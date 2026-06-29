Техники НЛП: полный гид по 34 техникам с примерами

Кратко о главном

Техника НЛП — это пошаговый алгоритм работы с мышлением, речью или состоянием, у которого есть чёткая последовательность шагов и проверяемый результат. Приёмы НЛП и методы нейролингвистического программирования — то же самое разными словами: приём чаще означает отдельный элемент, техника — законченный алгоритм.

Каждая из 34 техник дана рабочим алгоритмом, а не описанием: что делать по шагам, на чём приём обычно ломается и кому он не подходит.

Начать можно с любой, но есть рабочий порядок: сначала контакт, потом состояния, затем поведение, и только после — продвинутые методы. Без базы верхние техники не на что опереть.

Базовые приёмы (калибровка, якорение, раппорт, метамодель) осваиваются самостоятельно и бесплатно, а Кинотеатр, шестишаговый рефрейминг и работа с частями требуют сопровождения специалиста.

По каждой технике честно сказано, где доказательства есть, а где их нет: для части приёмов есть рандомизированные исследования, для большинства — ни одного контролируемого эксперимента.

Противопоказания собраны отдельным разделом, а не размазаны по тексту: острая травма, ПТСР, клиническая депрессия, химические зависимости — не для самостоятельной работы.

В арсенале НЛП более 30 техник, приёмов и методов. Одни (калибровка, раппорт, якорение) — базовые, без них не работает ни одна другая техника. Другие (фокусы языка, шестишаговый рефрейминг, Кинотеатр) — продвинутые, требуют практики. Все их можно осваивать постепенно — от простого к сложному. Само направление создали Ричард Бэндлер и Джон Гриндер в середине 1970-х годов, смоделировав работу успешных психотерапевтов — Фрица Перлза, Вирджинии Сатир и Милтона Эриксона [1].

Меня зовут Александр Коридзе, я практикующий НЛП-тренер, автор книги «НЛП работает?!» [5]. В этой статье собрал все ключевые техники, приёмы и методы НЛП, которые преподаю на курсах НЛП-Практик. Все они доступны для бесплатного изучения на этом сайте — никаких платных подписок, никаких скрытых материалов. Никакой воды — только то, что реально применяется в работе и жизни.

У 27 из 34 техник ниже есть отдельная подробная статья — с пошаговым протоколом, разбором ошибок и кейсами. Оставшиеся 7 разобраны здесь полностью: калибровка, подстройка и ведение — внутри карточки «Раппорт», а Модель BAGEL, Взмах, Пространственные синестезии и Якорь — своими карточками (они помечены курсивной сноской). Начать можно с любой: Боевое НЛП, Коллапс якорей, ХСР — как ставить цели, Фокусы языка. А бесплатные тренажёры для отработки приёмов НЛП — в Telegram-боте: @rusnlpbot.

Если вас интересует не «как применять», а «работает ли НЛП вообще» и что об этом говорит научное сообщество — разбор критики метода собран в статье «НЛП — что это простыми словами».

Сводная таблица техник НЛП

Порядок освоения 34 техник НЛП Четыре ступени: Контакт (раппорт, калибровка, подстройка, BAGEL, метасообщение, синестезии), Состояния (якорь, коллапс, круг совершенства, репрезентативные системы и субмодальности), Поведение (взмах, кинотеатр, ХСР, ХРР, ТОТЕ, генератор поведения), Продвинутые (SCORE, шестишаговый рефрейминг, части личности, логические уровни, стратегия Диснея, три позиции восприятия) Порядок освоения 34 техник: от простого к сложному 1. Контакт Раппорт, калибровка Подстройка, ведение BAGEL, метасообщение 2. Состояния Якорь, коллапс якорей Круг совершенства Реп. системы, субмодальности 3. Поведение Взмах, кинотеатр ХСР, ХРР, T.O.T.E. Генератор поведения 4. Продвинутые SCORE, рефрейминг Части, лог. уровни Дисней, 3 позиции Без ступени 1 не работают техники ступеней 2–4 Всего техник: 34 | Базовых: 7 | Продвинутых: 6 Основа — работы Бэндлера, Гриндера, Дилтса, Эриксона Автор: Александр Коридзе, НЛП-тренер, практика с 2016 г. Порядок освоения важнее скорости. Не прыгайте на ступень 4, не пройдя первую.

Почему порядок важен. Если вы не умеете калибровать состояние собеседника (ступень 1), якорение (ступень 2) будет слепым — вы не увидите, попал якорь или нет. Без контакта и раппорта продвинутые техники не работают — собеседник просто не даст вам их применить.

Аналогия. Порядок освоения техник НЛП — как ремонт квартиры: сначала проводка и штукатурка (контакт), потом обои (состояния), и только в конце мебель (поведение и продвинутые методы). Диван, конечно, можно занести и в комнату с голыми стенами — но каждый следующий этап вы будете делать, таская его из угла в угол, а провода в итоге всё равно пойдут поверх обоев. Ступени 2–4 не отменяют первую, а стоят на ней: калибровка \ раппорт — это та самая проводка, которую в готовой квартире уже не переложить.

