Леонтьев В.О.Классификация эмоций. Читать онлайн.

Издательство Инновационное-ипотечного центра, Одесса, 2002.

Оглавление

Введение …………………………………………………………………4 Классифицирующие признаки …………………………………………5 Первые три группы эмоций ……………………………………………11 Ведущие эмоции, возникающие на основе личных потребностей ….11 Эмоции, связанные с личными нормами и правилами ………………17 Эмоции, возникающие в результате соответствия-несоответствия чьим-то или общественным стандартам, нормам, правилам…………21 Базовые эмоции ………………………………………………………….25 Эмоции, возникающие в связи с чужими потребностями…………….35 Эмоции, возникающие на основе взаимных отношений с другими людьми………………………………………………………………38 Эмоции на основе презрения……………………………………………42 Многомерная модель эмоций ……………………………………………46 Интеллектуальные эмоции ………………………………………………48 Спектр эмоций личности…………………………………………………52 Связь с темпераментом и типологией Юнга……………………………52 Типология Юнга……………………………………….………………….54 Описания типов Юнга. …………………………………………………..60 Модифицированная типология Юнга……………………………………71

**Введение.**Человек в процессе жизнедеятельности испытывает множество самых различных состояний: приятных, неприятных, интенсивных, едва заметных, длительных, коротких. В психике есть различные механизмы, которые служат разным целям: результатом действия органов чувств являются ощущения тепла, боли, голода, жажды, зрительные образы, слуховые и т.д. Результатом действия механизма внимания является его концентрация и более высокая чувствительность восприятия одних объектов по сравнению с другими. Более высокая концентрация внимания сопровождается состояниями, описываемыми словами собранность, сосредоточенность. Отсутствие внимания описывается как рассеянность, расслабленность, невнимательность. Степень волевой концентрации описывается как напряженность или безволие и т.п. Усталость, бодрость, сонливость — это физиологические состояния организма.

Среди этого многообразия нужно выделять эмоциональные явления. Они также, весьма различны. Есть слабые легко меняющиеся переживания, кото-рае могут возникать по самым незначительным поводам, это настроения. Есть длительные, устойчивые сложные состояния, включающие множество компонент: различного рода знаний, эмоций, намерений. Это чувства, такие как любовь, дружба, ревность, счастье. Есть неосознанные эмоциональные состоя-неё, возникающие в результате сочетания определенных внешних условий и не зависящие от знаний человека об этих условиях. И есть собственно эмоции, осознанные состояния, возникающие в результате оценки человеком некоторого события или явления относительно возможности применения этого явления в каких-то своих целях или удовлетворения своих потребностей. Одна и та же эмоциональная модальность (вид эмоции) может быть настроением, неосознанной эмоцией или эмоцией. Так у человека страх может возникать при виде некоторых насекомых, которые никогда не причиняли ему вреда, кото-рых он, может быть, никогда в жизни не видел, и к которым другие люди со-вершенно безразличны. Страх может возникнуть при внезапном быстром дви-жении какого-либо предмета или громком звуке. Это неосознанная эмоция, ко-торая, вероятно, объясняется специфической реакцией некоторых нейронов на внешний вид насекомого или на движение объекта. Эта реакция человеком не осознается и возникает независимо от его опыта и желания. Слабая форма страха может быть настроением и выражаться в виде необъяснимой тревож-ности. И, наконец, эмоция страха может возникать как осознанная реакция на опасность. Происхождение этого состояния в разных случаях различно, хотя феноменологически оно может ощущаться человеком одинаково. Целью книги является анализ и классификации эмоций, точнее, тех когни-ций (знаний и соображений), которые лежат в основе возникновения всего многообразия эмоциональных состояний. О необходимости построения ло-гически стройной классификации писали практически все ведущие психологи, занимавшиеся этим вопросом: П.В. Симонов, Г.А. Вартанян, В.К. Вилюнас, И.А. Васильев. К сожалению, все делавшиеся попытки классификации, в луч-шем случае, приводили к разбиению всего множества эмоций на несколько групп с нечетко описанным содержимым. Другой подход, наметившийся в американской психологии в последние годы, привел к классификации не более двух десятков эмоциональных состояний с помощью избыточно большого числа признаков. Каждый полноценный человек легко различает свои собственные эмоции. Ему не составляет труда различить свои эмоции гнева, гордости, надежды и т.д. друг от друга. Но объяснить, почему в конкретной ситуации у него возник гнев, а не страх или гордость человек может лишь в простейших случаях. На-шей задачей будет объяснение того, чем эмоции отличаются друг от друга. Причем это объяснение будет сделано с помощью небольшого числа приз-наков. Сначала нужно рассмотреть общие вопросы, причины возникновения эмоций и признаки, лежащие в основе классификации.

