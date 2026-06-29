НЛП — что это такое в психологии: простыми словами и примеры

Обновлено: 10 августа 2026. Автор — Александр Коридзе, психолог, НЛП-тренер, автор книги «НЛП работает?!»

НЛП (нейролингвистическое программирование) — это набор психологических техник, подсмотренных у лучших терапевтов и коммуникаторов и упакованных в понятные алгоритмы. Работает это так:

Нейро — работа нервной системы: мысли, эмоции, телесные реакции.

— работа нервной системы: мысли, эмоции, телесные реакции. Лингвистическое — язык, которым человек описывает свой опыт.

— язык, которым человек описывает свой опыт. Программирование — устойчивые алгоритмы поведения, которые можно переписать.

Логика простая: если кто-то уже умеет делать то, чему вы хотите научиться, — его «рецепт» можно разобрать и повторить.

Кратко о главном

Расшифровка. НЛП — нейролингвистическое программирование: нервная система, язык и устойчивые алгоритмы поведения. В английском — NLP, Neuro-Linguistic Programming.

НЛП — нейролингвистическое программирование: нервная система, язык и устойчивые алгоритмы поведения. В английском — NLP, Neuro-Linguistic Programming. Кто придумал. НЛП придумали Ричард Бэндлер и Джон Гриндер в начале 1970-х в Калифорнийском университете в Санта-Крузе. Они разбирали работу Пёрлза, Сатир и Эриксона.

НЛП придумали Ричард Бэндлер и Джон Гриндер в начале 1970-х в Калифорнийском университете в Санта-Крузе. Они разбирали работу Пёрлза, Сатир и Эриксона. Где применяется. НЛП применяют в трёх областях: работа с собой (цели, состояния, страхи), работа с другими (переговоры, продажи, терапия) и работа с системами (анализ процессов).

НЛП применяют в трёх областях: работа с собой (цели, состояния, страхи), работа с другими (переговоры, продажи, терапия) и работа с системами (анализ процессов). Что говорит наука. Как единый метод НЛП доказательной базы не имеет: обзор Sturt и коллег (2012) отобрал 10 исследований из 1 459 найденных. Отдельные механизмы изучены лучше самого НЛП.

Как единый метод НЛП доказательной базы не имеет: обзор Sturt и коллег (2012) отобрал 10 исследований из 1 459 найденных. Отдельные механизмы изучены лучше самого НЛП. С чего начать. Начинать стоит с изучения статьи «Техники НЛП»: эта обзорная статья даст представление о том, что вообще есть в НЛП. А затем переходить к конкретным техникам.

В этой статье вы узнаете, что такое НЛП и где оно применяется, что из метода подтверждено исследованиями, а что осталось мифом, и с чего начать пробовать техники самому. Объясняю по шагам и простым языком, на бытовых примерах: реклама, переговоры, семейные разговоры, работа с собственными целями.

Рекомендации по чтению - пробегите блок глазами, потом открывайте по оглавлению нужный раздел.

Содержание

Что такое НЛП простыми словами

Нейролингвистическое программирование — это сборник психологических техник, которые подсмотрены у лучших терапевтов и коммуникаторов, а затем упакованы в понятные алгоритмы. Кто-то уже умеет делать то, чему вы хотите научиться, — НЛП предлагает повторить его «рецепт».

Расшифрую аббревиатуру.

Нейро — про нервную систему. Любая мысль, эмоция или привычка — это результат работы нейронов. 86 миллиардов клеток передают друг другу сигналы. Всё, что мы делаем и чувствуем, — это активность мозга.

Лингвистическое — про язык. Слова не просто описывают реальность — они её формируют. Скажите человеку «ты гений» и «ты идиот» — у него в мозге включатся разные нейронные сети. Те же слова, но разные последствия.

Программирование — про устойчивые алгоритмы. Привычки, реакции, стратегии поведения — это программы нервной системы. Хорошая новость: программы можно обновлять. Плохая: для этого мало «позитивно мыслить» — нужно реально что-то делать.

Расшифровка аббревиатуры НЛП: нейро, лингвистическое, программирование Нейро Нервная система 86 млрд нейронов Мысли + эмоции Телесные реакции Лингвистическое Язык и речь Слова формируют опыт Мета-модель / Милтон-модель Вопросы vs внушение Программирование Алгоритмы поведения Привычки и реакции Стратегии успеха Возможность смены

Если совсем коротко и понятно: НЛП изучает, как люди «запрограммированы» собственным опытом, и предлагает способы переписать неудачные программы на более полезные.

Почему может не сработать: если ждать от НЛП готовых ответов без собственной практики — разочарование неизбежно. Это навык, не таблетка. Как и любой навык, он требует тренировки. Просто прочитать описание техники недостаточно — нужно пробовать, ошибаться и пробовать снова.

Аналогия. Представьте, что мозг — это компания, где работают отделы, а в каждом отделе — сотрудники-нейроны. Чем чаще сотрудники общаются, тем крепче связи. Переработки плохо влияют, а фирма постоянно адаптируется. НЛП — это инструмент, который помогает наладить работу этой «компании»: усилить нужные связи, ослабить вредные и создать новые.

