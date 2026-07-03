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Милтон-модель в НЛП: 23 паттерна, примеры и применение
Что такое Милтон-модель?
Бэндлер и Гриндер смоделировали речь гипнотерапевта Милтона Эриксона и получили 23 речевых паттерна для наведения лёгкого транса через намеренно расплывчатый язык [1]. В отличие от мета-модели, которая дробит информацию на детали, Милтон-модель делает обратное: обобщает, опускает конкретику и использует абстрактные слова так, что слушатель сам наполняет их смыслом.
Проще говоря, мета-модель — это режим «следователя»: «Кто именно?», «Что именно?», «Откуда вы знаете?». А Милтон-модель — режим «поэта»: вы говорите общими словами, а ваш собеседник сам додумывает конкретику. Зачем это нужно? Затем, что когда человек сам наполняет слово смыслом, он принимает информацию без критики — его сознательное сопротивление обходится стороной.
Лингвистическая суть Милтон-модели, как отмечают исследователи, заключается в «такой организации речи, при которой конкретная информация практически отсутствует, а слушатели самостоятельно домысливают сказанное» [2]. Оратор использует неопределённые глаголы (Думать, предполагать, решать) и абстрактные существительные (проблема, качество, любовь, успех), и каждый слушатель понимает их по-своему.
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Что такое Милтон-модель в НЛП?
- A) Набор вопросов для сбора информации
- B) Язык обобщений для наведения транса
- C) Техника визуализации целей
- D) Способ калибровки эмоций
Показать ответПравильный ответ: B. Милтон-модель — это язык намеренных обобщений и расплывчатости, противоположный мета-модели.
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Кто является автором метода, лёгшего в основу Милтон-модели?
- A) Ричард Бэндлер
- B) Зигмунд Фрейд
- C) Милтон Эриксон
- D) Роберт Дилтс
Показать ответПравильный ответ: C. Милтон Эриксон — гипнотерапевт, чьи речевые паттерны смоделировали Бэндлер и Гриндер.
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Сколько паттернов в классической Милтон-модели?
- A) 12
- B) 23
- C) 7
- D) 35
Показать ответПравильный ответ: B. В книге «Паттерны гипнотических техник Милтона Эриксона» описано 23 паттерна.
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Милтон-модель и мета-модель — это:
- A) Одно и то же
- B) Противоположные техники (одна дробит, другая обобщает)
- C) Милтон-модель — часть мета-модели
- D) Не связаны между собой
Показать ответПравильный ответ: B. Мета-модель конкретизирует, Милтон-модель обобщает.
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Милтон-модель применяется в продажах для:
- A) Сбора точных данных о клиенте
- B) Создания расплывчатых формулировок, которые клиент наполняет своим смыслом
- C) Расчёта конверсии
- D) Анализа рынка
Показать ответПравильный ответ: B. Абстрактные слова вроде «качество», «надёжность» каждый понимает по-своему.
Как появилась Милтон-модель
Милтон-модель родилась в 1976 году, когда Бэндлер и Гриндер выпустили книгу «Паттерны гипнотических техник Милтона Эриксона» [1]. До этого, в 1975-м, они уже опубликовали «Структуру магии» с мета-моделью, основанной на работе гештальт-терапевта Фрица Перлза и семейного терапевта Вирджинии Сатир. Но третий источник — Милтон Эриксон — потребовал отдельной книги.
Кто такой Милтон Эриксон? Это американский психиатр и гипнотерапевт, которого многие считают отцом современного гипноза. Он разработал недирективный подход: вместо прямых команд «Вы засыпаете!» он использовал мягкие, обходные речевые конструкции, которые позволяли пациенту самому найти решение своей проблемы.
Как пишут в теоретическом обзоре становления НЛП, «изучая паттерны в работах по психотерапевтическому гипнозу американского психиатра Милтона Эриксона и моделируя их, основатели НЛП получили исчерпывающую информацию для разработки таких техник, как раппортование, отзеркаливание и использование дыхания и голоса» [3].
