Основы НЛП: базовые понятия, принципы и главные техники

Нейролингвистическое программирование окружает нас плотнее, чем кажется. Реклама, переговоры, курсы личностного роста, даже утренний разговор с партнёром — везде, где одни люди хотят понять других или повлиять на них, так или иначе всплывают принципы НЛП.

Проблема в том, что вокруг НЛП накручено столько мифов, что разобраться, где инструмент, а где магия, становится трудно. Одни называют НЛП «технологией управления реальностью», другие — лженаукой и манипуляцией. Истина, как обычно, посередине.

Эта статья — карта местности. Здесь вы найдёте базовые понятия НЛП, его историю, ключевые принципы и инструменты. А главное — поймёте, как оно работает с точки зрения науки, а не эзотерики.

Что такое НЛП — определение простыми словами

Нейролингвистическое программирование (НЛП) — это подход к коммуникации и личностным изменениям, который изучает структуру субъективного опыта: как мы думаем, чувствуем и действуем, и как это можно осознанно менять.

Название расшифровывается так:

Нейро — всё, что связано с работой нервной системы. Наши мысли и поведение — результат активности 86 миллиардов нейронов.

— всё, что связано с работой нервной системы. Наши мысли и поведение — результат активности 86 миллиардов нейронов. Лингвистическое — язык, которым мы описываем свой опыт. Слова не просто отражают реальность — они её формируют.

— язык, которым мы описываем свой опыт. Слова не просто отражают реальность — они её формируют. Программирование — устойчивые последовательности действий (привычки, реакции, стратегии), которые можно обнаружить и при необходимости изменить.

В НЛП это описано так: «Нейро-лингвистическое программирование строится на исследовании, использовании и изменении нейрофизиологии, лингвистики и программ — уникальных алгоритмов поведенческих, эмоциональных и ментальных действий людей при достижении целей» (Пелехатый, Чекчурин, «Сертификационный курс НЛП-Практик»).

Проще говоря, НЛП — не теория личности и не философская система. Это набор инструментов, собранных путём наблюдения за тем, что реально работает у успешных психотерапевтов, переговорщиков и коммуникаторов.

Подробнее о том, что такое НЛП с примерами из жизни — в статье «НЛП что это простыми словами».

История возникновения НЛП

НЛП появилось в начале 1970-х годов в Калифорнийском университете в Санта-Крузе. Джон Гриндер (лингвист) и Ричард Бэндлер (студент-психолог) задались вопросом: почему одни психотерапевты помогают клиентам за несколько сессий, а другие — годами топчутся на месте?

Они выбрали трёх корифеев:

Фрица Пёрлза — создателя гештальт-терапии;

— создателя гештальт-терапии; Вирджинию Сатир — мастера семейной терапии;

— мастера семейной терапии; Милтона Эриксона — гениального гипнотерапевта.

Гриндер и Бэндлер не просто наблюдали — они моделировали. Выявляли конкретные речевые и поведенческие паттерны, которые делали этих терапевтов эффективными, и упаковывали в воспроизводимые техники.

Так родилось НЛП — первая система, построенная не на теории личности, а на моделировании успеха.

В Россию НЛП пришло в 1990-х. Сегодня его развивают такие центры, как Институт современного НЛП (М. Пелехатый, Ю. Чекчурин). Подробнее об истории и о том, кто создал НЛП — в статье «Структура магии. Книга Ричарда Бэндлера».

Базовые пресуппозиции НЛП (принципы)

Пресуппозиции — это не догмы и не истины в последней инстанции. Это рабочие предположения. Если вы принимаете их как данность на время работы, техники НЛП работают эффективнее.

Вот ключевые пресуппозиции от Роберта Дилтса, которые признаются большинством школ НЛП:

Карта — не территория. Ваше представление о реальности — не сама реальность. Спор о том, кто прав, бессмыслен: у каждого своя карта. Разум и тело — элементы одной системы. Эмоции влияют на физиологию, а поза и дыхание — на настроение. Нет поражений, есть только обратная связь. Неудача — это просто результат, который не привёл к цели. Из него можно учиться. Если что-то не работает — сделайте что-нибудь другое. Продолжать долбиться в закрытую дверь, ожидая, что она откроется — признак неупорядоченного поведения. Смысл коммуникации — в реакции, которую она вызывает. Вы можете говорить правильные слова, но если собеседник реагирует не так, как вы ожидали — проблема в вашей коммуникации, не в нём. Любое поведение мотивировано позитивным намерением. Даже вредная привычка когда-то была лучшим доступным способом решить какую-то задачу. Каждый обладает всеми необходимыми ресурсами. Речь не о «позитивном мышлении», а о том, что нужное состояние можно смоделировать и присвоить.

Александр Коридзе в книге «НЛП работает?!» подчёркивает важность принципа разумности: не надо слепо верить во «Вселенная дружелюбна и изобильна» — достаточно понимать, что если вы действуете из этого предположения, ваши переговоры и отношения становятся продуктивнее.

Полный список с разбором — в статье «Пресуппозиции НЛП: список и примеры».

Из чего состоит НЛП — ключевые понятия и техники

НЛП — это не монолит, а карта инструментов. Вот основные блоки, из которых оно собрано.