**Классифицирующие признаки.**В русском, английском и других языках существует достаточно много слов обозначающих различные психические состояния, связанные с проявлением эмоций. В различных работах, в которых изучается вся совокупность эмоций, рассматриваются различные количества таких слов: от двух-трех десятков [2] до сотни. В [28] речь идет о 120 словах. Человек способен испытывать нес-колько эмоций и состояний одновременно, в результате чего возникают слож-ные эмоции, описываемые сложными языковыми конструкциями. Прежде чем заниматься классификацией всего этого многообразия, нужно ответить на два вопроса.

1.Все ли состояния, описываемые этими словами и языковыми конструк-циями, являются эмоциями и, следовательно, их нужно классифицировать? 2. Все ли реально существующие эмоции описываются используемыми в языке конструкциями? Первый вопрос, по сути, совпадает с одним из фундаментальных вопросов, сформулированных в [26]: как отделить эмоции от других эмоционально окра-шенных состояний, настроений, аффектов, эмоциональных черт? Сейчас не ставится задача классифицировать все состояния, поэтому ограничимся лишь теми эмоциями, которые возникают в результате оценки человеком возмож-ности удовлетворения-неудовлетворения некоторой своей потребности или достижения - не достижения некоторой своей цели. Это близко к представ-лению об эмоции, как о психическом процессе оценивающем ситуацию и от-ношение организма к ней [6]. Пользуясь таким определением, уже не нужно рассматривать, например, такое состояние как рассеянность [2], которое свя-зано с процессами концентрации внимания, а не с оценкой возможности дос-тижения цели. Также сейчас не будут рассматриваться такие понятия как любовь, ревность, счастье, ненависть и т.п., которые являются сложными социальными эмоционально-когнитивными комплексами. Не будем сейчас рассматривать и эмоциональный тон ощущений, который описывается сло-вами приятно-неприятно, удовольствие-неудовольствие. Например, боль это ощущение, а возникающий под ее воздействием эмоциональный тон ощущения называется страданием [15, стр. 43]. В настоящее время, как утверждается в [21], не существует общепринятой единой теории эмоций. Большое распространение получила потребностно-информационная теория П.В. Симонова, согласно которой возникновение эмо-ций определяется некоторой потребностью и оценкой возможности удовлетво-рения этой потребности. Это обычно выражается в виде структурной формулы Э = F(П, Ин – Ис) Э – сила эмоции и ее знак, П – величина потребности, Ин – Ис - оценка ве-роятности удовлетворения потребности на основе имеющегося опыта, Ин – ин-формация о средствах объективно необходимых для удовлетворения потреб-ности, Ис - информация о существующих средствах, которыми индивид реаль-но располагает. Согласно этой теории если существует избыток информации о возможности удовлетворения потребности, то возникает положительная эмо-ция, если недостаток информации, то отрицательная эмоция.Считается, что многообразие эмоций определяется многообразием потребностей.

