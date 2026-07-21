Кратко о главном

Хорошо разрушенный результат (ХРР) — техника боевого НЛП, последовательно разрушающая цель через 7 шагов. Хорошо сформулированный результат (ХСР) — её зеркальный антипод, строящий дорогу к цели.

ХРР состоит из 7 шагов, каждый из которых инвертирует соответствующий пункт ХСР: негативная формулировка, вывод из-под контроля, доминирование минусов, размывание критериев — и ещё три

Stark (2019) описала две тактики газлайтинга — «sidestepping» и «displacing» — которые идеально соответствуют механике ХРР

Достаточно разрушить 3–4 пункта из 7, чтобы человек отказался от цели; манипулятору не нужно проходить все шаги

Техника чаще применяется неосознанно — родители к детям, партнёры друг к другу, коллеги «из лучших побуждений»

В статье — 5 шагов защиты, сравнительная таблица ХСР vs ХРР 7×3, чек-лист самодиагностики и конкретные контр-приёмы к каждому пункту

Оглавление

Что такое ХРР — хорошо разрушенный результат

Хорошо разрушенный результат (ХРР) — это техника нейролингвистического программирования из арсенала боевого НЛП, обратная хорошо сформулированному результату (ХСР). Если ХСР помогает выстроить дорогу к цели, то ХРР эту дорогу разрушает — шаг за шагом, пункт за пунктом.

Каким образом «добрые» люди разрушают чужие цели? Ответ прост: через рамку проблемы. В нейролингвистическом программировании (НЛП) есть два фундаментальных способа мышления о будущем. Рамка решения — когда вы фокусируетесь на возможностях: «Чего хочется? Что может помочь? Какое решение?». Именно из рамки решения рождается ХСР. Рамка проблемы — когда фокус на трудностях: «В чём проблема? Кто виноват? Почему до сих пор не решили?». Из неё и вырастает хорошо разрушенный результат.

За десять лет практики я видел десятки случаев, когда люди отказывались от своих целей после одного-единственного разговора. Не после ссоры, не после конфликта — после «тёплой» беседы за дружеским ужином.

В этой статье я разберу, из каких пунктов состоит хорошо разрушенный результат, когда он применяется, как выявить его воздействие и — самое главное — как противостоять манипуляциям. Материал будет полезен и тем, кто изучает боевое НЛП, и тем, кто просто хочет лучше понимать скрытые механизмы влияния в повседневном общении.

7 шагов хорошо разрушенного результата

Хорошо разрушенный результат состоит из семи последовательных шагов, каждый из которых зеркально отражает соответствующий пункт ХСР с противоположным намерением. Важно: манипулятор не обязан проходить все семь шагов по очереди. Иногда достаточно одного точного попадания.

Разберём каждый шаг на примере. Представьте женщину, которая хочет устроиться на новую работу. Цель конкретная, желанная, своя. И посмотрим, как методично эту цель может разрушить партнер или лучшая подруга.

Шаг 1 — Негативная формулировка цели

Первый пункт ХСР требует формулировать цель позитивно — чего вы хотите, а не от чего бежите. В ХРР — ровно наоборот: цель переформулируется в терминах избегания.

Собеседник как бы «помогает» вам осознать ваши истинные мотивы: «На самом деле ты не карьеру хочешь строить — ты просто хочешь избегать домашнего быта», «Ты не к успеху стремишься — ты бежишь от проблем». Фокус внимания смещается с желаемого будущего на нежелательное настоящее.

Речевой маркер: «На самом деле ты просто…», «Ты же на самом деле не этого хочешь, ты просто избегаешь…».

Контр-приём: задайте себе метамодельный вопрос — «А что именно я хочу получить?» Если вы можете описать желаемый результат позитивно и конкретно — первый шаг не сработал.

Шаг 2 — Цель выводится из-под контроля

Второй пункт ХСР говорит: цель должна находиться под вашим контролем. В ХРР контроль методично передаётся внешним силам. Собеседник убеждает вас, что от вас ничего не зависит.

