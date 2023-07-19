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Обучение нлп дистанционно
2025 ГОД
Обучение НЛП онлайн в 2025 году: плюсы, минусы, возможности
Содержание
Нажми на тему, чтобы перейти к ней.
- Можно ли изучить НЛП дистанционно?
- 10 рекомендаций для эффективного онлайн обучения.
- 5 способов быстрее усвоить материал.
- Особенности нашего курса.
- Программа обучения.
- Для кого подходит.
- Итог.
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Можно ли изучить НЛП дистанционно?
Особенности онлайн обучения
Если кратко, то ДА. В 2020 году онлайн обучение плотнее вошло в нашу жизнь и доказало свою эффективность. К 2023 году образовательные платформы развиваются активными темпами, позволяя создавать все более удобные курсы для учеников.
❗️ К 2025 году образовательные платформы активно переходят в телеграм. Они предлагают не только теорию, но и интерактивное обучение и ежедневные тренировки с индивидуальным графиком.
👉**Обязательно посмотрите нашего ТЕЛЕГРАМ БОТА ПО НЛП.👈**
Дистанционное обучение проводят такие институты, как:
- МГУ им. М.В.Ломоносова
- МФТИ
- Высшая школа экономики
- СПбГУ
- МИФИ
- Новосибирский национальный исследовательский госуниверситет.
- Московский государственный технический университет им. Баумана.
- ИТМО
- Финансовый университет при Правительстве РФ
- РАНХиГС
- И другие.
Обучиться НЛП вы можете в нашем телеграм боте
ТЕХНИКИ
НЛП
НЛП техники для начинающих и PRO.
НЛП практик, НЛП мастер
НЛП практик, НЛП мастер
Примеры из жизни и маркетинга
Всегда под рукой в вашем смартфоне
Примеры из жизни и маркетинга
Всегда под рукой в вашем смартфоне
ПЕРЕЙТИ К БОТУ Особенностью разработанного мной обучения является индивидуальный подход. Благодаря современным технологиям учиться еще никогда не было так просто и увлекательно. Александр Коридзе Автор. 2
10 рекомендаций
для эффективного онлайн обучения.
Следуя им, вы освоите НЛП быстрее.
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Создайте рабочее пространство: Обустройте тихое и уединенное рабочее пространство, чтобы вам было удобно и легко концентрироваться на учебном материале.
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Определите время: Уточните свой распорядок дня для онлайн-обучения, учитывая время для перерывов. Наш дистанционный курс НЛП практик позволяет учиться в любое время и построить гибкий график обучения. По итогу, вы получаете сертификат.
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Управляйте своим временем эффективно: Используйте планировщик или календарь для планирования задач и не доводите до дедлайнов.
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Сократите отвлекающие вас факторы: Отключите уведомления на телефоне и закройте ненужные вкладки на компьютере.
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Будьте вовлечены: Изучая материал постарайтесь сразу придумать где вы будете его применять.
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Отдыхайте: позвольте себе переключиться на другие занятия (конечно, согласно графика :) )
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Просите о помощи: Не стесняйтесь обращаться за помощью, если у вас возникли вопросы или проблемы.
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Будьте организованными: Если вы делаете записи, то храните их в одном месте. Также можете воспользоваться телеграм-ботом, в котором кратко изложены техники нлп.
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Помните про себя: Уделяйте внимание своему физическому и психическому здоровью, высыпайтесь, правильно питайтесь и занимайтесь физическими упражнениями. Во время глубокого сна наша память консолидируется.
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Следите за мотивацией: Устанавливайте достижимые цели и награждайте себя, когда вы их достигаете. О том, как ставить цели, вы можете прочитать в этой статье.
Подробнее о целях, вы можете посмотреть в этом видео. https://youtu.be/qdw6BrQBgek 3
5 способов быстрее
овладеть техниками НЛП.
Простые рекомендации по дистанционному обучению.
1. Применяйте активное обучение: пишите конспекты, записывайте основные мысли. Пересказывайте изученный материал вашим знакомым (Но удостоверьтесь, что им это интересно :) )
2. Разбейте навык на мелкие части: Если какая-то техника кажется вам сложной, то разделите ее на понятные для вас части и осваивайте их постепенно.