34 техники: описание и подробные разборы

В этом разделе собраны все 34 техники НЛП с кратким описанием, чтобы сформировать у вас первичное понимание. Вдумчивый разбор конкретного приёма — с пошаговым алгоритмом, научной базой, кейсами и типичными ошибками — вы найдете по ссылке под каждой техникой. Для вашего удобства все карточки отсортированы по алфавиту.

Ассоциация в НЛП

Ассоциация — это навык полного погружения в переживание от первого лица: вы не смотрите на картинку со стороны, как зритель в кино, а находитесь внутри неё: видите своими глазами, слышите своими ушами, чувствуете телом. Без этого навыка не работают якоря, коллапс якорей, круг совершенства и ещё добрая половина техник НЛП.

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Базовые пресуппозиции НЛП

Базовые пресуппозиции НЛП — аксиомы, на которых строится вся работа в методе: «карта не есть территория», «люди обладают всеми необходимыми ресурсами», «за любым поведением — позитивное намерение», «нет поражений — есть обратная связь». Изучите их до применения техник — иначе приёмы будут работать вполсилу. Это аксиомы метода, не путайте с внушениями и речевыми пресуппозициями — те про языковые конструкции, а эти про фундамент мышления.

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Модель BAGEL и Ключи глазного доступа

Модель BAGEL Роберта Дилтса — чек-лист калибровки по пяти фокусам: поза (Body Posture), ключи доступа (Accessing cues), жесты (Gestures), движения глаз (Eye movements), языковые паттерны (Language Patterns). Когда вы калибруете собеседника, BAGEL служит опорой: последовательно пробегаете по всем каналам и не упускаете ни одного. Частный случай внутри BAGEL — ключи глазного доступа: паттерны движения глаз, которые предположительно показывают, в какой репрезентативной системе человек обрабатывает информацию. Важная оговорка: связь направления взгляда с ложью и с заявленной модальностью не подтверждена в исследованиях, которые разбирают Passmore и Rowson (2019); а популярная поправка «у левшей схема зеркальная» проверки тоже не проходила — это часть той же непроверенной модели. Ключи глазного доступа — не детектор лжи.

Читать подробнее о Ключах глазного доступа →

Модель BAGEL — чек-лист калибровки Пять элементов: B — Body Posture (поза), A — Accessing Cues (ключи доступа), G — Gestures (жесты), E — Eye Movements (движения глаз), L — Language Patterns (языковые паттерны) Модель BAGEL — чек-лист калибровки B Body Posture Поза тела A Accessing Cues Ключи доступа G Gestures Жесты E Eye Movements Движ. глаз L Language Patterns Язык. паттерны Используйте BAGEL каждый раз, когда калибруете собеседника или себя

Взмах (Swish Pattern)

Взмах — метод изменения привычек через резкую замену субмодальностей: триггер привычки, диссоциированный образ себя, мгновенная смена старого образа на новый. Старый образ (сигарета, плитка шоколада) сжимается и отдаляется; новый (вы — уверенный, здоровый) растёт и становится ярче. Применяется при курении, переедании, навязчивых действиях — результат зависит от точности выполнения и держится не у всех. Требует предварительной подготовки: сначала найдите ключ (триггер), который запускает привычку.

Внушения и речевые пресуппозиции в НЛП

Внушения — языковые конструкции, которые «проскакивают» мимо сознательного фильтра собеседника прямо в бессознательное: пресуппозиции, встроенные команды, трюизмы, связки, «чтение мыслей». В отличие от базовых пресуппозиций НЛП (аксиом метода), эти работают как речевые паттерны — информация подаётся как уже данная, и мозг принимает её без критики. Предупреждаю: после прочтения вы начнёте слышать внушения повсюду.

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Генератор нового поведения

Генератор нового поведения — техника, которая «прошивает» новое действие в ваш мозг так, что оно становится автоматическим. Вы проживаете желаемое поведение во всех модальностях, встраиваете в будущее и проверяете на экологию — одного представления недостаточно. Полезно использовать для закрепления позитивных изменений после других техник.

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Диссоциация в НЛП

Диссоциация — способность «выйти из тела» и посмотреть на ситуацию со стороны, как будто это происходит не с вами, а с персонажем на экране. Ключевой навык для работы с травмой, фобиями и эмоционально заряженными воспоминаниями. От простого V/K-разделения до глубокого диссоциированного наблюдения — важно не перепутать диссоциацию с избеганием. На травматичном материале самостоятельно не тренируйтесь: см. раздел «Кому эти техники не подходят».

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Интеграция частей личности

Интеграция частей — техника разрешения внутреннего конфликта, когда одна ваша часть хочет в спортзал в шесть утра, а другая уютно заворачивается в плед. Вместо того чтобы подавлять одну часть в пользу другой, техника находит их общее позитивное намерение и объединяет в новую целостную часть. Не использовать при остром состоянии или суицидальных мыслях: подробности в разделе «Кому эти техники не подходят».

