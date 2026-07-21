Генератор нового поведения НЛП: техника для закрепления изменений

Кратко о главном Генератор нового поведения (New Behavior Generator) — техника НЛП для подстройки к будущему. Она позволяет «проиграть» новое поведение после того, как глубинные изменения уже произошли. Важнейший нюанс, о котором молчат большинство источников: эта техника не предназначена для первичного изменения устоявшегося негативного поведения. Для этого существует шестишаговый рефрейминг. ГНП — инструмент закрепления, а не лечения. Техника работает через ассоциацию и диссоциацию в формате «кинотеатра»

и в формате «кинотеатра» Используется после терапевтических изменений (рефрейминг, фокусы языка, работа с убеждениями)

терапевтических изменений (рефрейминг, фокусы языка, работа с убеждениями) Позволяет проверить, действительно ли изменения произошли — калибровка по лёгкости представления

Запрещено: представлять нереалистичное поведение (полёты, суперспособности) — мозг не поверит

представлять нереалистичное поведение (полёты, суперспособности) — мозг не поверит Авторская позиция: техника — финальный аккорд, а не первый шаг

Что такое генератор нового поведения — и чем он не является

Генератор нового поведения — это НЛП-техника, разработанная в русле идей Роберта Дилтса и Ричарда Бендлера. Она позволяет человеку сконструировать и «примерить» новый способ действия в будущем, опираясь на уже произошедшие внутренние изменения. Как применять: сначала провести терапию (рефрейминг, фокусы языка), затем — технику для закрепления. По сути, генерация нового поведения — это процесс мысленного конструирования альтернативного сценария с последующим закреплением через ассоциацию.

Если вы погуглите эту технику, то увидите стандартное описание: «выявляем негативное поведение → находим его позитивное намерение → представляем новое поведение на экране». Звучит логично, правда?

По моему опыту — редко когда работает для изменения устоявшегося негативного поведения. И вот почему.

У негативного поведения есть позитивное намерение (вторичная выгода), и оно сидит глубоко. Просто «перекрыть» его новым образом — всё равно что заклеить скотчем треснувшую стену. Снаружи вроде красиво, а внутри конструкция продолжает разрушаться.

Для изменения устоявшегося негативного поведения я рекомендую шестишаговый рефрейминг. Он выполняется в состоянии транса и позволяет договориться с той самой «частью», которая отвечает за проблемное поведение. По своей сути он схож с генератором нового поведения, но работает на уровень глубже.

Ключевая мысль простыми словами: генератор нового поведения — это не про «убрать плохое». Это про «добавить хорошее и закрепить». Если вам нужно избавиться от привычки — сначала рефрейминг. Если нужно закрепить новый навык после терапии — генератор нового поведения.

Чем генератор нового поведения отличается от других техник

Давайте сразу разложим по полочкам, чтобы не путаться. Вот краткая таблица:

Техника Для чего Когда применять Основа Генератор нового поведения Закрепление нового поведения в будущем ПОСЛЕ терапевтических изменений Ассоциация + субмодальности Шестишаговый рефрейминг Изменение устоявшегося негативного поведения Когда есть вторичная выгода, части личности Работа в трансе с частями Взмах Быстрая смена автоматической реакции Для навязчивых реакций (триггер → реакция) Субмодальности, скорость Кинотеатр Диссоциация от травмы, фобии, негативного воспоминания При сильном эмоциональном заряде V/K диссоциация Круг совершенства Доступ к ресурсному состоянию Когда не хватает уверенности, спокойствия Якорение, ассоциация

Важно понимать: эти техники не конкурируют, они решают разные задачи. Генератор нового поведения — единственная техника из списка, которая работает с будущим, а не с прошлым или настоящим. Его задача — «посадить» новое поведение на линию времени так, чтобы в нужный момент психика включила его автоматически.

Подробнее о смежной технике — в статье «Кинотеатр (техника НЛП)». Там мы работаем с прошлым, а здесь — с будущим.

Ключевая мысль: представьте, что вы построили новый дом (провели терапию). Генератор нового поведения — это не стройка. Это новоселье. Вы просто «заселяетесь» и проверяете, удобно ли вам в новом пространстве.

Нейрофизиологическая основа: почему «представить» = «сделать»

Дорогой читатель, вы когда-нибудь замечали, что спортсмены перед выступлением закрывают глаза и что-то «прокручивают» в голове? Они не просто мечтают — они создают нейронную карту будущего действия.

