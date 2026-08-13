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НЛП для женщин: техники для отношений, карьеры и защиты
НЛП для женщин — это те же техники нейролингвистического программирования, разобранные на ситуациях, с которыми женщины приходят на консультации чаще всего: отношения, давление в коллективе, самореализация, воспитание детей, защита от манипуляций.
Статья даёт обзор по контекстам: что применимо и какого результата ждать. Пошаговые протоколы разобраны на страницах самих техник. Начинающим стоит посмотреть, что такое НЛП.
Кратко о главном
- Женское НЛП — это обычное НЛП в женских контекстах: механика техник от пола не зависит, различаются ситуации
- В отношениях работает улучшение контакта и собственной устойчивости: слышать партнёра, видеть свои повторяющиеся сценарии, отпускать прошлое
- Воздействие выдают три признака: собеседник копирует вашу позу и темп речи, разговор уходит в заряженные воспоминания, решать просят сразу
- Книги по НЛП для женщин дают язык и рамку подхода; обещания гарантированного результата в отношениях остаются маркетингом обложки
- Самопомощь уместна с волнением, самооценкой и привычными реакциями; насилие, депрессия, панические атаки и зависимость требуют специалиста
Контексты идут по очереди: книги, отношения, защита от воздействия, самооценка, работа, дети. Показываю и обратную сторону: где НЛП даёт результат, а где бессильно. Читать подряд не обязательно — выберите свою ситуацию в содержании.
Содержание
- Существует ли отдельное НЛП для женщин
- Какая техника нужна в вашей ситуации
- Книги по НЛП для женщин: что читать
- НЛП в отношениях с мужчиной
- Как НЛП применяют против вас и как это распознать
- Саморазвитие: работа с состоянием и самооценкой
- Карьера, коллектив и синдром самозванца
- Воспитание детей: что даёт НЛП матери и ребёнку
- Где заканчивается самопомощь
- Работает ли НЛП: что говорят исследования
- С чего начать: первая неделя
- Часто задаваемые вопросы
- Проверь, что узнал
- Источники
- Об авторе
Существует ли отдельное НЛП для женщин
«Женское НЛП» — рабочее название для практики, где стандартные техники применяют к женским жизненным ситуациям. В поиске эту тему называют по-разному: НЛП для женщин, НЛП для девушек, женское НЛП — речь об одном и том же. Подстройка, рефрейминг, постановка цели работают одинаково у мужчины и у женщины: техника имеет дело с процессом мышления, а процесс у людей общий. Отдельного набора приёмов «для женщин» в НЛП не разработано.
Роль играют общественные и культурные ожидания: от женщин чаще ожидают подстройку снизу , чем на равных или сверху.
Техника вмешивается в форму опыта, оставляя содержание вашим: меняется дистанция до образа ситуации, привязка состояния к сигналу, формулировка цели.
Аналогия. Клавиатура одинаково набирает служебную записку и письмо близкому: различается текст и цена опечатки.
В женской практике чаще других повторяются пять контекстов.
- Отношения и выбор партнёра. Повторяющийся тип мужчины, похожий финал, вопрос «почему опять так».
- Давление в коллективе. Начальник мужчина переводит рабочее в личное. На совещании голос “звучит тише”, идею приписывают другому. При повышении женщины-коллеги завидуют и плетут интриги.
- Воспитание детей. За срыв платят дважды: реакцией ребёнка сейчас и виной вечером.
- Защита от манипуляций и абьюза. Распознать давление нужно раньше, чем оно станет нормой дома.
- Самооценка. Синдром самозванки, отличницы.
- Здоровье. Восприятие своего тела, запрет на получение удовольствия.
Это статистика обращений на консультациях, а не устройство психики. Мужчины приходят с похожими темами, но различается пропорция и то, что болит сильнее.
Ключевая мысль простыми словами. Инструмент один на всех. Женским его делает ситуация, в которой вы его достаёте.
Какая техника нужна в вашей ситуации
Технику НЛП выбирают по типу задачи. Задач пять: вернуть контакт, разобрать повторяющийся сценарий, сменить своё состояние перед важным разговором, довести желание до проверяемой цели, снять эмоциональный заряд с воспоминания. Опознайте свою задачу — и дальше достаточно одного протокола, разобранного на отдельной странице.
