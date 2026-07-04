Фокусы языка в НЛП: 14 паттернов Роберта Дилтса с примерами

Задумайтесь на минуту: сколько раз за сегодня вы слышали фразу, которая заставила вас посмотреть на ситуацию иначе? «Это не проблема, а задача». «С другой стороны…». «А что если…». Поздравляю, вы столкнулись с фокусами языка — возможно, даже не заметив этого.

Фокусы языка — это 14 речевых паттернов, разработанных Робертом Дилтсом в рамках НЛП, которые позволяют менять убеждения собеседника (или свои собственные) прямо в процессе разговора. Работают они за счёт переключения внимания на другой фрейм — более широкий, другой ракурс, иную логику. Если сократический диалог в КПТ — это скальпель, то фокусы языка — целый хирургический набор. Это один из приёмов в каталоге техник НЛП, где собраны остальные. Обратите внимание: дальше будет много примеров, и после каждого я дам простое упражнение — чтобы вы не просто прочитали, а сразу попробовали.

Кратко о главном

Фокусы языка — это 14 приёмов Роберта Дилтса, которые перестраивают восприятие ситуации так, что прежнее убеждение теряет силу.

Дилтс собрал систему, наблюдая за работой Ричарда Бендлера, и описал её в книге «Фокусы языка»; русское издание — «Питер», 2010 год.

У каждого паттерна свой вопрос-триггер: «Какое позитивное намерение за этим стоит?», «Откуда вы это знаете?», «Есть ли случай, когда это не так?».

Осваивается по методике «один фокус — одна неделя»: за 14 недель практики в живых разговорах закрепляются все паттерны.

Сократический диалог в КПТ опирается на часть паттернов.

В этой статье вы разберёте все 14 паттернов Дилтса — у каждого вопрос-триггер, пример и упражнение, чтобы попробовать сразу. Объясняю по шагам и простым языком. Контексты взял непохожие — терапия и коучинг, продажи и переговоры, отношения, управление командой, — так что свой случай вы, скорее всего, узнаете; Так же разбираю и то, где приём не сработает и как распознать его, когда применяют против вас. Прочитайте список бегло целиком. Тренироваться начните с одного паттерна в неделю.

Содержание

Кто создал фокусы языка и зачем?

Роберт Дилтс, один из самых продуктивных авторов и разработчиков НЛП, опубликовал книгу «Фокусы языка» (Sleight of Mouth) в 1999 году. Название выбрано неслучайно: sleight of hand — это ловкость рук, карточный фокус, когда туз пик «превращается» в королеву червей. Дилтс перенёс этот принцип в вербальную плоскость: ограничивающие убеждения превращаются в поддерживающие.

Сам Дилтс определяет фокусы языка как «вербальные фреймы, оказывающие влияние на убеждения и ментальные карты, на основе которых эти убеждения строятся». Если сказать проще: это готовые речевые шаблоны, которые позволяют посмотреть на любую ситуацию с другого ракурса.

Бывало ли у вас такое: произносишь вроде бы логичный аргумент — а собеседник ноль реакции? И наоборот: кто-то говорит всего пару фраз — и ваше мнение меняется кардинально? Дорогой читатель, добро пожаловать в мир фокусов языка.

Конкретный толчок к созданию системы дала работа Ричарда Бендлера. Дилтс проанализировал, как Бендлер парировал возражения и менял убеждения собеседников в реальных диалогах, и выделил повторяющиеся паттерны. Так родились знаменитые 14 фокусов языка.

Упражнение. Прямо сейчас возьмите любую ситуацию из последней недели, где вы с кем-то не согласились. Мысленно проговорите: «Какое позитивное намерение могло быть у этого человека?». Просто найдите хотя бы одно. Это разминка перед работой с фокусами.

Пре-тест

Проверьте свои знания до прочтения — после статьи вернётесь и сравните результаты.

Сколько паттернов включает система «Фокусы языка» Роберта Дилтса? A) 7

B) 14

C) 21

D) 12 Показать ответ Правильный ответ: B. 14 паттернов. Именно столько выделил Дилтс в своей книге «Фокусы языка». Кто создал систему «Фокусы языка»? A) Ричард Бендлер

B) Джон Гриндер

C) Роберт Дилтс

D) Милтон Эриксон Показать ответ Правильный ответ: C. Роберт Дилтс. Хотя основой послужили паттерны, которые он наблюдал в работе Ричарда Бендлера.

