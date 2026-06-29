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Техники НЛП: полный гид по 34 техникам с примерами
Кратко о главном
Техника НЛП — это пошаговый алгоритм работы с мышлением, речью или состоянием, у которого есть чёткая последовательность шагов и проверяемый результат. Приёмы НЛП и методы нейролингвистического программирования — то же самое разными словами: приём чаще означает отдельный элемент, техника — законченный алгоритм.
- Каждая из 34 техник дана рабочим алгоритмом, а не описанием: что делать по шагам, на чём приём обычно ломается и кому он не подходит.
- Начать можно с любой, но есть рабочий порядок: сначала контакт, потом состояния, затем поведение, и только после — продвинутые методы. Без базы верхние техники не на что опереть.
- Базовые приёмы (калибровка, якорение, раппорт, метамодель) осваиваются самостоятельно и бесплатно, а Кинотеатр, шестишаговый рефрейминг и работа с частями требуют сопровождения специалиста.
- По каждой технике честно сказано, где доказательства есть, а где их нет: для части приёмов есть рандомизированные исследования, для большинства — ни одного контролируемого эксперимента.
- Противопоказания собраны отдельным разделом, а не размазаны по тексту: острая травма, ПТСР, клиническая депрессия, химические зависимости — не для самостоятельной работы.
В арсенале НЛП более 30 техник, приёмов и методов. Одни (калибровка, раппорт, якорение) — базовые, без них не работает ни одна другая техника. Другие (фокусы языка, шестишаговый рефрейминг, Кинотеатр) — продвинутые, требуют практики. Все их можно осваивать постепенно — от простого к сложному. Само направление создали Ричард Бэндлер и Джон Гриндер в середине 1970-х годов, смоделировав работу успешных психотерапевтов — Фрица Перлза, Вирджинии Сатир и Милтона Эриксона [1].
Меня зовут Александр Коридзе, я практикующий НЛП-тренер, автор книги «НЛП работает?!» [5]. В этой статье собрал все ключевые техники, приёмы и методы НЛП, которые преподаю на курсах НЛП-Практик. Все они доступны для бесплатного изучения на этом сайте — никаких платных подписок, никаких скрытых материалов. Никакой воды — только то, что реально применяется в работе и жизни.
У 27 из 34 техник ниже есть отдельная подробная статья — с пошаговым протоколом, разбором ошибок и кейсами. Оставшиеся 7 разобраны здесь полностью: калибровка, подстройка и ведение — внутри карточки «Раппорт», а Модель BAGEL, Взмах, Пространственные синестезии и Якорь — своими карточками (они помечены курсивной сноской). Начать можно с любой: Боевое НЛП, Коллапс якорей, ХСР — как ставить цели, Фокусы языка. А бесплатные тренажёры для отработки приёмов НЛП — в Telegram-боте: @rusnlpbot.
Если вас интересует не «как применять», а «работает ли НЛП вообще» и что об этом говорит научное сообщество — разбор критики метода собран в статье «НЛП — что это простыми словами».
Сводная таблица техник НЛП
|Техника
|Назначение
|Суть в одной строке
|Раппорт, калибровка, подстройка, ведение
|Установление контакта
|Наблюдение, отражение и ведение собеседника — фундамент всех техник
|Модель BAGEL и Ключи глазного доступа
|Установление контакта
|Чек-лист калибровки: поза, ключи доступа, жесты, глаза, язык
|Пространственные синестезии
|Изменение восприятия
|Якорение понятий и ценностей в пространстве вокруг себя
|Метасообщение в НЛП
|Установление контакта
|Осознанный контроль невербального слоя коммуникации — интонации, позы, темпа речи
|Базовые пресуппозиции НЛП
|Основные убеждения НЛП
|Аксиомы НЛП: «карта не есть территория», «люди имеют ресурсы»
|Метамодель языка
|Коммуникация
|Вопросы для сбора информации и выявления искажений, обобщений, опущений
|Милтон-модель языка
|Коммуникация
|Навык говорить обобщённо для наведения транса и создания псевдологики
|Фокусы языка (14 шт.)
|Коммуникация, изменение восприятия
|Вербальный рефрейминг — 14 паттернов изменения точки зрения
|Ассоциация
|Изменение восприятия
|Навык погружения в переживание изнутри — на нём стоят все техники работы с состояниями
|Диссоциация
|Изменение восприятия
|Отстранение от переживаний для снижения эмоционального накала
|Рамка проблемы / рамка решения
|Коммуникация, изменение восприятия
|Перевод мышления из тоннеля проблемы в направление её решения
|Тройная спираль Милтона Эриксона
|Коммуникация
|Гипнотическая техника из трёх историй для внедрения внушения
|Отсушка
|Изменение восприятия
|Снятие эмоциональной привязанности в завершённых отношениях. Не имеет отношения к “заговорам и приворотам-отворотам”
|Репрезентативные системы и субмодальности
|Коммуникация, изменение состояния
|Модальности внутреннего опыта и их тонкие характеристики — яркость, громкость, температура
|Якорь (якорение)
|Работа с состояниями
|Связь внешнего стимула с внутренним состоянием
|Коллапс якорей
|Работа с состояниями
|Стирание негативного триггера через наложение ресурсного якоря
|Круг совершенства
|Работа с состояниями
|Искусственное создание ресурсного состояния через якорь на полу
|ТОТЕ (T.O.T.E.)