Разделы дальше идут по частоте запросов. Сплошное чтение не требуется: таблица работает как точка входа.
|Ситуация
|Что помогает
|Подробно
|Спорю с мужем с первых фраз
|Раппорт — возвращает контакт
|Раппорт в НЛП
|Повторяю сценарий в отношениях
|ТОТЕ — покажет, где цикл замкнут
|Модель ТОТЕ
|Хочу разлюбить человека, не отпускаю бывшего
|Отсушка — снимает заряд образа
|Техника «Отсушка»
|Воспоминание бросает в дрожь
|Кинотеатр — гасит заряд эпизода
|Кинотеатр в НЛП
|Перед совещанием дрожат руки
|Круг совершенства — вход в ресурс
|Круг совершенства
|Меня стопорит «я не потяну»
|Фокусы языка — пересборка убеждения
|Фокусы языка
|Хочу сменить работу, цель размыта
|ХСР — семь критериев цели
|ХСР: постановка цели
|Планы на год остаются абстракцией
|Линия времени — образ будущего
|Линия времени
|Разрываюсь между работой и семьёй
|Интеграция частей — общая ценность
|Интеграция частей
|Бросаю привычку и срываюсь
|Рефрейминг — намерение за поведением
|Шестишаговый рефрейминг
|Занимаюсь чужим делом
|Пирамида Дилтса — уровень сбоя
|Пирамида Дилтса
|Ссоры с ребёнком идут по кругу
|Три позиции — взгляд со стороны
|Три позиции восприятия
Механизм и шаги всех техник — полный каталог техник НЛП.
Книги по НЛП для женщин: что читать
Лучшие книги по НЛП для женщин собраны в трех изданиях: «НЛП. Игры, в которых побеждают женщины» Анвара Бакирова, «НЛП для счастливой любви» Евы Бергер, «Я, мужчина и НЛП» Дианы Балыко. Все четыре собирают приёмы общения для бытовых ситуаций и дают базовый словарь подхода.
Анвар Бакиров, «НЛП. Игры, в которых побеждают женщины». «БОМБОРА», 2018, 352 страницы, ISBN 978-5-04-091636-8. В предисловии автор отказывается обещать счастье и называет содержание рецептами успеха. Первая глава разбирает походку и впечатление, дальше в том же ключе: самопрезентация, речь, поведение на людях. Подойдёт для живого входа в тему; глубины работы с тяжёлыми состояниями нет.
Ева Бергер, «НЛП для счастливой любви. 11 техник». Компактный набор приёмов для новых и сложившихся отношений. Рамку задаёт название: одиннадцать техник, обещающих влюбить, соблазнить и женить. Такую рамку я не разделяю — техника меняет ваше поведение, а выбор остаётся за другим человеком. Если хотите гармоничные и долгие отношения - строить их надо без манипуляций.
Диана Балыко, «Я, мужчина и НЛП». Двадцать практик вокруг идеи управления партнёром: доверие выстраивают, чтобы затем вести. Замечание то же: управление другим человеком как цель мне не близко, упражнения на наблюдательность при этом рабочие.
Чего от таких книг ждать. Восемь отзывов на книгу Бакирова дают средний балл 4,4, и в них повторяется один сюжет: пригодились самые простые вещи — раппорт и якорение, опробованные на коллегах и близких. Претензии тоже общие: формат «десять шагов к чему угодно» опознают как заимствование из американской поп-психологии, а разочарование звучит так — пришла за техниками, получила общие слова.
Все четыре дают словарь и способ посмотреть на свою ситуацию со стороны. Дальше решает число повторений на собственном материале. Более широкий выбор изданий — в подборке книг по НЛП; свой разбор доказательной базы метода я вынес в книгу «НЛП работает?!».
Ключевая мысль простыми словами. Книга показывает инструменты и объясняет их устройство; пользоваться ими вы учитесь в своих разговорах.