Пример: начните с навыка калибровки. Потом подстройке по позе. Потом по убеждениям, и так далее. Не пытайтесь делать все сразу!
3. Применяйте мнемотехники: Мнемотехники позволяют легче запомнить последовательность и незнакомые слова. Рекомендую пройти мой курс по мнемотехнике: с ним вы овладеете НЛП гораздо быстрее. А значит сохраните мотивацию и быстрее начнете применять полученные знания. Используйте промокод koridze и получите скидку 20%. ПЕРЕЙТИ К КУРСУ.
4. Повторяйте: Повторение - мать учения, как говорил Ленин. Регулярно повторяйте изучаемый материал. Пересматривайте видео-уроки, перечитывайте конспекты. Вы удивитесь, что в уже просмотренном видео, вы будете находить что то новое. В этом и состоит преимущество дистанционного обучения НЛП. У вас останется доступ к материалам целый год.
5. Применяйте новые знания: Применяйте изученный материал в реальной жизни. Попробуйте решить проблему, используя свои новые знания, чтобы убедиться, что вы понимаете их применение. Выберите 1 тему или технику НЛП и применяйте ее в течение недели.
Пример: всю неделю только калибруйте. Затем всю неделю только подстраивайтесь по позе и т.д.
Отнеситесь к обучению, как к игре. Такой настрой позволяет не бояться ошибок и с легкостью осваивать новые навыки. Александр Коридзе Автор. 4
В чем особенности онлайн обучения?
Рассмотрим плюсы и минусы
Плюсы:
- Свободный график.
- Возможность повторно пересматривать материалы.
- обучение из любой точки мира.
- Возможность задавать вопросы куратору.
- Вы можете спокойно подготовиться к итоговым тестам.
- Прохождение курса и владение навыками подтверждается сертификатом. В отдельных случаях возможна выдача диплома.
Минусы: Нет “живой” практики.
Однако, этот минус компенсируется отработками - в Москве у учеников есть возможность посетить практические занятия.
Примеры применения техник НЛП
вы найдете в телеграмм боте
ТЕХНИКИ
НЛП
НЛП техники для начинающих и PRO.
НЛП практик, НЛП мастер
НЛП практик, НЛП мастер
Примеры из жизни и маркетинга
Всегда под рукой в вашем смартфоне
Примеры из жизни и маркетинга
Всегда под рукой в вашем смартфоне
Особенности и программа курса
Отличие от конкурентов и список изучаемых тем
Особенности
- Адаптация для русскоговорящих, а не простой пересказ книг по НЛП.
- Преподавание от практиков, а не теоретиков!
- Ступени курса понятно и удобно разделены на темы.
- Видео, текст, иллюстрации - все для удобного и эффективного обучения!
- Время прохождения курса и количество раз не ограничено.
- Запись демонстраций упражнений.
Сертификационный курс “НЛП практик” включает в себя следующие темы
Ступень №1
- Введение
- Хорошо сформулированный результат.
- Ресурсное и нересурсное состояние.
- Ассоциация и диссоциация.
- Калибровка
- Раппорт.
- Рамка решения, рамка проблемы.
- Репрезентативные системы. BAGEL.
- Эмоции.
- Введение.
- Радость.
- Печаль.
- Гнев.
- Тревога.
- Удивление.
- Отвращение.
- Презрение.
- Спокойствие.
- Перевод эмоций.
- Физиологическое воздействие.
- Эмоции как метасообщение.
Ступень №2
- Мета-модель.
- Введение.
- Опущения.
- Обобщения.
- Искажения.
- Демонстрация.
- Милтон модель.
- Демонстрация.
- Трансовые цепочки.
- Внушения. Пресуппозиции.
- Амнезия. Тройная спираль.
- Работа с болью.
- Работа с болью. Демонстрация.
- Ключи глазного доступа.
- Треугольник Карпмана.
- Третья ступень.
Ступень №3
- ТОТЕ.
- Якоря.
- Якоря. Демонстрация.
- Наркотик выбора + демонстрация.
