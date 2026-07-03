Милтон-модель в НЛП: 23 паттерна, примеры и применение

Что такое Милтон-модель?

Бэндлер и Гриндер смоделировали речь гипнотерапевта Милтона Эриксона и получили 23 речевых паттерна для наведения лёгкого транса через намеренно расплывчатый язык [1]. В отличие от мета-модели, которая дробит информацию на детали, Милтон-модель делает обратное: обобщает, опускает конкретику и использует абстрактные слова так, что слушатель сам наполняет их смыслом.

Проще говоря, мета-модель — это режим «следователя»: «Кто именно?», «Что именно?», «Откуда вы знаете?». А Милтон-модель — режим «поэта»: вы говорите общими словами, а ваш собеседник сам додумывает конкретику. Зачем это нужно? Затем, что когда человек сам наполняет слово смыслом, он принимает информацию без критики — его сознательное сопротивление обходится стороной.

Лингвистическая суть Милтон-модели, как отмечают исследователи, заключается в «такой организации речи, при которой конкретная информация практически отсутствует, а слушатели самостоятельно домысливают сказанное» [2]. Оратор использует неопределённые глаголы (Думать, предполагать, решать) и абстрактные существительные (проблема, качество, любовь, успех), и каждый слушатель понимает их по-своему.

Аналогия: Представьте, что вы раздаёте людям пустые рамки для картин. Каждый вставит туда свою фотографию — ту, что вызывает у него эмоции. Милтон-модель даёт такую же пустую рамку, но из слов.

Как работает Милтон-модель: принцип «пустой рамки» домохозяйка + 3 детей Человек А: семья СЕМЬЯ (абстрактное слово) Милтон-модель: пустая рамка из слов карьерный рост + свобода Человек Б: семья

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Что такое Милтон-модель в НЛП? A) Набор вопросов для сбора информации

B) Язык обобщений для наведения транса

C) Техника визуализации целей

D) Способ калибровки эмоций Показать ответ Правильный ответ: B. Милтон-модель — это язык намеренных обобщений и расплывчатости, противоположный мета-модели. Кто является автором метода, лёгшего в основу Милтон-модели? A) Ричард Бэндлер

B) Зигмунд Фрейд

C) Милтон Эриксон

D) Роберт Дилтс Показать ответ Правильный ответ: C. Милтон Эриксон — гипнотерапевт, чьи речевые паттерны смоделировали Бэндлер и Гриндер. Сколько паттернов в классической Милтон-модели? A) 12

B) 23

C) 7

D) 35 Показать ответ Правильный ответ: B. В книге «Паттерны гипнотических техник Милтона Эриксона» описано 23 паттерна. Милтон-модель и мета-модель — это: A) Одно и то же

B) Противоположные техники (одна дробит, другая обобщает)

C) Милтон-модель — часть мета-модели

D) Не связаны между собой Показать ответ Правильный ответ: B. Мета-модель конкретизирует, Милтон-модель обобщает. Милтон-модель применяется в продажах для: A) Сбора точных данных о клиенте

B) Создания расплывчатых формулировок, которые клиент наполняет своим смыслом

C) Расчёта конверсии

D) Анализа рынка Показать ответ Правильный ответ: B. Абстрактные слова вроде «качество», «надёжность» каждый понимает по-своему.

Как появилась Милтон-модель

Милтон-модель родилась в 1976 году, когда Бэндлер и Гриндер выпустили книгу «Паттерны гипнотических техник Милтона Эриксона» [1]. До этого, в 1975-м, они уже опубликовали «Структуру магии» с мета-моделью, основанной на работе гештальт-терапевта Фрица Перлза и семейного терапевта Вирджинии Сатир. Но третий источник — Милтон Эриксон — потребовал отдельной книги.

Кто такой Милтон Эриксон? Это американский психиатр и гипнотерапевт, которого многие считают отцом современного гипноза. Он разработал недирективный подход: вместо прямых команд «Вы засыпаете!» он использовал мягкие, обходные речевые конструкции, которые позволяли пациенту самому найти решение своей проблемы.

