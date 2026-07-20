Хорошо сформулированный результат (ХСР) — как ставить цели в НЛП

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Хорошо сформулированный результат (ХСР) — это техника НЛП для постановки целей: цель проверяется по 7 критериям, прежде чем стать планом действий

Алгоритм — 7 критериев ХСР, от позитивной формулировки до первого шага, плюс отдельная проверка препятствий перед стартом

Технику в 1980-х разработали Роберт Дилтс, Джон Гриндер и Джудит Делозье — один из базовых инструментов целеполагания в НЛП

Структурный поиск ресурсов по 6 уровням пирамиды Дилтса — от окружения до миссии — авторская методика Александра Коридзе;

Экологию проверять квадратом Декарта из 4 секторов — авторское дополнение Александра Коридзе: непроработанные вторичные выгоды («плюсы недостижения») незаметно саботируют даже верно поставленную цель

В этой статье вы изучите все 7 критериев ХСР по шагам, с примерами и таблицей «правильно/неправильно» по каждому пункту. Технику я разбираю на разных задачах — от ремонта в быту до масштабирования бизнеса и постановки целей ребёнку. Для простых рабочих KPI хватит и SMART: ХСР нужен там, где важны ресурсы, экология и вторичные выгоды.

Рекомендации по чтению: пробегите статью глазами, а потом вернитесь и прочитайте вдумчего каждый пункт - так у вас будет полная картина.

Содержание

Что такое ХСР в НЛП

Хорошо сформулированный результат (ХСР) — это техника НЛП (нейролингвистического программирования), которая превращает расплывчатое «хочу» в конкретный, измеримый и экологичный план. Разработанная в 1980-х годах Робертом Дилтсом, Джоном Гриндером и Джудит Делозье, эта техника остаётся одним из самых мощных инструментов целеполагания в НЛП — наряду с другими техниками НЛП.

Зачем вообще нужна техника постановки цели в НЛП?

Техника постановки цели в НЛП нужна по одной простой причине: без неё любое «хочу» обречено болтаться в статусе «с понедельника» годами — без движения, без ясности, без промежуточных побед. ХСР переводит желание из разряда фантазий в разряд операционных задач: таких, которые мозг воспринимает как выполнимые и под которые выделяет реальные ресурсы.

Это держится не только на опыте практиков. Мета-анализ Эптона, Карри и Армитейджа (2017) обобщил 141 рандомизированное исследование, около 16,5 тысяч участников: сама по себе постановка цели меняет поведение с умеренным эффектом (d = 0,34), сильнее — если цель трудная и озвучена публично. Эффект скромный, и проверяли в нём целеполагание вообще, до протокола ХСР дело не доходило. Но принцип, на котором стоит техника, воспроизводится в контролируемых экспериментах.

Посмотрите на свои собственные цели. Купить квартиру, открыть бизнес, похудеть на 15 кг, выучить английский, получить повышение, наладить отношения с ребёнком-подростком. Звучит знакомо? Сколько из них всё ещё висят в статусе «надо бы начать»? И каждый раз вы думаете: «Вот соберусь с силами…», «Вот разгребу дела…», «Вот с понедельника…».

ХСР в НЛП как раз про то, чтобы этот «понедельник» наконец наступил.

Важно: большинство людей путает мечту с целью. Мечта — это картинка в голове. Цель — это картинка плюс пошаговый план, ресурсы и проверка последствий. ХСР добавляет недостающую «инженерную» часть — ту самую, из-за отсутствия которой вы третий год «собираетесь начать».

Примеры по сферам жизни

Быт и карьера: ремонт, который «немного начали» и бросили; повышение до руководителя отдела, о котором пока только мечтается. ХСР поможет найти ресурсы, обнаружить плюсы от невыполнения — и про цену: больше ответственности, меньше свободного времени, конфликты с бывшими коллегами.

Бизнес: вы хотите масштабироваться, что-то делаете, тонете в операционке, а результата особого нет. Техника даст конкретную цель, ревизию ресурсов, разбор мотивации и первый шаг.