НЛП в отношениях с мужчиной
В отношениях с мужчиной применяют четыре техники НЛП: раппорт — чтобы восстановить контакт и быть услышанной, модель ТОТЕ — чтобы найти точку, где повторяющийся сценарий уходит на новый круг, отсушку — чтобы снять эмоциональный заряд с завершённых отношений, коллапс якорей — чтобы разобрать сигналы, возвращающие в прошлое. Все четыре работают с той стороной, которая вам доступна: с вашим вниманием, речью и реакциями.
Как располагать к себе
Раппорт держится на трёх действиях. Калибровка — вы отмечаете изменения в состоянии собеседника, не объясняя их сразу: сменился темп речи, стал короче ответ, изменилось дыхание. Подстройка — присоединяетесь к тому, что отметили: к темпу, громкости, позе, ключевым словам. Ведение — меняете собственный ритм и наблюдаете, идёт ли собеседник за вами. Механизм и научная база разобраны в статье «Раппорт в НЛП».
Экологичность здесь сводится к одному правилу. Копирование один в один читается как передразнивание, и разговор закрывается: подстраиваются с задержкой в несколько секунд и сразу по двум-трём каналам.
Раппорт нужен, чтобы вас услышали. Ваша фраза доходит до человека, который в этот момент не занят обороной, — это всё, что он даёт, и этого обычно достаточно.
В переписке и на расстоянии
Классическая подстройка опирается на позу, дыхание и голос. В переписке этих каналов нет, и остаются другие: длина сообщений, темп ответов, лексика и характерные словечки, эмодзи, время суток, в которое человек пишет. Ответ на десять абзацев на его две строки разрывает ритм так же, как перебивание в живом разговоре.
Теряется калибровка. В разговоре реакция видна сразу, в переписке между вашей фразой и ответом стоит пауза — и заполняете её вы сами. Интонацию читающий домысливает, обычно в сторону худшего: сухое «хорошо» превращается в обиду, час молчания — в охлаждение. Поэтому догадку о состоянии в переписке лучше проверять вопросом, а выводы откладывать до голоса.
Почему повторяется один и тот же сценарий
Начните с вопроса о метафоре - «что для меня отношения». Ответ приходит образом: растение, которое двое поливают по очереди, или поле боя, где нужно победить. Эта метафора отношений управляет поведением раньше любых решений — в первом случае вы делите заботу, во втором в каждом разговоре ищете, кто прав. Образ переписывается, и вслед за картинкой меняется то, что вы делаете в споре.
Второй инструмент — модель ТОТЕ, петля из проверки, действия, повторной проверки и выхода. На повторяющемся сценарии она показывает место, где вместо выхода начинается новый круг: конфетно-букетный этап проходит ровно, а на переходе к общему быту раз за разом повторяется одна и та же ошибка — как ступенька на знакомой лестнице, на которой оступаешься каждый раз, хотя лестницу знаешь наизусть. Разбор петли — в статье «Модель ТОТЕ».
Пример из практики. Клиентка пришла с повторяющимся финалом: конфетно-букетный период проходил хорошо, а при переезде к партнёру она начинала проводить с ним всё своё время, теряла собственные границы и интересы, и отношения заканчивались. Под этим лежал детский страх быть брошенной: меньше времени рядом — значит уйдёт. Работали линией времени, визуально-кинестетической диссоциацией, генератором нового поведения и шестишаговым рефреймингом, собирая новую модель поведения на месте старой. Через полгода отношения перешли в помолвку.
Когда пора заканчивать
Отсушка — техника НЛП, которая снижает эмоциональную значимость образа человека: образ становится тусклее, меньше и дальше, вместе с ним слабеет тяга. Память о человеке при этом сохраняется. Протокол разобран в статье «Отсушка».
Другой пример из практики: клиентка не могла начать новые отношения: после расставания мысли постоянно возвращались к бывшему партнёру. На отсушке мы мысленно вернули ей нематериальные ценности, которые она ему отдала, — любовь, заботу, уверенность в завтрашнем дне, радость к жизни. Эмоциональная зависимость ушла, человек остался в памяти как факт биографии. Теперь она смогла нормально ходить на свидания и вовлекаться в них эмоционально.
Ещё одна деталь: одна песня или знакомый запах возвращают в отношения, которых уже нет. Это якорь — сигнал, к которому когда-то было привязано состояние, и срабатывает он без вашего участия. Такие сигналы разбирают техникой коллапса якорей.
