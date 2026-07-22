Линия времени в НЛП: что это, упражнения и техники

Линия времени (в англоязычных источниках — time line, или тайм-лайн НЛП) — это модель того, как мозг человека кодирует прошлое, настоящее и будущее в виде пространственных образов с уникальными субмодальностями (яркость, размер, цвет, расстояние) для каждого события. Временная линия — один из самых наглядных инструментов НЛП: её можно менять, перестраивая восприятие событий.

Кратко о главном

Линия времени — модель того, как мозг кодирует прошлое, настоящее и будущее в виде пространственных образов. Субмодальности — настройки этих образов (яркость, размер, цвет, расстояние), через которые можно менять эмоциональное восприятие событий.

Линия времени уникальна для каждого человека: расположение прошлого и будущего, их яркость и размер — субъективны и формируются опытом

Положение линии относительно тела (сквозь тело или перед глазами) определяет ассоциацию или диссоциацию — включённость в момент или наблюдение со стороны

Техника «Взгляд из будущего» позволяет «зарядить» будущие цели через субмодальности, превращая абстрактные планы в привлекательные образы

Изменение субмодальностей прошлых воспоминаний (рефрейминг) снижает их эмоциональный заряд без потери фактического содержания

В статье — 2 реальных кейса из моей практики: работа с выгоранием предпринимателя и пересборка будущего после развода

Содержание

Что такое линия времени в НЛП

Линия времени — это метафора того, как наш мозг кодирует прошлое, настоящее и будущее. В нейролингвистическом программировании (НЛП) под линией времени понимают воображаемую линию, на которой расположены «кадры» наших воспоминаний: какие-то ближе, какие-то дальше, одни — яркие и цветные, другие — блёклые и чёрно-белые.

Каким же образом мы вообще «видим» время? Мы не воспринимаем время напрямую — у нас нет органа для этого. В отличие от зрения (глаза) или слуха (уши), у времени нет своего рецептора. Всё, что мы «знаем» о времени, — это результат работы мозга, который упорядочивает события в последовательность. И делает он это… через пространство.

Аналогия. Представьте, что ваш мозг — это киноархив. У каждого события есть своя «полка»: прошлое где-то слева, будущее — справа. Вы можете приблизить картинку, сделать её ярче или, наоборот, убрать в тень. Вы можете прокрутить плёнку вперёд или перемотать назад. Линия времени — это и есть расположение этих «полок» в вашем субъективном пространстве.

В НЛП (и в англоязычной традиции — time line) считается, что форма временной линии — не врождённая. Она формируется опытом и, что важнее, её можно менять. Меняя расположение и субмодальности картинок на линии времени, мы меняем отношение к событиям: снимаем остроту болезненных воспоминаний, усиливаем ресурсные состояния и конструируем желаемое будущее.

То, что в НЛП называется линией времени, в когнитивной нейробиологии исследуют как mental timeline — ментальную линию времени. Bonato, Zorzi и Umiltà в обзоре для Neuroscience & Biobehavioral Reviews (2012) показали: у мозга нет отдельного органа для восприятия времени. Последовательность событий мозг кодирует… через пространство. Теменная кора выстраивает прошлое и будущее в координатах «лево — право», «перед — за», «верх — низ». Похожий принцип: НЛП-модель линии времени использует ту же пространственную метафору, которую мозг и так применяет для упорядочивания событий. Разница в том, что в НЛП мы эту метафору делаем осознанной и управляемой.

Важно. Форма линии времени и субмодальные характеристики картинок на ней — сугубо индивидуальны. Нет «правильной» линии времени. Есть та, которая работает для конкретного человека в конкретном контексте. Подробнее о том, как устроены внутренние образы, — в статье о репрезентативных системах и субмодальностях.

