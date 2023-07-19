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Обучение нлп дистанционно

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2025 ГОД

Обучение НЛП онлайн в 2025 году: плюсы, минусы, возможности

Содержание

Нажми на тему, чтобы перейти к ней.

Особенности онлайн обучения

Если кратко, то ДА. В 2020 году онлайн обучение плотнее вошло в нашу жизнь и доказало свою эффективность. К 2023 году образовательные платформы развиваются активными темпами, позволяя создавать все более удобные курсы для учеников.

❗️ К 2025 году образовательные платформы активно переходят в телеграм. Они предлагают не только теорию, но и интерактивное обучение и ежедневные тренировки с индивидуальным графиком.

👉**Обязательно посмотрите нашего ТЕЛЕГРАМ БОТА ПО НЛП.👈**

Дистанционное обучение проводят такие институты, как:

  • МГУ им. М.В.Ломоносова
  • МФТИ
  • Высшая школа экономики
  • СПбГУ
  • МИФИ
  • Новосибирский национальный исследовательский госуниверситет.
  • Московский государственный технический университет им. Баумана.
  • ИТМО
  • Финансовый университет при Правительстве РФ
  • РАНХиГС
  • И другие.

    Обучиться НЛП вы можете в нашем телеграм боте

ТЕХНИКИ

НЛП

НЛП техники для начинающих и PRO.

НЛП практик, НЛП мастер

НЛП практик, НЛП мастер

Примеры из жизни и маркетинга

Всегда под рукой в вашем смартфоне

Примеры из жизни и маркетинга

Всегда под рукой в вашем смартфоне

ПЕРЕЙТИ К БОТУ Особенностью разработанного мной обучения является индивидуальный подход. Благодаря современным технологиям учиться еще никогда не было так просто и увлекательно. Александр Коридзе Автор. 2

10 рекомендаций

для эффективного онлайн обучения.

Следуя им, вы освоите НЛП быстрее.

  1. Создайте рабочее пространство: Обустройте тихое и уединенное рабочее пространство, чтобы вам было удобно и легко концентрироваться на учебном материале.

  2. Определите время: Уточните свой распорядок дня для онлайн-обучения, учитывая время для перерывов. Наш дистанционный курс НЛП практик позволяет учиться в любое время и построить гибкий график обучения. По итогу, вы получаете сертификат.

  3. Управляйте своим временем эффективно: Используйте планировщик или календарь для планирования задач и не доводите до дедлайнов.

  4. Сократите отвлекающие вас факторы: Отключите уведомления на телефоне и закройте ненужные вкладки на компьютере.

  5. Будьте вовлечены: Изучая материал постарайтесь сразу придумать где вы будете его применять.

  6. Отдыхайте: позвольте себе переключиться на другие занятия (конечно, согласно графика :) )

  7. Просите о помощи: Не стесняйтесь обращаться за помощью, если у вас возникли вопросы или проблемы.

  8. Будьте организованными: Если вы делаете записи, то храните их в одном месте. Также можете воспользоваться телеграм-ботом, в котором кратко изложены техники нлп.

  9. Помните про себя: Уделяйте внимание своему физическому и психическому здоровью, высыпайтесь, правильно питайтесь и занимайтесь физическими упражнениями. Во время глубокого сна наша память консолидируется.

  10. Следите за мотивацией: Устанавливайте достижимые цели и награждайте себя, когда вы их достигаете. О том, как ставить цели, вы можете прочитать в этой статье.

    Подробнее о целях, вы можете посмотреть в этом видео. https://youtu.be/qdw6BrQBgek 3

    5 способов быстрее

овладеть техниками НЛП.

Простые рекомендации по дистанционному обучению.

1. Применяйте активное обучение: пишите конспекты, записывайте основные мысли. Пересказывайте изученный материал вашим знакомым (Но удостоверьтесь, что им это интересно :) )

2. Разбейте навык на мелкие части: Если какая-то техника кажется вам сложной, то разделите ее на понятные для вас части и осваивайте их постепенно.

Пример: начните с навыка калибровки. Потом подстройке по позе. Потом по убеждениям, и так далее. Не пытайтесь делать все сразу!