Как НЛП применяют против вас и как это распознать
Воздействие техниками НЛП распознают по четырём признакам: собеседник точно и мгновенно копирует вашу позу и темп речи, разговор раз за разом сворачивает к сильным воспоминаниям, тема резко меняется в момент вашего возражения, а решение просят принять немедленно. Каждый признак виден по действиям собеседника.
Граница, с которой начинается этот разговор
То, что в интернете продают под названием «НЛП техники манипулирования женщиной», собрано из трёх приёмов: подстройки, разрыва шаблона и якоря. Как противостоять влиянию НЛП, понятно из их устройства: каждый приём виден по действиям собеседника, и названный вслух он перестаёт работать.
ВАЖНО! Техники влияния не применяют к агрессору. Попытка переубедить, отзеркалить или сделать рефрейминг человеку, который вас унижает, толкает или бьёт - это не про техники: аккуратность он читает как сопротивление и усиливает нажим. Здесь работает выход из ситуации и помощь извне — близкие, кризисный центр, полиция, специалист. Приём коммуникации в этом месте не работает.
Схема, которую продают мужчинам
Сайты в топе выдачи продают мужчинам последовательность «переноса влюблённости»: располагающая обстановка, разговор о прошлой любви, подстройка под дыхание и позу, усиление эмоции и прикосновение в момент пика.
Изнутри это ощущается иначе. Вечер кажется необычно тёплым: свет, музыка и темп беседы собраны под вас. Чувство «мы знакомы сто лет» даёт совпадение по дыханию, позе и словам, которое считывается как близость. Дальше разговор уходит к первой влюблённости, и вы переживаете то тепло заново.
Эмоция поднята воспоминанием, а приписана тому, кто сидит рядом. Прикосновение в пике переживания становится якорем, и через неделю от того же жеста вас накрывает без повода.
Часто такие приемы добавляют внушениями. Подробнее о внушениях в статье «Внушения в НЛП».
Четыре признака
- Точное копирование позы и темпа речи без паузы. Экологичная подстройка мягче и с задержкой; заметность выдаёт спешку.
- Разговор возвращается к заряженным воспоминаниям — первой любви, обиде, потере. Так набирают эмоцию, чтобы связать её с собой. Или создать эмоциональные качели.
- Резкая смена темы или нестандартность поведения. Это разрыв шаблона; основано на том, что такое поведение сильнее запоминается, а также выбивает вас из привычного сценария реагирования.
- Требование решить прямо сейчас. Вам внушают чувство вины, что вы уже что то обязаны, раз согласились встретиться.
Газлайтинг и границы
Газлайтинг — способ вести разговор, где под сомнение ставят вашу способность воспринимать происходящее. Спор держится на факте: было или нет, во сколько, кто что сказал. Газлайтинг смещает предмет на вас: свидетельство обходят, вам приписывают ошибку восприятия.
Опору возвращают уточняющие вопросы к обобщениям — работа метамодели языка:
- «Ты всегда всё портишь» — что именно я сделала вчера.
- «Все считают тебя истеричкой» — кто именно и когда это сказал.
- «Тебе показалось» — какие слова прозвучали дословно.
Тему разбирает статья «Боевое НЛП»: она о том, как не давить на близких и как заметить давление на себе.
Саморазвитие: работа с состоянием и самооценкой
В работе над собой применяют четыре техники НЛП: пирамида логических уровней показывает, на каком уровне жизни стоит сбой, круг совершенства поднимает нужное состояние перед важным событием, линия времени упорядочивает отношение к прошлому и к планам, кинотеатр снимает заряд с тяжёлого воспоминания.
Пирамида логических уровней Дилтса раскладывает жизнь по уровням: что вы делаете, что умеете, во что верите и ради чего всё это. Сбой обычно лежит уровнем выше того, проблема. Подробнее в статье — уровни Дилтса.
Круг совершенства готовит состояние к разговору, выступлению, собеседованию: его собирают заранее и связывают с образом в который вы шагаете перед событием — круг совершенства.
Линия времени показывает, где во внутреннем опыте стоят вчерашний день и план на год. Нужна, когда прошлого не видно или заслоняет будущее — линия времени.