Как ещё пишут НЛП и с чем его путают

Речь везде об одном и том же — нейролингвистическом программировании. Разница только в опечатках и искажениях названия.

ЛНП, НПЛ, НЛПи — перестановки и опечатки. Тема одна.

— перестановки и опечатки. Тема одна. NLP — то же самое латиницей. Но здесь есть подвох, о нём ниже.

— то же самое латиницей. Но здесь есть подвох, о нём ниже. «Нейролептическое программирование» — самая живучая ошибка. Нейролептики — препараты для лечения психозов, к НЛП они отношения не имеют.

— самая живучая ошибка. Нейролептики — препараты для лечения психозов, к НЛП они отношения не имеют. «Нервно-лингвистическое», «нейропсихологическое», просто «лингвистическое программирование» — искажения официального названия.

— искажения официального названия. «Программирование человека» — так тему ищут те, кто аббревиатуры не знает, а разговоры про «зомбирование» слышал.

NLP — это две разные вещи

Под аббревиатурой NLP скрываются две несвязанные области: психологический подход Бэндлера и Гриндера и раздел искусственного интеллекта, который занимается обработкой текста. Общего у них — только слово «лингвистический» в названии.

НЛП (психология) NLP (технологии) Полное название Нейролингвистическое программирование, Neuro-Linguistic Programming Natural Language Processing, обработка естественного языка О чём Как человек воспринимает опыт, описывает его словами и меняет свои реакции Как научить машину разбирать и порождать человеческий текст Кто применяет Психологи, коучи, переговорщики, тренеры Инженеры машинного обучения, разработчики языковых моделей Где вы это встречали Тренинги, книги по влиянию, психотерапия Голосовые помощники, автопереводчики, чат-боты

Совпадение случайное. Если вы пришли за устройством языковых моделей — эта статья не о том. Дальше речь только о психологии.

Кто и когда создал НЛП

НЛП создали в начале 1970-х Ричард Бэндлер и Джон Гриндер в Калифорнийском университете в Санта-Крузе — под научным попечительством антрополога и кибернетика Грегори Бейтсона. Бэндлер был студентом-математиком и увлекался психотерапией, Гриндер — профессиональным лингвистом.

Вопрос, с которого всё началось: почему одни терапевты добиваются результата, а другие с тем же образованием — нет? Ответ искали в поведении: брали записи сессий и разбирали по репликам — какие вопросы задаёт терапевт, когда меняет темп, что делает голосом.

Разбирали троих:

Фриц Пёрлз — гештальт-терапия. От него в НЛП пришла работа с частями личности и техника пустого стула.

— гештальт-терапия. От него в НЛП пришла работа с частями личности и техника пустого стула. Вирджиния Сатир — семейная терапия. От неё — умение переформулировать сказанное так, чтобы конфликтующие стороны услышали друг друга.

— семейная терапия. От неё — умение переформулировать сказанное так, чтобы конфликтующие стороны услышали друг друга. Милтон Эриксон — гипнотерапия. От него — целый пласт речевых конструкций, который позже назвали Милтон-моделью.

1975 год — выходит «Структура магии», первая книга. 1980-е — к работе подключается Роберт Дилтс и достраивает модели, включая пирамиду логических уровней. Тогда же Бэндлер и Гриндер расходятся, и единого «официального НЛП» с тех пор не существует — есть школы, которые спорят между собой.

В Россию НЛП пришло в 1990-е — и пришло через бизнес-тренинги, а не через университеты. Это важная деталь для понимания репутации метода: в англоязычном мире НЛП хотя бы пытались проверять в лабораториях, а к нам оно приехало сразу в упаковке «научим управлять людьми за два дня». Отсюда и устойчивая ассоциация с сомнительными семинарами, которую метод тащит за собой до сих пор.

Основы НЛП: 5 базовых принципов

В основе НЛП лежат пресуппозиции — рабочие допущения о том, как устроены люди и мир. Эти утверждение помогают быстрее и легче обучиться и применять техники НЛП.

«Карта — не территория». У каждого своя картина реальности, собранная из личного опыта. Люди спорят не о фактах, а о картах. На практике: прежде чем доказывать свою правоту, узнайте, как ситуация выглядит с той стороны. У опыта есть структура. Если человек делает что-то хорошо, это не «талант», а последовательность действий, которую можно разобрать и повторить. На практике: спрашивайте у мастеров не «как ты это делаешь», а «что именно ты делаешь первым». Смысл сообщения — в реакции, которую оно вызвало. Не в том, что вы имели в виду. На практике: если вас поняли не так, менять надо формулировку, а не собеседника. Нет поражений, есть обратная связь. Неудачный результат — это информация о том, что не сработало. На практике: после провала спрашивайте «что я сделал хорошо, а что нужно улучшить.» За любым поведением стоит позитивное намерение. Даже разрушительное поведение чему-то служит — защите, вниманию, безопасности. На практике: прежде чем ломать привычку, выясните, какую задачу она решает.