- Якоря. Техника подготовки к мероприятию. + демонстрация.
- Коллапс якорей.
- Демонстрация.
- Синестезии.
- Стратегия реальности. Правда и ложь.
- Пирамида логических уровней.
- Миссия.
- Убеждения.
- Раппорт.
- Интеграция логических уровней.
Ступень №4
- 3 позиции. Переговоры.
- 2 позиция. Подробно.
- Техника “Трехпозиционка”.
- Модель двойной заинтересованности.
- Субмодальности.
- Техника мотивации.
- Техника “Редактирование воспоминаний.”
- Техника Отсушки.
- Стратегия реальности.
- Техника “кинотеатр”.
- Стратегия Уолта Диснея
- Линия времени.
- Формирование привлекательного будущего.
- Искажение времени.
Ступень №5
- Фокусы языка. Введение.
- 14 фокусов языка.
- Боевые, гуру, превентивные ФЯ.
- Характер и ФЯ. Примеры ФЯ.
Ступень №6
- Метасообщение.
- Быстрое наведение транса.
- Шестишаговый рефрейминг.
- Техника “Взмах”.
- SCORE.
- Взрыв компульсий.
- Работа с болью.
- Я концепция.
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Для кого подходит дистанционный курс обучения НЛП?
Приведу несколько примеров
Предприниматели:
- Теория и техники НЛП помогут вам:
- Побеждать в переговорах
- Повысить конверсию продаж
- Выявлять и противостоять манипуляциям конкурентов
- Проанализировать бизнес и найти точки роста.
- Избавиться от постоянного стресса и входить в ресурсное состояние.
- Овладеть навыками нетворкинга, заведения полезных связей.
- Решить проблему найма и управления персоналом.
Наемные сотрудники:
- Построить карьерный путь
- Выстроить отношения с коллегами на своих условиях
- Найти подход к начальству.
- Быстрее продвигаться по карьерной лестнице.
- Справиться со страхами, синдромом самозванца.
- Найти дополнительные источники дохода.
Для тех, кто ищет отношения:
- Научитесь разбираться в людях.
- Проще проходить фазу знакомств.
- Избавитесь от страха знакомства, общения.
- Поднимите самооценку.
- Научитесь выявлять манипуляции.
- Определите, какой человек подходит именно вам.
- Сможете построить отношения на своих условиях.
Для тех, кто в проблемных отношениях:
- Сможете выйти из абьюзивных отношений.
- Научитесь выявлять и пресекать манипуляции.
- Перестанете быть жертвой, спасителем или преследователем.
- Повысите самооценку.
- Вернете веру в себя.
- Избавитесь от страхов, неуверенности.
- Сможете забыть нежелательного партнера, избавитесь от любовной зависимости.
Для семейных:
- Сможете укрепить отношения.
- Вернуть былую страсть.
- Спасти брак.
- Сможете научить детей целеполаганию, позитивному мышлению, помочь им определиться с профессией.
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Итог
Стоит ли проходить дистанционное обучение НЛП?
Спросите себя: Хотели бы вы улучшить свои навыки общения, лучше понимать поведение людей и полностью раскрыть свой потенциал? Это лишь малая часть того, что вы достигните благодарю онлайн-курсу НЛП практик!
Сертификационный курс НЛП практик подходит для вас, если вы предприниматель, желающий улучшить свои деловые навыки, топ-менеджер, стремящийся улучшить свои лидерские качества, или человек, желающий построить гармоничные отношения. Наш курс охватывает все аспекты НЛП, включая языковые паттерны, язык тела и техники якорения, которые помогут вам лучше понять себя и других.
Представьте, что вы можете более эффективно общаться с другими людьми, позитивно влиять на их мысли и поведение и создавать с ними более глубокие связи. Наш курс поможет вам достичь этих и других целей! Вы научитесь преодолевать ограничивающие убеждения, избавляться от негативных мыслей и добиваться успеха в любой сфере вашей жизни.
Не ждите, действуйте - начните свое путешествие в НЛП с нашего курса!
Благодаря нашему курсу вы приобретете ценные навыки, которые смогут изменить вашу личную и профессиональную жизнь.
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