Отсюда и название «Милтон-модель» — это смоделированные паттерны речи Эриксона, упакованные в воспроизводимую систему. Всего в книге описано 23 паттерна, хотя в разных источниках группировка может варьироваться.
23 паттерна Милтон-модели
23 паттерна Милтон-модели делятся на три большие группы: сбор информации через расплывчатость, речевые обороты для наведения транса и семантические нарушения, усиливающие внушение [1]. Ниже — полная таблица с примерами.
|#
|Паттерн
|Суть
|Пример
|Группа 1: Сбор информации (расплывчатость)
|1
|Номинализация
|Замена процесса существительным-абстракцией
|«Обрести понимание», «достичь успеха», «почувствовать любовь»
|2
|Неопределённый глагол
|Глагол без указания на способ действия
|«Вы можете измениться», «можно подумать об этом»
|3
|Отсутствие референтного индекса
|Не указано, кто именно
|«Люди знают», «говорят, что это работает»
|4
|Упущенный причинный глагол
|Связь без объяснения механизма
|«Расслабление заставляет чувствовать себя лучше»
|5
|Сравнение с опущением
|Сравнение без второго элемента
|«Это лучше», «более эффективно» (без уточнения: чем?)
|Группа 2: Наведение транса
|6
|Подстройка к реальности
|Описание того, что очевидно прямо сейчас
|«И вот вы сидите здесь, слушая мой голос…»
|7
|Связывание (и, когда, пока)
|Соединение реальности с ведением
|«И пока вы дышите, вы можете расслабиться…»
|8
|Встроенные команды
|Команда внутри нейтральной фразы
|«Я не знаю, насколько быстро вы сможете ПОГРУЗИТЬСЯ В ТРАНС»
|9
|Расплывчатость
|Намеренно неконкретные формулировки
|«Это может произойти сейчас или чуть позже»
|10
|Пресуппозиции
|Предположение о том, что уже произошло
|«КАК ТОЛЬКО вы войдёте в это состояние…»
|11
|Косвенное внушение
|Внушение через стороннее утверждение
|«Людям часто бывает легко расслабиться в спокойной обстановке»
|12
|Метафоры и истории
|Иносказательное сообщение
|«Однажды один человек искал ключи…»
|13
|Цитирование
|Ссылка на третье лицо
|«Мой учитель говорил, что…»
|Группа 3: Семантические нарушения (обобщения и опущения)
|14
|Универсальный квантификатор
|Слова-обобщения
|«Все знают», «никогда не поздно», «каждый раз»
|15
|Модальный оператор необходимости
|Долженствование
|«Вам нужно», «вы должны», «необходимо»
|16
|Модальный оператор возможности
|Возможность без условий
|«Вы можете», «это возможно»
|17
|Чтение мыслей
|Приписывание мыслей без фактов
|«Я знаю, что вы чувствуете…»
|18
|Причинно-следственная связь
|Ложная причинность
|«Это вызовет изменения», «потому что вы здесь»
|19
|Комплексный эквивалент
|Два явления приравниваются
|«Если вы злитесь — значит, вам не всё равно»
|20
|Потеря перформатива
|Оценка без указания автора
|«Это правильно», «так лучше»
|21
|Сложная эквивалентность
|Отождествление несвязанного
|«Улыбка означает согласие»
|22
|Предположения (пресуппозиции времени)
|Предположение о прошлом/будущем
|«Что вы заметили после того, как…»
|23
|Опущение (неполные сравнения)
|Умолчание части информации
|«Это самый эффективный метод» (без доказательств)
Почему может не сработать: Если начать использовать все 23 паттерна одновременно, речь станет неестественной, «резиновой». Слушатель почувствует манипуляцию и закроется. Правило простое: берите 3–5 паттернов на один разговор и чередуйте их с обычной конкретной речью.
Как отмечает Глазырина в лингводидактическом анализе политических текстов, «модель “милтон” часто используют политики: при её использовании оратор прибегает к неопределённым глаголам (think, suppose, decide) и абстрактным существительным (problem, issue, love)» [2]. Это излюбленная техника, например, Барака Обамы.
