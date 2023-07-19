«НЛП работает?!» — книга Александра Коридзе: читать онлайн

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НЛП работает Александр Коридзе книга

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Так как книга была написана мной в 2021 году, то считаю, что ее уже можно выложить онлайн. На моем сайте вы можете читать книгу НЛП работает бесплатно и полностью. Все главы доступны вам для просмотра. Возможно вам будет сложно скачать книгу, но зато в можете прослушать аудиоверсию. Аудиокнига озвучена диктором. Также вы можете заказать книгу Александра Коридзе НЛП работает с подписью и личным пожеланием. Она придет к вам в твердом переплете.

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От автора

Я всегда хотел помогать людям. Делать их жизнь проще, легче, счастливее. Видимо, это было следствием того, что у меня самого было счастливое детство, за что я благодарен моим родителям.

Начав изучать различные направления в психологии, я столкнулся с тем, что большинство из них требуют продолжительной работы с клиентом для решения его проблемы. В психоанализе, например, такие сеансы могут проходить годами. А само направление скорее напоминает секту, целью которой является высасывание максимума денег из клиентов. Я же верил, что решить проблему можно гораздо быстрее.

Продолжая изучение различных направлений и методик, я познакомился с работами Милтона Эриксона — американского психиатра и одного из самых известных психотерапевтов двадцатого века. «Вот оно! Наконец-то!» — подумал я. В его работах было немало случаев исцеления за один сеанс.

Изучив его работы, а также пройдя курсы эриксоновского гипноза у Гинзбурга Михаила Романовича, я значительно продвинулся в эффективности и скорости терапии. Но хотелось большего.

В этот раз мои исследования привели меня к НЛП. Прочитав множество статей, книг, просмотрев видеокурсы и изучив отзывы, у меня остались смешанные чувства. Пожалуй, до этого я не встречал ничего более противоречивого.

С одной стороны, были упоминания о сектах, программировании людей, шарлатанстве и прочих махинациях, в то время как с другой, НЛП описывалось как сборник лучших и эффективных техник Фрица Пёрлза (гештальт-терапия), Вирджинии Сатир (семейная терапия) и Милтона Эриксона (эриксоновский гипноз).

НЛП РАБОТАЕТ?!

«Не попробуешь — не узнаешь» — как говорят некоторые. Изучать НЛП я решил в Институте современного НЛП у Пелехатого Михаила Михайловича. Его системный, структурный и спокойный, без лишних эмоций подход к обучению был для меня наиболее понятным и подходящим.

Все больше погружаясь в изучение, преподавание и применение техник НЛП в терапии, я убеждался, что оно работает. Вместе с тем, я не мог найти действительно научные ответы на вопросы, которые возникали у меня, да и у многих, кто изучает НЛП.

Как именно оно работает? Почему иногда эффект не долгосрочен? Почему с одними людьми работать просто, а с другими практически невозможно?

Исследования «британских ученых» и другие статьи, написанные для хайпа, я не рассматривал. Необходимы были работы и исследования, признанные научным сообществом.

Все это привело меня в Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова (МГУ) на кафедру физиологии человека. Там я с отличием закончил курс «Нейрофизиология поведения человека» у Дубынина Вячеслава Альбертовича — доктора биологических наук, профессора кафедры физиологии человека и животных биологического факультета. А темой моей выпускной работой была «Роль памяти в психотерапии и перспективы использования новейших исследований».

Во время обучения ответы посыпались на меня словно из рога изобилия. Я наконец нашел ответы на вопросы, которые оставались без ответа при изучении НЛП. В нейрофизиологии я нашел ответы на многие вопросы, среди которых были: как и почему вообще НЛП работает? почему эффект не всегда долгосрочен? почему эффективность техник меняется от человека к человеку, хотя шаги выполняются идентичные?

Поделиться радостью этих открытий я спешу и с вами, дорогой читатель. Пусть мифы, домыслы или временные неудачи не останавливают вас от изучения такой увлекательной темы, как НЛП.

Я не претендую на истину в последней инстанции и всегда открыт к диалогу с людьми, которые ищут истину.

Приятного чтения!

Глава 1. Основы нейрофизиологии. Что такое мозг и как он работает

В этой книге мозг рассматривается как основной орган, отвечающий за поведение человека и формирование структуры личности.

Чтобы не перегружать книгу избыточной информацией, в ней будут описаны строение нервной системы и процессы в ней происходящие на том уровне приближения, который необходим для раскрытия заявленной темы.

1.1 нейроны

Мозг человека представляет собой сеть из 86 миллиардов нейронов, которые образуют от 100 до 500 триллионов соединений.

(До недавнего времени считалось, что у человека 100 миллиардов нейронов. Цифра в 86 миллиардов появилась благодаря исследованиям Сюзаны Херкулано-Хузел.)

Нейрон — это клетка. Его мы будем рассматривать как единицу строения нейронной сети мозга.

Нейроны бывают различных типов и отличаются по строению, свойствам и локализации (расположению).

Общее их свойство заключается в том, что они принимают, обрабатывают и передают сигнал. Делают они это посредством химических реакций, которые вызывают электрический импульс (электрический потенциал) и изменения в экспрессии генов.

Благодаря этому они могут усиливать, либо ослаблять свои связи с другими нейронами, брать на себя работу других, либо отмирать.

Совместная работа нейронов и является работой мозга. Если происходят изменения в нейронах (появляются новые, умирают старые нейроны, образуются или распадаются связи) — это отражается на работе мозга. И как следствие, на поведении, личности человека.

1.2 отделы мозга

Более крупное деление представляет собой:

ствол (включая промежуточный мозг);

мозжечок;

большие полушария.

Каждое деление включает в себя различные отделы, структуры и формации. Некоторые из них мы будем рассматривать более подробно.

У каждого отдела, зоны и формации своя функция. Например, кодирование\декодирование речи, внутренний диалог, кратковременная память, движения, эмоции и т. д.

Аналогия. Мозг — это как компания, которая находится в одном здании. В ней есть отделы, а у каждого отдела своя функция. В каждом отделе работают сотрудники различной специализации.

Каждый сотрудник общается со множеством других. Чем чаще происходит общение, тем крепче связи между ними. И наоборот, чем реже, тем слабее связь. Чем чаще сотрудник выполняет свою функцию, тем лучше у него это получается.

Иногда сотрудник может взять на себя работу своего коллеги. А иногда и вовсе его могут уволить за ненадобностью.

Переработки плохо влияют на сотрудников. От чрезмерной работы они могут умереть.

Фирма постоянно находится в процессе изменения, цель которых — адаптация и выживание в постоянно меняющихся условиях.

Важно. Любое воздействие на каналы восприятия, любая стимуляция мозга, уже меняет его структуру. Начиная от временных и незаметных изменений при слабом\коротком воздействии, заканчивая перманентными изменениями.

1.3 формирование картины мира

Формирование картины мира начинается с рождения. Оно тесно связано с развитием речевых центров. И. П. Павлов называл это второй сигнальной системой.

Каким же образом происходит формирование речевых центров?

Когда ребенку дают в руки игрушку и говорят «Зайчик», в теменную кору поступает информация от сенсорных отделов мозга. В ней формируется объект «зайчик», у которого есть связь с определенными сенсорными сигналами: это звучание слова зайчик, тактильные ощущения, ольфакторные ощущения (запах), зрительный образ, ну и, конечно, вкус. Именно поэтому дети все тянут в рот — дополняют недостающую информацию…

У собаки, например, лишь несколько десятков речевых центров (слов). У гориллы и шимпанзе до 500–700. При этом обезьяны не только понимают команды, но и используют слова для взаимодействия с человеком. Самые известные — это обезьяны Уошо (350 слов), Канзи (~500 слов использует, ~3000 понимает), Коко (~1000 слов использует, ~2000 понимает).

Мозг человека отличается как количеством речевых центров (многие тысячи), так и качеством.

Качественное отличие заключается в способности к речевому обобщению — когда слова низкого уровня объединяет слово более высокого.

Мячик, погремушка — игрушки — предметы — окружающий мир.

Жан Пиаже соотносил развитие ребенка со стадиями речевого обобщения.

Итогом развития речевых центров является формирование «речевой модели мира» — части информационной модели внешнего мира. Анатомически — ассоциативная теменная кора.

Информационная модель внешнего мира состоит из вербального и невербального мышления.

Информационная модель внешнего мира — это основа мышления и процессов прогнозирования успешности возможной деятельности.

Модели мира у людей отличаются. Вспомните притчу о слепых мудрецах, которые пытались описать слона: у одного слон был, как змея, у другого — как столб, а у третьего — как листья пальмы.

В НЛП, например, есть пресуппозиция, которая звучит так: «Карта не есть территория», то есть модель мира не является объективной реальностью.

Понимание того факта, что у каждого человека модель мира своя и она может не совпадать с вашей, позволяет избежать множества бессмысленных споров, сохранить нервы, отношения и помогает легче договориться.

Ключевая мысль простыми словами

В процессе развития мы строим модель мира у нас в голове. В ней содержатся не только объекты, но и наши убеждения. Основываясь на строении нашей информационной модели внешнего мира, мы принимаем определенные решения. Изменяя модель мира, можно изменить мышление и повлиять на принятие решений.

Аналогия. В процессе деятельности фирмы создается база данных (или CRM). В ней содержатся объекты, их описание, связи и особенности взаимодействия.

1.4 мозг и поведение человека

Как и было заявлено в начале книги, в ее основе лежат работы и теории всемирно признанных ученых.

Здесь мы обратимся к П. К. Анохину, который разработал «теорию функциональных систем» — модель, описывающую поведение человека.

Петр Кузьмич Анохин — известный советский ученый-физиолог, создатель теории функциональных систем, академик Академии медицинских наук СССР и Академии наук СССР (1898–1974).

П. К. Анохин — один из ведущих физиологов XX столетия. Он унаследовал лучшие традиции классической русской физиологии и создал свою научную школу. П. К. Анохин сосредоточил свои исследования на изучении нейрофизиологических механизмов, лежащих в основе деятельности нервной системы, но основным направлением его теоретических и экспериментальных работ было изучение организма как целостного образования. Широкое признание получила предложенная П. К. Анохиным теория функциональной системы, а сам он стал основоположником системного подхода в физиологии и биологии.

Модель поведения человека П. К. Анохина

Как вы видите на рисунке — система представлена несколькими блоками. Суть данной системы заключается в следующем:

В центре системы находится блок принятия решений. Этот блок принимает информацию от остальных блоков и на основе полученной информации определяет, какая поведенческая программа будет запущена.

После запуска программы происходит оценка результатов ее деятельности. В зависимости от них, работа программы либо продолжается, либо корректируется.

Теперь рассмотрим каждый блок в отдельности.

Блок принятия решений.

Анатомически представлен высшими отделами коры больших полушарий — теменной и лобной корой.

Функции: принимает решение о выборе, запуске, корректировке поведенческих программ.

Блок потребностей и эмоций.

Анатомически представлен стволом мозга, в большей степени гипоталамусом.

Функции: сбор и передача информации о потребностях организма. Запуск эмоций.

Блок памяти.

Анатомически представлен кругом Пейпеза (кратковременная память) и другими участками мозга, отвечающими за долговременную память.

Функции: запись и воспроизведение информации о программах поведения и их результатах.

Сенсорные системы.

Анатомически представлены нашими органами чувств и сенсорной корой больших полушарий.

Функции: сбор и передача информации в процессе выполнения программы поведения.

Двигательные системы.

Анатомически представлены моторной корой и частями тела, связанными с движениями.

Функции: реализация выбранной программы поведения.

Центры сна и бодрствования.

Анатомически представлены стволом мозга. Функции: общий тонус организма.

Именно этой моделью мы и будем пользоваться, говоря о поведении человека. НЛП позволяет воздействовать на каждый блок, приведенный в схеме. Это позволяет менять программы поведения, создавать новые, избавляться от старых и многое другое. Подробнее об этом в главе 2 «Как работает НЛП».

Аналогия. В фирме есть ЛПР — лицо, принимающее решение (а точнее — совет директоров). Для принятия решения оно получает информацию от других отделов. И на ее основе дает задания сотрудникам.

1.5 мозг и потребности

Говоря о потребностях человека, часто вспоминают пирамиду Абрахама Маслоу. Вместе с тем, у нас есть ученые, которые внесли значительно больший вклад в исследование и описание потребностей человека. Об их исследованиях не кричат из каждого утюга блогеры-психологи и психологини. Зато на них ссылаются ученые в своих работах и исследованиях.

Речь идет о Павле Васильевиче Симонове (1926–2002) — советском, российском психофизиологе, биофизике и психологе. Академик РАН (1991, АН СССР с 1987), доктор медицинских наук (1961), профессор (1969), заслуженный профессор МГУ (1999). Лауреат Государственной премии СССР (1987) за создание и разработку методов диагностики и прогнозирования состояния мозга человека.

Работая на стыке физиологии и психологии, именно он создал и описал систему потребностей человека, основанную на физиологии человека.

Важно. Ключевым фактором в выборе именно этой классификации является то, что каждая потребность, описанная П. В. Симоновым, связана с конкретным отделом мозга, в противовес классификациям, основанным на простом наблюдении за поведением человека.

Опишем данную классификацию.

Она состоит из трех групп, каждая из которых включает в себя определенные потребности.

Группы:

Витальные (Биологическое выживание индивида).

Зоосоциальные (Взаимодействие с другими индивидами).

Саморазвития (Развитие индивида).

В витальную группу входят такие потребности, как:

пищевые и питьевые;

пассивно-оборонительные (страх, тревожность);

активно-оборонительные (агрессия);

гомеостатические (дыхание, кровообращение, терморегуляция, сон и бодрствование); • экономия сил («рефлексы лени»);

груминг (уход за телом).

В группу зоосоциальных потребностей входят:

половое поведение;

материнское (родительское) поведение;

детское поведение (стремление к контакту с родителем);

территориальное поведение (защита от перенаселения);

иерархическое поведение (стремление к лидерству и стремление подчиняться вожаку);

реакции сопереживания («перенос» на себя эмоций, испытываемых другой особью).

В группу саморазвития отнесены потребности:

исследовательская: сбор новой информации (любопытство);

подражательная: «делай, как…»;

«рефлекс свободы» (преодоление ограничений);

игровая (тренировка навыков).

