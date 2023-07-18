Нейробиологическая основа психопатии. Углубленный анализ.

Главные мысли и перевод статьи “Нейробиологическая основа психопатии”.

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Введение

Психопатия, расстройство, характеризующееся снижением способности к раскаянию и слабым поведенческим контролем, определяется с помощью опросника Харе “Психопатия - уточненный” (PCL-R). Она не является синонимом диагнозов расстройства поведения или антисоциального расстройства личности, а представляет собой их расширение. Психопатия определяется не только антисоциальным поведением, но и эмоциональными нарушениями, такими как отсутствие чувства вины. Диагноз психопатии, в отличие от антисоциального расстройства личности, является информативным в отношении будущего риска пациента.

Что такое психопатия?

Психопатия - это расстройство, характеризующееся сниженной способностью к раскаянию и слабым поведенческим контролем. Она определяется с помощью контрольного списка психопатии Харе - пересмотренного (PCL-R). Психопатия не является синонимом диагнозов “расстройство поведения” или “антисоциальное расстройство личности”, а представляет собой их расширение. Эти психиатрические диагнозы плохо конкретизированы и концентрируются на антисоциальном поведении. Психопатия определяется не только антисоциальным поведением, но и эмоциональными нарушениями, такими как отсутствие чувства вины. Только одна треть людей с диагнозом антисоциального расстройства личности соответствуют критериям психопатии.

Антисоциальное поведение при психопатии

Поразительной особенностью антисоциального поведения, демонстрируемого людьми с психопатией, является то, что оно в основном носит целенаправленный характер, т.е. направлено на получение денег, сексуальных удовольствий или повышение статуса. Это позволяет предположить, что патология, связанная с психопатией, препятствует социализации. Хорошо известно, что позитивная форма воспитания, вызывающая эмпатию, приводит к меньшему антисоциальному поведению, чем негативная форма воспитания, основанная на наказании. Однако у детей с расстройством поведения, которые имеют эмоциональную дисфункцию, нет связи между поведением родителей и уровнем антисоциального поведения. Другими словами, эмоциональные нарушения, наблюдаемые у людей с психопатией, препятствуют социализации, в результате чего человек не научается воздерживаться от антисоциального поведения.

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Нейронная основа психопатии

Роль миндалины

Миндалина участвует в аверсивном обусловливании и инструментальном обучении. Она также вовлечена в реакцию на выражение лица, вызывающее страх и печаль. Таким образом, миндалина участвует во всех процессах, которые, будучи нарушенными, приводят к функциональным нарушениям, демонстрируемым людьми с психопатией. Поэтому предполагается, что дисфункция миндалины является одной из основных нейронных систем, вовлеченных в патологию психопатии.

Орбитофронтальная кора (ОФК) и психопатия

ОФК, особенно медиальная ОФК, имеет многочисленные рецепторы к миндалине и от нее. Она вовлечена в инструментальное обучение и обратный ответ, и оба эти процесса нарушены у людей с психопатией. Были попытки связать психопатию с неврологическим состоянием “приобретенной социопатии” после поражения OFC. Пациенты с “приобретенной социопатией” могут проявлять социально неадекватное поведение и агрессию после поражения. Однако если агрессия и проявляется, то она носит почти исключительно реактивный (т.е. вызванный фрустрацией/угрозой) характер, а не инструментальную агрессию, направленную на достижение цели, которую демонстрируют люди с психопатией.”Миндалина вовлечена во все процессы, которые, будучи нарушенными, приводят к функциональным нарушениям, демонстрируемым лицами с психопатией. Поэтому предполагается, что дисфункция миндалины является одной из основных нейронных систем, вовлеченных в патологию психопатии.” -

Причины психопатии

Основные причины патологии остаются неясными, однако есть интересные предположения. Одна из них заключается в том, что патология в норадренергической системе может привести к наблюдаемой дисфункции миндалины. Безусловно, прием β-адренергического блокатора пропранолола, как и повреждение миндалины, блокирует улучшение эпизодической памяти на эмоционально возбуждающие события, а также нарушает реакцию на печальные выражения лица.Второе предположение касается потенциальной значимости генетической информации и моделей мышей. Многие мышиные модели агрессии сосредоточены на повышенной реактивной агрессивной реакции на вторжение. Однако недавно была разработана модель мыши без функционального белка “tailless”. Ген “tailless” является членом суперсемейства генов, кодирующих транскрипционные факторы типа лиганд-активируемых ядерных рецепторов, и экспрессируется в мозге беспозвоночных и позвоночных. Интересно, что у мышей, лишенных функционального tailless белка, наблюдается уменьшение объема амигдалоидов. Более того, они проявляют повышенную агрессию даже к сородичам, а у самок отсутствует нормальный материнский инстинкт.

Хотя в настоящее время трудно экстраполировать эти данные на понимание психопатии, изучение таких животных должно позволить молекулярный подход к пониманию генетической архитектуры переднего мозга. Эти данные, несомненно, окажут неоценимую помощь в углублении нашего понимания психопатии.

Образ жизни людей с психопатией

Образ жизни человека с психопатией может быть отягощен любыми нейробиологическими изменениями. Одной из особенностей, связанных с психопатией, является злоупотребление психоактивными веществами. Это может способствовать явным нарушениям. Например, было показано, что хроническое злоупотребление амфетамином приводит к нарушению функций, опосредованных ОФК. В этом контексте интересно отметить, что, хотя показатели, требующие участия миндалины, значительно ухудшаются как у взрослых с психопатией, так и у детей с психопатическими тенденциями, показатели, требующие участия OFC, значительно ухудшаются только у взрослых. Это, конечно, может быть отражением хода развития расстройства. Однако, в качестве альтернативы, это может быть отражением образа жизни человека с психопатией, где злоупотребление психоактивными веществами взаимодействует с основной патологией и приводит к дополнительной патологии OFC.

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Выводы

Патология лиц с психопатией негативно влияет на два процесса, необходимых для социализации, т.е. аверсивное обусловливание и инструментальное обучение. Считается, что это происходит в результате дисфункции миндалины, потенциально усугубляемой дисфункцией OFC. Однако причины этой дисфункции остаются неизвестными. В этом может быть замешана норадренергическая система, но почему эта система дисфункционирует, опять же, неизвестно. Ответ, вероятно, будет получен после понимания генетической архитектуры и морфогенеза передних отделов мозга.

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