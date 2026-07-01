Метасообщение в НЛП: что это, как управлять, примеры

Кратко о главном

Метасообщение — это невербальный слой высказывания: интонация, темп, поза, жесты, мимика и взгляд, которые сообщают собеседнику, как понимать сказанные вами слова

— это невербальный слой высказывания: интонация, темп, поза, жесты, мимика и взгляд, которые сообщают собеседнику, как понимать сказанные вами слова Управление строится по 4 шагам: осознать текущее состояние, выбрать нужный посыл, поменять невербалику под задачу и откалибровать реакцию собеседника

Обзор Паттерсона, Фридлунда и Кривелли (2023, Perspectives on Psychological Science) предупреждает: универсального «словаря языка тела» нет — жест читается только вместе с контекстом

Ключевое условие — согласованность: при расхождении слов и тела собеседник обычно доверяет невербальному каналу, поэтому сначала приводят в порядок состояние, а слова — уже потом

Второе условие — искренность намерения: механическая смена позы без изменения внутреннего состояния считывается как наигранность и эффекта не даёт

В этой статье вы узнаете как замечать собственные невербальные сигналы и настраивать их под задачу разговора. Разбор идёт по шагам и простым языком, с примерами в непохожих контекстах: переговоры, публичное выступление, разговор с ребёнком. Я также показываю границы — где приём даёт лишь краткосрочный эффект и почему наука не подтверждает «чтение по жестам».

Рекомендации по чтению: пробегите статью глазами, а потом вернитесь к таблице сигналов и пошаговой инструкции. Так у вас сложится общее понимание, которое потом вы сможете наполнить деталями.

Содержание

Обращали внимание: один человек говорит уверенно — а ему не верят? Другой бормочет что-то невнятное — а его слушают, затаив дыхание. Разница — в метасообщении.

В своей практике сталкиваюсь с этим постоянно: люди пытаются применять техники влияния, но их тело говорит обратное.

Давайте разберёмся, что такое метасообщение, как оно работает и — самое главное — как им управлять. А если вам нужно не столько считывать сигналы, сколько выстраивать доверие через подстройку и ведение, — это тема статьи «Раппорт в НЛП».

Что такое метасообщение — определение простыми словами

Метасообщение — это информация, которая передаётся невербально, поверх словесного содержания. Если слова — это текст сообщения, то метасообщение — это интонация, с которой вы его произносите, поза, в которой стоите, и взгляд, которым сопровождаете.

В НЛП общение разбирают на двух уровнях: вербальном (что мы говорим) и невербальном (как мы это делаем). Невербальная коммуникация — это и есть метасообщение. Вот что в него входит:

Интонация и тон голоса — утвердительная или вопросительная, уверенная или сомневающаяся

— утвердительная или вопросительная, уверенная или сомневающаяся Темп речи — спокойный размеренный или сбивчивый, торопливый

— спокойный размеренный или сбивчивый, торопливый Громкость — высокая, низкая, шепот, крик

— высокая, низкая, шепот, крик Поза — открытая, с прямыми плечами или закрытая, сутулая

— открытая, с прямыми плечами или закрытая, сутулая Жесты — широкие, уверенные или суетливые, зажатые

— широкие, уверенные или суетливые, зажатые Мимика — улыбка, нахмуренные брови, напряжение челюсти

— улыбка, нахмуренные брови, напряжение челюсти Направление взгляда — прямой зрительный контакт или бегающий

Пример из опыта. Клиент, руководитель отдела продаж, жаловался: «Говорю команде, что справимся, — не верят. Почему?» Записали его планёрку на видео: плечи опущены, темп выше обычного, взгляд в стол. Слова правильные, тело говорит «я сам не уверен». Поправили позу и темп — команда начала реагировать иначе.

Аналогия. Представьте, что отправляете сообщение в мессенджере. Сам текст — это слова. Эмодзи, жирный шрифт, количество восклицательных знаков — метасообщение. Разница лишь в том, что в живом разговоре этих «эмодзи» на порядки больше и выключить их нельзя.

Ключевая мысль простыми словами: слова — это содержание. Метасообщение — инструкция, как это содержание понимать.

Почему метасообщение важнее слов

Когда слова расходятся с метасообщением, собеседник склонен доверять телу. Невербальные сигналы считываются быстрее речи и хуже поддаются сознательному контролю — поэтому рассогласование замечают раньше, чем успевают осмыслить саму фразу.