|Изменение поведения
|Петля обратной связи: Тест — Операция — Тест — Выход
|Хорошо Сформулированный Результат (ХСР)
|Изменение поведения
|7 шагов постановки цели, превращающих мечту в план
|Хорошо Разрушенный Результат (ХРР)
|Защита от манипуляций, изменение поведения
|Анти-техника: 8 шагов демотивации (из Боевого НЛП)
|Взмах (Swish Pattern)
|Изменение поведения
|Смена субмодальностей для изменения привычки
|Кинотеатр (V/K диссоциация)
|Изменение поведения
|Снижение остроты фобической реакции через диссоциированный просмотр травматичного эпизода
|Генератор нового поведения
|Изменение поведения
|Генерация и интеграция нового опыта для закрепления изменений
|Линия времени
|Изменение поведения
|Работа с мотивацией и прошлыми ошибками через субъективную линию времени
|Внушения в НЛП
|Коммуникация, изменение поведения
|Языковые конструкции, принимающие информацию как уже данную
|SCORE
|Анализ
|Модель анализа: Симптомы → Причины → Результаты → Ресурсы → Эффекты
|Шестишаговый рефрейминг
|Продвинутые
|Изменение негативного поведения — от убеждений до зависимостей
|Части личности (интеграция)
|Продвинутые
|Разрешение внутреннего конфликта между двумя частями
|Логические уровни (Дилтс)
|Структура
|Пирамида: Окружение → Поведение → Способности → Убеждения → Идентичность → Миссия
|Стратегия Уолта Диснея
|Продвинутые
|Мечтатель → Реалист → Критик: три позиции для творческого планирования
|Три позиции восприятия
|Продвинутые
|1-я (своя), 2-я (другого), 3-я (наблюдатель) для расширения карты мышления
Почему порядок важен. Если вы не умеете калибровать состояние собеседника (ступень 1), якорение (ступень 2) будет слепым — вы не увидите, попал якорь или нет. Без контакта и раппорта продвинутые техники не работают — собеседник просто не даст вам их применить.
Аналогия. Порядок освоения техник НЛП — как ремонт квартиры: сначала проводка и штукатурка (контакт), потом обои (состояния), и только в конце мебель (поведение и продвинутые методы). Диван, конечно, можно занести и в комнату с голыми стенами — но каждый следующий этап вы будете делать, таская его из угла в угол, а провода в итоге всё равно пойдут поверх обоев. Ступени 2–4 не отменяют первую, а стоят на ней: калибровка \ раппорт — это та самая проводка, которую в готовой квартире уже не переложить.
34 техники: описание и подробные разборы
В этом разделе собраны все 34 техники НЛП с кратким описанием, чтобы сформировать у вас первичное понимание. Вдумчивый разбор конкретного приёма — с пошаговым алгоритмом, научной базой, кейсами и типичными ошибками — вы найдете по ссылке под каждой техникой. Для вашего удобства все карточки отсортированы по алфавиту.
Ассоциация в НЛП
Ассоциация — это навык полного погружения в переживание от первого лица: вы не смотрите на картинку со стороны, как зритель в кино, а находитесь внутри неё: видите своими глазами, слышите своими ушами, чувствуете телом. Без этого навыка не работают якоря, коллапс якорей, круг совершенства и ещё добрая половина техник НЛП.
Базовые пресуппозиции НЛП
Базовые пресуппозиции НЛП — аксиомы, на которых строится вся работа в методе: «карта не есть территория», «люди обладают всеми необходимыми ресурсами», «за любым поведением — позитивное намерение», «нет поражений — есть обратная связь». Изучите их до применения техник — иначе приёмы будут работать вполсилу. Это аксиомы метода, не путайте с внушениями и речевыми пресуппозициями — те про языковые конструкции, а эти про фундамент мышления.
Модель BAGEL и Ключи глазного доступа
Модель BAGEL Роберта Дилтса — чек-лист калибровки по пяти фокусам: поза (Body Posture), ключи доступа (Accessing cues), жесты (Gestures), движения глаз (Eye movements), языковые паттерны (Language Patterns). Когда вы калибруете собеседника, BAGEL служит опорой: последовательно пробегаете по всем каналам и не упускаете ни одного. Частный случай внутри BAGEL — ключи глазного доступа: паттерны движения глаз, которые предположительно показывают, в какой репрезентативной системе человек обрабатывает информацию. Важная оговорка: связь направления взгляда с ложью и с заявленной модальностью не подтверждена в исследованиях, которые разбирают Passmore и Rowson (2019); а популярная поправка «у левшей схема зеркальная» проверки тоже не проходила — это часть той же непроверенной модели. Ключи глазного доступа — не детектор лжи.