3. Применяйте мнемотехники: Мнемотехники позволяют легче запомнить последовательность и незнакомые слова. Рекомендую пройти мой курс по мнемотехнике: с ним вы овладеете НЛП гораздо быстрее. А значит сохраните мотивацию и быстрее начнете применять полученные знания. Используйте промокод koridze и получите скидку 20%. ПЕРЕЙТИ К КУРСУ.

4. Повторяйте: Повторение - мать учения, как говорил Ленин. Регулярно повторяйте изучаемый материал. Пересматривайте видео-уроки, перечитывайте конспекты. Вы удивитесь, что в уже просмотренном видео, вы будете находить что то новое. В этом и состоит преимущество дистанционного обучения НЛП. У вас останется доступ к материалам целый год.

5. Применяйте новые знания: Применяйте изученный материал в реальной жизни. Попробуйте решить проблему, используя свои новые знания, чтобы убедиться, что вы понимаете их применение. Выберите 1 тему или технику НЛП и применяйте ее в течение недели.

Пример: всю неделю только калибруйте. Затем всю неделю только подстраивайтесь по позе и т.д.

Отнеситесь к обучению, как к игре. Такой настрой позволяет не бояться ошибок и с легкостью осваивать новые навыки. Александр Коридзе Автор. 4

В чем особенности онлайн обучения?

Рассмотрим плюсы и минусы

Плюсы:

  • Свободный график.
  • Возможность повторно пересматривать материалы.
  • обучение из любой точки мира.
  • Возможность задавать вопросы куратору.
  • Вы можете спокойно подготовиться к итоговым тестам.
  • Прохождение курса и владение навыками подтверждается сертификатом. В отдельных случаях возможна выдача диплома.

Минусы: Нет “живой” практики.

Однако, этот минус компенсируется отработками - в Москве у учеников есть возможность посетить практические занятия.

Примеры применения техник НЛП

вы найдете в телеграмм боте

ТЕХНИКИ

НЛП

НЛП техники для начинающих и PRO.

НЛП практик, НЛП мастер

НЛП практик, НЛП мастер

Примеры из жизни и маркетинга

Всегда под рукой в вашем смартфоне

Примеры из жизни и маркетинга

Всегда под рукой в вашем смартфоне

ПЕРЕЙТИ К БОТУ 5

Особенности и программа курса

Отличие от конкурентов и список изучаемых тем

Особенности

  • Адаптация для русскоговорящих, а не простой пересказ книг по НЛП.
  • Преподавание от практиков, а не теоретиков!
  • Ступени курса понятно и удобно разделены на темы.
  • Видео, текст, иллюстрации - все для удобного и эффективного обучения!
  • Время прохождения курса и количество раз не ограничено.
  • Запись демонстраций упражнений.

    Сертификационный курс “НЛП практик” включает в себя следующие темы

Ступень №1

  • Введение
  • Хорошо сформулированный результат.
  • Ресурсное и нересурсное состояние.
  • Ассоциация и диссоциация.
  • Калибровка
  • Раппорт.
  • Рамка решения, рамка проблемы.
  • Репрезентативные системы. BAGEL.
  • Эмоции.
  • Введение.
  • Радость.
  • Печаль.
  • Гнев.
  • Тревога.
  • Удивление.
  • Отвращение.
  • Презрение.
  • Спокойствие.
  • Перевод эмоций.
  • Физиологическое воздействие.
  • Эмоции как метасообщение.

Ступень №2

  • Мета-модель.
  • Введение.
  • Опущения.
  • Обобщения.
  • Искажения.
  • Демонстрация.
  • Милтон модель.
  • Демонстрация.
  • Трансовые цепочки.
  • Внушения. Пресуппозиции.
  • Амнезия. Тройная спираль.
  • Работа с болью.
  • Работа с болью. Демонстрация.
  • Ключи глазного доступа.
  • Треугольник Карпмана.
  • Третья ступень.

Ступень №3

  • ТОТЕ.
  • Якоря.
  • Якоря. Демонстрация.
  • Наркотик выбора + демонстрация.
  • Якоря. Техника подготовки к мероприятию. + демонстрация.
  • Коллапс якорей.
  • Демонстрация.
  • Синестезии.
  • Стратегия реальности. Правда и ложь.
  • Пирамида логических уровней.
  • Миссия.
  • Убеждения.
  • Раппорт.
  • Интеграция логических уровней.