В целом, значение каждой потребности понятно из названия. Некоторые из них будут описаны более подробно при рассмотрении того, как они связаны с НЛП.

Для тех, кто хочет подробно изучить труды П. В. Симонова рекомендую прочитать книги «Эмоциональный мозг», «Мотивированный мозг».

Каждая потребность может быть выражена в большей или меньшей степени:

Основы закладываются на генном уровне при зачатии (около 50%).

Далее они корректируются за счет индивидуальных особенностей внутриутробного развития (около 25%).

И наконец, «шлифуются» воспитанием, социальным взаимодействием и текущими потребностями организма в конкретный промежуток времени (около 25%).

Во второй главе мы рассмотрим, как НЛП связано с потребностями. Их использование в маркетинге, убеждении человека, изменении личности и других аспектах.

Ключевая мысль простыми словами

Потребности человека обусловлены физиологией его организма и окружающей средой. Потребности определяют поведение человека.

Аналогия. Нужды фирмы обусловлены ее структурой при создании. Также у нее есть внутренняя политика, внешняя политика и научные исследования.

1.6 зеркальные нейроны

Зеркальные нейроны были открыты и описаны Джакомо Ризоллатти.

В 1996 году он экспериментальным путем доказал активацию особой группы нейронов, которые активируется при наблюдении за действиями другого человека. Эти нейроны впоследствии были названы зеркальными.

Его исследования были приняты научным сообществом, и изучение зеркальных нейронов продолжилось. Позже было обнаружено, что зеркальные нейроны присутствуют практически во всех отделах мозга и связаны со всеми каналами восприятия, а не только зрительным.

Зеркальные нейроны участвуют в следующих проявлениях психической деятельности:

двигательное подражание (подражание движениям);

эмоциональное подражание (сопереживание, эмпатия, сострадание, сорадование);

формирование и изменение картины мира.

Если обратиться к классификации потребностей по П. В. Симонову, то зеркальные нейроны задействованы в реализации следующих потребностей:

зоосоциальные — сопереживание;

потребности саморазвития — двигательное подражание.

При этом важно понимать, что это разные зеркальные нейроны. Они схожи по сути, но различны по расположению и строению.

Наиболее яркое проявление работы зеркальных нейронов вы можете увидеть при развитии ребенка. Начиная от копирования им ваших эмоций и первых слов, заканчивая моделью семьи и поведения в социуме.

Ключевая мысль простыми словами

В нас биологически встроена функция подражания. Она критически важна при обучении и выживании. Также благодаря ей мы можем чувствовать других людей. Успешное подражание приносит радость.

Аналогия. Наблюдая за другими участниками рынка, фирма берет себе на вооружение эффективные (с ее точки зрения) бизнес-процессы и идеи.

1.7 мозг и ассоциативное обучение

Затрагивая тему ассоциативного обучения, обратимся к известнейшему ученому — академику И. П. Павлову.

И. П. Павлов ввел такие понятия, как условные и безусловные рефлексы, сформулировал условия, необходимые для эффективного обучения. (Безусловно, его вклад в науку огромен, и мы еще будем возвращаться к его трудам. В данном разделе мы рассмотрим именно вопросы обучения и рефлексов.)

Опишем основные понятия:

Безусловный рефлекс — врожденная реакция (поведение).

Условный рефлекс — приобретенная реакция (поведение).

Значимый стимул — стимул, напрямую (врожденно) связанный с реакцией.

Незначимый стимул — стимул, изначально не связанный с реакцией.

Обучение — создание новой нейронной связи или изменение существующей.

Пример обучения Было:

Безусловный рефлекс: собака видит мясо (значимый стимул) — выделяется слюна (реакция).

Собака слышит звонок (незначимый стимул) — слюна не выделяется.

Стало:

В процессе обучения, путем последовательного предъявления стимулов звонок-пища, исходно незначимый стимул (звонок) становится значимым и вызывает реакцию слюноотделения — появился условный рефлекс.

Кривая обучения

Обучение происходит не мгновенно, а по кривой. Для выработки условного рефлекса необходимо повторение. Начиная с 8 раза сила и вероятность проявления реакции становятся близки к 100%.

Что произошло на уровне мозга?

Появилась новая нейронная связь. Новая «дорожка» для передачи информации. Исходно не связанный со слюноотделением слуховой центр теперь имеет с ним прямую связь.

Место появления этой нейронной связи — кора больших полушарий (височная и островковая кора).

Еще пример Было:

Загорается красная лампочка — крыса в клетке не реагирует.

Подается ток на пол клетки — крыса запрыгивает на полочку.

Стало:

В процессе обучения, путем последовательного предъявления стимулов лампочка-ток, у крысы появился условный рефлекс. Теперь при включении лампочки она запрыгивает на полочку.

Что произошло на уровне мозга?

Появился новый канал передачи информации — новая нейронная «дорожка». Теперь сенсорный (зрительный) центр соединен с центром, запускающим реакцию.

Ассоциативное обучение связано с долговременной памятью.

Важно. Для успешного ассоциативного обучения необходимо положительное подкрепление. В случае с собакой — это пища (получение биологически полезных стимулов). В случае с крысой — это прыжок на полочку и прекращение неприятных ощущений (избегание биологически вредных стимулов). Обратите внимание, что оба этих действия связаны с удовлетворением потребностей (которые описаны в разделе выше).

Анатомически в процессе положительного подкрепления играет роль гипоталамус, базальные ганглии, голубое пятно, дофаминергические структуры.

Понимание принципов ассоциативного обучения необходимо для понимания таких Глав НЛП, как «Якоря» и многих терапевтических техник. Подробнее об этом в главе 2.

Ключевая мысль простыми словами

Все мы реагируем на стимулы. У нас есть врожденные и приобретенные реакции. Путем ассоциативного обучения можно изменить реакцию на стимул. Для ассоциативного обучения необходимо положительное подкрепление. Обучение — образование новых или изменение качества существующих нейронных связей.

Аналогия. Изначально нейтральное отношение к фразе «Иван Иваныч вызывает» меняется на негативное после того, как начальник с таким именем несколько раз вызвал на ковер.

1.8 мозг и неассоциативное обучение

К неассоциативному обучению относятся такие типы памяти, как суммация, долговременная потенциация и импринтинг.

В этом разделе обратимся к исследованиям таких ученых, как:

Эрик Кендел (1929) — американский психиатр, нейробиолог и профессор биохимии (Центр нейробиологии и поведения, Колумбийский университет, Нью-Йорк, США).

Награждён в 2000 году Нобелевской премией по физиологии или медицине за открытия, касающиеся передачи сигналов в нервной системе, совместно с Полом Грингардом и Арвидом Карлссоном. Член Национальной академии наук США (1974), иностранный член Лондонского королевского общества (2013). Он описал механизм суммации.

Джеймс Пейпец — врач-невропатолог, доктор медицины. Джеймс Пейпец (James Papez) (1883–1958) создал и научно подтвердил оригинальную теорию «циркуляции эмоционального возбуждения» в структурах мозга.

Его концепция, связывающая эмоции с функциями определенных структур мозга, была опубликована в 1937 году. Круг Пейпеца задаёт эмоциональное состояние психики и вовлекает в эмоциональные реакции сразу множество связанных между собой структур мозга.

Именно в этом ключе мы будем рассматривать механизм долговременной потенциации.

Конрад Лоренц (1903–1989) — выдающийся австрийский зоолог и зоопсихолог, один из основоположников этологии — науки о поведении животных, лауреат Нобелевской премии по физиологии или медицине (1973, совместно с Карлом фон Фришем и Николасом Тинбергеном).

Конрад Лоренц открыл и описал механизмы импринтинга.

Разберем типы памяти по порядку.

Суммация:

Относится к кратковременной памяти — до нескольких минут.

Особенности: реакция достигается за счет суммации многократных слабых стимулов.

Долговременная потенциация и круг Пейпеза:

Относится к кратковременной памяти. ДолгП — это память в течение дня.

Особенности: возможность нервной системы выдавать реакцию на слабый стимул после однократного сильного стимула.

Импринтинг:

Относится к долговременной памяти. В случае с животными на всю жизнь. В случае с человеком длительность может варьироваться.

Особенности: происходит строго в определенный период жизни.

Теперь рассмотрим их более подробно.

Примером суммации может быть, например, реакция на звук капающей воды из крана: сначала вы ее не замечаете, но после определенного промежутка времени вы все же встаете и идете закрывать или чинить кран.

Еще пример — когда кто-то из соседей решил использовать во время ремонта перфоратор или молоток. Пару раз вы еще терпите, но потом у вас возникает стойкое желание засунуть куда-нибудь этот перфоратор или постучать молотком, но точно не по стене.

Особое внимание необходимо уделить долговременной потенциации и кругу Пейпеза. Именно этот механизм служит прежде всего для перевода кратковременной памяти в долговременную и воспроизведения информации. Но в то же время именно в круге Пейпеза, при определенных условиях, мысли начинают навязчиво вращаться по кругу, не покидают нас изо дня в день. Именно тут и находится ментальная жвачка. Объем информации, который может быть записан в круг Пейпеза, — ограничен.

К ситуациям импринтинга можно отнести:

детеныш — образ родителя;

образ родителя — образ детеныша;

место рождения;

пища детства;

потенциальный половой партнер;

первый половой партнер;

в случае с человеком — иные ранние и сверхранние впечатления, которые могут, например, оказать влияние на выбор профессии и жизненного пути.

В психологии используется термин «импрессинг». Под импрессингом понимают информационное воздействие, ранние и сверхранние впечатления детства, которые определяют мотивы и направление деятельности личности на всю жизнь, формируют интересы, шкалу ценностей и при позитивном влиянии средовых факторов приводят к значительным достижениям в той или иной области.

Во второй главе мы рассмотрим, как эти особенности обучения влияют на терапию техниками НЛП, и почему якоря работают разное время.

Ключевая мысль простыми словами

Неассоциативное обучение использует различные виды памяти. Изменения могут быть кратковременными (минуты), длительными (в течение дня), пожизненными (импринтинг).

Неассоциативное обучение не требует положительного подкрепления.

Аналогия. Изменения в деятельности фирмы. Короткие, например ответы на звонки. Средние — решение поступающих задач в течение дня либо перенос их на следующий день. Или длительные — выбор бизнес модели, рынка.

1.9 основные правила и условия обучения

Вновь обратимся к И. П. Павлову. Именно он сформулировал основные правила и условия успешного обучения. (Здесь под обучением будет пониматься перевод информации из кратковременной памяти в долговременную. То есть образование длительных и прочных нейронных связей. Обратите внимание, что кратковременные связи, основанные на суммации или долговременной потенциации, к этому не относятся.)

Перечислим эти правила:

Положительное подкрепление.

Повторение.

Концентрация.

Оптимальное состояние организма.

Разберем их подробнее.

Положительное подкрепление

Положительное подкрепление является одним из важнейших условий эффективного обучения. Чем значимее для обучающегося подкрепление, тем быстрее идет обучение. То есть, чем сильнее испытываемые эмоции, тем эффективнее идет обучение. Напомним, что положительным подкреплением также считается избегание негативной ситуации.

Примеры

Аплодисменты после выступления. Радость родителей от рисунка ребенка. Хорошая оценка. Подарок. Денежная премия и т. д.

Уход от погони. Сдача экзамена. Переход по канату. Успешная налоговая проверка. Экстремальные виды спорта.

Повторение

Вспоминая раздел 1.7 об ассоциативном обучении, обратим внимание на кривую обучения. Для успешного обучения необходимо несколько повторений. В случае с условным рефлексом оптимально восемь раз.

Для записи сложной информации в долговременную память (например, лекции, теоремы) необходимо большее количество повторений и в определенные промежутки времени. Подробнее об этом вы можете узнать, прочитав о кривой забывания Германа Эббенгауза.

Концентрация

Третьим условием и правилом успешного обучения является отсутствие отвлекающих стимулов. То есть ничто не должно отвлекать обучающегося.

Именно поэтому просят выключить телефоны на лекциях. Гаджет стал для многих неконтролируемой проблемой — приходится отвлекаться на сообщения либо бороться с ощущением, что пропускаешь что-то важное, если телефон выключен.

С этой проблемой стали бороться даже разработчики операционных систем. Например, в операционной системе андроид ввели функцию «Цифровое благополучие», которая блокирует все сообщения на время вашей работы или учебы.

Оптимальное состояние организма

Обучающийся не должен быть слишком сытым или голодным. Он не должен быть уставшим, больным или перевозбужденным.

Обратите внимание на этот пункт. Он дополняет пункт о подкреплении. Чрезмерные эмоции не позволят запомнить сложный материал.

В главе 2 вы узнаете, как соблюдение правил обучения влияет на эффективность техник НЛП, и почему НЛП не работает.

Ключевая мысль простыми словами

Для достижения долгосрочного эффекта от обучения необходимо соблюдать определенные правила. Правильные реакции необходимо подкреплять. Необходима эмоциональная вовлеченность, при этом чрезмерные эмоции мешают. Для закрепления необходимо повторение. Обучающийся должен находиться в оптимальном состоянии и его ничто не должно отвлекать.

Аналогия. Премии стимулируют эффективнее работать. Чем меньше сотрудники пьют чай, курят, беседуют в рабочее время, тем эффективнее идет работа. Опенспейс может мешать эффективной работе. Стабильная зарплата повышает эффективность сотрудников. Из-за чрезмерно щедрой премии сотрудник может уволиться и уехать на Бали жить на пассивный доход.

1.10 отрицательное обучение

Читатель может спросить: «Зачем вы столько пишете про обучение?»

«Это основа» — отвечу я вам.

Обучение — это не только освоение новой профессии или ночь перед экзаменами в институте. Обучение в этой книге рассматривается как механизм адаптации организма к постоянно меняющимся условиям с целью выживания.

Наши нейронные связи меняются постоянно. Иногда на короткое время, иногда на всю жизнь. Именно это свойство и лежит в основе формирования личности, выборе программы поведения, формировании фобий, пристрастий, психотерапии, НЛП и многого другого.

