Круг совершенства: техника НЛП для доступа к ресурсному состоянию

Кратко о главном

Круг совершенства — техника НЛП для быстрого доступа к ресурсному состоянию через пространственный якорь. Ресурсное состояние — психоэмоциональное состояние (уверенность, спокойствие, драйв), которое уже есть в вашем опыте и которое техника позволяет «включить» за секунды.

Техника состоит из 6 шагов: от выбора состояния до проверки якоря; 3–5 повторений достаточно для закрепления

Круг не обязан быть кругом — форма может быть любой (квадрат, купол, кокон), а технику можно делать сидя на переговорах

В один круг нельзя заряжать больше трёх состояний — они «забивают» друг друга; оптимально — одно

При механическом повторении без реального проживания круг «стирается» — это механизм угасания условной реакции (extinction), подтверждённый Giustino и Maren (2015)

Эмоции не привязаны жёстко к контексту — они конструируются из общих нейросетей (Lindquist et al., 2012), поэтому уверенность из спортзала работает на переговорах

Что такое круг совершенства в НЛП

Круг совершенства — это техника НЛП, которая позволяет «включить» нужное состояние (уверенность, спокойствие, драйв) через пространственно-визуальный якорь. Вы создаёте воображаемый круг на полу, ассоциируетесь с ресурсным переживанием, входите в круг — и состояние закрепляется. В следующий раз, когда вам понадобится та же уверенность, вы просто «входите» в круг — и она возвращается.

Как это работает на уровне механики? Круг совершенства — это разновидность якорения: стимул (визуальный образ) связывается с состоянием и при повторном предъявлении стимула состояние воспроизводится. Только здесь в роли стимула выступает не прикосновение или слово, а образ в пространстве. Подробнее о том, как устроено якорение и техника коллапса якорей — в отдельной статье про коллапс якорей.

Техника описана в базовом курсе «НЛП-Практик» и используется десятилетиями — от терапевтической работы до подготовки к переговорам и публичным выступлениям. Во время исполнения техники важно помнить одну из ключевых пресуппозиций НЛП — «карта не территория»: у каждого человека своя модель мира, и один и тот же стимул (круг) может вызывать разные состояния у разных людей. Подробнее о пресуппозициях — в статье про базовые принципы НЛП.

Как работает круг совершенства: пространство как якорь Пространство (круг на полу) Ассоциация (проживание на пике) Якорь (связь закреплена) При повторном входе в пространство состояние возвращается автоматически

Ключевая мысль простыми словами: круг совершенства — это ваш персональный «портал» в нужное состояние. Один раз «зарядили» — и пользуетесь.

Зачем нужно ресурсное состояние

Ресурсное состояние — это психоэмоциональное состояние, в котором у вас есть доступ к нужным качествам: уверенности, спокойствию, концентрации, энергии. Без него техники НЛП работают вхолостую — вы не можете поставить якорь на то, чего не испытываете.

Вспомните ситуацию: через полчаса важная встреча, а внутри — пустота или тревога. Можно ли за 30 минут натренировать уверенность? Нет. Но можно получить к ней доступ — если она уже есть в вашем опыте. Вы когда-то были уверены — на других переговорах, в спортзале, в разговоре с другом. Круг совершенства позволяет «достать» это состояние и поместить туда, где оно нужно сейчас.

Аналогия. Представьте, что ваш опыт — это жёсткий диск. Ресурсные состояния — файлы с нужными программами. Круг совершенства — это ярлык на рабочем столе: вы не устанавливаете программу заново, а просто запускаете её одним кликом.

Современная нейронаука подтверждает эту гибкость. Мета-анализ Lindquist, Wager, Kober, Bliss-Moreau и Barrett (2012) — более 2300 цитирований, Behavioral and Brain Sciences — показал: эмоции не «записаны» в отдельных зонах мозга, а конструируются из общих нейросетей. Поэтому уверенность из спортзала действительно может быть «перенесена» в переговорную — мозг не делает принципиального различия между контекстами. Если бы эмоции были жёстко привязаны к конкретным ситуациям, никакой круг совершенства не сработал бы.

Ключевая мысль простыми словами: ресурсное состояние у вас уже есть. Круг совершенства позволяет вызывать его по желанию.

