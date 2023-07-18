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КУРСЫ НЛП БЕСПЛАТНО - ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ С НУЛЯ
2025 ГОД
Рассмотрим онлайн курсы НЛП бесплатно в Telegram , YouTube и на вебинарах.
Содержание
Нажми на тему, чтобы перейти к ней.
- Курсы в телеграм
- Курсы на ютьюб
- Вебинары
- Плюсы, минусы
- Итог
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Бесплатное обучение
нейролингвистическому программированию в телегам.
Удобно и всегда под рукой [Обновлено на 2025 г.]
Для кого подходит? Для начинающих и про.
Как проходит обучение нлп в телеграм? Вы бесплатно получаете доступ к телеграм боту. Выбираете нужную вам тему.
В чем особенности?
- Темы разбиты на разделы.
- Весь материал подается без воды. Кратко и понятно даже для начинающих.
- Есть примеры из разных контекстов жизни.
- Вам не нужно регистрироваться, просто переходите в телеграм и начинайте обучение.
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Курс НЛП бесплатно в телеграмТемы онлайн обучения Крупное обновление 2025. Новые возможности:
Тебя ждут теория и техники НЛП, множество примеров, тренировка, викторины и БОИ! ⚔️
Возможности:
1.🎓 Теория и техники НЛП.
2.🎮 Интеракив:
-
Соревнования с другими участниками.
-
Викторина.
-
Тренеровка фокусов языка.
-
Прокачка калибровки эмоций и микровыражений.
-
Развитие интуиции.
3.🧠 Искуственный интеллект:
-
Выявит манипуляции.
-
Составит маркетинговый текст.
-
Поможет с фокусами языка.
-
Проанализирует текст по НЛП структуре.
-
Составит психологиеский портрет по фото.
ТЕМЫ: Пресуппозиции:
- 11 базовых пресуппозиций с подробным разъяснением Пирамида логических уровней
- Описание уровней ПЛУ Раппорт
- Основы раппорта: подстройка, ведение
- Примеры раппорта, подстройки и ведения Модальности
- Описание базовых понятий модальностей. Хорошо сформулированный результат
- 7 пунктов ХСР с подробным описание каждого
- Примеры и видео по ХСР. Модель SCORE
- Подробное описание модели SCORE Модель TOTE
- Подробное описание модели ТОТЕ Эмоции
- 8 базовых эмоций
- Полное описание каждой эмоции с картинками Фокусы языка:
- Описание 14 фокусов языка с ключевыми словами к каждому фокусу
- Жесты фокусов языка
- Боевые, провокативные и гуру смотрите в разделе “НЛП Про” Модели языка
- Описание Мета и Милтон модели языка
- Опущения, искажения, обобщения.
- Вопросы на привлечение внимания, Противопоставления, Выбор без выбора, Право выбора, Скрытые команды, риторические вопросы, Негативные команды, Маркирование, Цитирование, Ирония, Неопределенность, Слова связки. Якоря
- Детальное описание якорей и базовых понятий.
- Типы якорей
- Принципы якорения
- Коллапс якорей пошагово Рамка решения-рамка проблемы
- Детальное описание рамки решения и рамки проблемы.
- Вопросы для калибровки Разное
- 36 стратагем – базовое описание.
- Основы мнемотехники. НЛП примеры в жизни
- НЛП в рекламе с видео примерами
- НЛП в политике с разборами Курс нлп для продвинутых Синестезии -Общее -Работа с синестезиями —Изменение синестезий —Создание впечатления —Синестезии в вербовке
Фокусы языка -Эмоции ФЯ -Гуру ФЯ с примерами -Провокативные ФЯ с примерами
Речевые парадоксы -Общие рекомендации -Схожие РП —Создание —Примеры -Противоположные РП —Создание —Примеры
Техники Мотивации -Уолт Дисней -Мотивационный эквалайзер -Изменение рутины -“Рядом” – изменение поведения. -Шкала мотивации
Психотипы -Истероид -Эпилептоид -Параноял -Эмотив -Гипертим -Шизоид
—Каждый психотип расписан в разрезе: —Общее —Мышление и речь —Семейная жазнь —Управление
Нейролингвистическое программирование и внушения: -Виды внушений —Прямые —Закомуфлированные —Постгипнотические —Пресуппозиции —Трюизмы —Негативные парадоксальные внушения —Выбор без выбора —Право выбора
Подборка внушений -Продажи -Знакомства
Боевое НЛП Основы боевого НЛП -Пресуппозиции БНЛП -Признаки БНЛП -Коктейль молотова -Техника безопасности.
