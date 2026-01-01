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Курсы НЛП от психолога и бизнес-тренера

Обучение НЛП: выберите формат

В группе до 10 человек

Старт 7 октября · 15 000 ₽ за курс

Один на один · VIP

Старт от вашей даты · от 15 000 ₽ за занятие

Идёт набор, оба формата онлайн. Веду обучение НЛП с 2016 года, провёл больше 700 тренингов.

  • ТОП-50 лекторов России 2021 («Знание.Лектор»)
  • Победитель трека soft-skills Российского общества «Знание»
  • Автор статей в Psychologies и других СМИ
  • Приглашённый спикер конференции о мозге и мышлении «Brain 2023»
Александр Коридзе

В группе до 10 человек

Курс НЛП для начинающих

Базовый курс НЛП: десять встреч в Zoom, техники разбираем и тут же отрабатываем в парах на реальных запросах участников.

  • 10 занятий по 1,5 часа
  • 2 месяца
  • до 10 человек в группе

1 500 ₽ за занятие · 15 000 ₽ за курс целиком

Старт 7 октября (среда) — до десяти мест в группе

Записаться или спросить

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Один на один · VIP

Индивидуальное обучение НЛП

Обучение НЛП индивидуально: программа, темп и контекст под ваш запрос. На выбор: Практик, Мастер, Тренерский курс, Боевое НЛП.

  • занятие 90 минут
  • старт от вашей даты
  • 4 программы на выбор

от 15 000 ₽ за занятие

Группу ждать не нужно — начинаем с той даты, которая удобна вам

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Сравнение форматов

Выберите тот, что подходит под вашу задачу.

В группе до 10 человек

  • Отработка на живых людях с разными психотипами
  • Обратная связь не только от меня, но и от участников
  • Общая программа и фиксированное расписание
  • Групповой чат на время курса — практика между занятиями

Индивидуально, один на один

  • Свой темп, свои темы и свой контекст
  • Чувствительные вопросы обсуждаются свободно
  • Техники отрабатываете со мной
  • Старт не привязан к набору группы — от вашей даты

Как проходят занятия онлайн

Обучение НЛП дистанционно — десять встреч в Zoom по полтора часа, одна в неделю. Каждая устроена одинаково:

  1. короткий разбор техники;
  2. отработка в парах;
  3. общий разбор того, что получилось.

Работа в парах ведётся в отдельных комнатах.

С нуля или уже практикуете

Если начинаете с нуля

Базовый курс НЛП собран для людей без подготовки. Термины вводятся по одному, каждый — с примером, и дальше вы ими пользуетесь свободно.

Если уже практикуете

Группа смешанная, разбор идёт на реальных запросах участников. Тот, кто пришёл с нуля, и тот, кто уже читал Бэндлера, на одном занятии работают над разными слоями одной техники.

Какие техники НЛП разберём

Программа привязана к шести контекстам: коммуникация, бизнес и переговоры, поддержка и отношения, саморазвитие, манипуляции, боевое нлп. Каждую технику сначала разбираем, потом сразу отрабатываем в парах.

  • Раппорт и калибровка
  • Якорение
  • Метамодель языка
  • Фокусы языка
  • Рефрейминг
  • Работа с состоянием
  • Постановка целей
  • Разбор ограничивающих убеждений
Полная программа по контекстам — на странице курса

Обучение НЛП индивидуально: как это устроено

Расширенный курс и индивидуальная программа: собирается под вас, а не под общее расписание. Стандартное занятие — 90 минут: теория и практика с обратной связью. Ждать набора группы не нужно, начинаем с той даты, которая удобна вам.

Как идёт работа

  • Контекст подбирается и подстраивается под ваш запрос
  • Продолжительность и наполнение курса — индивидуально, в зависимости от запроса и цели
  • Стандартное занятие 1,5 часа: теория и практика с обратной связью
  • Индивидуальный подход и график обучения
  • Поддержка и обратная связь между занятиями

Программы и контексты

  • На выбор: Практик, Мастер, Тренерский курс, Боевое НЛП
  • Контекст под запрос: бизнес, построение карьеры, саморазвитие, терапия, отношения
  • Чувствительные темы обсуждаются один на один, без группы
Подробно об индивидуальном обучении

Кто ведёт

Александр Коридзе

НЛП-тренер, практикующий психолог

За время работы я наблюдал, как НЛП меняет жизнь людей в лучшую сторону. Частые фразы, которые я слышал: «Почему я не знал об этом раньше» и «Это надо преподавать ещё в школе».