Что говорит наука. Исследования нейровизуализации показывают: когда человек ярко представляет действие, в мозге активируются те же участки, что и при реальном выполнении. Области моторной коры, мозжечок, базальные ганглии — все они «включаются» в режиме симуляции. Pascual-Leone с коллегами (1995) доказали: мысленная практика улучшает реальные двигательные навыки — причём на уровне корковых карт, а не просто субъективного ощущения.

Более того, есть прямые экспериментальные подтверждения эффективности именно визуальных техник НЛП для подготовки к реальным действиям. Ахмадиева (2022) провела исследование на 60 студентах: одна группа осваивала визуальную технику («Круг совершенства»), другая — кинестетическую (якорение). После недельной подготовки у обеих групп статистически значимо ( p<0,05 ) улучшились: уверенность в успешности выступления, открытость позы, контакт с аудиторией, снизились жесты нервозности и запинки в речи [Ахмадиева, 2022].

Исследование показало, что сам факт повторного выступления без НЛП-подготовки ничего не меняет — улучшения связаны именно с техниками. А значит, визуальное «проигрывание» нового поведения (как в генераторе нового поведения) — это не эзотерика, а работающий механизм.

В НЛП этот механизм называется субмодальностями — теми параметрами, которыми кодируется наш опыт: яркость, размер, расстояние, звук, движение. Изменяя субмодальности образа, мы меняем его воздействие на психику. Подробнее — в статье «Репрезентативные системы и субмодальности в НЛП».

Аналогия: представьте, что ваш мозг — это конструкторское бюро. Когда вы представляете новое поведение ассоциированно (от первого лица), бюро создаёт полноценный чертёж с точными спецификациями. В реальной ситуации этот чертёж уже есть — остаётся только достать и воспользоваться.

Важно: техника работает ТОЛЬКО когда образ реалистичен. Если вы представляете, как летаете над переговорной и решаете вопросы силой мысли, бюро выбросит такой чертёж в мусорку. Мозг не обязан верить в фантазии — он верит в реальность.

Как мысленное представление создаёт нейронную карту 🧠 Реальное действие Моторная кора — активна Мозжечок — координация Базальные ганглии — регуляция движений → Нейронные связи укрепляются 💭 Мысленное представление Моторная кора — активна Мозжечок — частично Те же зоны мозга, но без реального движения → Нейронные связи укрепляются (Pascual-Leone, 1995) ≈

Ключевая мысль простыми словами: представление с полным погружением (ассоциация) = нейронная карта. Нейронная карта = готовность к действию. Чем детальнее и реальнее карта, тем выше шанс, что в нужный момент тело поведёт себя по-новому.

Пошаговый протокол техники (методика Коридзе)

Важнейшее условие: техника выполняется ТОЛЬКО после того, как произошли позитивные изменения. Если клиент не проработал проблему на уровне убеждений — вы рискуете получить красивое представление без реального эффекта.

Схема техники «Генератор нового поведения» Диссоциация Ассоциация Шаг 1–2 Позитивные изменения Шаг 3–4 Новое поведение на экране Шаг 5 Ассоциация в образ Шаг 6 — Ниточка благодарности Ресурс из будущего → в настоящее Шаг 7 — Возврат в текущий момент Тест-проверка Представляет легко? → Изменения реальны Не может? → Вернуться к терапии Новое поведение закреплено в будущем

Шаг 1. Убедитесь, что изменения произошли

Проведите калибровку. Клиент должен осознать проблему, внутренне измениться. Если он всё ещё эмоционально заряжен, если тело напряжено, если он говорит «да, но…» — возвращайтесь к предыдущим техникам.

Шаг 2. Кинотеатр (диссоциированная позиция)

Попросите клиента представить, что он сидит в кинозале. Перед ним экран, на котором — он сам в текущей ситуации. Он не участник, а зритель. Режиссёр. Оператор. Сценарист.

Используйте Милтон-модель для ведения: мягкие описания, общие слова, паузы. Подробнее — в статье «Милтон-модель в НЛП».

Шаг 3. Постройте новое поведение на экране

Клиент видит себя на экране — как он действует по-новому. Ваша задача — не мешать. Калибруйте.