Круг совершенства: пошаговая техника выполнения

Техника выполняется в 6 шагов. Ключевые условия: вы должны быть ассоциированы с состоянием (проживать его, а не вспоминать со стороны) и ставить якорь на пике переживания, а не на спаде.

6 шагов техники «Круг совершенства» 1. Подготовка выбрать ситуацию определить состояние 2. Выбор ресурса вспомнить момент из прошлого 3. Ассоциация прожить от 1-го лица на пике эмоции 4. Создание представить круг любой формы 5. Вход + проверка шаг в круг сброс → повтор 6. Выход + сброс выйти из круга обнулить состояние 3–5 повторений цикла для закрепления Якорь поставлен → используйте круг перед важными событиями

Шаг 1: Подготовка

Выберите ситуацию, в которой вы хотите чувствовать себя иначе — увереннее, спокойнее, энергичнее. Определите, какое именно состояние вам нужно. Не «хорошее настроение вообще», а конкретное: «уверенность при ответе на каверзные вопросы», «спокойствие, когда начальник повышает голос».

Шаг 2: Выбор ресурсного состояния

Вспомните момент из прошлого, когда вы уже испытывали это состояние. Не обязательно из той же сферы. Уверенность из спортзала работает на переговорах. Спокойствие с рыбалки — перед экзаменом. Главное: состояние должно быть настоящим, прожитым, а не «я читал, что так бывает».

Шаг 3: Ассоциация с состоянием

Закройте глаза. Погрузитесь в воспоминание: что вы видели, слышали, чувствовали телом? Проживайте от первого лица — как будто это происходит прямо сейчас. Подробнее о том, как работает ассоциация и как понять, что вы действительно в состоянии — в статье про ассоциацию в НЛП.

С точки зрения нейронауки, этот процесс — не магия, а тренировка интероцептивного осознавания: способности замечать и различать телесные сигналы (дыхание, позу, напряжение, тепло). Исследование Mehling, Price и Daubenmier с соавторами (2012, PLOS ONE, более 1400 цитирований) показало, что интероцептивное осознавание — измеримый и тренируемый навык. А Garland, Farb и Goldin с соавторами (2015, Psychological Inquiry) продемонстрировали: когда вы фокусируетесь на телесных ощущениях позитивного воспоминания, вы активируете те же нейронные сети, которые работали в момент реального переживания. Именно это и происходит в шаге 3.

Важно: якорь ставится на пике переживания. Не в начале («вроде что-то чувствую»), не на спаде («уже отпускает»). Дождитесь, когда состояние наберёт полную силу — изменится дыхание, поза, цвет лица, голос.

Шаг 4: Создание круга

Представьте перед собой круг на полу. Любой формы, любого цвета, любой высоты. Хотите — плоский диск, хотите — постамент, хотите — светящийся купол от пола до потолка. Главное — чтобы вам было комфортно.

Шаг 5: Вход в круг и проверка

Когда состояние на пике — сделайте шаг вперёд и войдите в круг. Постойте там несколько секунд, позволяя состоянию «пропитать» пространство. Затем выйдите.

Сделайте сброс: встряхнитесь, посмотрите в окно, подумайте о чём-то нейтральном. Это важно — вы «обнуляете» состояние перед проверкой.

Теперь снова войдите в круг. Если состояние возвращается — якорь поставлен. Если нет — повторите шаги 3–5, добиваясь более глубокой ассоциации.

Шаг 6: Выход и сброс состояния

Выйдите из круга и снова сделайте сброс. Обратите внимание: состояние должно «выключаться» при выходе. Если оно остаётся — значит, сброс недостаточен. В этом помогает диссоциация — взгляд на ситуацию со стороны. Подробнее — в статье про диссоциацию в НЛП.

Чем больше раз вы «зарядите» круг (вошли → вышли → сброс → вошли снова), тем сильнее будет якорь. 3–5 повторений обычно достаточно.

Упражнение: прямо сейчас выберите одно состояние, которое вам пригодилось бы завтра (спокойствие перед встречей, уверенность для звонка). Закройте глаза, вспомните момент, когда вы его испытывали. На пике — представьте круг и сделайте мысленный шаг в него. Завтра перед ситуацией — просто «войдите» в этот круг снова.