Не важно, кем вы работаете — предприниматель, творческий человек или фрилансер, и какой у вас возраст. Техники НЛП — универсальный инструмент, и я бы хотел поделиться ими с вами.

  • 10+ лет практики
  • 2 314 часов консультаций
  • 700+ тренингов
Обложка книги «НЛП работает?!»

Книга «НЛП работает?!»

Вошла в ТОП-10 книг по НЛП в России (2021). Объясняет НЛП с точки зрения науки.

Достижения и регалии

  • ТОП-50 лекторов России 2021 («Знание.Лектор»)
  • Победитель трека soft-skills Российского общества «Знание»
  • Автор статей в Psychologies и других СМИ
  • Приглашённый спикер конференции о мозге и мышлении «Brain 2023»
  • Проводил тренинги для Epson, Veropharm, «Ренессанс» и др.
  • С отличием окончил курсы МГУ: нейрофизиология поведения, современные теории сознания, противодействие манипуляциям

Сколько стоит обучение

В группе

  • 1 500 ₽ — отдельное занятие
  • 15 000 ₽ — полный курс из десяти встреч

Один на один

  • от 15 000 ₽ — занятие 90 минут

Цена фиксируется при записи и до конца курса не меняется.

Передумали до старта — вернём всё. Отказаться можно и позже: по оферте возвращается стоимость непройденной части, деньги приходят в течение десяти дней тем же способом, каким платили.

Что вы получите в конце

Техники, отработанные руками на десяти занятиях, записи разборов, если группа согласилась на съёмку, и памятный сертификат об обучении от АНО «Центр Самосознание».

Что это даёт на практике:

  • Быстро устанавливать контакт с любым человеком и быть понятым с первого раза
  • Вести сложные переговоры и договариваться на выгодных условиях
  • Снимать чужую тревогу и помогать близким и клиентам в стрессе
  • Управлять своим состоянием в пиковые моменты и ставить цели, которые доводятся до конца
  • Распознавать скрытое давление и нейтрализовать манипуляции
  • Сохранять границы и устойчивость рядом с токсичным окружением

Записаться или спросить

Телеграм Max

НЛП в моей жизни

Не только консультации — ещё шесть сфер, где эти навыки открыли двери.

Александр Коридзе на общественном форумеАлександр Коридзе выступает на заседании за круглым столомАлександр Коридзе в Государственной Думе

Общественная деятельность

Александр Коридзе выступает с лекцией о детекции лжиАлександр Коридзе ведёт выступление у флипчартаАлександр Коридзе в студии проекта «Энциклопедия „Знания“»

Публичные выступления

Александр Коридзе ведёт тренинг перед экраном с презентациейУчастники тренинга Александра Коридзе в залеАлександр Коридзе с микрофоном среди участников тренинга

Тренинги

Александр Коридзе с участниками благотворительного проектаАлександр Коридзе выступает на форуме движения «Матери России»Александр Коридзе на Форуме молодых семей

Благотворительность

Александр Коридзе в эфире РЕН ТВ в качестве профайлераСъёмка интервью с Александром Коридзе в студииАлександр Коридзе перед камерой на съёмочной площадке

ТВ и СМИ

Александр Коридзе и продюсер Сергей НетиевскийАлександр Коридзе и продюсер Валерий КомиссаровАлександр Коридзе в концертном зале

Шоу.Биз

Отзывы о курсах Александра Коридзе

Участники рассказывают сами — нажмите на карточку, чтобы посмотреть.

  • «Много методов по работе с персоналом и клиентами. Александр преподаёт легко и понятно.»

  • «Понравилась техника «трансовые цепочки» — помогла решить проблему с детьми, которая не решалась три года.»

  • «Рекомендую для управления и эффективной коммуникации. Александр преподаёт структурно.»

  • «Александр даёт техники, которые работают и помогают в жизни. Рекомендую тем, кто хочет изменить жизнь к лучшему.»

  • «Уже применяю в работе и личной жизни. Рекомендую собственным детям.»