Кинотеатр снимает заряд с тяжёлого воспоминания: эпизод пересматривают как запись на экране, и заряд падает с каждым повтором. При травматичном опыте технику применяют только со специалистом — кинотеатр.
Кейс из практики: женщина строила карьеру, и после выговора появился страх разговоров с руководителем. Кинотеатром сняли заряд с эпизода, потом круг совершенства дал ей ресурсное состояние перед совещаниями. Общение вернулось в рабочий режим.
Уверенность считывают раньше слов: по осанке, темпу речи, готовности держать паузу и не заполнять её оправданием. Это метасообщение — невербальный слой, который собеседник ловит быстрее содержания фразы. Признаки идут следом за состоянием, а не наоборот: разбор сигналов уверенности и таблица замены — в статье «Метасообщение в НЛП». Представление о себе — тоже рабочий материал: его описывают и уточняют.
Ключевая мысль простыми словами. Состояние поддаётся тренировке, а самооценка подтягивается за опытом пройденных в нём ситуаций.
Карьера, коллектив и синдром самозванца
В работе и в коллективе НЛП решает четыре задачи: раппорт восстанавливает контакт с коллегами, фокусы языка позволяют выдерживать “словесные баталии”, ХСР доводит карьерное желание до проверяемой цели, шестишаговый рефрейминг вскрывает намерение за перфекционизмом. Синдром самозванца при этом разбирают на материале Я-концепции.
Кейс: эксперт не могла говорить на камеру. Проработали триггер, вызывающий скованность, я-концепцию ее как эксперта и генератор нового поведения для закрепления — она начала выступать и доносить экспертность. И главное - получать удовольствие, а не насилие над собой.
Я-концепция — ваши утверждения о себе как о специалисте, и синдром самозванца держится на них.
У перфекционизма есть защитное намерение, и шестишаговый рефрейминг ищет другие способы его закрыть.
Если работа и семья спорят как две части: обе хотят важного и договариваются на уровне общей ценности применяем технику — интеграция частей.
Воспитание детей: что даёт НЛП матери и ребёнку
В воспитании НЛП помогает как маме сохранить эмоциональный баланс, так и ребенку обучиться полезным навыкам в жизни. Диссоциацию и ассоциацию мама применяет к себе, чтобы удержать реакцию на грани срыва. Три позиции восприятия и стратегию Уолта Диснея осваивают вместе с ребёнком в игре: они учат видеть ситуацию чужими глазами и доводить мечту до реализации.
Как маме не сорваться
Диссоциация — взгляд на сцену со стороны, где в кадре видно и ребёнка, и вас; пары секунд там хватает, чтобы голос остался ровным. Обратный ход даёт ассоциация: вход внутрь переживания, когда нужно тепло.
Пример: Наталья срывалась на ребёнка криком: работа, усталость, спешка. Собрали ей ресурсное состояние с якорем, для острых ситуаций обучилась диссоциации. В результате она смогла сохранять спокойствие при истериках ребенка, которые, кстати, потом тоже сошли на нет.
НЛП навыки ребенка для успешной жизни
Три позиции восприятия позволяют в игровой форме рассмотреть конфликт с товарищем или причину запрета на “хотелку”. Первая позиция помогает понять свои желания, Вторая понять желания и чувства других людей, а третья - например семейные традиции или закон.
Стратегия Уолта Диснея — обучит ребенка реализации цели. Игра на три роли: мечтатель придумывает, реалист считает шаги, критик ищет слабые места.
Пример из практики: клиентка обратилась по поводу сына, десяти лет. Мальчик больше мечтал, чем делал. Она освоила стратегию Диснея и играла в неё с сыном, когда речь шла о целях. Мальчик взял все три роли, начал считать риски и делать шаги к цели. так он смог накопить на свой первый гаджет, о котором раньше только мечтал.
Где заканчивается самопомощь
Самостоятельное применение техник НЛП заканчивается там, где начинаются острые состояния и суицидальные мысли, посттравматическое расстройство, депрессия, панические атаки, зависимость и насилие в отношениях. Эти состояния ведёт врач или психотерапевт, и помощь начинается с обращения к нему, а не с выбора техники.