Формулу «7/38/55» приписывают Альберту Мехрабиану (1967): в его эксперименте слова отвечали за 7% впечатления, тон голоса — за 38%, мимика — за 55%. Деталь, которую обычно опускают: эксперимент был узким. Испытуемые оценивали отношение говорящего по отдельным словам, записанным с разной интонацией. Переносить эти проценты на любой разговор некорректно. Привычные «80% смысла без слов» — популярное округление, которое никто не измерял.

С точки зрения нейрофизиологии объяснение простое. Лимбическая система мозга, которая отвечает за эмоции и распознавание угроз, обрабатывает визуальные и аудиальные невербальные сигналы напрямую, минуя кору. Вы считываете состояние собеседника за доли секунды — ещё до того, как осознали, что именно он сказал.

Пример из опыта. Часто в консультациях я наблюдаю одну и ту же картину: человек говорит «Я тебя люблю» или «Это хороший продукт» — а ему не верят. Почему? Потому что метасообщение говорит обратное: интонация сомневающаяся, взгляд ускользает, плечи напряжены. Собеседник считывает рассогласование за доли секунды и доверяет телу.

Аналогия. Радио: слова — это текст песни. Метасообщение — мелодия, ритм, тембр голоса. Вы можете не знать языка, на котором поёт исполнитель, но если мелодия грустная — вы это почувствуете.

Ключевая мысль простыми словами: тело считывается быстрее слов, поэтому убедительная речь рассыплется, если состояние говорит об обратном.

Что говорит наука о метасообщении

Невербальный канал реален и измерим, но «словаря жестов» у него нет. Наука подтверждает, что тело выдаёт состояние человека, и не подтверждает, что по телу можно прочитать правду.

Обзор Паттерсона, Фридлунда и Кривелли (2023) в Perspectives on Psychological Science относит её к четырём устойчивым заблуждениям о невербальной коммуникации: надёжных одиночных телесных признаков обмана не найдено, как нет и универсального словаря поз. Врий, Хартвиг и Гранхаг (2019) в Annual Review of Psychology формулируют жёстче: признаки обмана в поведении слабы и ненадёжны, а человек, который судит о лжи по жестам, работает на уровне угадывания.

Что метасообщение действительно выдаёт — это состояние говорящего и рассогласование внутри него: напряжение, тревогу, сомнение. Только напряжение бывает и у честного человека, которого неприятно допрашивать.

Дальше — про то, что работает. Кийтинг с коллегами (2020) в Frontiers in Psychology показывали людям немые 30-секундные записи выступающих лидеров. Харизму собеседники собирали из двух независимых сигналов: открытости (receptivity) и внушительности (formidability). Работали конкретные вещи — размашистые жесты, раскрытые ладони, зрительный контакт в момент речи. Перебор в одну сторону ломает впечатление: только открытость читается как мягкость без веса, только внушительность — как давление.

Систематический обзор Гривз (2025) в Behavior & Law Journal свёл 69 исследований с участием 6 399 человек: телесных маркеров возбуждения, когнитивной нагрузки и эмоциональной обработки много, но читаются они только в связке. По одному каналу и без контекста вывод не строится.

Конгруэнтность: когда слова соответствуют телу (позе и жестам)

Конгруэнтность — это состояние, при котором ваши слова, голос и язык тела передают одно и то же сообщение. Если между ними есть рассогласование — это неконгруэнтность, и в этой ситуации метасообщение всегда побеждает.

Человек говорит «я уверен», а интонация к концу фразы ползёт вверх, в вопрос. Это чистая неконгруэнтность. Собеседник считывает рассогласование и… не верит.

Пример из моего опыта. Ко мне на консультацию пришла руководительница отдела — назовём её Анной. Отличный специалист, все нужные управленческие навыки, свежее повышение — и подчинённые, которые не воспринимают её всерьёз.

Разбираться пришлось недолго. Отдавая распоряжения, Анна заканчивала фразы вопросительной интонацией. Жесты шли «снизу-вверх», просящие. Плечи опущены, зрительный контакт не держит, поза закрытая. Люди считывали неуверенность и реагировали именно на неё — содержание распоряжений проходило мимо.

Почему может не сработать: простая смена позы без проработки внутреннего состояния даёт краткосрочный эффект. Если бы внутри Анна продолжала чувствовать себя самозванкой, то внешняя уверенность держалась недолго.