Читать подробнее о Ключах глазного доступа →
Взмах (Swish Pattern)
Взмах — метод изменения привычек через резкую замену субмодальностей: триггер привычки, диссоциированный образ себя, мгновенная смена старого образа на новый. Старый образ (сигарета, плитка шоколада) сжимается и отдаляется; новый (вы — уверенный, здоровый) растёт и становится ярче. Применяется при курении, переедании, навязчивых действиях — результат зависит от точности выполнения и держится не у всех. Требует предварительной подготовки: сначала найдите ключ (триггер), который запускает привычку.
Внушения и речевые пресуппозиции в НЛП
Внушения — языковые конструкции, которые «проскакивают» мимо сознательного фильтра собеседника прямо в бессознательное: пресуппозиции, встроенные команды, трюизмы, связки, «чтение мыслей». В отличие от базовых пресуппозиций НЛП (аксиом метода), эти работают как речевые паттерны — информация подаётся как уже данная, и мозг принимает её без критики. Предупреждаю: после прочтения вы начнёте слышать внушения повсюду.
Генератор нового поведения
Генератор нового поведения — техника, которая «прошивает» новое действие в ваш мозг так, что оно становится автоматическим. Вы проживаете желаемое поведение во всех модальностях, встраиваете в будущее и проверяете на экологию — одного представления недостаточно. Полезно использовать для закрепления позитивных изменений после других техник.
Диссоциация в НЛП
Диссоциация — способность «выйти из тела» и посмотреть на ситуацию со стороны, как будто это происходит не с вами, а с персонажем на экране. Ключевой навык для работы с травмой, фобиями и эмоционально заряженными воспоминаниями. От простого V/K-разделения до глубокого диссоциированного наблюдения — важно не перепутать диссоциацию с избеганием. На травматичном материале самостоятельно не тренируйтесь: см. раздел «Кому эти техники не подходят».
Интеграция частей личности
Интеграция частей — техника разрешения внутреннего конфликта, когда одна ваша часть хочет в спортзал в шесть утра, а другая уютно заворачивается в плед. Вместо того чтобы подавлять одну часть в пользу другой, техника находит их общее позитивное намерение и объединяет в новую целостную часть. Не использовать при остром состоянии или суицидальных мыслях: подробности в разделе «Кому эти техники не подходят».
Кинотеатр (V/K диссоциация)
Кинотеатр — одна из самых быстрых техник НЛП для работы с фобической реакцией, сессия занимает 15–20 минут. Вы диссоциируетесь от травматичного воспоминания: сначала смотрите на себя в чёрно-белом фильме из будки киномеханика, затем «прокручиваете» плёнку назад в ускоренном режиме, и эмоциональный накал спадает. Кому не подходит: суицидальные мысли, диссоциативные и психотические состояния — в этих случаях техника может ухудшить состояние. С реальной травмой самостоятельно не работайте — только с сертифицированным терапевтом.
Коллапс якорей
Коллапс якорей — техника, которая стирает негативный триггер, «обрушивая» на него мощный ресурсный якорь. Берёте ситуацию, которая вас бесит, и одновременно запускаете рядом с ней состояние спокойствия и уверенности. Мозг не может удерживать две противоположные реакции одновременно — и негативная «схлопывается».
Круг совершенства
Круг совершенства — пространственная техника, превращающая абстрактное «хочу быть уверенным» в физически ощутимое ресурсное состояние. Вы создаёте на полу воображаемый круг, наполняете его нужным состоянием (уверенность, спокойствие, драйв) через якорение и входите в него, когда требуется. Механизм близок к обычному обусловливанию: связка «место в круге — состояние» закрепляется повторением.
Линия времени в НЛП
Линия времени — это субъективная карта прошлого и будущего, которую ваш мозг уже построил без вашего ведома. У одних прошлое «слева», у других «сзади». Техника позволяет изменить отношения к прошлому, вернуть”вкус” настоящего и выстраивать будущее так, чтобы оно мотивировало, а не пугало.
Метамодель языка
Метамодель — набор уточняющих вопросов, которые вскрывают искажения, обобщения и опущения в речи. «Меня никто не любит» — Кто конкретно? Как именно ты это узнал? Фундамент точной коммуникации и критического мышления. Важно делать это уважительно, без допроса. Помогает вскрывать манипуляции.
Метасообщение в НЛП
Метасообщение — невербальный слой коммуникации: интонация, темп, поза, жесты — всё это сообщения о сообщении. Значительная часть смысла передаётся не словами, а тем, как вы говорите. Гуляющие по тренингам проценты — «80% коммуникации приходится на невербалику», в других пересказах цифра другая — обычно возводят к экспериментам Альберта Мехрабиана 1967 года, но он измерял узкую вещь — как человек считывает отношение говорящего, когда слова и тон противоречат друг другу. Переносить этот результат на всю коммуникацию некорректно. Можно сказать «ты молодец» так, что человек почувствует себя идиотом — и именно этим метасообщение и ценно.