Как устроена линия времени Прошлое → Настоящее → Будущее на субъективной линии прошлое настоящее будущее блеклые яркие размер, цвет, яркость и расстояние — это субмодальности

Ключевая мысль простыми словами. Наш мозг хранит воспоминания не как абстрактные данные, а как картинки, звуки и ощущения, разложенные в пространстве. Линия времени — это схема этого «архива». Если переставить полки и поменять формат файлов — изменится и то, как мы воспринимаем свою жизнь.

Как устроена линия времени: формы и конфигурации

У каждого человека — своя уникальная конфигурация линии времени. Но если собрать статистику, есть несколько типичных паттернов. Знание этих паттернов позволяет быстро считать, как человек организован по отношению к прошлому и будущему.

Самое интересное начинается, когда мы смотрим не просто на то, есть ли прошлое и будущее на линии, а как именно они расположены: в каком направлении, на какой высоте, на каком расстоянии. Каждый параметр — это диагностический маркер.

Направление линии: вперёд — назад. Самый частый вариант — прошлое слева, будущее справа. Это «базовая комплектация» для праворукой визуальной культуры. Но бывает иначе:

Расположение Что это значит Прошлое слева, будущее справа Классика. Человек «видит» своё прошлое и будущее в обозримом поле. Удобно — всё перед глазами Прошлое за спиной Человек склонен не оглядываться назад. Плюс: не застревает в прошлом, идёт вперёд без оглядки. Минус: не учится на собственных ошибках — они «сзади», их как будто нет Будущее за спиной Серьёзный маркер: человеку трудно строить планы, будущее как будто «не видно». Он не знает, куда движется, — идёт вслепую Прошлое и будущее спереди Всё «на ладони». Человек хорошо планирует и анализирует, но может быть избыточно рефлексивен

Направление линии: вверх — вниз. Не менее важный параметр — на какой высоте относительно горизонта проходят участки линии времени.

Положение Что это значит Линия уходит вниз, ниже горизонта Прямой маркер негативного заряда. Если так выглядит участок прошлого — событие было тяжёлым, болезненным. Если так выглядит будущее — человек подсознательно ожидает негатива, «не видит» хорошего впереди. Чем ниже уходит линия — тем сильнее эмоциональный заряд Линия уходит вверх, выше горизонта Позитивные, ресурсные, вдохновляющие события. Если прошлое уходит вверх — человек вспоминает его с теплом. Если будущее — он настроен оптимистично, ждёт хорошего, строит планы с удовольствием Линия на уровне горизонта (ровно) Нейтральное, спокойное восприятие. Без сильных эмоций — ни радости, ни тревоги. Не всегда плохо: для рутинных событий это норма Резкий обрыв линии будущего вниз Классический паттерн при выгорании, депрессивных состояниях, после потерь. Человек буквально «не видит» будущего — оно уходит в тёмную яму. Требует бережной работы

Расстояние до линии. Если линия времени расположена очень далеко — события кажутся нереальными, «не моими». Если слишком близко — человек живёт прошлым или будущим, а не настоящим. Оптимальное расстояние — то, при котором картинки чёткие, но не подавляют.

Размер и качество картинок. Если изображения на линии времени маленькие и чёрно-белые — скорее всего, события были нейтральными или негативными, «не впечатлили». Особенно важно проверять ресурсные состояния в прошлом: они должны быть закодированы комфортно для человека. Но будьте внимательны: у некоторых людей именно чёрно-белые картинки вызывают более сильный эмоциональный отклик. Калибруйте по реакции, не по шаблону.

Упражнение: найди свою линию времени. Попробуйте прямо сейчас — это займёт до 5 минут.

Шаг 1. Прошлое. Закройте глаза и вспомните несколько регулярных событий из прошлого: что вы делали вчера, неделю назад, месяц назад, год назад. Где находится «картинка» каждого из этих воспоминаний? Слева, справа, сверху, снизу? Как они выглядят — большие, маленькие, цветные, блёклые? А теперь мысленно проведите линию через эти точки — это и есть участок вашей линии времени, отвечающий за прошлое.

