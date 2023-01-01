Психолог, коуч, бизнес-тренер.
Александр Коридзе
Александр Коридзе — Психолог, коуч, бизнес-тренер
Телефон: +7 (977) 576-67-81
2023 год

Лучшие НЛП техники

НЛП практик – человек, который прошел курс «НЛП практик» и сдал финальный экзамен, демонстрируя владение техниками.

В этой статье я подготовил для вас обзор основных техник нейролингвистического программирования, которые соответствуют курсу
«НЛП практик» в 2023 году.

Содержание

Нажми на тему, чтобы перейти к ней.
1

Раппорт, подстройка, ведение

Раппорт – состояние доверия, единения.
Какой он бывает?
  • Снизу – роль «просящего».
  • На равных – роль равного.
  • Сверху – роль «начальника».

Как достичь состояния раппорта?
Нужно использовать подстройку.

Что такое подстройка?
Это копирование элементов картины мира вашего собеседника.

Простыми словами – вы должны быть:
  • Таким же, как ваш собеседник, если хотите раппорт на равных.
  • Казаться тем, кому он ЗАХОЧЕТ помочь, если нужен раппорт снизу.
  • Имитировать образ того, кому ваш собеседник позволит себе подчинится, для раппорта сверху.

Когда вы сделали технику подстройки, установили раппорт, то наступает фаза ведения.
Ведение – фаза, в которой ваш собеседник неосознанно повторяет ваши действия, соглашается, следует за вами.
ЗАПОМНИ
Раппорт – основа основ. Если нет раппорта, то 80% техник НЛП работать не будут.
Не копируйте собеседника 1 в 1, не передразнивайте его.
Иногда состояние раппорта может так вас увлечь, что вы забудете о цели беседы.
Психолог Коридзе Александр НЛП техники
Александр Коридзе
Автор.
Подробнее о раппорте
вы можете посмотреть в этом видео.
Техники нлп. Раппорт подстройка ведение. Коридзе Александр
А узнать о том, как и почему это работает с точки зрения нейрофизиологии вы можете в моей книге
нлп работает. Техники нлп Александр Коридзе
2

ХСР

ХСР – инструмент НЛП для постановки цели.
ХСР – расшифровывается как «Хорошо сформулированный результат» и состоит из 7 пунктов:

  1. Формулировка цели словами достижения, а не избегания.
  2. Определение степени вашего контроля над достижением цели.
  3. Ощутимые и измеримые критерии достижения цели.
  4. Контекст достижения цели (где, когда, с кем).
  5. Экология (плюсы и минусы).
  6. Ресурсы и препятствия для достижения цели.
  7. Первый шаг.
Далее рекомендуется рассмотреть цель в рамках больших и меньших целей.

ПОЛНОСТЬЮ тема постановки цели раскрыта в этой статье (Нажми, чтобы прочитать).

Подробнее о ХСР
вы можете посмотреть в этом видео.
3

Модальности и субмодальности

Работа с субмодальностями – ОСНОВА множества техник НЛП

Модальности:

Если простыми словами, то модальности – это наши каналы восприятия.

Модальности бывают:
  • Аудиальная
  • Кинестетическая
  • Визуальная
  • Густаторная (вкус)
  • Ольфакторная (Запах)
  • Дигитальная (внемодальное восприятие, оценка)

У каждого человека своя предпочитаемая, привычная модальность.
Информация, подаваемая через нее «более понятна».

Субмодальности:

Субмодальности – характеристики информации, поступающей через определенную модальность.

Примеры:
  • Аудиальная (Громкость, тон, тембр…)
  • Кинестетическая (Вес, структура, температура…)
  • Визуальная (Цвет, размер, яркость …)
  • Густаторная (Терпкость, сила …)
  • Ольфакторная (Резкость, сладость …)
Весь наш опыт кодируется в субмодальностях. Изменяя их, мы можем менять наше отношение к этому опыту. Множество терапевтических приемов НЛП построено на изменении субмодальностей.
Психолог Коридзе Александр НЛП техники
Александр Коридзе
Автор.