«Ну ты же всё равно ни за что не отвечаешь. Сейчас всё решает рынок труда. Примут тебя на собеседовании или нет — от тебя никак не зависит». Ответственность перекладывается на обстоятельства, других людей, «систему». У человека опускаются руки.

Почему этот шаг настолько разрушителен? Botti, Iyengar и McGill (2022) показали: ощущение свободы выбора — ключевой предшественник автономии и личного контроля. Когда у человека отнимают чувство контроля над ситуацией, снижается не только мотивация к конкретной цели — страдает общее психологическое благополучие. Вам говорят «от тебя ничего не зависит» — и вы теряете не просто цель, а ощущение авторства собственной жизни.

Речевой маркер: «От тебя ничего не зависит», «Это всё рынок/система/случай», «Кто тебя вообще возьмёт?».

Контр-приём: спросите себя — «Что именно я могу сделать завтра для продвижения к цели?» Запишите три конкретных действия, которые зависят только от вас.

Шаг 3 — Проверка на экологию: минусы побеждают плюсы

В ХСР экология означает, что плюсов от достижения цели должно быть больше, чем минусов. В ХРР — количество минусов увеличивают, а плюсы обесценивают.

«Ну пойдёшь ты на работу. Будешь получать среднюю зарплату. Зато у тебя не останется ни личного времени, ни времени на семью. Постоянные интриги в коллективе, давление начальства, будешь слушать и выполнять чужие приказы». Плюсы — «ну, зарплата» — упоминаются вскользь и погребаются под лавиной минусов.

Речевой маркер: «Да, но…», «Зато…» (в негативном ключе), длинный список негативных последствий после короткого «ну, плюсы тоже есть».

Контр-приём: возьмите лист бумаги. Разделите пополам. Выпишите плюсы и минусы сами — без «помощи» собеседника. Сравните списки. Часто «очевидные минусы» рассыпаются при спокойном анализе.

Шаг 4 — Сенсорная неочевидность

В ХСР вы чётко знаете, что увидите, услышите, почувствуете, когда цель будет достигнута. В ХРР критерии достижения цели намеренно размываются до полной неопределённости.

«Ну хорошо, даже если ты устроишься — сначала будет испытательный срок. Кто знает, как он пройдёт? А даже если примут — сейчас такая экономическая ситуация, что уволить могут в любой день. Никогда нельзя точно сказать: приняли тебя на работу или нет». Цель превращается в мираж.

Речевой маркер: «Никогда нельзя точно сказать…», «Кто знает, как оно будет…», «Ты и сам не знаешь, чего хочешь».

Контр-приём: опишите свою цель в сенсорных терминах. Что вы увидите в первый день после достижения? Что услышите от окружающих? Что почувствуете? Конкретика — враг размытых формулировок.

Шаг 5 — Уменьшение ресурсов

В ХСР важно понимать, какими ресурсами вы располагаете, и при необходимости получить к ним доступ. В ХРР ваши ресурсы обесцениваются, а их недостаток преувеличивается.

«Сейчас, чтобы устроиться на работу, нужно быть высококвалифицированным специалистом. Одного диплома недостаточно. Приходится постоянно учиться, а ты…» Дальше может следовать что угодно — «у тебя не тот диплом», «опыта мало», «возраст не тот», «связей нет». Каждый реальный ресурс объявляется недостаточным.

Речевой маркер: «У тебя нет…», «Этого недостаточно», «Нужно гораздо больше…», «Посмотри правде в глаза».

Контр-приём: составьте список ресурсов, которые у вас УЖЕ есть. Знания, навыки, контакты, опыт, время. Спросите себя: «Что из этого я могу использовать прямо сейчас?»

Шаг 6 — Закольцовка первого шага

В ХСР вы определяете символический первый шаг — «с чего начнёте?» В ХРР создаётся путаница — вы не можете понять, с чего вообще начать.

«Может быть, прежде чем искать резюме, стоит заняться образованием? Хотя сейчас всё так быстро меняется, что непонятно, насколько оно будет нужно. Может, сначала рынок изучить?» Возникает замкнутый круг: чтобы получить работу, нужен опыт; чтобы получить опыт, нужна работа.