Милтон-модель в НЛП
Милтон-модель — 23 языковых паттерна эриксонианского гипноза, позволяющих говорить максимально обобщённо и при этом попадать точно в опыт собеседника. Если метамодель делает речь конкретной, то Милтон-модель — наоборот: «возможно, вы уже начинаете замечать, как некоторые вещи становятся понятнее». Используется для наведения транса, обхода сопротивления и создания терапевтических внушений.
Отсушка
Отсушка — НЛП-техника для снятия эмоциональной привязанности после завершённых отношений. Вы диссоциируетесь от образа партнёра, меняете субмодальности и возвращаете себе ресурсы, вложенные в отношения. Обычно требуется одна-две сессии, но при длительной или абьюзивной привязанности технику лучше проходить с сопровождением специалиста.
Пирамида логических уровней Дилтса
Пирамида Дилтса — модель описания, систематизации, которая показывает: решение проблемы никогда не находится на том же уровне, где возникла проблема. Шесть уровней: Окружение, Поведение, Способности, Убеждения, Идентичность, Миссия. Если у вас «нет денег» (окружение), проблема может сидеть на уровне убеждений («деньги — зло») или идентичности («я не достоин»). Оговорка: это авторская систематизация Дилтса, удобная как рамка для разговора, — экспериментальных подтверждений, что уровни устроены именно так и влияют друг на друга именно в этом порядке, нет.
Пространственные синестезии
Пространственные синестезии — метафорическое расположение понятий и ценностей в пространстве вокруг вас: где «лежат деньги»? С какой стороны «семья»? Где «успех»? Приём, про который мало кто говорит, хотя он крайне эффективен. Весь ваш опыт имеет невербальные координаты. Меняя их — сдвигая «объект» в другую позицию, — вы меняете отношение к нему. Работает и с собой, и с собеседником.
Рамка проблемы / рамка решения
Рамка проблемы и рамка решения — два способа смотреть на одну и ту же ситуацию, и от того, какую рамку вы выберете, зависит, застрянете вы или начнёте действовать. Рамка проблемы: «Почему это случилось? Кто виноват?». Рамка решения: «Что я хочу вместо этого? Какие ресурсы есть прямо сейчас?». На бизнес-совещаниях эта техника экономит часы.
Раппорт: калибровка, подстройка, ведение
Раппорт — состояние доверия и единения с собеседником, без которого любой, даже самый точный вопрос метамодели звучит как допрос, а самая элегантная техника якорения — как странное поведение незнакомца. Без раппорта не работает ни одна из остальных 33 техник. Раппорт — это стеклянная дверь между вами и собеседником; чтобы её открыть, нужны два шага: калибровка → подстройка.
Калибровка. Это умение замечать разницу между состояниями человека по невербальным сигналам — поза, жесты, дыхание, цвет кожи, движения глаз, тон голоса. Сначала калибруете «ноль» — спокойное состояние. Затем замечаете изменения. Пример из моего опыта: на консультациях я всегда начинаю с калибровки. Спрашиваю о нейтральных вещах — погода, дорога, — и запоминаю, как человек выглядит в покое. Потом, когда переходим к его запросу, я вижу малейшие изменения: сузились зрачки, изменился ритм дыхания. Это позволяет оценить что именно волнует клиента, даже если на словах “все хорошо”.
Подстройка. Копирование элементов модели мира собеседника — по позе, жестам, дыханию, темпу речи, громкости голоса, ценностям. Главное правило — экологичность: не копируйте 1 в 1, не передразнивайте. Подстройка на высоких уровнях (убеждения, идентичность) перекрывает подстройку на низких (поза, жесты).
Ведение. Проверка, установлен ли раппорт. Вы меняете позу — собеседник бессознательно повторяет, иногда с задержкой в секунды. Значит, раппорт есть, и вы можете «вести» собеседника в нужную тему или состояние.
Полный протокол раппорта, разбор ошибок подстройки и ведения, работа с сопротивлением — в отдельной статье →
Репрезентативные системы и субмодальности
Репрезентативные системы — каналы, по которым мозг кодирует опыт: визуальный, аудиальный, кинестетический. Субмодальности — тонкие настройки этих каналов: яркость, громкость, температура, расстояние. Измените субмодальность — изменится переживание. Сделайте картинку страха чёрно-белой и маленькой — страх уменьшится. Где проходит граница. Спорна надстройка про «ведущий канал»: критический обзор Passmore и Rowson (2019) отмечает — у идеи «ведущей репрезентативной системы», под которую якобы нужно подстраиваться, эмпирической поддержки нет; ещё Sharpley в 1980-х, разобрав полтора десятка исследований, не нашёл достаточных доказательств.
SCORE — модель анализа проблемы
SCORE — модель Роберта Дилтса для системного анализа проблемы по пяти элементам: Симптомы, Причины, Результаты, Ресурсы, Эффекты. Лично я применяю SCORE на консультациях. Она даёт чёткую картину и помогает составить план действий.
Стратегия Уолта Диснея
Стратегия Уолта Диснея — техника из трёх ролей: Мечтатель генерирует идеи без ограничений, Реалист превращает их в план, Критик ищет слабые места. Переключаясь между ролями, вы проводите идею через фильтры, которых обычно не хватает: мечтатели не думают о бюджете, критики убивают идеи на взлёте.