Шаг 2. Настоящее. Теперь обратите внимание на текущий момент. Где находится «картинка» того, что происходит прямо сейчас? Скорее всего, она прямо перед вами — вы смотрите на неё от своих глаз, изнутри себя. Как она устроена? Насколько она яркая, чёткая, близкая?

Шаг 3. Будущее. Теперь представьте события, которые произойдут завтра, через неделю, через месяц, через год. Где они расположены относительно вас? Проведите через них мысленную линию. Какие у этих «картинок» субмодальности — яркость, размер, цвет, высота над горизонтом? Будущее уходит вверх, вниз или держится ровно?

Сравните все три участка. Где линия ярче и чётче — там у вас больше энергии. Где она блёклая или уходит вниз — туда стоит направить внимание.

Ключевая мысль простыми словами. Направление линии времени — вверх, вниз, вперёд, назад — это то, как мозг кодирует эмоциональную оценку событий. В первую очередь доверяйте своим ощущениям или невербальным сигналам клиента при оценке линии времени. Не навязывайте “среднестатистическую” картину мира.

Ассоциация и диссоциация на линии времени

Положение линии времени относительно тела напрямую связано с тем, насколько вы ассоциированы (включены) или диссоциированы (наблюдаете) в текущем моменте.

Рассмотрим два основных варианта.

Параметр Ассоциация (сквозь тело) Диссоциация (перед глазами) Положение линии Проходит сквозь тело Проходит перед глазами Ощущение «Я внутри» событий «Я наблюдаю» со стороны Плюсы Наслаждение моментом, острота чувств Планирование, хладнокровие, контроль Минусы Трудно планировать, потеря чувства времени Эмоциональная сухость, меньше удовольствия Где применить Отдых, отношения, творчество Бизнес, стратегия, переговоры

Подробнее о механизмах — в отдельных статьях: ассоциация и диссоциация.

Важно. Идеальной формы не существует. Для разных задач — разные конфигурации. Для бизнеса удобна диссоциированная линия времени (лучше планировать бюджет и стратегию). Для отдыха и отношений — ассоциированная (лучше наслаждаться моментом).

Аналогия. Диссоциированная линия — как наблюдение за картой города с высоты птичьего полёта. Вы видите маршруты, пробки, расстояния. Ассоциированная — как прогулка по улицам: вы чувствуете запахи, слышите звуки, но не видите всей картины.

Ключевая мысль простыми словами. Если линия времени проходит сквозь вас — вы внутри жизни, чувствуете её. Если перед глазами — вы наблюдатель, контролируете, но меньше наслаждаетесь. Хорошая новость: конфигурацию можно менять под задачу.

Техника «Взгляд из будущего» — работа с будущим на линии времени

Техника «Взгляд из будущего» позволяет сконструировать желаемое будущее на линии времени и «зарядить» его ресурсным состоянием.

Как это делается:

Займите удобное положение, закройте глаза. Сделайте несколько глубоких вдохов. Определите, где находится ваша линия времени, где расположено будущее. Выберите точку в будущем, когда цель уже достигнута. Не «я иду к цели», а «я уже достиг» — это принципиально. «Спуститесь» на линию времени в эту точку. Проживите момент успеха: что видите, слышите, чувствуете? Сделайте картинку яркой, большой, цветной, объёмной. Добавьте движение. Усильте звуки. Вернитесь в настоящее. Точка в будущем теперь «заряжена». Она служит якорем-маяком: мозг уже знает, куда двигаться.

Техника «Взгляд из будущего» — 4 шага Шаг 1 Закрыть глаза Найти линию времени Шаг 2 Выбрать точку «Цель достигнута» Шаг 3 Прожить успех Ярко, объёмно, цветно Шаг 4 Вернуться Точка «заряжена» Результат: мозг знает, куда двигаться будущее из абстрактного становится конкретным и привлекательным © Александр Коридзе — koridze.ru

В академической психологии этот же принцип известен как episodic future thinking (EFT) — эпизодическое мышление о будущем. Исследования в журналах Self and Identity (2026) и Frontiers in Psychology (2025) показывают: когда человек детально и в ярких сенсорных образах «проживает» успешное будущее, в мозге снижается эффект временного дисконтирования — склонности обесценивать долгосрочные цели в пользу сиюминутных. Проще говоря: чем ярче и конкретнее вы видите своё будущее, тем легче мозгу отложить сейчас-удовольствие ради потом-результата.