Саморазвитие: выучить английский, освоить профессию, пройти курс. ХСР спросит: а как вы поймёте, что выучили? Сдали экзамен? Заговорили свободно? Без сенсорного критерия язык учится всю жизнь, в позиции «ещё чуть-чуть и заговорю».

Воспитание и дети: научить ребёнка ставить цели — лучший навык, который вы можете ему дать: портфолио для поступления, подготовка к олимпиаде, накопить на первый гаджет. Одна оговорка: цель формулирует сам ребёнок, вы только задаёте вопросы. Если по факту это ваша цель, а ХСР — способ её оформить, получится давление под видом методики.

Аналогия: ХСР как навигатор

Аналогия: ХСР — это как GPS-навигатор. Он поможет проложить маршрут до цели с учётом пробок и запасных путей.

Хорошо сформулированный результат: 7 критериев

В нейролингвистическом программировании выделяют 7 ключевых критериев, по которым проверяется качество цели. Если хотя бы один не проработан — цель рискует превратиться в источник фрустрации.

Вот все семь критериев коротко, а дальше — разбор каждого с примерами.

№ Критерий Суть Правильный пример Неправильный пример 1 Позитивная формулировка Без частицы «не» «Ношу одежду 48 размера» «Перестать быть толстой» 2 Сенсорная очевидность Как вы узна́ете, что цель достигнута «Жму 110 кг от груди» «Стать сильным» 3 Контроль и ответственность Цель зависит от вас, а не от других «Прохожу 3 собеседования в месяц» «Меня берут на работу мечты» 4 Контекст Где, когда, с кем «К июлю 2026 в спортзале X» «Когда-нибудь» 5 Ресурсы Что есть, чего не хватает Есть время на занятия по 3 часа в неделю, бюджет на репетитора. Нет “группы поддержки” «Справлюсь как-нибудь» 6 Экология Проверка последствий Стану зарабатывать на 200 т.р. больше. Будет меньше времени на вечерние сериалы. Только плюсы 7 Первый шаг С чего начну «Запишусь в зал в 10 утра» «Начну с понедельника»

1. Позитивная формулировка

Позитивная формулировка — это цель, описанная через желаемый результат, без частицы «не». Скажите себе «не бойся» — и, чтобы выполнить указание, придётся сначала представить само «бойся» и только потом это отменить. Формулируйте цель через то, что хотите получить.

Механизм за этим стоит известный: в психологии его называют «ироническим процессом» контроля мысли, его описал Дэниел Вегнер. Когда вы пытаетесь подавить мысль, часть внимания вынуждена постоянно её отслеживать — «а не появилась ли она снова?» — и из-за этого отслеживания мысль всплывает чаще. Попробуйте НЕ думать о белом медведе… ну как? Однако в тех экспериментах изучали подавление мысли, до грамматики отрицания дело не доходило. «Мозг не слышит частицу „не“» — рабочая метафора, удобная для переформулировки цели; описанием нейрофизиологии её считать не стоит.

То же самое с целями. «Перестать быть бедным» — и ваш мозг ищет способы «перестать быть», а не «стать богатым». А способов «перестать» может быть масса, и не все они вам понравятся.

Правильная формулировка: говорите о том, что вы хотите получить, а не от чего избавиться.

✅ «Красивое тело. Зарабатывать 500 тысяч в месяц. Научиться играть на пианино.»

❌ «Перестать быть толстой. Не быть бедным. Не деградировать.»

Упражнение: возьмите 5 своих текущих целей и проверьте каждую на частицу «не». Если нашли — переформулируйте.

Ключевая мысль простыми словами: ваше бессознательное — мощный инструмент, но он буквален. Скажите ему «не хочу болеть» — и оно начнёт искать варианты «не болеть» любыми способами. Скажите «хочу здоровое тело» — и оно включит фильтры восприятия на поиск возможностей.

2. Сенсорная очевидность (проверяемость)

Если цель нельзя измерить — вы никогда не узнаете, достигли вы её или нет. Хорошо сформулированный результат требует конкретных сенсорных критериев.