Речевой маркер: «С чего ты вообще начнёшь?», «Может, сначала… хотя…», «Ты даже не знаешь, с чего начать».

Контр-приём: определите ОДНО действие, которое можно сделать в ближайшие 24 часа. Например - открыть сайт с вакансиями и посмотреть три подходящие.

Шаг 7 — Размывание контекста

В ХСР контекст чётко задан: когда, где, с кем. В ХРР контекст намеренно размывается — сроки исчезают, место становится неопределённым, окружение — непонятным.

«Сложно ставить конкретную дату. Устройство на работу — это процесс, который требует времени. Более того, если уделять этому всё своё время, можно легко потерять подруг». Конкретная цель «устроиться к сентябрю» превращается в «когда-нибудь, может быть, если звёзды сойдутся».

Речевой маркер: «Сложно ставить дату…», «Это процесс…», «Всему своё время», «Если суждено — само случится».

Контр-приём: поставьте конкретный дедлайн. «Я хочу получить предложение о работе до 1 сентября». Четко прописанный контекст — ваша защита против размывания.

Аналогия

Представьте, что ваша цель — строящееся здание. ХСР — это архитектор с подробным проектом: фундамент, стены, крыша, сроки, материалы, бюджет. ХРР — это человек, который приходит на стройку и методично выбивает по одному кирпичу из каждого угла. Фундамент — «Заложен не верно», стены — «Из кирпичей сейчас не строят», крыша — «Будешь мучаться от жары и шума».

Пример из опыта: на консультации клиентка рассказала, что после трёх месяцев поиска работы она уже получила два предложения, но оба отклонила. Каждый раз после собеседования она звонила маме — и каждый раз после разговора предложение казалось «недостаточно хорошим». Разобрав диалоги, мы нашли все семь шагов ХРР: мама методично, с искренней заботой, разрушала каждую возможность. Интересно, что сама мама никогда не работала по найму и искренне считала, что «оберегает дочь от ошибок».

Упражнение: вспомните последний разговор, после которого ваша цель показалась менее желанной. Возьмите лист бумаги и пройдите по семи шагам — сколько из них вы узнаёте в репликах собеседника? Запишите конкретные фразы напротив каждого пункта. А затем прочитайте статью ХСР - техника НЛП хорошо сформулированного результата и перепишите цель по правильным пунктам.

Ключевая мысль

Семь шагов ХРР — это последовательное разрушение каждого пункта ХСР. От негативной переформулировки до размывания контекста. Достаточно пройти три-четыре шага из семи — и цель перестаёт казаться достижимой. Часть контр-приёмов вы уже знаете, а ниже мы разберем более глубокие способы защиты.

7 шагов ХРР: от цели к сомнению Негатив формулировка Выход из контроля Минусы > плюсы Неоче- видность Ресурсы отобраны Первый шаг запутан Контекст размыт каждый шаг ослабляет цель → к 4-му шагу мотивация падает критически ЦЕЛЬ 7 шагов ХРР ? СОМНЕНИЕ

Когда ХРР работает

Хорошо разрушенный результат эффективен при одном критическом условии: манипулятор находится в раппорте жертвы. Чем выше доверие, тем сильнее эффект.

Важно понимать: манипулятор — это не всегда киношный антигерой с демоническим смехом. Иногда манипуляторами — сознательно или нет — выступают члены нашей семьи. За семейным ужином мама или папа могут влиять на выбор ребёнка в обучении. Муж может влиять на решение жены о карьере. Близкая подруга — на решение о переезде. Чем сильнее мы доверяем человеку, тем уязвимее перед ХРР.

Второй нюанс, на который нужно обратить внимание: манипулятор не обязательно будет проговаривать все семь пунктов по очереди. Иногда он ограничится одним-двумя. Иногда размажет технику по нескольким разговорам. Иногда использует разные техники внушения — прямые и косвенные — для усиления эффекта. Достаточно посеять сомнение по одному пункту, чтобы человек отказался от цели.

