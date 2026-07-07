Диссоциация в НЛП: что это, приёмы и упражнения

Коротко: Диссоциация — навык сохранения неизменного состояния, когда вы смотрите на ситуацию со стороны, не сливаясь с эмоциями. Нужна, чтобы гасить конфликты, работать с травмой, анализировать без искажений. Пять базовых приёмов: взгляд со стороны, преграда, кинестетическая помеха, внутренний комментарий, счёт. В НЛП это управляемый навык, а не расстройство — разница в том, что вы входите и выходите по желанию.

Содержание

Диссоциация — навык сохранения состояния, а не «отмороженность»

Вы когда-нибудь ловили себя на том, что смотрите на собственную жизнь как бы со стороны? Как будто вы в кинотеатре, а на экране — вы. Вот начальник кричит, а вы не внутри процесса, а где-то сверху наблюдаете. Эмоции есть, но они как будто приглушены. Вы не реагируете — вы анализируете.

Это и есть диссоциация.

В НЛП под диссоциацией понимается сохранение неизменного состояния вне зависимости от того, что человек видит, слышит, чувствует или думает. Так я определил этот термин в своей книге «НЛП Работает!?», и это определение выдерживает проверку и практикой, и наукой.

Многие путают диссоциацию с холодностью, безразличием или даже диссоциативным расстройством. На самом деле это — один из базовых навыков НЛП, без которого не работают ни коллапс якорей, ни работа с фобиями, ни фокусы языка.

И я сейчас объясню, почему.

Что такое диссоциация в НЛП

Диссоциация — это способность мозга обрабатывать информацию, сохраняя психологическую дистанцию от её эмоционального воздействия. Простыми словами: вы «выключаетесь» из переживания, чтобы посмотреть на него со стороны.

Майкл Холл и Боб Боденхамер, авторы модели «51 метапрограмма НЛП», писали: «При диссоциации мы осмысляем и обрабатываем данные, сохраняя некоторую “психологическую дистанцию” от эмоционального воздействия материала. Мы вышли из образа, чтобы можно было поразмышлять “о” происходящем».

Важно. Диссоциация — это отсутствие слияния с эмоциями: вы продолжаете чувствовать, но не то, что чувствует собеседник (через зеркальные нейроны), а то, что вы решили чувствовать осознанно.

Как это работает на уровне мозга?

В моей книге я подробно разбираю роль таламуса. Это отдел мозга, который выполняет функцию проведения сигналов от глубинных структур к коре. Он словно секретарь, который решает, кого пропустить к начальнику, а кого нет.

Вот как выглядит процесс ассоциации:

Вы видите или слышите что-то эмоциональное Зеркальные нейроны копируют состояние другого человека (Морозова, 2014) Таламус пропускает сигнал к коре — и вы «заражаетесь» эмоцией

При диссоциации вы сознательно вмешиваетесь в этот процесс. Вы даёте таламусу команду: «Этот сигнал — не срочно». Пропускная способность канала снижается, и эмоциональный заряд теряет интенсивность.

Аналогия. Представьте, что таламус — это секретарь руководителя. Обычно он пропускает всех подряд, и руководителя дёргают каждые пять минут. Диссоциация — это когда вы говорите секретарю: «Пропускай только срочное. Остальное — в порядке очереди».

Ключевая мысль простыми словами

Диссоциация — это навык «отойти на шаг назад» от своих эмоций. Вы не перестаёте их чувствовать, но перестаёте быть ими. Мозг обрабатывает ту же информацию, но без эффекта эмоционального заражения.

Легкий тест: проверь свои знания до прочтения

Проверь, что ты уже знаешь о диссоциации, чтобы сравнить после прочтения.

1. Что такое диссоциация в НЛП? A) Это клиническое расстройство личности B) Это состояние, когда человек видит себя и ситуацию со стороны C) Это техника гипноза D) Это полное отсутствие эмоций Правильный ответ: B. Диссоциация в НЛП — это состояние «наблюдателя», когда вы смотрите на ситуацию как бы со стороны, сохраняя психологическую дистанцию. Это навык, а не расстройство — о разнице читайте в разделе «Когда диссоциация во вред».