Полный список 14 фокусов языка

Каждый паттерн — это способ переключить внимание собеседника с одного фрейма на другой. Активировать иные нейронные цепи. Всего Дилтс выделил 14 таких способов. Ниже — каждый с вопросом-триггером и наглядным примером.

1. Намерение

Какое (позитивное) намерение стоит за этим убеждением?

Фокус намерения — один из самых мощных. Вместо того чтобы оспаривать утверждение собеседника, вы переводите разговор на то, что стоит за этим убеждением — какая у него цель. Часто за негативным убеждением или поведением стоит позитивное намерение.

Пример из моего опыта. Клиент говорит: «Я не могу делегировать, потому что никто не сделает лучше меня». Я спрашиваю: «Какое позитивное намерение стоит за этой позицией? Скорее всего, вы хотите, чтобы результат был качественным?». Клиент кивает. Тогда: «А если мы найдём способ сохранить качество и освободить вам 10 часов в неделю — это было бы интересно?». Согласитесь, звучит иначе, чем «Надо развивать тейменеджмент».

Ещё два примера из быта. Кто-то кричит на ребёнка — намерение: хочет, чтобы тот учился лучше, поступил в институт и был счастлив. Кто-то обижается и молчит — намерение: хочет, чтобы партнёр проявил заботу. Важная оговорка: найденное позитивное намерение не оправдывает ни крик, ни молчание и не делает их нормой. Оно лишь показывает, что стоит за реакцией, — и дальше вы выбираете другой способ донести то же самое.

Почему может не сработать: если человек не осознаёт своё намерение или не готов его признать. В этом случае не давите, переходите к другому фокусу.

2. Переопределение

Как можно переформулировать это слово иначе?

Замена ключевого слова на синоним, который несёт другую эмоциональную окраску.

«Ты опоздал на 15 минут». — «Я задержался, бывает». Опоздание — это нарушение. Задержка — это стечение обстоятельств.

Я не жадный, я экономный.

3. Последствия

К чему приведёт это убеждение?

Вы не оспариваете само убеждение, а показываете, какие последствия из него вытекают. Часто это помогает человеку самому увидеть нелогичность своей позиции.

«Я не могу выступать публично, я слишком волнуюсь». — «А если продолжать так думать, к чему это приведёт через год? Вы по-прежнему будете отказываться от проектов, где нужна презентация? Как это повлияет на вашу карьеру?»

4. Разделение

Из каких частей состоит эта ситуация?

Разбиваете обобщение на детали. Когда проблема кажется монолитной, её трудно решить. Разделение делает её доступной и не такой пугающей.

«Продажи через сайт не работают». — «Давай разберём. Трафик целевой? - да. Сайт технически корректен? - да. Предложение понятно? - да. Быстро отвечают на звонок? - нет. Есть дополнительные способы связи? -нет.»

5. Обобщение (Объединение)

Какой более общий принцип здесь работает?

Противоположность разделению. Вы поднимаетесь на уровень выше, находите более общую категорию.

Клиент: «Это дорого». Ответ: «Да, и в эту цену входят надёжность, скорость поставки и гарантия — вместе они дают вам спокойствие на весь срок эксплуатации».

6. Другой результат

Какой ещё результат можно получить?

Переключение внимания на альтернативную цель, которая может быть даже выгоднее.

«Наши соседи сверху нас залили!». — «Ну, с одной стороны, это неприятно. С другой — теперь у вас есть повод сделать генеральную уборку и, возможно, поменять обои на те, что вы давно хотели».

7. Аналогия

На что это похоже?

Сравнение с чем-то, что меняет угол восприятия. Аналогия — язык бессознательного.

Пример. Семья — это как растение. Если его поливает только один человек, оно засохнет. Забота должна быть обоюдной.

Аналогия заодно выдаёт ваши подсознательные стратегии поведения. «Семья — это растение» (пример выше) — аналогия позитивная, она предполагает заботу и терпение. А скажите «отношения — это война» или «отношения — это бизнес» — и стратегии их построения будут совершенно другими.

Кроме того, работа через метафору меняет убеждение и стратегию поведения на уровне подсознания. Недаром восточные притчи держатся на метафорах.

8. Применение к себе

Если применить это к тому, кто говорит — что получится?

Критерий, который человек применяет к другим, вы обращаете на него самого.

«Это дорого». — «А ходите в дешевой одежде?».

Важно! Частое или неверное применение фокуса языка “Применение к себе” может привести к конфликту “Сам такой”.

9. Иерархия критериев

Что для вас важнее?

Вы находите критерий, который для собеседника важнее того, на который он опирается сейчас.