Упражнение. Попробуйте прямо сейчас: закройте глаза, представьте событие, которое должно произойти через месяц. Где находится его «картинка»? Сделайте её ярче, больше, приблизьте. Добавьте звуки и ощущения. Как изменились ваши ощущения? Запишите каким именно изменения вызывают у вас положительные изменения.

Почему может не сработать: самая частая причина — попытка навязать образы, которые не резонируют с человеком. Если клиент говорит «не вижу» или «не чувствую» — не давите. Ищите другие субмодальности: может быть, вместо яркости сработает контраст, вместо размера — чёткость контуров. Вторая причина — отсутствие кинестетической привязки: техника должна не просто «показать картинку», а вызвать телесный отклик. Если не сработали субмодальности - используйте другие техники, например SCORE для выяснения причин затруднений визуализации будущего.

Применение: целеполагание, восстановление мотивации при выгорании, подготовка к важным событиям (переговоры, презентации, экзамены).

Аналогия. «Взгляд из будущего» — как установка маяка на карте маршрута. Вы не просто знаете, куда идти, — маяк приободряет вас светом.

Ключевая мысль простыми словами. Если вы чётко представите момент, когда цель уже достигнута, и сделаете эту картинку яркой и объёмной — мозг начнёт двигаться к ней как к реальности. Техника «Взгляд из будущего» как раз этому и учит.

Изменение прошлого на линии времени (рефрейминг)

С помощью линии времени можно не только конструировать будущее, но и «ремонтировать» прошлое. Нет, мы не стираем память — мы меняем субмодальности так, чтобы событие перестало вызывать боль, но сохранило свой урок.

Как это работает:

Найдите на линии времени событие, которое вызывает дискомфорт. Определите его субмодальности: цвет, размер, расстояние, яркость, объём. Измените субмодальности. Уменьшите картинку, сделайте её чёрно-белой, отодвиньте подальше. Или наоборот — если воспоминание ресурсное, но блёклое, добавьте яркости, цвета, приблизьте.

То, что мы здесь делаем на уровне субмодальностей, в академической психологии называется imagery rescripting — изменение параметров образа для снижения его эмоционального заряда. Свежий метаанализ 26 исследований (Fink-Lamotte et al., Behaviour Research and Therapy, 2025) подтверждает: изменение физических характеристик картинки — размера, яркости, расстояния — напрямую снижает интенсивность негативных эмоций (стыда, гнева, грусти). Механизм похожий: меняя визуальный «формат» воспоминания, мы влияем на связь между зрительной корой и амигдалой. Только в КПТ этот процесс идёт через структурированный протокол, а в НЛП — через субмодальности и калибровку по телу.

Проверьте реакцию тела. Если напряжение ушло, плечи расслабились — техника сработала. Если нет — попробуйте другие субмодальности.

Усиление ресурсных воспоминаний. На той же линии времени найдите моменты, когда вы были сильны, уверены, спокойны. Сделайте эти картинки максимально яркими и объёмными. «Зарядите» их. Это ваш ресурсный арсенал.

Техника изменения личностной истории в НЛП использует этот принцип: меняя «формат» старых записей, мы меняем их влияние на текущее поведение. Подробнее о переосмыслении событий — в статье о фокусах языка.

Аналогия. Представьте, что ваша память — это старая видеозапись на плёнке. Вы можете сделать ремастеринг: убрать шумы, настроить цвета, добавить резкости. Событие останется тем же, но смотреть его станет гораздо приятнее.