ТОТЕ (T.O.T.E.) — петля обратной связи
ТОТЕ — базовая схема любого целенаправленного поведения: Тест, Операция, снова Тест, Выход. Вы тянетесь к чашке? ТОТЕ. Принимаете решение? ТОТЕ. Это петля обратной связи, по которой мозг делает вообще всё. Поняв эту схему, вы понимаете, как устроено любое поведение — и как его изменить.
Три позиции восприятия
Три позиции восприятия — техника расширения точки зрения через переключение между тремя ролями: 1-я (своя), 2-я (собеседника), 3-я (независимого наблюдателя). Позиции формирует семья, культура. Часто люди застревают в одной позиции. Техника расширяет получаемый жененный опыт, помогает в переговорах.
Тройная спираль Милтона Эриксона
Тройная спираль — гипнотическая техника, в которой три истории переплетаются так, что сознание слушает сюжет, перегружается, а бессознательное получает внушение. Первую историю обрываете на середине, начинаете вторую, обрываете, рассказываете третью — и только потом закрываете вторую и первую. К концу клиент уже в трансе и внушение встроено.
Фокусы языка НЛП
Фокусы языка — 14 паттернов вербального рефрейминга, разработанных Робертом Дилтсом: искусство менять убеждения через слова. От Намерения («чего ты на самом деле хочешь этим достичь?») до Иерархии критериев («а что для тебя важнее этого?») — каждый паттерн атакует убеждение со своего угла.
ХРР — Хорошо Разрушенный Результат
ХРР — «анти-техника» из арсенала Боевого НЛП: 8 шагов демотивации цели. Каждый шаг разрушает один из критериев ХСР. Полезно знать, чтобы противостоять манипуляциям. Если вы замечаете, что после разговора с “близким” человеком у вас пропадает мотивация или появляются сомнения - рекомендую изучить данную технику и способы ей противостоять.
ХСР — Хорошо Сформулированный Результат
ХСР — техника, превращающая «хочу денег» в конкретный, измеримый, экологичный план по семи критериям: позитивная формулировка, подконтрольность, сенсорная проверяемость, контекст, экология, ресурсы, первый шаг.
Шестишаговый рефрейминг
Шестишаговый рефрейминг — техника изменения нежелательного поведения через переговоры с «частью», которая за него отвечает. Шесть шагов: нежелательное поведение (курение, переедание, прокрастинация), контакт с частью, её позитивное намерение, три новых способа это намерение реализовать, проверка экологии, подстройка к будущему. Важно: при химических зависимостях техника применяется только как дополнение к работе с наркологом, а не вместо неё.
Якорь (якорение)
Якорь — связь между стимулом и состоянием: в пике переживания предъявляется стимул (прикосновение, слово, жест), и потом этот стимул автоматически вызывает то же состояние. Важное правило хорошего якоря: он должен быть уникальным и воспроизводимым. Сжать кулак — плохой якорь (человек может сжимать его от злости), прикоснуться к мочке уха — хороший. На якоре строятся Коллапс якорей и Круг совершенства — это техники, которые задействуют якорь как фундамент.
Боевое НЛП: как защититься от неэкологичного применения НЛП
Боевое НЛП — это те же раппорт, якорение, внушения и транс, только применённые против вас и без вашего согласия. 34 техники выше — про то, как работать с собой и договариваться; здесь же речь о том, как распознать, когда хотят незаметно повлиять на вас. Отдельная статья разбирает эти приёмы от цыганского гипноза до корпоративных манипуляций — и то, что им противопоставить.
Читать «Боевое НЛП: техники и приёмы воздействия» →
Проверь, что узнал
5 вопросов по материалу статьи:
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Какая техника НЛП считается основой основ, без которой не работают остальные? A. Якорение B. Калибровка C. Взмах D. Шестишаговый рефрейминг
Посмотреть ответПравильный ответ: B. Калибровка. Без неё все техники применяются вслепую — вы не видите обратной связи от собеседника.
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Что означает аббревиатура ХСР? A. Хорошо Разрушенный Результат B. Хорошо Собранный Раппорт C. Хорошо Сформулированный Результат D. Хорошо Структурированный Рефрейминг
Посмотреть ответПравильный ответ: C. Хорошо Сформулированный Результат. Это техника постановки цели из 7 шагов, превращающая мечту в план.
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Сколько паттернов входит в «Фокусы языка»? A. 6 паттернов B. 7 паттернов C. 23 паттерна D. 14 паттернов
Посмотреть ответПравильный ответ: D. 14 паттернов. Разработаны Робертом Дилтсом, включают Намерение, Переопределение, Последствия и другие.
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Техника «Тройная спираль» относится к: A. Эриксонианскому гипнозу B. Метамодели языка C. Работе с субмодальностями D. Логическим уровням Дилтса
Посмотреть ответПравильный ответ: A. Эриксонианскому гипнозу. Разработана Милтоном Эриксоном, использует три истории для внедрения внушения.