Где это встречается чаще всего:

Семья — обсуждение карьеры, переезда, выбора партнёра. «Ты же не серьёзно? От тебя там ничего не зависит».

— обсуждение карьеры, переезда, выбора партнёра. «Ты же не серьёзно? От тебя там ничего не зависит». Работа — «добрые советы» коллег о бесперспективности повышения или смены должности.

— «добрые советы» коллег о бесперспективности повышения или смены должности. Дружеский круг — обесценивание целей под видом заботы: «Я же о тебе беспокоюсь, куда тебе в бизнес».

— обесценивание целей под видом заботы: «Я же о тебе беспокоюсь, куда тебе в бизнес». Образование — родители, разрушающие нетрадиционный выбор ребёнка: «Художником? А жить на что будешь?»

Аналогия

Раппорт в ХРР — как пароль от вашего сейфа. Если вы сами дали пароль (доверяете человеку) — содержимое сейфа уязвимо. Если пароля нет — хоть весь день стойте рядом, сейф не откроется.

Ключевая мысль

ХРР работает не потому, что манипулятор — гений, а потому что жертва ему доверяет. Техника особенно опасна в близких отношениях, где раппорт установлен естественно и неосознанно. Первый шаг к защите — осознать, что «благие намерения» и «забота» могут быть формой манипуляции.

Как выявить ХРР — речевые маркеры и признаки

Главный индикатор ХРР — это ваше состояние после разговора. Если полчаса назад цель была желанной, а после беседы вы чувствуете апатию, сомнения и путаницу — высока вероятность, что против вас применили эту технику.

Я собрал конкретные фразы-маркеры, по которым можно опознать каждый из семи шагов в реальном диалоге:

Фраза-маркер Какой шаг ХРР Что на самом деле происходит «На самом деле ты просто избегаешь…» Шаг 1: Негативная формулировка Вашу позитивную цель переворачивают в негатив «От тебя ничего не зависит» Шаг 2: Вывод из-под контроля Вам внушают беспомощность «Да, но посмотри сколько минусов…» Шаг 3: Минусы > плюсы Фокус смещается на негативные последствия «Никогда точно не скажешь, получится или нет» Шаг 4: Сенсорная неочевидность Размываются критерии успеха «У тебя нет нужных ресурсов» Шаг 5: Уменьшение ресурсов Обесцениваются ваши возможности «Ты даже не знаешь, с чего начать» Шаг 6: Закольцовка Создаётся путаница с первым шагом «Всему своё время, если суждено…» Шаг 7: Размывание контекста Исчезают сроки и конкретика

Помимо речевых маркеров, обратите внимание на телесные сигналы. После разговора с манипулятором у жертвы часто опускаются плечи, тухнет взгляд, появляется ощущение тяжести в груди. Это физиологическая реакция на внушённую беспомощность. Организм реагирует на потерю цели так же, как на реальную потерю: снижается дофамин, падает энергия.

Это не просто «обидные слова» — механизм, стоящий за ХРР, описан в научной литературе. Stark (2019) выделяет две ключевые тактики манипулятивного газлайтинга, идеально соответствующие шагам хорошо разрушенного результата. Первая — «sidestepping» (уклонение): манипулятор игнорирует доказательства, подтверждающие правоту жертвы. Это шаги 4 (сенсорная неочевидность) и 7 (размывание контекста). Вторая — «displacing» (приписывание дефектов): манипулятор объясняет сомнения жертвы её личными недостатками — «ты просто не понимаешь», «ты слишком эмоциональна». Это шаги 3 (минусы > плюсы) и 5 (уменьшение ресурсов). Газлайтинг, описанный Stark, — это задокументированная форма психологического подавления. ХРР — его практическая реализация в повседневной коммуникации.

Ещё один важный признак: спутанность мыслей. Вы не можете чётко ответить на вопрос «чего я хочу и почему». Ещё полчаса назад могли — а сейчас в голове каша из «с одной стороны» и «с другой стороны».

