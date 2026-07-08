НЛП-техника «Отсушка»: как разлюбить и забыть — инструкция

Кратко: отсушка — это НЛП-техника работы с субмодальностями, которая не «стирает память» (такого вообще не бывает), а снижает эмоциональную значимость человека за счёт переключения восприятия из ассоциированного состояния в диссоциированное. Ниже — полный протокол с шестью шагами, авторскими метафорами и разбором типичных ошибок.

Расскажу как практик: я Александр Коридзе, НЛП-тренер и психолог, 10+ лет работаю с предпринимателями, ТОП - менеджерами. Но несмотря на должность, проблемы в отношениях касаются многих. Статья длинная — сначала наука и механика, потом практика, потом ответы на вопросы, которые вы побоитесь гуглить.

Можете сразу листать к пошаговой инструкции, но обещаю: если прочитаете про механизм — делать будете осознаннее, а значит эффективнее.

Содержание

Что такое отсушка в НЛП — определение, механизм, применение

Определение. Отсушка — это НЛП-техника, которая снижает эмоциональную значимость конкретного человека (или объекта) через 3 шага - возврат ценностей, разрыв связи, построение будущего.

Обоснование. Отсушка опирается на три механизма. Первый — проекция и идеализация партнёра. Murray, Holmes & Griffin показали: в отношениях мы бессознательно наделяем партнёра качествами «идеального» — это устойчивый предиктор удовлетворённости, но после разрыва эти проекции остаются висеть на бывшем человеке, создавая зависимость [1]. Slotter, Gardner & Finkel (Northwestern University) доказали: после разрыва самоконцепция «сжимается» и теряет ясность — человек не понимает, кто он без партнёра [2]. Yue & Cui (2025) подтвердили: восстановление ясности самоконцепции напрямую связано с личностным ростом после разрыва [3]. Второй — образное мышление и метафорическое кодирование. Lakoff & Johnson показали, что абстрактные понятия (любовь, контроль, привязанность) структурируются через телесные метафоры [4]. Отсушка работает с метафорами связи, фотографии, ценностей — и это не случайно: мозг «понимает» абстрактное через образное. Kip et al. (2023, метаанализ 17 РКИ) подтвердили эффективность перезаписи образов (imagery rescripting) для работы с аверсивными воспоминаниями — эффект g=0.68 [5]. Третий — Possible Selves. Markus & Nurius (базовая теория) описали «возможные Я» — пластичный, будуще-ориентированный элемент личности, который даёт мотивацию к изменениям [6].

Отсушка объединяет эти три механизма в один протокол: забирает проекции → перезаписывает образ связи → перенаправляет на новый «возможный Я».

Области применения. Основной сценарий — любовная зависимость после расставания, когда мысли возвращаются к человеку, а эмоциональная боль мешает жить. Также работает с привязанностью к недоступному партнёру, залипанием в прошлые отношения и навязчивыми мыслями. Отсушка даёт эмоциональную свободу, - вы можете вспомнить человека, но вас это “не трогает” эмоционально.

Я дополнил эту методику для работы с “тягой к предметам” — дополнительно используется для снижения значимости объектов (не только людей). Это может быть тяга к еде (сладкое, выпечка и т.д.), напиткам (газировка, алкоголь* и т.д.).

*Важно: методика не является заменой терапии, если вы испытываете алкогольную зависимость. В этом случае обратитесь к специалисту.

Кому нужна отсушка — и кому категорически нельзя

Техника эффективна при любовной зависимости и навязчивых мыслях, но опасна при ПТСР, клинической депрессии и острой травме. Сначала — самодиагностика, потом — техника. Если вы гуглите «НЛП любовная зависимость как избавиться» — вы по адресу.

Показания

Отсушка хорошо работает, если:

Вы расстались, но мыслями постоянно возвращаетесь к человеку

Чувствуете эмоциональную зависимость: «не могу без него/неё», «жизнь потеряла смысл»

Человек недоступен (уехал, в других отношениях), а вы всё ещё «держитесь»

При мысли о нём/ней возникает острая боль, но вы хотите продолжать жить

Вы залипаете в соцсетях бывшего — перечитываете переписки, смотрите сторис

Отсушка — про «как разлюбить», и если вы ищете «нлп влюбление» — начниче с изучения пресуппозиций НЛП (особенно “карта - не территория”), раппорта, милтон и мета-модели языка и других техник. Это убережет вас от разочаровайний и позволит построить гармоничные отношения без манипуляций.

