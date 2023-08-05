Медитация на уверенность в себе

Важно Прочитав эту статью, вы начнете путь к повышению самооценки и развитию положительных сторон характера. Отправной точкой для дальнейшего развития уверенности в себе послужит записанная мною медитация, которой можно пользоваться совершенно бесплатно.

Неуверенность и связанные с ней проблемы

Без уверенности в себе сложно получить то, чего мы, несомненно, заслуживаем. Успехи и достойное положение в обществе напрямую зависят от активности человека. Это качество помогает находить новые решения и реализовывать природные способности.

Причины неуверенности в себе могут быть самыми разнообразными:

неправильное воспитание - к примеру, родители не признавали сына или дочь личностью;

проблемы с одноклассниками и непонимание школьных преподавателей;

физические отклонения;

негативные мысли о собственной внешности;

драматические жизненные обстоятельства;

психологические травмы, полученные в результате развода.

На практике неуверенность и неприятие себя выражаются следующим образом. Человек не может завести друзей, сомневаясь, что будет кому-то интересен. Контакты с окружающими сведены к минимуму, остается только необходимое общение с сослуживцами и родственниками. Люди с заниженной самооценкой не пытаются попробовать что-то новое и, как следствие, не реализуют себя в профессиональной деятельности.

Как помочь

Подобные проявления сигнализируют о том, что нужно срочно исправлять небезопасную ситуацию. Иногда это нетрудно сделать собственными силами, например, отказаться от постоянной самокритики, лишь усложняющей положение. Или поговорить с мудрым, вызывающим доверие человеком - пусть объяснит, что вы напрасно принижаете свои достоинства.

Кроме того, желательно общаться с уверенными и реализовавшими себя знакомыми. Заботиться о внешности, выделять время и финансы на приятные занятия и увлечения.

Если достичь положительных изменений все же не получается, на помощь придет испытанная практика - медитация. Она освободит от тревог и отрицательных эмоций, негативно влияющих на психическое состояние. Медитируя, вы обретете долгожданное спокойствие и внутреннее равновесие.

Задумайтесь: “Через медитацию мы можем научиться пониманию и контролю нашего мышления. Мы можем научиться получению доступа к силе души” . Рандольф Винтерс

Проведение медитации на уверенность

Регулярные сеансы медитации непременно приведут к обретению уверенности в себе и поднятию самооценки. А значит, помогут повысить привлекательность и способность к общению, правильно выстроить личностные взаимоотношения.

Что нужно

Понадобится уединенное место, где вас никто не побеспокоит. Возможно, вы захотите положить рядом красивые камни, зажечь свечи, но это не обязательно. А вот проветрить комнату перед медитацией рекомендуется. Кроме того, постарайтесь исключить все непредвиденные ситуации, которые способны помешать занятию.

Приготовьте коврик для йоги, который можно заменить сложенным покрывалом, и аудиозапись данной медитации

Начало

Расстелите коврик, сядьте поудобнее и постарайтесь расслабиться. В этот момент уместна дыхательная гимнастика: вдох, затем 2-секундная задержка дыхания, медленный выдох. За несколько минут ваше сознание очистится, и вы перейдете к следующей фазе.

Как вести себя во время сеанса

Максимально расслабьтесь и наденьте наушники. Слушайте спокойный голос, который расскажет вам, что делать дальше. Если будничные мысли будут отвлекать вас, плавно вернитесь к прослушиванию записи медитации.

Окончание

В конце медитации у вас возникнет чувство, что вы на правильном пути. Начнет развиваться убежденность в собственных способностях и возможностях, появится более уверенный взгляд на мир.

Предупреждение

Следует учесть, что медитации не улучшат вашу жизнь в один момент. В течение нескольких сеансов будет меняться ваше самоощущение, повышаться уверенность в своих нераскрытых талантах.

Затем вам предстоит пройти длительный путь и реализовать свои внутренние ресурсы. Только после этого ситуация кардинально изменится.

Итоги освоения практик

Женщины, овладевшие техникой медитации, способны ежедневно совершенствовать свою жизнь, делать ее яркой и увлекательной. Они полны позитива и заряжают окружающих своим оптимистичным настроением.

Одновременно повышается и финансовое благополучие. Медитации на уверенность в себе побуждают к новым достижениям в бизнесе, развивают инициативность. Кроме того, практики положительным образом влияют на творчество, будь то домашние увлечения или профессиональный проект.

Медитацию на самооценку рекомендуется проводить недавно разошедшимся с партнером женщинам. Это гарантирует долгожданное и необходимое для новой любви обретение успокоения. К тому же, медитации на уверенность в себе повышают внутреннюю и внешнюю привлекательность, которую не оставят без внимания представители сильного пола.

Девушкам, еще не встретившим своего суженого, медитации помогают разобраться в себе. Иногда не доверяющие эффективности практики клиентки начинают занятия из простого любопытства. Постепенно оно перерастает в убеждение, что медитация приносит ощутимую пользу. Бывшая золушка превращается в принцессу на глазах у восхищенных однокурсников и коллег, причем едва верит себе, ведь еще недавно о таком рейтинге и речи не шло. Теперь же она - лучшая, благодаря поднятию самооценки в результате ежедневной медитации, на которую требуется примерно 20-25 минут.

Для неуверенных в себе интровертов медитация означает кардинальное изменение качества жизни. Если раньше ваши отношения со знакомыми выстраивались не лучшим образом, немедленно начните заниматься. После 10-12 сеансов медитаций вы станете более раскованными, сможете свободнее общаться в любой компании.

Каждая женщина достойна испытывать любовь и уважение к себе, оптимистично смотреть на жизнь и двигаться к новым высотам. Достичь внутренней гармонии и успеха в обществе помогают регулярные медитации. Поэтому непременно воспользуйтесь подготовленной мною аудиозаписью и не откладывайте сеансы. Желательно начать с уже рекомендованной медитации, которая даст возможность быстро почувствовать результат.

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