2. Какой отдел мозга выполняет функцию «секретаря», решая, какие сигналы пропустить к коре? A) Гиппокамп B) Мозжечок C) Таламус D) Амигдала Правильный ответ: C. Таламус выполняет функцию проведения сигналов от глубинных структур мозга к коре, работая как «секретарь»: решает, кого пропустить к начальнику, а кого нет. Подробнее — в разделе «Что такое диссоциация в НЛП».

3. Какой из этих приёмов НЕ является техникой диссоциации? A) Счёт с шагом 7 B) Преграда (стекло между вами и собеседником) C) Глубокое ассоциирование с эмоцией D) Кинестетическая помеха Правильный ответ: C. Глубокое ассоциирование с эмоцией — это прямая противоположность диссоциации. Диссоциация — это отстранение, а не погружение. Все приёмы описаны в разделе «Как диссоциироваться».

4. Диссоциация — это навык или патология? A) Только патология (диссоциативное расстройство) B) Только навык НЛП C) В НЛП — навык, который может стать патологией, если застрять в нём надолго D) Ни то, ни другое Правильный ответ: C. В НЛП диссоциация — осознанный навык. Вы входите и выходите по желанию. Но если человек «застревает» в диссоциации на месяцы и годы — это уже клинический случай. Подробнее в разделе «Когда диссоциация во вред».

5. Кто автор техники V/K диссоциации в НЛП? A) Зигмунд Фрейд B) Ричард Бэндлер C) Иван Павлов D) Майкл Холл Правильный ответ: B. Техника V/K диссоциации (визуально-кинестетической диссоциации) разработана Ричардом Бэндлером и описана в книге «Using Your Brain for a Change».

Признаки диссоциации: как понять, что вы «снаружи»

Как определить, что вы или ваш собеседник находитесь в диссоциированном состоянии? Маркеры довольно характерные.

Телесные признаки

Взгляд — расфокусированный, «в никуда», направлен вдаль или вверх

— расфокусированный, «в никуда», направлен вдаль или вверх Голос — ровный, монотонный, без эмоциональной модуляции

— ровный, монотонный, без эмоциональной модуляции Поза — закрытая или, наоборот, расслабленная до «обмяклости»

— закрытая или, наоборот, расслабленная до «обмяклости» Мимика — отсутствие реакции на эмоциональные стимулы (человек не улыбается на шутку, не хмурится на агрессию)

Субъективные ощущения

«Будто это происходит не со мной»

«Я как будто смотрю фильм о себе»

«Я слышу свой голос как бы со стороны»

«Эмоции есть, но они далеко, как будто приглушённые»

Важно. Наличие этих признаков само по себе не проблема. Проблема — когда человек не может выйти из этого состояния по желанию. Но об этом позже.

Ключевая мысль простыми словами

Вы в диссоциации, если можете описать ситуацию со стороны, не проваливаясь в эмоции. Ваше тело расслаблено, голос ровный, а внутри — ощущение «я просто наблюдаю».

Упражнение. Вспомните последний конфликт (на работе или дома). Какие из перечисленных маркеров вы заметили у собеседника? А у себя? Если ни одного — скорее всего, вы оба были в ассоциации.

Зачем нужна диссоциация: 5 практических причин

Диссоциация нужна, чтобы сохранять холодную голову в конфликте, подготовиться к работе с травмой, трезво оценить ситуацию, усилить другие НЛП-техники и получить свободу выбора реакции. Это не теория — каждый из этих сценариев я отрабатывал с клиентами сотни раз.

Давайте разберём пять сценариев, где диссоциация — не просто полезна, а необходима.

1. Снижение эмоционального накала в конфликте

В конфликте побеждает тот, кто сохраняет «холодную голову». Диссоциация позволяет не «подцепить» агрессию собеседника через зеркальные нейроны и реагировать по делу, а не на эмоциях.

Пример из моего опыта. Ко мне пришёл руководитель отдела продаж, который срывался на подчинённых в стрессовых ситуациях. Мы отработали вход в диссоциацию через «взгляд со стороны». Через две недели он сказал: «Я теперь слышу себя как бы со стороны в момент, когда начинаю закипать. И могу остановиться до того, как сказал лишнее».

