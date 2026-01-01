Медитации · 33 бесплатные записи
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медитации.
Инструменты для восстановления нервной системы, фокуса и глубокого расслабления. Созданы практикующим психологом с опорой на нейрофизиологию.
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Показано 33 медитации
От стресса к спокойствию и гармонииСтресс и тревога
Короткая практика для быстрого перехода от напряжения к спокойствию — 5 минут.Слушать →
Внутренний ребёнокЭнергия и рост
Работа с внутренним ребёнком для возврата лёгкости и радости жизни.Слушать →
Настрой на день. СаблиминалЭнергия и рост
Фоновый настрой на продуктивный день с ощущением лёгкости и уверенности.Слушать →
Настрой на завтрашний деньЭнергия и рост
Вечерняя практика перед сном: позитивный настрой и удача в делах на завтра.Слушать →
Уверенность и лёгкость. СаблиминалУверенность и любовь
Фоновая практика для укрепления уверенности в себе.Слушать →
Медитация радостиЭнергия и рост
Возвращает ощущение радости и внутренней лёгкости.Слушать →
Прогулка к цели. Без музыкиЭнергия и рост
Визуализация пути к цели в тишине, без музыкального сопровождения.Слушать →
Прогулка к цели. Активная медитацияЭнергия и рост
Та же практика для ходьбы или пробежки — работа с целью в движении.Слушать →
Медитация луныЭнергия и рост
Сила интуиции и подсознания, гармонизация психических процессов.Слушать →
Медитация светаЭнергия и рост
Наполнение энергией и внутренней гармонией.Слушать →
Избавление от зависимостиСтресс и тревога
Техника для работы с зависимым поведением.Слушать →
Боль уйдёт за 5 минутСтресс и тревога
Быстрая практика для снижения физической боли.Слушать →
Избавление от любовной зависимостиСтресс и тревога
Для тех, кто застрял в разрушительной привязанности. 10 минут для свободной жизни.Слушать →
Медитация осознанностиЭнергия и рост
Улучшает память и внимание, снижает поток автоматических мыслей.Слушать →
Саморегуляция. АутотренингСтресс и тревога
Классическая техника саморегуляции состояния.Слушать →
Наполниться любовьюУверенность и любовь
Практика для наполнения теплом к себе и миру.Слушать →
Зарядиться энергией. Прогулка у моряЭнергия и рост
Образ прогулки у моря для восстановления сил.Слушать →
Исполнение желаний в новом годуЭнергия и рост
Работа с идеальным образом себя и своими целями.Слушать →
Укрепление иммунитетаЭнергия и рост
Настрой на здоровье и активацию защитных сил организма.Слушать →
Инъекция уверенностиУверенность и любовь
Аффирмации для женщин на укрепление уверенности в себе.Слушать →
Благодарность к себе и мируУверенность и любовь
Практика благодарности как ресурсное состояние.Слушать →
Защитная сфераУверенность и любовь
Образ защитной сферы для уверенности, спокойствия и безопасности.Слушать →
Ускорение обученияЭнергия и рост
Закрепление навыка и повышение уверенности в процессе обучения.Слушать →
Взгляд со стороныСтресс и тревога
Переоценка событий и снижение напряжённости.Слушать →
Подсознание подскажет решениеЭнергия и рост
Для творческих задач и ситуаций неопределённости.Слушать →
Избавиться от стресса за 5 минутСтресс и тревога
Короткая практика с аффирмациями и элементами гипноза.Слушать →
Обретение уверенностиУверенность и любовь
Медитация с аффирмациями на уверенность в себе.Слушать →
Здоровый сонЭнергия и рост
Практика для качественного, восстанавливающего сна.Слушать →
Эриксоновский гипнозЭнергия и рост
Мягкий гипноз для доступа к внутреннему ресурсу.Слушать →
Достойна любвиУверенность и любовь
Аффирмации для женщин на принятие себя достойной любви.Слушать →
Любовь к телуУверенность и любовь
Принятие и гармонизация через расслабление тела.Слушать →
Нормализация весаУверенность и любовь
Аффирмации и гипноз для женщин, работающих с весом.Слушать →
Восстановление памятиЭнергия и рост
Аудиосеанс психолога на восстановление памяти.Слушать →
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