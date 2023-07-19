Обучение нлп дистанционно

2025 ГОД

Обучение НЛП онлайн в 2025 году: плюсы, минусы, возможности

Содержание

Нажми на тему, чтобы перейти к ней.

Особенности онлайн обучения

Если кратко, то ДА. В 2020 году онлайн обучение плотнее вошло в нашу жизнь и доказало свою эффективность. К 2023 году образовательные платформы развиваются активными темпами, позволяя создавать все более удобные курсы для учеников.

❗️ К 2025 году образовательные платформы активно переходят в телеграм. Они предлагают не только теорию, но и интерактивное обучение и ежедневные тренировки с индивидуальным графиком.

👉**Обязательно посмотрите нашего ТЕЛЕГРАМ БОТА ПО НЛП.👈**

Дистанционное обучение проводят такие институты, как:

МГУ им. М.В.Ломоносова

МФТИ

Высшая школа экономики

СПбГУ

МИФИ

Новосибирский национальный исследовательский госуниверситет.

Московский государственный технический университет им. Баумана.

ИТМО

Финансовый университет при Правительстве РФ

РАНХиГС

И другие. Обучиться НЛП вы можете в нашем телеграм боте

ТЕХНИКИ

НЛП

НЛП техники для начинающих и PRO.

НЛП практик, НЛП мастер

НЛП практик, НЛП мастер

Примеры из жизни и маркетинга

Всегда под рукой в вашем смартфоне

Примеры из жизни и маркетинга

Всегда под рукой в вашем смартфоне

ПЕРЕЙТИ К БОТУ Особенностью разработанного мной обучения является индивидуальный подход. Благодаря современным технологиям учиться еще никогда не было так просто и увлекательно. Александр Коридзе Автор. 2

10 рекомендаций

для эффективного онлайн обучения.

Следуя им, вы освоите НЛП быстрее.

Создайте рабочее пространство: Обустройте тихое и уединенное рабочее пространство, чтобы вам было удобно и легко концентрироваться на учебном материале. Определите время: Уточните свой распорядок дня для онлайн-обучения, учитывая время для перерывов. Наш дистанционный курс НЛП практик позволяет учиться в любое время и построить гибкий график обучения. По итогу, вы получаете сертификат. Управляйте своим временем эффективно: Используйте планировщик или календарь для планирования задач и не доводите до дедлайнов. Сократите отвлекающие вас факторы: Отключите уведомления на телефоне и закройте ненужные вкладки на компьютере. Будьте вовлечены: Изучая материал постарайтесь сразу придумать где вы будете его применять. Отдыхайте: позвольте себе переключиться на другие занятия (конечно, согласно графика :) ) Просите о помощи: Не стесняйтесь обращаться за помощью, если у вас возникли вопросы или проблемы. Будьте организованными: Если вы делаете записи, то храните их в одном месте. Также можете воспользоваться телеграм-ботом, в котором кратко изложены техники нлп. Помните про себя: Уделяйте внимание своему физическому и психическому здоровью, высыпайтесь, правильно питайтесь и занимайтесь физическими упражнениями. Во время глубокого сна наша память консолидируется. Следите за мотивацией: Устанавливайте достижимые цели и награждайте себя, когда вы их достигаете. О том, как ставить цели, вы можете прочитать в этой статье. Подробнее о целях, вы можете посмотреть в этом видео. https://youtu.be/qdw6BrQBgek 3 5 способов быстрее

овладеть техниками НЛП.

Простые рекомендации по дистанционному обучению.

1. Применяйте активное обучение: пишите конспекты, записывайте основные мысли. Пересказывайте изученный материал вашим знакомым (Но удостоверьтесь, что им это интересно :) )

2. Разбейте навык на мелкие части: Если какая-то техника кажется вам сложной, то разделите ее на понятные для вас части и осваивайте их постепенно.

Пример: начните с навыка калибровки. Потом подстройке по позе. Потом по убеждениям, и так далее. Не пытайтесь делать все сразу!

