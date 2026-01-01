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Онлайн-занятия в группе

Курс НЛП
для начинающих.

Десять живых встреч в Zoom. Разбираем только применимые техники и тут же отрабатываем их в парах — на реальных запросах участников группы.

Идёт набор на поток с октября 2026 — старт 7 октября, вечер среды.

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Что разберём
Александр Коридзе
10 занятий по 1,5 часа
2 месяца обучения
10 человек в группе, не больше

Как проходят занятия

Живые встречи, где теория благодаря практике превращается в навык.

  • Занятия в Zoom — у каждого своя комната для отработки в парах
  • Полтора часа плотной практики с живыми примерами
  • В любой момент можно задать вопрос и получить разбор
  • Разбираем только применимые техники НЛП — ничего лишнего
  • Все примеры — на реальных запросах участников группы

Особенности

Камерный формат — на каждого участника хватает времени.

  • 10 занятий — один раз в неделю
  • Группа до 10 человек — есть время на каждого
  • Для любого уровня — от начинающих до практикующих
  • Экологично и безопасно — уважение друг к другу и безопасность участников

Контексты, которые разберём

Каждую технику привязываем к конкретной жизненной ситуации, чтобы вы могли применить её сразу после занятия.

Коммуникация

  • Быстрый контакт и раппорт с любым человеком
  • Как быть понятым с первого раза и избегать конфликтов
  • Чтение невербальных сигналов и калибровка собеседника

Бизнес и переговоры

  • Уверенное ведение сложных и ответственных переговоров
  • Как закрывать сделки и договариваться на выгодных условиях
  • Понимание истинных мотивов партнёров и сотрудников

Поддержка и отношения

  • Навык психологической помощи близким и клиентам в стрессе
  • Как снимать чужую тревогу, эмоциональный накал и выгорание
  • Построение глубокого доверия и долгосрочных связей

Саморазвитие

  • Управление своим эмоциональным состоянием в пиковые моменты
  • Точная постановка целей и преодоление внутренних барьеров
  • Выявление и исправление негативных жизненных сценариев

Манипуляции

  • Быстрое распознавание скрытого психологического воздействия
  • Техники мгновенной нейтрализации попыток давления
  • Экологичное использование правил коммуникации для защиты своих интересов

Боевое НЛП

  • Как распознать скрытое разрушение ваших целей и самооценки
  • Грамотные алгоритмы работы с токсичным окружением и коллегами
  • Сохранение личных границ и психологической устойчивости

Расписание

Поток стартует в октябре 2026. Десять занятий, одно в неделю по вечерам среды. Если это время не подходит — напишите, подберём расписание.

Идёт набор Октябрьский поток

Среда 19:00 старт 7 октября

Вечернее время по будням — для тех, кто занимается после работы.

  • 10 занятий
  • 2 месяца
  • онлайн

Стоимость

1 500 ₽ / занятие

Полный курс из 10 встреч — 15 000 ₽

Цена фиксируется при записи и до конца курса не меняется.

Условия бронирования

  1. 01

    Для фиксации места — полная предоплата курса из 10 встреч

  2. 02

    Видеовстречи с обязательным включением камер

Записаться на октябрь

Напишите — расскажу про поток, свободные места и подберу время, если вечер среды не подходит. Мест в группе до десяти.

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Кто ведёт

Александр Коридзе

Александр Коридзе

НЛП-тренер, практикующий психолог

За время работы я наблюдал, как НЛП меняет жизнь людей в лучшую сторону. Частые фразы, которые я слышал: «Почему я не знал об этом раньше» и «Это надо преподавать ещё в школе».

Не важно, кем вы работаете — предприниматель, творческий человек или фрилансер, и какой у вас возраст. Техники НЛП — универсальный инструмент, и я бы хотел поделиться ими с вами.

  • 10+ лет практики
  • 2 314 часов консультаций
  • 700+ тренингов
Обложка книги «НЛП работает?!»

Книга «НЛП работает?!»

Вошла в ТОП-10 книг по НЛП в России (2021). Объясняет НЛП с точки зрения науки.

Достижения и регалии

  • ТОП-50 лекторов России 2021 («Знание.Лектор»)
  • Победитель трека soft-skills Российского общества «Знание»
  • Автор статей в Psychologies и других СМИ
  • Приглашённый спикер конференции о мозге и мышлении «Brain 2023»
  • Проводил тренинги для Epson, Veropharm, «Ренессанс» и др.
  • С отличием окончил курсы МГУ: нейрофизиология поведения, современные теории сознания, противодействие манипуляциям

НЛП в моей жизни

Не только консультации — ещё шесть сфер, где эти навыки открыли двери.