Важно. Базовых присуппозиций в НЛП 10, другие авторы также дополняли и своими пресуппозициями. Кроме того есть и пресуппозиции боевого НЛП. Развёрнутый разбор всех базовых принципов — в статье про пресуппозиции НЛП.

НЛП в психологии: что это и чем отличается

НЛП в психологии — это прикладной инструментарий. Академическая психология строит теории и проверяет их экспериментами; НЛП собиралось из наблюдений за практикой и держится на принципе «работает — используй».

Вот ключевое отличие:

НЛП Академическая психология Метод Моделирование успеха Теории и гипотезы → эксперименты Девиз «Работает — используй» «Требует доказательств» Кто применяет Психологи, коучи, бизнес-тренеры Дипломированные психотерапевты Научная база Нейрофизиология, условные рефлексы Эмпирические исследования, РКИ Статус Прикладной набор моделей Научная дисциплина

Теперь конкретные примеры того, как НЛП используется психологами.

КПТ и фокусы языка. В когнитивно-поведенческой терапии есть техника «сократический диалог» — терапевт задаёт вопросы, которые мягко подталкивают клиента к пересмотру иррациональных убеждений. Это, по сути, урезанный вариант фокусов языка. Только в КПТ это оформлено как научно обоснованный протокол, а в НЛП — как речевой шаблон. Инструмент один, упаковка разная.

Раппорт в терапии. Любая психологическая интервенция начинается с установления доверительного контакта. Психотерапевт, сам того не осознавая, использует подстройку: отражает позу клиента, его темп речи, дыхание. В НЛП это делают осознанно. Как показали Chartrand и Bargh (1999) в эксперименте с эффектом хамелеона, люди неосознанно копируют позы и жесты собеседника, и это повышает взаимную симпатию.

С чем НЛП часто путают

Подход Чем похож на НЛП Чем отличается КПТ Работает с убеждениями и их переоценкой Протоколы прошли рандомизированные исследования и входят в клинические рекомендации Эриксоновский гипноз Милтон-модель выросла из моделирования речи Эриксона Работает через транс, это отдельная дисциплина со своей подготовкой Коучинг Постановка целей, работа с ресурсами Не работает с травмой и симптомами — только с задачами развития Психолингвистика Оба слова про язык и мышление Академическая наука о речи и её порождении. Общего с НЛП — корень в названии

«НЛП-терапия» — это психотерапия?

Нет. Термин «НЛП-терапия» встречается в рекламе курсов, но юридического и клинического содержания за ним нет. НЛП-практик — это первая ступень сертификации в НЛП (дальше идут Мастер и Тренер): статус человека, который прошёл курс и владеет базовыми техниками — раппортом, якорением, работой с целями. Это не врач и не клинический психолог; сертификат НЛП-практика не даёт права ставить диагнозы и лечить психические расстройства. Техники НЛП может использовать психотерапевт как дополнение к своему методу — и это нормально. А вот «пройду курс и буду лечить» — не работает ни юридически, ни по сути.

Ключевая мысль простыми словами: НЛП описало как алгоритм то, что делали успешные психологи. Отрицать полезность этих приёмов — значит отрицать вклад Пёрлза, Сатир, Эриксона и Павлова. Но и выдавать удачную упаковку за научное открытие не стоит.

Как работает НЛП: механизм

**НЛП работает не с «подсознанием», а с цепочкой из четырёх звеньев: восприятие, внутренняя карта, язык, поведение — именно в этом порядке. **

Разберу по шагам.

Звено 1. Восприятие. Информация приходит через органы чувств — в НЛП это называют VAKOG по первым буквам модальностей. Поток огромный, целиком в сознание он не проходит.

Звено 2. Внутренняя карта. Мозг сжимает поток тремя способами: обобщает («начальники всегда придираются»), искажает («он молчит — значит, злится») и опускает («я не заметил, что он трижды меня похвалил»). На выходе — урезанные модели реальности. Та самая карта, которая не территория.

Звено 3. Язык. Карта проговаривается словами — вслух или про себя. И вот здесь интересное: формулировка не просто описывает состояние, она его удерживает. «Я не умею выступать» и «я пока не научился выступать» — две разные программы.

Звено 4. Поведение. Из карты и её описания рождается реакция: голос садится, ладони потеют, вы отказываетесь от выступления.

Аналогия. Это похоже на съёмку и монтаж. Камера снимает всё подряд (восприятие), монтажёр вырезает 99 % материала и склеивает свою версию (карта), диктор наговаривает закадровый текст (язык) — а зритель реагирует уже на готовый ролик. НЛП позволяет пересобрать ролик так как нравится вам.

Отсюда и вся классификация приёмов: одни работают со звеном «карта» (рефрейминг, субмодальности), другие со звеном «язык» (метамодель, фокусы языка), третьи со звеном «реакция» (якорение). Полный разбор — в гиде по техникам НЛП.

Где применяется НЛП: три области

НЛП можно разделить на три большие области: работа с собой, работа с другими и работа с системами. В каждой — свои техники и свои задачи.

