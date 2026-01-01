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Курсы НЛП от психолога и бизнес-тренера Обучение НЛП: выберите формат В группе до 10 человек Старт 7 октября · 15 000 ₽ за курс Один на один · VIP Старт от вашей даты · от 15 000 ₽ за занятие ТОП-50 лекторов России 2021 («Знание.Лектор»)

Победитель трека soft-skills Российского общества «Знание»

Автор статей в Psychologies и других СМИ

Приглашённый спикер конференции о мозге и мышлении «Brain 2023»

В группе до 10 человек Курс НЛП для начинающих Базовый курс НЛП: десять встреч в Zoom, техники разбираем и тут же отрабатываем в парах на реальных запросах участников. 10 занятий по 1,5 часа

2 месяца

до 10 человек в группе 1 500 ₽ за занятие · 15 000 ₽ за курс целиком Старт 7 октября (среда) — до десяти мест в группе Записаться или спросить Подробнее о курсе

Один на один · VIP Индивидуальное обучение НЛП Обучение НЛП индивидуально: программа, темп и контекст под ваш запрос. На выбор: Практик, Мастер, Тренерский курс, Боевое НЛП. занятие 90 минут

старт от вашей даты

4 программы на выбор от 15 000 ₽ за занятие Группу ждать не нужно — начинаем с той даты, которая удобна вам Записаться или спросить Подробнее о курсе

Сравнение форматов Выберите тот, что подходит под вашу задачу. В группе до 10 человек Отработка на живых людях с разными психотипами

Обратная связь не только от меня, но и от участников

Общая программа и фиксированное расписание

Групповой чат на время курса — практика между занятиями Индивидуально, один на один Свой темп, свои темы и свой контекст

Чувствительные вопросы обсуждаются свободно

Техники отрабатываете со мной

Старт не привязан к набору группы — от вашей даты

Как проходят занятия онлайн Обучение НЛП дистанционно — десять встреч в Zoom по полтора часа, одна в неделю. Каждая устроена одинаково: короткий разбор техники; отработка в парах; общий разбор того, что получилось. Работа в парах ведётся в отдельных комнатах.

С нуля или уже практикуете Если начинаете с нуля Базовый курс НЛП собран для людей без подготовки. Термины вводятся по одному, каждый — с примером, и дальше вы ими пользуетесь свободно. Если уже практикуете Группа смешанная, разбор идёт на реальных запросах участников. Тот, кто пришёл с нуля, и тот, кто уже читал Бэндлера, на одном занятии работают над разными слоями одной техники.

Какие техники НЛП разберём Программа привязана к шести контекстам: коммуникация, бизнес и переговоры, поддержка и отношения, саморазвитие, манипуляции, боевое нлп. Каждую технику сначала разбираем, потом сразу отрабатываем в парах. Раппорт и калибровка

Якорение

Метамодель языка

Фокусы языка

Рефрейминг

Работа с состоянием

Постановка целей

Разбор ограничивающих убеждений Полная программа по контекстам — на странице курса

Обучение НЛП индивидуально: как это устроено Расширенный курс и индивидуальная программа: собирается под вас, а не под общее расписание. Стандартное занятие — 90 минут: теория и практика с обратной связью. Ждать набора группы не нужно, начинаем с той даты, которая удобна вам. Как идёт работа Контекст подбирается и подстраивается под ваш запрос

Продолжительность и наполнение курса — индивидуально, в зависимости от запроса и цели

Стандартное занятие 1,5 часа: теория и практика с обратной связью

Индивидуальный подход и график обучения

Поддержка и обратная связь между занятиями Программы и контексты На выбор: Практик, Мастер, Тренерский курс, Боевое НЛП

Контекст под запрос: бизнес, построение карьеры, саморазвитие, терапия, отношения

Чувствительные темы обсуждаются один на один, без группы Подробно об индивидуальном обучении

Кто ведёт

Александр Коридзе НЛП-тренер, практикующий психолог За время работы я наблюдал, как НЛП меняет жизнь людей в лучшую сторону. Частые фразы, которые я слышал: «Почему я не знал об этом раньше» и «Это надо преподавать ещё в школе». Не важно, кем вы работаете — предприниматель, творческий человек или фрилансер, и какой у вас возраст. Техники НЛП — универсальный инструмент, и я бы хотел поделиться ими с вами. 10+ лет практики

лет практики 2 314 часов консультаций

часов консультаций 700+ тренингов

Книга «НЛП работает?!» Вошла в ТОП-10 книг по НЛП в России (2021). Объясняет НЛП с точки зрения науки.

Достижения и регалии ТОП-50 лекторов России 2021 («Знание.Лектор»)

Победитель трека soft-skills Российского общества «Знание»

Автор статей в Psychologies и других СМИ

Приглашённый спикер конференции о мозге и мышлении «Brain 2023»

Проводил тренинги для Epson, Veropharm, «Ренессанс» и др.

С отличием окончил курсы МГУ: нейрофизиология поведения, современные теории сознания, противодействие манипуляциям

Сколько стоит обучение В группе 1 500 ₽ — отдельное занятие

— отдельное занятие 15 000 ₽ — полный курс из десяти встреч Один на один от 15 000 ₽ — занятие 90 минут Цена фиксируется при записи и до конца курса не меняется. Передумали до старта — вернём всё. Отказаться можно и позже: по оферте возвращается стоимость непройденной части, деньги приходят в течение десяти дней тем же способом, каким платили.

