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Медитация на привлечение любви

Медитации

Важно Внимательное прочтение этой статьи может значительно изменить мировосприятие людей, ищущих свою вторую половинку. Представительницы прекрасного пола раскроют потенциал любви , чтобы встретить суженого и вступить с ним в долгожданное супружество. Основную роль сыграют записанные мною медитации , которые вы найдете на сайте.

Смысл отношений   между мужчиной и женщиной люди   понимают по-разному. Прагматически настроенные личности замечают в любовном союзе лишь свою   выгоду и не задумываются о его романтической стороне. Действительно, очень удобно видеть рядом с собой человека  , способного весело проводить время и воспитывать общих детей.

Однако любовь   - это не только интересное времяпрепровождение, уют и комфорт. А муж и жена - не обычная пара, пусть даже связанная крепкими родственными узами. Продвинутые люди   понимают, что цель брака - созидание, стремление к новому, саморазвитие и дополнение друг друга. Словом, настоящий творческий процесс, который нельзя измерять заурядным способом.

Стремление к привлечению возлюбленного заложено на генетическом уровне

Каждая девушка и женщина   подсознательно ищет любовь   и своего   единственного партнера. Кому-то он едва представляется в туманных розовых мечтах. А более опытные, прошедшие через сомнения и побывавшие замужем искательницы уже знают, каким должен быть их любимый  . В этот момент жизни   необходимо тщательно разобраться в своем   психологическом состоянии, чтобы расставить все точки над “i” и двигаться дальше.

Попробуйте рассмотреть ситуацию с философского ракурса.

  • Во-первых, любовь   одна, хотя и бывает такой разной: чувство женщины к мужчине  , к детям, братьям и сестрам, родителям и друзьям. Во всех случаях вы что-то даете и получаете взамен, излучая и впитывая положительную жизненную энергию.
  • Во-вторых, иногда человек   становится подозрительным, нелюбезным, недоверчивым. Ему кажется: говоря о любви  , окружающие пытаются использовать его для своих   корыстных целей. Это происходит из-за тяжелого и раздражающего опыта прошлого и связанных с ним негативных эмоций. После проведения нескольких  медитации на любовь , поведение сразу же изменится. Исчезнут неудовольствие и мнительность, провоцирующая конфликты, в общении появится особая мягкость. 

Эта медитация помогла сотням женщин.

Как привлечь любовь

За прошедшие десятилетия появилось множество методик, которыми могут воспользоваться женщины  , ищущие своего   любимого   мужчину. Чрезвычайно эффективный способ -  медитация на привлечение любви , которую можно освоить в любом возрасте.

Советы по началу медитации

Проснувшись однажды утром после беспокойного сна, Грегор Замза обнаружил, что он у себя в постели превратился в страшное насекомое.

Для занятия выделите 20-25 минут в день, этого вполне достаточно, чтобы быстро получить заметный результат. Попросите домашних выйти из комнаты, прилягте на диван и расслабьтесь. Для проведения  медитации на привлечение любви  можно использовать коврики для йоги или сложенное покрывало. Присядьте на него, включите аудиозапись и слегка прикройте глаза.

Как проходит медитация

Максимально расслабьтесь. Позвольте себе   следовать словам управляемой медитации  , которая приведет вас к назначенной цели - обретению любимого   и улучшению жизни  . Просто слушайте приятный, мягкий голос ведущего - он укажет, что нужно делать дальше.

Если в это время у вас появятся посторонние мысли, постарайтесь не отвлекаться и сосредоточьтесь на прослушивании аудиозаписи. Контролируйте свое настроение - оно должно быть спокойным, чтобы на вашем пути к любимому   не возникло никаких сложностей.

Итог сеанса привлечения любви

В конце первого занятия у вас сформируется основа чувства к будущему возлюбленному. Это значит, что вы готовы на долгосрочные отношения   и брачный союз. После двухнедельных  медитаций на привлечение любимого человека  сознание очистится от негативного груза и выйдет на качественно новый уровень. Вы сможете беспрепятственно принимать любовь   понравившихся мужчин и делиться ею.

Важные моменты

На самом деле, встретить свое   счастье   и найти   партнера для долгосрочных отношений   не так уж и трудно. Однако нужно постоянно учитывать определенные правила. Недопустимо привлечение   путем медитации   женатых или уже имеющих пару, ведь по сути это вмешательство в жизнь   любящих супругов.

Кроме того, не надейтесь достигнуть желаемого лишь через усиление своей   женской   привлекательности. Действительно, после регулярных медитаций   клиентки замечают повысившееся внимание: представители противоположного пола дарят им цветы, приглашают на свидания. Но цель сеансов медитации   все же не в этом, а в обретении любимого   и начале счастливой   жизни   вдвоем.

Еще один аспект - не думайте, что все получится сразу. Вначале ваша   психика должна излечиться от травмирующих переживаний прошлого. Медитация   - не мгновенная панацея, а инструмент, позволяющий научиться любить  . И на этом пути вас ждет немало испытаний, ведущих к счастливому   финалу - заполненной любовью   семейной жизни  .

Итак, начните: выберите одну из подготовленных мною аудиозаписей и окунитесь в мир любви   и гармонии. Это можно сделать совершенно бесплатно, а овладеть техникой не составит особого труда. За несколько сеансов вы сможете научиться вызывать и транслировать любовь  , а затем и распространять свои знания.

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