Чтобы немного развлечь моего дорогого читателя, расскажу об одном интересном эксперименте, который провел Хосе Дельгадо — ученый, который сделал весомый вклад в изучение отрицательного подкрепления.

Спустя некоторое время после открытия электричества, ученые сделали предположение, что оно может лежать в основе работы мозга. Первые упоминания можно встретить в Du BoisReymond еще в 1849 году.

В 1963 годах Хосе Дельгадо решил продемонстрировать результаты своей научной деятельности по изучению центров отрицательного обучения широкой публике. Для этого как нельзя лучше подходила коррида.

Хосе вышел на арену против быка с красным полотенцем. Будучи ученым, а не матадором, он использовал небольшое преимущество: вживил электроды в центры отрицательных эмоций в мозге быка.

Каково же было удивление толпы, когда простым нажатием на кнопку, человек смог остановить несущуюся на него гору мышц весом полтонны. Это был прорыв.

Теперь вернемся основам отрицательного обучения.

Его основа, в отличии от ассоциативного и неассоциативного обучения, заключается в том, что нейронные связи не создаются, а тормозятся либо распадаются.

Суть же отрицательного обучения состоит в избавлении индивида от неэффективных, ненужных нейронных связей. То есть неэффективные программы поведения тормозятся, а блоку принятия решений проще выбрать более подходящую программу.

Такое обучение проходит на фоне отрицательного подкрепления и негативных эмоций.

Принципы и виды отрицательного обучения описал

И. П. Павлов.

Перечислим их:

Безусловное торможение • запредельное,

• внешнее.

Условное торможение

угасательное,

условный тормоз,

дифференцировочное,

запаздывательное.

Разберем их подробнее.

Безусловное торможение (запредельное и внешнее) — это нарушение правил 3 и 4 обучения в разделе 1.9. То есть при наличии отвлекающего фактора либо запредельного состояния организма (голод, усталость, сонливость, болезнь, перевозбуждение и т. д.) происходит торможение обучения — новые связи не формируются.

Особенности

Безусловное торможение является врожденным и не требует наличия отрицательного подкрепления.

Условное торможение

Угасательное торможение — отсутствие положительного подкрепления после получения необходимой реакции.

Пример. После выработки собакой слюноотделительного рефлекса на звонок, ей перестают давать пищу (положительное подкрепление) в ответ на стимул (звонок). То есть звонок есть, а пищи нет. В результате, после нескольких подобных повторений (в случае с собакой их было 12), у нее пропадает (тормозится) слюноотделительный рефлекс на предъявление стимула в виде звонка.

Особенности

Выученный ранее рефлекс не пропадает. И если вновь после предъявления стимула, на который реакции больше нет, дать положительное подкрепление, то предыдущая реакция возобновится в полной объеме. То есть приобретенная ранее нейронная связь не разрушается, а подтормаживается. Павлов назвал этот эффект «Растормаживание».

Пример. После того, как 12 раз после звонка собаке не давали пищу, у нее пропал рефлекс слюноотделения. Затем на 13 раз после звонка ей опять дали пищу. После этого (на 14 раз), как только зазвонил звонок, у собаки вновь проявился рефлекс слюноотделения с той же силой, как и был изначально.

Условный тормоз — введение дополнительного стимула, который тормозит уже выработанный рефлекс.

Пример. У собаки устоявшийся условный рефлекс: звонок-слюна. Вводится дополнительный стимул — лампочка. Когда лампочка загорается и звенит звонок, еду не дают. Когда звенит звонок (но лампочка не горит), дают пищу. Далее случайным образом начинают чередовать эти варианты. Через некоторое время собака усваивает, что при включенной лампочке еды не будет. Рефлекс звонок-слюна тормозится.

Особенности

Изначально выученный рефлекс сохраняется. И без условного тормоза продолжает свою работу.

В данном примере лампочка и есть условный тормоз. Условный тормоз используется в воспитании, когда, например, подросток не ругается матом при родителях.

Дифференцировочное торможение — торможение реакции путем дифференциации свойств стимула.

Пример. У собаки выработали условный рефлекс: щелчки метронома (60 раз в минуту) — слюна. Затем приносят второй метроном, который работает со скоростью 90 щелчков в минуту.

Несмотря на то, что частота другая, у собаки по-прежнему сохраняется рефлекс, так как стимулы слишком похожи и включают в себя не только частоту щелчков, но и тон, громкость, которая у данных метрономов одинакова.

Затем собаке попеременно начинают предъявлять первый метроном и подкреплять, а затем второй и не подкреплять. В результате происходит дифференцировочное торможение.

При аналогичном тоне и громкости, но различной частоте, условный рефлекс не запускается.

Особенности

В процессе дифференцировочного торможения тормозится не комплекс связей, а их часть, отвечающая за определенные признаки (свойства сенсорного канала восприятия).

Дифференцировочное торможение позволяет нам не реагировать (не запускать поведение) на схожие, но бесполезные сигналы.

Запаздывательное торможение — отдаление во времени подкрепления от стимула.

Пример. Есть устоявшийся условный рефлекс звонок-пища. Затем с каждым разом пищу дают все позже после звонка.

Ключевая мысль простыми словами

Обучение с положительным подкреплением обучает нас новым программам поведения. Обучение с отрицательным подкреплением позволяет контролировать поведение либо избавляет нас от ненужных и неэффективных программ.

Аналогия. Мир не стоит на месте, и фирме в своей деятельности постоянно приходится следовать за прогрессом. С целью внедрения инноваций нанимаются и обучаются новые сотрудники либо переквалифицируются старые. Вместе с тем те, чьи функции уже не нужны и устарели, должны переучиться или уволиться.

1.11 типы нервной системы

Прежде чем ответить себе на вопрос: «Почему на ком-то НЛП работает быстрее, а на ком-то медленнее?», нужно понять особенности нашей нервной системы и их связь с обучением.

Работы И. П. Павлова с отрицательным подкреплением позволили ему выделить три свойства нервной системы:

сила,

уравновешенность, • подвижность.

Сила — это работоспособность. Возможность обучаться длительное время, не утомляясь.

Уравновешенность — равная эффективность как положительного, так и отрицательного подкрепления при обучении.

Подвижность — возможность переключаться между задачами, в том числе между запуском условного рефлекса и его торможением.

Далее, на основе этих свойств он выделил 4 типа нервной системы:

слабый,

сильный-неуравновешенный,

сильный-уравновешенный-малоподвижный, • сильный-уравновешенный-подвижный.

Разберем основные особенности каждого типа в разрезе обучения.

Обладатель слабого типа нервной системы — быстрая утомляемость. Необходимо обучаться малыми порциями.

Сильный-неуравновешенный тип — может обучаться продолжительное время. Эффективно работает обучение с положительным подкреплением. Плохо поддается обучению с отрицательным подкреплением.

Сильный-уравновешенный-малоподвижный тип — также может обучаться продолжительное время, но для достижения результатов необходимо время. Изменения происходят медленно.

Сильный-уравновешенный-подвижный — хорошая способность к обучению. Легко переключается между задачами, быстро воспринимает информацию.

Описав четыре типа нервной системы, И. П. Павлов обратил внимание на их корреляцию с темпераментами и первой психологической классификацией темпераментов.

Ключевая мысль простыми словами

Все мы разные. Необходимо учитывать тип нервной системы при общении, работе с человеком. Если с кем-то вам удалось добиться результатов за одну встречу, то с другим может понадобиться больше времени.

Аналогия. Все фирмы разные. Есть те, кто устраивает праздники, а есть те, кто хорошо работает с бумагами. Специализация основной части сотрудников также будет отличаться: есть сотрудники, которые легко работают в режиме многозадачности. Есть те, кто легко общается с клиентами и ездит в командировки, в то время как у других это вызывает ужас. Им комфортно работать в уединенной обстановке, где ничего не отвлекает и есть время подумать.

1.12 новейшие исследования мозга и памяти

Исследования работы мозга продолжаются. В 2005 году появилась технология, которая вывела эти исследования на новый уровень. Она называется «оптогенетика».

В 2010 году журнал Nature Methods признал оптогенетику «научным методом года». А в статье журнала Science оптогенетика была названа прорывом десятилетия (Break through of the Decade). Благодаря этой технологии у ученых появилась возможность точечно и очень избирательно активировать необходимые нейронные цепи, не повреждая их. Понять, экспрессия каких генов происходит при определённых процессах в мозге, например таких, как память, речь, принятие решений и т. д.

В 2015 году ФГБУ «Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения» подготовило дорожную карту развития оптогенетики в РФ. В ней вы можете познакомиться с историей возникновения оптогенетики, с ее возможностями, научными работами и перспективами развития. Дорожная карта находится в свободном доступе в интернете.

В России одним из ведущих ученых, занимающихся вопросами памяти, является академик Анохин Константин Владимирович.

Перечислим некоторые факты, которые были выявлены в ходе исследования вопросов памяти с помощью методов оптогенетики:

В механизмах памяти задействована экспрессия генов.

Нейронные цепи, участвовавшие в работе памяти (запоминание, воспоминание), кодируются определенным белком.

Строго в определенное время в мозге проходит «волна» химических реакций, которая усиливает или ослабляет участвовавшие в процессе памяти нейронные связи.

Каждый случай припоминания сопровождается последующим повторным кодированием (перезаписью).

Если заблокировать экспрессию генов сразу после процесса припоминания, воспоминание будет стерто.

Подробнее об этом вы можете прочитать в литературе, которая указана в дорожной карте, а также посмотреть в лекциях К. В. Анохина. Все они есть в открытом доступе. Наиболее легкая для понимания лекция называется «Мозг и разум» на телеканале «Культура».

Особое внимание хотелось бы обратить на последние два факта и описать их суть простыми словами.

Если вы что-то вспоминаете, мозг не только «достает» эту информацию, но и вновь записывает ее. Если помешать процессу перезаписи, воспоминание будет стерто.

Звучит немного фантастически, не так ли? Но к счастью (или к сожалению), это не является моим личным выводом или вольной интерпретацией исследования. Это научно описанный и подтвержденный факт, который был открыт П. К. Анохиным в ходе экспериментов с цыплятами.

Вот как проходило исследование:

По умолчанию подопытные цыплята любят клевать бусинки — они им напоминают еду.

Затем на бусинку нанесли горькое вещество типа хинина с целью отучить цыпленка клевать эту бусинку.

Как только цыпленок попробовал горькую бусинку, произошло отрицательное обучение — он перестал ее клевать.

Прошло 24 часа — подопытным вновь предъявили объект. Реакции клевания не последовало, что говорит о том, что память консолидировалась (перешла в долговременную).

Затем им ввели ингибитор белка, ответственного за память, и вновь предъявили бусинку.

При следующих предъявлениях стимула (бусинки) цыпленок вновь начинал ее клевать, как раньше, что говорит о том, что память в отношении бусинки была стерта. В то время как контрольная группа, которой не вводили ингибитор, так и не клевала бусинки.

Аналогичный эксперимент, но уже с мышами провели еще раз в 2005 году. (Анохин, Муравьева).

Подробное описание этого эксперимента простым языком самим П. К. Анохиным вы можете найти в лекции «Мозг и разум (часть 2)» на телеканале «Культура».

Ключевая мысль простыми словами

После припоминания вновь происходит процесс записи. То есть память каждый раз перезаписывается после воспоминаний. Если помешать процессу перезаписи, память будет стерта.

Аналогия. В фирме есть архив, в котором хранятся документы о деятельности фирмы. Если сотрудник достал документы из архива, но положить их обратно не удалось, информация теряется.

1.13 основные мысли главы 1

Мозг состоит из нейронов различных типов. Они связаны между собой в сети. В процессе работы мозга связи могут: образовываться, разрушаться, усиливаться, ослабляться.

Есть такой тип нейронов, как зеркальные. Они позволяют нам эффективнее обучаться, а также сострадать и сопереживать.

3.менений различна: от нескольких секунд до перманентных изменений.

Анатомически мозг имеет различные отделы.

Одна сеть нейронов может локализовываться одновременно в нескольких отделах.

Определенный стимул активирует строго определенную сеть. Активировав одну сеть, она может по цепочке активировать либо тормозить другие.

Есть как врожденные сети, так и приобретенные.

У нас врожденные потребности. Они биологически обусловлены (50% наследственность, 25% эмбриональное развитие, 25% влияние окружения). У каждого человека потребности выражены в разной степени.

Удовлетворение потребностей доставляет удовольствие и выброс связанных с ним веществ. Невозможность удовлетворить потребность приносит страдание и выделение других веществ.

Стремление к удовлетворению потребностей обуславливает наше поведение.

Есть различные типы нервной системы, которые влияют на поведение и обучение человека.

У нас есть блок принятия решений, которой выбирает и запускает программу поведения, руководствуясь имеющейся информацией.

Особенность работы памяти состоит в том, что после припоминания происходит процесс записи. Если нарушить процесс записи, воспоминание будет стерто.

Информационная картина мира — связи единиц опыта человека. Картина мира строится и меняется в ходе жизни человека.

Как вы видите из вышесказанного, наш мозг постоянно меняется. Слово, звук, запах, прикосновение и многое другое — все это вносит изменения в работу мозга. Изменения могут быть непродолжительными или сохраняться на всю жизнь. На это влияет множество факторов: начиная от типа нервной системы и ее текущего состояния, заканчивая характером воздействия и контекстом.

Ключ к эффективным изменениям состоит в том, чтобы выбрать подходящий способ воздействия, учитывая все вышеперечисленные факторы.

Глава 2. НЛП и нейрофизиология

В этой главе будут разобраны различные техники НЛП с точки зрения нейрофизиологии, а также даны ответы на вопросы, как и почему НЛП работает (или не работает).

Дорогой читатель, обратите внимание, что эта книга посвящена нейрофизиологии НЛП и не является курсом «НЛП практик». Здесь и далее будут описаны лишь общие, но достаточные для понимания темы сведения и приемы. Если вы хотите изучить приемы НЛП, то для вас курс «НЛП практик».

НЛП здесь будет пониматься как сборник психологических техник (приемов, методик), которые были взяты у известных психологов, дополнены и объединены единым понятийным аппаратом.

2.1 начало

Нейролингвистическое программирование.

