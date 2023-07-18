База знаний · 46 статей
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знаний по НЛП.
От базовых понятий до разбора сложных техник для жизни, работы и переговоров. Всё с опорой на практику и нейрофизиологию, без воды.
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Показано 42 статьи
НЛП для женщин: техники для отношений, карьеры и защитыОсновы НЛП
НЛП для женщин: как техники НЛП работают в отношениях с мужчиной, в карьере и в воспитании детей, как распознать манипуляцию и какие книги читать.Читать
3 позиции восприятия в НЛП: я, наблюдатель, система и мета-позицияОсновы НЛП
Три позиции восприятия в НЛП: я, другой и взгляд со стороны. Разбираем путаницу: наблюдатель или мета-позиция. Упражнение в 5 шагов, таблица, тест и наука.Читать
Интеграция частей личности: техника НЛП при конфликтахТехники НЛП
Интеграция частей личности — техника НЛП при внутреннем конфликте: алгоритм из 9 шагов, два варианта, 5 решений типовых проблем, научная база и кейсы из практики.Читать
Пирамида логических уровней Дилтса: что это и как применятьТехники НЛП
Пирамида логических уровней Дилтса: 6 уровней от окружения до миссии, техника интеграции по шагам, примеры из практики и разбор критики модели.Читать
Стратегия Уолта Диснея в НЛП: техника трёх ролей для целиТехники НЛП
Стратегия Уолта Диснея в НЛП — три роли: мечтатель, деятель и критик + метапозиция. Пошаговая инструкция с примером из практики и разбором типичных ошибок.Читать
Модель SCORE в НЛП: расшифровка, примеры и инструкцияТехники НЛП
Модель SCORE в НЛП: расшифровка S/C/O/R/E, техника Анти-SCORE, пошаговая инструкция, примеры из практики и сравнительная таблица с TOTE и SOAR.Читать
Шестишаговый рефрейминг в НЛП: пошаговая техника и алгоритмТехники НЛП
Шестишаговый рефрейминг — техника НЛП для изменения нежелательного поведения через работу с частями личности. Полный алгоритм, частые ошибки и кейсы.Читать
Линия времени в НЛП: что это, упражнения и техникиТехники НЛП
Линия времени в НЛП — что это и как работает. Узнайте, какие бывают формы линии времени, как выполнять упражнение, и посмотрите реальные кейсы из практики.Читать
Внушение (суггестия): виды, методы, внушаемость и защитаОсновы НЛП
Внушение (суггестия): виды и методы, отличие от убеждения, заражения и подражания, внушаемость, Бехтерев, техники внушения в НЛП, защита от манипуляций.Читать
Генератор нового поведения НЛП: техника для закрепления измененийТехники НЛП
Генератор нового поведения в НЛП — техника подстройки к будущему. Пошаговый протокол, авторские кейсы и важные отличия от других техник.Читать
Хорошо разрушенный результат (ХРР): техника боевого НЛПТехники НЛП
Хорошо разрушенный результат (ХРР) — техника боевого НЛП: 7 шагов разрушения цели, как выявить манипуляцию и защититься. Таблица ХСР vs ХРР + чек-лист.Читать
Кинотеатр в НЛП: техника лечения фобий, алгоритм, кейсыТехники НЛП
Техника НЛП «Кинотеатр» (V/K диссоциация) — быстрый метод лечения фобий и страхов. Пошаговый алгоритм, кейсы Коридзе, меры безопасности, научная база.Читать
Хорошо сформулированный результат (ХСР) — как ставить цели в НЛПОсновы НЛП
Хорошо сформулированный результат (ХСР) — техника НЛП для постановки целей. Полный разбор 7 критериев, квадрат Декарта, пирамида Дилтса, экология цели и чеклист.Читать
Модель ТОТЕ (TOTE) в НЛП: что это, расшифровка, примерыТехники НЛП
Тоте в НЛП — базовая петля обратной связи TOTE. Расшифровка цикла Test-Operate-Test-Exit, что такое модель тоте, примеры из жизни и пошаговая инструкция.Читать
Круг совершенства: техника НЛП для доступа к ресурсному состояниюОсновы НЛП
Круг совершенства — техника НЛП для доступа к ресурсному состоянию. Пошаговая инструкция, вариации, лимит в 3 состояния и почему круг стирается.Читать
Репрезентативные системы и субмодальности в НЛП | Полный гидОсновы НЛП
Узнайте, что такое репрезентативные системы, VAKOG и субмодальности в НЛП. Освойте определение ведущей модальности, таблицу предикатов и техники.Читать
НЛП-техника «Отсушка»: как разлюбить и забыть — инструкцияТехники НЛП
НЛП-техника «отсушка»: пошаговая инструкция, как разлюбить человека. Механизм диссоциации, работа с субмодальностями. Противопоказания, примеры, разбор ошибок.Читать
Диссоциация в НЛП: что это, приёмы и упражненияОсновы НЛП
Диссоциация в НЛП: навык отстранения от эмоций. Как войти в состояние наблюдателя, 5 приёмов с упражнениями — попробуйте прямо сейчас.Читать
Ассоциация в НЛП: что это и как ассоциироваться с нужным состояниемОсновы НЛП
Ассоциация в НЛП — навык управления состоянием: погружение в переживание «от первого лица». Признаки, отличие от диссоциации, калибровка и типичные ошибки.Читать
Тройная спираль Милтона Эриксона: техника трёх историй в НЛПОсновы НЛП
Тройная спираль Милтона Эриксона — гипнотическая техника внушения через три истории. Пошаговая инструкция, примеры и разбор механизма перегрузки сознания.Читать