Почему может не сработать: если воспоминание связано с сильной травмой — не пытайтесь работать с ним самостоятельно. Техника подходит для бытовых негативных переживаний, но не заменяет терапию. Второй нюанс: если вы не чувствуете телесного отклика после изменения субмодальностей — скорее всего, изменение было формальным. Вернитесь и попробуйте другой параметр.

Важно. Мы не уничтожаем воспоминания. Мы меняем их эмоциональную окраску. Не пытайтесь «стереть» травматический опыт в одиночку — с сильными травмами лучше работать со специалистом.

Ключевая мысль простыми словами. Прошлое не изменить, но к нему можно изменить отношение. Уменьшить боль, усилить ресурсность. Линия времени даёт для этого технический инструмент — через субмодальности.

Пошаговое упражнение «Моя линия времени»

Упражнение ниже поможет диагностировать свою конфигурацию и скорректировать её под свои задачи.

Шаг 1. Подготовка. Сядьте удобно, закройте глаза, сделайте 3–4 глубоких вдоха. Ничего не навязывайте — просто позвольте образам появляться.

Шаг 2. Выявите свою линию времени. Вспомните какое-нибудь регулярное действие (например, дорогу на работу или чистку зубов). Где находится «картинка» этого воспоминания? Слева, справа, сверху? А теперь представьте завтрашний день. Где он? Где будущее? Соедините эти точки — это и есть ваша линия времени.

Шаг 3. Определите субмодальности. Пройдитесь взглядом по каждому параметру:

Параметр Вопрос для самопроверки Ваш ответ Расположение прошлого Где прошлое относительно вас? Слева / Сзади / Справа Расположение будущего Где будущее? Справа / Спереди / Сзади Положение Линия проходит сквозь тело или перед глазами? Сквозь / Перед Яркость прошлого Насколько яркие картинки прошлого? (1–10) … Яркость будущего Насколько яркие картинки будущего? (1–10) … Цвет прошлого Цветные или чёрно-белые? Цвет / Ч/Б Цвет будущего Цветные или чёрно-белые? Цвет / Ч/Б Размер прошлого Большие или маленькие картинки? Большие / Маленькие Размер будущего Большие или маленькие картинки? Большие / Маленькие

Шаг 4. Работа с прошлым. Найдите на линии времени 2–3 ресурсных воспоминания. Усильте их: добавьте яркости, цвета, объёма. Затем найдите 1–2 нейтральных или слабо-негативных события. Уменьшите их, отодвиньте, сделайте блёклыми.

Шаг 5. Конструирование будущего. Для начала представьте события, которые вы точно знаете, что они произойдут. Где она расположены? Соедините их линией. Теперь определите цель с которой хотите поработать - выберите точку в будущем (через месяц, год, пять лет). Что вы хотите там видеть? Добавьте чёткости, яркости, цвета. «Войдите» в эту картинку — что вы чувствуете, слышите? Сделайте её настолько реалистичной, насколько сможете.

Шаг 6. Проверка. Откройте глаза. Заметили ли вы изменения в самочувствии? Стало ли легче дышать? Появилось ли ощущение, что будущее — не «тёмное пятно», а вполне конкретная картинка?

Чек-лист «Техника сработала, если»:

Вы можете чётко описать расположение своей линии времени

Вы можете чётко описать расположение своей линии времени Картинки будущего стали ярче и конкретнее, чем до упражнения

Картинки будущего стали ярче и конкретнее, чем до упражнения В теле появилось ощущение лёгкости или спокойствия

В теле появилось ощущение лёгкости или спокойствия Негативные воспоминания «потеряли остроту»

Негативные воспоминания «потеряли остроту» Появилось чувство, что у вас есть выбор — как реагировать на события

Кейсы из практики

Кейс 1: Выгорание предпринимателя.

Обратился предприниматель с проблемой выгорания. Бизнес перестал радовать, будущее виделось как тёмное пятно — он не понимал, зачем вообще всё это делает.