Если не сработало. Попробуйте не визуальный, а кинестетический приём (надавливание на палец) — через тело войти в диссоциацию проще, если «картинка» не держится.

2. Подготовка к работе с травмой

В клинической практике визуально-кинестетическая диссоциация входит в число методов, доказавших свою эффективность при работе с травматическим материалом. Филатов (2008) в статье «Принципы и методы психологической помощи жертвам экстремальных ситуаций» относит её к методам, которые доказали свою эффективность в проработке патогенного травматического материала — наряду с систематической десенсибилизацией и ДПДГ (десенсибилизацией и переработкой движениями глаз). Мазур и Гайда (2013) также отмечают, что переживание эмоциональной травмы напрямую связано с нарушениями личностной саморегуляции — и диссоциация как раз восстанавливает эту регуляцию за счёт сознательного управления дистанцией.

Пример из моего опыта. В работе с клиентами, пережившими ДТП, я всегда начинаю не с погружения в воспоминание, а с диссоциации: прошу представить ситуацию на экране. Это позволяет снизить риск повторной травматизации — о чём, кстати, пишет и Филатов в своей статье.

3. Трезвая оценка ситуации

Пока вы внутри эмоции — вы не можете её проанализировать. Это как пытаться починить радио, из которого орёт музыка. Сначала нужно убавить звук. Диссоциация и есть этот «регулятор громкости».

4. Подготовка к НЛП-техникам

Коллапс якорей, фокусы языка, работа с убеждениями — эти техники требуют, чтобы клиент (или вы сами) могли временно отстраниться от переживания. Без диссоциации многие техники не работают или работают рискованно.

Полный список всех техник НЛП с краткими описаниями — в статье «Техники НЛП».

5. Гибкость реагирования

Диссоциация даёт вам выбор: реагировать эмоционально или рационально. Вы не заложник своей реакции — вы её автор.

Пример из моего опыта. Один из моих клиентов — переговорщик — жаловался, что «теряет нить» разговора, когда оппонент повышает голос. После освоения диссоциации он перестал «выпадать»: в момент агрессии он мысленно делал шаг назад, фиксировал своё состояние, а затем осознанно выбирал — дать эмоциональный отпор или спокойно парировать аргументом.

Ключевая мысль простыми словами

Диссоциация — инструмент управления вниманием мозга, а не побег от эмоций. Вы решаете, когда включиться, а когда — понаблюдать.

Как войти в диссоциацию: 5 практических приёмов

Теперь самое важное — конкретные приёмы. Все они взяты из стандартного курса НЛП-Практик и многократно проверены на практике.

Приём №1: Взгляд со стороны

Вы стараетесь увидеть происходящее словно через камеру видеонаблюдения. Вы — оператор. Всё, что происходит в кадре, — отдельно от вас.

Пример из моего опыта. На переговорах оппонент давит голосом, темпом, цифрами. Ассоциированный участник уже реагирует — защищается или отступает. Я мысленно поднимаюсь на метр выше и смотрю: «Интересно, зачем он так торопится?». Голос выравнивается. Мышление становится аналитическим.

Почему может не сработать. Если вы визуализируете слабо — картинка будет размытой и неустойчивой. В этом случае используйте кинестетический или аудио-дигитальный приём.

Упражнение. Прямо сейчас попробуйте увидеть себя в этой комнате со стороны. Как будто видеокамера под потолком. Где вы сидите, в какой позе, что вокруг.

Приём №2: Преграда

Между вами и собеседником представляется некая преграда — стекло, зеркало, оргстекло. Он говорит — вы наблюдаете. Его слова долетают, но не «проникают».

Пример. На человека кричат. Он мысленно помещает стеклянную перегородку между собой и источником крика. Интенсивность воздействия снижается — остаётся содержание без эмоционального давления.

Кстати. Преграду можно делать из чего угодно: кирпичная стена, матовое стекло, силовое поле. Чем устойчивее образ — тем лучше работает.