Мало кто знает, что основателями НЛП являются не только Джон Гриндер и Ричард Бендлер, но и Грегори Бейтсон — британо-американский ученый, исследования которого связаны с кибернетикой, лингвистикой, теорией социализации и коммуникации, автор теории «Двойного послания» (double bind).

Именно они в 1960–1970-е годы создали НЛП, взяв за основу работы таких известных личностей, как:

Фриц Перлз — немецкий врач-психиатр, психотерапевт, основоположник гештальт-терапии;

Вирджиния Сатир — американский психолог, психотерапевт, оказавший значительное влияние на развитие семейной терапии.

Милтон Эриксон — американский психиатр, известнейший психотерапевт-практик, его работы и методики легли в основу направления, названного «Эриксоновский гипноз».

«Нейро» в переводе с греческого означает «волокно, нерв». Приставка «нейро» перед другими частями речи означает «относящийся к нервной системе». Например, нейробиология, нейроэкономика.

«Лингвистическое» — от латинского lingua — «язык». То есть имеющее отношение к языку, речи.

«Программирование» — процесс создания компьютерных программ с помощью языков программирования. В широком смысле означает процесс создания программ.

Иными словами, нейролингвистическое программирование можно назвать процессом создания программ нервной системы с помощью речи.

Отличие НЛП от нейролингвистики (отрасль психологической науки) состоит в том, что нейролингвистика занимается изучением активности мозга с целью выяснить, как и какие нейронные сети работают при психолингвистических алгоритмах обработки языковой информации. В то время как НЛП имеет прикладной, а не исследовательский характер и речью не ограничивается.

2.2 немного критики

Всю критику НЛП можно условно разделить на три части:

Критика основателей.

Критика репутации.

Критика результатов.

Первая группа критиков использует в качестве аргумента то, что в биографии Ричарда Бендлера якобы есть «темные пятна». Однако история знает немало примеров, когда талантливые люди вели далеко не высокоморальный образ жизни.

Так, например, всем известный Зигмунд Фрейд употреблял кокаин на протяжении 20 лет, Альберт Хоффман употреблял ЛСД, Александр Пушкин любил «погулять».

Список употреблявших наркотики, участвовавших в оргиях, сидевших в тюрьме известных личностей можно продолжать еще долго, но отменяет ли это их вклад в науку, искусство, общество? Становятся ли от этого песни Высоцкого плохими, а научные открытия Хоффмана ненастоящими?

В оправдание второй группы можно сказать то, что черный пиар действительно навредил репутации НЛП. Оно стало ассоциироваться с манипуляциями, кодированием, зомбированием и прочими «темными» вещами. И как следствие, его применение начало казаться чем-то негативным.

Но кому придет в голову отказаться от кухонных ножей, потому что кто-то решил резать человека, а не еду? Кто будет клеймить автомобиль, а не пьяного водителя, по вине которого произошло ДТП?

Мы понимаем, что в умелых руках скальпель помогает спасать множество жизней, а автомобиль дает свободу передвижения. Все зависит от личности и намерения.

НЛП — это лишь набор инструментов, с помощью которого можно как провести быстрые терапевтические изменения, так и навредить человеку.

Третья группа критиков часто использует такие выражения, как: «НЛП не работает вовсе», «Оно имеет краткосрочный эффект и работает только на тренинге», «Я пробовал, и у меня не получилось, а значит, оно не работает», «Простыми разговорами ничего не изменить», «У меня есть знакомый, его никакое ваше НЛП не берет».

Те, кто внимательно и вдумчиво прочитали главу 1, уже поняли, что наш мозг подвержен постоянным изменениям, хотим мы этого или нет. А также узнали, что существует целая речевая (информационная) модель внешнего мира, которая формируется и меняется со временем.

И особенно необходимо обратить внимание на то, что нервная система у всех разная и что существуют определенные, научно выявленные правила и законы, которые необходимо учитывать.

А так как НЛП является набором инструментов, то надо не только выбрать правильный, среди прочих, инструмент, который решит именно эту задачу, учитывая вышеперечисленные законы и правила, но и правильно его применить.

Но все это сложно для тех, у кого «НЛП не работает». Ведь гораздо проще «нахвататься верхушек» и побежать применять их везде, где можно и нельзя, лелея мечту о том, что одним словом они заставят людей исполнять их желания.

Так НЛП действительно не работает…

Ну что же, дорогой читатель, надеюсь, что в этом разделе не были оскорблены чьи-то чувства. И если вас не останавливает то, что для эффективного применения НЛП придется думать, приглашаю к следующему разделу.

2.3 подстройка, раппорт, ведение

Умения выполнять подстройку, устанавливать раппорт и вести являются базовыми в НЛП. Без этих навыков большинство техник работать не будет. Давайте разберем по порядку, что это за умения, почему они так важны и как работают.

Подстройка — комплекс действий, направленный на установление раппорта.

Раппорт — состояние, ощущение, атмосфера доверия, взаимопонимания между участниками коммуникации.

Ведение — влияние на действия, состояние или суждение собеседника своими действиями.

Обратимся к разделу 1.6 Глава 1. В ней мы говорили о зеркальных нейронах и о том, в каких процессах реализации потребностей (по Симонову) они участвуют.

Вспомним ключевую мысль

«В нас биологически встроена функция подражания. Она критически важна при обучении и выживании. Благодаря ей мы можем чувствовать других людей. Успешное подражание приносит радость».

Зеркальные нейроны участвуют в следующих проявлениях психической деятельности:

двигательное подражание (подражание движениям);

эмоциональное подражание (сопереживание, эмпатия, сострадание, сорадование);

формирование и изменение картины мира.

Понимание этой ключевой мысли, а также механизма работы зеркальных нейронов и реализации биологически обусловленных потребностей (по Симонову), является ключом к пониманию принципа работы подстройки, раппорта и ведения.

Давайте рассмотрим, где в природе встречаются подобные явления.

Один из самых древних примеров синхронизации встречается у коралловых полипов. Он заключается в том, что у кораллов за счет гормонального выброса и фазы луны происходит одновременная овуляция. Такой принцип обеспечивает повышение выживаемости вида.

Подобный тип химической синхронизации встречается у голых землекопов и общественных насекомых.

Следующее, уже более сложное проявление синхронизации и работы зеркальных нейронов, можно встретить у общественных насекомых и рыб:

Шмели, к примеру, могут обучаться, наблюдая за тем, что и как делают их сородичи. Здесь зеркальные нейроны работают совместно с органом зрения.

Цикады, услышав пение других самцов, также начинают пение.

Синхронный взлет саранчи или бабочек.

Рыбы daniorerio, у которых обнаружены зеркальные нейроны, обучаются синхронному движению в стае, а также хватанию пищи.

Биологический смысл синхронизации понятен: шансы на выживание в рое или стае значительно выше, чем в одиночку. А в свою очередь выживание самого роя или стаи зависит от качества синхронизации участников.

У птиц зеркальные нейроны обнаружены на входе в высший центр вокализации. Их задача — участие в обучении молодой птицы «свадебной» песне. Зеркальные нейроны совместно с органом слуха позволяют птенцу повторять песню своего отца, тем самым увеличивая свои шансы на размножение.

Успешное повторение ведет к выбросу дофамина.

Теперь перейдем к человеку.

Давайте вспомним, что подражание встроено в нас биологически. Оно эволюционно необходимо и играет роль в выживании и обучении. Ведущую роль в этом играют зеркальные нейроны.

Подражание проявляется с младенческого возраста: малыши повторяют мимику взрослого. При этом они не видели себя в зеркале, не знают такие понятия, как улыбка, брови. Все это «прошито» в наш мозг с рождения.

Позже подражание и работа зеркальных нейронов проявляется во время развития речи у ребенка. Он начинает копировать звуки, жесты, мимику, слова. Пытается коммуницировать.

Затем ребенок уже копирует целые элементы поведения. И часто именно подобный тип обучения — через наблюдение — является более мощным, чем обучение через осознание. То есть то, что показывают родители своим поведением, будет скопировано быстрее и лучше, чем то, что они пытаются ему объяснить.

Бессмысленно говорить ребенку, что нужно любить папу или маму, если при этом в семье постоянные скандалы. Он гораздо быстрее скопирует ваше (или чье-либо другое, если тот источник покажется ему более убедительным, чем родители) реальное поведение в общественном месте и на отдыхе, чем вы попытаетесь словами ему объяснить, как надо себя вести. Он с большей вероятностью будет пить или курить, если вы сами это делаете, хотя и говорите, что это плохо.

Кстати, коммуникация, в которой демонстрируются два противоположных сигнала, называется шизофреногенной. Невербально — печаль или злость, а вербально «Все хорошо». Таким способом вы никак не оградите ребенка и не поможете ему, а сделаете лишь хуже, потому что он чувствует то, что с вами происходит. Вы лишь ломаете его систему восприятия и интерпретации. Объясните ему, что вы переживаете определенную эмоцию и это нормально.

Как же все это связано с подстройкой, раппортом и ведением? Я думаю, многие из вас уже ответили на этот вопрос. А мы тем не менее разберем подробнее.

Как вы уже знаете, подстройка — это комплекс действий, направленный на установление раппорта.

Она заключается в копировании элементов поведения другого человека. Здесь имеется в виду и одежда, и движения, и речь, и демонстрация навыков, ценностей, убеждений.

Некоторые на этом этапе задаются вопросом: «Получается, я теряю себя и прогибаюсь, подстраиваясь под другого? Я не хочу». К счастью, они не правы. Выполнить подстройку, это не значит «прогнуться» под другого человека. Это означает синхронизироваться с ним, говорить на его языке. Обойти систему «свой — чужой».

Ведь если вы хотите объяснить что-то ребенку, вы не используете научные термины, которые он не знает. Вы говорите в его картине мира, в понятных ему терминах. Если вы в Америке, вам придется говорить по-английски, чтобы вас поняли.

Станете ли вы из-за этого ребенком или американцем? Потеряете себя? Не думаю. Наоборот — вы развиваете себя. Учась мыслить и говорить так, чтобы вас понимало большее количество людей, вы расширяете свою картину мира. Ваш словарный запас, мимика, эмоции, навыки становятся богаче.

В этом и заключается суть подстройки. Вы должны говорить на понятном вашему собеседнику языке. Вы должны стать для него своим.

В противном случае, вы столкнетесь с непониманием и сопротивлением. Подстройка сама по себе не связана с манипуляцией. Без нее невозможно достучаться, например до подростка, которого вы хотите предостеречь. Невозможно продуктивно поговорить с супругом, коллегой и т. д.

Рассмотрим различные виды подстройки и объясним, почему она работает.

Итак, цель подстройки — установить раппорт. Вызвать доверие.

Подстройка бывает трех типов:

На равных (отзеркаливание).

Снизу.

Сверху.

Для того чтобы установить раппорт, вы должны стать своим. Своим — это не всегда таким же или равным. Стать своим можно, попав в один из образов «своих», которые есть у вашего собеседника. Вспомните раздел 1.8 глава 1, где мы говорили про импринтинг. Образ родителя, ребенка, полового партнера и многое другое запечатлевается в мозге надолго. В психологии для этого используют термин импрессинг.

Таким образом, скопировав образ одного из «своих», вы вызовите у вашего собеседника доверие. (Ну кроме исключительных случаев, когда вы копируете, например, образ отца, который бил и издевался, или девушки, которая изменила.)

Разъяснив общий принцип подстройки, перейдем к частностям.

Отзеркаливание

В случае подстройки «на равных» вы даете собеседнику посыл: «Ты и я одной крови», говорите на его языке. Вы копируете позу, жесты, движения, темп и тембр речи, дыхание, слова предикаты, жаргонные словечки, демонстрируете общие установки и ценности. То есть синхронизируетесь с ним.

Естественно, не надо передразнивать человека и копировать один в один. Это часто распространенная ошибка начинающих.

При правильной подстройке, вы постепенно, подсознательно начинаете восприниматься собеседником как «свой».

Пример. Многим привычнее говорить с людьми своего круга — у вас с ними общие интересы, лексикон, манера поведения. С такими людьми беседа идет легко и непринужденно.

В тоже время, каждый сталкивался с тем, насколько может раздражать общение с людьми, которые говорят гораздо быстрее вас или, наоборот, приходится мучительно ждать, когда собеседник наконец закончит свою неторопливую фразу. Примером отсутствия подстройки «на равных» также является чрезмерное и неуместное использование англицизмов, например «Лайфхак по разбору хайповых кейсов».

Подстройка снизу

Подстройку снизу условно можно описать ролевой моделью ребенок-родитель.

С помощью нее вы можете побудить вашего собеседника безвозмездно вам помогать.

Подстройка снизу не предполагает копирование элементов поведения собеседника. Здесь вы должны скопировать тот образ, которому он подсознательно хочет помочь. Это может быть копирование элементов детского поведения, что особенно хорошо получается у женщин. К примеру «надувание» губок (не путать с силиконовыми губами), говорение детским голоском, детские движения и взгляды. Иногда это удается и мужчинам: они находят себе «мам», которые о них заботятся.

Что касается коммуникации мужчина-мужчина или женщина-женщина, если нет заметной разницы в возрасте, то необходимо дать вашему собеседнику почувствовать себя «выше» и скопировать роль, например, ученика.

Обратили внимание на то, какие врожденные потребности тут затрагиваются? (см. Глава 1, раздел 1.5.). В нас биологически «вшито» такое ролевое поведение, а его реализация доставляет удовольствие.

Подстройка сверху

Аналогичным образом, обстоит дело и с подстройкой сверху.

Подстройку сверху условно можно сравнить с ролевой моделью родитель-ребенок.

В этом случае вам необходимо скопировать поведение «своего» (для собеседника) значимого, авторитетного человека.

Это может быть образ отца или матери, учителя, тренера, начальника и т. д. Если вам не позволяет это сделать контекст (например, собеседник ваш непосредственный начальник), то перетяните его на другое «поле», где уже «командовать» будете вы. Например, предложите ему научиться играть в бильярд.

Как вы могли заметить, и здесь реализуются врожденные в нас потребности. Более того, если вы достоверно копируете чей-то образ, вы активируете определенные нейронные цепи и запускаете определенное поведение. Подробнее об этом в разделах «Ассоциация» и «Якоря».

Раппорт

Теперь перейдем к теме раппорта.