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Какая модель используется для анализа по элементам Симптомы — Причины — Результаты — Ресурсы — Эффекты? A. T.O.T.E. B. BAGEL C. SCORE D. Пирамида логических уровней Дилтса
Посмотреть ответПравильный ответ: C. SCORE. Модель Роберта Дилтса для консалтинга, коучинга и терапии.
Контексты применения
Выбор техник зависит от контекста: для продаж и переговоров работает один набор приёмов, для терапии — другой. Ниже шесть типовых контекстов, ключевые техники для каждого и результат, которого они дают.
|Контекст
|Ключевые техники
|Результат
|Продажи и переговоры
|Раппорт, подстройка, калибровка, мета и милтон модели, фокусы языка, якоря
|Доверие, выявление потребностей, убеждение
|Психотерапия
|V/K диссоциация, 6-шаг. рефрейминг, части личности, линия времени
|Работа с травмами, фобиями, убеждениями
|Бизнес и управление
|SCORE, логические уровни, стратегия Диснея, T.O.T.E., ХСР
|Стратегическое планирование, целеполагание
|Отношения
|Раппорт, отсушка, три позиции восприятия, рамка решения
|Коммуникация, выход из конфликтов
|Саморазвитие
|Круг совершенства, ХСР, генератор поведения, линия времени
|Управление состояниями, изменение привычек
|Боевое НЛП / защита
|Хорошо Разрушенный Результат, метамодель, фокусы языка
|Выявление и защита от манипуляций
Кому эти техники не подходят
Эти техники не подходят для самостоятельной работы при острой травме, ПТСР, клинической депрессии, панических атаках, суицидальных мыслях и химической зависимости. Они работают с травматичным опытом, фобиями, зависимостями и разрывом отношений — и в перечисленных состояниях самостоятельное применение может ухудшить самочувствие. Речь в первую очередь о Кинотеатре (V/K диссоциация), диссоциации как отдельному навыку, Отсушке, шестишаговому рефреймингу, интеграции частей личности и линии времени.
Не применяйте эти техники самостоятельно, если у вас:
- острая травма — событие произошло недавно, реакция ещё «свежая»;
- диагностированное ПТСР, диссоциативное или психотическое расстройство;
- клиническая депрессия, панические атаки, биполярное расстройство;
- суицидальные мысли или намерения;
- химическая зависимость — здесь техника может быть только дополнением к работе с наркологом, но не заменой.
Граница самопомощи простая. Приёмы установления контакта (калибровка, подстройка, раппорт) и базовое якорение безопасны и тренируются в обычном общении. Всё, что связано с сильными эмоциями из прошлого, требует второго человека рядом — как минимум для того, чтобы заметить, что вы «провалились» в переживание, и вывести обратно. Если после одной-двух попыток стало хуже — остановитесь и обратитесь к специалисту. Телефоны бесплатной психологической помощи есть в конце статьи.
Бесплатные техники НЛП для самостоятельного освоения
Все приёмы и методы НЛП, описанные в этой статье, доступны для бесплатного изучения — вам не нужно покупать курсы или подписки, чтобы начать.
Калибровку, раппорт, якорение, метамодель и фокусы языка можно тренировать прямо в повседневном общении — на работе, с близкими, в переписке. В школах НЛП-техники и обучение по ним продают модулями курса — здесь вы берёте по одной технике за раз и в своём темпе. Для закрепления навыков используйте бесплатные тренажёры в Telegram-боте @rusnlpbot — там собраны задания по базовым приёмам НЛП.
Упражнение для старта: три минуты в день на калибровку. Возьмите одного человека, с которым говорите каждый день. Первые полминуты разговора — про нейтральное (погода, дорога, что ели): запомните его позу, темп речи, дыхание. Дальше переведите разговор на дело и назовите про себя ровно одно изменение — «плечи поднялись», «темп упал», «взгляд ушёл в сторону». Одно, не пять. Через пару недель вы начнёте замечать этот переход, не приглядываясь, — и вот с этого места все остальные техники в статье становятся применимыми.
Если хотите системного освоения — на сайте есть бесплатные курсы НЛП для начинающих и отдельные статьи по каждой технике.
Что говорит наука о техниках НЛП
Научный статус НЛП спорный: рецензируемых исследований мало, они разнородны по качеству, и наряду с положительными результатами есть работы, прямо указывающие на слабость доказательной базы.
Что показывают критики. Систематический обзор Kotera, Sheffield и Van Gordon (2019) по применению НЛП в организациях отобрал 7 исследований: часть из них зафиксировала рост самооценки и снижение стресса, но методология везде слабая. Вывод авторов жёсткий: выгоды НЛП одновременно переоценены и недостаточно подтверждены. Sturt и коллеги (2012) пришли к заключению, что оснований выделять на НЛП ресурсы здравоохранения вне исследовательских целей нет. Passmore и Rowson (2019) в критическом обзоре для коучинга разбирают ключевые модели: репрезентативные системы и ключи глазного доступа эмпирической проверки не выдержали.