Как вы поймёте, что цель достигнута? Что вы увидите? Что услышите? Что почувствуете? «Счастье», «успех», «гармония» — это не критерии. Это номинализации. Каждый понимает их по-своему, и ваше бессознательное тоже.

✅ «Я жму штангу 110 кг от груди в трёх подходах по 5 раз. Ежемесячный доход — 500 тысяч рублей поступлением на карту. Могу сыграть «К Элизе» Бетховена от начала до конца без ошибок.»

❌ «Стану сильным. Буду хорошо зарабатывать. Научусь музыке.»

Критерии нужны не для отчёта перед кем-то. Они нужны вам, чтобы мозг понимал: «Стоп, цель достигнута, можно выдохнуть». Без этого можно гнаться за результатом бесконечно, обесценивая каждый промежуточный успех.

Важно: если вы формулируете критерий и чувствуете внутри «да, это оно» — вы на правильном пути. Если чувствуете глухое раздражение — скорее всего, критерий не ваш или вы боитесь, что цель слишком большая. Прислушайтесь к этому ощущению.

3. Контроль и ответственность

Хорошая цель на 100% зависит от ваших действий. Если ключевой фактор вне вашего контроля — это лотерейный билет.

Проверьте каждый пункт: «Могу ли я на это повлиять лично?» Если нет — либо меняйте цель, либо переформулируйте её так, чтобы зона ответственности стала вашей.

✅ «Я контролирую приём пищи, график посещения спортзала. Я могу найти вакансии с подходящей оплатой, подготовиться к собеседованиям. Под моим контролем — найти учителя по пианино и график занятий.»

❌ «Моя фигура полностью зависит от тренера. Я 100% пройду собеседование. У меня разовьётся идеальный слух.»

Аналогия: пытаться изменить погоду — невозможно. Взять зонт — доступно. Ваша цель должна быть в зоне «зонта».

В НЛП есть хорошая пресуппозиция: «Если то, что вы делаете, не работает — сделайте что-нибудь другое». А для ресурсного состояния есть отдельная техника — круг совершенства. Если вы не можете повлиять на результат напрямую, найдите рычаги влияния: обучитесь навыку, найдите знакомства, смените стратегию.

4. Контекст: место, время, окружение

Цель без даты — это мечта. Привяжите цель к конкретному времени, месту и людям.

Контекст отвечает на вопросы: «Где? Когда? С кем? Каков дедлайн?»

✅ «К июлю 2026 года в спортзале «Атлетик» жать 110 кг. Увеличить продажи в компании на 50% за 6 месяцев. На новый год сыграть произведение полностью.»

❌ «Как можно скорее. Неспеша. Для себя, не торопясь.»

Дедлайн — часть механизма, который в исследованиях называют «планом если-то» (implementation intentions): «если наступит ситуация X — тогда я делаю Y». Мета-анализ Голлвитцера и Ширан (2006) собрал десятки экспериментов: у тех, кто заранее привязал намерение к конкретной ситуации, вероятность довести дело до конца существенно выше — d = 0,65, сильный эффект по меркам психологии. Критерий «Контекст» задаёт ровно такую привязку: место, время, повод. Проверяли там формат «если-то», а не протокол ХСР целиком, но конкретика контекста — как раз тот его компонент, эффект которого измерен.

Важно: определяя контекст, спросите себя: «Где именно я буду применять этот навык?» Ответ «везде и всегда» обычно означает «никогда». Будьте конкретны.

5. Ресурсы: как искать по пирамиде Дилтса

Ресурсы для цели — это гораздо шире, чем деньги или материальные ценности. Моя авторская наработка — брать для их ревизии пирамиду логических уровней Роберта Дилтса. Здесь я использую её сжато, как чек-лист под шаг «Ресурсы»: на каждом из шести уровней задайте три вопроса — «Что есть и помогает?», «Что есть и мешает?», «Чего не хватает?». Полный разбор уровней, происхождение модели и её критику я вынес в отдельную статью о пирамиде Дилтса.