Однако, даже не вдаваясь пока в подробный анализ, очевидно, что при удовлетворении любой от самой примитивной до самой сложной потребности можно испытать радость, а при неудовлетворении любой потребности можно испытать горе.В то же время, одна потребность, например, пищевая, может вызывать страх, если есть большая вероятность ее неудовлетворения (т.е. воз-можность голода), может вызывать надежду на ее удовлетворение, может вы-зывать благодарность за ее удовлетворение и т.д. Т.е. одна потребность может вызывать разные эмоции и одна эмоция может вызываться разными потреб-ностями. Более подробный анализ каждой эмоции будет проводиться в дальнейшем, но уже сейчас ясно, что модальность эмоции определяется не только видом потребности.Если быть более точным, то у объективного исследователя нет никаких оснований считать, что у всех людей радость от шашлыка совпадает или не совпадает с радостью от любви. Вполне может оказаться, что у одних людей это так, а у других не так. И, главное, трудно придумать способ объективной фиксации подобных ощущений. Для того чтобы избежать этих трудностей будет применен абстрактный подход к опре-делению эмоций, при котором вид удовлетворяемой потребности не будет влиять на эмоцию. Но об этом речь еще впереди. Для целей классификации из теории Симонова будет взята идея о том, что эмоции связаны с оценкой возможности удовлетворения потребности. Инфор-мация о возможности удовлетворения потребности будет более подробно ана-лизироваться с помощью нескольких признаков, о которых речь впереди. Эмоции выполняют много различных функций в психической деятель-ности человека. Опишем сейчас только одну, играющую важную роль для целей классификации. Эту функцию можно назвать упрощающей в процессе принятия решения о дальнейшем поведении человека в каждой конкретной си-туации. В реальных жизненных ситуациях действует множество факторов имеющих для человека значение. Если начать взвешивать все факторы логи-чески, то это потребует много времени, в то время, как промедление в некото-рых случаях может оказаться роковым. Эмоция же возникнув, заставляет че-ловека действовать не рассуждая. В критических ситуациях это может спасти жизнь, в ситуациях же обыденных эмоции часто оказываютя вредны именно потому, что мешают взвесить все обстоятельства и принять оптимальное ре-шение. Именно это и будем называть упрощающей функцией эмоций. Так страх заставляет или убегать или затаиться, гнев заставляет нападать, интерес заставляет исследовать ситуацию, надежда заставляет выжидать. В дальней-шем мы будем исходить из того, что каждая эмоция толкает человека на неко-торые действия, которые можно описать не вникая в частные детали ситуации. На этом будет основан один из классифицирующих признаков. Классификация любого множества объектов означает разбиение его на не-пересекающиеся подмножества с помощью некоторого набора признаков. Чем больше признаков используется в классификации, тем мельче получаются подмножества. Идеальная цель любой классификации – выделение каждого элемента классифицируемого множества в качестве подмножества, с помощью минимального числа признаков. С этой точки зрения рассмотрим классификацию В.К. Вилюнаса [9], кото-рый делит эмоции на ведущие и ситуативные. Ведущие сигнализируют о не-удовлетворенности потребностей и побуждают к поиску целевого объекта. Си-туативные возникают в результате оценок этапов поведения и побуждают действовать либо в прежнем направлении, либо менять поведение. Ситуативные эмоции делятся на три группы: 1) констатируемый успех-неус-пех; 2) предвосхищающий успех-неуспех; 3) обобщенный успех-неуспех. Такая классификация, являясь, несомненно, полезной и выделяя существенные признаки эмоций, тем не менее, далека от достижения идеальной цели. Симонов П.В. [19] классифицирует эмоции по характеру действий: пре-одоления, защиты, нападения. При этом он выделяет дополнительные оттенки по величине потребности вызывающей эмоцию и по оценке вероятности ее удовлетворения. Кроме того, П.