«Это убеждение старое, я так думаю уже 20 лет». — «Гораздо важнее не то, сколько лет этому убеждению, а насколько оно соответствует тому, кем вы хотите быть сегодня».

Ссылаясь на Дилтса: «Иерархия критериев — переоценка убеждения согласно критерию, превосходящему по значимости любой из тех, на которые опирается данное убеждение».

10. Стратегия реальности

Откуда вы знаете, что это правда?

Вы оспариваете не само убеждение, а способ, которым человек пришёл к этому выводу.

«Все мужики — козлы». — «Серьёзное заявление. На каких данных оно основано? Сколько мужчин вы проверили лично — 10, 100, 1000? Это репрезентативная выборка?».

11. Модель мира

А как на это посмотрят другие — эксперты, другая культура, сами участники ситуации?

Важно, чтобы источник нового убеждения был авторитетны для вашего собеседника (а не для вас!).

«Женщина должна сидеть дома с детьми». — «В некоторых культурах это действительно так. Но модель мира тут не одна: а что думают сами женщины, которых это решение касается?»

12. Метафрейм

Убеждение об убеждении. Что вы думаете о своей мысли?

Вы не обсуждаете содержание убеждения, а поднимаетесь на уровень выше — к убеждению об убеждении.

«Я недостаточно хорош для этой должности». — «Интересно. А что вы думаете по поводу самой этой мысли? Откуда она взялась и насколько она вам вообще полезна?»

13. Изменение размера фрейма

Как это выглядит в масштабе года, жизни, человечества?

Изменение временных, пространственных или количественных рамок.

«Я провалил собеседование». — «А если посмотреть на это через год — это будет важное событие или просто эпизод в вашей карьере? Через пять лет вы, скорее всего, даже не вспомните название этой компании».

14. Контрпример (Противоположный пример)

Есть ли случай, когда это не работает?

Поиск исключения из правила. Если находится хотя бы одно исключение — убеждение перестаёт быть абсолютным.

«Никто не меняется после 30». — «А как же люди, которые бросают курить, начинают бегать, меняют профессию в 40?».

Сводная таблица 14 фокусов языка

N Фокус языка Вопрос-триггер Суть паттерна 1 Намерение «Какое позитивное намерение за этим стоит?» Переводит разговор с убеждения на цель, которая за ним стоит 2 Переопределение «Как иначе это можно назвать?» Замена ключевого слова на синоним с другой эмоциональной окраской 3 Последствия «К чему это приведёт?» Показывает, куда убеждение приведёт человека, если его сохранить 4 Разделение «Из каких частей это состоит?» Дробит монолитное обобщение на детали, которые можно разобрать 5 Обобщение «Какой более общий принцип?» Поднимает частный случай до более общей категории 6 Другой результат «Какой ещё результат возможен?» Переключает внимание на альтернативную цель, порой более выгодную 7 Аналогия «На что это похоже?» Меняет угол восприятия через сравнение с понятным образом 8 Применение к себе «Применимо ли это к говорящему?» Обращает критерий человека на него самого 9 Иерархия критериев «Что здесь важнее всего?» Находит критерий важнее того, на который человек опирается 10 Стратегия реальности «Откуда вы это знаете?» Оспаривает способ, которым человек пришёл к выводу 11 Модель мира «А как видят это другие?» Предлагает готовое убеждение из другой картины мира 12 Метафрейм «Что вы думаете об этой мысли?» Поднимается на уровень выше — к убеждению об убеждении 13 Изменение размера фрейма «Как это выглядит в масштабе?» Меняет временные, пространственные или количественные рамки 14 Контрпример «Есть ли случай, когда это не так?» Ищет исключение, которое лишает убеждение абсолютности

Упражнение. Выберите из списка один фокус языка, который вам ближе всего — скажем, «аналогию». И в течение сегодняшнего дня в трёх разных разговорах найдите возможность сказать: «Это как…» или “Это похоже на …”. Посмотрите на реакцию собеседника.

Как фокусы языка меняют убеждения

Важно понимать: фокусы языка работают на уровне фреймов. Логика тут вторична. Вы не доказываете человеку, что он неправ — вы переключаете его внимание на другой фрейм, где его убеждение теряет силу или обретает новый контекст.

Наверняка многие из вас замечали: чем активнее вы доказываете человеку, что он неправ, тем сильнее он упирается. Знакомо?

Это принципиально отличает фокусы языка от прямой аргументации. Когда вы спорите в лоб, собеседник включает психологическую защиту. Когда вы мягко меняете фрейм — защита не срабатывает, потому что вы не нападаете на убеждение.