Почему может не сработать: если вы не можете вспомнить ни одного момента, где испытывали нужное состояние — не мучайте себя. Значит, этого состояния в опыте нет, и круг не поможет. В таком случае нужно не якорить, а сначала сконструировать состояние через другие техники. Или выбрать другое, более знакомое состояние — например, не «абсолютное спокойствие» (которого никогда не было), а «собранность» (которая точно была).

Пример из моего опыта: клиент — руководитель отдела продаж — хотел заякорить «уверенность на переговорах», но не мог вспомнить ни одного такого момента. «Я никогда не был уверен на переговорах», — говорил он. Мы пошли другим путём: он вспомнил, как уверенно чувствовал себя за рулём автомобиля в сложной дорожной ситуации. Мы поставили круг на это состояние — и через неделю он сообщил, что на переговорах действительно стало легче. Мозгу всё равно, из какого контекста брать уверенность.

Как усилить технику и избежать ошибок.

Самая частая ошибка новичков — делать «как написано в книжке», игнорируя собственное восприятие. В моей практике я не раз сталкивался с клиентами, которым круг «не подходил» просто потому, что им навязали форму.

Вот что работает:

Не обязательно круг. Кому-то удобнее треугольник, кому-то — квадрат. Один мой клиент представлял луч прожектора, в который он входит. Другой — кокон света. Форма вторична, ощущение комфорта — первично.

Кому-то удобнее треугольник, кому-то — квадрат. Один мой клиент представлял луч прожектора, в который он входит. Другой — кокон света. Форма вторична, ощущение комфорта — первично. Круг сидя. Если вы на переговорах или совещании — представьте круг на соседнем стуле. А затем мысленно «сядьте» в него. Состояние изменится — и никто не заметит, что вы только что провели технику. Это мой любимый лайфхак для бизнес-контекста.

Если вы на переговорах или совещании — представьте круг на соседнем стуле. А затем мысленно «сядьте» в него. Состояние изменится — и никто не заметит, что вы только что провели технику. Это мой любимый лайфхак для бизнес-контекста. Круг как купол. Для состояний защиты и спокойствия хорошо работает образ купола или колпака от пола до потолка — вы не встаёте на круг, а входите внутрь защищённого пространства.

Для состояний защиты и спокойствия хорошо работает образ купола или колпака от пола до потолка — вы не встаёте на круг, а входите внутрь защищённого пространства. Круг для драйва. Если нужно состояние энергии и напора — то образ вокруг вас может быть “живым” - представьте молнии, энергию, которая переливается и ассоциируется у вас с драйвом.

Ключевая мысль: не позволяйте никому — включая учебники — диктовать вам, как должен выглядеть ваш круг. Исходите из своего восприятия.

Сколько состояний можно зарядить в круг

Я рекомендую не больше трёх. Лучше одно, в среднем — два.

Почему нельзя больше? Состояния начинают «забивать» друг друга. Представьте, что вы пытаетесь одновременно включить спокойствие, драйв и концентрацию — на выходе получается каша.

Если вам нужны разные состояния для разных ситуаций — сделайте два круга в разных местах (и разные образы). Один для уверенности, другой для спокойствия. Это проще и надёжнее, чем пытаться упаковать всё в один.

Пример из моего опыта: на тренинге участница попыталась зарядить круг одновременно на «уверенность», «лёгкость» и «собранность». При проверке она входила в круг и говорила: «Ну, что-то чувствую… но непонятно что». Мы разбили на два круга — уверенность и собранность отдельно, легкость отдельно — и оба заработали.

Почему круг совершенства может перестать работать

Да, круг может «стереться». Это то, о чём редко пишут в учебниках.

Причина первая — механическое повторение. Если вы входите в круг формально: не ассоциируетесь, параллельно думаете о проблемах, просто шагаете туда-сюда, ничего не ощущая — 5–10 таких повторений, и круг перестаёт работать. Якорь без подкрепления реальным переживанием угасает.

С точки зрения нейронауки это — классический механизм угасания условной реакции (extinction). Giustino и Maren (2015, Frontiers in Behavioral Neuroscience) показали: условно-рефлекторные эмоциональные реакции становятся хрупкими без периодического подкрепления. Пространственно-визуальный якорь — та же условная связь: если вы активируете стимул (вход в круг) без реального переживания, связь «стимул → состояние» ослабевает. Именно это и происходит при формальном, механическом повторении техники.

