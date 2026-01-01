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Курсы НЛП от психолога и бизнес-тренера
Обучение НЛП: выберите формат
В группе до 10 человек
Старт 7 октября · 15 000 ₽ за курс
Один на один · VIP
Старт от вашей даты · от 15 000 ₽ за занятие
Идёт набор, оба формата онлайн. Веду обучение НЛП с 2016 года, провёл больше 700 тренингов.
- ТОП-50 лекторов России 2021 («Знание.Лектор»)
- Победитель трека soft-skills Российского общества «Знание»
- Автор статей в Psychologies и других СМИ
- Приглашённый спикер конференции о мозге и мышлении «Brain 2023»
В группе до 10 человек
Курс НЛП для начинающих
Базовый курс НЛП: десять встреч в Zoom, техники разбираем и тут же отрабатываем в парах на реальных запросах участников.
- 10 занятий по 1,5 часа
- 2 месяца
- до 10 человек в группе
1 500 ₽ за занятие · 15 000 ₽ за курс целиком
Старт 7 октября (среда) — до десяти мест в группе
Записаться или спросить
Один на один · VIP
Индивидуальное обучение НЛП
Обучение НЛП индивидуально: программа, темп и контекст под ваш запрос. На выбор: Практик, Мастер, Тренерский курс, Боевое НЛП.
- занятие 90 минут
- старт от вашей даты
- 4 программы на выбор
от 15 000 ₽ за занятие
Группу ждать не нужно — начинаем с той даты, которая удобна вам
Записаться или спросить
Сравнение форматов
Выберите тот, что подходит под вашу задачу.
В группе до 10 человек
- Отработка на живых людях с разными психотипами
- Обратная связь не только от меня, но и от участников
- Общая программа и фиксированное расписание
- Групповой чат на время курса — практика между занятиями
Индивидуально, один на один
- Свой темп, свои темы и свой контекст
- Чувствительные вопросы обсуждаются свободно
- Техники отрабатываете со мной
- Старт не привязан к набору группы — от вашей даты
Как проходят занятия онлайн
Обучение НЛП дистанционно — десять встреч в Zoom по полтора часа, одна в неделю. Каждая устроена одинаково:
- короткий разбор техники;
- отработка в парах;
- общий разбор того, что получилось.
Работа в парах ведётся в отдельных комнатах.
С нуля или уже практикуете
Если начинаете с нуля
Базовый курс НЛП собран для людей без подготовки. Термины вводятся по одному, каждый — с примером, и дальше вы ими пользуетесь свободно.
Если уже практикуете
Группа смешанная, разбор идёт на реальных запросах участников. Тот, кто пришёл с нуля, и тот, кто уже читал Бэндлера, на одном занятии работают над разными слоями одной техники.
Какие техники НЛП разберём
Программа привязана к шести контекстам: коммуникация, бизнес и переговоры, поддержка и отношения, саморазвитие, манипуляции, боевое нлп. Каждую технику сначала разбираем, потом сразу отрабатываем в парах.
- Раппорт и калибровка
- Якорение
- Метамодель языка
- Фокусы языка
- Рефрейминг
- Работа с состоянием
- Постановка целей
- Разбор ограничивающих убеждений
Обучение НЛП индивидуально: как это устроено
Расширенный курс и индивидуальная программа: собирается под вас, а не под общее расписание. Стандартное занятие — 90 минут: теория и практика с обратной связью. Ждать набора группы не нужно, начинаем с той даты, которая удобна вам.
Как идёт работа
- Контекст подбирается и подстраивается под ваш запрос
- Продолжительность и наполнение курса — индивидуально, в зависимости от запроса и цели
- Стандартное занятие 1,5 часа: теория и практика с обратной связью
- Индивидуальный подход и график обучения
- Поддержка и обратная связь между занятиями
Программы и контексты
- На выбор: Практик, Мастер, Тренерский курс, Боевое НЛП
- Контекст под запрос: бизнес, построение карьеры, саморазвитие, терапия, отношения
- Чувствительные темы обсуждаются один на один, без группы
Кто ведёт
Книга «НЛП работает?!»
Вошла в ТОП-10 книг по НЛП в России (2021). Объясняет НЛП с точки зрения науки.
Достижения и регалии
- ТОП-50 лекторов России 2021 («Знание.Лектор»)
- Победитель трека soft-skills Российского общества «Знание»
- Автор статей в Psychologies и других СМИ
- Приглашённый спикер конференции о мозге и мышлении «Brain 2023»
- Проводил тренинги для Epson, Veropharm, «Ренессанс» и др.
- С отличием окончил курсы МГУ: нейрофизиология поведения, современные теории сознания, противодействие манипуляциям
Сколько стоит обучение
В группе
- 1 500 ₽ — отдельное занятие
- 15 000 ₽ — полный курс из десяти встреч
Один на один
- от 15 000 ₽ — занятие 90 минут
Цена фиксируется при записи и до конца курса не меняется.
Передумали до старта — вернём всё. Отказаться можно и позже: по оферте возвращается стоимость непройденной части, деньги приходят в течение десяти дней тем же способом, каким платили.
Что вы получите в конце
Техники, отработанные руками на десяти занятиях, записи разборов, если группа согласилась на съёмку, и памятный сертификат об обучении от АНО «Центр Самосознание».