Признаки, что всё идёт правильно:

Плечи расправляются

Глаза «загораются», раскрываются шире

Клиент может слегка подаваться вперёд

Появляется лёгкая улыбка, драйв, или наоборот — состояние спокойной уверенности

Если этого нет — клиент не готов. Возвращайтесь к фокусам языка или работе с убеждениями.

Шаг 4. Добавьте ресурсы

Спросите: «Нужно ли что-то ещё добавить, чтобы новое поведение стало ещё более ресурсным?»

Пусть клиент добавит красок, звуков, нужных людей, предметов. Но — внимание! — всё должно быть реальным. Никаких полётов, суперсилы, магии. Мозг должен поверить.

Шаг 5. Ассоциация — войдите в образ

Когда образ готов, предложите клиенту ассоциироваться — войти в экран, стать этим человеком. Теперь он не смотрит на себя со стороны. Он видит, слышит, чувствует то же, что и его «кино-персонаж».

Подробнее про разницу ассоциации и диссоциации — в отдельной статье «Ассоциация в НЛП» и «Диссоциация в НЛП».

Ваша задача — калибровать: меняется ли состояние? Усиливается ли ресурс?

Шаг 6. Ниточка благодарности из будущего

Попросите клиента, находясь в этом будущем образе, мысленно обратиться к себе сегодняшнему. Поблагодарить. «Кинуть ниточку» ресурса из будущего в настоящее.

Этот шаг — магия техники. Он создаёт временну́ю петлю: будущее (уже изменённое) подпитывает настоящее ресурсом.

Шаг 7. Возврат в настоящее

Плавно верните клиента в текущий момент. Можно сосчитать до трёх, можно использовать дыхание.

Упражнение: попробуйте прямо сейчас. Вспомните ситуацию на днях, где вы хотели бы действовать иначе. Не прокручивая неприятный момент — просто представьте на внутреннем экране, как выглядел бы «идеальный» сценарий. Отметьте, меняется ли ваше состояние. Если да — вы только что сделали первый шаг техники.

Тест-проверка

Спросите: «А теперь подумайте о той ситуации, которую представляли. Что изменилось?»

Если клиент легко представляет новое поведение и чувствует ресурс — техника сработала. Если нет — вернитесь к предыдущим этапам: Я-концепция, фокусы языка, шестишаговый рефрейминг.

Ключевая мысль: техника — это не просто «представь и станет хорошо». Это проверочный инструмент. Если клиент легко представил — изменения реальны. Если не может — значит, работы ещё много.

Когда генератор нового поведения НЕЛЬЗЯ использовать

Давайте без иллюзий: есть ситуации, где эта техника не просто бесполезна, а вредна.

Устоявшееся негативное поведение с вторичной выгодой. Если человек курит, чтобы снимать стресс, — просто представить себя некурящим бесполезно. Нужно сначала проработать, какую функцию выполняет курение, и найти альтернативу. Для этого — шестишаговый рефрейминг. Свежая травма или сильный эмоциональный заряд. Если человека трясёт от одной мысли о ситуации, не просите его «представить новое поведение». Сначала — кинотеатр, субмодальности, диссоциация. Отсутствие реальной базы навыков. Если человек никогда не выступал публично и боится, что опозорится, — одного представления мало. Нужно сначала обучить навыку. ГНП усиливает то, что уже есть. Он не создаёт из ничего. Клиент не ассоциируется. Если человек — «дигитальный» тип, плохо чувствующий тело, — сначала научите его ассоциации через простые упражнения (сжать кулак, описать ощущения). Подробнее — в статье «Ассоциация в НЛП».

Важно: если клиент не может представить себя ресурсным — не давите. Это не упрямство. Это сигнал: изменения не произошли. Вернитесь на шаг назад.

Почему может не сработать: самая частая причина — пропущен этап глубинной терапии. Если клиент говорит «я пытался представить, но ничего не чувствую», значит, изменений на уровне убеждений не произошло. Вторая причина — нереалистичный образ. Клиент пытается представить «супер-уверенного себя», который орёт на переговорах и бьёт кулаком по столу. Мозг отбраковывает такой образ как неестественный. Третья — клиент-дигитал, который вообще не привык обращать внимание на ощущения. Ему нужно сначала научиться базовой ассоциации через телесные упражнения.

Авторские кейсы из практики

Кейс 1. Предприниматель со страхом переговоров

Ко мне обратился предприниматель, который слишком быстро поднялся в бизнесе. Он ещё не успел осознать себя как успешного человека, а доходы и статус уже выросли. На переговорах он постоянно находился в позиции просящего — сутулился, оправдывался, соглашался на невыгодные условия.