Связь с когнитивно-поведенческой терапией и сократическим диалогом

По моему опыту, сократический диалог — это урезанная версия фокусов языка. Сократический диалог — метод постановки вопросов из когнитивно-поведенческой терапии (КПТ), который помогает пациенту самостоятельно прийти к выводу о нелогичности своих убеждений. Опирается он в основном на несколько паттернов (основные - стратегия реальности, противоположны пример). Фокусы языка дают все 14 инструментов, то есть значительно больше возможностей.

Обратите внимание: это не значит, что КПТ «хуже» или «беднее». КПТ — научно обоснованный метод с огромной доказательной базой. Фокусы языка могут усилить его эффективность, особенно на этапе работы с глубокими ограничивающими убеждениями.

В своей практике я часто комбинирую фокусы языка с когнитивно-поведенческой терапией, особенно когда клиенту сложно визуализировать или когда мы работаем с жёсткими ограничивающими убеждениями. Одних только вопросов из сократического диалога может не хватить.

Здесь важно разделять две вещи. Доказательная база КПТ велика, но получена она на конкретных клинических протоколах и группах пациентов — переносить её на фокусы языка напрямую нельзя. Отдельно от НЛП изучен более общий механизм — смена рамки восприятия. О нём чуть ниже.

Почему может не сработать: если человек находится в остром эмоциональном состоянии (гнев, паника, горе), фокусы языка бесполезны. Сначала нужно снизить накал — эмпатией, валидацией, паузой, техникой диссоциации.

Упражнение. Вспомните своё ограничивающее убеждение — любую мысль формата «я не могу, потому что…». Запишите её на листке. Теперь примените к ней поочерёдно три фокуса: намерение («Какое позитивное намерение стоит за этим убеждением?»), стратегию реальности («Откуда я это знаю?») и изменение размера фрейма («Как это выглядит в масштабе года?»). Обратите внимание, как меняется ваше восприятие одной и той же фразы.

Что говорит наука о механизме фокусов языка

Систему из 14 паттернов Дилтса как единое целое в контролируемых исследованиях не проверяли. Но за отдельными фокусами стоят механизмы, изученные вне НЛП.

Webb, Miles и Sheeran (2012) свели в мета-анализ 306 экспериментальных сравнений стратегий эмоциональной регуляции. Переосмысление самого события дало средний эффект (d = 0.36), а взгляд на ситуацию глазами другого человека — самый сильный из всех изученных стратегий (d = 0.45). Переключение внимания как класс стратегий не дало эффекта вовсе (d = 0.00). На том же принципе стоят фокусы «Модель мира» и «Переопределение»: оба меняют точку обзора или смысл, приписанный событию. Граница здесь жёсткая: в мета-анализ вошли лабораторные инструкции «переоцените это», а не паттерны Дилтса. Это довод в пользу механизма, но не доказательство эффективности техники.

Roese и Epstude (2017) в обзоре функциональной теории контрфактического мышления показывают: мысли формата «что было бы, если…» связаны с целеполаганием и способны улучшать последующее поведение — но только когда причинный вывод точен и у человека есть реальная возможность действовать. В остальных случаях то же мышление скатывается в руминацию. Фокусы «Последствия» и «Противоположный пример» запускают похожий процесс — воображение другого хода событий. Авторы прямо пишут, что часть контрфактического мышления дисфункциональна, и это ровно то, о чём предупреждают врезки «Почему может не сработать» выше.

А теперь работа с другой стороны баррикад. Passmore и Rowson (2019) провели критический обзор доказательной базы НЛП в коучинге и пришли к выводу, который стоит прочитать дважды: собственно НЛП-практики исследованиями подкреплены слабо. Разбирали они в первую очередь глазные ключи доступа, подстройку по репрезентативным системам и «быстрое лечение фобии» — фокусов языка среди них нет, но общий вывод распространяется и на них: популярность метода и его доказанность — разные вещи.

Ключевая мысль простыми словами. Систему Дилтса целиком наука не проверяла — проверяла только отдельные кирпичи: Сократический диалог в КПТ, смену ракурса и работу с «а что если».

Кому не подходит техника фокусов языка

Фокусы языка меняют восприятие убеждения через речь. Это работа на уровне сознания — не терапия тяжёлых состояний. Не применяйте технику — ни к себе, ни к другому человеку, — если:

у человека острое горе, паническая атака или гнев на пике: сначала снижаете эмоциональный накал, к убеждению возвращаетесь потом;

диагностированы тяжёлая депрессия, паническое расстройство или ПТСР — это работа психиатра или психотерапевта;

есть суицидальные мысли или острый психический кризис — сразу к специалисту или на кризисную линию, номера в конце статьи;

есть признаки психотического состояния (бред, галлюцинации): смена фрейма только усилит спутанность восприятия.