Противопоказания (ВАЖНО)

А вот здесь — то, чего вы не найдёте на сайтах по НЛП и в статьях на Дзене. Потому что nobody wants to kill the vibe. Но я скажу.

Состояние Почему НЕЛЬЗЯ делать отсушку Что делать вместо ПТСР (посттравматическое стрессовое расстройство) Диссоциация может углубить травматический опыт, усилить избегание и соматические симптомы. Добавочная «отсушка» может зафиксировать проблему. Идти к психотерапевту, работать с травмой через телесно-ориентированную терапию или EMDR, КПТ Клиническая депрессия Эмоциональное уплощение — и так симптом. Отсушка может усилить ангедонию (потерю способности радоваться) Антидепрессанты + КПТ, не НЛП-техники Острый разрыв (первые 1–3 дня) Человек в шоке, ресурсов нет. Техника может не сработать или усилить боль Подождать. Дать себе выплакаться, потом делать Суицидальные мысли Самостоятельная работа с психикой противопоказана Немедленно к специалисту, 112 или 8-800-200-0-122

Важно: отсушка — это нож. Им можно хлеб нарезать, а можно себе палец. Инструмент зависит от того, кто и в каком состоянии его использует. Если сомневаетесь — не делайте сами, приходите на консультацию, я помогу.

Ключевая мысль простыми словами: если с трудом встаёте с кровати и всё время плачете — отсушку делать рано. Сначала придите в себя. Техника — для работы с эмоциями, а не для реанимации.

Разобравшись с показаниями, разберем детальнее: почему отсушка работает и на чём основан её механизм.

Как работает отсушка — механизм действия

Отсушка работает в три уровня, и порядок здесь критичен. Сначала — возврат своих проекций (ценности), потом — изменение параметров образа (субмодальности), и только затем — перенаправление энергии в будущее.

три рабочих уровня отсушки ценности возврат проекций: безопасность, любовь, забота, радость, уверенность забрать → проинтегрировать в теле субмодальности яркость, размер, расстояние, цвет, объём, движение измени параметры → изменится эмоция образ будущего переключение связи на позитивное будущее если больно разрывать — перенаправь, а не рви отсушка последовательно проходит три уровня: возвращает ценности → меняет субмодальности → строит образ будущего

Рисунок 1. Три рабочих уровня отсушки: ценности (возврат проекций), субмодальности и образ будущего

Уровень 1: Ценности — возврат проекций

В отношениях вы бессознательно награждаете партнёра собственными ценностями: безопасностью, любовью, заботой, радостью, уверенностью. Они перестают быть вашими — вы «приписали» их другому. Поэтому без него — страшно, пусто, обесточенно. Отсушка возвращает эти проекции обратно.

Что говорит наука. Murray, Holmes & Griffin показали: идеализация партнёра создаёт проекцию — вы видите в нём качества, которые на самом деле ваши [1]. da Silva Frost & Eastwick (2025) экспериментально подтвердили «мотивированную проекцию» [8]. Slotter, Gardner & Finkel доказали: после разрыва самоконцепция сжимается в первую очередь на те ценности, что были «приписаны» партнёру [2]. Yue & Cui (2025) — восстановление ясности самоконцепции отличает рост от застревания [3].

Отсушка забирает проекции и восстанавливает self-concept. Как именно — в пошаговой инструкции ниже.

Уровень 2: Субмодальности — обесценивание образа

Мозг кодирует воспоминания как набор параметров — яркость, размер, цветность, расстояние, объём, движение. Изменив параметры, вы меняете эмоцию: мозг «вычисляет» значимость объекта по этим субмодальностям. Отсушка снижает их — делает образ блёклым, плоским, далёким, чёрно-белым.

