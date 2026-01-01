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Онлайн-занятия в группе
Курс НЛП
для начинающих.
Десять живых встреч в Zoom. Разбираем только применимые техники и тут же отрабатываем их в парах — на реальных запросах участников группы.
Идёт набор на поток с октября 2026 — старт 7 октября, вечер среды.
Как проходят занятия
Живые встречи, где теория благодаря практике превращается в навык.
- Занятия в Zoom — у каждого своя комната для отработки в парах
- Полтора часа плотной практики с живыми примерами
- В любой момент можно задать вопрос и получить разбор
- Разбираем только применимые техники НЛП — ничего лишнего
- Все примеры — на реальных запросах участников группы
Особенности
Камерный формат — на каждого участника хватает времени.
- 10 занятий — один раз в неделю
- Группа до 10 человек — есть время на каждого
- Для любого уровня — от начинающих до практикующих
- Экологично и безопасно — уважение друг к другу и безопасность участников
Контексты, которые разберём
Каждую технику привязываем к конкретной жизненной ситуации, чтобы вы могли применить её сразу после занятия.
Коммуникация
- Быстрый контакт и раппорт с любым человеком
- Как быть понятым с первого раза и избегать конфликтов
- Чтение невербальных сигналов и калибровка собеседника
Бизнес и переговоры
- Уверенное ведение сложных и ответственных переговоров
- Как закрывать сделки и договариваться на выгодных условиях
- Понимание истинных мотивов партнёров и сотрудников
Поддержка и отношения
- Навык психологической помощи близким и клиентам в стрессе
- Как снимать чужую тревогу, эмоциональный накал и выгорание
- Построение глубокого доверия и долгосрочных связей
Саморазвитие
- Управление своим эмоциональным состоянием в пиковые моменты
- Точная постановка целей и преодоление внутренних барьеров
- Выявление и исправление негативных жизненных сценариев
Манипуляции
- Быстрое распознавание скрытого психологического воздействия
- Техники мгновенной нейтрализации попыток давления
- Экологичное использование правил коммуникации для защиты своих интересов
Боевое НЛП
- Как распознать скрытое разрушение ваших целей и самооценки
- Грамотные алгоритмы работы с токсичным окружением и коллегами
- Сохранение личных границ и психологической устойчивости
Расписание
Поток стартует в октябре 2026. Десять занятий, одно в неделю по вечерам среды. Если это время не подходит — напишите, подберём расписание.
Среда 19:00 старт 7 октября
Вечернее время по будням — для тех, кто занимается после работы.
Стоимость
1 500 ₽ / занятие
Полный курс из 10 встреч — 15 000 ₽
Цена фиксируется при записи и до конца курса не меняется.
Условия бронирования
- 01
Для фиксации места — полная предоплата курса из 10 встреч
- 02
Видеовстречи с обязательным включением камер
Записаться на октябрь
Напишите — расскажу про поток, свободные места и подберу время, если вечер среды не подходит. Мест в группе до десяти.
Кто ведёт
Книга «НЛП работает?!»
Вошла в ТОП-10 книг по НЛП в России (2021). Объясняет НЛП с точки зрения науки.
Достижения и регалии
- ТОП-50 лекторов России 2021 («Знание.Лектор»)
- Победитель трека soft-skills Российского общества «Знание»
- Автор статей в Psychologies и других СМИ
- Приглашённый спикер конференции о мозге и мышлении «Brain 2023»
- Проводил тренинги для Epson, Veropharm, «Ренессанс» и др.
- С отличием окончил курсы МГУ: нейрофизиология поведения, современные теории сознания, противодействие манипуляциям
НЛП в моей жизни
Не только консультации — ещё шесть сфер, где эти навыки открыли двери.
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Благотворительность
ТВ и СМИ
Шоу.Биз
Отзывы о курсах Александра Коридзе
Участники рассказывают сами — нажмите на карточку, чтобы посмотреть.