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Кинотеатр (V/K диссоциация)

Кинотеатр — одна из самых быстрых техник НЛП для работы с фобической реакцией, сессия занимает 15–20 минут. Вы диссоциируетесь от травматичного воспоминания: сначала смотрите на себя в чёрно-белом фильме из будки киномеханика, затем «прокручиваете» плёнку назад в ускоренном режиме, и эмоциональный накал спадает. Кому не подходит: суицидальные мысли, диссоциативные и психотические состояния — в этих случаях техника может ухудшить состояние. С реальной травмой самостоятельно не работайте — только с сертифицированным терапевтом.

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Коллапс якорей

Коллапс якорей — техника, которая стирает негативный триггер, «обрушивая» на него мощный ресурсный якорь. Берёте ситуацию, которая вас бесит, и одновременно запускаете рядом с ней состояние спокойствия и уверенности. Мозг не может удерживать две противоположные реакции одновременно — и негативная «схлопывается».

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Круг совершенства

Круг совершенства — пространственная техника, превращающая абстрактное «хочу быть уверенным» в физически ощутимое ресурсное состояние. Вы создаёте на полу воображаемый круг, наполняете его нужным состоянием (уверенность, спокойствие, драйв) через якорение и входите в него, когда требуется. Механизм близок к обычному обусловливанию: связка «место в круге — состояние» закрепляется повторением.

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Линия времени в НЛП

Линия времени — это субъективная карта прошлого и будущего, которую ваш мозг уже построил без вашего ведома. У одних прошлое «слева», у других «сзади». Техника позволяет изменить отношения к прошлому, вернуть”вкус” настоящего и выстраивать будущее так, чтобы оно мотивировало, а не пугало.

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Метамодель языка

Метамодель — набор уточняющих вопросов, которые вскрывают искажения, обобщения и опущения в речи. «Меня никто не любит» — Кто конкретно? Как именно ты это узнал? Фундамент точной коммуникации и критического мышления. Важно делать это уважительно, без допроса. Помогает вскрывать манипуляции.

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Метасообщение в НЛП

Метасообщение — невербальный слой коммуникации: интонация, темп, поза, жесты — всё это сообщения о сообщении. Значительная часть смысла передаётся не словами, а тем, как вы говорите. Гуляющие по тренингам проценты — «80% коммуникации приходится на невербалику», в других пересказах цифра другая — обычно возводят к экспериментам Альберта Мехрабиана 1967 года, но он измерял узкую вещь — как человек считывает отношение говорящего, когда слова и тон противоречат друг другу. Переносить этот результат на всю коммуникацию некорректно. Можно сказать «ты молодец» так, что человек почувствует себя идиотом — и именно этим метасообщение и ценно.

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Милтон-модель в НЛП

Милтон-модель — 23 языковых паттерна эриксонианского гипноза, позволяющих говорить максимально обобщённо и при этом попадать точно в опыт собеседника. Если метамодель делает речь конкретной, то Милтон-модель — наоборот: «возможно, вы уже начинаете замечать, как некоторые вещи становятся понятнее». Используется для наведения транса, обхода сопротивления и создания терапевтических внушений.

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Отсушка

Отсушка — НЛП-техника для снятия эмоциональной привязанности после завершённых отношений. Вы диссоциируетесь от образа партнёра, меняете субмодальности и возвращаете себе ресурсы, вложенные в отношения. Обычно требуется одна-две сессии, но при длительной или абьюзивной привязанности технику лучше проходить с сопровождением специалиста.

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Пирамида логических уровней Дилтса

Пирамида Дилтса — модель описания, систематизации, которая показывает: решение проблемы никогда не находится на том же уровне, где возникла проблема. Шесть уровней: Окружение, Поведение, Способности, Убеждения, Идентичность, Миссия. Если у вас «нет денег» (окружение), проблема может сидеть на уровне убеждений («деньги — зло») или идентичности («я не достоин»). Оговорка: это авторская систематизация Дилтса, удобная как рамка для разговора, — экспериментальных подтверждений, что уровни устроены именно так и влияют друг на друга именно в этом порядке, нет.

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Пространственные синестезии

Пространственные синестезии — метафорическое расположение понятий и ценностей в пространстве вокруг вас: где «лежат деньги»? С какой стороны «семья»? Где «успех»? Приём, про который мало кто говорит, хотя он крайне эффективен. Весь ваш опыт имеет невербальные координаты. Меняя их — сдвигая «объект» в другую позицию, — вы меняете отношение к нему. Работает и с собой, и с собеседником.

Рамка проблемы / рамка решения

Рамка проблемы и рамка решения — два способа смотреть на одну и ту же ситуацию, и от того, какую рамку вы выберете, зависит, застрянете вы или начнёте действовать. Рамка проблемы: «Почему это случилось? Кто виноват?». Рамка решения: «Что я хочу вместо этого? Какие ресурсы есть прямо сейчас?». На бизнес-совещаниях эта техника экономит часы.