В. Симонов рассматривает некоторые эмоции, являющиеся результатом возникновения двух эмоций одновременно: удоволь-ствия, отвращения, радости, горя, страха, гнева. Например, презрение он счи-тает результатом возникновения отвращения и гнева одновременно. Этот факт будем записывать в виде презрение = отвращение + гнев. Для проведения классификации нужно выбрать некоторый набор призна-ков. К настоящему времени описано достаточно большое число признаков и характеристик эмоций. Вундт В. выделял три характеристики: 1) гедонический тон или знак эмоции, положительный или отрицательный; 2) готовность к действию, расслабление-напряжение; 3) уровень активации, спокойствие-воз-буждение. Шлосберг Г. говорил о такой характеристике, как принятие-оттал-кивание см. [27,стр.40]. Осгуд ввел понятие контроль-импульсивность. Изуча-лись также характеристики внимание-невнимание [29], уверенность в себе-неуверенность [30]. Неэмоциональная активация, полюсами которой являются уверенность-растерянность, рассматривается в [13]. В работе [34] делается еще одна попытка классификации. 17 эмоций опре-деляются различными сочетаниями 7 признаков: 1) ожидаемый-неожиданный; 2) последовательный-непоследовательный; 3) нерасположенный-желающий; 4) высокая вероятность-низкая вероятность; 5) высокий-низкий контроль; 6) характерный-нехарактерный источник проблемы; 7) связь проблемы с окружением или с личностью. В [36] эмоции радость, печаль, опасение, гнев, отвращение, позор, вина описываются с помощью меньшего числа измерений. Такое количество признаков уже само по себе требует классификации и ос-мысления. Из этого многообразия выберем сначала 3 бинарных признака. 1.Знак эмоции положительный (+) или отрицательный (-). Этот термин используется со времен Вундта. Под ним подразумевается гедонистический тон эмоции или субъективное ощущение приятное или неприятное. Изард [27,стр.20] утверждает, что такие эмоции как гнев, страх стыд не могут быть однозначно отнесены к положительным или отрицательным. В одних ситуа-циях они могут ощущаться как полезные и, следовательно, как положитель-ные, в других как вредные и, следовательно, как отрицательные. Е.П. Ильин [15, стр.14], еще более категорически утверждает, что понятие знака эмоции бессмысленно и вводит в заблуждение. Чтобы избавиться от такой неодно-значности, в соответствии с принятым здесь определением эмоции как состо-яния возникающего в связи с оценкой возможности достижения-недостижения цели, будем называть эмоцию положительной, если она возникает в связи с удовлетворением потребности или достижением цели, соответственно, отри-цательной в связи с неудовлетворением или не достижением. Это определение знака эмоции предлагается в [7].Такое определение положительности-отрица-тельности, будучи очень близким к общепринятому, тем не менее отличается от него и дает возможность однозначно определять знак эмоций. При этом знак может иметь только два значения плюс или минус. 2. Время возникновения эмоции относительно события. По этому признаку эмоции делятся на предвосхищающие и констатирующие. Эти термины будем применять в том же смысле, что и В.К. Вилюнас. Предвосхищающие эмоции возникают до события связанного с достижением-не достижением цели, пред-шествуют ему и являются результатом оценки вероятности успеха-неуспеха, в соответствии со структурной формулой П.В. Симонова. Констатирующие эмоции возникают после события связанного с достижением – не достижением успеха. 3. Направленность эмоций. По этому признаку выделяются эмоции направ-ленные на себя и направленные на внешние объекты, на других людей. Для того чтобы более точно сформулировать этот признак, нужно еще раз рассмотреть упрощающую функцию эмоций. Эта функция заключается в том, что эмоции подготавливают организм к определенному действию в возникшей ситуации. Эмоции предназначены для разрешения универсальных жизненных затруднений, затруднительных положений [31]. В [32,р.202] говорится об общих адаптационных задачах, которые конфигурируются в основные темы. В [37] рассматриваются некоторые обобщенные ситуации, вызывающие эмоции: печаль - неудача в достижении цели, страх - ожидание неудачи в достижении цели, счастье - цель достигнута. П.