Слова - предикаты:

Слова, относящиеся к описанию субмодальностей.
Пример: горячий, яркий, вкусный, дорогой.

Тест

Подумайте о предмете, который вам нравится (например, вкусная еда)
Как она выглядит? Она цветная? Большая? Близко к вам? Как gif или фото?

А теперь подумайте о предмете, который вам не нравится.
Задайте те же вопросы.

Заметили разницу?
ПОЗДРАВЛЯЮ! Вы только что
  • Описали картинку в субмодальностях.
  • Нашли ваши индивидуальные различия. Так ваш мозг кодирует то, что вам нравится или нет.

Используя принципы работы с субмодальностями, можно управлять своей мотивацией и превратить занятие, которое вам не нравится, в то, которым можно заниматься с удовольствием.
4

Рамка проблемы, рамка решения

Рекомендуется применять на бесконечных совещаниях и собраниях :)

Рамка проблемы

Вопросы рамки проблемы:

  • В чем проблема?
  • Кто виноват?
  • Почему до сих пор не решили?
  • Зачем оправдываетесь?

Использовать эти вопросы можно, но дозировано. С целью действительно выяснить причину.

Рамка решения

Вопросы рамки решения:

  • Чего хочется?
  • Что, кто может в этом помочь?
  • Что могло бы быть решением?
  • Если бы эта задача уже была решена, что могло бы быть возможным решением?
  • Чему можно научиться, решая эту задачу?
  • Чего еще хочется?
  • Кто, что еще может помочь?
  • Что становится еще доступным?
Если следовать этой схеме, то можно получить быстрые и эффективные результаты.

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5

Ассоциация – диссоциация

Эмоции или холодный рассчет

Ассоциация

Это состояние, в котором вы или ваш собеседник испытывает эмоции от того, о чем он думает, слышит или говорит.

Плюсы ассоциации: дает «вкус», полноту жизни.
Минусы: сложно переживать, когда события негативные.

Чтобы ассоциировать вашего собеседника во время общения, вам нужно наполнить вашу речь словами предикатами всех субмодальностей.

Диссоциация

Это состояние, в котором вы или ваш собеседник НЕ испытывает эмоций от того, о чем он думает, слышит или говорит.

Плюсы диссоциации: позволяет трезво оценить ситуацию, пережить негатив, защититься от манипулятивного воздействия.
Минусы: пресная жизнь без эмоций и радости.

Существуют специальные приемы в нейролингвистическом программировании, позволяющие диссоциироваться.

Самые простые и эффективные:
  1. Постараться увидеть происходящее (и себя) со стороны.
  2. Представить между вами и собеседником (событием) прозрачную стену.
  3. Считать про себя в уме.

Подробное описание НЛП техник диссоциации и защиты от манипулятивного воздействия вы можете найти на моем авторском курсе «Антиманипулятор».
6

Метамодель языка

или уточняющие вопросы
Суть данной техники очень проста – это выявить, то что в предложении было опущено и задать уточняющий вопрос.

Категории метамодельных вопросов можно представить следующей схемой:

Опущения:
  • Простые опущения
  • Неполные сравнения:
  • Утраченный референтный индекс
  • Неконкретный глагол
  • Номинализация
Обобщения:
  • Модальные операторы
  • Пресуппозиции
  • Универсальный квантификатор
Искажения:
  • Чтение мыслей
  • Причинно-следственная связь
  • Комплексный эквивалент
  • Утраченный перформатив
Не пугайтесь незнакомых слов :)
В рамках данной статьи вам главное понять, что метамодель – это выявление и задавание уточняющих вопросов.