Для себя: личностный рост и изменения

Работа с собственными состояниями — самая доступная точка входа в НЛП. Техники для себя не требуют второго участника и работают даже при минимальной практике: постановка целей, работа со страхами, изменение привычек.

Пример: хорошо сформулированный результат (ХСР). Это базовая техника НЛП для постановки целей. Вместо «хочу перестать бояться переговоров» вы формулируете: «Я спокойно и уверенно провожу переговоры, чувствую контроль над ситуацией». Это лишь один пункт ХСР, но уже он один активирует совершенно разные нейронные связи и программы.

Пример из моего опыта: ко мне пришёл предприниматель, который годами ставил цели в формате «не хочу прогореть на сделке». Большая часть его мыслительных ресурсов тратилась на то чтобы избежать неприятностей вместо поиска возможностей. Переформулирование задачи в “хочу заключить сделку выгодную обоим сторонам” стала первым шагом к изменениям в его поведении.

Для других: коммуникация и влияние

Работа с другими строится на трёх китах: подстройка (присоединение), раппорт (доверие) и ведение (изменение состояния собеседника). Без первого два остальных не работают. Отсюда — переговоры, продажи, управление, педагогика, психотерапия.

Ключевые техники:

Раппорт и подстройка — установление доверительного контакта через отзеркаливание позы, темпа речи, дыхания собеседника. Без раппорта большинство техник НЛП не работает. Подробно — в статье про раппорт в НЛП.

— установление доверительного контакта через отзеркаливание позы, темпа речи, дыхания собеседника. Без раппорта большинство техник НЛП не работает. Подробно — в статье про раппорт в НЛП. Ведение — после подстройки вы можете менять состояние собеседника (успокоить, воодушевить). Если вы подстроились к темпу речи партнёра и начали говорить медленнее — он замедлится за вами.

— после подстройки вы можете менять состояние собеседника (успокоить, воодушевить). Если вы подстроились к темпу речи партнёра и начали говорить медленнее — он замедлится за вами. Фокусы языка — речевые шаблоны для работы с убеждениями. Всего их 14, и каждый позволяет изменить восприятие ситуации через смену «рамки».

С системами и информацией

НЛП-модели — логические уровни, S.C.O.R.E., ТОТЕ (Test-Operate-Test-Exit: «проверка — действие — проверка — выход»), метапрограммы — применяются для анализа бизнес-процессов, организационного консалтинга и стратегического планирования.

Три области применения НЛП: с собой, с другими, с системами Области применения НЛП С собой Цели (ХСР) Страхи и привычки Убеждения Ресурсные состояния С другими Переговоры / продажи Раппорт / подстройка Фокусы языка Психотерапия С системами Анализ бизнеса Логические уровни Метапрограммы Страт. планирование

Ключевая мысль простыми словами: НЛП даёт инструменты для трёх типов задач: разобраться в себе, лучше понимать других и эффективнее работать с информацией.

Как по-разному применяют НЛП: нейтрально, в терапии, «по-боевому»

По тому, как используются техники, НЛП делится на нейтральное, терапевтическое и — да, такое тоже есть — боевое.

Нейтральное применение

Это диагностика без вмешательства: вы смотрите на структуру коммуникации или бизнес-процесса и выделяете сильные и слабые места. Менять что-то или нет — решать вам. Разбор процессов через ТОТЕ и S.C.O.R.E., оценка коммуникации в команде, карьерное консультирование.

Терапевтическое применение

Это использование техник для психотерапевтических изменений: снятие фобий (техника «Кинотеатр»), работа с болью, стирание нежелательных реакций (коллапс якорей). Волков (2024) описывает НЛП как одно из самых популярных направлений прикладной психологии — от психотерапии и педагогики до бизнеса и управленческого консалтинга. Но это утверждение о распространённости метода — не о доказанной эффективности перечисленных техник. Популярность и доказанность — разные вещи, и ниже я разбираю вторую отдельно.

Боевое НЛП — что это?

Боевое НЛП — это те же техники, развёрнутые на скрытое и недоброжелательное воздействие: манипуляции, политические технологии, жёсткие переговорные приёмы.

Важно понимать: не НЛП придумало негативные техники — оно их описало. Описало, чтобы понять механику и научиться противостоять. А разрабатывают приёмы влияния совсем другие люди — в нейромаркетинге и лабораториях поведенческих наук (такая, кстати, есть у Сбербанка. Как думаете, зачем коммерческой организации подобные исследования?). В 2026 году к этому добавились технологии искусственного интеллекта.

Как знание боевого НЛП может помочь? Есть семьи, где его применяют неосознанно: «ты неумеха», «кому ты будешь без меня нужна», «из тебя только дворник вырастет». Родители и близкие часто оказываются самыми «одарёнными» практиками боевого применения. Знание этих приёмов помогает опознать происходящее и выйти из абьюзивных отношений. Подробный разбор — в статье про боевое НЛП.

Ключевая мысль простыми словами: ножом можно порезать хлеб или человека. Инструмент не бывает злым или добрым — злым бывает тот, кто его применяет.

Примеры НЛП в жизни

Вы сталкиваетесь с НЛП каждый день. Просто не знаете, что это оно. Пять примеров применения НЛП .