Пирамида логических уровней Роберта Дилтса: шесть уровней от окружения до миссии 6. Миссия 5. Идентичность 4. Убеждения и ценности 3. Способности и навыки 2. Действия 1. Окружение

Уровень 1. Окружение (кто и что вокруг). Кто помогает, кто мешает — например, друзья, которые зовут отдыхать вместо работы, — и кого или чего рядом не хватает.

Уровень 2. Действия (что я делаю). Какие действия ведут к цели, какие отдаляют, что пора начать делать или перестать.

Уровень 3. Способности и навыки (как я умею). Какие навыки уже работают на цель (нетворкинг, переговоры), какие привычки мешают (прокрастинация, перфекционизм), чему нужно обучиться.

Уровень 4. Убеждения и ценности (почему это важно). Какие убеждения поддерживают цель, какие ограничивают («большие деньги — только для избранных»), какие нужно сформировать.

Этот уровень — ключевой. Можно иметь все ресурсы мира, но если внутри сидит «я не достоин», «это не для таких, как я», — цель не будет достигнута: бессознательное найдёт способ её саботировать. Здесь же сверьтесь с собственными ценностями. Рабочий список, из которого обычно выбирают: здоровье, безопасность, свобода, семья, отношения, признание, развитие, творчество, деньги, статус, польза другим, стабильность. Возьмите три главные и проверьте, работает ли цель хотя бы на одну из них. И держите в голове позитивное намерение: даже за поведением, которое явно мешает цели, стоит намерение как-то о вас позаботиться — найдёте его, и сопротивление станет управляемым.

Уровень 5. Идентичность (кто я). Кем вы себя считаете в контексте этой цели, какая часть сопротивляется, кем нужно стать, чтобы дойти.

Уровень 6. Миссия (ради чего большего). Ради чего большего вы это делаете, какие системы помогают, какие мешают. Этот уровень чаще всего пропускают — и зря: без него первые пять превращаются в список для галочки.

Важно: уровни убеждений и идентичности иногда осознаются не сразу. Дайте себе время.

Аналогия: пирамида Дилтса — это инвентаризация склада перед большим проектом. Вы проверяете, что лежит на каждой полке: инструменты (навыки), сырьё (ресурсы), инструкции (убеждения), должностные обязанности (идентичность) и стратегическая цель компании (миссия).

Ключевая мысль простыми словами: часто мы думаем, что для цели нужны только деньги или время. Но настоящие препятствия могут быть глубже — в наших убеждениях и самооценке. Пирамида Дилтса помогает достать их на свет. А ресурсы могут быть не только у вас но и у ваших знакомых, о которых вы и не думали.

6. Экология цели: как проверить квадратом Декарта

Прежде чем идти к цели, проверьте, не окажется ли результат хуже текущего положения. Я использую Квадрат Декарта для систематизации мотивации и проверке экологичности результатов.

Экология в нейролингвистическом программировании — про проверку последствий: «А не навредит ли достижение цели другим сферам моей жизни?»

Квадрат Декарта: четыре сектора проверки цели на экологичность Плюсы достижения Мотивация «К» Что я получу? Какие перспективы? Минусы достижения Страхи Чем платить? Что скажут другие? Минусы НЕдостижения Мотивация «ОТ» Что будет через год? А через 10 лет? Плюсы НЕдостижения Вторичные выгоды Что мне даёт текущее положение?

Самый надёжный инструмент для этой проверки — квадрат Декарта.

Представьте квадрат из 4 секторов:

Сектор 1: Плюсы от достижения — мотивация «К». Что я получу, что это принесёт мне и близким, какие перспективы откроются, как я буду себя чувствовать.

Сектор 2: Минусы от достижения — страхи. Чем придётся платить, какая ответственность появится.

Сектор 3: Минусы от НЕдостижения — мотивация «ОТ». Этот сектор я рекомендую усилить: вместо дежурного «ничего плохого» разверните его по времени. Как я буду себя чувствовать через год, если не достигну цели? А через 5 лет? А через 10? Что обо мне скажут? Как это повлияет на самооценку? Не бойтесь пугать себя — именно здесь рождается та мотивация «ОТ», которая поднимает нас с дивана.