Если не сработало, можно применить: мы работали в два слоя — сначала сняли синдром самозванца, заякорив ресурс из её реального опыта (компетентной она была на самом деле), и только потом взялись за внешние сигналы. Идти можно сверху вниз (через убеждения) и снизу вверх (через тело).

Аналогия. Актёр, который плохо играет роль. Текст безупречен, а зрители не верят — тело актёра говорит другое.

Ключевая мысль простыми словами: если слова говорят одно, а тело другое, люди поверят телу. Поэтому сначала приводите тело в ресурс — и только потом говорите. Фраза «я в порядке» с трясущимися руками не работает.

Как управлять метасообщением: техника НЛП по шагам

Техника метасообщения — это осознанный контроль невербальных сигналов, которые вы посылаете собеседнику. Пока вы им не управляете, он управляет вами: тело транслирует ваше настоящее состояние независимо от того, что вы решили сказать.

Правильных слов недостаточно — вес имеет то, как они произнесены. Базовый алгоритм:

Осознайте текущее состояние. Как вы сейчас сидите? Какая у вас интонация? Куда направлен взгляд? Просто заметьте — без оценки. Выберите желаемое сообщение. Что вы хотите передать? Уверенность? Спокойствие? Внимание? Измените невербалику под задачу. Выпрямите спину, замедлите темп речи, установите зрительный контакт. Откалибруйте реакцию. Собеседник изменился? Стал слушать внимательнее? Если нет — скорректируйте.

Связь с пирамидой логических уровней здесь прямая. Можно изменить Я-концепцию человека (верхние уровни) — и тогда его метасообщения изменятся сами, как следствие. А можно пойти снизу: начать с тела и поведения — и это начнёт менять самоощущение и убеждения.

Пример из опыта. Одна клиентка готовилась к важному выступлению. Содержание доклада было отличным, но на каждой репетиции её голос срывался, она говорила слишком быстро и теребила край пиджака. Мы проработали ее Я-концепцию (Я- эксперт), добавили якоря на ресурсное состояние, сделали подстройку к будущему. Результат — доклад прошёл без запинки, и её пригласили выступать на конференции ещё раз.

Почему может не сработать: если вы меняете невербалику механически, без связи с внутренним состоянием, это выглядит неестественно. Собеседники чувствуют «наигранность» на подсознательном уровне. Нужен баланс: техника + искреннее намерение.

Если не сработало, можно применить: зайдите с другой стороны — войдите в нужное воспоминание, заякорите ресурсное состояние, и тело подстроится само.

Лайфхак: не меняйте всё разом. Возьмите один элемент — интонацию или позу, — доведите до результата, потом добавляйте следующий.

Как тренировать навык вдолгую. Пошаговый алгоритм проработки метасообщения

Чтобы новое поведение закрепилось, нужен цикл:

Соберите обратную связь. Запишите себя на видео во время рабочего созвона. Смотрите без критики — просто замечайте. Найдите рассогласования. Где слова говорят одно, а тело другое? В какой момент собеседник перестал слушать? Возьмите 1–2 аспекта. Заметили вопросительную интонацию — работайте неделю только с ней. Тренируйтесь в безопасной среде. Перед зеркалом, с другом, в малозначимых разговорах. Переносите в реальные ситуации. Сначала простые: разговор с коллегой, утренняя планёрка. Потом переговоры и выступления.

Пример из опыта. Клиент, IT-директор, записал себя на еженедельном митапе и был в шоке: «Я думал, выгляжу уверенно, а со стороны — как будто оправдываюсь». Он взял один элемент: перестал заканчивать предложения вопросительной интонацией. Через месяц команда стала реже переспрашивать и быстрее выполнять его поручения.

Почему может не сработать: если новый паттерн отрабатывается только в воображении, он не закрепится. Телу нужно прожить его в живом диалоге, желательно с обратной связью со стороны — тот, кто смотрит снаружи, видит то, чего вы у себя не замечаете.

Метасообщения уверенности и неуверенности: таблица

Метасообщения уверенности и неуверенности — это два набора сигналов, которые собеседник считывает раньше слов. Первый набор тренируется, второй заменяется осознанно, по одному признаку за раз.

Признаки уверенности в языке тела удобнее держать перед глазами списком.