Экман [25] говорит о том, что первичная функция эмоций заключается в мобилизации организма для быстрой реакции на ситуацию наиболее адекватным в прошлом способом. Таким образом, каждая эмоция готовит человека к некоторому действию. Это действие может совершаться с внешним объектом или с самим человеком. Например, гнев нацеливает на устранение препятствия к достижению цели и, таким образом, направлен на внешний объект. Печаль подготавливает челове-ка обходиться без той цели, которой не удалось достигнуть, и направлена на себя. В литературе есть подробный анализ и модели некоторых эмоций. Напри-мер, в [23] рассматриваются различные стили проявления эмоции гнева в зависимости от сильно или слабо выраженной физиологической компоненты, от силы переживания и от интенсивности поведенческого его выражения. В [38] вина рассматривается как проявление диссонанса в смысле Л.Фестингера. Трудно совместить столь различные подходы. Целью предлагаемой классифи-кации является попытка рассмотрения многообразия эмоций с единой точки зрения. Комбинируя три описанных бинарных признака можно получить лишь 8 различных вариантов. Введем 4-й признак, который бинарным не является. Этот признак описывает группы эмоций по источнику их происхождения. 1).Эмоции, связанные с удовлетворением-неудовлетворением личных потребностей человека. Это, по сути, совпадает с ведущими эмоциями В.К. Вилюнаса. 2).Эмоции, возникающие в результате сравнения некоторого объекта, са-мого себя или своих действий со своими же нормами, стандартами, правила-ми, убеждениями. 3).Эмоции, возникающие в результате сравнения объекта с общественными правилами и нормами. 4,Эмоции, возникающие в связи с потребностями других людей. 5).Эмоции, возникающие в результате взаимных отношений с другим чело-веком. 6).Эмоции, возникающие на основе презрения. Сочетанием 4-х приведенных признаков можно описать 48 качественно различных эмоции. Если учесть количественные отличия между родствен-ными эмоциями, то их число значительно возрастает. Такое разбиение на группы аналогично классификации Б.И. Додонова [15, стр.134]. В [4] критикуется естественнонаучный подход к изучению эмоций. Форму-лируется проблема выделения связей и отношений, доказательства их сущест-вования или нет. Ставится проблема метода изучения эмоций. В [20] ут-верждается, что любая теория эмоций должна предложить теоретический принцип классификации. Именно такой теоретический принцип в этой книге и предлагается. В предлагаемой классификации методом анализа эмоций является переход к изучению ситуаций, в которых эмоции возникают. При определении отдель-ных эмоций, в наиболее общем виде описывается ситуация, в которой она воз-никает. После этого классифицируются ситуации и соответствующие им эмо-ции. Связи между эмоциями оказываются тождественными связям между си-туациями. Например, если окажется, что некоторой сложной эмоции соответ-ствует сложная ситуация, состоящая из нескольких простых ситуаций, кото-рым соответствуют простые эмоции, то делается вывод, что сложная эмоция состоит из простых эмоций. Для наглядности, классифицируемые эмоции будем располагать в верши-нах кубов. Каждый куб соответствует различным источникам эмоций (4-й признак). Вертикальное ребро куба соответствует знаку эмоции. На верхней грани располагаются положительные эмоции, на нижней грани отрицательные эмоции (1-й признак). Горизонтальные ребра куба, параллельные плоскости рисунка, соответствуют времени возникновения эмоции (2-й признак). На ле-вой грани располагаются предвосхищающие, на правой грани констатиру-ющие эмоции. Ребра куба перпендикулярные плоскости рисунка соответству-ют направленности эмоции (3-й признак). На передней грани находятся эмо-ции направленные на себя, на задней грани направленные на объект.