1. Реклама: якорение. Coca-Cola десятилетиями якорит Новый год через образ Деда Мороза в красном. Snickers — «Не тормози, сникерсни» (якорь на чувство голода). Запах в McDonald’s узнаётся без логотипа. Всё это якоря: нейтральный стимул склеивается с состоянием и потом вызывает его сам. Шкляр Т.Л. (к.э.н., МЭСИ, 2023) в исследовании «Якорение в политическом и экономическом маркетинге» подтверждает: механизм «стимул → реакция» работает в реальных рекламных кампаниях. Что делать: заметив, что вам «просто захотелось», спросите себя, какой стимул сработал за секунду до этого.

2. Продажи: подстройка. Опытные продавцы копируют темп речи клиента и используют его же слова: «вижу, что вы имеете в виду» — визуалу, «чувствую вашу озабоченность» — кинестетику. Работает не потому, что у клиента есть «ведущий канал» (эту идею наука как раз не подтвердила — см. раздел про исследования), а потому что человека располагает речь, похожая на его собственную. Что делать: если контакт возник подозрительно быстро, отложите решение на сутки.

3. Семья: непреднамеренные внушения. «У нас в роду все полные», «мужчины в этой семье не задерживаются», «нашей семье всегда везёт». Фразы повторяются годами и работают как программа: человек начинает подгонять поведение под описание. Что делать: выпишите три «семейных закона», которые вы слышали в детстве, и проверьте, где они управляют вами сейчас.

4. Переговоры: смена рамки. «Это дорого» → «это инвестиция, которая окупается за четыре месяца». Одно и то же число, разные рамки — и разное решение. Именно так работают фокусы языка: меняется не факт, а угол, под которым его смотрят. Что делать: услышав красивую переформулировку, верните разговор к цифрам.

5. Самопомощь: переформулировка цели. Самый простой и самый рабочий приём из всех. «Не хочу срываться на ребёнка» → «хочу говорить спокойно, даже когда устал». Мозг плохо обрабатывает отрицания: чтобы не думать о белой обезьяне, её сначала нужно представить. Что делать: возьмите любую свою цель, начинающуюся с «не», и перепишите через «хочу».

Ключевая мысль простыми словами: корпорации платят огромные деньги за то, чтобы их реклама «заякорилась» у вас в голове. Родственники делают то же самое бесплатно и без злого умысла.

Признаки того, что на вас применяют НЛП с целью манипуляций

Надёжный признак — не разовая ситуация, а повторяющийся паттерн. Ниже — маркеры, которые стоит замечать.

Что действительно наблюдаемо:

Неестественно точное копирование. Собеседник повторяет вашу позу, темп речи и даже дыхание с задержкой в пару секунд. Обычная подстройка выглядит небрежнее.

Собеседник повторяет вашу позу, темп речи и даже дыхание с задержкой в пару секунд. Обычная подстройка выглядит небрежнее. Вопросы, где любой ответ означает согласие. «Вам удобнее начать со вторника или с четверга?» — при том, что вы ещё не сказали «да».

«Вам удобнее начать со вторника или с четверга?» — при том, что вы ещё не сказали «да». отказ от цели или подавленное состояние после разговора. Вы воодушевленно пришли к подруге/начальнику рассказать о своих планах, а ушли подавленной и с сомнениями.

Вы воодушевленно пришли к подруге/начальнику рассказать о своих планах, а ушли подавленной и с сомнениями. Дефицит времени, возникший из ниоткуда. «Условие действует до вечера», «группа закрывается завтра».

«Условие действует до вечера», «группа закрывается завтра». Ваши слова возвращаются переопределёнными. Вы сказали «мне надо подумать», в ответ прозвучало «то есть вас в целом всё устраивает, остались детали».

Вы сказали «мне надо подумать», в ответ прозвучало «то есть вас в целом всё устраивает, остались детали». Ощущение после разговора: «я согласился, а почему — не понял». Самый честный маркер, потому что он про результат, а не про догадку.

Важно: ощущение «мной манипулируют» само по себе не доказывает ничего. Человек, настроенный искать манипуляцию, найдёт её и там, где собеседник просто настойчив или неловко волнуется. Похожий по смыслу эффект описан в другой области — в работе Atwood, Schachner и Mehr (2022) о синхронии в общении: участники сообщали о том эффекте, которого ждали, даже когда самого взаимодействия не было. Прямых данных о распознавании манипуляции в разговоре это исследование не даёт — я привожу его как аналогию. Паранойя не защищает — она портит вам все переговоры подряд. Опирайтесь на повторяемость паттерна, а не на одно неприятное впечатление.

Что делать, если сомневаетесь. Три действия, которые работают всегда:

Возьмите паузу. «Мне нужно подумать, я вернусь с ответом завтра». Почти все приёмы влияния держатся на темпе — пауза их обнуляет. Проговорите вслух то, что услышали, своими словами. «Правильно понимаю: вы предлагаете мне заплатить сегодня, а результат будет через полгода?» Формулировка вслух возвращает разговору конкретику. Спросите прямо о цели. «Какой результат этого разговора нужен вам?» Честный собеседник ответит, манипулятор начнёт уходить в сторону.