Почему может не сработать. Если преграда кажется хрупкой — «укрепите» её. Но всё же рекомендуется видеть собеседника, пусть и через мутное стекло.

Упражнение. Вспомните человека, общение с которым вас эмоционально перегружает. Представьте его за стеклянной витриной. Посмотрите на него как на экспонат. Как изменились ощущения?

Приём №3: Кинестетическая помеха

Вы проявляете физическую активность: тихонько трясёте ногой, надавливаете ногтем указательного пальца на фалангу большого до лёгкого дискомфорта.

Пример из моего опыта. Клиент рассказывает о проблеме очень эмоционально. Я, как психолог, хочу сохранить холодную голову и при этом слушать. Использую лёгкое телесное движение — незаметное для клиента. Это позволяет не «подцепить» состояние клиента через зеркальные нейроны.

Важно. Подберите движение, соответствующее контексту. Прыгать на одной ноге на переговорах — плохая идея.

Почему это работает. Кинестетический сигнал конкурирует с эмоциональным на уровне пропускной способности таламуса. Телесное ощущение «занимает место».

Упражнение. Прямо сейчас ногтем указательного пальца слегка надавите на фалангу большого и попробуйте продолжить читать. Заметили изменение?

Приём №4: Внутренний комментарий

Вы про себя оцениваете ситуацию как сторонний наблюдатель, эксперт, режиссёр. Отмечаете детали, анализируете паттерны.

Пример. Клиент эмоционально описывает конфликт с партнёром. Вместо того чтобы сопереживать, вы мысленно комментируете: «Он использует обобщение — “ты всегда”… Интересно, это паттерн или ситуативная реакция?». Это аудио-дигитальный канал, занятый анализом, а не сопереживанием.

Важно. Этот приём имеет интересный побочный эффект — вы начинаете замечать вещи, которые в ассоциированном состоянии пропускаете. Диссоциация + калибровка одновременно.

Почему может не сработать. При сильном эмоциональном заряде внутренний диалог «перекрывается». В этом случае сначала подключите кинестетическую помеху.

Упражнение. В следующем напряжённом разговоре включите режим «наблюдателя»: мысленно отмечайте, какие слова использует собеседник, какой у него темп речи, что повторяется. Не оценивайте — просто фиксируйте.

Приём №5: Счёт

Счёт про себя — любой. От одного до ста, с шагом семь (1, 8, 15, 22…), в обратном порядке. Чем сложнее — тем лучше занимает аудио-дигитальный канал.

Пример. Человек слушает агрессивного оппонента и внутренне считает. Оппонент говорит — цифры идут. Содержание доходит, эмоциональный «заряд» — нет.

Кстати. Счёт с шагом семь требует достаточно когнитивных ресурсов, чтобы эмоциональный сигнал потерял интенсивность. Попробуйте.

Почему может не сработать. Монотонный счёт (1, 2, 3…) занимает канал слабее. Добавьте усложнение или комбинируйте с другим приёмом.

Упражнение. Начните считать от 100 с шагом 7 (100, 93, 86…) и попробуйте одновременно слушать радио. Что происходит с восприятием?

Совет. Приёмы можно комбинировать. Взгляд со стороны + счёт, преграда + кинестетическая помеха — двойной эффект. Выбирайте, исходя из своей ведущей репрезентативной системы.

Приём Канал Когда применять Типичная ошибка Взгляд со стороны Визуальный Конфликт, давление на переговорах Пытаться «увидеть картинку» — если визуализация слабая, работает хуже Преграда Визуальный Эмоционально заряженный разговор, крик Сделать стену слишком толстой — перестать слышать содержание Кинестетическая помеха Кинестетический Когда эмоции уже «накрыли», нужно быстро сбросить Слишком заметное движение (дёргание ногой на совещании) Внутренний комментарий Аудио-дигитальный Анализ паттернов собеседника, калибровка Скатывание в оценивание вместо наблюдения Счёт Аудио-дигитальный Короткая стрессовая ситуация (выговор, экзамен) Монотонный счёт (1,2,3…) — не хватает когнитивной нагрузки

Как вернуться: реассоциация

Умение выходить из диссоциации так же важно, как умение входить. Если вы научились отстраняться, но не научились возвращаться — вы просто застреваете в режиме «наблюдателя», а это путь к хронической диссоциации.