Что говорит наука. Lakoff & Johnson (1980, 1999) показали: абстрактные понятия (любовь, привязанность) структурируются через телесные метафоры [4]. Paivio (теория двойного кодирования) подтвердил: эмоционально окрашенные слова имеют образный компонент [7]. Kip et al. (2023, метаанализ 17 РКИ, 908 участников) доказали: перезапись образов (imagery rescripting) снижает эмоциональный заряд аверсивных воспоминаний — эффект g=0.68 [5]. Отсушка на уровне субмодальностей использует похожий принцип — меняет «формат» образа.

Уровень 3: Образ будущего — перенаправление энергии

Ценности возвращены — но психика по инерции продолжает искать человека в будущем. Без нового вектора она восстановит связь через неделю. Третий уровень — подстройка к будущему: перенаправление энергии с прошлого на новый «возможный Я».

Что говорит наука. Markus & Nurius (теория Possible Selves): «возможные Я» дают мотивацию к изменениям [6]. Hershfield et al. (2011): усиление связи с будущим Я повышает активность в пользу долгосрочных интересов [9]. Lewandowski & Bizzoco (2007): личностный рост после разрыва идёт через «переоткрытие себя» [11].

Отсушка создаёт этот новый образ и перенаправляет на него энергию — вместо залипания в прошлом. Детали — в инструкции ниже.

Техника отсушка — пошаговая инструкция

Шесть шагов для самостоятельного выполнения. Среднее время — 20–30 минут. Первый раз может быть неидеально — это нормально.

Техника описана с моими личными дополнениями, которые мне помогали решать сложные ситуации во время применения данной техники.

Подготовка и безопасность

Прежде чем начать — калибровка. Оцените по шкале от 0 до 10, насколько вам тяжело думать об этом человеке:

0–3: легко, нейтрально. Техника не особо нужна, но для интереса можно

легко, нейтрально. Техника не особо нужна, но для интереса можно 4–6: больно, но терпимо. Идеальный диапазон для самостоятельной работы

больно, но терпимо. Идеальный диапазон для самостоятельной работы 7–8: тяжело, на грани. Делать можно, но лучше с поддержкой

тяжело, на грани. Делать можно, но лучше с поддержкой 9–10: острая боль. Я вас очень прошу — не делайте сами. Идите к специалисту

Условия: тихое место, где вас не прервут 20 минут. Можно с закрытыми глазами. Телефон на беззвучный.

Шаг 1 — Представьте человека

Закройте глаза. Представьте того человека, с кем хотите разорвать эмоциональную связь. Не старайтесь — просто позвольте образу появиться.

Теперь обратите внимание на субмодальности:

Где находится этот образ? (слева, справа, по центру, сверху, снизу)

Насколько он яркий? (по шкале 1–10)

Большой или маленький?

Цветной или чёрно-белый?

Близко или далеко?

Подвижный или статичный?

Есть ли вокруг него рамка? (да/нет)

Вы смотрите на него своими глазами (ассоциировано) или видите себя со стороны (диссоциировано)?

Запомните эти параметры — они нам пригодятся.

Шаг 2 — Метафора связи

А теперь задача творческая. Представьте: между вами и этим человеком есть связь. Она может выглядеть как угодно:

Верёвка

Цепь

Канат

Световой луч

Шнур

Шланг

Кабель

Как она выглядит у вас? Цвет, толщина, где крепится (к груди, к голове, к солнечному сплетению)? Из какого материала? Она тугая натянутая или провисает? Тёплая или холодная? Пульсирует или статична?

Запишите или запомните. Эта метафорическая связь — ключ к технике.

Шаг 3 — Забираем свои ценности

Прежде чем разрывать связь окончательно — верните себе то, что принадлежит вам.

Когда мы влюблены или сильно привязаны, мы проецируем на другого человека собственные ценности: безопасность, любовь, заботу, уверенность, радость, принятие. Нам кажется, что источник этих чувств — он/она. На самом деле источник — вы сами. Просто в какой-то момент вы «отдали» эти качества другому человеку.