Как пишут в теоретическом обзоре становления НЛП, «изучая паттерны в работах по психотерапевтическому гипнозу американского психиатра Милтона Эриксона и моделируя их, основатели НЛП получили исчерпывающую информацию для разработки таких техник, как раппортование, отзеркаливание и использование дыхания и голоса» [3].

Отсюда и название «Милтон-модель» — это смоделированные паттерны речи Эриксона, упакованные в воспроизводимую систему. Всего в книге описано 23 паттерна, хотя в разных источниках группировка может варьироваться.

Ключевая мысль простыми словами: Бэндлер и Гриндер посмотрели, как работает гениальный гипнотерапевт, записали его речевые приёмы и сказали: «Давайте научим этому всех желающих». Получилась Милтон-модель.

23 паттерна Милтон-модели

23 паттерна Милтон-модели делятся на три большие группы: сбор информации через расплывчатость, речевые обороты для наведения транса и семантические нарушения, усиливающие внушение [1]. Ниже — полная таблица с примерами.

# Паттерн Суть Пример Группа 1: Сбор информации (расплывчатость) 1 Номинализация Замена процесса существительным-абстракцией «Обрести понимание», «достичь успеха», «почувствовать любовь» 2 Неопределённый глагол Глагол без указания на способ действия «Вы можете измениться», «можно подумать об этом» 3 Отсутствие референтного индекса Не указано, кто именно «Люди знают», «говорят, что это работает» 4 Упущенный причинный глагол Связь без объяснения механизма «Расслабление заставляет чувствовать себя лучше» 5 Сравнение с опущением Сравнение без второго элемента «Это лучше», «более эффективно» (без уточнения: чем?) Группа 2: Наведение транса 6 Подстройка к реальности Описание того, что очевидно прямо сейчас «И вот вы сидите здесь, слушая мой голос…» 7 Связывание (и, когда, пока) Соединение реальности с ведением «И пока вы дышите, вы можете расслабиться…» 8 Встроенные команды Команда внутри нейтральной фразы «Я не знаю, насколько быстро вы сможете ПОГРУЗИТЬСЯ В ТРАНС» 9 Расплывчатость Намеренно неконкретные формулировки «Это может произойти сейчас или чуть позже» 10 Пресуппозиции Предположение о том, что уже произошло «КАК ТОЛЬКО вы войдёте в это состояние…» 11 Косвенное внушение Внушение через стороннее утверждение «Людям часто бывает легко расслабиться в спокойной обстановке» 12 Метафоры и истории Иносказательное сообщение «Однажды один человек искал ключи…» 13 Цитирование Ссылка на третье лицо «Мой учитель говорил, что…» Группа 3: Семантические нарушения (обобщения и опущения) 14 Универсальный квантификатор Слова-обобщения «Все знают», «никогда не поздно», «каждый раз» 15 Модальный оператор необходимости Долженствование «Вам нужно», «вы должны», «необходимо» 16 Модальный оператор возможности Возможность без условий «Вы можете», «это возможно» 17 Чтение мыслей Приписывание мыслей без фактов «Я знаю, что вы чувствуете…» 18 Причинно-следственная связь Ложная причинность «Это вызовет изменения», «потому что вы здесь» 19 Комплексный эквивалент Два явления приравниваются «Если вы злитесь — значит, вам не всё равно» 20 Потеря перформатива Оценка без указания автора «Это правильно», «так лучше» 21 Сложная эквивалентность Отождествление несвязанного «Улыбка означает согласие» 22 Предположения (пресуппозиции времени) Предположение о прошлом/будущем «Что вы заметили после того, как…» 23 Опущение (неполные сравнения) Умолчание части информации «Это самый эффективный метод» (без доказательств)

Важно: В реальной практике редко используется весь список сразу. Обычно достаточно 5–7 паттернов для эффективной работы. Но знать все 23 стоит — чтобы опознавать их в чужой речи, особенно в политической и рекламной.

Почему может не сработать: Если начать использовать все 23 паттерна одновременно, речь станет неестественной, «резиновой». Слушатель почувствует манипуляцию и закроется. Правило простое: берите 3–5 паттернов на один разговор и чередуйте их с обычной конкретной речью.

Как отмечает Глазырина в лингводидактическом анализе политических текстов, «модель “милтон” часто используют политики: при её использовании оратор прибегает к неопределённым глаголам (think, suppose, decide) и абстрактным существительным (problem, issue, love)» [2]. Это излюбленная техника, например, Барака Обамы.