Навык диссоциации только половина дела. Вторая половина — умение вернуться, когда диссоциация больше не нужна.

Когда нужно выходить из диссоциации

Закончился конфликт — пора возвращаться в контакт

Вы в близких отношениях — интимность требует ассоциации

Вы занимаетесь творчеством — оно требует погружения

Вы на совещании, где нужно принимать решение — диссоциация для анализа, ассоциация — для вовлечения команды

Приёмы возврата

Через тело — ощутить стул под собой, пол под ногами, вес собственного тела. Сделать глубокий вдох. Через дыхание — несколько глубоких вдохов-выдохов с акцентом на выдох. Через субмодальности — сделать картинку ярче, ближе, объёмнее, цветной. Добавить звук. Через движение — встать, пройтись, сменить позу.

Важно. Осознанное переключение — ключевой навык. Диссоциация без возврата — это уже не навык, а проблема.

Ключевая мысль простыми словами

Умейте не только «отключаться» от эмоций, но и «включаться» обратно. Диссоциация — это инструмент, а не образ жизни.

Упражнение. Прямо сейчас войдите в диссоциацию на 10 секунд (посмотрите на себя читающего со стороны). Затем вернитесь — ощутите стул, сделайте вдох, «включитесь» обратно в текст. Если получилось переключиться туда-обратно — навык работает.

Диссоциация и другие техники НЛП

Диссоциация встроена в структуру нескольких классических техник НЛП: от лечения фобий до работы с убеждениями. Понимание этой связки позволит вам видеть, когда и где применять диссоциацию осознанно.

Давайте кратко пройдёмся по основным.

V/K диссоциация (Кинотеатр)

Это техника лечения фобий и травм, разработанная Ричардом Бэндлером. Человек смотрит «кино» о травматическом событии с позиции зрителя — то есть в диссоциированном состоянии. Это позволяет отделить образы от телесных ощущений и разрушить эмоциональную реакцию. Подробнее о самой технике «Кинотеатр» читайте в отдельной статье (готовится к публикации).

Коллапс якорей

Если негативное состояние слишком сильное, якорь может не сработать. В этом случае сначала применяется техника диссоциации: человек отстраняется от переживания, и только потом ставится ресурсный якорь. Подробнее — в статье о коллапсе якорей.

Три позиции восприятия

Первая позиция — ассоциация (я внутри ситуации). Вторая — ассоциация с другим человеком (я на его месте). Третья — диссоциация (я снаружи, наблюдатель). Диссоциация — это и есть третья позиция.

Фокусы языка

Некоторые словесные паттерны фокусов языка намеренно создают диссоциацию у собеседника — например, смена контекста или переформирование смысла. Подробнее — в статье о фокусах языка.

Субмодальности

Управляя субмодальностями (яркость, размер, расстояние до картинки), вы управляете степенью диссоциации. Чем дальше и тусклее — тем более диссоциировано восприятие.

Чем диссоциация отличается от ассоциации

Ассоциация — это «быть внутри» переживания. Диссоциация — «быть снаружи». Ни то, ни другое не лучше — это инструменты для разных задач. Если вы не умеете ассоциироваться, вы не сможете по-настоящему сопереживать или наслаждаться моментом. Если не умеете диссоциироваться — будете тонуть в каждой эмоции.

Вот наглядное сравнение.

Параметр Ассоциация Диссоциация Восприятие Вижу своими глазами Вижу себя со стороны Эмоции Полная вовлечённость Дистанция, приглушение Голос Живой, модулированный Ровный, монотонный Взгляд Сфокусированный Расфокусированный Поза Открытая, живая Расслабленная или закрытая Когда нужно Интимность, творчество, эмпатия Анализ, конфликт, травма Риск Эмоциональное выгорание Потеря вкуса к жизни

Важно понимать: это не «хорошо» или «плохо». Это два полюса одного спектра. Чем лучше вы умеете переключаться между ними, тем выше ваша психологическая гибкость.