Милтон-модель vs Мета-модель — в чём разница?
Милтон-модель и мета-модель — противоположные по направлению речевые техники, хотя обе опираются на одни и те же лингвистические механизмы [1, 4]. Если мета-модель дробит информацию (от абстрактного к конкретному), то Милтон-модель намеренно обобщает (от конкретного к абстрактному).
Эту пару часто путают новички. Давайте раз и навсегда расставим точки над i.
|Параметр
|Мета-модель
|Милтон-модель
|Год создания
|1975
|1976
|Книга
|«Структура магии»
|«Паттерны гипнотических техник Милтона Эриксона»
|Направление
|Конкретизация (дробление)
|Обобщение (размытие)
|Цель
|Сбор точной информации
|Наведение транса, внушение
|Инструмент
|12 вопросов
|23 паттерна
|Сознание/бессознательное
|Работает с сознанием
|Работает с бессознательным
|Применение
|Терапия, переговоры, диагностика
|Гипноз, продажи, политика
|Пример
|«Кто именно? Что именно не получается?»
|«Вы можете почувствовать…»
Более подробно о мета-модели я рассказывал в статье «Метамодель языка в НЛП» — там же объясняю, почему эти две модели не конкуренты, а инструменты для разных задач.
Также обратите внимание на «Фокусы языка» Роберта Дилтса — это ещё один речевой инструмент, который стоит в том же ряду, что и Милтон-модель.
Примеры милтоновских фраз для разных ситуаций
Чтобы Милтон-модель работала, важно понимать: каждая фраза должна быть точно подобрана под контекст и состояние собеседника [5]. Вот практические примеры для разных сценариев.
В терапии / наведении транса
|Фаза
|Фраза
|Задействованные паттерны
|Подстройка
|«И вот вы сидите здесь, в этом кресле, слышите звуки за окном…»
|Подстройка к реальности, связывание
|Утилизация
|«И пока вы слушаете мой голос, ваше тело может начать расслабляться…»
|Связывание, встроенная команда
|Внушение
|«Людям часто бывает легко открыть доступ к своим ресурсам, когда они чувствуют себя в безопасности…»
|Косвенное внушение, номинализация
|Закрепление
|«И вы можете быть приятно удивлены тем, что узнаете о себе сегодня…»
|Пресуппозиция, чтение мыслей
В продажах
|Ситуация
|Фраза
|Принцип
|Презентация продукта
|«Наши клиенты отмечают заметное улучшение качества жизни после внедрения этого решения»
|Номинализация + потеря перформатива
|Работа с возражениями
|«Я понимаю ваше сомнение — многие успешные предприниматели сначала думают так же»
|Чтение мыслей + универсальный квантификатор
|Закрытие сделки
|«И когда вы примете это решение, вы обнаружите новые возможности»
|Пресуппозиция + номинализация
В повседневном общении
|Цель
|Фраза
|Сгладить конфликт
|«В каждой сложной ситуации есть возможности для роста»
|Поддержать
|«Люди часто находят неожиданные ресурсы, когда сталкиваются с трудностями»
|Уйти от ответа
|«Этот вопрос требует более детального рассмотрения в соответствующем контексте»
Милтон-модель в продажах и коучинге
Милтон-модель в продажах — это способ говорить о продукте так, чтобы клиент сам дорисовал нужную картину [5]. В моей практике лучше всего работает связка, когда начинают с Милтон-модели и плавно переходит к конкретике. В коучинге — мягко подвести клиента к собственным инсайтам, не навязывая готовые решения.
Принцип работы в продажах
Вы используете Милтон-модель для создания расплывчатого образа «хорошего решения», а затем переключаетесь на конкретные характеристики продукта. Как я упоминал выше: «не следует пользоваться лишь одной техникой — хорошо работает связка, когда вы используете и Милтон-модель, и переходите к перечислению конкретных качеств» [5].