Метасообщения уверенности Метасообщения неуверенности Ровная спина, расправленные плечи Опущенные плечи, сутулость Спокойный, размеренный темп речи Быстрая, сбивчивая речь Прямой зрительный контакт Бегающий взгляд, взгляд в пол Открытые жесты (ладони видны) Закрытые жесты (скрещенные руки, руки в карманах) Утвердительная интонация (ровная, без повышения в конце) Вопросительная интонация (повышение тона в конце фразы) Устойчивая поза, равномерное дыхание Суетливые движения, поверхностное дыхание Симметричная жестикуляция (обе руки задействованы) Покашливания, зевки

Попробуйте на практике: выберите один-два сигнала из правой колонки, которые замечаете у себя чаще всего, замените их и смотрите на реакцию окружающих.

Два канала коммуникации: вербальный и невербальный Два канала: что сказано и как сказано Вербальный канал Слова, смысл, содержание речи Контролируется сознательно Невербальный канал Интонация, поза, жесты, мимика, взгляд, дыхание Считывается быстрее, контролируется хуже При расхождении каналов собеседник склонен доверять невербальному

Как эмоции проявляются через метасообщение

У каждой эмоции есть свой невербальный рисунок. Гнев, радость, печаль, тревога проявляются в позе, дыхании и мимике ещё до того, как человек сказал хоть слово.

В НЛП это называется «калибровкой эмоционального состояния» — на курсе НЛП-Практик под это отведён отдельный блок. Сразу оговорюсь про точность: маркеры ниже — подсказки, откуда начать наблюдение, но не словарь с однозначным переводом. По одному каналу и без контекста вывод не строится.

Гнев — сжатые челюсти, наклон корпуса вперёд, прерывистое дыхание

— сжатые челюсти, наклон корпуса вперёд, прерывистое дыхание Радость — расслабленные плечи, симметричная улыбка, открытые ладони

— расслабленные плечи, симметричная улыбка, открытые ладони Печаль — опущенные уголки губ, замедленные движения, взгляд вниз

— опущенные уголки губ, замедленные движения, взгляд вниз Тревога — поверхностное дыхание, ёрзанье, частые касания лица

— поверхностное дыхание, ёрзанье, частые касания лица Удивление — приподнятые брови, приоткрытый рот, застывшее движение

Как эмоция пробивается сквозь слова: случай из практики

Пример из опыта. Клиентка пришла прокачивать навык переговоров. Я попросил вспомнить конкретные переговоры — и наблюдал: плечи подняты к ушам, дыхание поверхностное, руки постоянно теребила цепочку на шее. Тело кричало «я тревожусь», пока слова утверждали обратное. Начали с калибровки дыхания: пока она не научилась замечать своё реальное состояние, менять его было нечем.

Почему это важно: эмоции «заразны» — и заражаются они именно через метасообщение. Вы считываете состояние собеседника автоматически и подстраиваете своё. Зеркальные нейроны работают без вашего ведома.

Подробнее о калибровке и о том, как на ней строится доверие, — в статье «Раппорт в НЛП». А о том, почему один и тот же жест у двух людей значит разное, — в статье «Пресуппозиции НЛП».

Ключевая мысль простыми словами: если близкий человек отвечает «всё хорошо», посмотрите на плечи, дыхание и взгляд. Заметили нестыковку — не додумывайте за него: спросите прямо. «Мне кажется, тебе сейчас не очень. Обнять?»

Конгруэнтность и инконгруэнтность: сравнение сигналов Конгруэнтность и инконгруэнтность КОНГРУЭНТНОСТЬ Слова: «Я уверен» Голос: ровный, твёрдый Тело: прямая спина, открытые жесты ✓ Ему верят ИНКОНГРУЭНТНОСТЬ Слова: «Я уверен» Голос: вопросительный, дрожащий Тело: сутулость, бегающий взгляд ✗ Ему не верят При расхождении побеждает метасообщение — невербальный канал

Как метасообщение проявляется в разных контекстах

В бизнесе и переговорах

В бизнесе метасообщение часто важнее содержания переговоров. Можно подготовить лучшую презентацию в мире, но если ваше тело транслирует неуверенность — вас не услышат.

Случай Анны из разбора выше — классика бизнес-консультирования: должность есть, компетенции есть, а тело за новой ролью не успело. Синдром самозванца закрепляется в метасообщении — просящие жесты, вопросительная интонация, опущенные плечи.

Здесь принято ссылаться на «силовые позы». Карни, Кадди и Ямп (2010) заявляли, что открытая, занимающая пространство поза повышает тестостерон и снижает кортизол. Гормональную часть выводов последующие репликации не подтвердили, так что биохимическим рычагом силовую позу называть не стоит.