Сектор 4: Плюсы от НЕдостижения — вторичные выгоды. Вот здесь самое интересное: «Что хорошего в том, что я НЕ достигаю цели?» Вопрос кажется абсурдным, но вас вполне может устраивать текущий уровень свободы, отсутствие ответственности, время на хобби, сериалы и сон. Именно тут сидит внутренний саботажник — те самые вторичные выгоды, из-за которых цель стоит на месте, даже когда всё остальное проработано.

Авторское дополнение: что делать с вторичными выгодами

В своей практике я вторичные выгоды интегрирую. Сначала я задаю вопрос: какая потребность стоит за вторичной выгодой? За «просмотром сериала» обычно прячется возможность отдохнуть и восстановиться, за «личным временем» — заняться творчеством. Когда потребность понятна, ищем способ, как удовлетворить её в процессе достижения цели: цель «выучить английский» отлично уживается с сериалами на английском с субтитрами, время на природе совмещается с работой над целью, а семью можно к процессу подключить. Приятное никуда не девается, просто переупаковывается так, чтобы работало на цель.

Ключевая мысль простыми словами: люди часто не достигают целей не потому, что ленивые, а потому что в текущем положении есть плюсы, которые не хочется терять. Квадрат Декарта помогает эти плюсы увидеть и принять решение осознанно.

7. Первый шаг

Самая частая причина недостижения цели — отсутствие поятного первого, самого маленького шага.

Первый шаг не должен быть грандиозным. Он должен быть конкретным и выполнимым прямо сейчас, а не «с понедельника» или «когда будет настроение».

✅ «Записаться в спортзал завтра в 10 утра. Купить абонемент.»

❌ «Начать ходить в спортзал, когда разгребу дела.»

В нейролингвистическом программировании есть отличная проверка: если вы можете представить себя выполняющим этот шаг в деталях (где, когда, во что одеты, что делаете) — шаг сформулирован правильно. Если нет — разукрупните его до более мелкого.

На этом этапе я рекомендую посмотреть на того, кто уже достиг похожей цели в похожих условиях, и скопировать его первые шаги — зачем изобретать велосипед?

Важно: ищите человека, похожего на вас по метапрограммам: если вы «сова» и интроверт, копирование стратегии «жаворонка»-экстраверта приведёт лишь к разочарованиям.

Технику ХСР отлично дополняет Стратегия Уолта Диснея. Она прогоняет замысел через три роли — мечтатель, реалист, критик.

Выгорание после достижения цели

Вы достигаете цели — и вместо радости чувствуете пустоту. Знакомо? Так бывает, потому что цель была не встроена в более широкий контекст. Вы выиграли марафон, а после финиша обнаружили, что бежать больше некуда.

На моей практике многие предприниматели и успешные люди сталкиваются с этим: планировали, работали, достигли — а радость длилась день-два, дальше опустошение. Причина обычно в том, что цель существовала сама по себе. Вы поставили её как финальную точку, а любая финальная точка — это конец, за которым пустота.

Как это решить? В ХСР есть два шага, которые часто опускают: разукрупнение (разбить цель на подзадачи — тут всё понятно) и укрупнение — определить, частью какой большей цели и какой миссии служит текущая. Отсюда и решение: запланируйте следующий этап ДО того, как достигнете текущего, сделайте нынешнюю цель ступенькой к следующей. Вернитесь к уровню миссии из пирамиды Дилтса: ради чего большего вы это делаете? Когда цель — ступенька, радость от её достижения становится топливом, а не обрывается в пустоту.

Вторая моя рекомендация: учитесь получать удовольствие от процесса, а не только от финиша. Если вся радость сжата в момент «есть!», остальное время вы живёте в ожидании и напряжении. А жизнь — это 99% процесса. Заодно изучите свои метапрограммы: возможно, у вас сильно развит «Результат» при слабом «Процессе».