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Раппорт: калибровка, подстройка, ведение

Раппорт — состояние доверия и единения с собеседником, без которого любой, даже самый точный вопрос метамодели звучит как допрос, а самая элегантная техника якорения — как странное поведение незнакомца. Без раппорта не работает ни одна из остальных 33 техник. Раппорт — это стеклянная дверь между вами и собеседником; чтобы её открыть, нужны два шага: калибровка → подстройка.

Калибровка. Это умение замечать разницу между состояниями человека по невербальным сигналам — поза, жесты, дыхание, цвет кожи, движения глаз, тон голоса. Сначала калибруете «ноль» — спокойное состояние. Затем замечаете изменения. Пример из моего опыта: на консультациях я всегда начинаю с калибровки. Спрашиваю о нейтральных вещах — погода, дорога, — и запоминаю, как человек выглядит в покое. Потом, когда переходим к его запросу, я вижу малейшие изменения: сузились зрачки, изменился ритм дыхания. Это позволяет оценить что именно волнует клиента, даже если на словах “все хорошо”.

Подстройка. Копирование элементов модели мира собеседника — по позе, жестам, дыханию, темпу речи, громкости голоса, ценностям. Главное правило — экологичность: не копируйте 1 в 1, не передразнивайте. Подстройка на высоких уровнях (убеждения, идентичность) перекрывает подстройку на низких (поза, жесты).

Ведение. Проверка, установлен ли раппорт. Вы меняете позу — собеседник бессознательно повторяет, иногда с задержкой в секунды. Значит, раппорт есть, и вы можете «вести» собеседника в нужную тему или состояние.

Полный протокол раппорта, разбор ошибок подстройки и ведения, работа с сопротивлением — в отдельной статье →

Репрезентативные системы и субмодальности

Репрезентативные системы — каналы, по которым мозг кодирует опыт: визуальный, аудиальный, кинестетический. Субмодальности — тонкие настройки этих каналов: яркость, громкость, температура, расстояние. Измените субмодальность — изменится переживание. Сделайте картинку страха чёрно-белой и маленькой — страх уменьшится. Где проходит граница. Спорна надстройка про «ведущий канал»: критический обзор Passmore и Rowson (2019) отмечает — у идеи «ведущей репрезентативной системы», под которую якобы нужно подстраиваться, эмпирической поддержки нет; ещё Sharpley в 1980-х, разобрав полтора десятка исследований, не нашёл достаточных доказательств.

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SCORE — модель анализа проблемы

SCORE — модель Роберта Дилтса для системного анализа проблемы по пяти элементам: Симптомы, Причины, Результаты, Ресурсы, Эффекты. Лично я применяю SCORE на консультациях. Она даёт чёткую картину и помогает составить план действий.

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Стратегия Уолта Диснея

Стратегия Уолта Диснея — техника из трёх ролей: Мечтатель генерирует идеи без ограничений, Реалист превращает их в план, Критик ищет слабые места. Переключаясь между ролями, вы проводите идею через фильтры, которых обычно не хватает: мечтатели не думают о бюджете, критики убивают идеи на взлёте.

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ТОТЕ (T.O.T.E.) — петля обратной связи

ТОТЕ — базовая схема любого целенаправленного поведения: Тест, Операция, снова Тест, Выход. Вы тянетесь к чашке? ТОТЕ. Принимаете решение? ТОТЕ. Это петля обратной связи, по которой мозг делает вообще всё. Поняв эту схему, вы понимаете, как устроено любое поведение — и как его изменить.

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Три позиции восприятия

Три позиции восприятия — техника расширения точки зрения через переключение между тремя ролями: 1-я (своя), 2-я (собеседника), 3-я (независимого наблюдателя). Позиции формирует семья, культура. Часто люди застревают в одной позиции. Техника расширяет получаемый жененный опыт, помогает в переговорах.

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Тройная спираль Милтона Эриксона

Тройная спираль — гипнотическая техника, в которой три истории переплетаются так, что сознание слушает сюжет, перегружается, а бессознательное получает внушение. Первую историю обрываете на середине, начинаете вторую, обрываете, рассказываете третью — и только потом закрываете вторую и первую. К концу клиент уже в трансе и внушение встроено.

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Фокусы языка НЛП

Фокусы языка — 14 паттернов вербального рефрейминга, разработанных Робертом Дилтсом: искусство менять убеждения через слова. От Намерения («чего ты на самом деле хочешь этим достичь?») до Иерархии критериев («а что для тебя важнее этого?») — каждый паттерн атакует убеждение со своего угла.