Техника забора ценностей:

Выберите одну ценность. Например, безопасность Когда вы с этим человеком чувствовали безопасность — как это ощущалось в теле? (тепло в груди, спокойствие в животе, расслабление в плечах) Теперь представьте эту ценность метафорически — как шар света, как тёплый поток, как вещь. Где она находится? У него/неё? Заберите её обратно. Просто представьте, как она возвращается к вам — через руки, через дыхание, через визуализацию Прочувствуйте её в своём теле. Та зона, где раньше была пустота или боль — теперь наполняется вашим ресурсом Повторите с любовью, заботой, радостью, уверенностью

Научный бэкграунд: Slotter, Gardner & Finkel (Northwestern University) показали: после разрыва структура самоконцепции сжимается и теряет ясность — человек перестаёт понимать, кто он без партнёра [2]. Yue & Cui (2025) подтвердили: восстановление ясности самоконцепции — главный предиктор личностного роста после разрыва [3]. Отсушка на уровне ценностей делает именно это: вы возвращаете себе части self-concept, которые «зависли» на партнёре, и заново собираете себя.

Аналогия. Вы наняли консультанта, дали доступ к своим ресурсам и связям. Консультант ушёл, а доступ остался. Отсушка — забрать доступ обратно. Пароли поменять. Доступы перевыпустить.

Шаг 4 — Разрыв связи

Теперь, когда ценности ваши, можно разрывать связь.

Вернитесь к метафоре из шага 2. Та самая верёвка/цепь/кабель.

Как разрывать:

Просто представьте, что она разрывается. Сама. Или вы её перерезаете.

Если не разрывается — попросите у своего подсознания ресурс : какой предмет вам нужен, чтобы разорвать эту связь?

: какой предмет вам нужен, чтобы разорвать эту связь? Чаще всего приходит: ножницы, нож, гидравлические кусачки, пила, иногда огонь.

Если связь упругая, светлая, её жалко рвать — отдаляйте. Чем дальше человек, тем тоньше связь. Отдаляйте, пока она не истончится до нитки. И просто отпустите.

Нюанс: если боитесь за другого — «как же он/она без меня?» — это нормальная эмпатия. Отношения всё равно закончились.

Отправьте человека в солнечный лес: яркое солнце, зелёные деревья, тёплый свет. Не в чёрную дыру, а в прекрасное место. Скажите мысленно: «Ты идёшь своим путём, я — своим. У тебя всё будет хорошо». Клиенты успокаиваются, когда видят, что человеку «там» хорошо.

Шаг 5 — Отпускание

Человек удаляется. Становится меньше. Уходит вдаль. Растворяется в дымке.

Если сопротивление — «не хочу, больно» — на шаге 3 что-то упущено. Вернитесь и заберите ценность, которая осталась.

Если связь все еще сложно разорвать: переключите связь на своё будущее. Представьте его справа (обычно легче) и перенесите энергию туда — на новую жизнь, цели, нового партнёра (пусть пока метафоричного). Это мягче, чем просто рвать.

Если переживаете за партнера, переключите его связь на его “пекрасное” будущее. Каждый из вас идет своей дорогой.

Шаг 6 — Закрепление

Представьте жизнь с эмоциональной свободой: как просыпаетесь, о чём думаете, что делаете, какие люди рядом.

Постройте яркую картину — не абстрактную, а с субмодальностями: цветную, близкую, большую.

Закрепите якорь: выберите простое действие (сжать кулак, коснуться запястья). В момент освобождения и лёгкости выполните его. В следующий раз, когда начнёт «накрывать», просто повторите — тело вспомнит.

Ключевая мысль простыми словами: верните ценности, переключите связи, простройте будущее. Кому-то техника помогает с 1 раза, кому-то надо больше повторений. Это нормально, все индивидуально.

Экспресс-отсушка — когда нет времени на полный протокол

Когда случайно накрыло или пришло уведомление — быстрая версия на 3 минуты.

Вдох. Выдох. Заземлитесь: почувствуйте ноги на полу Представьте человека — и отодвиньте его влево и назад. Отдалите, уменьшите, сделайте чёрно-белым Скажите мысленно: «Я забираю свою энергию, я возвращаю себе свои ценности» Почувствуйте, как тёплый поток возвращается в тело (в живот и грудь) Переключите внимание на то, что прямо сейчас: три предмета, которые вы видите; два звука, которые слышите; одно ощущение в теле

Это не замена полноценной техники, но способ не улететь в эмоциональную яму в неподходящий момент.