  • «НЛП-техники помогают и себе, и близким. Ощутить полноту жизни.»

  • «Среди множества техник выделю «Тройную спираль». У Александра структурная подача, ощущение, что он этим живёт.»

  • «Картина мира меняется с первого занятия. Все техники полезные и рабочие. Александр вдохновляет.»

  • «Рекомендую для личного развития и коммуникации с персоналом. Рекомендую своим близким.»

  • «Отдельно рекомендую тему гипноза. Спасибо Александру за душевную подачу и понятное объяснение.»

  • «Использую НЛП для работы с людьми. Рекомендую всем знакомым.»

  • «Александр просто и понятно объяснил тему целеполагания.»

  • «Отметил для себя модель переговоров для работы с клиентами.»

  • «Использую НЛП, чтобы понимать себя и ставить задачи персоналу — исполняемость выросла.»

  • «Использую целеполагание в работе. Спасибо Александру за материалы, которые нигде не найти.»

Записаться или спросить

Набор идёт: старт 7 октября, в группе до десяти мест. Напишите — расскажу про программу и подберу время. Если ждать октября не хочется, обучение один на один стартует от вашей даты.

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Про индивидуальный формат — напишите сюда, программу обсудим под ваш запрос.

Можно ли изучить НЛП бесплатно

Да, до определённого предела. В базе знаний лежат 46 разобранных техник — с механикой, примерами и ограничениями. Раппорт, якорение, метамодель, фокусы языка, работа со страхами: всё, что разбирается на курсе, там описано. Читать бесплатно и без регистрации.

Предел вот в чём: по тексту нельзя проверить, правильно ли вы делаете. Калибровка, подстройка, работа с чужим состоянием — навыки, где ошибку видно только со стороны.

Можно ли освоить самостоятельно

Теорию — да. Начните с гида по техникам, там есть порядок чтения.

Самостоятельно не выходит другое: вы не увидите собственных ошибок и не найдёте партнёра, который даст честную реакцию, а не вежливую. Тем, кто занимался сам и упёрся в этот потолок, курс обычно даётся легче остальных.

Частые вопросы об обучении НЛП

С чего начать обучение НЛП с нуля?

С базового курса: он собран для людей без подготовки, термины вводятся по одному и сразу с примером. Если хотите сначала присмотреться — в базе знаний лежат 46 разобранных техник, читать можно бесплатно и без регистрации. Но по тексту нельзя проверить, правильно ли вы делаете: калибровка и подстройка — навыки, где ошибку видно только со стороны.

Нужно ли психологическое образование?

Нет. Группа набирается смешанная — от тех, кто про НЛП только слышал, до практикующих. Формат это позволяет: разбор идёт на реальных запросах участников, поэтому каждый работает на своём уровне.

Сколько времени занимает обучение до уровня «НЛП-практик»?

Базовый курс — десять встреч, около двух месяцев. Программа «Практик» целиком есть в индивидуальном формате, её продолжительность подбирается под запрос и цель. Сразу оговорю: удостоверения о повышении квалификации не будет ни в одном из форматов — его выдают организации с образовательной лицензией.

Обучение НЛП онлайн — полноценная замена очному?

Для этого формата — да, он под онлайн и построен. Занятия идут в Zoom, отработка в парах — в отдельных комнатах, как в зале по двое. Одно условие жёсткое: камеры включены. Половина техник построена на калибровке, чтении мелких невербальных сигналов, и без лиц в кадре занятие превращается в лекцию.

Что если я не успеваю к старту потока?

Тогда есть индивидуальный формат — он не привязан к набору группы и начинается с той даты, которая удобна вам. Программа и темп тоже подбираются под запрос, а не под общее расписание.

Почему занятие один на один стоит как весь курс в группе?

Потому что это одна и та же цена часа моей работы, просто в группе её делят на десятерых. Курс — это 15 часов: десять встреч по полтора часа за 15 000 ₽. Занятие один на один — те же полтора часа от 15 000 ₽, но целиком под ваш запрос, с программой под цель и обратной связью между занятиями.

Обучение НЛП в Москве и из любого города

Занятия идут в Zoom, поэтому обучение НЛП в Москве и из Новосибирска выглядит одинаково.