Причина вторая — злоупотребление. Если вам приходится использовать круг постоянно, по 5 раз на дню — значит, проблема не в доступе к состоянию, а в том, что ситуация, в которой вы находитесь, системно истощает вас. Круг здесь — как обезболивающее при переломе: снимает симптом, но не лечит причину. Лучше разобраться, что именно высасывает ресурс.

Важно: круг совершенства — инструмент для пиковых ситуаций: переговоры, выступления, сложные разговоры. Не для ежедневного «подкачивания» на фоне выгорания.

Ключевая мысль простыми словами: используйте круг по необходимости, а не на автомате. Если тянетесь к нему каждый час — остановитесь и спросите себя: что не так со средой, в которой я нахожусь?

Похожие техники: круг силы и коллапс якорей

Круг силы . Некоторые источники используют эти названия как синонимы — это не ошибка, а скорее вопрос терминологии.

Коллапс якорей решает обратную задачу. Круг совершенства добавляет ресурсное состояние, а коллапс якорей — стирает нежелательную реакцию. Если круг — это «включить нужное», то коллапс — «выключить мешающее». Подробно техника разобрана в статье про коллапс якорей.

Типичные ошибки при выполнении

Три главные ошибки: формальное состояние, слишком много состояний и отсутствие сброса.

Ошибка Как проявляется Как исправить Формальная ассоциация Человек говорит «да, я представляю», но тело не меняется — дыхание ровное, лицо не изменилось, поза прежняя. Якорь не ставится. Не спешите, дайте состоянию набрать силу. Начните с маленьких шагов: сжать и разжать кулак, описать ощущения. Подробнее — в статье про ассоциацию в НЛП. Слишком много состояний Больше трёх состояний в одном круге — они перемешиваются, и на выходе «что-то среднее». Один круг — максимум 2 состояния. Для разных состояний — разные круги в разных местах. Нет сброса между входами Вы не обнуляете состояние перед проверкой — и не можете понять, сработал якорь или нет. Встряхнуться физически, переключить внимание, выйти из ассоциации. Подробнее — в статье про диссоциацию в НЛП.

Что делать, если клиенту сложно удержать состояние? Поставьте якорь заранее — например, на сжатие кулака — и активируйте его в момент входа в круг. Это даст дополнительную опору и поможет состоянию закрепиться.

Часто задаваемые вопросы

Обязательно ли представлять именно круг? Нет. Форма может быть любой: треугольник, квадрат, купол, кокон, луч света. Главное — чтобы вам было комфортно. Если клиенту удобнее представлять квадрат — пусть будет квадрат. Не навязывайте форму «потому что так написано в технике».

Можно ли делать круг совершенства сидя? Да. На переговорах или совещании представьте круг на соседнем стуле и мысленно «сядьте» в него. Это работает так же, как и стоя — состояние закрепится, и никто не заметит, что вы только что провели технику.

Сколько состояний можно зарядить в один круг? Не больше трёх. Оптимально — одно. В среднем — два. Если нужно больше — сделайте несколько кругов для разных состояний.

Как часто можно использовать технику? По мере необходимости, лучше в критических ситуациях. Если тянетесь к кругу постоянно — это сигнал, что проблема глубже, и стоит разобраться с причиной, а не с симптомом.

Может ли круг совершенства перестать работать? Да. При механическом повторении (без реального проживания состояния) круг «стирается». Также он угасает, если использовать его слишком часто и бездумно. 5–10 формальных повторений — и якорь перестаёт работать.

Чем круг совершенства отличается от круга силы? Круг силы — более узкая техника для доступа к состоянию энергии и напора. Круг совершенства работает с любым ресурсным состоянием: спокойствием, уверенностью, концентрацией, радостью. В остальном механика та же.