Пример такой связки:
«Наше решение обеспечивает качество и надёжность» (Милтон-модель — расплывчато).
«У него 8 ГБ оперативной памяти, процессор последнего поколения и гарантия 3 года» (конкретика).
Первый пассаж создаёт эмоциональный фон, второй даёт информацию для сознательного решения. Работает такая последовательность: эмоция → логика.
Пример из моего опыта:
Владелец небольшой юридической компании привык мыслить и продавать через детали. Продажников он набирал таких же (ведь оценивал по себе). Целью было увеличить количество продаж. Среди прочих рекомендацй была внедрена (как дополнение!) Милтон-модель. Ее чередование с фактами позволило увеличить продажи на 20%.
Важно: если ваш собеседник — аналитик, который привык к точным цифрам и фактам, и вы используете только М.М., он может раздражаться. В такой ситуации лучше сначала дать конкретику, а потом уже «туман». Это называется калибровка — подстройка под тип мышления собеседника. Подробнее о калибровке — в статье «Раппорт в НЛП».
Техника «Тройная спираль» Милтона Эриксона
«Тройная спираль» — одна из самых известных гипнотических техник Эриксона, использующая три истории для внедрения внушения в обход сознательной критики [1, 5]. Как это работает:
- Вы начинаете рассказывать историю №1
- На середине, не заканчивая, переходите к истории №2
- На середине истории №2 переходите к истории №3, в которую встраиваете основное внушение
- Заканчиваете историю №2
- Заканчиваете историю №1
Зачем такой сложный узор? Пока сознание слушателя пытается найти логическую связь между историями и следит за их завершением, внушение из третьей истории проходит напрямую в бессознательное — без критической обработки.
Подробнее о технике я рассказываю в статье «Тройная спираль Милтона Эриксона» — в ней подробный разбор шагов, приёмов и ответы на вопросы для начинающих.
Ошибки начинающих при использовании Милтон-модели
Главная ошибка — использовать только Милтон-модель, забывая о конкретике [5]. По моим наблюдениям, 80% начинающих застревают именно на этом этапе: вроде бы всё сказано правильно, но «сделано непонятно что».
Топ-5 ошибок в таблице
|#
|Ошибка
|В чём суть
|Как исправить
|1
|Только туман, без конкретики
|Всё время говорить общими словами. Оба говорят «я хочу семью», но один представляет домохозяйку, а другой — карьеру
|Конкретика должна быть, но в нужный момент
|2
|Неуместное использование
|Давать задание в стиле «сделайте качественно и в срок»
|Милтон-модель — только в начале контакта или для смягчения
|3
|Отсутствие раппорта
|Без подстройки Милтон-модель звучит как манипуляция
|Сначала доверие — потом язык обобщений. Подробнее: «Раппорт в НЛП»
|4
|Слишком сложные конструкции
|Пытаться сразу делать «Тройную спираль»
|Освойте простые паттерны: номинализации, пресуппозиции, связывание
|5
|Манипулятивный посыл
|Использовать модель, чтобы обмануть
|Сработает 1–2 раза. Доверие не восстанавливается
Если не сработало, можно применить: переключиться на мета-модель. Задайте уточняющие вопросы, соберите информацию, поймите, что именно не так, и только потом возвращайтесь к разговорному гипнозу. Милтон-модель и мета-модель — парный инструмент, а не альтернативы.
Проверь, что узнал
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Какую роль выполняет номинализация в Милтон-модели?
- A) Заменяет конкретный процесс абстрактным существительным
- B) Уточняет действующее лицо
- C) Усиливает логическую связь
- D) Снижает эмоциональный накал
Показать ответПравильный ответ: A. Номинализация (например, «обрести понимание» вместо «понять») — ключевой паттерн Милтон-модели, превращающий процесс в абстракцию, которую слушатель наполняет своим смыслом.
-
В чём главное отличие Милтон-модели от мета-модели?