Что показывают подтверждающие исследования. Доказательная база существует не у 34 техник скопом, а у конкретного семейства — V/K диссоциации и её потомков. Вот что лежит на диске, а не в пресс-релизах:
- Arroll и коллеги (2017) — рандомизированное контролируемое исследование акрофобии, n=98: после одного сеанса «Кинотеатра» доля людей с клинически незначимым страхом высоты составила 34,6% против 15,2% в группе медитации (NNT=6, p=0,028). Это первое и самое крупное РКИ классической техники НЛП в чистом виде — опубликовано в International Journal of Psychiatry in Medicine. DOI
- Simpson & Dryden (2011) — сравнение V/K диссоциации с рационально-эмотивной терапией при паническом расстройстве: обе группы дали значимое улучшение, сохранившееся через месяц. Journal of Rational-Emotive & Cognitive-Behavior Therapy. DOI
- Gray и коллеги (2019, 2021) — два РКИ протокола RTM (стандартизированного потомка V/K диссоциации): 71% ветеранов с ПТСР теряли диагноз после трёх сессий, результат воспроизведён на женщинах-военнослужащих. Оба — Journal of Military, Veteran and Family Health, DOI издатель не присвоил. Полный текст (2019), Полный текст (2021)
- Ранние работы — Bacon (1980) и McLeod (1987) (магистерские диссертации, University of Montana и University of Alberta) и Hossack & Bentall (1996) в Journal of Traumatic Stress — это серии случаев без контрольной группы, доказательства слабые. Но именно они заложили основу для последующих РКИ.
Где проходит граница. Из этого не следует, что каждая из 34 техник в статье научно доказана — большинство отдельных приёмов вообще не проверялись в контролируемых исследованиях. И не следует обратного: «раз метод спорный, значит, ничего не работает». Корректная формулировка: у НЛП есть работающая практическая часть, признанная критика и доказательная база — но только у семейства V/K диссоциации, не у всех 34 техник сразу. Относитесь к техникам как к инструментам самонаблюдения и коммуникации, а не как к медицинской процедуре.
Личное мнение: я рад, что благодаря этим техникам я смог помочь сотням людей - избавиться от страхов и тревог, построить бизнес и карьеру, найти и сохранить отношения. Лично мне НЛП помогает в системном мышлении, анализе и коммуникации. Благодаря ему у меня обширная сеть знакомств, сотни публичных выступлений, признание как Лектора. Но НЛП это лишь часть - я глубоко изучал нейрофизиологию поведения, вопросы сознания, когнитивно-поведенческую терапию. Написал об этом в книге “НЛП работает?!”. Важно понимать что именно дает инструмент, как он работает и когда применять, а не “слепо следовать инструкции”. Рекомендуется получить психологическое образование, настоятельно рекомендуется не работать с медицинскими запросами и абсолютно запрещено отговаривать или ограничивать клиента в получении иной медицинской помощи, обещая чудо-таблетку.
Часто задаваемые вопросы
Можно ли освоить техники НЛП самостоятельно?
Да, базовые техники можно освоить по книгам и статьям. Калибровку, якорение, метамодель, фокусы языка — всё это можно тренировать в повседневном общении. Но сложные техники (шестишаговый рефрейминг, V/K диссоциация, работа с частями) требуют обратной связи от практикующего НЛП-тренера.
Сколько техник в НЛП?
В базовом арсенале НЛП-Практика — около 30–40 техник. В этой статье описаны 34 техники, которые входят в программу сертификационного курса. С учётом вариаций, авторских модификаций и специализированных техник (Боевое НЛП, работа с зависимостями) — более 50.
Чем отличаются техники НЛП от манипуляции?
Намерением и прозрачностью. Техника НЛП — это инструмент. Как нож: им можно нарезать хлеб или нанести травму. Если вы применяете технику скрытно, для достижения только своей выгоды в ущерб собеседнику — это манипуляция. Если вы используете её для взаимовыгодной коммуникации, терапии, помощи — это этичное применение.
Какая техника НЛП считается самой эффективной?
Однозначного ответа нет — эффективность зависит от задачи. Для быстрого изменения привычек лучше всего работает Взмах. Для работы с фобиями — V/K диссоциация (Кинотеатр). Для постановки целей — Хорошо Сформулированный Результат. Для коммуникации — калибровка и раппорт.
Можно ли использовать НЛП при депрессии и тревоге?
Некоторые техники НЛП (работа с субмодальностями, линия времени, генератор нового поведения) могут помочь при лёгкой тревоге и стрессе как часть комплексной работы. Но НЛП не заменяет психиатрическую помощь. При клинической депрессии, панических атаках, биполярном расстройстве — необходима консультация врача-психиатра. Техники НЛП в этих случаях могут быть лишь дополнительным инструментом на фоне основного лечения.
Нужно ли специальное образование для применения НЛП?
Для освоения базовых приёмов специальное образование не нужно — достаточно внимательности и практики. Калибровку, подстройку, базовое якорение можно тренировать в повседневном общении. Но для работы с другими людьми (особенно в терапии) рекомендуется пройти сертифицированный курс НЛП-Практик и получить обратную связь от тренера.