На калибровке мы использовали линию времени. Когда я попросил его представить будущее, его не оказалось на линии — словами клиента: «Всё размыто, какие-то тёмные пятна». Прошлое — яркие, чёткие, большие картинки его сложностей: неудачные переговоры, проблемы с персоналом, увольнения. А вот картинки отдыха — маленькие, чёрно-белые, диссоциированные, сконструированные усилием воли.

В науке этот феномен называется нарушением future self-continuity — связи с будущим «Я». Когда человек не может спроецировать яркий образ себя через год или пять лет, мозг переходит в режим энергосбережения: зачем напрягаться сейчас, если будущего всё равно «не видно»? Работа с линией времени в этом смысле восстанавливает саму способность мозга проецировать себя вперёд — через субмодальности.

Работа строилась так: уменьшили и сделали рефрейминг прошлых негативных событий, усилили ресурсные воспоминания (когда бизнес приносил радость), добавили ярких чётких картинок будущего. Напомнили, зачем он вообще строил этот бизнес и что хорошего он даёт ему и семье. Дополнительно поработали с картинками отдыха.

Для закрепления использовали генератор нового поведения.

Результат: возвращение смысла и мотивации. Будущее перестало быть «тёмным пятном» — появились конкретные, привлекательные образы.

Кейс 2: Развод и пересборка будущего.

Клиентка после развода. Линия времени прошлого — яркие картинки совместного счастливого прошлого, которые доставляли сильную боль. Будущее уходило вниз: она видела себя со стороны, маленькой, чёрно-белой, одинокой, постаревшей.

Задача: переработать прошлые картинки — оставить ресурс (позитивные впечатления) и убрать боль от потери. Затем — сконструировать новое будущее.

На линии времени мы разместили картинку ближайшего будущего: она занимается собой, приводит себя в порядок. Следующая картинка — новые, прекрасные отношения. Именно такая очерёдность позволила ей переключиться с переживания прошлого на развитие себя.

Результат: лёгкость, переключение на саморазвитие, появление энергии на изменения.

Часто задаваемые вопросы о линии времени

1. Что такое линия времени в нейролингвистическом программировании? Это модель того, как мозг человека организует и хранит воспоминания о прошлом, настоящем и будущем. В НЛП линия времени — это воображаемая линия, на которой расположены «кадры» событий. Форма этой линии, её расположение и субмодальности картинок на ней уникальны для каждого человека.

2. Можно ли изменить свою линию времени? Да. Линию времени можно и нужно менять так, чтобы прошлый опыт был доступен для извлечения уроков, а будущее — позитивным и мотивирующим. Главное правило: исходить из калибровки и реакции самого человека, не навязывать образы.

3. Сколько линий времени может быть у человека? Может быть несколько: для бизнеса, для отдыха, для отношений — или одна глобальная. Для бизнеса удобна диссоциированная линия времени (лучше планировать бюджет), для отдыха — ассоциированная (лучше наслаждаться моментом). Можно работать с одной линией, просто передвигая или отодвигая её относительно тела.

4. Чем линия времени отличается от обычного планирования? Обычное планирование работает на логическом уровне: списки, сроки, задачи, Excel-таблицы. Линия времени подключает субмодальности и эмоциональный интеллект: вы не просто знаете, что будет через год, а видите это, чувствуете, проживаете. Планирование через линию времени даёт не только маршрут, но и энергию на движение.

5. Как линия времени помогает при выгорании? Выгорание почти всегда связано с тем, что будущее становится размытым, «тёмным пятном», а прошлое перегружено негативом (неудачи, ошибки, усталость). Линия времени позволяет «перемонтировать» прошлое — уменьшить боль, оставив полезный урок, и «нарисовать» чёткое, яркое, привлекательное будущее.

Заключение

Линия времени — мощный, но при этом очень простой инструмент. Он не требует специального оборудования, не зависит от внешних обстоятельств. Всё, что нужно, — это ваше внимание и готовность исследовать то, как устроен ваш собственный субъективный опыт.