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«Много методов по работе с персоналом и клиентами. Александр преподаёт легко и понятно.»
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«Понравилась техника «трансовые цепочки» — помогла решить проблему с детьми, которая не решалась три года.»
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«Рекомендую для управления и эффективной коммуникации. Александр преподаёт структурно.»
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«Александр даёт техники, которые работают и помогают в жизни. Рекомендую тем, кто хочет изменить жизнь к лучшему.»
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«Уже применяю в работе и личной жизни. Рекомендую собственным детям.»
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«НЛП-техники помогают и себе, и близким. Ощутить полноту жизни.»
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«Среди множества техник выделю «Тройную спираль». У Александра структурная подача, ощущение, что он этим живёт.»
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«Картина мира меняется с первого занятия. Все техники полезные и рабочие. Александр вдохновляет.»
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«Рекомендую для личного развития и коммуникации с персоналом. Рекомендую своим близким.»
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«Отдельно рекомендую тему гипноза. Спасибо Александру за душевную подачу и понятное объяснение.»
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«Использую НЛП для работы с людьми. Рекомендую всем знакомым.»
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«Александр просто и понятно объяснил тему целеполагания.»
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«Отметил для себя модель переговоров для работы с клиентами.»
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«Использую НЛП, чтобы понимать себя и ставить задачи персоналу — исполняемость выросла.»
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«Использую целеполагание в работе. Спасибо Александру за материалы, которые нигде не найти.»
Частые вопросы
Подойдёт ли курс новичку без подготовки?
Да. Группа набирается смешанная — от тех, кто про НЛП только слышал, до практикующих. Формат это позволяет: разбор идёт на реальных запросах участников, поэтому каждый работает на своём уровне. Теории даётся ровно столько, сколько нужно для практики.
Сколько длится обучение и как построено расписание?
Десять занятий по полтора часа, одно в неделю — около двух месяцев. Группа одна: среда в 19:00, старт 7 октября 2026.
Как проходят занятия?
В Zoom. Полтора часа плотной практики: разбираем технику и тут же отрабатываем её в парах — у каждой пары своя комната. Вопрос можно задать в любой момент и получить разбор. Камеры включены обязательно: без этого не видно калибровку, а половина техник построена на чтении невербальных сигналов.
Почему в группе не больше десяти человек?
Чтобы на каждого хватило времени. За полтора часа разобрать запрос каждого участника можно только в маленькой группе — поэтому набор закрывается на десятом месте.
Сколько стоит и можно ли оплатить частями?
1 500 ₽ за занятие, 15 000 ₽ за курс из десяти встреч. Место фиксируется полной предоплатой курса, оплата частями не предусмотрена. Цена фиксируется при записи и до конца курса не меняется.
Будут ли записи занятий?
Запись ведётся с согласия участников группы. На занятиях разбираются реальные личные запросы, поэтому без общего согласия записи не будет.
Выдаётся ли сертификат?
Да, памятный сертификат об обучении от АНО «Центр Самосознание». Удостоверения о повышении квалификации не выдаём: его вправе выдавать организации с образовательной лицензией.
Что будет, если я пропущу занятие?
Пришлю презентацию по теме занятия и запись, если группа согласовала съёмку. Материал не потеряется, но отработку в парах запись не заменит — это и есть главная часть встречи.
Можно ли практиковаться между занятиями?
Да. На время курса заводится групповой чат: там можно общаться и отрабатывать техники с другими участниками, задавать вопросы и получать дополнительные материалы. Для начинающих это половина результата — партнёр для практики находится сам собой.
Чем курс в группе отличается от VIP-обучения?
Курс — группа до десяти человек по общей программе: важна групповая динамика и отработка в парах. VIP — индивидуальная работа один на один, программа под ваш запрос и свой темп.
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Отвечаю лично — расскажу про формат и сориентирую по датам следующего потока.