Что сделали:

Проработали Я-концепцию — как он видит себя в роли бизнесмена

— как он видит себя в роли бизнесмена Использовали фокусы языка для добавления уверенности

для добавления уверенности Закрепили через генератор нового поведения

В технике он представил не только предстоящие переговоры, но и множество других успешных переговоров в будущем — как серию. Подстройка к будущему закрепила позитивные изменения. Он перестал «просить» и начал «предлагать».

Кейс 2. Женщина-руководитель с синдромом самозванца

Клиентка получила повышение и стала руководителем отдела. Но ощущала себя «не в своей тарелке» — синдром самозванца в чистом виде. Особенно тяжело было управлять подчинёнными, которые были старше её и ещё недавно — коллегами.

Что сделали:

Проработали Я-концепцию , убрали ограничивающие убеждения

, убрали ограничивающие убеждения Использовали несколько техник НЛП для усиления ресурсного состояния

Закрепили через генератор нового поведения

Она с лёгкостью и большим желанием представила себя в роли спокойного и уверенного руководителя. В конце техники установила свою привязку к новому образу — внутренний якорь, который поддерживал ресурсное состояние.

Через месяц она сказала: «Я перестала оглядываться на возраст коллег. Они это почувствовали — и отношение изменилось».

Ключевая мысль: в обоих случаях техника сработала, потому что предварительная терапия уже была проведена. Клиенты могли легко представить новое поведение — и это стало маркером того, что изменения настоящие.

Частые вопросы о генераторе нового поведения

Что делать, если клиент не может представить себя ресурсным? Это главный диагностический сигнал. Значит, глубинных изменений не произошло. Вернитесь к проработке Я-концепции, убеждений, фокусам языка. Причина может быть в том, что клиент не ассоциируется (дигитальный тип) — научите его сначала базовой ассоциации через телесные ощущения.

Можно ли использовать технику для избавления от вредных привычек? Не рекомендую. Для привычек с вторичной выгодой (курение, переедание, прокрастинация) лучше подходит шестишаговый рефрейминг. ГНП — для закрепления новых, уже осознанных паттернов.

Сколько раз нужно выполнять технику? Обычно достаточно одного-трёх раз для закрепления. Если после трёх подходов нет результата — причина глубже, чем кажется. Ищите в убеждениях, вторичных выгодах, Я-концепции.

Почему нельзя представлять суперспособности? Мозг не поверит. Он эволюционно настроен на реальность — если образ слишком фантастичен, он будет воспринят как «мультик» и не создаст работающей нейронной карты. Новое поведение должно быть таким, чтобы в него можно было поверить.

ГНП — это гипноз? Нет. Это техника работы с воображением и субмодальностями. Однако её можно усилить, выполняя в лёгком трансе. Если владеете эриксоновским гипнозом — используйте для углубления. Если нет — достаточно обычного спокойного состояния.

Как усилить эффект техники (продвинутые приёмы)

Если базовый протокол освоили — вот несколько способов «дожать» результат.

Якорение нового образа

После того как клиент ассоциировался с новым поведением, заякорите это ресурсное состояние. Подробнее — в статье «Якорение в НЛП». В нужный момент якорь вызовет не просто воспоминание, а полноценное состояние уверенности.

Линия времени

Разместите новое поведение на линии времени — не одно событие, а целую серию. Пусть клиент «пролетит» над своей линией будущего и увидит, как новое поведение проявляется в разных контекстах.

Круг совершенства

Сначала создайте ресурсное состояние через Круг совершенства, а потом встройте его в генератор нового поведения. Это даёт двойное усиление.

Субмодальности

Работайте с параметрами образа. Сделайте картинку ярче, ближе, добавьте движение, усильте звук. Каждая субмодальность — как регулятор на пульте звукорежиссёра. Подкрутите — и образ заиграет по-новому.

Как проверить, что изменения настоящие

Генератор нового поведения — это не только техника, но и диагностический инструмент.

Если клиент:

с лёгкостью и удовольствием представил новое поведение

ассоциировался без сопротивления

чувствует ресурс, а не напряжение

в теле появилась лёгкость, спокойствие, драйв

…значит, предыдущие этапы терапии прошли успешно.