Когда нужен специалист, а не постановка цели. Если опустошение не проходит неделями, к нему добавляются потеря сил, апатия, нарушенный сон или мысли в духе «всё бессмысленно» — дело, скорее всего, не в формулировке цели. Так выглядят эмоциональное выгорание и депрессивный эпизод, и укрупнение цели здесь не поможет: нужен врач, психотерапевт или психолог.

Чем ХСР отличается от SMART, SCORE и TOTE

Хорошо сформулированный результат — не единственная техника постановки цели. Каждая модель хороша для своего контекста.

Краткое сравнение для ориентира:

Модель Фокус Сильная сторона Когда использовать ХСР Постановка цели «под ключ» Экология, проработка вторичных выгод, системный поиск ресурсов Личные цели, сложные изменения, работа с убеждениями SMART (Specific–Measurable–Achievable–Relevant–Time-bound) Бизнес-цели Простота, чёткие критерии, измеримость Рабочие задачи, проекты, KPI SCORE (Symptom–Cause–Outcome–Resource–Effect) Анализ от проблемы к решению Работа с симптомами и причинами Терапевтические и коучинговые сессии TOTE (Test–Operate–Test–Exit) Поведенческий цикл Гибкость, обратная связь Коррекция поведения, обучение навыкам

Как видите, хорошо сформулированный результат — самый глубокий и экологичный инструмент из этой четвёрки. Но для простой рабочей задачи, возможно, хватит и SMART.

Какие типичные ошибки мешают ставить цели

Большинство проблем с целями сводятся к пяти повторяющимся ошибкам. ХСР страхует от каждой.

Ошибка «миллионера». Цель есть, а ресурсов — нет. Прыжок выше головы без системы. Решение: пройти пирамиду Дилтса и честно понять, что есть, а чего не хватает. Ошибка «белки в колесе». Вы активны, но результата нет: «Я же работаю!» — а цель не двигается. Решение: проверьте формулировку цели и шаги, возможно вы сфокусировались на процессе а не результате. И проверьте экологию - возможно вы так удовлетворяете вторичные выгоды. Возможно истинная цель - чтобы вас оценили или пожалели. Ошибка «удобной цели». Работать на отдыхе. Часто приводит к тому, что вы и не отдыхаете и не работаете. Сформулируйте без противоречия. Ошибка «чужой цели». Цель навязана окружением, родителями, обществом, внутри — глухое сопротивление. Решение: проверить экологию или представить себя уже достигшим цели и честно ответить: «Как там?» Ошибка «одной вершины». Цель достигнута, следующей нет, и миг радости сменяется опустошением. Решение: определить частью чего большего является эта цель, связать с миссией.

ХРР (хорошо разрушенный результат) — обратная сторона ХСР

ХРР — техника боевого НЛП, зеркальный антипод ХСР: те же критерии, вывернутые наизнанку и настроенные на разрушение цели. Применяют её чаще всего неосознанно: «добрый» начальник, после разговора с которым опускаются руки, партнёр по бизнесу, перечисляющий причины не рисковать, подруга, которая желает добра и каждым советом загоняет в «не получится». Знать про ХРР стоит ровно затем, чтобы распознать воздействие на себе.

Что делать, если узнали свою ситуацию.

запишите цель до разговора и перечитайте после — так заметнее подмена;

отделяйте довод от решения: прозвучавший аргумент ещё ни к чему вас не обязывает;

обсудите цель с кем-то вне этого круга общения, прежде чем что-то решать;

если речь о длительных обесценивающих или контролирующих отношениях — с партнёром, с руководителем, — самостоятельным разбором тут не обойтись, эффективнее очная работа с психологом.

Полный разбор — 7 шагов разрушения, признаки манипуляции и способы защиты — в отдельной статье «Хорошо разрушенный результат — техника боевого НЛП».