Подробнее о манипуляциях читайте в статье про боевое НЛП. В ней подробно разобрано из чего состоят манипуляции как им противостоять.

Работает ли НЛП: что говорят исследования

Как единый метод НЛП доказательной базы не имеет. Как набор приёмов, за каждым из которых стоит отдельно изученный механизм, — имеет частично. Разница между этими двумя утверждениями и есть весь спор о научности НЛП.

Что показал главный систематический обзор

Sturt и коллеги (2012), British Journal of General Practice. Исследователи прошлись по семи базам данных, нашли 1 459 публикаций, отобрали по критериям качества 10 исследований — из них 5 рандомизированных контролируемых. Положительный результат в пользу НЛП показало одно РКИ из пяти. Риск систематической ошибки в остальных был высоким или неопределённым из-за плохого описания методик.

Вывод авторов дословно по смыслу: свидетельств того, что НЛП-вмешательства улучшают связанные со здоровьем исходы, мало — и это отражает недостаток количества и качества исследований, а не доказанное отсутствие эффекта. Вторая половина фразы принципиальна. «Не доказано, что работает» и «доказано, что не работает» — разные утверждения.

Что опровергнуто конкретно

Здесь надо быть точным: опровергнута не вся конструкция, а её самая известная часть.

Ведущая репрезентативная система. одна из гипотезы НЛП звучала так: у каждого есть предпочитаемый канал восприятия (визуальный, аудиальный, кинестетический), он читается по речи и движению глаз, и подстройка под него делает коммуникацию эффективнее. Эту гипотезу проверяли много и последовательно — Sharpley (1984, 1987) разобрал 44 работы и нашёл всего шесть с результатами в пользу НЛП. Критический обзор Passmore и Rowson (2019) подводит итог жёстче: у идеи «ведущего канала», под который надо подстраиваться, эмпирической поддержки нет.

Ключи глазного доступа. Мета-анализ Wiseman и коллег (2012, PLoS ONE) с говорящим названием «The Eyes Don’t Have It» показал: корреляции между направлением взгляда и ложью статистически не значимы. Популярная поправка «у левшей схема зеркальная» проверки тоже не проходила.

Общая оценка корпуса. Witkowski (2010, Polish Psychological Bulletin) разобрал 63 исследования в индексируемых журналах: положительный результат показали 11. Kotera, Sheffield и Van Gordon (2019) в обзоре по применению НЛП в организациях отобрали 7 исследований и заключили: выгоды НЛП одновременно переоценены и недостаточно подтверждены.

Есть и более благоприятная оценка — метаанализ Zaharia, Reiner и Schütz (2015) в Psychiatria Danubina. Но он выполнен исследователями из самого НЛП-сообщества и сам признаёт нехватку качественных данных. Ссылаться на него как на аргумент я не стал бы.

Поворот, о котором обычно не рассказывают

Самое интересное в обзоре Sturt и коллег (2012) — не вывод, а раздел про ограничения исследования. Авторы объясняют, почему изучать НЛП методологически сложно: его техники пересекаются с методами, которые уже имеют доказательную базу. Их собственный перечень соответствий:

раппорт ≈ клиент-центрированное консультирование,

моделирование ≈ викарное научение (обучение через наблюдение),

хорошо сформулированный результат ≈ постановка целей (goal setting),

рефрейминг ≈ техники когнитивно-поведенческой терапии,

якорение ≈ классическое обусловливание.

Это пишут авторы критического обзора, не сторонники метода. И отсюда следует неудобный для обеих сторон вывод: спор «работает ли НЛП» во многом — это спор о названии. Как брендированный протокол — не доказано. Как набор переупакованных механизмов, каждый из которых изучен отдельно, — работает ровно в той мере, в какой работают исходные механизмы.

Сводка: что подтверждено, что опровергнуто, что не проверялось

Утверждение Статус На чём основано Подстройка под позу и жесты повышает симпатию Подтверждено для механизма Chartrand и Bargh (1999), эффект хамелеона. Оговорка: часть эффектов синхронии объясняется ожиданиями участников — Atwood, Schachner, Mehr (2022) Ассоциативная связь «стимул → состояние» существует (якорение) Подтверждено для механизма Классическое обусловливание, Павлов (1927); Петренко (2019) уточняет, что якорь содержит параметры условного рефлекса, но не сводится к нему Переоценка ситуации меняет эмоциональную реакцию (рефрейминг) Подтверждено для механизма Когнитивная переоценка в КПТ Мысленное проигрывание действия улучшает его выполнение Подтверждено для механизма Pascual-Leone и коллеги (1995): мысленная практика меняет корковые карты, а не только самоощущение Отдельная техника снижает фобию за одну сессию Подтверждено частично Arroll и коллеги (2017), РКИ по акрофобии, n = 98: 34,6 % против 15,2 % в контроле (p = 0,028). Единственное РКИ классической техники в чистом виде «Ведущая репрезентативная система» читается по речи и глазам, под неё надо подстраиваться Не подтверждено Sharpley (1984, 1987), Passmore и Rowson (2019), Wiseman и коллеги (2012) НЛП как терапевтический протокол улучшает исходы для здоровья Недостаточно доказательств Sturt и коллеги (2012) НЛП в бизнесе, обучении и организациях Проверялось мало и слабо Kotera, Sheffield, Van Gordon (2019); Волков (2024), Шкляр (2023) — без контрольных групп и рандомизации Пирамида логических уровней устроена именно так и уровни влияют друг на друга в этом порядке Не проверялось Авторская систематизация Дилтса. Удобная рамка для разговора, экспериментальных подтверждений нет

