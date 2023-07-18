Показано 42 статьи

13 августа 2026 г.

НЛП для женщин: техники для отношений, карьеры и защиты

Основы НЛП

НЛП для женщин: как техники НЛП работают в отношениях с мужчиной, в карьере и в воспитании детей, как распознать манипуляцию и какие книги читать.

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24 июля 2026 г.

3 позиции восприятия в НЛП: я, наблюдатель, система и мета-позиция

Основы НЛП

Три позиции восприятия в НЛП: я, другой и взгляд со стороны. Разбираем путаницу: наблюдатель или мета-позиция. Упражнение в 5 шагов, таблица, тест и наука.

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24 июля 2026 г.

Интеграция частей личности: техника НЛП при конфликтах

Техники НЛП

Интеграция частей личности — техника НЛП при внутреннем конфликте: алгоритм из 9 шагов, два варианта, 5 решений типовых проблем, научная база и кейсы из практики.

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24 июля 2026 г.

Пирамида логических уровней Дилтса: что это и как применять

Техники НЛП

Пирамида логических уровней Дилтса: 6 уровней от окружения до миссии, техника интеграции по шагам, примеры из практики и разбор критики модели.

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24 июля 2026 г.

Стратегия Уолта Диснея в НЛП: техника трёх ролей для цели

Техники НЛП

Стратегия Уолта Диснея в НЛП — три роли: мечтатель, деятель и критик + метапозиция. Пошаговая инструкция с примером из практики и разбором типичных ошибок.

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23 июля 2026 г.

Модель SCORE в НЛП: расшифровка, примеры и инструкция

Техники НЛП

Модель SCORE в НЛП: расшифровка S/C/O/R/E, техника Анти-SCORE, пошаговая инструкция, примеры из практики и сравнительная таблица с TOTE и SOAR.

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23 июля 2026 г.

Шестишаговый рефрейминг в НЛП: пошаговая техника и алгоритм

Техники НЛП

Шестишаговый рефрейминг — техника НЛП для изменения нежелательного поведения через работу с частями личности. Полный алгоритм, частые ошибки и кейсы.

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22 июля 2026 г.

Линия времени в НЛП: что это, упражнения и техники

Техники НЛП

Линия времени в НЛП — что это и как работает. Узнайте, какие бывают формы линии времени, как выполнять упражнение, и посмотрите реальные кейсы из практики.

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22 июля 2026 г.

Внушение (суггестия): виды, методы, внушаемость и защита

Основы НЛП

Внушение (суггестия): виды и методы, отличие от убеждения, заражения и подражания, внушаемость, Бехтерев, техники внушения в НЛП, защита от манипуляций.

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21 июля 2026 г.

Генератор нового поведения НЛП: техника для закрепления изменений

Техники НЛП

Генератор нового поведения в НЛП — техника подстройки к будущему. Пошаговый протокол, авторские кейсы и важные отличия от других техник.

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21 июля 2026 г.

Хорошо разрушенный результат (ХРР): техника боевого НЛП

Техники НЛП

Хорошо разрушенный результат (ХРР) — техника боевого НЛП: 7 шагов разрушения цели, как выявить манипуляцию и защититься. Таблица ХСР vs ХРР + чек-лист.

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21 июля 2026 г.

Кинотеатр в НЛП: техника лечения фобий, алгоритм, кейсы

Техники НЛП

Техника НЛП «Кинотеатр» (V/K диссоциация) — быстрый метод лечения фобий и страхов. Пошаговый алгоритм, кейсы Коридзе, меры безопасности, научная база.

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20 июля 2026 г.

Хорошо сформулированный результат (ХСР) — как ставить цели в НЛП

Основы НЛП

Хорошо сформулированный результат (ХСР) — техника НЛП для постановки целей. Полный разбор 7 критериев, квадрат Декарта, пирамида Дилтса, экология цели и чеклист.

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20 июля 2026 г.