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ХРР — Хорошо Разрушенный Результат

ХРР — «анти-техника» из арсенала Боевого НЛП: 8 шагов демотивации цели. Каждый шаг разрушает один из критериев ХСР. Полезно знать, чтобы противостоять манипуляциям. Если вы замечаете, что после разговора с “близким” человеком у вас пропадает мотивация или появляются сомнения - рекомендую изучить данную технику и способы ей противостоять.

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ХСР — Хорошо Сформулированный Результат

ХСР — техника, превращающая «хочу денег» в конкретный, измеримый, экологичный план по семи критериям: позитивная формулировка, подконтрольность, сенсорная проверяемость, контекст, экология, ресурсы, первый шаг.

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ХСР vs Хорошо Разрушенный Результат ХСР (созидание): цель — результат, контроль есть, сенсорная проверка, экология. ХРР (разрушение): цель — избегание, контроля нет, проверка невозможна, негативные последствия ХСР vs Хорошо Разрушенный Результат ХСР (созидание цели) Цель = результат Контроль есть Сенсорная проверка Экология ХРР (разрушение цели) Цель = избегание Контроля нет Проверка невозможна Негативные последствия Знание обеих техник — ключ к постановке целей и защите от манипуляций

Шестишаговый рефрейминг

Шестишаговый рефрейминг — техника изменения нежелательного поведения через переговоры с «частью», которая за него отвечает. Шесть шагов: нежелательное поведение (курение, переедание, прокрастинация), контакт с частью, её позитивное намерение, три новых способа это намерение реализовать, проверка экологии, подстройка к будущему. Важно: при химических зависимостях техника применяется только как дополнение к работе с наркологом, а не вместо неё.

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Якорь (якорение)

Якорь — связь между стимулом и состоянием: в пике переживания предъявляется стимул (прикосновение, слово, жест), и потом этот стимул автоматически вызывает то же состояние. Важное правило хорошего якоря: он должен быть уникальным и воспроизводимым. Сжать кулак — плохой якорь (человек может сжимать его от злости), прикоснуться к мочке уха — хороший. На якоре строятся Коллапс якорей и Круг совершенства — это техники, которые задействуют якорь как фундамент.

Боевое НЛП: как защититься от неэкологичного применения НЛП

Боевое НЛП — это те же раппорт, якорение, внушения и транс, только применённые против вас и без вашего согласия. 34 техники выше — про то, как работать с собой и договариваться; здесь же речь о том, как распознать, когда хотят незаметно повлиять на вас. Отдельная статья разбирает эти приёмы от цыганского гипноза до корпоративных манипуляций — и то, что им противопоставить.

Читать «Боевое НЛП: техники и приёмы воздействия» →

Проверь, что узнал

5 вопросов по материалу статьи:

Какая техника НЛП считается основой основ, без которой не работают остальные? A. Якорение B. Калибровка C. Взмах D. Шестишаговый рефрейминг Посмотреть ответ Правильный ответ: B. Калибровка. Без неё все техники применяются вслепую — вы не видите обратной связи от собеседника. Что означает аббревиатура ХСР? A. Хорошо Разрушенный Результат B. Хорошо Собранный Раппорт C. Хорошо Сформулированный Результат D. Хорошо Структурированный Рефрейминг Посмотреть ответ Правильный ответ: C. Хорошо Сформулированный Результат. Это техника постановки цели из 7 шагов, превращающая мечту в план. Сколько паттернов входит в «Фокусы языка»? A. 6 паттернов B. 7 паттернов C. 23 паттерна D. 14 паттернов Посмотреть ответ Правильный ответ: D. 14 паттернов. Разработаны Робертом Дилтсом, включают Намерение, Переопределение, Последствия и другие. Техника «Тройная спираль» относится к: A. Эриксонианскому гипнозу B. Метамодели языка C. Работе с субмодальностями D. Логическим уровням Дилтса Посмотреть ответ Правильный ответ: A. Эриксонианскому гипнозу. Разработана Милтоном Эриксоном, использует три истории для внедрения внушения. Какая модель используется для анализа по элементам Симптомы — Причины — Результаты — Ресурсы — Эффекты? A. T.O.T.E. B. BAGEL C. SCORE D. Пирамида логических уровней Дилтса Посмотреть ответ Правильный ответ: C. SCORE. Модель Роберта Дилтса для консалтинга, коучинга и терапии.

Контексты применения

Выбор техник зависит от контекста: для продаж и переговоров работает один набор приёмов, для терапии — другой. Ниже шесть типовых контекстов, ключевые техники для каждого и результат, которого они дают.