Используйте приемы метамодели дозированно. В противном случае, разговор становится похожим на допрос.
Метамодельные вопросы позволяют выявлять манипуляции в сообщениях собеседника.
Психолог Коридзе Александр НЛП техники
Александр Коридзе
Автор.
7

Милтон - модель языка

или гипнотическая речь
За основу этой техники НЛП взяли работы Милтона Эриксона.

Милтон Э́риксон — американский психиатр и психотерапевт. Специализировался на медицинском гипнозе. Милтон Эриксон получил мировое признание как крупнейший психотерапевт-практик. Его подход к изменённым состояниям сознания лёг в основу целого направления, известного как эриксоновский гипноз. (с) WikiPedia

Особенная манера речи маэстро и послужила названию для данной техники.

Как работает?
Если простыми словами, то вы должны сделать свою речь максимально обобщенной, расплывчатой, для того чтобы человек сам наполнил своим содержанием то пространство, которое вы создаете.

В милтон-модели используются следующие приемы:
  • Трюизмы
  • Допущения
  • Вопросы на привлечение внимания
  • Противопоставления
  • Выбор без выбора
  • Право выбора
  • Скрытые команды
  • Риторические вопросы
  • Негативные команды
  • Маркирование
  • Цитирование
  • Ирония
  • Неопределенность выражений
  • Слова связки

Следите за моими вебинарами, если хотите узнать больше о НЛП. В прямом эфире я отвечаю на ваши вопросы.
8

Фокусы языка

или речевые раскрутки
Фокусы языка придумал и описал Роберт Дилтс.
Это один из лучших приемов НЛП для работы с убеждениями.

Область применения фокусов языка не ограничена:
  • Бизнес
  • Саморазвитие
  • Отношения
  • Творчество
  • Терапия
  • И многое другое.

Для полного изучения ФЯ требуется минимум 16 часов.
А для того, чтобы ими овладеть нужна практика минимум 3 месяца.

Примеры НЛП техники фокусы языка

В рамках этой статьи я перечислю все 14 ФЯ.
Фокусы языка входят в основную программу «НЛП практик».

1. НАМЕРЕНИЕ - Предполагаем цель, мотив, стоящий за фразой человека.
*Для чего; С какой целью.

2. ПЕРЕОПРЕДЕЛЕНИЕ - Выделяем главный посыл в предложении и заменяем его синонимом.
*Иными словами; Иначе говоря; То есть.

3. ПОСЛЕДСТВИЕ - Говорим о том, к чему может привести высказанное собеседником.
*Это приведет к; И в результате; Из-за этого.

4. РАЗДЕЛЕНИЕ - Выделение, перечисление частей из общего.
*Давай разберем по деталям; Вот это, это и это.

5. ОБЪЕДИНЕНИЕ - Обобщение части до более высокого уровня.
*Вообще; В общем; Все; Всегда.

6. ДРУГОЙ РЕЗУЛЬТАТ - Переключаем на другую цель, результат, возможность, которая может быть достигнута (упущена) в данном контексте.
*Зато; А еще; Не так, так эдак.

7. АНАЛОГИЯ - Сравниваем фразу собеседника с чем-то похожим, придумываем метафору.
*Это похоже на; Это мне напоминает; Это все равно что.

8. ПРИМЕНЕНИЕ К СЕБЕ - Применяем смысл фразы к высказывающему.
*А ты сам;

9. МОДЕЛЬ МИРА - оцениваем высказывание с точки зрения другого человека, группы, структуры.
*С точки зрения ученых; А Вася говорит; Авторитетное издание написало.

10. СТРАТЕГИЯ РЕАЛЬНОСТИ - обращаемся к фактам, к системе понимания собеседника.
*Как ты это понял; На самом деле; Чем докажешь.

11. МЕТАФРЕЙМ - разрываем логическую связь, контекст.
*Мухи отдельно, котлеты отдельно; Вино в России, это не вино во Франции; Это вам не здесь, а здесь это вам не там; Это одно, а это другое.

