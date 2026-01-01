Переживаю, что потрачу деньги и время впустую. Первый диагностический сеанс бесплатный: вы вживую увидите, как я работаю, и решите, продолжать ли. Платите только за то, что выбрали сами. Практика с 2016 года, 10+ лет и 2 314 часов консультаций — берусь за работу, только если знаю, что смогу помочь, иначе порекомендую другого специалиста.

Можно ли отменить консультацию и вернуть деньги? Да. Если отменяете больше чем за 24 часа до согласованного времени, возвращаю полную стоимость — тем же способом, которым вы платили, в течение десяти дней. При отмене менее чем за сутки или неявке консультация считается оказанной: время уже зарезервировано за вами и другому человеку не отдано. Условия целиком — в оферте, пункт 6.3.

Мне стыдно обращаться к психологу. Это распространённый страх, у которого нет объективных оснований. Психолог не осуждает и не делит клиентов на хороших и плохих. Моя единственная цель — помочь решить вашу задачу.

Не хочу общаться по видеосвязи. Можно голосом? Да, все онлайн-консультации проходят голосом в удобном для вас мессенджере, без камеры. Видеосвязь включаем только по вашему желанию.

Где проходит очный приём? Кабинет в центре Москвы, в пяти минутах от метро Цветной бульвар. Адрес: Трубная, 21, подъезд 3. В здании есть подземная парковка.

Не могу сформулировать, чего хочу. Это нормально. Запишитесь на бесплатный диагностический сеанс — помогу сформулировать задачу, и вы поймёте, комфортно ли вам со мной работать.

Сколько консультаций нужно? Всё индивидуально, но по статистике 70% задач решаются за первые два сеанса. Реже требуется три и более.