Чеклист ХСР

Перед тем как начать, сохраните себе этот чеклист:

Цель сформулирована позитивно (без «не»)

Цель сформулирована позитивно (без «не») Есть конкретный сенсорный критерий (что увижу/услышу/почувствую)

Есть конкретный сенсорный критерий (что увижу/услышу/почувствую) Цель под моим контролем (я могу повлиять)

Цель под моим контролем (я могу повлиять) Установлены сроки, место, контекст

Установлены сроки, место, контекст Ресурсы проверены по пирамиде Дилтса (6 уровней)

Ресурсы проверены по пирамиде Дилтса (6 уровней) Экология проверена через квадрат Декарта (4 сектора)

Экология проверена через квадрат Декарта (4 сектора) Вторичные выгоды найдены и интегрированы

Вторичные выгоды найдены и интегрированы Определён первый шаг (что делаю завтра в 9 утра)

Определён первый шаг (что делаю завтра в 9 утра) Цель встроена в более широкий контекст (нет выгорания после)

Если на все пункты ответ «да» — действуйте. Если нет — вернитесь к проблемному пункту.

Упражнения для освоения ХСР

Чтобы освоить технику, не нужно ждать «великой цели». Тренируйтесь на малом.

Микро-тренировка: возьмите простую цель — «сходить за хлебом» — и распишите по всем 7 пунктам ХСР. Удивитесь, сколько инсайтов даёт даже такая мелочь. Поэтапная тренировка: сегодня тренируйте только пункт «позитивная формулировка» — в любом контексте. Завтра — «контроль». Послезавтра — «экология». Челлендж «7 дней — 7 целей»: каждый день ставьте одну цель и прогоняйте по чеклисту. Через неделю ХСР войдёт в привычку.

Итог.

ХСР - это лишь одна из техник НЛП, которая помогает вам превратить мечту в реальность. Кроме нее есть и множество других полезных техник и приемов нейролингвистического программирования, которые пригодятся вам для саморазвития, построения карьеры или бизнеса, создания гармоничных отношений или воспитания детей.

В статье «Техники НЛП». - полное их полное описание. Выберите ту, которая актуальна для вас сейчас.

Часто задаваемые вопросы

Что такое ХСР в НЛП простыми словами? Хорошо сформулированный результат (ХСР) — это техника НЛП для постановки и проверки целей. Она включает 7–9 критериев, которые превращают расплывчатое желание в конкретный план. Главное отличие от обычного целеполагания — экология: вы проверяете, не навредит ли достижение цели вашей жизни, здоровью или отношениям. ХСР также прорабатывает вторичные выгоды — то, почему цель может НЕ достигаться.

Чем хорошо сформулированный результат отличается от техники SMART? SMART — это 5 критериев (конкретность, измеримость, достижимость, релевантность, сроки). ХСР глубже: в нём есть экология (последствия для всех сфер жизни), работа с вторичными выгодами через квадрат Декарта и системный поиск ресурсов через пирамиду Дилтса. SMART хорош для бизнес-задач, ХСР — для личных изменений, где важны ценности и мотивация.

Сколько шагов в технике хорошо сформулированного результата? Базовый алгоритм включает 7 шагов: позитивная формулировка, сенсорная очевидность, контроль, контекст, ресурсы, экология, первый шаг. Расширенных версий две, и их часто путают. В распространённой у российских школ НЛП 8-м шагом идёт исследование препятствий: что помешает начать и как это обойти. Я к базовым семи добавляю два своих — разукрупнение (разбивка на подзадачи) и укрупнение (встраивание цели в более широкий контекст). Укрупнение особенно важно для профилактики выгорания после достижения, чтобы не оказаться в пустоте после финиша.

Как квадрат Декарта помогает ставить цели? Квадрат Декарта — это матрица из 4 полей, где вы рассматриваете цель с четырёх сторон: плюсы достижения (мотивация «К»), минусы достижения (страхи), минусы недостижения (мотивация «ОТ») и плюсы недостижения (вторичные выгоды). Самый неочевидный и важный — последний квадрант. Именно в нём скрыты причины, по которым вы бессознательно саботируете собственные цели.