12. ПРОТИВОПОЛОЖНЫЙ ПРИМЕР - ищем исключения из правил, фразы.
*А было ли по другому; Бывает по разному.

13. ИЗМЕНЕНИЯ РАЗМЕРА ФРЕЙМА - изменяем временные, количественные критерии.
*Раньше, сейчас, а в будущем; А если 10, 20; Давай посмотрим в другой перспективе.

14. ИЕРАРХИЯ КРИТЕРИЕВ - Подбираем более важный критерий, чем критерий фразы.
*Гораздо важнее; Что действительно важно.

Участвуйте в вебинарах, задавайте вопросы к моим постам в соц. сетях, если хотите узнать больше о фокусах языка. Тема входит в программу НЛП для чайников :)
Фокусы языка можно использовать не только в речи, но и как способ мышления о чем-либо.
Психолог Коридзе Александр НЛП техники
Александр Коридзе
Автор.
9

Техника НЛП «Якорь»

примеры и описание

ЯКОРЬ в НЛП

Якоря — одна из любимых тем для тех, кто только начинает изучать НЛП. Она кажется чем-то загадочным и дает предвкушение возможности управлять человеком, словно нажимая на кнопки на пульте.
Вместе с тем, якоря — это одна из наиболее изученных техник НЛП с точки зрения нейрофизиологии.

В НЛП под якорем понимается строго определенный стимул, который запускает рефлекс, под якорением — процесс выработки этого рефлекса.

Для установки якоря необходимо соблюдать следующие условия:
  1. Собеседник должен находиться на пике необходимого состояния.
  2. Стимул должен быть различим и уникален.
  3. Стимул должен быть воспроизводим.

Для установки якоря можно использовать любой канал восприятия. Как один, так и сразу несколько.

Примеры ЯКОРЕЙ в НЛП

Примеры визуальных якорей:
  • Фотографии. Каждый знает, что просмотр фотографий вызывает определенные эмоции.
  • Обстановка в квартире: возвращаясь в родительский дом, в памяти всплывают былые воспоминания и ощущения.
  • Образ любимого человека: организм реагирует, даже если просто показалось, что вы увидели его в толпе.

Примеры аудиальных якорей:
  • Мелодия, которая играла на свадьбе.
  • Голос начальника, который вызывает определенную реакцию.
  • Вступление к телепередаче «Спокойной ночи, малыши».
  • Фраза «Нам нужно поговорить».
  • Мелодия звонка на телефоне.

Примеры кинестетических якорей:
  • Когда прелюдия начинается определенным образом.
  • Спортивные перчатки на руках.
  • Монетка, подложенная под пятку, чтобы хорошо сдать экзамен.
  • Подзатыльники, которые щедро раздавал отец.

Примеры ольфакторных якорей (запахи):
  • Запах выпечки.
  • Аромат духов.
  • Запах еды, которая вызвала отравление.

Примеры густаторных (вкусовых) якорей:
  • Вкус еды детства.
  • Вкус микстуры от кашля, который можно ощутить в каком-то другом напитке.
  • Жвачка из детства.

Примеры пространственных якорей:
  • Определенное место в комнате.
  • Определенный столик. Место на кровати.

КОЛЛАПС ЯКОРЕЙ в НЛП

Коллапс якорей — это техника НЛП, с помощью который можно избавиться от якоря. Иными словами, она позволяет вам перестать реагировать на какой-то стимул, реакция на который вас не устраивает.

Техника состоит из следующих шагов (перечислены основные):
  1. Заякорить негативную реакцию.
  2. Заякорить позитивную реакцию.
  3. Воспроизвести одновременно.
  4. Убрать (перестать подавать стимул) негативный якорь и чуть позже позитивный.

Суть техники состоит в том, что «сталкиваются» два противоположных стимула. Активируются две нейронные сети, отвечающие за взаимоисключающее поведение. В результате стимул, вызывающий негативную реакцию стирается.