Ключевая мысль

Выявление ХРР начинается с отслеживания собственного состояния. Если после разговора с конкретным человеком вы регулярно теряете мотивацию — это не совпадение. Сверьтесь с таблицей фраз-маркеров. Скорее всего, вы найдёте несколько совпадений.

Как противостоять ХРР — 5 шагов защиты

Защита от хорошо разрушенного результата строится на пяти последовательных шагах. Первый и главный — вы уже делаете прямо сейчас, читая эту статью.

1. Знать шаги техники

Невозможно защититься от того, чего вы не видите. Когда вы знаете семь шагов ХРР и их маркеры, вы перестаёте быть удобной мишенью. Манипуляция теряет силу в момент осознания — как фокус, секрет которого вам раскрыли.

На моих консультациях я часто вижу, как один только разбор «что произошло в том “добром” разговоре» полностью меняет восприятие ситуации. Клиентка приходит с чувством вины и потерянности, а уходит с чётким пониманием: «Мной манипулировали, и вот как именно».

2. Поставить собственную цель по ХСР

Самый надёжный щит против ХРР — это хорошо сформулированный результат. Когда ваша цель прописана по пунктам ХСР, вы не собьётесь с курса после первого же «доброго совета». Прямо сейчас возьмите лист бумаги и пропишите:

Что я хочу? (позитивно, без «не»)

Что я увижу/услышу/почувствую, когда достигну?

Где, когда и с кем? (конкретный контекст)

Что я получу от достижения цели? (плюсы)

Какие ресурсы у меня уже есть?

Какой первый шаг я сделаю завтра?

Прописанный ХСР — как навигатор: даже если кто-то пытается сбить вас с маршрута, вы видите конечную точку.

3. Отслеживать ощущения после разговора

Если после общения с человеком вы начали сомневаться в себе или в своей цели — это красный флаг. Не игнорируйте это чувство. Вернитесь к прописанной цели по ХСР. Проведите дополнительную проверку: представьте себя достигшим цели. Комфортно ли вам? Если да — цель действительно ваша, а сомнения — наведённые.

Обратите внимание на повторяющийся паттерн: после разговоров с определённым человеком вы раз за разом теряете мотивацию. Один раз — случайность. Три раза — система.

4. Собирать независимые мнения

Манипулятор часто создаёт иллюзию, что его мнение — единственно верное. Разрушьте эту иллюзию: спросите трёх независимых людей, желательно более опытных в теме. «Как ты считаешь, у меня есть шанс устроиться на эту должность?», «Что бы ты мне посоветовал?».

Один из самых действенных методов: спросите того, кто УЖЕ достиг похожей цели. Этот человек точно не скажет «от тебя ничего не зависит» — потому что он знает, от чего зависит.

5. Прекращать токсичный диалог

Иногда лучшая защита — выйти из коммуникации. Если собеседник игнорирует ваши просьбы сменить тему, если разговор систематически разрушает вашу мотивацию — поблагодарите за заботу и завершите диалог. Без грубости, но твёрдо: «Спасибо за твоё мнение. Я услышал. Дальше я разберусь сам».

Если собеседник не понимает или не хочет понимать — вы не обязаны продолжать. Защита своих целей — базовая психологическая гигиена, а не грубость.

Аналогия

Ваша цель — как огонь в печи. ХРР — это человек, который приходит и начинает потихоньку вытаскивать дрова ил сделать огонь по меньше. Первые три шага — вы замечаете, что огонь стал слабее. Четвёртый — понимаете, что до прихода гостя было лучше. Пятый — просите человека отойти от печи. А если не отходит — выгоняете и вы закрываете дверь.

Ключевая мысль

Защита от ХРР — это осознанность. Знайте шаги. Держите ХСР под рукой. Слушайте свои ощущения. Спрашивайте других. И не бойтесь завершить разговор, который вас разрушает.

Почему может не сработать: защита даёт сбой, когда вы пытаетесь применять её во время атаки, а не до. Если вы не прописали ХСР заранее — в момент разговора у вас нет точки опоры. Вторая причина — токсичное окружение, в котором прекратить диалог невозможно (например, ребёнок не может «выйти из коммуникации» с родителем). В таких случаях работайте на опережение: укрепляйте ХСР и ограничивайте время общения с манипулятором, когда это возможно.