**Первые 3 группы эмоций.**Прежде чем начать описания конкретных эмоций нужно сделать одно су-щественное замечание. Целью дальнейших описаний является не определение эмоций, а подбор названий эмоций, наиболее точно удовлетворяющих набору классифицирующих признаков. Например, при анализе эмоции горя будет сде-лан вывод, что это констатирующая, отрицательная, направленная на себя эмоция, возникающая в связи с личными потребностями. Это нужно понимать так, что для констатирующей, отрицательной, направленной на себя эмоции, возникающей в связи с личными потребностями, наиболее точно подходит название «горе». После приписания каждой эмоции четырех классифициру-ющих признаков, этот набор признаков становится ее определением, после чего под термином «горе» понимается не то, что феноменологически каждый человек себе представляет, а эмоция, обладающая указанным набором приз-наков. При этом, однако, окажется, что все формально возможные сочетания признаков будут определять некоторую эмоцию, о которой каждый цивилизо-ванный человек имеет представление.

Ведущие эмоции, возникающие на основе личных потребностей.

**Горе.**В [27] в качестве основной эмоции рассматривается страдание, а горе счи-тается комбинацией эмоций и аффективно-когнитивных структур. При этом отмечается, что страдание может возникать при чрезмерном уровне стимуля-ции громким звуком, болью, холодом и т.п., стр.252. Т.к. эмоция должна воз-никать в связи с некоторой потребностью, то страданием будем называть эмо-циональный тон ощущений, как это делается в [15, стр.43]. Под термином «горе» будем подразумевать только эмоцию, тем самым несколько сужая бы-товой смысл этого слова. Основным источником горя является утрата материальных объектов, прив-лекательных качеств в себе самом (способностей, самоуважения), отношений с другими людьми. Общим фактором для всех психологических причин горя яв-ляется ощущение потери чего-либо ценного [27,стр.268] . Будем рассматри-вать горе как эмоцию, возникающую при утрате некоторой ценности, способа удовлетворения некоторой потребности. Горе возникает после того как про-изошло неприятное событие (утрата), поэтому оно должно находиться на пра-вой грани куба эмоций.

Горе возникает как реакция на утрату возможности удовлетворения пот-ребности, на невозможность ее дальнейшего удовлетворения, поэтому оно должно находиться на нижней грани. Горе является переживанием утраты, подготавливает человека обходится без утраченного объекта, приводит к как можно более редкому вспоминанию травмирующего события или даже к его забыванию, и потому, направлено на себя, т.е. должно находиться на передней грани. Наконец, горе возникает в результате утраты возможности удовлетво-рения личной потребности. Эти четыре фактора полностью определяют поло-жение эмоции горя на кубе эмоций, как это показано на рис.1. Перечислим некоторые оттенки эмоции горя и чувств, возникающих на его основе, отличающиеся по интенсивности, величине активации, степени готов-ности к действию и т.п.: печаль, грусть, тоска, сожаление, уныние, скорбь, огорчение.

Радость. Эмоция радости может возникать в различных ситуациях. Она может быть следствием достижения или творческого успеха [27,стр.211] результатом уменьшения негативного аффекта, от упражнений улучшающих физические возможности, при узнавании чего-то знакомого связанного с приятными вос-поминаниями, во время мечтаний или других форм воображения и познания. Радость можно испытывать во время сна, доказательством чего служит улыбка на лице спящего [27,стр.213]. Можно испытывать беспричинную радость, ко-торая называется хорошим настроением. Эти факты дают основание предпола-гать, что радость есть результат некоторого физиологического процесса. Но, т.к. мы рассматриваем эмоции как результат когнитивных процессов, то будем отделять эмоцию радости от ее физиологической основы. Будем отличать так-же радость от эмоций удовлетворения и облегчения, о которых речь пойдет дальше. На основании этого радостью будем называть эмоцию, возникающую в ре-зультате удовлетворения некоторой личной потребности в широком смысле. Типичной ситуацией приводящей к радости будет ситуация достижения же-ланной цели. Радость возникает в результате достижения потребности, поэтому распола-гается на верхней грани. Радость возникает после удовлетворения потребнос-ти, поэтому находится на правой грани. Эмоция радости есть переживание ре-зультата удовлетворения потребности, она закрепляет в памяти правильную последовательность действий приведшую к удовлетворению потребности и вызывает игровое поведение, т.е. направлена на себя и, потому находится на передней грани. Эмоция радости мотивирует игровое поведение. Таким образом, радость располагается в правой, верхней, передней вершине и отли-чается от горя только знаком, что и имеет место. Радость противоположна го-рю по знаку, они отличаются только по признаку удовлетворения-неудовле-творения потребности. Все остальные признаки этих эмоций совпадают, что видно из рис.1.

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