Раппорт — состояние, ощущение, атмосфера доверия, взаимопонимания между участниками коммуникации.

Грамотно выполнив подстройку, вы устанавливаете раппорт. Теперь система «свой-чужой» воспринимает вас как своего. А значит у вас можно учиться, вас можно слушать. Это в свою очередь означает то, что изменения произойдут с большей вероятностью и не встретят сопротивления. Более того, уже само это состояние доставляет удовольствие. Происходит выброс дофамина, окситоцина и других нейромедиаторов.

Пример. Раппорт можно заметить во время беседы людей, которые симпатичны друг другу или давно знакомы. Также проявление единения можно наблюдать на концертах, матчах — это примеры группового раппорта.

Иногда бывает так, что компания людей уже сидит и душевно общается какое-то время. Позже приходит человек, пусть даже знакомый. На какое-то время меняется динамика общения: раппорт исчезает, пока новый человек не подстроится к группе (Не выпьет «штрафную», не спросит, о чем идет речь и так далее).

Ведение

Ведение — влияние на действия, состояние или суждение собеседника своими действиями.

Мы не зря столько говорили про зеркальные нейроны и потребности. При ведении также происходит реализация потребностей и активно работают зеркальные нейроны.

Давайте вспомним, что зеркальные нейроны участвуют в следующих проявлениях психической деятельности:

двигательное подражание (подражание движениям);

эмоциональное подражание (сопереживание, эмпатия, сострадание, сорадование);

формирование и изменение картины мира.

А согласно классификации потребностей по П. В. Симонову, они задействованы в реализации следующих потребностей:

зоосоциальне — сопереживание;

потребности саморазвития — двигательное подражание.

Иными словами — подражать другим и чувствовать других в нас заложено природой и доставляет удовольствие.

Итак, вы выполнили подстройку, установился раппорт. В чем же будет заключаться ведение?

По сути, при грамотном, осознанном подходе, эта часть и является целью вашей коммуникации. Именно здесь реализуется то, ради чего все было затеяно.

Теперь вы можете «влиять» на собеседника, применяя техники НЛП. Менять его состояние, эмоции, убеждения и т. д. Делать это можно как вербально — посредством речи, так и невербально — демонстрируя необходимое поведение или состояние.

Подробнее про это в разделах «Эмоции», «Ассоциация», «Фокусы языка» и «Внушения».

Часто встречающиеся ошибка начинающих НЛПеров состоит в том, что у них вся коммуникация сводится к подстройке, а иногда и вовсе оказывается, что повели их, а не они. Да, такое тоже бывает, ведь ведение работает в обоих направлениях (конечно, если вы не психопат с отсутствием зеркальных нейронов).

Примеры ведения

Многие в жизни сталкивались с неосознанными проявлениями эффекта ведения.

Например, когда на светофоре стоят несколько человек и один начинает идти, — многие машинально начинают идти за ним, забыв посмотреть на дорогу или свет светофора.

Или к вам приходит друг или подруга, и ваше состояние после беседы меняется.

Когда в группе людей кто-то начинает зевать или кашлять, то неосознанно это повторяют другие.

Когда вы приходите на тренинг после сытного обеда, а потом вдруг обнаруживаете себя бодрым уже через 10 минут, если тренер сделал все правильно.

Эффект ведения используется и в маркетинге, когда подставные люди делают первые покупки, ставки или отзывы.

Он используется на митингах, когда заводилы начинают выкрикивать лозунги или совершать какие-то действия, тем самым подстрекая толпу (которая уже синхронизирована и в раппорте).

Ключевая мысль простыми словами

Подстройка заключается в создании образа «своего человека» для собеседника. Делается это посредством копирования образа собеседника или иных, значимых для него образов. Это необходимо для установления раппорта — доверия. Состояние раппорта позволяет осуществить ведение, то есть влиять на собеседника.

Все это работает благодаря зеркальным нейронам и врожденным потребностям. Реализация этих потребностей приносит удовольствие.

Аналогия. Когда человек приезжает в другую страну, он учит язык, чтобы общаться и быть понятым. Он изучает культуру этой страны, их ритуалы, обычаи. И если в этой стране корова считается священной, то не стоит ее есть.

Когда подстройка, раппорт и ведение могут не сработать?

Для эффективной подстройки необходим навык наблюдательности. Также необходимо обладать большим словарным запасом, гибкостью поведения, самоконтролем. В какой-то степени ее можно сравнить с работой актера. Вот только играть вам приходится каждый раз разных людей. И не каждый сможет делать это качественно без должной тренировки.

А если нет подстройки, то нет и раппорта.

Но бывает так, что и подстройка есть и раппорт, а вести не получается. В таком случае возможны варианты: ваши сигналы слишком слабы, а собеседник слишком увлечен (многим хотя бы раз в жизни попадались люди, которые продолжат говорить, даже если вы уже ушли). Либо то, как вы хотите вести собеседника, вызывает у него защитную реакцию. Какой бы мастерской ни была подстройка, какой бы глубокий ни был раппорт, незнакомый человек не перепишет на вас свою квартиру. Ну, по крайней мере, на первой встрече…

2.4 ассоциация и диссоциация

В НЛП под ассоциацией и диссоциацией понимается следующее:

Ассоциация — изменение состояния человека согласно тому, что он слышит, видит, чувствует или думает.

Диссоциация — сохранение неизменного состояния вне зависимости от того, что человек видит, слышит, чувствует или думает.

Примеры ассоциации:

Представление или воспоминание от первого лица.

Читатель сопереживает герою книги. Он может радоваться или плакать в зависимости от происходящих событий.

Подруга красочно и в подробностях рассказывает, как ей было плохо. Слушатель начинает «примерять» это состояние на себя, и в итоге ему тоже становится плохо.

Вы читаете меню в ресторане, и у вас уже потекли слюнки.

Примеры диссоциации:

Представление или воспоминание от третьего лица.

Читатель анализирует поведение героя книги, при этом никак ему не сопереживая.

Сотрудник спокойно выслушивает крик начальника.

Выслушав радужные перспективы вашего сотрудничества с потенциальным партнером, вы сохраняете «холодный» рассудок и без эмоций анализируете плюсы и минусы вашего потенциального сотрудничества.

Как это работает?

Прежде чем говорить про особенности процессов ассоциации и диссоциации, необходимо познакомить вас с таким отделом мозга, как таламус.

Таламус среди прочего выполняет функцию проведения сигналов от глубинных структур мозга к коре. При этом пропускная способность ограничена. Сигнал, дошедший до коры, осознается.

Он словно секретарь решает, кого пропустить к начальнику, а кого нет.

Теперь перейдем к особенностям процессов ассоциации и диссоциации.

Свойство ассоциации естественно для нас. Чем сильнее или важнее для нашего мозга раздражитель, тем сильнее он перетянет на себя внимание.

Каждый стимул вызывает определенную реакцию.

Также необходимо помнить о наличии зеркальных нейронов.

Нужно понимать, что работа мозга запредельно сложна. И чем больше ученые его изучают, тем больше появляется вопросов. Безусловно, в мозгу одновременно происходит масса процессов. Мы же разберем основные и достаточные для понимания того, какие процессы происходят при использовании техник НЛП.

В основе ассоциации лежат несколько процессов:

Первый — когда мозг за счет зеркальных нейронов копирует состояние другого человека.

Пример. Вы можете смотреть на счастливо играющих детей и тоже испытать радость. Или человек придет на похороны и почувствует скорбь и печаль.

В этих примерах используется зрительная система.

Второй — речь и наш внутренний диалог. То, что Павлов назвал второй сигнальной системой. С помощью слов мы влияем на состояние других и сами подвержены влиянию.

Пример. Это как раз те случаи, когда вы читаете книгу, и ваше состояние меняется. Или когда подруга описывает вам свое состояние, и вы словно сами его ощущаете.

Проверим прямо сейчас?

Сделайте несколько глубоких вдохов, расслабьтесь и приготовьтесь прогуляться в лесу вместе с гениальным автором этого отрывка.

Вот и лес. Тень и тишина. Статные осины высоко лепечут над вами; длинные, висячие ветки берез едва шевелятся; могучий дуб стоит, как боец, подле красивой липы.

Вы едете по зеленой, испещренной тенями дорожке; большие желтые мухи неподвижно висят в золотистом воздухе и вдруг отлетают; мошки вьются столбом, светлея в тени, темнея на солнце; птицы мирно поют.

Золотой голосок малиновки звучит невинной, болтливой радостью: он идет к запаху ландышей. Далее, далее, глубже в лес. И как этот же самый лес хорош поздней осенью, когда прилетают вальдшнепы!

Они держатся в самой глуши: их надобно искать вдоль опушки.

Ветра нет, и нет ни солнца, ни света, ни тени, ни движения, ни шума; в мягком воздухе разлит осенний запах, подобный запаху вина; тонкий туман стоит вдали над желтыми полями.

Сквозь обнаженные, бурые сучья деревьев мирно белеет неподвижное небо; кое-где на липах висят последние золотые листья. Сырая земля упруга под ногами; высокие сухие былинки не шевелятся; длинные нити блестят на побледневшей траве.

Спокойно дышит грудь, а на душу находит странная тревога. Идешь вдоль опушки, глядишь за собакой, а между тем любимые образы, любимые лица, мертвые и живые, приходят на память, давным-давно заснувшие впечатления неожиданно просыпаются; воображенье реет и носится, как птица, и все так ясно движется и стоит перед глазами.

Сердце то вдруг задрожит и забьется, страстно бросится вперед, то безвозвратно потонет в воспоминаниях. Вся жизнь развертывается легко и быстро, как свисток; всем своим прошедшим, всеми чувствами, силами, всею своею душою владеет человек. И ничего кругом ему не мешает: ни солнца нет, ни ветра, ни шуму.

И. С. Тургенев «Записки охотника».

В этом примере чтение слов, внутренний диалог вызывает у нас образы, ощущения. При описании образов используются все каналы восприятия: зрение, слух, обоняние, осязание.

Оказывается, Тургенев использовал НЛП…

Вспомним, что НЛП в этой книге мы рассматриваем как сборник психологических техник (приемов, методик), которые были взяты у известных психологов, дополнены и объединены единым понятийным аппаратом.

Понятно, что И. С. Тургенев делал это неосознанно и обладал врожденным даром и ни про какое НЛП не знал и знать не мог. Он силой слова, мастерски плетя узор, погружал читателя в свой рассказ.

НЛП же подробно разбирает подобные приемы и выводит их на уровень осознания, позволяя овладеть ими каждому.

Способностью слова влиять на наше состояние пользуются во многих областях: политике, религии, психологии, маркетинге и прочих.

Пример меню ресторана:

Креветки, обжаренные с базиликом до золотистой корочки, подаются с розовым бальзамическим кремом домашнего приготовления.

Тонко нарезанный Лосось Шеф, маринованный с розовым перцем и цитрусами. Подаётся с творожным сыром, заправленным домашними вялеными томатами, и конфитюром из кумквата (мини цитрус).

Маринованный Японский тунец (соевый соус, лучшее в нашем ресторане оливковое масло из Тосканы), фаршированный баклажанной икрой, обёрнутый в тонко нарезанные баклажаны гриль. Подаётся с козьим сыром в панировке, с пряными травами (тимьян, розмарин), томатным соусом и легким салатом из листвы.

Ну как, разыгрался аппетит?

Обратите внимание, что даже простые описания могут оказывать довольно сильное влияние. Здесь не используются ни ощущения, ни запахи, но есть все равно захотелось.

Теперь перейдем к диссоциации.

Если свойство ассоциации естественно для нас, то осознанной диссоциации приходится учиться.

Вспомним, что диссоциация — это сохранение неизменного состояния вне зависимости от того, что человек видит, слышит, чувствует или думает.

С естественным и легким проявлением диссоциации мы часто встречаемся в повседневной жизни. Например, прямо сейчас вы можете обратить внимание и ощутить, как к вашему телу прилегает одежда. Возможно, некоторые ощутят легкое напряжение в плечах или шее и захотят расслабиться. А может, вы обратите внимание на то, как поднимается и опускается ваша грудная клетка, когда вы дышите.

Вы всегда ощущали эти стимулы: вес одежды, движение грудной клетки, но, благодаря таламусу, они не доходили до сознания, то есть вы были диссоциированы от них.

Пример чуть более сложного варианта диссоциации — это когда человек ест и одновременно смотрит телефон, телевизор. В этом случае он не почувствует вкус еды, может не заметить, как быстро (или медленно) все оказалось съедено.

Еще пример — как некоторые отвлекаются от боли. Душевной или физической. Для этого люди ходят куда-то развеяться или просто смотрят телевизор с увлекательной передачей. Если удается переключить свое внимание, то боль незаметна, хотя и возвращается после.

Все это примеры естественной, неосознанной диссоциации.

Как же это работает?

Помните, в начале этого раздела мы говорили о «секретаре» мозга — таламусе? Именно он пропускает сигналы в наше сознание. Его пропускная способность ограничена и избирательна. Благодаря этому вы не ощущаете постоянно вашу одежду или легкий дискомфорт в теле и можете отвлечься от боли, если найдете что-то интересное.

То есть, чтобы дойти до сознания, осознаться — сигнал должен быть сильнее или важнее.

Самый тяжелый, но тоже естественный вариант диссоциации — тот, который описывается в классической психологии. Это способ психологической защиты во время травмы. Когда во время травмирующих событий, невыносимого эмоционального или душевного переживания, экстремальных ситуаций, человек словно видит себя со стороны. Вплоть до субъективного «выхода из тела». Ему кажется, что события происходят не с ним.

На данный момент все еще ведутся дискуссии, что же происходит в таких случаях в мозге. Есть несколько теорий, но проверить их с точки зрения нейрофизиологии или классическими экспериментами невозможно, ведь подопытным пришлось бы наносить сильнейшие психологические травмы. Поэтому читатель может самостоятельно выбрать понравившуюся теорию, объясняющую данный феномен.

Вместе с тем, особенно чувствительные к негативным эмоциям и переживаниям люди проявляют диссоциацию значительно чаще. Со стороны это выглядит как холодность и отстраненность в ситуациях, где требуется эмоциональная вовлеченность, что вызывает непонимание у обычных людей.

