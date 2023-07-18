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КУРСЫ НЛП БЕСПЛАТНО - ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ С НУЛЯ

Все, КУРСЫ

2025 ГОД

Рассмотрим онлайн курсы НЛП бесплатно в Telegram , YouTube и на вебинарах.

Содержание

Нажми на тему, чтобы перейти к ней.

нейролингвистическому программированию в телегам.

Удобно и всегда под рукой [Обновлено на 2025 г.]

Для кого подходит? Для начинающих и про.

Как проходит обучение нлп в телеграм? Вы бесплатно получаете доступ к телеграм боту. Выбираете нужную вам тему.

В чем особенности?

  • Темы разбиты на разделы.
  • Весь материал подается без воды. Кратко и понятно даже для начинающих.
  • Есть примеры из разных контекстов жизни.
  • Вам не нужно регистрироваться, просто переходите в телеграм и начинайте обучение. Перейти к курсу

    Курс НЛП бесплатно в телеграм

    Темы онлайн обучения Крупное обновление 2025. Новые возможности:

Тебя ждут теория и техники НЛП, множество примеров, тренировка, викторины и БОИ! ⚔️

Возможности:

1.🎓 Теория и техники НЛП.

2.🎮 Интеракив:

  • Соревнования с другими участниками.

  • Викторина.

  • Тренеровка фокусов языка.

  • Прокачка калибровки эмоций и микровыражений.

  • Развитие интуиции.

3.🧠 Искуственный интеллект:

  • Выявит манипуляции.

  • Составит маркетинговый текст.

  • Поможет с фокусами языка.

  • Проанализирует текст по НЛП структуре.

  • Составит психологиеский портрет по фото.

ТЕМЫ: Пресуппозиции:

  • 11 базовых пресуппозиций с подробным разъяснением Пирамида логических уровней
  • Описание уровней ПЛУ Раппорт
  • Основы раппорта: подстройка, ведение
  • Примеры раппорта, подстройки и ведения Модальности
  • Описание базовых понятий модальностей. Хорошо сформулированный результат
  • 7 пунктов ХСР с подробным описание каждого
  • Примеры и видео по ХСР. Модель SCORE
  • Подробное описание модели SCORE Модель TOTE
  • Подробное описание модели ТОТЕ Эмоции
  • 8 базовых эмоций
  • Полное описание каждой эмоции с картинками Фокусы языка:
  • Описание 14 фокусов языка с ключевыми словами к каждому фокусу
  • Жесты фокусов языка
  • Боевые, провокативные и гуру смотрите в разделе “НЛП Про” Модели языка
  • Описание Мета и Милтон модели языка
  • Опущения, искажения, обобщения.
  • Вопросы на привлечение внимания, Противопоставления, Выбор без выбора, Право выбора, Скрытые команды, риторические вопросы, Негативные команды, Маркирование, Цитирование, Ирония, Неопределенность, Слова связки. Якоря
  • Детальное описание якорей и базовых понятий.
  • Типы якорей
  • Принципы якорения
  • Коллапс якорей пошагово Рамка решения-рамка проблемы
  • Детальное описание рамки решения и рамки проблемы.
  • Вопросы для калибровки Разное
  • 36 стратагем – базовое описание.
  • Основы мнемотехники. НЛП примеры в жизни
  • НЛП в рекламе с видео примерами
  • НЛП в политике с разборами Курс нлп для продвинутых Синестезии -Общее -Работа с синестезиями —Изменение синестезий —Создание впечатления —Синестезии в вербовке

Фокусы языка -Эмоции ФЯ -Гуру ФЯ с примерами -Провокативные ФЯ с примерами

Речевые парадоксы -Общие рекомендации -Схожие РП —Создание —Примеры -Противоположные РП —Создание —Примеры

Техники Мотивации -Уолт Дисней -Мотивационный эквалайзер -Изменение рутины -“Рядом” – изменение поведения. -Шкала мотивации

Психотипы -Истероид -Эпилептоид -Параноял -Эмотив -Гипертим -Шизоид

—Каждый психотип расписан в разрезе: —Общее —Мышление и речь —Семейная жазнь —Управление

Нейролингвистическое программирование и внушения: -Виды внушений —Прямые —Закомуфлированные —Постгипнотические —Пресуппозиции —Трюизмы —Негативные парадоксальные внушения —Выбор без выбора —Право выбора

Подборка внушений -Продажи -Знакомства

Боевое НЛП Основы боевого НЛП -Пресуппозиции БНЛП -Признаки БНЛП -Коктейль молотова -Техника безопасности.

