкретного человека. Схема стандартна: находят боль, дают готовое объяснение, делят мир на своих и чужих, обесценивают прежнее окружение и закрепляют результат вложениями времени и денег. Главный признак — требование разорвать связи с теми, кто задаёт неудобные вопросы. Встречается не только в сектах, но и в отдельных парах и коллективах.

Что такое двойное послание и чем оно опасно?

Двойное послание, или шизофреногенный паттерн, — ситуация, когда человеку передают два взаимоисключающих сообщения одновременно и запрещают указать на противоречие. Классический пример — требование «будь спонтанным». Опасность накопительная: разовое противоречие безобидно, а регулярная невозможность назвать его вслух формирует тревожность и потерю доверия к собственному восприятию. Защита — проговаривать оба уровня сообщения и требовать явного критерия.

Проверь, что узнал

Подруга про вашу идею сменить профессию: «А точно этого хочешь? Может, ты просто устала от начальника?» Какой приём вы слышите? A) Двойное послание

B) Переформулирование цели через избегание — первый шаг ХРР

C) Скрытое внушение

D) Ничего, обычный вопрос Посмотреть ответ Правильный ответ: B. Цель «хочу сменить профессию» подменяется бегством «устала от начальника». Это первый шаг разрушения цели. Какой признак надёжнее всего указывает на вербовку? A) Собеседник много говорит о себе

B) Вас зовут на бесплатное мероприятие

C) От вас требуют разорвать связи с теми, кто задаёт неудобные вопросы

D) Вам предлагают готовое объяснение ваших проблем Посмотреть ответ Правильный ответ: C. Отрезание от независимых источников поддержки — стадия 4, точка невозврата. Мать говорит взрослому сыну: «Решай сам, ты уже большой» — и демонстративно молчит три дня после его решения. Что это? A) Двойное послание

B) Техника S.C.O.R.E. в обратную сторону

C) Явное внушение

D) Разрушение я-концепции Посмотреть ответ Правильный ответ: A. «Решай сам» и невербальное «решение неверное» исключают друг друга, а указать на противоречие нельзя. Что говорит метаанализ Banas и Rains (2010) про эффект «прививки» от манипуляций? A) Эффект пожизненный

B) Эффект тем сильнее, чем страшнее подана угроза

C) Эффект есть, но заметно слабеет примерно через две недели без повторения

D) Эффект не подтвердился Посмотреть ответ Правильный ответ: C. Инокуляция работает лучше отсутствия подготовки, но требует повторения. Рост эффекта пропорционально силе угрозы не подтвердился. После разговора с коллегой вам стало тяжело. Достаточно ли этого, чтобы говорить о боевом НЛП? A) Да, состояние после разговора — точный критерий

B) Нет, одно ощущение подвержено эффекту ожидания — нужна повторяемость паттерна

C) Да, если коллега знает НЛП

D) Нет, без записи разговора судить нельзя Посмотреть ответ Правильный ответ: B. Настроенный искать манипуляцию человек вероятнее её «найдёт». Опирайтесь на повторяемость приёма, а не на единичное ощущение.

Заключение

Боевое НЛП — зеркало классических техник, развёрнутых человеку во вред: против целей, самооценки, эмоций, связей и доверия собственному восприятию. Зная механику ХРР, обратного S.C.O.R.E., внушений, вербовки и двойных посланий, вы замечаете манипуляцию раньше, чем она сработает.

Начните с проверки состояния после разговоров — это единственная привычка, которая ничего не требует, кроме внимания. Остальные девять добавляйте постепенно.

А теперь вспомните последний разговор, после которого вам стало хуже. Какой из шести приёмов вы в нём узнаёте?

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Источники

Дисклеймер: Материал носит информационный характер и не заменяет консультацию сертифицированного специалиста. При наличии острых психических состояний, суицидальных мыслей или тяжёлых расстройств обратитесь к врачу или в службу психологической помощи.

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Об авторе

Меня зовут Александр Коридзе. Я практикующий психолог, НЛП-тренер, автор книг и обучающих курсов по нейролингвистическому программированию. Более 10 лет практики. Книга «НЛП работает?!»: https://koridze.ru/nlp-rabotaet-alexandr-koridze-kniga/

Дата публикации: 19 июля 2023 г. Дата обновления: 5 августа 2026 г.