НЛП, в свою очередь, позволяет овладеть этим навыком осознанно.

Для этого есть несколько приемов:

взгляд со стороны,

преграда,

кинестетическая помеха, • обсуждение, • счет.

Опишем их вкратце.

Взгляд со стороны — вы стараетесь увидеть происходящее словно через камеру видеонаблюдения.

Преграда — между вами и собеседником представляется некая преграда. Это может быть стекло, зеркало или что-то еще.

Кинестетическая помеха — проявляете физическую активность: трясете ногой, ходите, умываетесь и т. д.

Обсуждение — про себя оцениваете собеседника, отмечаете его недостатки и то, что вы значительно лучше.

Счет — счет про себя.

В основе этих способов лежит один принцип — переключение внимания.

Условно их можно разделить на несколько групп:

Визуальную (взгляд со стороны, преграда).

Кинестетическую (кинестетическая помеха).

Аудио-дигитальную (внутренний диалог).

Можно выбрать тот, что подходит вам, так как не все могут хорошо визуализировать. Некоторые приемы можно использовать одновременно для усиления эффекта. Вы также можете придумать свой способ, так как теперь понимаете принцип работы.

Хотите проверить?

Вновь прочитайте текст Тургенева и меню ресторана. Только теперь ступнями отбивайте определенный быстрый ритм, на одной руке ногтем указательного пальца надавите на фалангу большого до легкой боли. Самые отважные могут посмотреть на себя, проделывающего все это со стороны.

Ну как? Удалось погрузиться?

Если вы сделали все качественно, то ваши ощущения в корне отличаются тех, когда вы читали эти тексты в первый раз. Вполне вероятно, что некоторые даже упустили смысл написанного. Это нормально и решается путем тренировок.

Подобные способы позволяют эмоционально не вовлекаться там, где это не нужно. Например, на переговорах, или при «душевном» разговоре с начальником, или если к вам вновь пришла поделиться «успехами» лучшая подруга.

Только подберите способы, соответствующие контексту. Если вы будете прыгать на одной ноге или через каждые пять минут бегать умываться, то переговоры могут закончиться, даже не начавшись.

Ключевая мысль простыми словами

Ассоциация и диссоциация — естественные процессы, обусловленные работой нашего мозга. Ассоциация позволяет полнее и глубже ощутить происходящее, в то время как диссоциация — отстраниться от происходящего. НЛП позволяет управлять этими процессами осознанно.

Аналогия. Книги — радио — телевидение — виртуальная реальность. Чем больше каналов восприятия задействовано, тем сильнее вовлечение человека.

Работая на компьютере, вы можете одним окном закрыть другое. Но если ошибка критическая, она будет все равно всплывать поверх всех окон.

Когда ассоциация и диссоциация могут не сработать?

Если пытаться ассоциировать собеседника, используя непривычный для него канал восприятия. Например, он привык мыслить образами, а вы ему про ощущения.

Так как изменение ощущений происходит дольше, чем смена образов, необходимо учитывать эту особенность. В противном случае никакой ассоциации не будет.

Пример. Сделайте следующее задание быстро: представьте яблоко, затем апельсин, потом банан. А теперь

так же быстро попробуйте ощутить холод, жару, усталость, легкость. Чувствуете разницу?

Попытка ассоциации в негатив может вызвать защитную реакцию, и собеседник диссоциируется.

Если ваш сигнал (стимул) для собеседника недостаточно важен или различим в случае ассоциации.

И если сигнал (стимул), от которого вы хотите диссоциироваться, сильнее и (или) важнее чем тот, которым вы хотите отвлечься.

2.5 фокусы языка

«Фокусы языка» были написаны Робертом Дилтсом в 80-х годах.

Сам он описывает фокусы языка следующим образом:

Паттерны фокусов языка можно охарактеризовать как новые «вербальные фреймы», оказывающие влияние на убеждения и ментальные карты, на основе которых строятся эти убеждения.

За два десятилетия, прошедшие со времени их открытия, эти паттерны заслужили право называться одним из наиболее продуктивных методов эффективного убеждения, созданных НЛП, и, вероятно, являются наилучшим средством изменения убеждений в процессе общения.

Иными словами, фокусы языка — это речевые шаблоны, которые позволяют работать с убеждениями.

Всего фокусов языка четырнадцать. Все они описаны в книге Роберта Дилтса «Фокусы языка. Изменение убеждений с помощью НЛП». Также вы можете изучить их, пройдя курс «НЛПпрактики».

В случае, если вы хотите вкратце ознакомиться с ними, то есть НЛП-бот @rusNLPbot — просто напишите это в поиске телеграмм или в ВК. Там в сжатом и удобном виде вы найдете описание фокусов языка и основы НЛП.

Здесь же мы разберем, что происходит в мозге, когда вы применяете фокусы языка.

Вспомним основные принципы:

В разделе 1.3 Глава 1 мы узнали, что у нас есть зона мозга, содержащая наше представление о мире — речевая (информационная) модель внешнего мира.

Мы также знаем, что по мере развития мозга, формируются нейронные связи, которые могут запускать или тормозить другие.

К тому же, если вспомнить потребности по Симонову, то одна из наших потребностей — сохранение энергии, то есть лень.

Следствием вышесказанного является то, что, сформировав один раз устойчивую связь, мозг ленится ее переделывать. Вопервых, это требует дополнительной энергии, а гораздо менее энергозатратно использовать уже имеющиеся связи. Во-вторых, включаются средства психологической защиты (сохранения) своей картины мира и личности.

Таким образом, если человек убедил себя в чем-то, то переубедить его бывает непросто, даже если он сам понимает, что это убеждение ему мешает. Продолжает работать привычное поведение, которое (по мнению древнего мозга) способствовало выживанию организма, а то, что страх сцены мешает дальше развиваться профессионально, его не волнует. Ведь есть вода, еда, место, где спрятаться от хищников и пережить непогоду, а может, и половой партнер. По его мнению, этого достаточно.

К тому же, новое еще необходимо придумать, а сделать это «изнутри» сложно — запускаются привычные паттерны и мешают изменениям.

В таких ситуациях на помощь приходят фокусы языка. Это один из инструментов НЛП, позволяющий менять убеждения.

В ходе общения, используя фокусы языка, мы активируем те нейронные цепи, которые до этого активны не были либо не активировались одновременно, а также предлагаем новую информацию.

Как вы знаете, потребность в новизне и в обучении являются врожденными. Симонов описал их в группе саморазвития. А все новое и особенно полезное сопровождается выбросом дофамина, который в свою очередь помогает обучению, закрепляя реакцию.

То есть мы показываем человеку новые варианты — меняем фрейм, как говорил Дилтс, а мозг реагирует на это выбросом дофамина. (Либо выбросом нейромедиаторов, ответственных за отрицательное подкрепление, в случае боевых фокусов языка.)

Примеры

В рекламе МММ (была такая финансовая пирамида) была очень интересная фраза в диалоге братьев, один из которых уже вложил свои средства, а другой был против. Звучала она так: «Халявщик ты, Леня», — говорил один из братьев. «Я не халявщик, я партнер», — отвечал другой.

В этом примере используется фокус языка «переопределение» — это когда замена одного слова во фразе меняет весь ее смысл.

При слове «халявщик» активируются нейронные цепи, связанные с этим словом. Как правило, это слово носит негативный характер и порождает цепочку негативных ассоциаций, например таких, как безответственность, жажда быстрой наживы, паразитизм на чужом труде.

При замене его на слово «партнер» активируются совершенно другие нейронные цепи. Слово «партнер» ассоциируется с чем-то позитивным, например с ответственностью, равным вкладом в общее дело.

Еще пример.

Часто действия, которые человек совершает с позитивными намерениями, воспринимаются другим негативно. В результате возникает конфликт. В этом случае, может помочь фокус языка «Намерение», который смещает фокус внимания с обсуждения действий на обсуждение намерений.

Ключевая мысль простыми словами

Фокусы языка позволяют посмотреть на контекст с другой стороны. Они активируют другие «дорожки» — новые нейронные маршруты. С их помощью можно управлять направлением мышления собеседника.

Аналогия. Человек привык к одному и тому же маршруту, из дома на работу и обратно. Сложиться именно такой маршрут мог в силу различных обстоятельств. Например, ему показал его друг или он проложил маршрут в навигаторе. А может, у него не было денег на такси, и он выбрал общественный транспорт.

Со временем он стал хорошо зарабатывать, появились новые средства передвижения. А наш герой все также ездил на работу старым способом. Ведь это было привычно.

Но как-то друг показал ему электроскутер. Оказалось, что это действительно удобно и позволяет избежать пробок. Он стал использовать его в теплое время года. А зимой ездил на такси. Общественный транспорт он вспоминал уже с ужасом…

Когда фокусы языка могут не сработать?

Если использовать уже привычные человеку паттерны.

Отсутствие раппорта в разы усложняет задачу.

Сигнал недостаточно различим или значим для собеседника.

Новый вариант ассоциируется с опасностью или большими ресурсозатратами.

2.6 внушения

Под внушением здесь понимается воздействие на человека с целью побуждения его к определенным действиям, изменениям. Оно может представлять собой фразу либо действие.

Особенностью внушения является то, что фраза либо действие воспринимается не критично и в подавляющем большинстве случаев неосознанно. Часто внушенная мысль в дальнейшем воспринимается как своя собственная.

Акт внушения отличается от акта убеждения тем, что не требует доказательств, аргументов и логики.

Существуют различные виды внушений, здесь мы разберем основные группы:

вербальные;

невербальные;

прямые;

косвенные.

Вербальные — те внушения, где используется речь.

Невербальные — демонстрирующие поведение или состояние. Не используют речь.

Прямые — открытое указание к действиям, приказ.

Косвенные — внушения, замаскированные путем смещения внимания на другую часть фразы.

Как работают внушения?

Прямые внушения хорошо работают, если установлен раппорт сверху. Чем авторитетнее для внушаемого личность внушающего, тем более вероятен эффект. (Вспоминаем потребности в иерархии и подражании.) С точки зрения нейрофизиологии, в этом случае напрямую и сразу активируются соответствующие нейронные цепи и становятся сильнее сигналов от органов чувств. Такому типу внушений хорошо поддаются люди с подвижной или неустойчивой нервной системой.

Примеры

Сценический гипноз. Успех сценического гипноза складывается из нескольких факторов. Это отбор внушаемых людей с помощью специальных тестов; авторитет выступающего; техники потенциации особых состояний у людей, прошедших тесты и техники внушений. В сценическом и директивном гипнозе используются прямые вербальные внушения.

Когда родители подбадривают, говоря: «У тебя все получится». Это тоже пример прямого вербального внушения.

Фразы в маркетинге, призывающие к действию: «Звоните прямо сейчас».

В случае прямого невербального внушения в работу вступают зеркальные нейроны (Глава 1, раздел 1.6). Суть состоит в том, чтобы продемонстрировать реакцию, которую необходимо внушить.

Примеры

Человек в рекламе пробует продукт и демонстрирует удовольствие.

Подставные люди в толпе начинают покупать продукт.

Мама кормит малютку и сама показывает, что нужно открыть и закрыть рот.

Косвенные внушения

В этом случае работает несколько механизмов.

• отвлечение внимания; • многократное повторение.

В случае косвенного внушения, в отличии от прямого, человек не может установить источник этого внушения и часто воспринимает внушенные идеи как свои. Именно за счет этого и обходится критическое мышление.

В отличии от прямого типа внушений, немедленная активация определенных цепей не является необходимой. Здесь работает механизм обучения. Попадая сперва в круг Пейпеза, идея записывается в долговременную память. И может быть активирована в любой момент. При грамотном подходе внушающий дополняет внушение «спусковым крючком».

Что касается многократного повторения, то здесь все зависит как от типа нервной системы, так и контекста. Глава 1, разделы 1.7–1.11.

Некоторые, прочитав фразу про «спусковой крючок», могут подумать, что такое бывает только в шпионский боевиках или теориях заговора, но вы удивитесь, когда обнаружите, что этот прием используется неосознанно вашими близкими людьми и осознанно маркетологами.

(Какое косвенное внушение со «спусковым крючком» было в этом абзаце?)

Примеры

Отец в разговоре часто произносит фразу «Не жили богато — нечего и начинать». Особенно после неудач.

Почему оно косвенное? Потому, что произносится вскользь, на нем нет акцента в разговоре. Никто не обсуждает эту фразу, а обсуждают то, что произошло. Это как слово-паразит, на которое не обращают внимание.

Что тут является «спусковым крючком» для того, кто видит такое поведение? Неудачи.

Подобные фразы и ситуации вы можете вспомнить или смоделировать самостоятельно. Главное — обратите внимание, что внушения могут быть и позитивными, например «Нашей семье всегда везет».

Вспомним опять рекламу МММ. Ведь фокусы языка тоже могут использоваться во внушении. Фраза «Я не халявщик — я партнер». Почему оно косвенное? Тут не говорят прямым текстом — «Вы партнеры». Также используется многократное повторение. Слово «халявщик» вызывает негативные эмоции, слово «партнер» позитивные. Мозг с радостью берет эту фразу на вооружение, и человек уже придумал, как он будет отвечать своим знакомым, которые плохо относятся к МММ. Он считает эту фразу своей. Новизна, догадка сопровождается выбросом дофамина, тем самым повышая шансы на запись внушения в память.

Что тут будет «спусковым крючком»? Фраза: «Халявщик ты», или схожая с ней.

В рекламе также используются косвенные невербальные внушения.

Человек с пивом в руке, в костюме космонавта узнает, что опоздал на запуск ракеты, но демонстрирует радость и спокойствие.

Почему это косвенное внушение? Реальной ситуации, показываемой в ролике, не будет. (Реальные показывают в прямых внушениях: попробовал шоколад, прикрыл глаза от удовольствия.)

Чему она косвенно обучает? Расслабиться с пивом важнее, чем значимые дела.

Ключевая мысль простыми словами

Внушение — воздействие на человека с целью побуждения его к определенным действиям или изменениям. Оно может представлять собой фразу либо действие.

Внушения работают благодаря тому, что в нас встроены механизмы подчинения и обучения.