Мы разобрали:

Что такое линия времени и какие бывают конфигурации

Как ассоциация и диссоциация связаны с формой линии

Как конструировать будущее через технику «Взгляд из будущего»

Как «перемонтировать» прошлое через рефрейминг субмодальностей

Пошаговое упражнение для самостоятельной работы

Реальные кейсы — как линия времени помогла предпринимателю с выгоранием и клиентке после развода

Попробуйте упражнение из этой статьи прямо сейчас. Даже 10 минут работы с линией времени могут дать неожиданные результаты: от ощущения лёгкости до появления чёткого видения своего будущего.

Постановка целей через линию времени хорошо сочетается с техникой ХСР (хорошо сформулированный результат). Обе техники работают с будущим — но с разных сторон: ХСР задаёт критерии, а линия времени — эмоциональную «зарядку».

Готовы проверить, как это работает на практике? Вернитесь к разделу «Пошаговое упражнение» — и попробуйте прямо сейчас.

Проверь, что узнал

Какая метафора точнее всего описывает линию времени в НЛП? A) Ежедневник с задачами

B) Киноархив, где у каждого события своя «полка» с субмодальностями

C) График Ганта для проектов

D) Календарь на стене Посмотреть ответ Правильный ответ: B. Мозг не хранит время как даты — он хранит события как картинки с определёнными субмодальностями (яркость, размер, цвет, расстояние). Линия времени — это пространственное расположение этих «полок». Если линия времени проходит сквозь тело — человек скорее всего: A) Хорошо планирует и контролирует

B) Находится в диссоциации

C) Ассоциирован, включён в текущий момент, но хуже планирует

D) В трансе Посмотреть ответ Правильный ответ: C. Линия сквозь тело = ассоциация. Человек «внутри» событий: хорошо чувствует момент, но теряет способность к отстранённому планированию. Что в моей практике было маркером выгорания у предпринимателя при работе с линией времени? A) Слишком яркое будущее

B) Отсутствие будущего на линии времени («тёмные пятна») и перегруженное негативом прошлое

C) Линия времени, проходящая за спиной

D) Чёрно-белое прошлое Посмотреть ответ Правильный ответ: B. Клиент не видел будущего — оно было «размытым, тёмными пятнами», а прошлое содержало яркие картинки неудач. Это классический паттерн выгорания. Чем техника «Взгляд из будущего» отличается от простой визуализации? A) Это одно и то же

B) Техника использует конкретные шаги: «спуск» на линию времени, изменение субмодальностей, телесную привязку

C) Требует гипноза

D) Работает только с прошлым Посмотреть ответ Правильный ответ: B. Простая визуализация — это «посмотреть картинку». «Взгляд из будущего» — это полноценная работа с субмодальностями: вы не просто видите, а проживаете момент успеха, меняя яркость, размер, объём и кинестетику образа. Сколько линий времени может быть у человека и для чего? A) Всегда одна — менять нельзя

B) Может быть несколько: диссоциированная для бизнеса (планирование) и ассоциированная для отдыха (наслаждение)

C) Ровно три — прошлое, настоящее, будущее

D) Зависит от пола Посмотреть ответ Правильный ответ: B. Можно иметь отдельные линии для разных сфер жизни. Диссоциированная линия удобна для стратегического планирования, ассоциированная — для удовольствия от момента.

👤 Об авторе: Александр Коридзе — психолог, коуч предпринимателей и ТОП-менеджмента, бизнес-тренер, мастер-практик НЛП. Стаж: практика с 2016 года, >2 314 часов консультаций, >700 тренингов. Книга: «НЛП работает?!» (2021) — ТОП-10 книг по НЛП в России. Регалии: ТОП-50 лекторов России (2021), эксперт Psychologies, участник Non/fiction №26. Сайт: koridze.ru

Дата публикации: 22 июля 2026. Последнее обновление: 22 июля 2026.