Модель ТОТЕ (TOTE) в НЛП: что это, расшифровка, примеры

Техники НЛП

Тоте в НЛП — базовая петля обратной связи TOTE. Расшифровка цикла Test-Operate-Test-Exit, что такое модель тоте, примеры из жизни и пошаговая инструкция.

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19 июля 2026 г.

Круг совершенства: техника НЛП для доступа к ресурсному состоянию

Основы НЛП

Круг совершенства — техника НЛП для доступа к ресурсному состоянию. Пошаговая инструкция, вариации, лимит в 3 состояния и почему круг стирается.

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10 июля 2026 г.

Репрезентативные системы и субмодальности в НЛП | Полный гид

Основы НЛП

Узнайте, что такое репрезентативные системы, VAKOG и субмодальности в НЛП. Освойте определение ведущей модальности, таблицу предикатов и техники.

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8 июля 2026 г.

НЛП-техника «Отсушка»: как разлюбить и забыть — инструкция

Техники НЛП

НЛП-техника «отсушка»: пошаговая инструкция, как разлюбить человека. Механизм диссоциации, работа с субмодальностями. Противопоказания, примеры, разбор ошибок.

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7 июля 2026 г.

Диссоциация в НЛП: что это, приёмы и упражнения

Основы НЛП

Диссоциация в НЛП: навык отстранения от эмоций. Как войти в состояние наблюдателя, 5 приёмов с упражнениями — попробуйте прямо сейчас.

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6 июля 2026 г.

Ассоциация в НЛП: что это и как ассоциироваться с нужным состоянием

Основы НЛП

Ассоциация в НЛП — навык управления состоянием: погружение в переживание «от первого лица». Признаки, отличие от диссоциации, калибровка и типичные ошибки.

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6 июля 2026 г.

Тройная спираль Милтона Эриксона: техника трёх историй в НЛП

Основы НЛП

Тройная спираль Милтона Эриксона — гипнотическая техника внушения через три истории. Пошаговая инструкция, примеры и разбор механизма перегрузки сознания.

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4 июля 2026 г.

Фокусы языка в НЛП: 14 паттернов Роберта Дилтса с примерами

Техники НЛП

Фокусы языка — 14 речевых паттернов Роберта Дилтса для изменения убеждений. Полный список с примерами, упражнения, связь с КПТ и границы метода.

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3 июля 2026 г.

Милтон-модель в НЛП: 23 паттерна, примеры и применение

Основы НЛП

Милтон-модель в НЛП — язык гипнотических обобщений для наведения транса. Разбор 23 паттернов, отличие от метамодели, примеры фраз и тройная спираль Эриксона.

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1 июля 2026 г.

Метасообщение в НЛП: что это, как управлять, примеры

Основы НЛП

Метасообщение в НЛП — невербальный слой общения: интонация, поза, жесты. Что такое конгруэнтность, как управлять метасообщениями и что говорит наука.

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1 июля 2026 г.

Метамодель языка в НЛП: вопросы, техника и применение

Основы НЛП

Метамодель языка в НЛП: 12 вопросов для сбора точной информации и выявления искажений в речи. Примеры в общении, продажах и терапии, защита от манипуляций.

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29 июня 2026 г.

НЛП — что это такое в психологии: простыми словами и примеры

Основы НЛП

НЛП — что это такое простыми словами: расшифровка аббревиатуры, как работает метод в психологии, примеры из жизни, что говорят исследования и с чего начать.

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29 июня 2026 г.

Техники НЛП: полный гид по 34 техникам с примерами

Техники НЛП

34 техники НЛП с описанием и примерами: контакт, убеждения, состояния, поведение. Что говорит наука и кому техники не подходят. Автор — НЛП-тренер.

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25 июня 2026 г.

Раппорт в НЛП: что это, техники подстройки и ведения

Основы НЛП

Раппорт в НЛП — это состояние доверия. Разбираю цикл калибровки, подстройки и ведения, научную базу и опасность раппорта для специалиста.

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25 июня 2026 г.

