КУРСЫ НЛП БЕСПЛАТНО - ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ С НУЛЯ

2025 ГОД

Рассмотрим онлайн курсы НЛП бесплатно в Telegram , YouTube и на вебинарах.

Содержание

Нажми на тему, чтобы перейти к ней.

нейролингвистическому программированию в телегам.

Удобно и всегда под рукой [Обновлено на 2025 г.]

Для кого подходит? Для начинающих и про.

Как проходит обучение нлп в телеграм? Вы бесплатно получаете доступ к телеграм боту. Выбираете нужную вам тему.

В чем особенности?

Темы разбиты на разделы.

Весь материал подается без воды. Кратко и понятно даже для начинающих.

Есть примеры из разных контекстов жизни.

Вам не нужно регистрироваться, просто переходите в телеграм и начинайте обучение. Перейти к курсу Курс НЛП бесплатно в телеграм Темы онлайн обучения Крупное обновление 2025. Новые возможности:

Тебя ждут теория и техники НЛП, множество примеров, тренировка, викторины и БОИ! ⚔️

Возможности:

1.🎓 Теория и техники НЛП.

2.🎮 Интеракив:

Соревнования с другими участниками.

Викторина.

Тренеровка фокусов языка.

Прокачка калибровки эмоций и микровыражений.

Развитие интуиции.

3.🧠 Искуственный интеллект:

Выявит манипуляции.

Составит маркетинговый текст.

Поможет с фокусами языка.

Проанализирует текст по НЛП структуре.

Составит психологиеский портрет по фото.

ТЕМЫ: Пресуппозиции:

11 базовых пресуппозиций с подробным разъяснением Пирамида логических уровней

Описание уровней ПЛУ Раппорт

Основы раппорта: подстройка, ведение

Примеры раппорта, подстройки и ведения Модальности

Описание базовых понятий модальностей. Хорошо сформулированный результат

7 пунктов ХСР с подробным описание каждого

Примеры и видео по ХСР. Модель SCORE

Подробное описание модели SCORE Модель TOTE

Подробное описание модели ТОТЕ Эмоции

8 базовых эмоций

Полное описание каждой эмоции с картинками Фокусы языка:

Описание 14 фокусов языка с ключевыми словами к каждому фокусу

Жесты фокусов языка

Боевые, провокативные и гуру смотрите в разделе “НЛП Про” Модели языка

Описание Мета и Милтон модели языка

Опущения, искажения, обобщения.

Вопросы на привлечение внимания, Противопоставления, Выбор без выбора, Право выбора, Скрытые команды, риторические вопросы, Негативные команды, Маркирование, Цитирование, Ирония, Неопределенность, Слова связки. Якоря

Детальное описание якорей и базовых понятий.

Типы якорей

Принципы якорения

Коллапс якорей пошагово Рамка решения-рамка проблемы

Детальное описание рамки решения и рамки проблемы.

Вопросы для калибровки Разное

36 стратагем – базовое описание.

Основы мнемотехники. НЛП примеры в жизни

НЛП в рекламе с видео примерами

НЛП в политике с разборами Курс нлп для продвинутых Синестезии -Общее -Работа с синестезиями —Изменение синестезий —Создание впечатления —Синестезии в вербовке

Фокусы языка -Эмоции ФЯ -Гуру ФЯ с примерами -Провокативные ФЯ с примерами

Речевые парадоксы -Общие рекомендации -Схожие РП —Создание —Примеры -Противоположные РП —Создание —Примеры

Техники Мотивации -Уолт Дисней -Мотивационный эквалайзер -Изменение рутины -“Рядом” – изменение поведения. -Шкала мотивации

Психотипы -Истероид -Эпилептоид -Параноял -Эмотив -Гипертим -Шизоид

—Каждый психотип расписан в разрезе: —Общее —Мышление и речь —Семейная жазнь —Управление

Нейролингвистическое программирование и внушения: -Виды внушений —Прямые —Закомуфлированные —Постгипнотические —Пресуппозиции —Трюизмы —Негативные парадоксальные внушения —Выбор без выбора —Право выбора

Подборка внушений -Продажи -Знакомства

Боевое НЛП Основы боевого НЛП -Пресуппозиции БНЛП -Признаки БНЛП -Коктейль молотова -Техника безопасности.