И правило остановки для самостоятельной работы: если после одной-двух попыток применить фокус языка состояние ухудшается, не ищите паттерн посильнее. Остановитесь и обратитесь к специалисту.

Где применяются фокусы языка? Примеры из жизни

Фокусы языка работают везде, где есть слова и убеждения: в терапии и коучинге, в продажах и переговорах, в отношениях, в саморазвитии, в бизнесе и управлении. Ниже — по примеру на каждую сферу.

В терапии и коучинге

Пожалуй, самая органичная сфера применения. Если клиент приходит с убеждением «я не смогу», «я недостаточно хорош» или «это слишком сложно» — фокусы языка позволяют мягко развернуть его восприятие.

Пример из моего опыта. Клиентка, руководитель отдела, считала, что «проявлять слабость на работе нельзя». Источник убеждения — отец, который с детства внушал: «Ты должна быть железной леди». Я применил фокус «переопределение»: «А что если называть это не слабостью, а человечностью? Ваши сотрудники почувствуют, что вы живой человек, — и уровень доверия вырастет». Она задумалась. Через месяц она поделилась: её сотрудники перестали «замалчивать» ошибки, вопросы стали решаться быстрее. И тело расслабилось — ушли мышечные зажимы, тот самый «железный панцирь». (п.с. конечно фокусы языка были дополнением к другим техникам в сеансе, но свою роль сыграли)

В продажах и переговорах

Продажники одними из первых взяли фокусы языка на вооружение.

Клиент: «Это дорого». Ответ (другой результат): «Вы получаете не просто сумку, а статус и входите в элитный клуб».

Клиент: «Это дорого». Ответ (Противоположный пример): «Бывало ли так, что купив дорогую вещь вы ценили ее еще больше?».

В отношениях

Тут фокусы языка нужно применять аккуратно — излишняя «техничность» убивает искренность. Цель — прояснить ситуацию. Продавливать правоту паттерном не стоит: если после него партнёр чувствует, что его переспорили, — это сигнал остановиться и просто выслушать. Но один-два мягких паттерна диалог ещё могут спасти.

Партнёр: «Ты меня совсем не слышишь!» Вы (стратегия реальности): «Как именно ты хочешь чтобы я тебя услышал?».

В саморазвитии

Фокусы языка отлично работают, если применить их к самому себе. Это один из самых эффективных способов изменить собственные ограничивающие убеждения.

Возьмите свою «любимую» ограничивающую мысль («у меня нет таланта к публичным выступлениям», «я слишком стар, чтобы учиться новому», «у меня не получится») — и прогоните её через каждый из 14 паттернов. Вы удивитесь, насколько иначе начнёт звучать эта мысль после фокуса «иерархия критериев» или «изменение размера фрейма».

В бизнесе и управлении

Пример из моего опыта. В кризис 2025–2026 года многих управленцев охватила тревога: «Рынок падает, ничего не сделать». На консультациях я применял фокусы языка: «Рынок падает для всех — значит, это хороший момент занять долю у конкурентов, которые паникуют. А что, если смотреть на кризис как на фильтр для слабых игроков? Есть в истории примеры, которые можно использовать сейчас для развития?»

Упражнение. На этой неделе выберите один разговор (с коллегой, партнёром, другом), где вы обычно спорите или что-то доказываете. Вместо привычной аргументации примените любой фокус языка из списка — хотя бы один раз. Просто заметьте, изменилась ли реакция собеседника и диалог в целом.

Как тренировать фокусы языка

Фокусы языка — навык, который не нарабатывается за один вечер. Как вы уже поняли, здесь важна регулярность. Вот что работает по моему опыту.

Упражнение 1. Один фокус — одна неделя. Берёте один паттерн и тренируете его в течение недели. Например, неделя «намерения»: в каждом разговоре ищете за словами собеседника позитивное намерение. Следующая неделя — «аналогия»: каждую сложную мысль пытаетесь объяснить через сравнение.

Упражнение 2. Применяйте к предметам. Звучит странно, но работает. Берёте любой предмет (ручку, кружку, телефон) и проговариваете про себя фокусы языка:

Намерение: «Эта ручка существует, чтобы я мог записывать мысли».