Упражнение. Возьмите любую нейтральную ситуацию (например, утренний поход на кухню за кофе). Опишите её ассоциированно (я вижу, я чувствую). А теперь диссоциированно (она видит, она идёт). Переключитесь 3–4 раза — заметили разницу в ощущениях?

Подробнее об ассоциации читайте в отдельной статье «Ассоциация в НЛП».

Когда диссоциация вредна: предостережения

Да, диссоциация может быть вредна. Если вы умеете только входить, но не выходить — вы получаете хроническую диссоциацию, потерю вкуса к жизни и эмоциональную «плоскость».

Разберём, в каких именно случаях диссоциация перестаёт быть инструментом и становится проблемой.

Хроническая диссоциация

Когда человек «застревает» в состоянии наблюдателя на недели, месяцы, годы — он теряет способность чувствовать. Еда безвкусная, отношения пресные, жизнь — как фильм, который вы смотрите, но не живёте.

Диссоциация в НЛП vs диссоциативное расстройство

Здесь важно разграничить. В НЛП диссоциация — управляемый навык. Вы входите — когда нужно, выходите — когда захотели. При диссоциативном расстройстве (клинический диагноз, с 2025 — по МКБ-11) человек теряет контроль — состояние включается само, независимо от желания.

Упражнение-проверка. Можете ли вы прямо сейчас, по желанию, диссоциироваться от этого текста (посмотреть на себя читающего со стороны), а через 10 секунд вернуться? Если да — это навык. Если нет — это повод обратиться к специалисту.

Когда НЕ нужно диссоциироваться

В близких отношениях (интимность требует ассоциации)

В творчестве (оно требует погружения)

В ситуациях, где нужна спонтанность и живая реакция

Ключевая мысль простыми словами

Освоить диссоциацию — мало. Важно освоить и возврат. Инструмент должен включаться и выключаться по вашей команде, а не работать без остановки.

Часто задаваемые вопросы о диссоциации в НЛП

Что такое диссоциация в НЛП простыми словами? Ответ: это состояние «наблюдателя»: вы смотрите на ситуацию, эмоции, воспоминания как бы со стороны, не сливаясь с ними. Как будто смотрите кино про себя, а не находитесь внутри сюжета.

Чем диссоциация отличается от ассоциации? Ответ: ассоциация — вы внутри переживания (вижу своими глазами, чувствую телом). Диссоциация — вы снаружи (вижу себя со стороны, эмоции приглушены). Оба навыка — полюса одного спектра.

Как войти в состояние диссоциации? Ответ: пять базовых приёмов: взгляд со стороны (камера видеонаблюдения), преграда (стекло между вами и собеседником), кинестетическая помеха (лёгкое телесное движение), внутренний комментарий (анализ паттернов), счёт (с шагом 7). Подробнее — в разделе «Как диссоциироваться».

Зачем нужна диссоциация в НЛП? Ответ: снизить эмоциональный накал, трезво оценить ситуацию, подготовиться к работе с травмой, настроиться на логическое мышление, погасить конфликт.

Диссоциация — это нормально или патология? Ответ: в НЛП диссоциация — навык, которым можно управлять. Это не диссоциативное расстройство личности (клинический диагноз). Разница: при навыке вы входите и выходите по желанию, при расстройстве — теряете контроль.

Какие техники НЛП используют диссоциацию? Ответ: V/K диссоциация (Кинотеатр) — лечение фобий и травм (подробнее в статье про технику «Кинотеатр»). Коллапс якорей. Три позиции восприятия. Фокусы языка. Работа с субмодальностями.

Как понять, что я в диссоциации? Ответ: расфокусированный взгляд, ровный монотонный голос, закрытая поза, отсутствие мимических реакций, ощущение «будто это не со мной».

Кто автор техники диссоциации в НЛП? Ответ: техника V/K диссоциации разработана Ричардом Бэндлером. Описана в книге «Используйте свой мозг для изменений» (Using Your Brain for a Change).

Проверь, что узнал

А теперь проверь, как изменились твои знания после прочтения статьи.