Калибровка и сенсорный опыт

Прежде чем на что-то влиять, нужно научиться замечать. Калибровка — это умение считывать невербальные сигналы собеседника: позу, дыхание, тон голоса, микродвижения. В основе — различие модальностей восприятия: визуальной, аудиальной, кинестетической, обонятельной и вкусовой (VAKOG).

Человек не может «не проявлять» своё состояние. Вопрос — умеете ли вы это видеть.

Раппорт

Раппорт — состояние доверия и единения, когда собеседник чувствует: «мы одной крови». Достигается через подстройку: к позе, темпу речи, дыханию, ключевым словам. Без раппорта ни одна техника НЛП не работает.

Подробнее о техниках установления и проверки раппорта — в отдельной статье «Раппорт в НЛП: техники подстройки и ведения».

Якоря

Якорь — любой стимул (слово, жест, прикосновение), связанный с определённым эмоциональным состоянием. Техника основана на классическом условном рефлексе (Павлов, эксперименты с собаками). Только здесь мы ставим якорь осознанно, чтобы «включать» нужное состояние по запросу.

Техника коллапса якорей подробно разобрана в статье «Коллапс якорей НЛП: техника».

Рефрейминг

Смена рамки восприятия. Одно и то же событие можно описать как «провал» или как «ценный опыт». Рефрейминг — способ увидеть ситуацию иначе и тем самым изменить реакцию на неё.

О том, как работает рамка проблемы и рамка решения — в статье «Рамка проблемы — рамка решения в НЛП».

Мета-модель и Милтон-модель

Два больших раздела о языке. Мета-модель — набор вопросов для уточнения и конкретизации («Что именно?», «Как вы узнаёте?»). Милтон-модель — наоборот, язык обобщений и метафор, который используется в гипнозе и убеждении.

Подробнее — в статье «Фокусы языка в НЛП».

Субмодальности

Если модальности (вижу, слышу, чувствую) — это каналы восприятия, то субмодальности — «пиксели» внутри каждого канала: яркость картинки, громкость звука, температура ощущений. Меняя субмодальности, мы меняем интенсивность переживания.

Пирамида логических уровней (Дилтс)

Модель, которая описывает шесть уровней организации опыта: окружение → поведение → способности → ценности → идентичность → миссия. Проблема может лежать на любом из них, и решение должно быть на том же уровне или выше.

SCORE и ТОТЕ

Две базовые модели изменений. SCORE (Symptom — Cause — Outcome — Resource — Effect) используется для анализа проблемы. ТОТЕ (Test — Operate — Test — Exit) — петля обратной связи для достижения целей: проверяем, действуем, снова проверяем, выходим.

Позиции восприятия

Первая позиция (я — в своём теле), вторая (я — в теле собеседника), третья (взгляд со стороны). Умение переключаться между ними — ключ к эффективной коммуникации и разрешению конфликтов.

Критика НЛП и научная база

НЛП критикуют заслуженно и незаслуженно. Основные претензии таковы:

Недостаток научных исследований. Действительно, в 80–90-х годах НЛП развивалось скорее как ремесло, чем как наука. Контролируемых исследований было мало.

Действительно, в 80–90-х годах НЛП развивалось скорее как ремесло, чем как наука. Контролируемых исследований было мало. Избыток маркетинга. «Стань суперменом за три дня» — не редкость в рекламе НЛП-тренингов. Это вредит репутации направления.

«Стань суперменом за три дня» — не редкость в рекламе НЛП-тренингов. Это вредит репутации направления. Эклектика. НЛП — это сборка из разных подходов, а не самостоятельная теория. Для одних это минус, для других — плюс.

Однако в последние годы появляются исследования, которые объясняют механизмы НЛП на языке нейрофизиологии. Александр Коридзе в своей книге «НЛП работает?!» показывает, как техники НЛП соотносятся с данными современной науки о мозге: ассоциативное обучение (якоря), зеркальные нейроны (раппорт), теория функциональных систем Анохина (ТОТЕ, SCORE).

Правда в том, что НЛП не нуждается в вере. Оно не говорит «это истина». Оно говорит: «попробуй — если работает, используй». Это прагматичный инструментарий, а не религия.

Где применяется НЛП

Области применения включают психотерапию и коучинг, бизнес-переговоры и продажи, рекламу и маркетинг, образование и спорт высших достижений. Список книг по НЛП вы найдёте в статье «ТОП-10 книг по НЛП по версии Amazon». Тем, кто хочет начать обучение, стоит обратить внимание на бесплатные курсы — например, «Курсы НЛП бесплатно — онлайн обучение с нуля».

С чего начать изучение НЛП

Если вы хотите разобраться в НЛП системно, а не на уровне «прочитал статью — забыл», начните с трёх шагов:

Поймите пресуппозиции. Без них техники повисают в воздухе. Освойте калибровку и раппорт. Это база, на которой держится всё остальное. Выберите одну технику (якорение, рефрейминг, ТОТЕ) и отработайте её на практике. Не пытайтесь объять необъятное.

НЛП — не магия. Не шахматы. И не секта. Это набор карт и инструментов, который стал результатом наблюдения за лучшими коммуникаторами своего времени. Одни техники сработают лично для вас, другие — нет. И это нормально.

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