ХРР (Хорошо разрушенный результат) -Пункты ХРР -Подробное описание каждого пункты с примерами
Аллергия -Встраивание аллергии. -Вызывание аллергии.
BadScore (Разрушение по SCORE) -Пункты -Подробное описание каждого пункта с примерами. Темная триада -Нарциссизм -Макеавеллизм -Психопатия
Техники Темной триады -Встраивание —Я концепция темной триады —Темная стратегия Уолта Диснея
КУРС
НЛП
Курс НЛП для начинающих и PRO.
НЛП практик, НЛП мастер
НЛП практик, НЛП мастер
Примеры из жизни и маркетинга
Всегда под рукой в вашем смартфоне
Примеры из жизни и маркетинга
Всегда под рукой в вашем смартфоне
Обучение НЛП онлайн на ютьюб.
Где смотреть. Для кого подходит. Темы.
На youtube я подготовил серию роликов, посвященных НЛП. Их уже посмотрели десятки тысяч человек.
Для кого подходит? Для тех, кто хочет изучить НЛП с нуля. Кто хочет сделать первые шаги в изучении.
Темы курса:
- Введение (что такое нлп, кто использует, кому пригодится).
- Пресуппозиции - постулаты нейролингвистического программирования (есть краткая и развернутая версия).
- Раппорт, подстройка, ведение - базовая техника. Без нее применение многих техник закончится провалом.
- Раппорт сверху, снизу, на равных - как применять в общении, особенности видов раппорта.
- Треугольник Карпмана - Жертва, преследователь, спаситель. Если вы периодически находите себя в одной из ролей - рекомендую ролик к просмотру.
- Базовые эмоции - что такое базовые эмоции. Как их читать. Какие критерии.
- ХСР и постановка цели - краткая и расширенная версия с примерами.
- Диссоциация - техники НЛП для контроля эмоций.
Подготовил для вас видео по основам НЛП. Подходит для тех, кто хочет понять, что это такое и где применять.
Александр Коридзе
Автор.
Бесплатный курс НЛП онлайн
смотрите в этом плейлисте https://youtu.be/JkGQqtaJz6c 3
Бесплатные вебинары по НЛП
Периодически я провожу обучающие вебинары по нейролингвистическому программированию.
Темы самые разные: актуальное в мире, особенности нлп в консультациях или бизнесе и так далее. Объясняю техники НЛП. Иногда серия вебинаров превращается в мини тренинги :)
Следите за расписанием.
На вебинарах вы можете задавать интересующие вас вопросы. Участники получают разборы личных ситуаций. Александр Коридзе Автор. 4
Плюсы и минусы бесплатных курсов НЛП онлайн.
Рассмотрим плюсы и минусы
Плюсы:
- Очевидно - вы не платите :)
- Некоторые программы вы можете проходить в удобное для вас время.
- Сможете подробнее узнать что такое нлп и нужно ли оно вам.
- Некоторые курсы достаточно полно раскрывают тему.
Минусы:
- Вы не получите всей информации.
- Качество некоторых курсов оставляет желать лучшего.
- Нет обратной связи - вы не сможете задать вопросы, если что-либо не поняли.
- А даже, если вам кажется, что вы поняли, то не факт, что вы будете делать упражнения правильно. Те, кто ходят в спортзал знают важность правильного выполнения техники.
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Итог
Если вы хотите познакомиться с нейролингвистическим программированием, узнать что это такое, то бесплатные онлайн курсы вполне для этого подходят. Вы можете смотреть их онлайн или скачать бесплатно.
Если же вы хотите стать профессионалом в области НЛП, применять его в жизни и получать результаты. И тем более, вы хотите стать консультантом или тренером, то выбор все же будет в пользу платных курсов.
Да и согласитесь, бесплатное не так ценится, как то, во что мы вложились.
КОНСУЛЬТАЦИИ ПОЛЕЗНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Статьи про НЛП
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Адрес г. Москва, Проспект мира, д. 13 ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ
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