Контекст Ключевые техники Результат Продажи и переговоры Раппорт, подстройка, калибровка, мета и милтон модели, фокусы языка, якоря Доверие, выявление потребностей, убеждение Психотерапия V/K диссоциация, 6-шаг. рефрейминг, части личности, линия времени Работа с травмами, фобиями, убеждениями Бизнес и управление SCORE, логические уровни, стратегия Диснея, T.O.T.E., ХСР Стратегическое планирование, целеполагание Отношения Раппорт, отсушка, три позиции восприятия, рамка решения Коммуникация, выход из конфликтов Саморазвитие Круг совершенства, ХСР, генератор поведения, линия времени Управление состояниями, изменение привычек Боевое НЛП / защита Хорошо Разрушенный Результат, метамодель, фокусы языка Выявление и защита от манипуляций

Кому эти техники не подходят

Эти техники не подходят для самостоятельной работы при острой травме, ПТСР, клинической депрессии, панических атаках, суицидальных мыслях и химической зависимости. Они работают с травматичным опытом, фобиями, зависимостями и разрывом отношений — и в перечисленных состояниях самостоятельное применение может ухудшить самочувствие. Речь в первую очередь о Кинотеатре (V/K диссоциация), диссоциации как отдельному навыку, Отсушке, шестишаговому рефреймингу, интеграции частей личности и линии времени.

Не применяйте эти техники самостоятельно, если у вас:

острая травма — событие произошло недавно, реакция ещё «свежая»;

диагностированное ПТСР, диссоциативное или психотическое расстройство;

клиническая депрессия, панические атаки, биполярное расстройство;

суицидальные мысли или намерения;

химическая зависимость — здесь техника может быть только дополнением к работе с наркологом, но не заменой.

Граница самопомощи простая. Приёмы установления контакта (калибровка, подстройка, раппорт) и базовое якорение безопасны и тренируются в обычном общении. Всё, что связано с сильными эмоциями из прошлого, требует второго человека рядом — как минимум для того, чтобы заметить, что вы «провалились» в переживание, и вывести обратно. Если после одной-двух попыток стало хуже — остановитесь и обратитесь к специалисту. Телефоны бесплатной психологической помощи есть в конце статьи.

Бесплатные техники НЛП для самостоятельного освоения

Все приёмы и методы НЛП, описанные в этой статье, доступны для бесплатного изучения — вам не нужно покупать курсы или подписки, чтобы начать.

Калибровку, раппорт, якорение, метамодель и фокусы языка можно тренировать прямо в повседневном общении — на работе, с близкими, в переписке. В школах НЛП-техники и обучение по ним продают модулями курса — здесь вы берёте по одной технике за раз и в своём темпе. Для закрепления навыков используйте бесплатные тренажёры в Telegram-боте @rusnlpbot — там собраны задания по базовым приёмам НЛП.

Упражнение для старта: три минуты в день на калибровку. Возьмите одного человека, с которым говорите каждый день. Первые полминуты разговора — про нейтральное (погода, дорога, что ели): запомните его позу, темп речи, дыхание. Дальше переведите разговор на дело и назовите про себя ровно одно изменение — «плечи поднялись», «темп упал», «взгляд ушёл в сторону». Одно, не пять. Через пару недель вы начнёте замечать этот переход, не приглядываясь, — и вот с этого места все остальные техники в статье становятся применимыми.

Если хотите системного освоения — на сайте есть бесплатные курсы НЛП для начинающих и отдельные статьи по каждой технике.

Что говорит наука о техниках НЛП

Научный статус НЛП спорный: рецензируемых исследований мало, они разнородны по качеству, и наряду с положительными результатами есть работы, прямо указывающие на слабость доказательной базы.

Что показывают критики. Систематический обзор Kotera, Sheffield и Van Gordon (2019) по применению НЛП в организациях отобрал 7 исследований: часть из них зафиксировала рост самооценки и снижение стресса, но методология везде слабая. Вывод авторов жёсткий: выгоды НЛП одновременно переоценены и недостаточно подтверждены. Sturt и коллеги (2012) пришли к заключению, что оснований выделять на НЛП ресурсы здравоохранения вне исследовательских целей нет. Passmore и Rowson (2019) в критическом обзоре для коучинга разбирают ключевые модели: репрезентативные системы и ключи глазного доступа эмпирической проверки не выдержали.

Что показывают подтверждающие исследования. Доказательная база существует не у 34 техник скопом, а у конкретного семейства — V/K диссоциации и её потомков. Вот что лежит на диске, а не в пресс-релизах:

Arroll и коллеги (2017) — рандомизированное контролируемое исследование акрофобии, n=98: после одного сеанса «Кинотеатра» доля людей с клинически незначимым страхом высоты составила 34,6% против 15,2% в группе медитации (NNT=6, p=0,028). Это первое и самое крупное РКИ классической техники НЛП в чистом виде — опубликовано в International Journal of Psychiatry in Medicine. DOI

— рандомизированное контролируемое исследование акрофобии, n=98: после одного сеанса «Кинотеатра» доля людей с клинически незначимым страхом высоты составила 34,6% против 15,2% в группе медитации (NNT=6, p=0,028). Это первое и самое крупное РКИ классической техники НЛП в чистом виде — опубликовано в International Journal of Psychiatry in Medicine. DOI Simpson & Dryden (2011) — сравнение V/K диссоциации с рационально-эмотивной терапией при паническом расстройстве: обе группы дали значимое улучшение, сохранившееся через месяц. Journal of Rational-Emotive & Cognitive-Behavior Therapy. DOI