Аналогия. Прямое внушение — это когда удаленно устанавливают или запускают программу на компьютере. При этом пользователь понимает, что это за программа.

Косвенное внушение — то, что устанавливается скрыто помимо основной программы. Вроде бы посмотрели бесплатно сериал или скачали игру, а потом телефон сам кому-то отправляет платные смс.

Когда внушения могут не работать?

Действие, к которому побуждает внушение, нанесет явный вред.

Сигнал слишком слабый или неразличим.

Нет «спускового крючка».

Отсутствие раппорта в разы усложняет задачу.

Особенности нервной системы: сильный, уравновешенный, малоподвижный тип. Сниженная базовая потребность в иерархии, обучении.

Неверная конструкция внушения или противоречие контексту.

2.7 эмоции

Тема эмоций чрезвычайно глубока и обширна. Эта одна из немногих тем, изучением которой занимается целый комплекс наук. В него входят: психология, философия, биология, нейрофизиология, генетика, кибернетика, антропология и другие.

В НЛП принято рассматривать базовые эмоции, такие как:

радость,

печаль,

страх,

гнев,

отвращение,

презрение,

удивление, • спокойствие.

За каждой эмоцией стоит критерий. Гнев, например, возникает в случае возникновения препятствия на пути достижения критерия, печаль — в случае безвозвратной утраты критерия.

Каждая эмоция имеет определенное мимическое выражение. К примеру, радость характеризуется прищуренными глазами, приподнятыми уголками губ, а печаль — приподнятыми в середине и опущенными по краям бровями, а также опущенными уголками губ.

Есть также понятие «микровыражения» лица. Это кратковременное изменение мимики, которое длится долю секунды. Микровыражения были описаны Полом Экманом и легли в основы сериала «Обмани меня». Их практически невозможно контролировать, что позволяет определить истинное отношение собеседника к тому, что происходит. Используется в детекции лжи.

Каждая эмоция имеет индивидуальное вербальное проявление, то есть отличается по тону, громкости и темпу речи. К примеру, гнев и радость — быстрая и громкая речь, но различаются по тону, паузам и другим характеристикам.

С помощью определенных техник НЛП можно влиять на эмоции собеседника. Основными являются: подстройка-раппорт-ведение, якоря, ассоциация-диссоциация.

Также в НЛП существуют комплексы техник, которые позволяют изменить эмоциональное отношение к определенному стимулу. Часто они используются в терапии и позволяют убрать волнение, страхи, фобии, избавиться от негативных воспоминаний, замотивировать, придать уверенности в определенных ситуациях и так далее.

Давайте разберем, как это работает с точки зрения нейрофизиологии.

Изучением эмоций занимались такие советские и российские ученые, как П. В. Симонов и К. В. Анохин. Они связали возникновение эмоций с удовлетворением или неудовлетворением базовых потребностей.

П. В. Симонов вывел формулу эмоции: Э = f (П (Ин-Ис)), где

Э — эмоция, ее степень, качество, знак.

П — сила и качество базовой потребности.

Ин — информация о необходимых ресурсах и действиях для удовлетворения потребности.

Ис — информация о ресурсах, которыми обладает человек.

Разность Ин и Ис — субъективная оценка вероятности удовлетворения потребности.

Таким образом, согласно потребностно-информационной теории эмоций, удовлетворение потребности ведет к положительным эмоциям, а невозможность удовлетворения — к отрицательным.

Обратите внимание, что психологических теорий эмоций существует множество. Мы рассматриваем некоторые, которые в достаточной степени позволяют убедиться в эффективности приемов НЛП.

Вместе с тем, все они имеют единую физиологическую основу.

Какие отделы мозга и нейромедиаторы связаны с эмоциями?

Гипоталамус — центр потребностей.

Средний мозг (вентральная покрышка (ВП) и черная субстанция) — здесь концентрируются дофаминовый нейроны. Особенно активны при поисковом, исследовательском поведении.

Базальные ганглии (зона Nucleus accumbens) — мишень вентральной покрышки, «коллектор», через который идут самые разные положительные сигналы при удовлетворении различных потребностей.

Лобная доля (фронтальная, префронтальная кора) — конечная цель воздействия ВП. Связана с поведением.

Поясная извилина — сопоставляет ожидаемые и реальные результаты поведения.

Таламус — произвольное, непроизвольное внимание. Проводник сигналов от сенсорных систем к коре.

Теменная ассоциативная кора — речевая, информационная карта внешнего мира. Позволяет прогнозировать поведение.

Гипофиз — регулировка эндокринной системы. Надпочечники — гормоны стресса.

Миндалина — центр тревоги, страха, агрессии.

Островковая кора — отрицательные, положительные эмоции.

Нейромедиаторы

Дофамин — играет главную роль в потенциации положительных эмоций.

Серотонин — тормозит работу центра отрицательных эмоций.

Норадреналин — активация, стресс, агрессия.

Окситоцин — снижение агрессии, привязанность.

Другие медиаторы отрицательного подкрепления.

Эмоции — тема весьма глубокая, обширная и затрагивает любое поведение человека. Приведенное выше описание задействованных структур мозга и нейромедиаторов в процессе возникновения эмоций, безусловно, не является полным, но в то же время является достаточным для понимания принципов работы техник НЛП с точки зрения нейрофизиологии.

Промежуточный итог

Эмоции связаны с удовлетворением потребностей. Если потребность удовлетворена — эмоция ощущается, как положительная. Если не удовлетворена — негативные эмоции возрастают.

Особенностью человека (и некоторых приматов) является наличие ассоциативной теменной коры, которая отвечает за речевую (информационную) модель внешнего мира.

Обратим внимание на одну особенность речевой модели мира

Она состоит в том, что мы можем удовлетворить потребность в новизне «у себя в голове». То есть, не совершая никаких действий во внешнем мире, мы можем придумать нечто новое и получить положительные эмоции. С этой особенностью, кстати, связано удовольствие от творчества.

Благодаря ей, мы также получаем положительные эмоции от юмора, шуток. В чем заключается структура юмора? У шутки есть такие понятия, как setup и punchline. Setup — это подготовка, а punchline — неожиданный финал. Например, во всем известной поговорке: «Чем дальше в лес, тем больше дров», меняется финал: «Чем дальше в лес, тем толще партизаны». Читатель, знакомый с поговоркой, посмеется, когда услышит необычный финал.

Что происходит на уровне мозга? Появилась новая связь в ассоциативной теменной коре и, как следствие, выброс дофамина. Поэтому многие любят хороший юмор. Затрат минимум — удовольствия много.

Более подробно об исследованиях механизма нейрофизиологии юмора можете почитать в работе The neural basis of humor processing (P. Vrticka, J. Black, Allan L. Reiss. в Nature Reviews Neuroscience, 2013).

Удовольствие от творчества приносит более сильные положительные эмоции. Оно более ресурсозатратно и связано с удовлетворением сразу нескольких потребностей. Именно поэтому, когда после долгих творческих мук находится решение, — хочется кричать «Эврика!», бежать, плясать и рассказывать об этом первым встречным людям.

У теменной ассоциативной коры есть два режима работы:

• внутренний диалог, • неосознанный поиск.

Режим внутреннего диалога активируется, когда вы рассуждаете, с целью найти ответ на интересующий вас вопрос.

Режим неосознанного поиска работает по принципу современный нейронных компьютерных сетей (точнее, это они используют принцип работы мозга). В этом случае вы задаете вопрос и переключаетесь на обычную деятельность или ложитесь спать. Со временем вам неожиданно приходит ответ.

Оба эти процесса связаны с эмоциями. И оба эти процесса в числе прочих работают при применении таких техник, как «Фокусы языка» и «Внушения».

В случае, который аналогичен примеру с юмором, фокусы языка образуют новые связи в мозге, закрепляя их положительными эмоциями, в результате оказывая терапевтический эффект.

В случае с «неосознанным поиском» — ранее услышанное внушение участвует в неосознаваемой обработке информации и влияет на ответ. Либо часто само становится ответом. Таким образом, внушение воспринимается как «своя мысль» и закрепляется положительными эмоциями от найденного нового (а на самом деле подсказанного) решения.

Вспомнив раздел «Ассоциация-диссоциация», мы понимаем, что слова, даже не подкрепленные чем-то реальным, вызывают эмоции.

Проведем небольшой тест.

ВНИМАНИЕ, если вы находитесь в подавленном, депрессивном или ином негативном состоянии, а также если вы чрезмерно впечатлительны, пропустите этот тест.

Если нет, то прочитайте не спеша следующие слова:

Смерть, грусть, гроб, утрата, печаль, тоска, безысходность, серость, блеклые краски, усталость, подавленность, тяжесть, груз на плечах, опускаются руки, плач, крик, стон, боль.

Теперь встряхнитесь, если ваше состояние поменялось. Отложите книжку, потрясите руками как будто стряхиваете воду с рук, попрыгайте, потрите лицо. Сделайте несколько глубоких вдохов, расслабьтесь, улыбнитесь.

Теперь не спеша прочитайте другие слова:

Солнце, море, радость, свобода, свободное дыхание, легкость, мягкость, укутаться одеялом, сидеть у камина, теплый напиток, уютное кресло, мягкий плед, потрескивание дров, урчащий кот, смеющийся ребенок, звонкий голосок, заливистый смех, улыбка.

Изменилось ли ваше состояние? А ведь это просто написанный текст. При общении с человеком в глубоком раппорте, слова подкрепляются воздействием на другие каналы восприятия: визуальный, аудиальный, кинестетический, ольфакторный, густаторный, тем самым оказывая в разы более мощный эффект.

НЛП позволяет делать это осознанно, учитывая цель, контекст и индивидуальные особенности вашего собеседника.

Ключевая мысль простыми словами

Любое действие человека так или иначе связано с эмоциями. Они имеют интенсивность, продолжительность и знак. То есть могут быть сильными или слабыми, короткими (микровыражения) или продолжительными, положительными или отрицательными.

Эмоции оказывают мощнейшее влияние на организм и связаны с работой не только мозга, но и других органов.

Эмоции возникают за счет удовлетворения либо неудовлетворения потребностей, стимула либо работы зеркальный нейронов. Стимул может быть как внешний — слово, звук, событие, так и внутренний — воспоминания, решение задач и так далее. НЛП позволяет работать с эмоциями осознанно.

Аналогия. У хозяина есть слуга. Если слуга обеспечивает потребности хозяина, то его награждают. Если же он работает плохо и потребности хозяина не удовлетворены — его наказывают.

НЛП позволяет сделать выбор, кем быть: хозяином или рабом эмоций.

Когда техники НЛП, связанные с эмоциями, могут не работать?

Не учитывается тип нервной системы.

Не учитываются индивидуальные особенности (возможные патологии развития).

Не учитывается контекст.

Неверно выполнена техника.

Отсутствует раппорт там, где он обязателен.

Стимул слишком слабый либо не значим.

2.8 якоря

Якоря — одна из любимых тем для тех, кто только начинает изучать НЛП. Она кажется чем-то загадочным и дает предвкушение возможности управлять человеком, словно нажимая на кнопки на пульте.

Вместе с тем, якоря — это одна из наиболее изученных техник НЛП с точки зрения нейрофизиологии. Прочитайте разделы 1.7–1.10 первой главы. В них тема якорей раскрывается очень подробно.

В связи с этим в этом разделе будут описаны лишь основные понятия и правила, которые относятся к технике якорей, а основное внимание мы уделим примерам из жизни.

В НЛП под якорем понимается строго определенный стимул, который запускает рефлекс, под якорением — процесс выработки этого рефлекса.

Для установки якоря необходимо соблюдать следующие условия:

Собеседник должен находиться на пике необходимого состояния.

Стимул должен быть различим и уникален.

Стимул должен быть воспроизводим.

Для установки якоря можно использовать любой канал восприятия. Как один, так и сразу несколько.

Теперь давайте перейдем к примерам:

Начнем с тех, которые присутствуют в жизни каждого человека.

Примеры визуальных якорей:

Фотографии. Каждый знает, что просмотр фотографий вызывает определенные эмоции.

Обстановка в квартире: возвращаясь в родительский дом, в памяти всплывают былые воспоминания и ощущения.

Образ любимого человека: организм реагирует, даже если просто показалось, что вы увидели его в толпе.

Примеры аудиальных якорей:

Мелодия, которая играла на свадьбе. Голос начальника, который вызывает определенную реакцию. Вступление к телепередаче «Спокойной ночи, малыши». Фраза «Нам нужно поговорить». Мелодия звонка на телефоне.

Примеры кинестетических якорей:

Когда прелюдия начинается определенным образом. Спортивные перчатки на руках. Монетка, подложенная под пятку, чтобы хорошо сдать экзамен. Подзатыльники, которые щедро раздавал отец.

Примеры ольфакторных якорей (запахи):

Запах выпечки. Аромат духов. Запах еды, которая вызвала отравление.

Примеры густаторных (вкусовых) якорей:

Вкус еды детства. Вкус микстуры от кашля, который можно ощутить в каком-то другом напитке. Жвачка из детства.

Примеры пространственных якорей:

Определенное место в комнате. Определенный столик. Место на кровати.

Примеры якорей в нескольких каналах восприятия:

Елка: ее вид и запах ассоциируется с новым годом. Мандарины: вид и запах. Прием у стоматолога: вид, запах, звук, вкус, ощущения — все из этого может напомнить вам о незабываемом приеме.

Подобных примеров можно приводить еще очень и очень много. Вся наша жизнь буквально наполнена якорями. Большинство из них возникли неосознанно. Некоторые же были созданы специально — в основном маркетологами.

Приведем примеры специально созданных якорей.

Особый запах в сети быстрого питания «Макдональдс». Это уникальный запах, который, во-первых, вызывает определенные эмоции. Во-вторых, даже если вы не видите и не знаете, что рядом есть «Макдональдс» или кто-то рядом заказал еду оттуда, но чувствуете запах — тем не менее вы безошибочно узнаете этот ресторан быстрого питания.

А смогли бы вы, например, определить по запаху, из какого ресторана другие бургеры, которые находятся в упаковке без логотипа? В подавляющем большинстве случаев нет.

Пример рекламы кока-колы. В своей рекламе они используют присоединение к уже существующим якорям: рождественской музыке и другим атрибутам праздника. Таким образом они связывают свой продукт с определенными эмоциями.