Переопределение: «Это не ручка, а письменная принадлежность».

Аналогия: «Ручка — это как продолжение руки».

Изменение размера фрейма: «Если бы у меня было 100 ручек, что бы изменилось?»

Упражнение 3. Анализируйте сериалы. Включаете любой диалоговый сериал (от «Великолепного века» до «Миллиардов»), выбираете один-два фокуса языка и отслеживаете, когда герои их используют. Можно выписывать фразы в блокнот.

Если хотите тренироваться прямо сейчас — я создал Telegram-бот, который работает как тренажёр фокусов языка: он генерирует возражения, а вы подбираете подходящий паттерн.

Статистика для мотивации: по моим наблюдениям, обычный человек в повседневной речи использует около 5 фокусов языка (самые ходовые — аналогия, обобщение, переопределение). Подготовленный продажник или переговорщик — до 10. Человек, прошедший курс НЛП-практика, использует все 14, причём осознанно.

Упражнение. Проверьте, где вы сейчас. Включите диктофон на телефоне во время обычного 10-минутного разговора (с коллегой, с близким). Потом переслушайте и отметьте, какие фокусы языка вы уже используете. Вы удивитесь — вы точно найдёте 2–3 знакомых паттерна. А значит, вы уже на пути к 14.

Как защититься от фокусов языка

Главный признак: вас переключают на другой фрейм, уводя от изначального тезиса. Если в ответ на ваше обоснованное замечание вам вдруг начинают рассказывать про «позитивные намерения», «общую картину мира» или «хорошие аналогии» — попросите паузу.

Эти же самые приёмы могут применить и против вас, поэтому распознавать их стоит уметь.

Антидоты к основным фокусам:

Намерение: «Моё намерение не меняет сути вопроса и фактов».

Переопределение: «Это не замена понятий, а факт. Вернёмся к исходной формулировке».

Последствия: «Вы говорите о гипотетических последствиях, но давайте сначала закроем текущий вопрос».

Применение к себе: «Моё утверждение относится к ситуации, а не ко мне. Давайте не переводить стрелки».

Модель мира: «Мнение других интересно, но сейчас я говорю о своём восприятии. Давайте не размывать тему».

Аналогия: «Любая аналогия хромает. Давайте вернёмся к фактам».

Как защищаться самому: слово «СТОП». Остановитесь, выдохните и задайте себе три вопроса: «О чём мы говорили до того, как собеседник применил этот паттерн?», «Куда он пытается увести разговор?», «Хочу ли я туда идти?».

Почему это важно. Фокусы языка — этически нейтральный инструмент. Но используют его не всегда этично.

Упражнение. Вспомните разговор, где вы чувствовали, что вас «переубедили», а потом пожалели. Проанализируйте слова собеседника: какой фокус языка он мог использовать? Переопределение? Последствия? Аналогию? Простое осознавание — уже половина защиты. Когда вы знаете название приёма, он перестаёт быть невидимым.

Чем фокусы языка отличаются от других техник НЛП

Меня часто спрашивают: «А в чём разница между фокусами языка и метамоделью? А с милтон-моделью не путают?» Давайте разложим по полочкам.

Фокусы языка vs Метамодель

Метамодель — это набор вопросов для сбора информации. Она создана Бендлером и Гриндером в 1970-х и отвечает на вопрос: «Какая информация пропущена?».

Пример метамодели: «Все меня бесят». — «Кто именно? В каких ситуациях? Как часто?».

Фокусы же языка отвечают на вопрос: «Как изменить восприятие этого убеждения?».

Разница принципиальная: метамодель уточняет, фокусы языка меняют.

Фокусы языка vs Милтон-модель

Милтон-модель — это язык гипноза, разговорный транс. Она использует размытые формулировки, метафоры и встроенные команды, чтобы обходить критическое мышление.

Фокусы языка в отличии от Милтон-модели могут быть достаточно конкретными (например стратегия реальности). Милтон-модель же подразумевает язык обобщения. Фокусы языка могут вызывать микро-транс, в то время как Милтон-модель вводить в глубокое погружение.

Фокусы языка vs Рефрейминг

Рефрейминг — более широкое понятие. Это любое изменение фрейма (рамки восприятия). Фокусы языка — это вербальная разновидность рефрейминга, причём наиболее структурированная. Если рефрейминг может быть спонтанным или ситуативным, то фокусы языка — это чётко описанные 14 паттернов. Пошаговый протокол работы с частями личности через рефрейминг разобран отдельно — в статье «Шестишаговый рефрейминг».