3. Применяйте мнемотехники: Мнемотехники позволяют легче запомнить последовательность и незнакомые слова. Рекомендую пройти мой курс по мнемотехнике: с ним вы овладеете НЛП гораздо быстрее. А значит сохраните мотивацию и быстрее начнете применять полученные знания. Используйте промокод koridze и получите скидку 20%. ПЕРЕЙТИ К КУРСУ.

4. Повторяйте: Повторение - мать учения, как говорил Ленин. Регулярно повторяйте изучаемый материал. Пересматривайте видео-уроки, перечитывайте конспекты. Вы удивитесь, что в уже просмотренном видео, вы будете находить что то новое. В этом и состоит преимущество дистанционного обучения НЛП. У вас останется доступ к материалам целый год.

5. Применяйте новые знания: Применяйте изученный материал в реальной жизни. Попробуйте решить проблему, используя свои новые знания, чтобы убедиться, что вы понимаете их применение. Выберите 1 тему или технику НЛП и применяйте ее в течение недели.

Пример: всю неделю только калибруйте. Затем всю неделю только подстраивайтесь по позе и т.д.

Отнеситесь к обучению, как к игре. Такой настрой позволяет не бояться ошибок и с легкостью осваивать новые навыки. Александр Коридзе Автор. 4

В чем особенности онлайн обучения?

Рассмотрим плюсы и минусы

Плюсы:

Свободный график.

Возможность повторно пересматривать материалы.

обучение из любой точки мира.

Возможность задавать вопросы куратору.

Вы можете спокойно подготовиться к итоговым тестам.

Прохождение курса и владение навыками подтверждается сертификатом. В отдельных случаях возможна выдача диплома.

Минусы: Нет “живой” практики.

Однако, этот минус компенсируется отработками - в Москве у учеников есть возможность посетить практические занятия.

Примеры применения техник НЛП

вы найдете в телеграмм боте

ТЕХНИКИ

НЛП

НЛП техники для начинающих и PRO.

НЛП практик, НЛП мастер

НЛП практик, НЛП мастер

Примеры из жизни и маркетинга

Всегда под рукой в вашем смартфоне

Примеры из жизни и маркетинга

Всегда под рукой в вашем смартфоне

ПЕРЕЙТИ К БОТУ 5

Особенности и программа курса

Отличие от конкурентов и список изучаемых тем

Особенности

Адаптация для русскоговорящих, а не простой пересказ книг по НЛП.

Преподавание от практиков, а не теоретиков!

Ступени курса понятно и удобно разделены на темы.

Видео, текст, иллюстрации - все для удобного и эффективного обучения!

Время прохождения курса и количество раз не ограничено.

Запись демонстраций упражнений. Сертификационный курс “НЛП практик” включает в себя следующие темы

Ступень №1

Введение

Хорошо сформулированный результат.

Ресурсное и нересурсное состояние.

Ассоциация и диссоциация.

Калибровка

Раппорт.

Рамка решения, рамка проблемы.

Репрезентативные системы. BAGEL.

Эмоции.

Введение.

Радость.

Печаль.

Гнев.

Тревога.

Удивление.

Отвращение.

Презрение.

Спокойствие.

Перевод эмоций.

Физиологическое воздействие.

Эмоции как метасообщение.

Ступень №2

Мета-модель.

Введение.

Опущения.

Обобщения.

Искажения.

Демонстрация.

Милтон модель.

Демонстрация.

Трансовые цепочки.

Внушения. Пресуппозиции.

Амнезия. Тройная спираль.

Работа с болью.

Работа с болью. Демонстрация.

Ключи глазного доступа.

Треугольник Карпмана.

Третья ступень.

Ступень №3

ТОТЕ.

Якоря.

Якоря. Демонстрация.

Наркотик выбора + демонстрация.

Якоря. Техника подготовки к мероприятию. + демонстрация.