Если нет — вы получили объективный feedback: работы ещё много. Это нормально. Лучше узнать об этом сейчас, чем когда клиент столкнётся с реальной ситуацией.

Ключевая мысль: техника — как зеркало. Если в нём отражается уверенный человек — изменения реальны. Если отражение мутное или его нет — причина не в зеркале.

Заключение

Итак, дорогой читатель, давайте подведём черту.

Генератор нового поведения — мощный инструмент подстройки к будущему. Но он работает только в правильном контексте: после глубинных изменений, как финальный аккорд, а не как первый шаг.

Главное, что нужно запомнить:

Не пытайтесь лечить техникой то, что требует рефрейминга Всегда проверяйте готовность клиента через калибровку Новое поведение должно быть реальным — мозг не верит в сказки Техника — одновременно и терапия, и диагностика

Если вы чувствуете, что самостоятельно разобраться не получается, — приходите на консультацию. Иногда одного профессионального взгляда достаточно, чтобы увидеть то, что вы упускаете.

А теперь вопрос к вам: какую именно ситуацию вы хотели бы «перепроиграть» в будущем? Подумайте — и если ответ пришёл сразу, значит, техника вам действительно нужна. Если нет — возможно, стоит начать с диагностики убеждений.

Проверьте себя: тест по технике

Для чего лучше всего подходит генератор нового поведения? A) Для изменения устоявшегося негативного поведения

B) Для закрепления уже произошедших позитивных изменений

C) Для лечения фобий

D) Для гипнотического внушения Посмотреть ответ Правильный ответ: B. Техника предназначена для закрепления уже произошедших позитивных изменений, а не для первичного изменения негативного поведения. Какой ключевой элемент техники используется на этапе «кинотеатр»? A) Диссоциация

B) Якорение

C) Рефрейминг

D) Линия времени Посмотреть ответ Правильный ответ: A. На этапе «кинотеатр» клиент смотрит на себя со стороны — это классическая диссоциация (V/K диссоциация). Почему нельзя представлять нереалистичное поведение (полёты, суперспособности)? A) Это запрещено этикой НЛП

B) Мозг не воспримет образ как реальный

C) Это слишком сложно для воображения

D) Это отвлекает от проблемы Посмотреть ответ Правильный ответ: B. Мозг эволюционно настроен на реальность — фантастический образ будет воспринят как «мультик» и не создаст работающей нейронной карты. Какая техника лучше подходит для изменения устоявшегося негативного поведения? A) Генератор нового поведения

B) Шестишаговый рефрейминг

C) Якорение

D) Круг совершенства Посмотреть ответ Правильный ответ: B. Шестишаговый рефрейминг работает с частями личности и вторичной выгодой в состоянии транса — это то, что нужно для глубинного изменения. Что означает «ниточка из будущего» в шаге 6 техники? A) Метафору передачи ресурса из будущего образа в настоящее

B) Реальное тактильное ощущение нити

C) Гипнотическое внушение

D) Дыхательную технику Посмотреть ответ Правильный ответ: A. Это авторская метафора Коридзе для передачи ресурсного состояния из сконструированного будущего образа в текущий момент.

Об авторе

Меня зовут Александр Коридзе, я психолог, НЛП-тренер и автор книги «НЛП работает?!». Специализируюсь на практическом применении НЛП для бизнеса и личной эффективности. Практика с 2016 года, тысячи консультаций. Записаться на консультацию.

Источники

Bandler R., Grinder J., Dilts R. (1979–1998). Классические работы по нейролингвистическому программированию. Pascual-Leone A., Nguyet D., Cohen L.G., Brasil-Neto J.P., Cammarota A., Hallett M. (1995). Modulation of muscle responses evoked by transcranial magnetic stimulation during the acquisition of new fine motor skills. Journal of Neurophysiology, 74(3), 1037–1045. DOI Holmes E.A., Mathews A. (2010). Mental imagery in emotion and emotional disorders. Clinical Psychology Review, 30(3), 349–362. DOI Ахмадиева Л.Р. (2022). Эффективность психологической подготовки к публичным выступлениям с помощью техник нейролингвистического программирования. Вестник Московского государственного лингвистического университета. Образование и педагогические науки, 2(843), 116–122. DOI Коридзе А. (2024). НЛП работает?! Взгляд на техники НЛП с точки зрения нейрофизиологии.

Статья обновлена: 21 июля 2026 года