Милтон-модель vs Мета-модель — в чём разница?

Милтон-модель и мета-модель — противоположные по направлению речевые техники, хотя обе опираются на одни и те же лингвистические механизмы [1, 4]. Если мета-модель дробит информацию (от абстрактного к конкретному), то Милтон-модель намеренно обобщает (от конкретного к абстрактному).

Эту пару часто путают новички. Давайте раз и навсегда расставим точки над i.

Параметр Мета-модель Милтон-модель Год создания 1975 1976 Книга «Структура магии» «Паттерны гипнотических техник Милтона Эриксона» Направление Конкретизация (дробление) Обобщение (размытие) Цель Сбор точной информации Наведение транса, внушение Инструмент 12 вопросов 23 паттерна Сознание/бессознательное Работает с сознанием Работает с бессознательным Применение Терапия, переговоры, диагностика Гипноз, продажи, политика Пример «Кто именно? Что именно не получается?» «Вы можете почувствовать…»

Мета-модель vs Милтон-модель: направление действия Мета-модель (1975) Конкретизация: вопрос → ответ «Кто именно? Что именно?» от обобщения к деталям Милтон-модель (1976) Обобщение: мысль → туман «Вы можете почувствовать…» от частного к обобщению Мета-модель: сознание (логика, анализ) | Милтон-модель: бессознательное (эмоции, воображение) «Структура магии» (1975) «Паттерны гипнотических техник…» (1976) 12 вопросов 23 паттерна

Более подробно о мета-модели я рассказывал в статье «Метамодель языка в НЛП» — там же объясняю, почему эти две модели не конкуренты, а инструменты для разных задач.

Также обратите внимание на «Фокусы языка» Роберта Дилтса — это ещё один речевой инструмент, который стоит в том же ряду, что и Милтон-модель.

Ключевая мысль простыми словами: Мета-модель — это микроскоп. Милтон-модель — это туман. Микроскоп нужен, чтобы разглядеть детали. Туман — чтобы создать атмосферу. Оба инструмента полезны, но в разных ситуациях.

Примеры милтоновских фраз для разных ситуаций

Чтобы Милтон-модель работала, важно понимать: каждая фраза должна быть точно подобрана под контекст и состояние собеседника [5]. Вот практические примеры для разных сценариев.

В терапии / наведении транса

Фаза Фраза Задействованные паттерны Подстройка «И вот вы сидите здесь, в этом кресле, слышите звуки за окном…» Подстройка к реальности, связывание Утилизация «И пока вы слушаете мой голос, ваше тело может начать расслабляться…» Связывание, встроенная команда Внушение «Людям часто бывает легко открыть доступ к своим ресурсам, когда они чувствуют себя в безопасности…» Косвенное внушение, номинализация Закрепление «И вы можете быть приятно удивлены тем, что узнаете о себе сегодня…» Пресуппозиция, чтение мыслей

В продажах

Ситуация Фраза Принцип Презентация продукта «Наши клиенты отмечают заметное улучшение качества жизни после внедрения этого решения» Номинализация + потеря перформатива Работа с возражениями «Я понимаю ваше сомнение — многие успешные предприниматели сначала думают так же» Чтение мыслей + универсальный квантификатор Закрытие сделки «И когда вы примете это решение, вы обнаружите новые возможности» Пресуппозиция + номинализация

В повседневном общении

Цель Фраза Сгладить конфликт «В каждой сложной ситуации есть возможности для роста» Поддержать «Люди часто находят неожиданные ресурсы, когда сталкиваются с трудностями» Уйти от ответа «Этот вопрос требует более детального рассмотрения в соответствующем контексте»

Важно: Милтон-модель — в первую очередь инструмент терапевтический, а не манипулятивный. В продажах и политике она действительно работает, но я всегда рекомендую использовать её с прозрачными намерениями. Потому что, как говорится, «сапоги — не фокус, фокус — надеть их на уши». Один раз обманутый клиент больше не вернётся.

