Александр Коридзе

НЛП-тренер, практикующий психолог

За время работы я наблюдал, как НЛП меняет жизнь людей в лучшую сторону. Частые фразы, которые я слышал: «Почему я не знал об этом раньше» и «Это надо преподавать ещё в школе».

Не важно, кем вы работаете — предприниматель, творческий человек или фрилансер, и какой у вас возраст. Техники НЛП — универсальный инструмент, и я бы хотел поделиться ими с вами.