Основы НЛП: базовые понятия, принципы и главные техники

Основы НЛП

Основы НЛП простыми словами: расшифровка названия, история Бэндлера и Гриндера, 7 пресуппозиций Дилтса и разбор ключевых техник — от раппорта до SCORE.

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5 августа 2023 г.

Медитация на уверенность в себе

Медитации

Медитация на уверенность в себе: как проходит сеанс на 20-25 минут, что делать до и во время него и почему изменения приходят постепенно.

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3 августа 2023 г.

Медитация на привлечение любви

Медитации

Медитация на привлечение любви: бесплатная аудиозапись психолога, инструкция к сеансу на 20-25 минут и правила, о которых стоит знать заранее.

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19 июля 2023 г.

Боевое НЛП: техники манипуляции и защита от воздействия

Техники НЛП

Боевое НЛП — приёмы негативного воздействия: разрушение цели, скрытые внушения, вербовка, двойные послания. Как распознать манипуляцию и защититься от неё.

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19 июля 2023 г.

Коллапс якорей НЛП: техника — как работает и когда применять

Основы НЛП

Коллапс якорей — техника НЛП для стирания нежелательных реакций. Пошаговая инструкция, научное обоснование, типичные ошибки и противопоказания.

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19 июля 2023 г.

«НЛП работает?!» — книга Александра Коридзе: читать онлайн

Книги по НЛП

Книга «НЛП работает?!» Александра Коридзе: читайте все главы онлайн бесплатно, слушайте аудиоверсию в озвучке диктора, закажите печатный экземпляр с автографом.

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19 июля 2023 г.

Рамка проблемы рамка решения в НЛП

Техники НЛП

Рамка проблемы и рамка решения в НЛП: готовые списки вопросов для обеих рамок, чем опасны разговоры в рамке проблемы и как говорить с детьми и на совещаниях.

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19 июля 2023 г.

Обучение нлп дистанционно

Обучение

Обучение НЛП дистанционно: можно ли освоить онлайн, 10 рекомендаций для учёбы дома и 5 способов быстрее запомнить техники. Плюсы и минусы формата.

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19 июля 2023 г.

Пресуппозиции НЛП: что это, полный список и примеры

Основы НЛП

Пресуппозиции НЛП простыми словами: 10 базовых правил с примерами и 7 авторских списков — Дилтс, Бендлер, Холл, Пьюселик. И где их опасно понимать буквально.

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19 июля 2023 г.

КУРСЫ НЛП БЕСПЛАТНО - ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ С НУЛЯ

Обучение

Курсы НЛП бесплатно: где учиться с нуля — телеграм-бот, плейлист на YouTube и вебинары. Список тем каждого формата плюс честные минусы бесплатного.

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18 июля 2023 г.

ТОП 10 книг по НЛП по версии Amazon + краткое описание

Книги по НЛП

10 лучших книг по НЛП по версии Amazon: «Из лягушек в принцы», «Структура магии», «Рефрейминг» и ещё семь книг — о чём каждая и чем она полезна на практике.

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18 июля 2023 г.

Темная психология Джеймса В. Уильямса

Книги по НЛП

«Тёмная психология» Джеймса В. Уильямса: краткое содержание 5 глав — манипуляция, обман, гипноз, реверсивная психология и способы защиты от манипуляторов.

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18 июля 2023 г.

Структура магии. Книга Ричарда Бэндлера и Джона Гриндера

Книги по НЛП

Краткое содержание «Структуры магии» Бэндлера и Гриндера: метамодель, речевые паттерны, репрезентативные системы, калибровка и раппорт, работа в терапии.

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18 июля 2023 г.

Нейробиологическая основа психопатии. Углубленный анализ.

Наука

Нейробиологическая основа психопатии: главные мысли научной статьи о миндалине, орбитофронтальной коре, тесте PCL-R и гипотезах о причинах.

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18 июля 2023 г.

Страх и психопатия. Самое цитируемое исследование.

Наука

Страх и психопатия: разбор исследования Тюбингенского университета — фМРТ показала слабую активацию миндалины и сниженные кожные реакции.

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