Фокусы языка в НЛП: 14 паттернов Роберта Дилтса с примерамиТехники НЛП
Фокусы языка — 14 речевых паттернов Роберта Дилтса для изменения убеждений. Полный список с примерами, упражнения, связь с КПТ и границы метода.Читать
Милтон-модель в НЛП: 23 паттерна, примеры и применениеОсновы НЛП
Милтон-модель в НЛП — язык гипнотических обобщений для наведения транса. Разбор 23 паттернов, отличие от метамодели, примеры фраз и тройная спираль Эриксона.Читать
Метасообщение в НЛП: что это, как управлять, примерыОсновы НЛП
Метасообщение в НЛП — невербальный слой общения: интонация, поза, жесты. Что такое конгруэнтность, как управлять метасообщениями и что говорит наука.Читать
Метамодель языка в НЛП: вопросы, техника и применениеОсновы НЛП
Метамодель языка в НЛП: 12 вопросов для сбора точной информации и выявления искажений в речи. Примеры в общении, продажах и терапии, защита от манипуляций.Читать
НЛП — что это такое в психологии: простыми словами и примерыОсновы НЛП
НЛП — что это такое простыми словами: расшифровка аббревиатуры, как работает метод в психологии, примеры из жизни, что говорят исследования и с чего начать.Читать
Техники НЛП: полный гид по 34 техникам с примерамиТехники НЛП
34 техники НЛП с описанием и примерами: контакт, убеждения, состояния, поведение. Что говорит наука и кому техники не подходят. Автор — НЛП-тренер.Читать
Раппорт в НЛП: что это, техники подстройки и веденияОсновы НЛП
Раппорт в НЛП — это состояние доверия. Разбираю цикл калибровки, подстройки и ведения, научную базу и опасность раппорта для специалиста.Читать
Основы НЛП: базовые понятия, принципы и главные техникиОсновы НЛП
Основы НЛП простыми словами: расшифровка названия, история Бэндлера и Гриндера, 7 пресуппозиций Дилтса и разбор ключевых техник — от раппорта до SCORE.Читать
Медитация на уверенность в себеМедитации
Медитация на уверенность в себе: как проходит сеанс на 20-25 минут, что делать до и во время него и почему изменения приходят постепенно.Читать
Медитация на привлечение любвиМедитации
Медитация на привлечение любви: бесплатная аудиозапись психолога, инструкция к сеансу на 20-25 минут и правила, о которых стоит знать заранее.Читать
Боевое НЛП: техники манипуляции и защита от воздействияТехники НЛП
Боевое НЛП — приёмы негативного воздействия: разрушение цели, скрытые внушения, вербовка, двойные послания. Как распознать манипуляцию и защититься от неё.Читать
Коллапс якорей НЛП: техника — как работает и когда применятьОсновы НЛП
Коллапс якорей — техника НЛП для стирания нежелательных реакций. Пошаговая инструкция, научное обоснование, типичные ошибки и противопоказания.Читать
«НЛП работает?!» — книга Александра Коридзе: читать онлайнКниги по НЛП
Книга «НЛП работает?!» Александра Коридзе: читайте все главы онлайн бесплатно, слушайте аудиоверсию в озвучке диктора, закажите печатный экземпляр с автографом.Читать
Рамка проблемы рамка решения в НЛПТехники НЛП
Рамка проблемы и рамка решения в НЛП: готовые списки вопросов для обеих рамок, чем опасны разговоры в рамке проблемы и как говорить с детьми и на совещаниях.Читать
Обучение нлп дистанционноОбучение
Обучение НЛП дистанционно: можно ли освоить онлайн, 10 рекомендаций для учёбы дома и 5 способов быстрее запомнить техники. Плюсы и минусы формата.Читать
Пресуппозиции НЛП: что это, полный список и примерыОсновы НЛП
Пресуппозиции НЛП простыми словами: 10 базовых правил с примерами и 7 авторских списков — Дилтс, Бендлер, Холл, Пьюселик. И где их опасно понимать буквально.Читать
КУРСЫ НЛП БЕСПЛАТНО - ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ С НУЛЯОбучение
Курсы НЛП бесплатно: где учиться с нуля — телеграм-бот, плейлист на YouTube и вебинары. Список тем каждого формата плюс честные минусы бесплатного.Читать
ТОП 10 книг по НЛП по версии Amazon + краткое описаниеКниги по НЛП
10 лучших книг по НЛП по версии Amazon: «Из лягушек в принцы», «Структура магии», «Рефрейминг» и ещё семь книг — о чём каждая и чем она полезна на практике.Читать
Темная психология Джеймса В. УильямсаКниги по НЛП
«Тёмная психология» Джеймса В. Уильямса: краткое содержание 5 глав — манипуляция, обман, гипноз, реверсивная психология и способы защиты от манипуляторов.Читать
Структура магии. Книга Ричарда Бэндлера и Джона ГриндераКниги по НЛП
Краткое содержание «Структуры магии» Бэндлера и Гриндера: метамодель, речевые паттерны, репрезентативные системы, калибровка и раппорт, работа в терапии.Читать
Нейробиологическая основа психопатии. Углубленный анализ.Наука
Нейробиологическая основа психопатии: главные мысли научной статьи о миндалине, орбитофронтальной коре, тесте PCL-R и гипотезах о причинах.Читать
Страх и психопатия. Самое цитируемое исследование.Наука
Страх и психопатия: разбор исследования Тюбингенского университета — фМРТ показала слабую активацию миндалины и сниженные кожные реакции.Читать
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