Моя позиция

Скажу прямо, потому что торговать оптимизмом здесь неуместно. Из всего корпуса НЛП я считаю рабочим то, что опирается на изученные механизмы: работа с формулировкой цели, рефрейминг, якорение ресурсного состояния, техники диссоциации при работе со страхами. Маркетингом я считаю обещание «читать людей как книгу» по глазам и жестам, «ведущий канал», к которому надо подстраиваться, и любые заявления о гарантированном результате за одну сессию.

Разница между этими двумя списками ровно в одном: за первым стоят исследования механизма, за вторым — красивая обложка семинара. Автор книги про НЛП, который говорит вам это на странице про НЛП, ничего не теряет — а вот доверие к остальному тексту, надеюсь, приобретает.

Нейрофизиологическая база техник

Почему отдельные приёмы дают эффект, несмотря на слабость НЛП как теории? Потому что под ними лежат механизмы, открытые и изученные задолго до НЛП и вне его.

Нейрофизиологическая база техник НЛП: якорение, раппорт, рефрейминг Техники НЛП — нейрофизиологическая база Якорение Условный рефлекс Павлов (1927) Петренко (2019) Раппорт Зеркальные нейроны Риццолатти (2004) Chartrand и Bargh (1999) Рефрейминг Когнитивная переоценка КПТ (Beck)

Якорение — это классическое обусловливание: нейтральный стимул, совпавший с сильным состоянием, начинает это состояние вызывать. Павлов описал механизм в 1927 году. Петренко А.И. (2019) уточняет важную деталь: якорь содержит параметры условного рефлекса, но не сводится к нему — он может ставиться однократно, тогда как рефлекс требует многократного подкрепления.

Раппорт — это зеркальная система и поведенческая синхронизация. Риццолатти и Крайгеро (2004) описали нейроны, которые активируются и при выполнении действия, и при наблюдении за ним. Chartrand и Bargh (1999) показали поведенческую сторону: люди неосознанно копируют собеседника, и это повышает симпатию.

Рефрейминг — это когнитивная переоценка, одна из самых изученных стратегий регуляции эмоций в КПТ. Меняется не событие, а его интерпретация — и вслед за интерпретацией меняется эмоция.

Почему может не сработать: механизм есть, а результата нет — обычная ситуация. Рефрейминг не сработает без установленного контакта. Визуальные техники не подходят тем, кто плохо визуализирует. И ни одна техника не работает «как по учебнику» без адаптации под конкретного человека и его историю.

Кому НЛП не подходит и когда нужен врач

НЛП не лечит психические расстройства. При клинической депрессии, тревожном расстройстве в остром состоянии, ПТСР, зависимостях, психотических состояниях и суицидальных мыслях нужен врач-психиатр или клинический психолог — не тренер и не коуч.

Границы самопомощи выглядят так:

Можно самостоятельно: переформулировать цели, работать с состоянием перед выступлением или переговорами, разбирать собственные речевые шаблоны, тренировать наблюдательность в общении.

переформулировать цели, работать с состоянием перед выступлением или переговорами, разбирать собственные речевые шаблоны, тренировать наблюдательность в общении. Только со специалистом: работа с травматичным опытом, фобиями, паническими реакциями, последствиями насилия. И отдельно: если вы всё же пробуете техники на себе и после первой-второй попытки состояние ухудшается — остановитесь и обратитесь к психотерапевту или психиатру. «Докручивать» технику самостоятельно в этот момент — худшее, что можно сделать.

Красные флаги при выборе специалиста:

обещание результата за одну сессию или «гарантия 100 %»;

уклончивые ответы на вопрос об образовании и квалификации;

предложение не обсуждать происходящее с близкими;

работа с диагнозом без участия врача.

С чего начать и что делать дальше

Начинайте с одной техники, а не с курса целиком. Курс даёт объём, но навык рождается только из повторения в реальной ситуации. Ниже — как использовать НЛП в быту, не дожидаясь обучения.

Упражнение «Первая техника за пять минут». Три шага, которые я советую всем, кто спрашивает, с чего начать:

Возьмите одну технику. Оптимальный первый выбор — переформулировка цели: перепишите любое своё «не хочу» в «хочу». Занимает пять минут, эффект заметен сразу. Примените её в бытовой ситуации. Не на переговорах года, а в разговоре с коллегой или в собственной голове перед сном. Запишите, что получилось. Без этого шага вы не отличите работающий приём от совпадения.