Ссылаясь на книгу Дилтса: фокусы языка — это «система вербальных вмешательств, которые можно осуществлять по отношению к причинно-следственным связям или комплексным эквивалентам, лежащим в основе того или иного убеждения».

Фокусы языка vs Пресуппозиции

Пресуппозиции — базовые допущения НЛП («карта не территория», «за любым поведением стоит позитивное намерение»), на которых держится вся практика, включая фокусы языка. Разница в уровне: пресуппозиции — фоновые аксиомы, которые вы принимаете как рабочую рамку; фокусы языка — конкретный речевой инструмент, работающий поверх этих аксиом. Кстати, фокус «Намерение» — прямо используется одной из пресуппозиций. Полный список с примерами — в статье «Пресуппозиции НЛП».

Боевые фокусы языка

Боевые фокусы языка — это те же 14 паттернов Дилтса, развёрнутые в обратную сторону. Инструмент один и тот же, меняется знак: не расшатать ограничивающее убеждение, а, наоборот, укрепить его или создать.

Проще всего механику видно на «Намерении». В экологичном варианте мы предполагаем за поведением позитивное намерение («вы хотели уберечь себя от провала»). В боевом — негативное: «Ты это специально сделал, ты просто не хочешь работать». Точно так же выворачиваются и остальные паттерны: «Последствия» превращаются в запугивание будущим, «Применение к себе» — в «на себя посмотри», «Модель мира» — в «нормальные люди так не думают».

Так в чём же тогда разница с классическими фокусами? Только в цели: в классике мы дает ресурс, в негативном его забирают.

Приёмы негативного воздействия и, что важнее, защита от них разобраны отдельно — в статье «Боевое НЛП».

Упражнение. Прямо сейчас представьте, что вам нужно объяснить ребёнку 10 лет разницу между метамоделью и фокусами языка. Если вы сможете сделать это на пальцах — вы действительно поняли суть. Попробуйте: «Метамодель — это как задавать вопросы, чтобы понять, что случилось. А фокусы языка — это как помочь человеку посмотреть на ситуацию по-новому». Получилось? Отлично, вы усвоили главное.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Что такое фокусы языка простыми словами? Это 14 речевых приёмов, которые помогают изменить чужое (или своё) убеждение, просто переключив внимание на другой аспект ситуации. Придумал Роберт Дилтс на основе наблюдений за работой Ричарда Бендлера. Сколько всего фокусов языка? В классической системе Дилтса — 14. Иногда в разных источниках встречаются расширенные списки (до 16–20), но база — это именно 14 паттернов, описанных в книге «Фокусы языка». Фокусы языка — это манипуляция? Этически нейтральный инструмент. Как нож: можно нарезать хлеб, а можно причинить вред. Фокусы языка можно использовать для помощи (в терапии, коучинге) и для манипуляции (в продажах, спорах). Выбор за пользователем. Как называется приём фокусов языка для снижения эмоционального фона в беседе? Переопределение. Замена ключевого слова на синоним с другой эмоциональной окраской. Например, «я задержался» вместо «ты опоздал», «это опыт» вместо «это провал». Как фокусы языка связаны с сократическим диалогом? Сократический диалог в КПТ использует в основном стратегию реальности и контрпример. Фокусы языка дают все 14 инструментов — по сути, это расширенная версия сократического диалога. Можно ли тренировать фокусы языка самостоятельно? Да. Лучшая методика: неделя на один фокус — осознанно отслеживаете и применяете его во всех разговорах. Через 14 недель освоите все. Плюс помогает анализ сериалов и диалогов. Чем отличаются фокусы языка от метамодели НЛП? Метамодель собирает и уточняет информацию («Что именно вы имеете в виду?»). Фокусы языка меняют восприятие этой информации («А как ещё можно на это посмотреть?»). Что такое “боевые фокусы языка”? Это те же 14 речевых шаблонов, но с негативным применением. Пример: вместо позитивного намерения предполагаем негативное (Ты это специально сделал) и т.д.