Таких ситуаций сотни, и различает их глубина причины. Самостоятельно техника помогает, когда задача видна целиком: привычная реакция, волнение перед событием, размытая цель — одна ситуация и один желаемый результат. Причину, уходящую в историю жизни, разбирают со специалистом: он видит реакцию со стороны.
Самопомощь требует ровного фона и позиции наблюдателя. В депрессии, в панике, в зависимости и после травмы сил хватает на то, чтобы держаться. При суицидальных мыслях за помощью обращаются в тот же день.
Физическое насилие, угрозы, изоляция от близких, контроль над деньгами — ситуация, где нужны люди, которые помогут. Решают её безопасность и практические шаги. Телефоны служб — в конце статьи.
Там, где задача на поверхности, самопомощь работает: выберите в каталоге техник одну под свою задачу и отработайте её на несложном случае.
Работает ли НЛП: что говорят исследования
Доказательная база НЛП для классической науки остаётся слабой. Систематический обзор Sturt и др. (2012) отобрал из 1459 публикаций 10 экспериментальных работ и нашёл мало свидетельств пользы НЛП для здоровья. Сами авторы связывают вывод с количеством и качеством исследований, а не с установленным отсутствием эффекта. Отдельные механики техник имеют опору вне НЛП.
Критический обзор Passmore и Rowson (2019) разобрал две опорные модели метода — репрезентативные системы и ключи глазного доступа: эмпирической поддержки у них нет.
Механики, изученные вне НЛП, эффект дают. Метаанализ 60 экспериментов Rennung и Göritz (2016) дал средний эффект синхронизации движений на просоциальное поведение, g = 0,48. Планы «если — то» поднимают достижение цели (Gollwitzer и Sheeran, 2006; 94 исследования, d = 0,65). Взгляд на свою ситуацию со стороны улучшает качество рассуждения о ней (Grossmann и Kross, 2014). Переоценка ситуации снижает силу эмоции, подавление переживания — нет (Webb, Miles и Sheeran, 2012).
Совпадение механики не делает доказанным протокол: эти работы проверяли механизм. Часть эффекта синхронии Atwood, Schachner и Mehr (2022) объясняют ожиданиями участников и экспериментатора.
Большинство протоколов со страниц техник контролируемых испытаний не проходило.
**Непроверенное и опровергнутое — разные статусы, и подменяют их обе стороны.
С чего начать: первая неделя
Начните с осознанного чтения этой статьи целиком. Сейчас у вас сложилось общее представление, а дальше читайте держа в уме свою ситуацию. Далее спокойно выберите технику, которая вам подходит и изучите ее подробнее.
Важно: первую отработку ведут на нейтральном материале: разговор с коллегой о графике, звонок в поддержку, список покупок — ситуации без накала и без цены ошибки. Только когда техника отработана на лёгком материале и вошла в привычку, её переносят на ситуацию, ради которой всё затевалось.
Упражнение на неделю. Четыре шага, по одному в день:
- Шаг 1. Перечитайте статью ещё раз и отметьте технику, ближе всего подходящую к вашей текущей задаче.
- Шаг 2. Откройте статью по этой технике и разберите её шаги подробно — с примерами и структурой применения.
- Шаг 3. Отработайте технику на нейтральной ситуации: с коллегой, в бытовом разговоре, в мелкой бытовой задаче — не там, где высокая ставка.
- Шаг 4. Повторите технику ещё раз в похожей нейтральной ситуации и сравните результат с первым разом — так виден навык, а не случайность.
Дальше, если захочется системы, есть бесплатные курсы НЛП.
Часто задаваемые вопросы
Существуют ли специальные техники НЛП для женщин?
Женских техник как отдельного раздела в НЛП не существует. Раппорт, рефрейминг, работа с якорями, постановка цели по критериям устроены одинаково для любого человека. Женской практику делает подбор ситуаций для отработки: разговор с партнёром, давление в коллективе, срыв на ребёнка. Меняется материал, а порядок шагов внутри техники остаётся прежним.
Как понять, что мужчина применяет к вам НЛП-техники?