Что вы получите в конце Техники, отработанные руками на десяти занятиях, записи разборов, если группа согласилась на съёмку, и памятный сертификат об обучении от АНО «Центр Самосознание». Что это даёт на практике: Быстро устанавливать контакт с любым человеком и быть понятым с первого раза

Вести сложные переговоры и договариваться на выгодных условиях

Снимать чужую тревогу и помогать близким и клиентам в стрессе

Управлять своим состоянием в пиковые моменты и ставить цели, которые доводятся до конца

Распознавать скрытое давление и нейтрализовать манипуляции

Сохранять границы и устойчивость рядом с токсичным окружением Записаться или спросить

НЛП в моей жизни Не только консультации — ещё шесть сфер, где эти навыки открыли двери.

Общественная деятельность

Публичные выступления

Тренинги

Благотворительность

ТВ и СМИ

Шоу.Биз

Отзывы о курсах Александра Коридзе Участники рассказывают сами — нажмите на карточку, чтобы посмотреть.

«Знаю Александра много лет — настоящий профессионал, лучший НЛП’ер страны.» Анна Чапман Элеонора Предприниматель «Много методов по работе с персоналом и клиентами. Александр преподаёт легко и понятно.»

Ирина Владелец агентства недвижимости «Понравилась техника «трансовые цепочки» — помогла решить проблему с детьми, которая не решалась три года.»

Руководитель «Рекомендую для управления и эффективной коммуникации. Александр преподаёт структурно.»

Даша «Александр даёт техники, которые работают и помогают в жизни. Рекомендую тем, кто хочет изменить жизнь к лучшему.»

Андрей Бедокуров Руководитель в продажах «Уже применяю в работе и личной жизни. Рекомендую собственным детям.»

Мария Руководитель филиала инвестиционной компании «НЛП-техники помогают и себе, и близким. Ощутить полноту жизни.»

Участник курса «Среди множества техник выделю «Тройную спираль». У Александра структурная подача, ощущение, что он этим живёт.»

Диана Бухгалтер-экономист «Картина мира меняется с первого занятия. Все техники полезные и рабочие. Александр вдохновляет.»

Анатолий Научный руководитель «Рекомендую для личного развития и коммуникации с персоналом. Рекомендую своим близким.»

Наталья Руководитель медицинского центра «Отдельно рекомендую тему гипноза. Спасибо Александру за душевную подачу и понятное объяснение.»

Сергей Директор по персоналу «Использую НЛП для работы с людьми. Рекомендую всем знакомым.»

Менеджер по продажам «Александр просто и понятно объяснил тему целеполагания.»

Тимур Юрист «Отметил для себя модель переговоров для работы с клиентами.»

Алёна Руководитель по персоналу «Использую НЛП, чтобы понимать себя и ставить задачи персоналу — исполняемость выросла.»

Менеджер по продажам «Использую целеполагание в работе. Спасибо Александру за материалы, которые нигде не найти.»

Записаться или спросить Набор идёт: старт 7 октября, в группе до десяти мест. Напишите — расскажу про программу и подберу время. Если ждать октября не хочется, обучение один на один стартует от вашей даты. Про индивидуальный формат — напишите сюда, программу обсудим под ваш запрос.

Можно ли изучить НЛП бесплатно Да, до определённого предела. В базе знаний лежат 46 разобранных техник — с механикой, примерами и ограничениями. Раппорт, якорение, метамодель, фокусы языка, работа со страхами: всё, что разбирается на курсе, там описано. Читать бесплатно и без регистрации. Предел вот в чём: по тексту нельзя проверить, правильно ли вы делаете. Калибровка, подстройка, работа с чужим состоянием — навыки, где ошибку видно только со стороны.

Можно ли освоить самостоятельно Теорию — да. Начните с гида по техникам, там есть порядок чтения. Самостоятельно не выходит другое: вы не увидите собственных ошибок и не найдёте партнёра, который даст честную реакцию, а не вежливую. Тем, кто занимался сам и упёрся в этот потолок, курс обычно даётся легче остальных.

Частые вопросы об обучении НЛП С чего начать обучение НЛП с нуля? С базового курса: он собран для людей без подготовки, термины вводятся по одному и сразу с примером. Если хотите сначала присмотреться — в базе знаний лежат 46 разобранных техник, читать можно бесплатно и без регистрации. Но по тексту нельзя проверить, правильно ли вы делаете: калибровка и подстройка — навыки, где ошибку видно только со стороны. Нужно ли психологическое образование? Нет. Группа набирается смешанная — от тех, кто про НЛП только слышал, до практикующих. Формат это позволяет: разбор идёт на реальных запросах участников, поэтому каждый работает на своём уровне. Сколько времени занимает обучение до уровня «НЛП-практик»? Базовый курс — десять встреч, около двух месяцев. Программа «Практик» целиком есть в индивидуальном формате, её продолжительность подбирается под запрос и цель. Сразу оговорю: удостоверения о повышении квалификации не будет ни в одном из форматов — его выдают организации с образовательной лицензией. Обучение НЛП онлайн — полноценная замена очному? Для этого формата — да, он под онлайн и построен. Занятия идут в Zoom, отработка в парах — в отдельных комнатах, как в зале по двое. Одно условие жёсткое: камеры включены. Половина техник построена на калибровке, чтении мелких невербальных сигналов, и без лиц в кадре занятие превращается в лекцию. Что если я не успеваю к старту потока? Тогда есть индивидуальный формат — он не привязан к набору группы и начинается с той даты, которая удобна вам. Программа и темп тоже подбираются под запрос, а не под общее расписание. Почему занятие один на один стоит как весь курс в группе? Потому что это одна и та же цена часа моей работы, просто в группе её делят на десятерых. Курс — это 15 часов: десять встреч по полтора часа за 15 000 ₽. Занятие один на один — те же полтора часа от 15 000 ₽, но целиком под ваш запрос, с программой под цель и обратной связью между занятиями.