В рамках этой статьи я перечислю все 14 ФЯ.

Фокусы языка входят в основную программу «НЛП практик».



1. НАМЕРЕНИЕ - Предполагаем цель, мотив, стоящий за фразой человека.

*Для чего; С какой целью.



2. ПЕРЕОПРЕДЕЛЕНИЕ - Выделяем главный посыл в предложении и заменяем его синонимом.

*Иными словами; Иначе говоря; То есть.



3. ПОСЛЕДСТВИЕ - Говорим о том, к чему может привести высказанное собеседником.

*Это приведет к; И в результате; Из-за этого.



4. РАЗДЕЛЕНИЕ - Выделение, перечисление частей из общего.

*Давай разберем по деталям; Вот это, это и это.



5. ОБЪЕДИНЕНИЕ - Обобщение части до более высокого уровня.

*Вообще; В общем; Все; Всегда.



6. ДРУГОЙ РЕЗУЛЬТАТ - Переключаем на другую цель, результат, возможность, которая может быть достигнута (упущена) в данном контексте.

*Зато; А еще; Не так, так эдак.



7. АНАЛОГИЯ - Сравниваем фразу собеседника с чем-то похожим, придумываем метафору.

*Это похоже на; Это мне напоминает; Это все равно что.



8. ПРИМЕНЕНИЕ К СЕБЕ - Применяем смысл фразы к высказывающему.

*А ты сам;



9. МОДЕЛЬ МИРА - оцениваем высказывание с точки зрения другого человека, группы, структуры.

*С точки зрения ученых; А Вася говорит; Авторитетное издание написало.



10. СТРАТЕГИЯ РЕАЛЬНОСТИ - обращаемся к фактам, к системе понимания собеседника.

*Как ты это понял; На самом деле; Чем докажешь.



11. МЕТАФРЕЙМ - разрываем логическую связь, контекст.

*Мухи отдельно, котлеты отдельно; Вино в России, это не вино во Франции; Это вам не здесь, а здесь это вам не там; Это одно, а это другое.



12. ПРОТИВОПОЛОЖНЫЙ ПРИМЕР - ищем исключения из правил, фразы.

*А было ли по другому; Бывает по разному.



13. ИЗМЕНЕНИЯ РАЗМЕРА ФРЕЙМА - изменяем временные, количественные критерии.

*Раньше, сейчас, а в будущем; А если 10, 20; Давай посмотрим в другой перспективе.



14. ИЕРАРХИЯ КРИТЕРИЕВ - Подбираем более важный критерий, чем критерий фразы.

*Гораздо важнее; Что действительно важно.



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