Коллапс якорей.

Демонстрация.

Синестезии.

Стратегия реальности. Правда и ложь.

Пирамида логических уровней.

Миссия.

Убеждения.

Раппорт.

Интеграция логических уровней.

Ступень №4

3 позиции. Переговоры.

2 позиция. Подробно.

Техника “Трехпозиционка”.

Модель двойной заинтересованности.

Субмодальности.

Техника мотивации.

Техника “Редактирование воспоминаний.”

Техника Отсушки.

Стратегия реальности.

Техника “кинотеатр”.

Стратегия Уолта Диснея

Линия времени.

Формирование привлекательного будущего.

Искажение времени.

Ступень №5

Фокусы языка. Введение.

14 фокусов языка.

Боевые, гуру, превентивные ФЯ.

Характер и ФЯ. Примеры ФЯ.

Ступень №6

Метасообщение.

Быстрое наведение транса.

Шестишаговый рефрейминг.

Техника “Взмах”.

SCORE.

Взрыв компульсий.

Работа с болью.

Я концепция. 6 Для кого подходит дистанционный курс обучения НЛП?

Приведу несколько примеров

Предприниматели:

Теория и техники НЛП помогут вам:

Побеждать в переговорах

Повысить конверсию продаж

Выявлять и противостоять манипуляциям конкурентов

Проанализировать бизнес и найти точки роста.

Избавиться от постоянного стресса и входить в ресурсное состояние.

Овладеть навыками нетворкинга, заведения полезных связей.

Решить проблему найма и управления персоналом.

Наемные сотрудники:

Построить карьерный путь

Выстроить отношения с коллегами на своих условиях

Найти подход к начальству.

Быстрее продвигаться по карьерной лестнице.

Справиться со страхами, синдромом самозванца.

Найти дополнительные источники дохода.

Для тех, кто ищет отношения:

Научитесь разбираться в людях.

Проще проходить фазу знакомств.

Избавитесь от страха знакомства, общения.

Поднимите самооценку.

Научитесь выявлять манипуляции.

Определите, какой человек подходит именно вам.

Сможете построить отношения на своих условиях.

Для тех, кто в проблемных отношениях:

Сможете выйти из абьюзивных отношений.

Научитесь выявлять и пресекать манипуляции.

Перестанете быть жертвой, спасителем или преследователем.

Повысите самооценку.

Вернете веру в себя.

Избавитесь от страхов, неуверенности.

Сможете забыть нежелательного партнера, избавитесь от любовной зависимости.

Для семейных:

Сможете укрепить отношения.

Вернуть былую страсть.

Спасти брак.

Сможете научить детей целеполаганию, позитивному мышлению, помочь им определиться с профессией. 7 Итог

Стоит ли проходить дистанционное обучение НЛП?

Спросите себя: Хотели бы вы улучшить свои навыки общения, лучше понимать поведение людей и полностью раскрыть свой потенциал? Это лишь малая часть того, что вы достигните благодарю онлайн-курсу НЛП практик!

Сертификационный курс НЛП практик подходит для вас, если вы предприниматель, желающий улучшить свои деловые навыки, топ-менеджер, стремящийся улучшить свои лидерские качества, или человек, желающий построить гармоничные отношения. Наш курс охватывает все аспекты НЛП, включая языковые паттерны, язык тела и техники якорения, которые помогут вам лучше понять себя и других.

Представьте, что вы можете более эффективно общаться с другими людьми, позитивно влиять на их мысли и поведение и создавать с ними более глубокие связи. Наш курс поможет вам достичь этих и других целей! Вы научитесь преодолевать ограничивающие убеждения, избавляться от негативных мыслей и добиваться успеха в любой сфере вашей жизни.

Не ждите, действуйте - начните свое путешествие в НЛП с нашего курса!

Благодаря нашему курсу вы приобретете ценные навыки, которые смогут изменить вашу личную и профессиональную жизнь.

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