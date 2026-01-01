Консультация психолога
Диагностический сеанс —
бесплатно.
Диагностический разговор без обязательств: разбираем запрос и решаем, подходит ли вам такой формат работы.
Регалии и опыт
- Психолог, коуч предпринимателей и ТОП-менеджмента
- ТОП-50 лекторов России 2021 («Знание.Лектор»)
- Спикер: МБМ, РосМол, Общество «Знание» и др.
- Приглашённый эксперт ТВ, автор статей Psychologies и других СМИ
- Приглашённый спикер международной конференции о мозге и мышлении «Brain 2023»
- Участник международной выставки интеллектуальной литературы «Non/fiction №26» 2024
В каких вопросах помогу
Работаю на стыке психологии, коучинга и НЛП — комплексный подход даёт результат вдвое быстрее.
Страхи, фобии, тревога
Избавлю от тревожных состояний, навязчивых страхов и фобий. Помогу вернуть спокойствие и контроль над жизнью.
Цели и предназначение
Помогу найти предназначение, достичь целей, понять истинные желания и построить план развития.
Самооценка и уверенность
Поменяю отношение к себе, проработаю ограничивающие убеждения, повышу уверенность в своих силах.
Карьера и бизнес
Выйти на новый уровень дохода, ускорить развитие карьеры, преодолеть денежный потолок.
Отношения и коммуникация
Выстроить отношения с близкими, коллегами, подчинёнными. Научиться эффективной коммуникации.
Выгорание и ресурс
Вернуться в ресурсное состояние, разобраться с эмоциональным выгоранием, восстановить энергию.
Как я работаю с задачей
- 01
Определяю уровень задачи
Сознательный — например, страх выступлений из-за нехватки опыта. Бессознательный — страх перед незнакомой аудиторией, хотя перед знакомой всё отлично.
- 02
Помогаю от неё избавиться
На уровне сознания — обучаю навыкам и составляю план действий. На уровне подсознания — работаю с убеждениями и глубинными установками. На обоих — комплексный подход КПТ, коучинга и НЛП.
Большинство вопросов решается за три сеанса
Разобранная один раз проблема не возвращается: решение остаётся с вами и работает всю жизнь, а не заканчивается вместе с оплаченным часом.
Услуги и цены
Ощутимый результат уже на первой консультации. Первый диагностический сеанс — бесплатно.
Онлайн-консультация
Голосом в удобном для вас мессенджере, без видео · 60 минут
20 000 ₽
- Работа из любой точки мира
- Голосовая связь, камера не нужна
- Поддержка в чате между сессиями
Очная консультация в Москве
Очный приём в кабинете · 60 минут
40 000 ₽
- Кабинет в центре Москвы
- Личная встреча
- Подземная парковка
- Поддержка в чате между сессиями
Работа «в полях»
Помощь на мероприятиях, выступлениях и переговорах · Индивидуально
от 100 000 ₽
- Выезд на ваше мероприятие
- Сопровождение переговоров
- Помощь в публичных выступлениях
Отвечаю на ваши вопросы
Переживаю, что потрачу деньги и время впустую.
Первый диагностический сеанс бесплатный: вы вживую увидите, как я работаю, и решите, продолжать ли. Платите только за то, что выбрали сами. Практика с 2016 года, 10+ лет и 2 314 часов консультаций — берусь за работу, только если знаю, что смогу помочь, иначе порекомендую другого специалиста.
Можно ли отменить консультацию и вернуть деньги?
Да. Если отменяете больше чем за 24 часа до согласованного времени, возвращаю полную стоимость — тем же способом, которым вы платили, в течение десяти дней. При отмене менее чем за сутки или неявке консультация считается оказанной: время уже зарезервировано за вами и другому человеку не отдано. Условия целиком — в оферте, пункт 6.3.
Мне стыдно обращаться к психологу.
Это распространённый страх, у которого нет объективных оснований. Психолог не осуждает и не делит клиентов на хороших и плохих. Моя единственная цель — помочь решить вашу задачу.
Не хочу общаться по видеосвязи. Можно голосом?
Да, все онлайн-консультации проходят голосом в удобном для вас мессенджере, без камеры. Видеосвязь включаем только по вашему желанию.
Где проходит очный приём?
Кабинет в центре Москвы, в пяти минутах от метро Цветной бульвар. Адрес: Трубная, 21, подъезд 3. В здании есть подземная парковка.
Не могу сформулировать, чего хочу.
Это нормально. Запишитесь на бесплатный диагностический сеанс — помогу сформулировать задачу, и вы поймёте, комфортно ли вам со мной работать.
Сколько консультаций нужно?
Всё индивидуально, но по статистике 70% задач решаются за первые два сеанса. Реже требуется три и более.
Смогу задавать вопросы между консультациями?
Да, вы всегда можете написать или отправить голосовое в чат WhatsApp или Telegram — отвечу.