ХСР vs ХРР — две стороны одной медали

Хорошо сформулированный результат и хорошо разрушенный результат — две стороны одного и того же процесса мышления о целях, построенные на одной структуре из семи пунктов. Отличие — в намерении. ХСР работает из рамки решения: формулировка позитивная, цель под контролем, плюсы перевешивают, критерии чёткие, ресурсы доступны, первый шаг ясен. ХРР — зеркальное отражение: негативная формулировка, контроль отобран, минусы доминируют, критерии размыты, ресурсы обесценены, первый шаг запутан. По сути, ХРР — это ХСР наоборот.

Пункт ХСР (созидание) ХРР (разрушение) 1. Формулировка Позитивная. «Я хочу…» Негативная. «Ты избегаешь…» 2. Контроль Цель под вашим контролем Контроль передан внешним силам 3. Экология Плюсы > минусы Минусы > плюсы 4. Сенсорная очевидность Чёткие критерии: вижу, слышу, чувствую Критерии размыты: «никогда не знаешь» 5. Ресурсы Доступ есть, можно получить Доступа нет, «ты не справишься» 6. Первый шаг Конкретное действие Закольцовка: «непонятно, с чего начать» 7. Контекст Когда, где, с кем — определено Контекст размыт: «когда-нибудь, может быть»

Заметьте: одна и та же структура, но инвертированное намерение. Именно поэтому знание ХСР — лучшая защита от ХРР. Вы не можете эффективно разрушить то, чего не видите; но вы также не можете разрушить то, что хорошо построено.

Ключевая мысль

ХСР и ХРР — как одна и та же карта местности, но с двумя разными маршрутами. Один ведёт к вершине. Другой — обратно в долину сомнений. Маршрут выбираете вы. Точнее — тот, кто задаёт рамку разговора: решения или проблемы.

ХСР vs ХРР: семь шагов — одно зеркало ХСР — Рамка Решения 1. Позитивная формулировка 2. Цель под контролем 3. Плюсы > минусы 4. Чёткие критерии 5. Ресурсы доступны 6. Первый шаг ясен 7. Контекст определён ⟷ зеркало ХРР — Рамка Проблемы 1. Негативная формулировка 2. Контроль отобран 3. Минусы > плюсы 4. Критерии размыты 5. Ресурсы обесценены 6. Первый шаг запутан 7. Контекст размыт СОЗИДАНИЕ РАЗРУШЕНИЕ

Этика: использовать или нет ХРР

Хорошо разрушенный результат — техника сама по себе нейтральная. Как нож: можно приготовить ужин, а можно… Вопрос в намерении и контексте.

К сожалению, в большинстве случаев ХРР применяется в негативном ключе. И — что важно — чаще всего неосознанно. Люди не сидят вечерами с блокнотом, планируя: «Та-а-ак, завтра за ужином применю к мужу второй пункт». Нет. Это происходит автоматически, потому что рамка проблемы — привычный способ мышления для многих.

Почему так происходит? Kahan (2013) в исследовании мотивированного мышления показал парадоксальный результат: люди с наиболее развитыми когнитивными способностями чаще других демонстрируют мотивированное рассуждение. Они используют интеллект не для поиска объективной истины, а для защиты убеждений, подтверждающих их идентичность и лояльность значимой группе. ХРР — это и есть форма мотивированного мышления в действии. Человек не столько хочет разрушить вашу цель, сколько защитить свою картину мира, в которой ваша цель не имеет права на существование.

Но есть ли контексты, где осознанное применение ХРР допустимо? Как психолог, я считаю — да, есть. Например, если ваш ребёнок или близкий человек связался с плохой компанией, и вы из своего опыта точно знаете, что его цель приведёт к негативным последствиям. Прямые уговоры не сработают, а лишь вызовут сопротивление и обратную реакцию. В таком контексте аккуратное применение отдельных шагов ХРР может быть оправдано — как способ защиты, а не нападения.