— сравнение V/K диссоциации с рационально-эмотивной терапией при паническом расстройстве: обе группы дали значимое улучшение, сохранившееся через месяц. Journal of Rational-Emotive & Cognitive-Behavior Therapy. DOI Gray и коллеги (2019, 2021) — два РКИ протокола RTM (стандартизированного потомка V/K диссоциации): 71% ветеранов с ПТСР теряли диагноз после трёх сессий, результат воспроизведён на женщинах-военнослужащих. Оба — Journal of Military, Veteran and Family Health, DOI издатель не присвоил. Полный текст (2019), Полный текст (2021)

— два РКИ протокола RTM (стандартизированного потомка V/K диссоциации): 71% ветеранов с ПТСР теряли диагноз после трёх сессий, результат воспроизведён на женщинах-военнослужащих. Оба — Journal of Military, Veteran and Family Health, DOI издатель не присвоил. Полный текст (2019), Полный текст (2021) Ранние работы — Bacon (1980) и McLeod (1987) (магистерские диссертации, University of Montana и University of Alberta) и Hossack & Bentall (1996) в Journal of Traumatic Stress — это серии случаев без контрольной группы, доказательства слабые. Но именно они заложили основу для последующих РКИ.

Где проходит граница. Из этого не следует, что каждая из 34 техник в статье научно доказана — большинство отдельных приёмов вообще не проверялись в контролируемых исследованиях. И не следует обратного: «раз метод спорный, значит, ничего не работает». Корректная формулировка: у НЛП есть работающая практическая часть, признанная критика и доказательная база — но только у семейства V/K диссоциации, не у всех 34 техник сразу. Относитесь к техникам как к инструментам самонаблюдения и коммуникации, а не как к медицинской процедуре.

Личное мнение: я рад, что благодаря этим техникам я смог помочь сотням людей - избавиться от страхов и тревог, построить бизнес и карьеру, найти и сохранить отношения. Лично мне НЛП помогает в системном мышлении, анализе и коммуникации. Благодаря ему у меня обширная сеть знакомств, сотни публичных выступлений, признание как Лектора. Но НЛП это лишь часть - я глубоко изучал нейрофизиологию поведения, вопросы сознания, когнитивно-поведенческую терапию. Написал об этом в книге “НЛП работает?!”. Важно понимать что именно дает инструмент, как он работает и когда применять, а не “слепо следовать инструкции”. Рекомендуется получить психологическое образование, настоятельно рекомендуется не работать с медицинскими запросами и абсолютно запрещено отговаривать или ограничивать клиента в получении иной медицинской помощи, обещая чудо-таблетку.

Часто задаваемые вопросы

Можно ли освоить техники НЛП самостоятельно?

Да, базовые техники можно освоить по книгам и статьям. Калибровку, якорение, метамодель, фокусы языка — всё это можно тренировать в повседневном общении. Но сложные техники (шестишаговый рефрейминг, V/K диссоциация, работа с частями) требуют обратной связи от практикующего НЛП-тренера.

Сколько техник в НЛП?

В базовом арсенале НЛП-Практика — около 30–40 техник. В этой статье описаны 34 техники, которые входят в программу сертификационного курса. С учётом вариаций, авторских модификаций и специализированных техник (Боевое НЛП, работа с зависимостями) — более 50.

Чем отличаются техники НЛП от манипуляции?

Намерением и прозрачностью. Техника НЛП — это инструмент. Как нож: им можно нарезать хлеб или нанести травму. Если вы применяете технику скрытно, для достижения только своей выгоды в ущерб собеседнику — это манипуляция. Если вы используете её для взаимовыгодной коммуникации, терапии, помощи — это этичное применение.

Какая техника НЛП считается самой эффективной?

Однозначного ответа нет — эффективность зависит от задачи. Для быстрого изменения привычек лучше всего работает Взмах. Для работы с фобиями — V/K диссоциация (Кинотеатр). Для постановки целей — Хорошо Сформулированный Результат. Для коммуникации — калибровка и раппорт.

Можно ли использовать НЛП при депрессии и тревоге?

Некоторые техники НЛП (работа с субмодальностями, линия времени, генератор нового поведения) могут помочь при лёгкой тревоге и стрессе как часть комплексной работы. Но НЛП не заменяет психиатрическую помощь. При клинической депрессии, панических атаках, биполярном расстройстве — необходима консультация врача-психиатра. Техники НЛП в этих случаях могут быть лишь дополнительным инструментом на фоне основного лечения.

Нужно ли специальное образование для применения НЛП?

Для освоения базовых приёмов специальное образование не нужно — достаточно внимательности и практики. Калибровку, подстройку, базовое якорение можно тренировать в повседневном общении. Но для работы с другими людьми (особенно в терапии) рекомендуется пройти сертифицированный курс НЛП-Практик и получить обратную связь от тренера.