Что это даёт на практике:
- Быстро устанавливать контакт с любым человеком и быть понятым с первого раза
- Вести сложные переговоры и договариваться на выгодных условиях
- Снимать чужую тревогу и помогать близким и клиентам в стрессе
- Управлять своим состоянием в пиковые моменты и ставить цели, которые доводятся до конца
- Распознавать скрытое давление и нейтрализовать манипуляции
- Сохранять границы и устойчивость рядом с токсичным окружением
НЛП в моей жизни
Не только консультации — ещё шесть сфер, где эти навыки открыли двери.
Общественная деятельность
Публичные выступления
Тренинги
Благотворительность
ТВ и СМИ
Шоу.Биз
Отзывы о курсах Александра Коридзе
Участники рассказывают сами — нажмите на карточку, чтобы посмотреть.
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«Много методов по работе с персоналом и клиентами. Александр преподаёт легко и понятно.»
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«Понравилась техника «трансовые цепочки» — помогла решить проблему с детьми, которая не решалась три года.»
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«Рекомендую для управления и эффективной коммуникации. Александр преподаёт структурно.»
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«Александр даёт техники, которые работают и помогают в жизни. Рекомендую тем, кто хочет изменить жизнь к лучшему.»
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«Уже применяю в работе и личной жизни. Рекомендую собственным детям.»
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«НЛП-техники помогают и себе, и близким. Ощутить полноту жизни.»
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«Среди множества техник выделю «Тройную спираль». У Александра структурная подача, ощущение, что он этим живёт.»
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«Картина мира меняется с первого занятия. Все техники полезные и рабочие. Александр вдохновляет.»
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«Рекомендую для личного развития и коммуникации с персоналом. Рекомендую своим близким.»
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«Отдельно рекомендую тему гипноза. Спасибо Александру за душевную подачу и понятное объяснение.»
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«Использую НЛП для работы с людьми. Рекомендую всем знакомым.»
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«Александр просто и понятно объяснил тему целеполагания.»
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«Отметил для себя модель переговоров для работы с клиентами.»
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«Использую НЛП, чтобы понимать себя и ставить задачи персоналу — исполняемость выросла.»
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«Использую целеполагание в работе. Спасибо Александру за материалы, которые нигде не найти.»
Записаться или спросить
Набор идёт: старт 7 октября, в группе до десяти мест. Напишите — расскажу про программу и подберу время. Если ждать октября не хочется, обучение один на один стартует от вашей даты.
Про индивидуальный формат — напишите сюда, программу обсудим под ваш запрос.
Можно ли изучить НЛП бесплатно
Да, до определённого предела. В базе знаний лежат 46 разобранных техник — с механикой, примерами и ограничениями. Раппорт, якорение, метамодель, фокусы языка, работа со страхами: всё, что разбирается на курсе, там описано. Читать бесплатно и без регистрации.
Предел вот в чём: по тексту нельзя проверить, правильно ли вы делаете. Калибровка, подстройка, работа с чужим состоянием — навыки, где ошибку видно только со стороны.
Можно ли освоить самостоятельно
Теорию — да. Начните с гида по техникам, там есть порядок чтения.
Самостоятельно не выходит другое: вы не увидите собственных ошибок и не найдёте партнёра, который даст честную реакцию, а не вежливую. Тем, кто занимался сам и упёрся в этот потолок, курс обычно даётся легче остальных.
Частые вопросы об обучении НЛП
С чего начать обучение НЛП с нуля?
С базового курса: он собран для людей без подготовки, термины вводятся по одному и сразу с примером. Если хотите сначала присмотреться — в базе знаний лежат 46 разобранных техник, читать можно бесплатно и без регистрации. Но по тексту нельзя проверить, правильно ли вы делаете: калибровка и подстройка — навыки, где ошибку видно только со стороны.
Нужно ли психологическое образование?
Нет. Группа набирается смешанная — от тех, кто про НЛП только слышал, до практикующих. Формат это позволяет: разбор идёт на реальных запросах участников, поэтому каждый работает на своём уровне.
Сколько времени занимает обучение до уровня «НЛП-практик»?
Базовый курс — десять встреч, около двух месяцев. Программа «Практик» целиком есть в индивидуальном формате, её продолжительность подбирается под запрос и цель. Сразу оговорю: удостоверения о повышении квалификации не будет ни в одном из форматов — его выдают организации с образовательной лицензией.
Обучение НЛП онлайн — полноценная замена очному?
Для этого формата — да, он под онлайн и построен. Занятия идут в Zoom, отработка в парах — в отдельных комнатах, как в зале по двое. Одно условие жёсткое: камеры включены. Половина техник построена на калибровке, чтении мелких невербальных сигналов, и без лиц в кадре занятие превращается в лекцию.
Что если я не успеваю к старту потока?
Тогда есть индивидуальный формат — он не привязан к набору группы и начинается с той даты, которая удобна вам. Программа и темп тоже подбираются под запрос, а не под общее расписание.
Почему занятие один на один стоит как весь курс в группе?
Потому что это одна и та же цена часа моей работы, просто в группе её делят на десятерых. Курс — это 15 часов: десять встреч по полтора часа за 15 000 ₽. Занятие один на один — те же полтора часа от 15 000 ₽, но целиком под ваш запрос, с программой под цель и обратной связью между занятиями.
Обучение НЛП в Москве и из любого города
Занятия идут в Zoom, поэтому обучение НЛП в Москве и из Новосибирска выглядит одинаково.