1. Какое из определений диссоциации точнее всего отражает суть? A) Это когда человек ничего не чувствует B) Это сохранение неизменного состояния вне зависимости от того, что человек видит, слышит, чувствует или думает C) Это техника гипнотического внушения D) Это способность полностью подавлять эмоции Правильный ответ: B. Именно так я определил диссоциацию в книге «НЛП Работает!?». Разница с вариантом A принципиальна: вы чувствуете, но не сливаетесь с эмоцией.

2. Какой отдел мозга описан в статье как «секретарь», регулирующий поток сигналов? A) Мозжечок B) Таламус C) Гипоталамус D) Лимбическая система Правильный ответ: B. Таламус выполняет функцию фильтра — он решает, какие сигналы пропустить к коре, а какие — задержать. Диссоциация — это сознательное управление этим фильтром.

3. В каком контексте, согласно статье Филатова (2008), визуально-кинестетическая диссоциация доказала свою эффективность? A) В лечении депрессии B) В проработке патогенного травматического материала C) В повышении успеваемости студентов D) В лечении психосоматических заболеваний Правильный ответ: B. Филатов относит визуально-кинестетическую диссоциацию к методам, доказавшим эффективность при работе с травматическим материалом — наряду с систематической десенсибилизацией и ДПДГ.

4. Сколько приёмов диссоциации описано в статье и какой из них задействует аудио-дигитальный канал? A) 3 приёма, кинестетическая помеха B) 5 приёмов, счёт и внутренний комментарий C) 4 приёма, взгляд со стороны D) 6 приёмов, преграда Правильный ответ: B. В статье описано 5 приёмов. Счёт и внутренний комментарий задействуют аудио-дигитальный канал, занимая его анализом или вычислениями, что блокирует эмоциональное заражение.

5. Чем управляемая диссоциация в НЛП отличается от диссоциативного расстройства? A) Ничем, это одно и то же B) При навыке вы входите и выходите по желанию, при расстройстве — теряете контроль C) При расстройстве человек не может войти в диссоциацию D) В НЛП диссоциация длится дольше Правильный ответ: B. Ключевое различие — в управляемости. Если вы можете сознательно войти в состояние наблюдателя и выйти из него — это навык. Если состояние включается само и не выключается — это повод обратиться к специалисту.

Заключение

Диссоциация — один из тех навыков, которые меняют качество жизни не через годы практики, а через понимание механизма.

Когда вы знаете, как работает ваш мозг (таламус, зеркальные нейроны, пропускная способность каналов), диссоциация перестаёт быть «магическим приёмом избранных» и становится обычным инструментом, который вы включаете, когда он нужен.

Попробуйте сегодня один из приёмов — хотя бы «взгляд со стороны» или «счёт с шагом 7» — в реальной ситуации. Оцените разницу. Напишите в комментариях, что получилось, а что — нет.

И не забывайте: диссоциация — про навык выбора: отстраниться или включиться. А выбор — это и есть свобода.

Источники

Коридзе А. НЛП работает?! — Издательские решения, 2021. Холл М., Боденхамер Б. 51 метапрограмма НЛП. Бэндлер Р. Используйте свой мозг для изменений (Using Your Brain for a Change). Филатов Ф.Р. Принципы и методы психологической помощи жертвам экстремальных ситуаций // Северо-Кавказский психологический вестник. — 2008. — № 6/4. — С. 92–96. Морозова Д.А. Зеркальные нейроны и подражание // Bulletin of Medical Internet Conferences. — 2014. — Т. 4, № 5. Мазур Е.С., Гайда Е.Р. Нарушения личностной саморегуляции при переживании эмоциональной травмы у пациентов с пограничными психическими расстройствами // Клинические особенности психических заболеваний. — 2013.

Об авторе

Александр Коридзе — психолог, коуч предпринимателей и ТОП-менеджмента, бизнес-тренер, мастер-практик НЛП.

Стаж: практика с 2016 года, >2 314 часов консультаций, >700 тренингов.

Книга: «НЛП работает?!» (2021) — ТОП-10 книг по НЛП в России.

Регалии: ТОП-50 лекторов России (2021), эксперт Psychologies, участник Non/fiction №26.

Сайт: koridze.ru

Дата публикации: 7 июля 2026