В публичных выступлениях

На сцене вас оценивают по тому, как вы держитесь: жестикуляция, движение по площадке, паузы, зрительный контакт. Эти сигналы либо усиливают ваше сообщение, либо уничтожают его — независимо от качества слайдов.

Самый яркий пример из моего опыта — победа в конкурсе «Лига лекторов» Российского общества «Знание» в 2021 году. Я готовил не только содержание лекции: прорабатывал каждое движение, каждую паузу, каждый переход по сцене.

С клиентами перед выступлением мы работаем так же: как они стоят, куда смотрят, как жестикулируют и дышат. Гениальную идею, рассказанную дрожащим голосом, зал не купит. Простую мысль, поданную уверенно, — подхватит.

В воспитании детей

Дети считывают невербальное состояние точнее взрослых. Если ваши слова расходятся с телом, ребёнок поверит телу — и это может нарушить его целостную картину мира.

Пример. Ребёнок видит, что родителю грустно, подходит и спрашивает: «Как дела?» Родитель отвечает: «Всё хорошо», хотя это не так. Ребёнок видит подавленное состояние, а слышит обратное — и у него закрепляется связь: «Своим глазам доверять нельзя». Со временем это подтачивает его способность опираться на собственные ощущения.

Важно. Я не призываю посвящать детей во взрослые проблемы. Но лучше сказать: «Да, мне сейчас грустно, это не связано с тобой, дай мне немного времени» — чем изображать, что всё в порядке. Ребёнок всё равно считывает правду, так пусть она будет конгруэнтной. Конгруэнтность с ребёнком нужна, чтобы он сохранил доверие к своим ощущениям.

Ключевая мысль простыми словами: с детьми метасообщение работает без фильтров. Они читают ваше состояние напрямую. Хотите, чтобы ребёнок доверял вам и себе, — будьте конгруэнтны.

Что такое кинетический интеллект и как он связан с метасообщением

Кинетический интеллект — это способность управлять своим телом и считывать невербальные сигналы других. По сути тот же раздел метасообщений, просто выросший в отдельное направление тренингов.

На кинетическом интеллекте выросло целое направление тренингов, хотя по сути это раздел той же темы: как вы обращаетесь с предметами и людьми и что это говорит о вашем отношении. Как вы берёте чашку — осторожно или уверенно? Как пожимаете руку — твёрдо или вяло? Как смотрите на собеседника — прямо или искоса? Всё это метасообщения.

Ключевая мысль простыми словами: тело говорит о вас непрерывно, даже когда молчит. То, как вы держите чашку или пожимаете руку, считывают быстрее любых слов.

Метасообщение и уровни влияния по пирамиде Дилтса Метасообщение и уровни влияния Я-концепция, убеждения, ценности Навыки, способности, действия Поведение, метасообщения, язык тела Можно работать сверху вниз (через убеждения) и снизу вверх (через тело) В идеале — с обоих направлений одновременно По пирамиде логических уровней Р. Дилтса

Заключение

Метасообщение — это основа коммуникации. Если вы не управляете им, оно управляет вами — и собеседник считывает правду, как бы вы ни старались её скрыть словами.

Самое ценное здесь — доступность. Ни оборудования, ни подготовки: заметьте прямо сейчас, как вы сидите, как дышите, куда направлен ваш взгляд. Это уже первый шаг.

Попробуйте сегодня же: вспомните последний разговор, в котором вас не услышали. Что в тот момент говорило ваше тело?

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Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Что такое метасообщение в НЛП простыми словами?

Метасообщение — это невербальный слой высказывания: интонация, темп и громкость голоса, поза, жесты, мимика, направление взгляда. Если слова — это текст, то метасообщение — способ его подачи. Именно оно подсказывает собеседнику, как понимать сказанное: всерьёз или в шутку, уверенно или с сомнением.

Чем конгруэнтность отличается от инконгруэнтности?

Конгруэнтность — это состояние, когда слова, голос и язык тела передают одно и то же сообщение. Инконгруэнтность — рассогласование между ними: вы говорите «я спокоен», а руки трясутся. При расхождении собеседник обычно доверяет невербальному каналу, потому что тот считывается быстрее и хуже поддаётся контролю.

Как управлять своими метасообщениями?

Начните с осознания: запишите себя на видео и посмотрите без критики. Выберите один-два аспекта для изменения — например, интонацию или позу. Тренируйте их в безопасной среде и переносите в реальные разговоры. Базовое осознание приходит за один вечер, устойчивое изменение — обычно за две-три недели регулярной практики.