Как обучиться техникам НЛП с нуля?
Базовые техники — калибровку, подстройку, раппорт, якорение — осваивают самостоятельно, тренируя их в повседневном общении. Порядок важнее скорости: сначала техники контакта, затем работа с состояниями, и только потом продвинутые методы — иначе верхние техники не на что опереть. Бесплатно потренировать приёмы можно в Telegram-боте @rusnlpbot, системно — на бесплатном курсе НЛП с нуля. Для работы с другими людьми нужен сертифицированный курс НЛП-Практик с обратной связью от тренера.
Об авторе
Александр Коридзе — психолог, коуч предпринимателей и ТОП-менеджмента, НЛП-тренер, бизнес-тренер.
Стаж: практика с 2016 года, >2 314 часов индивидуальных консультаций, >700 обучающих тренингов. Книга: «НЛП работает?!» (2021) — ТОП-10 книг по НЛП в России. Регалии: ТОП-50 лекторов России (2021), эксперт Psychologies, приглашенный спикер Brain 2023, участник Non/fiction №26.
Образование: бакалавр психологии, курсы МГУ (Противодействие манипуляциям, Нейрофизиология поведения), ICF-коучинг (Эриксоновский Университет). НЛП-Практик, Мастер, Тренер. КПТ-терапевт.
Сайт: koridze.ru | Telegram-бот: t.me/rusnlpbot | Книга: «НЛП работает?!»
Дата публикации: 29 июня 2026 Последнее обновление: 31 июля 2026
Источники
Первоисточники НЛП:
- Бэндлер Р., Гриндер Дж. «Структура магии» (1975).
- Бэндлер Р., Гриндер Дж. «Из лягушек — в принцы» (1979).
- Дилтс Р. «Фокусы языка. Изменение убеждений с помощью НЛП» (1999).
- Дилтс Р. «Моделирование с помощью НЛП» (1998).
- Коридзе А. «НЛП работает?!» (2021).
- Эриксон М. «Мой голос останется с вами» (1982).
Научные источники — критика:
- Kotera Y., Sheffield D., Van Gordon W. The applications of neuro-linguistic programming in organizational settings: A systematic review of psychological outcomes // Human Resource Development Quarterly, 2019, 30(1), pp. 101–116. DOI
- Passmore J., Rowson T.S. Neuro-linguistic programming: A critical review of NLP research and the application of NLP in coaching // International Coaching Psychology Review, 2019, 14(1), pp. 57–69. DOI
- Sturt J., Ali S., Robertson W. et al. Neurolinguistic programming: a systematic review of the effects on health outcomes // British Journal of General Practice, 2012, 62(604), pp. e757–e764. DOI
Научные источники — подтверждающие (V/K диссоциация и потомки):
- Arroll B., Henwood S.M., Sundram F.I. et al. A brief treatment for fear of heights: A randomized controlled trial of a novel imaginal intervention // International Journal of Psychiatry in Medicine, 2017, 52(1), pp. 21–33. DOI
- Simpson S.D.R., Dryden W. Comparison between REBT and Visual/Kinaesthetic Dissociation in the Treatment of Panic Disorder: An Empirical Study // Journal of Rational-Emotive & Cognitive-Behavior Therapy, 2011, 29, pp. 158–176. DOI
- Gray R.M., Budden-Potts D., Bourke F. Reconsolidation of Traumatic Memories for PTSD: A randomized controlled trial of 74 male veterans // Journal of Military, Veteran and Family Health, 2019, 5(2), pp. 83–93. Полный текст
- Gray R.M., Budden-Potts D., Bourke F., Tylee D. An open-label randomized controlled trial of the reconsolidation of traumatic memories protocol (RTM) in military women // Journal of Military, Veteran and Family Health, 2021, 7(S1), pp. 46–56. Полный текст
- Bacon S.C. Effects of visual-kinesthetic dissociation on anxiety in six phobic clients. M.A. Thesis, University of Montana, 1980. Полный текст
- McLeod G.L. Visual-kinesthetic disassociation in treatment of victims of rape. M.A. Thesis, University of Alberta, 1987. Полный текст
- Hossack A., Bentall R.P. Elimination of posttraumatic symptomatology by relaxation and visual-kinesthetic dissociation // Journal of Traumatic Stress, 1996, 9(1), pp. 99–110. DOI
Дополнительные работы — НЛП в прикладных областях (в тексте статьи не разбираются):
- Perumal N., Shanmuhavelu G.S.N. Examining Neuro-Linguistic Programming Practice in English Language Teaching: A Systematic Review and Qualitative Meta-Synthesis // Digital Technologies Research and Applications, 2026, 5(1). DOI
- Şen Olgay S., Uğur E. Enhancing nurses’ psychological empowerment through NLP: a mixed-methods study // BMC Nursing, 2025, 24:1478. DOI
- Doğan A., Dal N.A., Beydag K.D. Effect of neuro-linguistic programming on comfort after cesarean: a randomized controlled trial // BMC Pregnancy and Childbirth, 2025, 25:902. DOI
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