Есть и другая сторона: саморазрушение целей. Посмотрите на свои внутренние диалоги. Как часто вы сами проходите по шагам ХРР против себя? «Да куда тебе…», «От тебя ничего не зависит…», «Ресурсов нет…». Мы — самые искусные манипуляторы для самих себя. И первый, кого нужно учить защите от ХРР — это вы сами.

Ключевая мысль

ХРР — нейтральный инструмент. Его этический статус определяете вы. Но прежде чем примерять его к другим, проверьте: не применяете ли вы его к себе каждый день?

Практический чек-лист «Проверь, не разрушают ли твою цель»

Пройдите этот чек-лист после разговора, который вызвал у вас сомнения в цели.

Нажмите, чтобы развернуть чек-лист Отметьте утверждения, с которыми вы согласны: После разговора цель кажется менее желанной, чем до него

После разговора цель кажется менее желанной, чем до него Вам сказали: «От тебя всё равно ничего не зависит»

Вам сказали: «От тебя всё равно ничего не зависит» Вы начали сомневаться — а ваша ли это цель?

Вы начали сомневаться — а ваша ли это цель? Вам перечислили только минусы достижения цели, плюсы обесценили

Вам перечислили только минусы достижения цели, плюсы обесценили Вы перестали понимать, как поймёте, что достигли цели

Вы перестали понимать, как поймёте, что достигли цели Вам сказали, что у вас нет нужных ресурсов

Вам сказали, что у вас нет нужных ресурсов Вы запутались, с чего начать движение к цели Подсчёт результатов: 0–1 совпадений — всё в порядке. Либо разговор был нейтральным, либо ваша цель хорошо защищена.

— всё в порядке. Либо разговор был нейтральным, либо ваша цель хорошо защищена. 2–3 совпадения — будьте внимательны. В разговоре присутствовали элементы ХРР. Вернитесь к своему ХСР и перепроверьте цель.

— будьте внимательны. В разговоре присутствовали элементы ХРР. Вернитесь к своему ХСР и перепроверьте цель. 4–7 совпадений — высока вероятность, что против вас применили технику хорошо разрушенного результата. Перечитайте раздел «Как противостоять ХРР» и примените пять шагов защиты.

Часто задаваемые вопросы

Что такое хорошо разрушенный результат в НЛП?

Хорошо разрушенный результат (ХРР) — это техника боевого НЛП, обратная хорошо сформулированному результату (ХСР). Если ХСР помогает выстроить дорогу к цели через семь последовательных шагов, то ХРР эту дорогу разрушает — шаг за шагом, с противоположным намерением. Техника появилась благодаря описанию манипулятивных стратегий, которые люди часто применяют неосознанно: обесценивание целей, внушение беспомощности, создание путаницы с первыми шагами.

Чем ХРР отличается от ХСР?

ХСР и ХРР — это две стороны одного процесса мышления о целях, построенные на одной и той же структуре из семи пунктов. Отличие — в намерении. ХСР работает из рамки решения: формулировка позитивная, цель под контролем, плюсы перевешивают, критерии чёткие, ресурсы доступны, первый шаг ясен. ХРР — зеркальное отражение: негативная формулировка, контроль отобран, минусы доминируют, критерии размыты, ресурсы обесценены, первый шаг запутан. По сути, ХРР — это ХСР наоборот.

Как распознать, что против вас применяют ХРР?

Главный индикатор — изменение вашего состояния после разговора. Если до беседы цель была желанной и понятной, а после — появились сомнения, апатия, путаница, это красный флаг. Конкретные маркеры: фразы «от тебя ничего не зависит», «у тебя нет нужных ресурсов», «ты даже не знаешь, с чего начать», «всему своё время». Телесные сигналы: опущенные плечи, потухший взгляд, тяжесть в груди. Обратите внимание на повторяемость — если после разговоров с одним и тем же человеком вы регулярно теряете мотивацию, это система.

Можно ли защититься от ХРР?