Проверь, что узнал

Почему круг совершенства не работает, если человек никогда не испытывал нужное состояние? A) Потому что круг работает только с негативными состояниями

B) Потому что якорь можно поставить только на переживание, которое уже есть в опыте

C) Потому что круг требует специального оборудования

D) Потому что круг работает только утром Посмотреть ответ Правильный ответ: B. Якорь ставится на реальное проживание состояния. Если состояния в опыте нет — нечего якорить. Нужно либо сконструировать состояние через другие техники, либо взять похожее из другого контекста (как в примере с уверенностью за рулём). Клиент входит в круг в десятый раз с мыслями «ну, вроде что-то чувствую». Что произойдёт с якорем? A) Якорь усилится, потому что повторений много

B) Ничего — десять раз достаточно для закрепления

C) Якорь ослабеет или «сотрётся» — сработает механизм extinction

D) Круг станет видимым для окружающих Посмотреть ответ Правильный ответ: C. Без реального проживания на пике каждое повторение не укрепляет, а разрушает якорь. Это механизм угасания условной реакции — Giustino и Maren (2015). Почему нельзя заряжать в один круг больше трёх состояний? A) Потому что круг физически не выдержит

B) Потому что больше трёх — это уже коллапс якорей, а не круг совершенства

C) Состояния начинают «забивать» друг друга, и на выходе получается невнятная смесь

D) Потому что в НЛП все техники ограничены числом 3 Посмотреть ответ Правильный ответ: C. Пространственный якорь менее избирателен, чем кинестетический — он тянет за собой всё, что было загружено. Для разных состояний лучше сделать разные круги. Вы провели технику и вышли из круга, но состояние осталось. Что вы сделали неправильно? A) Круг был неправильной формы — нужен строго плоский

B) Вы недостаточно долго стояли в круге

C) Не сделали сброс — не обнулили состояние перед выходом

D) Техника всегда оставляет состояние — это нормально Посмотреть ответ Правильный ответ: C. Сброс обязателен: встряхнуться, переключить внимание, диссоциироваться. Если состояние остаётся при выходе — вы не можете проверить, сработал ли якорь. Руководитель использует круг совершенства по 5 раз в день уже месяц. О чём это говорит? A) Он молодец — техника работает, надо продолжать

B) Круг стал супер-якорем — теперь хватает на целый день

C) Проблема не в доступе к состоянию, а в среде, которая системно истощает ресурс

D) Нужно зарядить круг ещё большим количеством состояний Посмотреть ответ Правильный ответ: C. Если техника нужна постоянно — это сигнал, что пора разбираться с причиной, а не с симптомом. Круг — инструмент для пиковых ситуаций, не для ежедневной компенсации выгорания.

Научные источники

Lindquist K. A., Wager T. D., Kober H., Bliss-Moreau E., Barrett L. F. The brain basis of emotion: A meta-analytic review // Behavioral and Brain Sciences. 2012. Vol. 35, №3. P. 121–143. Giustino T. F., Maren S. The role of the medial prefrontal cortex in the conditioning and extinction of fear // Frontiers in Behavioral Neuroscience. 2015. Vol. 9. Art. 298. Garland E. L., Farb N. A., Goldin P. R., Fredrickson B. L. Mindfulness broadens awareness and builds eudaimonic meaning: A process model of mindful positive emotion regulation // Psychological Inquiry. 2015. Vol. 26, №4. P. 293–314. Mehling W. E., Price C., Daubenmier J. J., Acree M., Bartmess E., Stewart A. The Multidimensional Assessment of Interoceptive Awareness (MAIA) // PLOS ONE. 2012. Vol. 7, №11. e48230.

Заключение

Круг совершенства — одна из самых простых и при этом самых недооценённых техник НЛП. Её часто проходят на курсах по остаточному принципу: «ну, есть ещё круг совершенства, попробуйте дома». А зря. В моей практике это один из самых надёжных инструментов для быстрой самоподготовки — когда нет времени на длинные техники, а состояние нужно здесь и сейчас.

Три вещи, которые стоит запомнить:

Форма не важна. Круг, квадрат, купол, кокон — работает всё, что комфортно вам. Не больше трёх состояний. Перегрузка убивает технику. Используйте по необходимости. Если круг нужен каждый день — копайте глубже.

И последнее: если техника не сработала с первого раза — не списывайте её со счетов. В 90% случаев проблема не в технике, а в том, что вы не вошли в состояние по-настоящему. Учитесь ассоциироваться, калибруйте пик — и круг заработает.

Об авторе

Александр Коридзе — психолог, коуч предпринимателей и ТОП-менеджмента, НЛП-тренер, бизнес-тренер. Практика с 2016 года: более 2 300 часов индивидуальных консультаций и более 700 обучающих тренингов. Автор книги «НЛП работает?!» (2021), вошедшей в ТОП-10 книг по НЛП в России. Книга объясняет механизмы НЛП с точки зрения нейрофизиологии.

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