Судить можно по поведению собеседника в разговоре. Настораживает сочетание четырёх вещей: он повторяет вашу позу и скорость речи слишком точно и сразу, беседа раз за разом сворачивает к сильным переживаниям, на вашем возражении резко меняется тема, ответ нужен немедленно. Одно совпадение само по себе ничего не доказывает.
Можно ли с помощью НЛП влюбить в себя мужчину?
Нет. Влюблённость не собирается по инструкции: техника меняет то, как вы ведёте разговор, и не распоряжается чувствами другого человека. Подстройка под темп и словарь собеседника убирает помехи в общении, и вас слышат. Дальше работают его интерес, опыт и готовность сближаться. Реалистичный результат — вас поняли верно и захотели продолжения.
Опасно ли применять техники НЛП к партнёру или ребёнку?
Риск появляется там, где человека не спросили. С ребёнком технику осваивают вместе и в игре, по его согласию; скрытая работа с близким бьёт по доверию сильнее любого конфликта. С партнёром безопасно то, что вы делаете со своим состоянием и своей речью. При насилии, угрозах и контроле приёмы общения не используют: нужен план безопасности и обращение в кризисную службу.
Проверь, что узнал
Чем женская практика НЛП отличается от общей?
Только ситуациями, на которых её осваивают. Устройство техники у мужчины и у женщины совпадает.
О чём говорит просьба решить прямо сейчас?
О попытке убрать паузу: за неё вы сверили бы обещания с фактами и посоветовались.
В каких состояниях самопомощь техниками НЛП неуместна?
При депрессии, панике, зависимости, после травмы и при насилии. Начинают с обращения к врачу или психотерапевту.
Что говорят исследования об эффективности НЛП?
Доказательства слабые: качественных испытаний мало. Дефицит исследований и доказанное отсутствие эффекта — разные статусы.
Как отличить карьерное желание от цели?
У цели есть срок и наблюдаемый результат: заранее понятно, по чему судить о выполнении.
Об авторе
Меня зовут Александр Коридзе. Я практикующий психолог, НЛП-тренер, бизнес-коуч и автор книги «НЛП работает?!» (Издательские решения, 2021), которая вошла в ТОП-10 книг по НЛП в России. Использую интегративный подход — НЛП, КПТ, Эриксоновский гипноз. Провёл > 2 314 часов индивидуальных консультаций и > 700 обучающих тренингов, в т.ч. для компаний Epson, Veropharm, «Ренессанс-страхование» и др. ТОП-50 лекторов России (2021). Ситуации этой статьи собраны из практики консультаций. Мои материалы и курсы — на koridze.ru.
Дата публикации: 13 августа 2026.
Источники
- Sturt J., Ali S., Robertson W., Metcalfe D., Grove A., Bourne C., Bridle C. Neurolinguistic programming: a systematic review of the effects on health outcomes // British Journal of General Practice. — 2012. — Vol. 62(604). — e757–e764. DOI: 10.3399/bjgp12X658287
- Passmore J., Rowson T. S. Neuro-linguistic programming: A critical review of NLP research and the application of NLP in coaching // International Coaching Psychology Review. — 2019. — Vol. 14(1). — P. 57–69. DOI: 10.53841/bpsicpr.2019.14.1.57
- Rennung M., Göritz A. S. Prosocial Consequences of Interpersonal Synchrony: A Meta-Analysis // Zeitschrift für Psychologie. — 2016. — Vol. 224(3). — P. 168–189. DOI: 10.1027/2151-2604/a000252
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- Stark C. A. Gaslighting, Misogyny, and Psychological Oppression // The Monist. — 2019. DOI: 10.1093/monist/onz007
Книги, разобранные в статье: Бакиров А. «НЛП. Игры, в которых побеждают женщины». — М.: БОМБОРА, 2018. — 352 с. — ISBN 978-5-04-091636-8; Бергер Е. «НЛП для счастливой любви»; Балыко Д. «Я, мужчина и НЛП»;
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- Единый телефон доверия психологической помощи для взрослых и детей: 8 (800) 100-49-94 (круглосуточно)
- Экстренная медико-психологическая помощь в кризисных ситуациях города Москвы: 8 (499) 791-20-50
- Линия столичного Кризисного центра помощи женщинам и детям: 8 (499) 977-17-05