Да, защита строится на пяти шагах. Первый — знать шаги техники (осведомлённость лишает манипуляцию силы). Второй — прописать свою цель по ХСР (конкретика — враг размытых формулировок). Третий — отслеживать ощущения после разговора (сомнения — сигнал). Четвёртый — собирать независимые мнения (разрушить иллюзию единственно верного взгляда). Пятый — прекращать токсичный диалог (поблагодарить и выйти). Самое важное: защита начинается не в момент атаки, а заранее — когда вы прописываете хорошо сформулированный результат.

Этично ли использовать ХРР?

Хорошо разрушенный результат — нейтральный инструмент. В большинстве случаев он применяется неосознанно и в негативном ключе: родители разрушают цели детей, партнёры обесценивают амбиции друг друга, коллеги демотивируют «добрыми советами». Однако существуют контексты, где осознанное применение ХРР может быть оправдано — например, если близкий человек связался с опасной компанией и прямые уговоры не работают. Важнее другое: проверьте, не применяете ли вы ХРР против самого себя. Саморазрушение целей через внутренний диалог — самая распространённая и самая незаметная форма этой техники.

Проверь, что узнал

Вы обсуждаете с другом свой план открыть бизнес. Друг говорит: «Слушай, а ты уверен, что тебе это вообще нужно? Может, ты просто бежишь от офисной рутины?» Какой шаг ХРР он применил? A) Шаг 3 — проверка на экологию

B) Шаг 1 — негативная формулировка цели

C) Шаг 6 — закольцовка первого шага

D) Шаг 7 — размывание контекста Посмотреть ответ Правильный ответ: B. Фраза переформулирует позитивное намерение («хочу бизнес») в терминах избегания («бежишь от…»). Это классический первый шаг ХРР. Коллега говорит: «Повышение? От тебя там ничего не зависит. Кого начальник захочет, того и повысит». Каким контр-приёмом лучше всего ответить? A) Согласиться и не спорить

B) Задать себе вопрос: «Что я могу сделать завтра, чтобы повысить шансы?»

C) Объяснить коллеге, что он применяет ХРР

D) Пожаловаться начальнику Посмотреть ответ Правильный ответ: B. Контр-приём к шагу 2 — вернуть контроль через конкретные действия, зависящие только от вас. После разговора с мамой клиентка отказалась от предложения работы. При разборе выяснилось: мама использовала только пункты 1, 3 и 7. Применялся ли ХРР? A) Нет, для ХРР нужны все семь шагов

B) Да — достаточно двух-трёх точных попаданий

C) Нет, это была искренняя забота

D) Да, но только если использован пункт 1 Посмотреть ответ Правильный ответ: B. Манипулятор не обязан проходить все семь шагов. Достаточно посеять сомнение по 2–3 пунктам — остальное жертва додумает сама. Какое условие критически важно для эффективности ХРР? A) Манипулятор — профессиональный психолог

B) Жертва в уязвимом эмоциональном состоянии

C) Манипулятор находится в раппорте с жертвой

D) Разговор длится более часа Посмотреть ответ Правильный ответ: C. Без доверия ХРР не работает, как сейф без пароля. Самые эффективные манипуляторы — близкие люди, раппорт с которыми установлен естественно. Вы подозреваете, что применяете ХРР против себя — обесцениваете цели во внутреннем диалоге. С чего начать? A) Перестать ставить цели

B) Прописать одну цель по пунктам ХСР

C) Найти «виноватого», кто вас этому научил

D) Больше общаться с позитивными людьми Посмотреть ответ Правильный ответ: B. Прописанный ХСР — навигатор, который не даст сбиться даже при внутреннем сопротивлении. Начните с одной цели: позитивная формулировка, контекст, критерии, первый шаг завтра.

Об авторе

Меня зовут Александр Коридзе. Я практикующий психолог, НЛП-тренер, автор книг и обучающих курсов по нейролингвистическому программированию. За 10 лет практики я провёл сотни консультаций и обучил техникам НЛП несколько тысяч человек.

Дата публикации: 21 июля 2026 г. Дата обновления: 21 июля 2026 г.

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