Александр Коридзе на общественном форумеАлександр Коридзе выступает на заседании за круглым столомАлександр Коридзе в Государственной Думе

Общественная деятельность

Александр Коридзе выступает с лекцией о детекции лжиАлександр Коридзе ведёт выступление у флипчартаАлександр Коридзе в студии проекта «Энциклопедия „Знания“»

Публичные выступления

Александр Коридзе ведёт тренинг перед экраном с презентациейУчастники тренинга Александра Коридзе в залеАлександр Коридзе с микрофоном среди участников тренинга

Тренинги

Александр Коридзе с участниками благотворительного проектаАлександр Коридзе выступает на форуме движения «Матери России»Александр Коридзе на Форуме молодых семей

Благотворительность

Александр Коридзе в эфире РЕН ТВ в качестве профайлераСъёмка интервью с Александром Коридзе в студииАлександр Коридзе перед камерой на съёмочной площадке

ТВ и СМИ

Александр Коридзе и продюсер Сергей НетиевскийАлександр Коридзе и продюсер Валерий КомиссаровАлександр Коридзе в концертном зале

Шоу.Биз

Отзывы о курсах Александра Коридзе

Участники рассказывают сами — нажмите на карточку, чтобы посмотреть.

  • «Много методов по работе с персоналом и клиентами. Александр преподаёт легко и понятно.»

  • «Понравилась техника «трансовые цепочки» — помогла решить проблему с детьми, которая не решалась три года.»

  • «Рекомендую для управления и эффективной коммуникации. Александр преподаёт структурно.»

  • «Александр даёт техники, которые работают и помогают в жизни. Рекомендую тем, кто хочет изменить жизнь к лучшему.»

  • «Уже применяю в работе и личной жизни. Рекомендую собственным детям.»

  • «НЛП-техники помогают и себе, и близким. Ощутить полноту жизни.»

  • «Среди множества техник выделю «Тройную спираль». У Александра структурная подача, ощущение, что он этим живёт.»

  • «Картина мира меняется с первого занятия. Все техники полезные и рабочие. Александр вдохновляет.»

  • «Рекомендую для личного развития и коммуникации с персоналом. Рекомендую своим близким.»

  • «Отдельно рекомендую тему гипноза. Спасибо Александру за душевную подачу и понятное объяснение.»

  • «Использую НЛП для работы с людьми. Рекомендую всем знакомым.»

  • «Александр просто и понятно объяснил тему целеполагания.»

  • «Отметил для себя модель переговоров для работы с клиентами.»

  • «Использую НЛП, чтобы понимать себя и ставить задачи персоналу — исполняемость выросла.»

  • «Использую целеполагание в работе. Спасибо Александру за материалы, которые нигде не найти.»

Частые вопросы

Подойдёт ли курс новичку без подготовки?

Да. Группа набирается смешанная — от тех, кто про НЛП только слышал, до практикующих. Формат это позволяет: разбор идёт на реальных запросах участников, поэтому каждый работает на своём уровне. Теории даётся ровно столько, сколько нужно для практики.

Сколько длится обучение и как построено расписание?

Десять занятий по полтора часа, одно в неделю — около двух месяцев. Группа одна: среда в 19:00, старт 7 октября 2026.

Как проходят занятия?

В Zoom. Полтора часа плотной практики: разбираем технику и тут же отрабатываем её в парах — у каждой пары своя комната. Вопрос можно задать в любой момент и получить разбор. Камеры включены обязательно: без этого не видно калибровку, а половина техник построена на чтении невербальных сигналов.

Почему в группе не больше десяти человек?

Чтобы на каждого хватило времени. За полтора часа разобрать запрос каждого участника можно только в маленькой группе — поэтому набор закрывается на десятом месте.

Сколько стоит и можно ли оплатить частями?

1 500 ₽ за занятие, 15 000 ₽ за курс из десяти встреч. Место фиксируется полной предоплатой курса, оплата частями не предусмотрена. Цена фиксируется при записи и до конца курса не меняется.

Будут ли записи занятий?

Запись ведётся с согласия участников группы. На занятиях разбираются реальные личные запросы, поэтому без общего согласия записи не будет.

Выдаётся ли сертификат?

Да, памятный сертификат об обучении от АНО «Центр Самосознание». Удостоверения о повышении квалификации не выдаём: его вправе выдавать организации с образовательной лицензией.

Что будет, если я пропущу занятие?

Пришлю презентацию по теме занятия и запись, если группа согласовала съёмку. Материал не потеряется, но отработку в парах запись не заменит — это и есть главная часть встречи.

Можно ли практиковаться между занятиями?

Да. На время курса заводится групповой чат: там можно общаться и отрабатывать техники с другими участниками, задавать вопросы и получать дополнительные материалы. Для начинающих это половина результата — партнёр для практики находится сам собой.

Чем курс в группе отличается от VIP-обучения?

Курс — группа до десяти человек по общей программе: важна групповая динамика и отработка в парах. VIP — индивидуальная работа один на один, программа под ваш запрос и свой темп.

Записаться или задать вопрос

Отвечаю лично — расскажу про формат и сориентирую по датам следующего потока.

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