- A) Милтон-модель использует вопросы, мета-модель — утверждения
- B) Милтон-модель обобщает, мета-модель конкретизирует
- C) Милтон-модель работает только в гипнозе
- D) Они ничем не отличаются
Показать ответПравильный ответ: B. Милтон-модель создаёт «языковой туман» (обобщения), а мета-модель дробит информацию на детали. Подробнее — в разделе «Милтон-модель vs Мета-модель».
-
Сколько историй используется в технике «Тройная спираль»?
- A) Одна
- B) Две
- C) Три
- D) Четыре
Показать ответПравильный ответ: C. Три истории: первая и вторая создают «обёртку», третья содержит основное внушение.
-
Почему Милтон-модель работает в политических текстах?
- A) Потому что политики любят красивые слова
- B) Потому что слушатели сами домысливают конкретное содержание
- C) Потому что она увеличивает громкость речи
- D) Потому что она запрещает несогласие
Показать ответПравильный ответ: B. Как показал лингвистический анализ политических текстов, расплывчатость Милтон-модели позволяет каждому слушателю наполнить слова своим смыслом — и почувствовать, что политик говорит именно с ним [2].
-
Какая ошибка начинающих считается самой опасной?
- A) Использовать только абстракции без конкретики
- B) Говорить слишком громко
- C) Задавать слишком много вопросов
- D) Использовать сложные термины
Показать ответПравильный ответ: A. Постоянное использование только Милтон-модели без перехода к конкретике приводит к непониманию — «вроде сказано, а что сделано — непонятно» [5].
Часто задаваемые вопросы
1. Милтон-модель — это гипноз?
Не совсем. Милтон-модель — это речевой инструмент, который наводит лёгкий транс, но без прямых команд и приказов, как в классическом гипнозе. Это «разговорный гипноз» — мягкий, недирективный способ общения.
2. Может ли Милтон-модель навредить?
Как и любой инструмент, да. В манипулятивных руках она становится инструментом скрытого воздействия. Я рекомендую использовать её с прозрачными намерениями и только в контексте помощи.
3. Чем Милтон-модель отличается от фокусов языка?
Фокусы языка меняют точку зрения на проблему, а Милтон-модель наводит транс. Подробнее — в статье «Фокусы языка в НЛП».
4. Сколько времени нужно, чтобы освоить Милтон-модель?
Базовые паттерны (номинализации, пресуппозиции) — 2–3 недели. Все 23 паттерна — 3–6 месяцев.
5. Можно ли использовать Милтон-модель в письме?
Да. Реклама, политические речи, продающие страницы — всё это письменная Милтон-модель.
6. Почему Милтон-модель критикуют в науке?
Критика НЛП в целом — нехватка эмпирических доказательств. Но лингвистические механизмы (номинализации, пресуппозиции) признаются наукой [2].
Об авторе
Александр Коридзе — психолог, НЛП-тренер, коуч предпринимателей. Стаж практической работы — более 10 лет. Автор книги «НЛП работает?!» и ряда методических материалов по нейролингвистическому программированию. Специализируется на применении НЛП в бизнес-консультировании, личностном росте и психотерапии.
Список источников
- Bandler R., Grinder J. Patterns of the Hypnotic Techniques of Milton H. Erickson, M.D. Vol. 1. — Meta Publications, 1976.
- Глазырина Е.С., Глебова М.А. Лингводидактический и психолингвистический анализ приемов нейролингвистического программирования в англоязычных политических текстах // Язык и культура. — Челябинский государственный университет, 2018. — С. 108–111.
- Теоретическое становление практического опыта нейролингвистического программирования // CyberLeninka, 2020. — URL: https://cyberleninka.ru/article/n/teoreticheskoe-stanovlenie-prakticheskogo-opyta-neyrolingvisticheskogo-programmirovaniya
- Bandler R., Grinder J. The Structure of Magic: A Book About Language and Therapy. — Science and Behavior Books, 1975.
- Коридзе А. НЛП работает?!: заметки и примеры из практики. — 2022.
Дата публикации: 2026-07-03