Если хотите системный старт с разбором техник на практике — у меня есть бесплатный курс НЛП для начинающих.

И последнее — то, что стоит сделать прямо сейчас, не откладывая. Проверьте: сколько ваших целей сформулированы через «не»?

Часто задаваемые вопросы

Как расшифровывается аббревиатура НЛП и что она означает?

НЛП расшифровывается как нейролингвистическое программирование. «Нейро» — про нервную систему и работу мозга, «лингвистическое» — про язык, которым человек описывает свой опыт, «программирование» — про устойчивые алгоритмы поведения и реакций. В английском варианте — NLP, Neuro-Linguistic Programming. Название придумали Ричард Бэндлер и Джон Гриндер в начале 1970-х годов.

Чем НЛП отличается от классической психологии и КПТ?

Академическая психология строит теории и проверяет их в контролируемых исследованиях. НЛП собиралось иначе — через наблюдение за тем, что уже работает у сильных практиков, и упаковку этого в алгоритмы. Отсюда разница в статусе: протоколы когнитивно-поведенческой терапии (КПТ) прошли рандомизированные исследования и входят в клинические рекомендации, а НЛП остаётся прикладным инструментарием без такой базы.

Работает ли НЛП на самом деле — что показывают исследования?

Как единый метод — доказательной базы нет. Систематический обзор Sturt и коллег (2012) из 1 459 публикаций отобрал 10 исследований и заключил: свидетельств пользы НЛП для здоровья мало. Важна вторая половина вывода — это отражает нехватку количества и качества исследований, а не доказанное отсутствие эффекта. Отдельные механизмы внутри НЛП изучены лучше самого НЛП.

Можно ли с помощью НЛП управлять человеком против его воли?

Нет. Скрытое влияние существует, но оно работает в узком коридоре: там, где человек уже колеблется, устал или доверяет говорящему. Заставить взрослого сделать то, что противоречит его интересам, парой фраз невозможно — иначе выборы и переговоры выигрывались бы одними тренерами. Без доверия и контакта техники не работают вовсе.

С чего начать изучать НЛП новичку самостоятельно?

Возьмите одну технику, а не курс целиком. Оптимальный первый шаг — переформулировать любую свою цель из «не хочу» в «хочу», потому что мозг плохо обрабатывает отрицания. Дальше пробуйте приём в бытовой ситуации и записывайте, что получилось. Книги без практики дают ноль. Работу с травматичным опытом самостоятельно не начинайте.

Проверь, что узнал

НЛП — это в первую очередь… A) Теория личности

B) Набор инструментов для коммуникации и изменений

C) Научная дисциплина

D) Раздел медицины Посмотреть ответ Правильный ответ: B. НЛП — прикладной инструментарий, собранный через моделирование успешных специалистов. Что означает часть «Нейро» в аббревиатуре НЛП? A) Нейронные сети компьютера

B) Связь с нервной системой и работой мозга

C) Нейтральное отношение к миру

D) Нейролептики Посмотреть ответ Правильный ответ: B. «Нейро» указывает на связь с нервной системой и активностью 86 млрд нейронов. Кого моделировали создатели НЛП? A) Фрейда, Юнга, Адлера

B) Пёрлза, Сатир, Эриксона

C) Павлова, Сеченова, Бехтерева

D) Спинозу, Декарта, Лейбница Посмотреть ответ Правильный ответ: B. Бэндлер и Гриндер разбирали работу Пёрлза (гештальт), Сатир (семейная терапия) и Эриксона (гипнотерапия). Какая идея НЛП не выдержала научной проверки? A) Что слова влияют на состояние

B) Что «ведущий канал» восприятия читается по глазам и речи

C) Что стимул может вызывать состояние

D) Что интерпретация события влияет на эмоцию Посмотреть ответ Правильный ответ: B. Гипотезу о ведущей репрезентативной системе и ключах глазного доступа не подтвердили ни Sharpley (1984, 1987), ни Wiseman с коллегами (2012). Что на самом деле показал систематический обзор Sturt и коллег (2012)? A) Что НЛП доказанно не работает

B) Что качественных исследований НЛП мало, и этого недостаточно для выводов о пользе

C) Что НЛП эффективнее КПТ

D) Что НЛП запрещено в медицине Посмотреть ответ Правильный ответ: B. Из 1 459 публикаций критериям соответствовали 10 работ. Авторы прямо оговорили: вывод отражает дефицит исследований, а не доказанное отсутствие эффекта.

Об авторе

Меня зовут Александр Коридзе. Я психолог, НЛП-тренер, автор книги «НЛП работает?!», вошедшей в ТОП-10 книг по НЛП в России. Более 10 лет практики, лично провёл 2 314 часов консультаций и более 700 тренингов. ТОП-50 лекторов России (Российское общество «Знание», 2021). Сертифицированный КПТ-терапевт, NLP Master Trainer. Работаю интегративно: НЛП + когнитивная психология + нейрофизиология + эриксоновский гипноз.

Дата публикации: 29 июня 2026. Обновлено: 10 августа 2026.

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