Милтон-модель в продажах и коучинге

Милтон-модель в продажах — это способ говорить о продукте так, чтобы клиент сам дорисовал нужную картину [5]. В моей практике лучше всего работает связка, когда начинают с Милтон-модели и плавно переходит к конкретике. В коучинге — мягко подвести клиента к собственным инсайтам, не навязывая готовые решения.

Принцип работы в продажах

Вы используете Милтон-модель для создания расплывчатого образа «хорошего решения», а затем переключаетесь на конкретные характеристики продукта. Как я упоминал выше: «не следует пользоваться лишь одной техникой — хорошо работает связка, когда вы используете и Милтон-модель, и переходите к перечислению конкретных качеств» [5].

Пример такой связки:

«Наше решение обеспечивает качество и надёжность» (Милтон-модель — расплывчато).

«У него 8 ГБ оперативной памяти, процессор последнего поколения и гарантия 3 года» (конкретика).

Первый пассаж создаёт эмоциональный фон, второй даёт информацию для сознательного решения. Работает такая последовательность: эмоция → логика.

Пример из моего опыта:

Владелец небольшой юридической компании привык мыслить и продавать через детали. Продажников он набирал таких же (ведь оценивал по себе). Целью было увеличить количество продаж. Среди прочих рекомендацй была внедрена (как дополнение!) Милтон-модель. Ее чередование с фактами позволило увеличить продажи на 20%.

Важно: если ваш собеседник — аналитик, который привык к точным цифрам и фактам, и вы используете только М.М., он может раздражаться. В такой ситуации лучше сначала дать конкретику, а потом уже «туман». Это называется калибровка — подстройка под тип мышления собеседника. Подробнее о калибровке — в статье «Раппорт в НЛП».

Ключевая мысль простыми словами: Милтон-модель в продажах — как увертюра к опере. Она задаёт настроение, но основное действие — в конкретике.

Техника «Тройная спираль» Милтона Эриксона

«Тройная спираль» — одна из самых известных гипнотических техник Эриксона, использующая три истории для внедрения внушения в обход сознательной критики [1, 5]. Как это работает:

Вы начинаете рассказывать историю №1 На середине, не заканчивая, переходите к истории №2 На середине истории №2 переходите к истории №3, в которую встраиваете основное внушение Заканчиваете историю №2 Заканчиваете историю №1

Зачем такой сложный узор? Пока сознание слушателя пытается найти логическую связь между историями и следит за их завершением, внушение из третьей истории проходит напрямую в бессознательное — без критической обработки.

Подробнее о технике я рассказываю в статье «Тройная спираль Милтона Эриксона» — в ней подробный разбор шагов, приёмов и ответы на вопросы для начинающих.

Ошибки начинающих при использовании Милтон-модели

Главная ошибка — использовать только Милтон-модель, забывая о конкретике [5]. По моим наблюдениям, 80% начинающих застревают именно на этом этапе: вроде бы всё сказано правильно, но «сделано непонятно что».

Топ-5 ошибок в таблице

# Ошибка В чём суть Как исправить 1 Только туман, без конкретики Всё время говорить общими словами. Оба говорят «я хочу семью», но один представляет домохозяйку, а другой — карьеру Конкретика должна быть, но в нужный момент 2 Неуместное использование Давать задание в стиле «сделайте качественно и в срок» Милтон-модель — только в начале контакта или для смягчения 3 Отсутствие раппорта Без подстройки Милтон-модель звучит как манипуляция Сначала доверие — потом язык обобщений. Подробнее: «Раппорт в НЛП» 4 Слишком сложные конструкции Пытаться сразу делать «Тройную спираль» Освойте простые паттерны: номинализации, пресуппозиции, связывание 5 Манипулятивный посыл Использовать модель, чтобы обмануть Сработает 1–2 раза. Доверие не восстанавливается

Если не сработало, можно применить: переключиться на мета-модель. Задайте уточняющие вопросы, соберите информацию, поймите, что именно не так, и только потом возвращайтесь к разговорному гипнозу. Милтон-модель и мета-модель — парный инструмент, а не альтернативы.