Ступень №4

  • 3 позиции. Переговоры.
  • 2 позиция. Подробно.
  • Техника “Трехпозиционка”.
  • Модель двойной заинтересованности.
  • Субмодальности.
  • Техника мотивации.
  • Техника “Редактирование воспоминаний.”
  • Техника Отсушки.
  • Стратегия реальности.
  • Техника “кинотеатр”.
  • Стратегия Уолта Диснея
  • Линия времени.
  • Формирование привлекательного будущего.
  • Искажение времени.

Ступень №5

  • Фокусы языка. Введение.
  • 14 фокусов языка.
  • Боевые, гуру, превентивные ФЯ.
  • Характер и ФЯ. Примеры ФЯ.

Ступень №6

  • Метасообщение.
  • Быстрое наведение транса.
  • Шестишаговый рефрейминг.
  • Техника “Взмах”.
  • SCORE.
  • Взрыв компульсий.
  • Работа с болью.
  • Я концепция. 6

    Для кого подходит дистанционный курс обучения НЛП?

Приведу несколько примеров

Предприниматели:

  • Теория и техники НЛП помогут вам:
  • Побеждать в переговорах
  • Повысить конверсию продаж
  • Выявлять и противостоять манипуляциям конкурентов
  • Проанализировать бизнес и найти точки роста.
  • Избавиться от постоянного стресса и входить в ресурсное состояние.
  • Овладеть навыками нетворкинга, заведения полезных связей.
  • Решить проблему найма и управления персоналом.

Наемные сотрудники:

  • Построить карьерный путь
  • Выстроить отношения с коллегами на своих условиях
  • Найти подход к начальству.
  • Быстрее продвигаться по карьерной лестнице.
  • Справиться со страхами, синдромом самозванца.
  • Найти дополнительные источники дохода.

Для тех, кто ищет отношения:

  • Научитесь разбираться в людях.
  • Проще проходить фазу знакомств.
  • Избавитесь от страха знакомства, общения.
  • Поднимите самооценку.
  • Научитесь выявлять манипуляции.
  • Определите, какой человек подходит именно вам.
  • Сможете построить отношения на своих условиях.

Для тех, кто в проблемных отношениях:

  • Сможете выйти из абьюзивных отношений.
  • Научитесь выявлять и пресекать манипуляции.
  • Перестанете быть жертвой, спасителем или преследователем.
  • Повысите самооценку.
  • Вернете веру в себя.
  • Избавитесь от страхов, неуверенности.
  • Сможете забыть нежелательного партнера, избавитесь от любовной зависимости.

Для семейных:

  • Сможете укрепить отношения.
  • Вернуть былую страсть.
  • Спасти брак.
  • Сможете научить детей целеполаганию, позитивному мышлению, помочь им определиться с профессией. 7

    Итог

Стоит ли проходить дистанционное обучение НЛП?

Спросите себя: Хотели бы вы улучшить свои навыки общения, лучше понимать поведение людей и полностью раскрыть свой потенциал? Это лишь малая часть того, что вы достигните благодарю онлайн-курсу НЛП практик!

Сертификационный курс НЛП практик  подходит для вас, если вы предприниматель, желающий улучшить свои деловые навыки, топ-менеджер, стремящийся улучшить свои лидерские качества, или человек, желающий построить гармоничные отношения. Наш курс охватывает все аспекты НЛП, включая языковые паттерны, язык тела и техники якорения, которые помогут вам лучше понять себя и других.

Представьте, что вы можете более эффективно общаться с другими людьми, позитивно влиять на их мысли и поведение и создавать с ними более глубокие связи. Наш курс поможет вам достичь этих и других целей! Вы научитесь преодолевать ограничивающие убеждения, избавляться от негативных мыслей и добиваться успеха в любой сфере вашей жизни.

Не ждите, действуйте - начните свое путешествие в НЛП с нашего курса!

Благодаря нашему курсу вы приобретете ценные навыки, которые смогут изменить вашу личную и профессиональную жизнь.

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