Проверь, что узнал

Какой фокус языка лучше всего подойдёт для снижения напряжения в споре? A) Контрпример

B) Переопределение

C) Иерархия критериев

D) Применение к себе Показать ответ Правильный ответ: B. Переопределение — замена слова на синоним без негативной окраски. Вместо «ты неправ» — «у нас разное видение». Что происходит при использовании фокуса «стратегия реальности»? A) Вы меняете тему разговора

B) Вы ставите под сомнение способ, которым человек пришёл к убеждению

C) Вы обобщаете его опыт на всех людей

D) Вы показываете аналогию из другой сферы Показать ответ Правильный ответ: B. Стратегия реальности оспаривает не убеждение, а метод его получения. «Откуда вы это знаете? На каких данных основан вывод?» Сколько фокусов языка использует подготовленный НЛП-практик? A) 5

B) 10

C) 14

D) 7 Показать ответ Правильный ответ: C. Все 14. Причём осознанно, выбирая уместный паттерн под контекст. В чём ключевое отличие фокусов языка от метамодели НЛП? A) Фокусы проще в освоении

B) Метамодель собирает информацию, фокусы — меняют убеждения

C) Они идентичны

D) Метамодель старше Показать ответ Правильный ответ: B. Метамодель — вопросы на уточнение. Фокусы языка — паттерны изменения восприятия. Почему фокусы языка эффективнее прямой аргументации при смене убеждений? A) Они быстрее произносятся

B) Они переключают фрейм, не вызывая психологической защиты

C) Они используют сложные термины

D) Они действуют на подсознание Показать ответ Правильный ответ: B. Фокусы языка не атакуют убеждение в лоб, а мягко переключают внимание на другой контекст. Защита не включается.

Книги по фокусам языка

Если хотите погрузиться глубже, вот что я рекомендую:

Роберт Дилтс. «Фокусы языка: изменение убеждений с помощью НЛП» (Sleight of Mouth). Первоисточник. В книге детально разобраны все 14 паттернов с примерами из реальных диалогов Бендлера, Сатир и Эриксона. Александр Коридзе. «НЛП работает?!» Моя книга — про нейрофизиологию НЛП, глава про фокусы языка разбирает их с точки зрения работы мозга. Роберт Дилтс. «Изменение убеждений с помощью НЛП» — более ранняя книга того же автора, где закладываются основы подхода.

Заключение

Фокусы языка — это способ увидеть: одна и та же ситуация держится на рамке, а рамку можно сменить. Победа в споре тут побочный эффект, и далеко не самый ценный. Четырнадцать паттернов запоминаются за вечер, а осваиваются за четырнадцать недель — по одному в неделю, в живых разговорах, где цена ошибки невелика. Начните с «намерения» и «стратегии реальности»: они дают самый заметный сдвиг и меньше всего похожи на приём. Держите в голове главное ограничение: фокус языка меняет восприятие, обстоятельства он не трогает. Если после пары подходов к своему убеждению вам стало хуже, а не яснее — паттерн посильнее тут не поможет. Остановитесь и приходите на консультацию.

А теперь вопрос вам, дорогой читатель. Какое убеждение вы носите с собой дольше всего? Вспомните его прямо сейчас и проверьте «стратегией реальности» — откуда вы знаете, что это правда?

Источники:

Дилтс Р. Фокусы языка: изменение убеждений с помощью НЛП. — СПб.: Питер, 2010. Дилтс Р. Изменение убеждений с помощью НЛП. — СПб.: Питер, 2010. Коридзе А. НЛП работает?! — 2023. Webb T. L., Miles E., Sheeran P. Dealing with feeling: a meta-analysis of the effectiveness of strategies derived from the process model of emotion regulation. Psychological Bulletin, 2012, 138(4), 775–808. DOI Roese N. J., Epstude K. The functional theory of counterfactual thinking: new evidence, new challenges, new insights. Advances in Experimental Social Psychology, 2017, 56, 1–79. DOI Passmore J., Rowson T. S. Neuro-linguistic programming: a critical review of NLP research and the application of NLP in coaching. International Coaching Psychology Review, 2019, 14(1), 57–69. DOI Котов А.А. Механизмы речевого воздействия в публицистических текстах СМИ: автореф. дисс. … канд. филол. наук. — Москва, 2003. Карвасарский Б.Д. Психотерапевтическая энциклопедия. — СПб.: Питер, 2006.

Дисклеймер: Материал носит информационный характер и не заменяет консультацию сертифицированного специалиста. При наличии острых психических состояний, суицидальных мыслей или тяжёлых расстройств обратитесь к врачу или в службу психологической помощи.

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Об авторе. Меня зовут Александр Коридзе, я НЛП-практик, бизнес-тренер и автор книги «НЛП работает?!». Больше 10 лет консультирую предпринимателей и топ-менеджеров по коммуникациям, переговорам и управлению убеждениями. В своей практике использую фокусы языка как один из основных инструментов — как для терапии, так и для бизнес-консультаций.

Статья написана 04.07.2026. Актуальность подтверждена.