А как бы вы продолжили фразу: «Не тормози…»?

Или ответили на вопрос: «Ты где был…?» или «Куда спешишь?»

Спорим, смогли бы продолжить фразу: «Денег нет, но…»

Большинство дополнят фразу: «Не тормози — сникерсни».

Некоторые вспомнят рекламу дезодоранта или пива и дополнят фразы: «Ты где был? — Бегал» или «Ты где был? — Пиво пил».

Те, кто застал рекламу фирмы «Арбат престиж» могут вспомнить фразу «Куда спешишь? — В „Арбат престиж“».

В этих примерах используется присоединение продукта к распространенным в народе фразам или ситуациям. То есть берут часто встречающийся стимул и заменяют его необходимой реакций, напоминающей о товаре.

Мы думаем, многие смогли закончить фразу: «Денег нет, но вы держитесь». Это пример неосознанного якорения. Теперь эта фраза жестко ассоциируется с определенным человеком, а он — неизменно с ней.

Еще примеры.

Часто фирмы дают вам в подарок какую-то мелочь: магнитик на холодильник, ручку, кружку, ароматизатор. Все это для того, чтобы вы помнили о продукте и фирме.

А если вы подарите любимому современную электрическую зубную щетку на праздник? О ком он будет вспоминать каждый раз, чистя зубы?

Промежуточный итог

Как видите, примеров искусственно созданных якорей также очень и очень много. И тот факт, что их используют корпорации для продвижения своего продукта, подтверждает эффективность этой техники. Никто не стал бы тратить миллионы на исследование и создание, например, специфического запаха, если бы это не работало.

Используя принципы уникальности, различимости, присоединения к определенным эмоциям, воспроизводимости, устанавливаются якоря. А благодаря многократным повторениям, они переходят в долговременную память и остаются надолго.

Краткосрочные якоря

Вместе с тем, можно выделить еще один тип якорей, которые работают в течение короткого промежутка времени: минут, часов, дней.

Для объяснения с точки зрения нейрофизиологии обратимся к разделу 1.8 Главы 1. Из него мы видим, что существуют различные типы кратковременной памяти. Именно эти процессы и лежат в основе краткосрочных якорей.

Именно про эти якоря говорят: «Я ему поставил якорь. На тренинге работало, а потом перестало… Фигня эти якоря».

Как же их использовать?

Такой тип якорей используется, например, в терапии, когда нужно помочь клиенту удержать определенное состояние.

Также он используется в технике «Коллапс якорей», которая позволяет стереть негативный якорь. О ней мы напишем отдельно в следующем разделе.

Краткосрочные якоря удобно использовать в переговорах, если между встречами нет длительных перерывов. На первой встрече создается приятная для клиента атмосфера, ставится якорь: определенные слова, музыка, запах. К примеру, подача кофе с определенным (редко встречающимся) ароматом после определенной фразы. На следующей встрече перед принятием решения клиенту вновь подается кофе, погружая его в приятную атмосферу прошлой встречи.

Как вы видите, тема якорей далеко не так проста, как могла показаться на первый взгляд. Она не имеет ничего общего с «Подписанием дарственной на квартиру, потому что я щелкал ручкой, когда мы смеялись».

Для того чтобы якоря работали, необходимо тщательно изучить теорию, потренироваться на практике, а после этого еще и изучить вашего клиента. Затем провести подготовку: выбрать подходящий стимул, определить необходимую вам реакцию. После чего подобрать способы воздействия для возникновения этой реакции, учитывая контекст. И только после этого «ставить якоря».

Ключевая мысль простыми словами

В основе якорей лежат исследования И. П. Павлова. По сути, это создание условного либо использование безусловного рефлекса. По сути, якорь — это стимул, который должен вызывать необходимую реакцию.

Якоря могут быть долгосрочными (недели, месяцы, годы) и краткосрочными (минуты, часы, дни).

Сделать якорь долгосрочным помогает многократное повторение и/или сила эмоций в сочетании с уникальностью стимула. Со временем якоря становятся слабее.

Якорь может воздействовать как через один орган чувств, так и через несколько.

Чтобы процесс якорения был успешным, необходимо соблюдать правила.

Аналогия. В какой-то степени якоря можно сравнить с созданием ярлыка для приложения на компьютере. С помощью него вы можете запустить необходимую вам программу.

Когда якоря могут не работать?

Не соблюдены правила якорения: сигнал не различим, не уникален, его нельзя воспроизвести, эмоции или состояние слабо выражены либо смешаны с другим.

Неточность воспроизведения якоря.

Попытка использовать краткосрочные якоря через длительный промежуток времени.

Не учитывается тип нервной системы (Глава 1, раздел 1.11), который напрямую влияет на возможность установить якорь, а также на скорость и интенсивность появления и затухания необходимой реакции.

2.9 коллапс якорей

Коллапс якорей — это техника НЛП, с помощью который можно избавиться от якоря. Иными словами, она позволяет вам перестать реагировать на какой-то стимул, реакция на который вас не устраивает.

Обычно эта техника используется в терапевтических целях. Чаще всего клиенты хотят избавиться от негативных эмоций, которые вызывает определенный человек, ситуация или воспоминание. Коллапс якорей также позволяет остановить проявление нежелательного поведения при определенных обстоятельствах: это может быть избегание разговора, боязнь позвонить по телефону, крик на близких или непреодолимое желание съесть именно этот тортик.

Техника состоит из следующих шагов (перечислены основные):

Заякорить негативную реакцию.

Заякорить позитивную реакцию.

Воспроизвести одновременно.

Убрать (перестать подавать стимул) негативный якорь и чуть позже позитивный.

Суть техники состоит в том, что «сталкиваются» два противоположных стимула. Активируются две нейронные сети, отвечающие за взаимоисключающее поведение. В результате стимул, вызывающий негативную реакцию стирается.

Чрезвычайно важно, чтобы позитивный якорь был сильнее, чем негативный. Сила якоря — это интенсивность реакции клиента, которую калибрует (видит, оценивает) сам терапевт или субъективно оценивает клиент.

Звучит слишком хорошо или просто, чтобы быть правдой?

Кажется маловероятным?

К счастью, эффект стирания реакции на определенный стимул при одновременной активации двух нейронных сетей, отвечающих за взаимоисключающее поведение, был научно доказан и признан мировым сообществом.

Эксперименты

«Перекрашенная ящерица»

Этот эксперимент провел К. Лоренц и Г. Гитцлер во время изучения агрессии различных видов животных. Он описан в книге «Агрессия» К. Лоренца.

Описание эксперимента из книги «Агрессия»:

У самцов вида зеленой ящерицы агрессивное поведение вызывается нарядом соперника, прежде всего ультрамариново-синим горлом и зеленой окраской остального тела, от которой и пошло название ящериц. Торможение, запрещающее кусать самку, явно основано на обонятельных признаках.

Это мы с Г. Китцлером однажды узнали, когда самую крупную самку из наших зелѐных ящериц коварно раскрасили под самца с помощью жирных цветных мелков.

Когда мы выпустили прекрасную даму обратно в вольер, то она, — разумеется, не подозревая о своей внешности, — кратчайшим путѐм побежала на территорию своего супруга.

Увидев еѐ, он яростно бросился на предполагаемого самца-пришельца и широко раскрыл пасть для укуса. Но тут он уловил запах загримированной дамы и затормозил так резко, что его занесло и перевернуло.

Затем он обстоятельно обследовал еѐ языком — и после того уже не обращал внимания на зовущую к бою расцветку, что уже само по себе примечательно для рептилии.

Но самое интересное — это происшествие настолько потрясло нашего изумрудного рыцаря, что ещѐ долго после того он и настоящих самцов сначала ощупывал языком, т. е. проверял их запах, и лишь потом переходил к нападению.

Обратили внимание, что произошло в этом эксперименте? Самец ящерицы получил одновременно два стимула, запускающих взаимоисключающие реакции «нападать-защищать». В результате это произвело настолько мощный эффект, что изменило его врожденное поведение.

«Разучившаяся мышь»

Новейшие исследования, которые стали возможны благодаря методам оптогенетики, подтверждают тот факт, что предъявление двух стимулов, отвечающих за взаимоисключающее поведение, разрушает приобретенную реакцию на стимулы.

Эксперимент опубликован в журнале Cell под названием Controlling Visually Guided Behavior by Holographic Recalling of Cortical Ensembles, June 27, 2019.

Вкратце он заключался в следующем: мышь обучили идти и лизать поилку, если она видит вертикальные полосы. А также стоять и не лизать поилку, если она видит горизонтальные полосы.

Затем ей предъявили визуально стимул «идти», а с помощью оптогенетики активировали нейросеть, отвечающую за визуальный стимул «стой». В результате предъявления двух стимулов, вызывающих взаимоисключающую реакцию, мышь перестала демонстрировать такую же количественную реакцию на стимулы, как была обучена. То есть она утратила приобретенный рефлекс. Разучилась тому, чему ее обучали.

Как видно из этих двух экспериментов, измениться может как безусловный, так и условный рефлекс. То есть изменения могут происходить как и с врожденным, биологически «прошитым» поведением, так и с приобретенным.

Ключевая мысль простыми словами

Техника НЛП «Коллапс якорей» позволяет стереть стимул, который вызывает реакцию.

Ее суть заключается в том, что одновременно подаются два сигнала, вызывающих противоположные реакции.

Как показывают эксперименты, изменения могут быть настолько глубокими, что затрагивают даже врожденное поведение.

Эта техника имеет большой терапевтический потенциал.

Аналогия. Техника «Коллапс якорей» — это как столкновение двух объектов, движущихся навстречу друг другу с большой скоростью. Чем массивнее и быстрее движется объект, тем выше вероятность, что он останется целым, а другой разрушится.

Важно, что в этом столкновении вы можете использовать искусственно созданный позитивный объект для устранения реального негативного. Если вы хотите избежать ситуации, схожей с ящерицей из эксперимента, которая и на соперников перестала нападать, и за самками стала с опаской ухаживать.

Когда «Коллапс якорей» может не работать?

Не соблюдены правила и шаги техники.

Не учитывается тип нервной системы при создании противоположного якоря.

Не соблюдаются основные правила и условия обучения (Глава 1, раздел 1.9).

2.10 основные мысли главы 2

НЛП — это сборник психологических техник (приемов, методик), которые были взяты у известных психологов, дополнены и объединены единым понятийным аппаратом.

Результат применения техник НЛП зависит от многих факторов, которые необходимо учитывать.

Чтобы НЛП работало, недостаточно прочитать одну статью, необходимы обширные знания и практика.

НЛП и нейрофизиология неразрывно связаны.

Знание основ нейрофизиологии делает применение техник НЛП более эффективным.

Техники НЛП позволяют осознанно создавать и редактировать программы нервной системы.

Глава 3. Итоги

В этой книге мне хотелось показать вам, уважаемый читатель, что техники НЛП не взяты «с воздуха» и это не трюки, которые работают только на тренинге. В основе нейролингвистического программирования лежат проверенные и принятые психологическим сообществом техники и методики таких известных личностей, как Ф. Перлз, В. Сатир, М. Эриксон и другие.

Но я не просто апеллирую к известным психологам, я постарался объяснить, как НЛП работает с точки зрения нейрофизиологии, опираясь на труды известнейших ученых как прошлых лет, так и современности.

Вместе с тем, я не претендую на истину в последней инстанции и всегда открыт для диалога. Ведь тема мозга, личности, сознания чрезвычайно сложна, обширна и вместе с тем увлекательна. Можно сказать, что человечество только приступает к разгадке этих тайн.

Ниже мне хотелось бы познакомить читателя с мировыми проектами по изучению мозга.

Современные зарубежные национальные и транснациональные проекты по изучению мозга.

Молекулы

Европейский Human Brain Project (HBP) (2012) направлен на реконструкцию мозга путем моделирования 89 миллиардов нейронов и их 100 триллионов связей с использованием компьютеров, начиная с первого нижнего уровня передачи химических и электрических сигналов до пятого верхнего уровня особенностей поведения и восприятия человека. Подход к исследованиям — снизу вверх.

Клетки

Американский проект BRAIN (2013) направлен на разработку технологий для получения новой информации о функциональной структуре мозга с верхнего до нижнего уровня. Генерирует Big Data для HBP. Подход к исследованиям — сверху вниз.

Цитоархитектоника

Японский Brain/MINDS (2014) направлен на исследование связи генома с поведением, психическими и нейродегенеративными заболеваниями человека (болезнь Альцгеймера, шизофрения, аутизм). Используются методы генной инженерии (разрушения и вставки генов) на человекообразных обезьянах (мартышках). Исследования проводятся на молекулярном (1) и поведенческом (5) уровнях.

Зоны мозга

Китайский China Brain (2015) направлен на создание нейроморфных систем, учитывающих строение мозга человека (уровни 2 и 3 — клеток и цитоархитектоники). Разработка AI для гражданского и военного применения под управлением частной компании (Baidu).

Целостный мозг

Российский национальный исследовательский проект CoBrain: расширение ресурсов больного и здорового мозга человека через разработку высокоэффективных технологий от кле-

АЛЕКСАНДР КОРИДЗЕ

точного уровня до уровня целостного мозга, а также интеграция мозга человека в информационные и технические среды различного уровня сложности.

Другие проекты: ENIGMA, Blue Brain Project, Allen Brain Atlas, Human Connectome Project.

Как видите, весь мир втягивается в гонку по изучению мозга и природы сознания человека, а значит, в ближайшем будущем можно ожидать прорывных исследований. И как знать, может, скоро придется писать еще одну книгу, например «НЛП с точки зрения квантовой запутанности сознания»…

А я желаю вам не поддаваться мифам и домыслам, смело изучать НЛП, проверять на практике и делать свою жизнь более осознанной.

И в конце немного юмора: если вы хотите еще одного и простого ответа на вопрос: «Почему у меня НЛП не работает?», посмотрите ролик Comedy Club под названием «Серьезный человек».

До скорых встреч, дорогой читатель!

С уважением к вам, Александр Коридзе.

АлександрКоридзе НЛП работает?!

Объясняю с точки зрения нейрофизиологии.

Простым языком, структурно, с примерами и без воды

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