ХРР (Хорошо разрушенный результат) -Пункты ХРР -Подробное описание каждого пункты с примерами

Аллергия -Встраивание аллергии. -Вызывание аллергии.

BadScore (Разрушение по SCORE) -Пункты -Подробное описание каждого пункта с примерами. Темная триада -Нарциссизм -Макеавеллизм -Психопатия

Техники Темной триады -Встраивание —Я концепция темной триады —Темная стратегия Уолта Диснея

КУРС

НЛП

Курс НЛП для начинающих и PRO.

НЛП практик, НЛП мастер

НЛП практик, НЛП мастер

Примеры из жизни и маркетинга

Всегда под рукой в вашем смартфоне

Примеры из жизни и маркетинга

Всегда под рукой в вашем смартфоне

ПЕРЕЙТИ К БОТУ 2

Обучение НЛП онлайн на ютьюб.

Где смотреть. Для кого подходит. Темы.

На youtube я подготовил серию роликов, посвященных НЛП. Их уже посмотрели десятки тысяч человек.

Для кого подходит? Для тех, кто хочет изучить НЛП с нуля. Кто хочет сделать первые шаги в изучении.

Темы курса:

  • Введение (что такое нлп, кто использует, кому пригодится).
  • Пресуппозиции - постулаты нейролингвистического программирования (есть краткая и развернутая версия).
  • Раппорт, подстройка, ведение - базовая техника. Без нее применение многих техник закончится провалом.
  • Раппорт сверху, снизу, на равных - как применять в общении, особенности видов раппорта.
  • Треугольник Карпмана - Жертва, преследователь, спаситель. Если вы периодически находите себя в одной из ролей - рекомендую ролик к просмотру.
  • Базовые эмоции - что такое базовые эмоции. Как их читать. Какие критерии.
  • ХСР и постановка цели - краткая и расширенная версия с примерами.
  • Диссоциация - техники НЛП для контроля эмоций. Подготовил для вас видео по основам НЛП. Подходит для тех, кто хочет понять, что это такое и где применять. Александр Коридзе Автор.

    Бесплатный курс НЛП онлайн

смотрите в этом плейлисте https://youtu.be/JkGQqtaJz6c 3

Бесплатные вебинары по НЛП

Периодически я провожу обучающие вебинары по нейролингвистическому программированию.

Темы самые разные: актуальное в мире, особенности нлп в консультациях или бизнесе и так далее. Объясняю техники НЛП. Иногда серия вебинаров превращается в мини тренинги :)

Следите за расписанием.

На вебинарах вы можете задавать интересующие вас вопросы. Участники получают разборы личных ситуаций. Александр Коридзе Автор. 4

Плюсы и минусы бесплатных курсов НЛП онлайн.

Рассмотрим плюсы и минусы

Плюсы:

  • Очевидно - вы не платите :)
  • Некоторые программы вы можете проходить в удобное для вас время.
  • Сможете подробнее узнать что такое нлп и нужно ли оно вам.
  • Некоторые курсы достаточно полно раскрывают тему.

Минусы:

  • Вы не получите всей информации.
  • Качество некоторых курсов оставляет желать лучшего.
  • Нет обратной связи - вы не сможете задать вопросы, если что-либо не поняли.
  • А даже, если вам кажется, что вы поняли, то не факт, что вы будете делать упражнения правильно. Те, кто ходят в спортзал знают важность правильного выполнения техники. 5

    Итог

Если вы хотите познакомиться с нейролингвистическим программированием, узнать что это такое, то бесплатные онлайн курсы вполне для этого подходят. Вы можете смотреть их онлайн или скачать бесплатно.

Если же вы хотите стать профессионалом в области НЛП, применять его в жизни и получать результаты. И тем более, вы хотите стать консультантом или тренером, то выбор все же будет в пользу платных курсов.

Да и согласитесь, бесплатное не так ценится, как то, во что мы вложились.

КОНСУЛЬТАЦИИ ПОЛЕЗНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Статьи про НЛП

КОНТАКТЫ

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Адрес г. Москва, Проспект мира, д. 13 ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ

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