Чрезвычайно важно, чтобы позитивный якорь был сильнее, чем негативный. Сила якоря — это интенсивность реакции клиента, которую калибрует (видит, оценивает) сам терапевт или субъективно оценивает клиент.
Со временем якоря слабеют и их необходимо обновлять.
Психолог Коридзе Александр НЛП техники
Александр Коридзе
Автор.
Как и почему якоря работают, а также типичные ошибки,
я описал в своей книге "НЛП работает?!"
Якоря в НЛП. Техники нлп. Коридзе Александр
10

Три позиции восприятия

Она же "трехпозиционка"
Техника может применяться в общении, убеждении, бизнесе, отношениях, саморазвитии.

Схема выглядит следующим образом:
1. Позиция «Я» - позиция силы, ЭГО, собственных целей и желаний.
2. Позиция «ТЫ» - позиция эмпатии, целей и желаний собеседника.
3. Позиция «ОНИ» - позиция НАД. Правила, законы, обычаи.

Откалибровав позицию собеседника, вы меняете свою, исходя из задачи.
11

Стратегия творчества Уолта Диснея

Действуй как гений
Эта техника НЛП появилась благодаря моделированию навыков творчества Уолта Диснея. Она достаточно простая, но вместе с тем, очень эффективная.

Основа этой методики состоит в 3 ролях:
  1. Творец.
  2. Деятель.
  3. Критик.

Примеряя на себя попеременно эти роли можно рассмотреть вопрос с разных сторон.

ВАЖНО

Для людей привычно находиться в одной позиции. Они либо критикуют себя и других, либо придумывают новое, не думая о последствиях, либо действуют, не подумав.
В качестве практики, я рекомендую выбирать 1 роль и находиться в ней 1 день. Затем менять роль. Таким образом, вы расширите рамки своего мышления и результаты не заставят себя ждать!
Психолог Коридзе Александр НЛП техники
Александр Коридзе
Автор.
12

Когда техники НЛП не работают?

и такое бывает...
Большинству хотелось бы найти волшебную таблетку, секретный код, универсальный инструмент, который бы работал в любых ситуациях. И лучше, чтобы он работал сам, без усилий :)
Увы, но реальность иная.

Изучение техник НЛП дает вам набор инструментов, которые дают преимущество во множестве контекстов.

Если до этого у вас была отвертка, то теперь у вас целая мастерская.
Если до этого у вас был только рецепт борща, то теперь у вас рецепты лучших поваров мира.

Причины

  1. Нет раппорта.
  2. Вы плохо поняли последовательность или не тренировались.
  3. Применяете технику в неверном контексте. (Пытаетесь отверткой закрутить гвоздь)

Что нужно сделать, чтобы методы нейролингвистического программирования работали?

  1. Не ограничиваться прочтением этой статьи :)
  2. Изучить полностью материал.
  3. Практика с теми, кто может дать обратную связь – показать, что вы делаете верно, а что нужно поменять.
  4. Практика.
13

Итоги

но не финал :)
Техники НЛП позволяют делать удивительные вещи.

  • Они могут наполнить ваш мир новыми красками, вкусом к жизни.
  • Помочь разобраться в себе, изменить свое прошлое и создать желаемое будущее.
  • Улучшить отношения с близкими.
  • Использование их в общении открывает перед вами множество дверей.
  • Если вы хотите помогать людям, то НЛП позволит вам решить множество проблем начиная от фобий, заканчивая анализом бизнеса.

Вместе с тем, к сожалению, некоторые использую приемы НЛП лишь в корыстных целях. Ну да Бог им судья.

А знание и понимание методов НЛП позволит вам выявлять и противостоять манипуляциям.
Спасибо, что прочитали эту статью! Надеюсь, Вам было полезно.
Буду рад видеть вас на своих проектах!
Психолог Коридзе Александр НЛП техники
Александр Коридзе
Автор.
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