Почему люди не верят словам, если тело говорит другое?

Невербальные сигналы обрабатываются быстрее речи и хуже контролируются сознательно, поэтому рассогласование замечают раньше, чем осмысляют смысл фразы. Но это не значит, что тело выдаёт правду безошибочно: обзор Паттерсона, Фридлунда и Кривелли (2023) относит идею надёжного «детектора лжи в теле» к устойчивым заблуждениям.

Как метасообщение работает в переписке?

Опосредованно. В тексте нет интонации и позы, но есть темп ответов, длина сообщений, пунктуация, эмодзи и само молчание. Это метасообщение текста, и считывается оно так же автоматически. Точность здесь ниже, чем при живом разговоре, поэтому выводы о состоянии собеседника лучше проверять прямым вопросом.

Проверь, что узнал

Вопрос 1. Что происходит, когда ваши слова противоречат метасообщению?

A. Собеседник верит словам, потому что это основной канал

B. Собеседник подсознательно верит метасообщению

C. Собеседник переспрашивает, чтобы уточнить

D. Коммуникация становится эффективнее

Посмотреть ответ Правильный ответ: B. Лимбическая система обрабатывает невербальные сигналы быстрее речи, минуя кору. При расхождении побеждает метасообщение — ваше тело говорит громче слов.

Вопрос 2. Что на самом деле показал эксперимент, из которого выросла формула «7/38/55»?

A. Что в любом разговоре 93% смысла передаётся без слов

B. Что при оценке отношения по отдельным словам интонация и мимика перевесили сами слова

C. Что по жестам можно определить, лжёт ли человек

D. Что открытая поза меняет гормональный фон

Посмотреть ответ Правильный ответ: B. Мехрабиан и Феррис (1967) работали с очень узким материалом — отдельными словами, записанными с разной интонацией. Проценты описывают именно этот эксперимент. На любой разговор их переносить нельзя.

Вопрос 3. Анна из бизнес-примера столкнулась с тем, что подчинённые её не воспринимали. Какое метасообщение было ключевой проблемой?

A. Она говорила слишком тихо

B. Её предложения имели вопросительную интонацию, жесты были «снизу-вверх»

C. Она одевалась неформально

D. У неё был плохой почерк

Посмотреть ответ Правильный ответ: B. Хотя её слова были утвердительными, вопросительная интонация и просящие жесты создавали метасообщение неуверенности. Люди считывали это и не воспринимали её всерьёз.

Вопрос 4. Как кинетический интеллект связан с метасообщением?

A. Никак — это разные вещи

B. Кинетический интеллект — это часть метасообщения, которая отвечает за взаимодействие с предметами и людьми

C. Метасообщение — это часть кинетического интеллекта

D. Это одно и то же

Посмотреть ответ Правильный ответ: B. Кинетический интеллект — это малая часть НЛП, которая относится к разделу метасообщений: то, как вы взаимодействуете с предметами и людьми, отражает ваше истинное отношение.

Вопрос 5. Что делать, если вы заметили у себя неконгруэнтность?

A. Игнорировать — это нормально

B. Начать с одного элемента: выбрать позу или интонацию и тренировать её

C. Сменить работу

D. Обратиться к врачу

Посмотреть ответ Правильный ответ: B. Работа с метасообщением начинается с осознания одного-двух аспектов. Я рекомендую идти с двух сторон сразу: сверху вниз (через убеждения) и снизу вверх (через тело).

Об авторе

Александр Коридзе — психолог, коуч предпринимателей и топ-менеджмента, НЛП-тренер, бизнес-тренер. Практика с 2016 года, более 2 314 часов индивидуальных консультаций, более 700 обучающих тренингов. Автор книги «НЛП работает?!», вошедшей в топ-10 книг по НЛП в России. Победитель Всероссийского конкурса лекторов «Лига лекторов-2021» (Российское общество «Знание»). Приглашённый эксперт телевидения и автор статей Psychologies. Профиль и расписание — на koridze.ru.

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Дисклеймер: Материал носит информационный характер и не заменяет консультацию сертифицированного специалиста. При наличии острых психических состояний, суицидальных мыслей или тяжёлых расстройств обратитесь к врачу или в службу психологической помощи.

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Дата публикации: 1 июля 2026 г. Дата обновления: 4 августа 2026 г.