ХРР (Хорошо разрушенный результат) -Пункты ХРР -Подробное описание каждого пункты с примерами

Аллергия -Встраивание аллергии. -Вызывание аллергии.

BadScore (Разрушение по SCORE) -Пункты -Подробное описание каждого пункта с примерами. Темная триада -Нарциссизм -Макеавеллизм -Психопатия

Техники Темной триады -Встраивание —Я концепция темной триады —Темная стратегия Уолта Диснея

КУРС

НЛП

Курс НЛП для начинающих и PRO.

НЛП практик, НЛП мастер

НЛП практик, НЛП мастер

Примеры из жизни и маркетинга

Всегда под рукой в вашем смартфоне

Примеры из жизни и маркетинга

Всегда под рукой в вашем смартфоне

ПЕРЕЙТИ К БОТУ 2

Обучение НЛП онлайн на ютьюб.

Где смотреть. Для кого подходит. Темы.

На youtube я подготовил серию роликов, посвященных НЛП. Их уже посмотрели десятки тысяч человек.

Для кого подходит? Для тех, кто хочет изучить НЛП с нуля. Кто хочет сделать первые шаги в изучении.

Темы курса:

Введение (что такое нлп, кто использует, кому пригодится).

Пресуппозиции - постулаты нейролингвистического программирования (есть краткая и развернутая версия).

Раппорт, подстройка, ведение - базовая техника. Без нее применение многих техник закончится провалом.

Раппорт сверху, снизу, на равных - как применять в общении, особенности видов раппорта.

Треугольник Карпмана - Жертва, преследователь, спаситель. Если вы периодически находите себя в одной из ролей - рекомендую ролик к просмотру.

Базовые эмоции - что такое базовые эмоции. Как их читать. Какие критерии.

ХСР и постановка цели - краткая и расширенная версия с примерами.

Диссоциация - техники НЛП для контроля эмоций. Подготовил для вас видео по основам НЛП. Подходит для тех, кто хочет понять, что это такое и где применять. Александр Коридзе Автор. Бесплатный курс НЛП онлайн

смотрите в этом плейлисте https://youtu.be/JkGQqtaJz6c 3

Бесплатные вебинары по НЛП

Периодически я провожу обучающие вебинары по нейролингвистическому программированию.

Темы самые разные: актуальное в мире, особенности нлп в консультациях или бизнесе и так далее. Объясняю техники НЛП. Иногда серия вебинаров превращается в мини тренинги :)

Следите за расписанием.

На вебинарах вы можете задавать интересующие вас вопросы. Участники получают разборы личных ситуаций. Александр Коридзе Автор. 4

Плюсы и минусы бесплатных курсов НЛП онлайн.

Рассмотрим плюсы и минусы

Плюсы:

Очевидно - вы не платите :)

Некоторые программы вы можете проходить в удобное для вас время.

Сможете подробнее узнать что такое нлп и нужно ли оно вам.

Некоторые курсы достаточно полно раскрывают тему.

Минусы:

Вы не получите всей информации.

Качество некоторых курсов оставляет желать лучшего.

Нет обратной связи - вы не сможете задать вопросы, если что-либо не поняли.

А даже, если вам кажется, что вы поняли, то не факт, что вы будете делать упражнения правильно. Те, кто ходят в спортзал знают важность правильного выполнения техники. 5 Итог

Если вы хотите познакомиться с нейролингвистическим программированием, узнать что это такое, то бесплатные онлайн курсы вполне для этого подходят. Вы можете смотреть их онлайн или скачать бесплатно.

Если же вы хотите стать профессионалом в области НЛП, применять его в жизни и получать результаты. И тем более, вы хотите стать консультантом или тренером, то выбор все же будет в пользу платных курсов.

Да и согласитесь, бесплатное не так ценится, как то, во что мы вложились.

КОНСУЛЬТАЦИИ ПОЛЕЗНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Статьи про НЛП

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Адрес г. Москва, Проспект мира, д. 13 ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ

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