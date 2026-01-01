Консультация психолога

Диагностический сеанс —
бесплатно.

Диагностический разговор без обязательств: разбираем запрос и решаем, подходит ли вам такой формат работы.

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Услуги и цены
10+ лет успешной работы
2 314 часов консультаций
700+ обучающих тренингов

Регалии и опыт

  • Психолог, коуч предпринимателей и ТОП-менеджмента
  • ТОП-50 лекторов России 2021 («Знание.Лектор»)
  • Спикер: МБМ, РосМол, Общество «Знание» и др.
  • Приглашённый эксперт ТВ, автор статей Psychologies и других СМИ
  • Приглашённый спикер международной конференции о мозге и мышлении «Brain 2023»
  • Участник международной выставки интеллектуальной литературы «Non/fiction №26» 2024

В каких вопросах помогу

Работаю на стыке психологии, коучинга и НЛП — комплексный подход даёт результат вдвое быстрее.

Страхи, фобии, тревога

Избавлю от тревожных состояний, навязчивых страхов и фобий. Помогу вернуть спокойствие и контроль над жизнью.

Цели и предназначение

Помогу найти предназначение, достичь целей, понять истинные желания и построить план развития.

Самооценка и уверенность

Поменяю отношение к себе, проработаю ограничивающие убеждения, повышу уверенность в своих силах.

Карьера и бизнес

Выйти на новый уровень дохода, ускорить развитие карьеры, преодолеть денежный потолок.

Отношения и коммуникация

Выстроить отношения с близкими, коллегами, подчинёнными. Научиться эффективной коммуникации.

Выгорание и ресурс

Вернуться в ресурсное состояние, разобраться с эмоциональным выгоранием, восстановить энергию.

Как я работаю с задачей

  1. 01

    Определяю уровень задачи

    Сознательный — например, страх выступлений из-за нехватки опыта. Бессознательный — страх перед незнакомой аудиторией, хотя перед знакомой всё отлично.

  2. 02

    Помогаю от неё избавиться

    На уровне сознания — обучаю навыкам и составляю план действий. На уровне подсознания — работаю с убеждениями и глубинными установками. На обоих — комплексный подход КПТ, коучинга и НЛП.

Большинство вопросов решается за три сеанса

Разобранная один раз проблема не возвращается: решение остаётся с вами и работает всю жизнь, а не заканчивается вместе с оплаченным часом.

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Услуги и цены

Ощутимый результат уже на первой консультации. Первый диагностический сеанс — бесплатно.

Онлайн-консультация

Голосом в удобном для вас мессенджере, без видео · 60 минут

20 000 ₽

  • Работа из любой точки мира
  • Голосовая связь, камера не нужна
  • Поддержка в чате между сессиями
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Очная консультация в Москве

Очный приём в кабинете · 60 минут

40 000 ₽

  • Кабинет в центре Москвы
  • Личная встреча
  • Подземная парковка
  • Поддержка в чате между сессиями
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Работа «в полях»

Помощь на мероприятиях, выступлениях и переговорах · Индивидуально

от 100 000 ₽

  • Выезд на ваше мероприятие
  • Сопровождение переговоров
  • Помощь в публичных выступлениях
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Отвечаю на ваши вопросы

Переживаю, что потрачу деньги и время впустую.

Первый диагностический сеанс бесплатный: вы вживую увидите, как я работаю, и решите, продолжать ли. Платите только за то, что выбрали сами. Практика с 2016 года, 10+ лет и 2 314 часов консультаций — берусь за работу, только если знаю, что смогу помочь, иначе порекомендую другого специалиста.

Можно ли отменить консультацию и вернуть деньги?

Да. Если отменяете больше чем за 24 часа до согласованного времени, возвращаю полную стоимость — тем же способом, которым вы платили, в течение десяти дней. При отмене менее чем за сутки или неявке консультация считается оказанной: время уже зарезервировано за вами и другому человеку не отдано. Условия целиком — в оферте, пункт 6.3.

Мне стыдно обращаться к психологу.

Это распространённый страх, у которого нет объективных оснований. Психолог не осуждает и не делит клиентов на хороших и плохих. Моя единственная цель — помочь решить вашу задачу.

Не хочу общаться по видеосвязи. Можно голосом?

Да, все онлайн-консультации проходят голосом в удобном для вас мессенджере, без камеры. Видеосвязь включаем только по вашему желанию.

Где проходит очный приём?

Кабинет в центре Москвы, в пяти минутах от метро Цветной бульвар. Адрес: Трубная, 21, подъезд 3. В здании есть подземная парковка.

Не могу сформулировать, чего хочу.

Это нормально. Запишитесь на бесплатный диагностический сеанс — помогу сформулировать задачу, и вы поймёте, комфортно ли вам со мной работать.

Сколько консультаций нужно?

Всё индивидуально, но по статистике 70% задач решаются за первые два сеанса. Реже требуется три и более.

Смогу задавать вопросы между консультациями?

Да, вы всегда можете написать или отправить голосовое в чат WhatsApp или Telegram — отвечу.