Как обучиться техникам НЛП с нуля?

Базовые техники — калибровку, подстройку, раппорт, якорение — осваивают самостоятельно, тренируя их в повседневном общении. Порядок важнее скорости: сначала техники контакта, затем работа с состояниями, и только потом продвинутые методы — иначе верхние техники не на что опереть. Бесплатно потренировать приёмы можно в Telegram-боте @rusnlpbot, системно — на бесплатном курсе НЛП с нуля. Для работы с другими людьми нужен сертифицированный курс НЛП-Практик с обратной связью от тренера.

Об авторе

Александр Коридзе — психолог, коуч предпринимателей и ТОП-менеджмента, НЛП-тренер, бизнес-тренер.

Стаж: практика с 2016 года, >2 314 часов индивидуальных консультаций, >700 обучающих тренингов. Книга: «НЛП работает?!» (2021) — ТОП-10 книг по НЛП в России. Регалии: ТОП-50 лекторов России (2021), эксперт Psychologies, приглашенный спикер Brain 2023, участник Non/fiction №26.

Образование: бакалавр психологии, курсы МГУ (Противодействие манипуляциям, Нейрофизиология поведения), ICF-коучинг (Эриксоновский Университет). НЛП-Практик, Мастер, Тренер. КПТ-терапевт.

Сайт: koridze.ru | Telegram-бот: t.me/rusnlpbot | Книга: «НЛП работает?!»

Дата публикации: 29 июня 2026 Последнее обновление: 31 июля 2026

Источники

Первоисточники НЛП:

Бэндлер Р., Гриндер Дж. «Структура магии» (1975). Бэндлер Р., Гриндер Дж. «Из лягушек — в принцы» (1979). Дилтс Р. «Фокусы языка. Изменение убеждений с помощью НЛП» (1999). Дилтс Р. «Моделирование с помощью НЛП» (1998). Коридзе А. «НЛП работает?!» (2021). Эриксон М. «Мой голос останется с вами» (1982).

Научные источники — критика:

Kotera Y., Sheffield D., Van Gordon W. The applications of neuro-linguistic programming in organizational settings: A systematic review of psychological outcomes // Human Resource Development Quarterly, 2019, 30(1), pp. 101–116. DOI Passmore J., Rowson T.S. Neuro-linguistic programming: A critical review of NLP research and the application of NLP in coaching // International Coaching Psychology Review, 2019, 14(1), pp. 57–69. DOI Sturt J., Ali S., Robertson W. et al. Neurolinguistic programming: a systematic review of the effects on health outcomes // British Journal of General Practice, 2012, 62(604), pp. e757–e764. DOI

Научные источники — подтверждающие (V/K диссоциация и потомки):

Arroll B., Henwood S.M., Sundram F.I. et al. A brief treatment for fear of heights: A randomized controlled trial of a novel imaginal intervention // International Journal of Psychiatry in Medicine, 2017, 52(1), pp. 21–33. DOI Simpson S.D.R., Dryden W. Comparison between REBT and Visual/Kinaesthetic Dissociation in the Treatment of Panic Disorder: An Empirical Study // Journal of Rational-Emotive & Cognitive-Behavior Therapy, 2011, 29, pp. 158–176. DOI Gray R.M., Budden-Potts D., Bourke F. Reconsolidation of Traumatic Memories for PTSD: A randomized controlled trial of 74 male veterans // Journal of Military, Veteran and Family Health, 2019, 5(2), pp. 83–93. Полный текст Gray R.M., Budden-Potts D., Bourke F., Tylee D. An open-label randomized controlled trial of the reconsolidation of traumatic memories protocol (RTM) in military women // Journal of Military, Veteran and Family Health, 2021, 7(S1), pp. 46–56. Полный текст Bacon S.C. Effects of visual-kinesthetic dissociation on anxiety in six phobic clients. M.A. Thesis, University of Montana, 1980. Полный текст McLeod G.L. Visual-kinesthetic disassociation in treatment of victims of rape. M.A. Thesis, University of Alberta, 1987. Полный текст Hossack A., Bentall R.P. Elimination of posttraumatic symptomatology by relaxation and visual-kinesthetic dissociation // Journal of Traumatic Stress, 1996, 9(1), pp. 99–110. DOI

Дополнительные работы — НЛП в прикладных областях (в тексте статьи не разбираются):

Perumal N., Shanmuhavelu G.S.N. Examining Neuro-Linguistic Programming Practice in English Language Teaching: A Systematic Review and Qualitative Meta-Synthesis // Digital Technologies Research and Applications, 2026, 5(1). DOI Şen Olgay S., Uğur E. Enhancing nurses’ psychological empowerment through NLP: a mixed-methods study // BMC Nursing, 2025, 24:1478. DOI Doğan A., Dal N.A., Beydag K.D. Effect of neuro-linguistic programming on comfort after cesarean: a randomized controlled trial // BMC Pregnancy and Childbirth, 2025, 25:902. DOI

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