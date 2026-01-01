Показано 33 медитации

От стресса к спокойствию и гармонии

Стресс и тревога

Короткая практика для быстрого перехода от напряжения к спокойствию — 5 минут.

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Внутренний ребёнок

Энергия и рост

Работа с внутренним ребёнком для возврата лёгкости и радости жизни.

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Настрой на день. Саблиминал

Энергия и рост

Фоновый настрой на продуктивный день с ощущением лёгкости и уверенности.

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Настрой на завтрашний день

Энергия и рост

Вечерняя практика перед сном: позитивный настрой и удача в делах на завтра.

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Уверенность и лёгкость. Саблиминал

Уверенность и любовь

Фоновая практика для укрепления уверенности в себе.

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Медитация радости

Энергия и рост

Возвращает ощущение радости и внутренней лёгкости.

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Прогулка к цели. Без музыки

Энергия и рост

Визуализация пути к цели в тишине, без музыкального сопровождения.

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Прогулка к цели. Активная медитация

Энергия и рост

Та же практика для ходьбы или пробежки — работа с целью в движении.

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Медитация луны

Энергия и рост

Сила интуиции и подсознания, гармонизация психических процессов.

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Медитация света

Энергия и рост

Наполнение энергией и внутренней гармонией.

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Избавление от зависимости

Стресс и тревога

Техника для работы с зависимым поведением.

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Боль уйдёт за 5 минут

Стресс и тревога

Быстрая практика для снижения физической боли.

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Избавление от любовной зависимости

Стресс и тревога

Для тех, кто застрял в разрушительной привязанности. 10 минут для свободной жизни.

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Медитация осознанности

Энергия и рост

Улучшает память и внимание, снижает поток автоматических мыслей.

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Саморегуляция. Аутотренинг

Стресс и тревога

Классическая техника саморегуляции состояния.

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Наполниться любовью

Уверенность и любовь

Практика для наполнения теплом к себе и миру.

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Зарядиться энергией. Прогулка у моря

Энергия и рост

Образ прогулки у моря для восстановления сил.

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Исполнение желаний в новом году

Энергия и рост

Работа с идеальным образом себя и своими целями.

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Укрепление иммунитета

Энергия и рост

Настрой на здоровье и активацию защитных сил организма.

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Инъекция уверенности

Уверенность и любовь

Аффирмации для женщин на укрепление уверенности в себе.

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Благодарность к себе и миру

Уверенность и любовь

Практика благодарности как ресурсное состояние.

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Защитная сфера

Уверенность и любовь

Образ защитной сферы для уверенности, спокойствия и безопасности.

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Ускорение обучения

Энергия и рост

Закрепление навыка и повышение уверенности в процессе обучения.

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Взгляд со стороны

Стресс и тревога

Переоценка событий и снижение напряжённости.

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Подсознание подскажет решение

Энергия и рост

Для творческих задач и ситуаций неопределённости.

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Избавиться от стресса за 5 минут

Стресс и тревога

Короткая практика с аффирмациями и элементами гипноза.

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Обретение уверенности

Уверенность и любовь

Медитация с аффирмациями на уверенность в себе.

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Здоровый сон

Энергия и рост

Практика для качественного, восстанавливающего сна.

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Эриксоновский гипноз

Энергия и рост

Мягкий гипноз для доступа к внутреннему ресурсу.

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Достойна любви

Уверенность и любовь

Аффирмации для женщин на принятие себя достойной любви.

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Любовь к телу

Уверенность и любовь

Принятие и гармонизация через расслабление тела.

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Нормализация веса

Уверенность и любовь

Аффирмации и гипноз для женщин, работающих с весом.

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Восстановление памяти

Энергия и рост

Аудиосеанс психолога на восстановление памяти.

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