Почему я не достигаю целей, даже если ставлю их по ХСР? Чаще всего причина — непроработанные ограничивающие убеждения на уровне идентичности («я не из тех, кто может зарабатывать такие деньги») или сильные вторичные выгоды (текущая ситуация даёт больше свободы, чем гипотетическое достижение). Рекомендую пройти пирамиду Дилтса — особенно уровни убеждений и идентичности — и честно ответить на вопросы про вторичные выгоды. Если после двух самостоятельных заходов стало тяжелее — растёт тревога, всплывают болезненные воспоминания, падает настроение, — остановитесь и разбирайте это очно со специалистом, в одиночку тут делать нечего.

Можно ли использовать ХСР в коучинге? Да, ХСР — одна из базовых техник НЛП-коучинга. Коуч с помощью вопросов ХСР помогает клиенту самостоятельно определить цель, найти ресурсы и проверить экологию. Собственно, современные коучинговые методики во многом выросли из ХСР и модели SCORE. Техника универсальна: подходит для личных, карьерных и бизнес-целей.

Что делать, если после достижения цели наступила пустота? Это распространённый синдром «вершины» — когда долгожданный результат не приносит удовлетворения. В НЛП это решается через укрупнение цели: вы определяете, частью какой большей миссии была ваша цель. Когда цель становится ступенькой к следующей, удовлетворение возвращается. Важно также научиться получать удовольствие от процесса, а не только от финиша.

Как связаны ХСР и пирамида Дилтса? Пирамида Дилтса (6 уровней: окружение, действия, способности, убеждения, идентичность, миссия) используется в ХСР на этапе «Ресурсы». Вы проходите каждый уровень и на каждом задаёте 3 вопроса: что помогает, что мешает, чего не хватает. Особенно важно проверить уровень убеждений — именно там скрываются ограничения, которые годами не дают достигать целей, даже когда все внешние ресурсы есть.

Проверь, что узнал

1. Почему цель нельзя формулировать с частицей «не»? Мозг не обрабатывает отрицание — он фокусируется на том, что вы назвали. «Не хочу болеть» заставляет мозг думать о болезнях. Формулируйте позитивно: «Хочу быть здоровым».

2. Что такое сенсорная очевидность и зачем она нужна? Это критерий, по которому вы точно узнаете, что цель достигнута: конкретные цифры, ощущения, события. Без неё цель можно гнать бесконечно, обесценивая результат.

3. Какие 4 сектора в квадрате Декарта? Плюсы достижения, минусы достижения, минусы недостижения, плюсы недостижения. Последний — самый важный: в нём прячутся вторичные выгоды и внутренний саботаж.

4. Какой уровень пирамиды Дилтса самый важный для поиска ресурсов? Уровень убеждений и ценностей. Можно иметь все ресурсы, но если внутри сидит «я не достоин» — цель не будет достигнута.

5. Почему после достижения цели может наступить выгорание? Если цель не встроена в более широкий контекст (миссию), после её достижения наступает пустота. Решение — сделать текущую цель ступенькой, не потолком.

Источники и исследования

Gollwitzer P.M., Sheeran P. Implementation intentions and goal achievement: a meta-analysis of effects and processes // Advances in Experimental Social Psychology. 2006. Vol. 38. P. 69–119. Читать Epton T., Currie S., Armitage C.J. Unique effects of setting goals on behavior change: systematic review and meta-analysis // Journal of Consulting and Clinical Psychology. 2017. Vol. 85(12). P. 1182–1198. Читать Wegner D.M. Ironic processes of mental control // Psychological Review.

Книги:

Дилтс Р. Фокусы языка. Изменение убеждений с помощью НЛП.

Бендлер Р., Гриндер Д. Структура магии.

Коридзе А. НЛП Работает. Подробнее о книге

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Об авторе

Меня зовут Александр Коридзе. Я психолог, НЛП-практик, НЛП-тренер, автор книги «НЛП Работает». Занимаюсь консультированием предпринимателей и помогаю разбирать внутренние блоки, которые мешают достигать целей. Если ХСР показал, что проблема глубже и нужна проработка убеждений или идентичности — записывайтесь на консультацию.

Дата публикации: 20 июля 2026