Проверь, что узнал

Какую роль выполняет номинализация в Милтон-модели? A) Заменяет конкретный процесс абстрактным существительным

B) Уточняет действующее лицо

C) Усиливает логическую связь

D) Снижает эмоциональный накал Показать ответ Правильный ответ: A. Номинализация (например, «обрести понимание» вместо «понять») — ключевой паттерн Милтон-модели, превращающий процесс в абстракцию, которую слушатель наполняет своим смыслом. В чём главное отличие Милтон-модели от мета-модели? A) Милтон-модель использует вопросы, мета-модель — утверждения

B) Милтон-модель обобщает, мета-модель конкретизирует

C) Милтон-модель работает только в гипнозе

D) Они ничем не отличаются Показать ответ Правильный ответ: B. Милтон-модель создаёт «языковой туман» (обобщения), а мета-модель дробит информацию на детали. Подробнее — в разделе «Милтон-модель vs Мета-модель». Сколько историй используется в технике «Тройная спираль»? A) Одна

B) Две

C) Три

D) Четыре Показать ответ Правильный ответ: C. Три истории: первая и вторая создают «обёртку», третья содержит основное внушение. Почему Милтон-модель работает в политических текстах? A) Потому что политики любят красивые слова

B) Потому что слушатели сами домысливают конкретное содержание

C) Потому что она увеличивает громкость речи

D) Потому что она запрещает несогласие Показать ответ Правильный ответ: B. Как показал лингвистический анализ политических текстов, расплывчатость Милтон-модели позволяет каждому слушателю наполнить слова своим смыслом — и почувствовать, что политик говорит именно с ним [2]. Какая ошибка начинающих считается самой опасной? A) Использовать только абстракции без конкретики

B) Говорить слишком громко

C) Задавать слишком много вопросов

D) Использовать сложные термины Показать ответ Правильный ответ: A. Постоянное использование только Милтон-модели без перехода к конкретике приводит к непониманию — «вроде сказано, а что сделано — непонятно» [5].

Часто задаваемые вопросы

1. Милтон-модель — это гипноз?

Не совсем. Милтон-модель — это речевой инструмент, который наводит лёгкий транс, но без прямых команд и приказов, как в классическом гипнозе. Это «разговорный гипноз» — мягкий, недирективный способ общения.

2. Может ли Милтон-модель навредить?

Как и любой инструмент, да. В манипулятивных руках она становится инструментом скрытого воздействия. Я рекомендую использовать её с прозрачными намерениями и только в контексте помощи.

3. Чем Милтон-модель отличается от фокусов языка?

Фокусы языка меняют точку зрения на проблему, а Милтон-модель наводит транс. Подробнее — в статье «Фокусы языка в НЛП».

4. Сколько времени нужно, чтобы освоить Милтон-модель?

Базовые паттерны (номинализации, пресуппозиции) — 2–3 недели. Все 23 паттерна — 3–6 месяцев.

5. Можно ли использовать Милтон-модель в письме?

Да. Реклама, политические речи, продающие страницы — всё это письменная Милтон-модель.

6. Почему Милтон-модель критикуют в науке?

Критика НЛП в целом — нехватка эмпирических доказательств. Но лингвистические механизмы (номинализации, пресуппозиции) признаются наукой [2].

Об авторе

Александр Коридзе — психолог, НЛП-тренер, коуч предпринимателей. Стаж практической работы — более 10 лет. Автор книги «НЛП работает?!» и ряда методических материалов по нейролингвистическому программированию. Специализируется на применении НЛП в бизнес-консультировании, личностном росте и психотерапии.

Список источников

Bandler R., Grinder J. Patterns of the Hypnotic Techniques of Milton H. Erickson, M.D. Vol. 1. — Meta Publications, 1976. Глазырина Е.С., Глебова М.А. Лингводидактический и психолингвистический анализ приемов нейролингвистического программирования в англоязычных политических текстах // Язык и культура. — Челябинский государственный университет, 2018. — С. 108–111. Теоретическое становление практического опыта нейролингвистического программирования // CyberLeninka, 2020. — URL: https://cyberleninka.ru/article/n/teoreticheskoe-stanovlenie-prakticheskogo-opyta-neyrolingvisticheskogo-programmirovaniya Bandler R., Grinder J. The Structure of Magic: A Book About Language and Therapy. — Science and Behavior Books, 1975. Коридзе А. НЛП работает?!: заметки и примеры из практики. — 2022.

Дата публикации: 2026-07-03