Что мешает отсушке — типичные ошибки

90% неудач при самостоятельном выполнении — это пропущенные шаги или неучтённые состояния.

5 типичных ошибок при отсушке 1 без калибровки состояние 9/10 → слёзы, тряска 2 пропущен взврат ценностей → чувство вины 3 жалеть отпускать страх предательства → не отпускает 4 в остром состоянии → пустота 5 ждут одного раза → возврат симптомов нужно 3–5 повторений красный — опасно делать; жёлтый — частая ошибка; синий — заблуждение

Рисунок 2. Пять типичных ошибок при выполнении отсушки — цветовая карта рисков

Ошибка В чём проявляется Что делать 1. Делать без калибровки Состояние 9/10, человек не может даже представить образ без слёз Снизить боль: подождать, выпить воды, сделать заземление. Техника — не экстренная помощь 2. Пропускать этап «забор ценностей» Связь не разрывается, «не пускает», чувство вины Вернуться к шагу 4. Что ценного вы вложили в этого человека? Заберите. 3. Жалеть отпускать человека Страх «ему/ей будет плохо», «предательство» Шаг 5: солнечный лес. Отправить человека в позитивное место, а не в пустоту 4. Делать в остром состоянии Слёзы, тряска, пустота после — техника не дала облегчения Подождать 3–7 дней. Острая фаза — время для поддержки, а не для техник 5. Ждать одного раза «Сделал, полегчало, а через неделю опять накрыло» Это нормально. Нейронные связи не перестраиваются за 20 минут. Повторите 3–5 раз с интервалом в 2–3 дня

Отзывы и результаты

Техника не меняет жизнь за один сеанс, но даёт значимое облегчение в 80% случаев при правильном выполнении.

Из практики могу добавить, что отсушка применяется и когда хотят “забыть бывшего” и когда осознают сильное влечение к другому человеку, нахоядсь в отношениях и не хоят совершить ошибки и разрушить семью. Я также успешно использовал эту технику, чтобы убрать у клиенток навязчивое влечение к еде (например одну манили сочные бургеры - они были цветные, яркие и словно звали ее, а связь была золотисая и теплая от живота и груди). Ценности были спокойствие, достаток и радость.

Частые вопросы (FAQ)

8 самых частых вопросов об отсушке: от механизма и противопоказаний до сравнения со «Взмахом» и срока действия. Каждый ответ самодостаточен — можно читать в любом порядке.

1. Что такое отсушка в НЛП?

Отсушка — это техника изменения эмоционального отношения к человеку через работу с подсознательными образами человека, связи и будущего. Она снижает значимость образа, делая его менее эмоционально нейтральным. Как забыть бывшего — НЛП-техника отсушка решает именно эту задачу.

2. Как работает техника отсушки?

Через изменение трёх механизмов: возврат своих ценностей, перестройка связи, проектирвоание будущего.

3. Помогает ли отсушка забыть бывшего/бывшую?

«Забыть» в смысле перестать страдать — да. «Забыть» в смысле стереть воспоминания — нет. Стирание памяти — к нейрохирургам, не к НЛП-тренерам.

4. Как сделать отсушку на расстоянии?

Так же, как и в присутствии. Техника работает с репрезентацией человека в вашей голове, а не с ним физически. Расстояние не имеет значения. Можно делать даже если человек в другой стране.

5. Отсушка — это манипуляция?

Нет, если делаете для себя. Менять своё восприятие — саморегуляция. Пытаться «отсушить» кого-то без его ведома — манипуляция, и я этим не занимаюсь. Отсушка — этичный инструмент для работы с собственными чувствами.

6. Чем отличается отсушка от диссоциации?

Диссоциация — общий механизм (переход из ассоциации в диссоциацию). Отсушка — конкретная техника, использующая диссоциацию как один из инструментов. Подробнее — в статье про диссоциацию в НЛП.

7. Отсушка vs Взмах — что сильнее?

Разные задачи. Взмах меняет реакцию на триггер (увидел фото → переключился на другой образ). Отсушка меняет глубинное отношение к человеку и отношениям. Взмах — быстрее, отсушка — глубже. Я рекомендую сначала отсушку, потом взмах для закрепления.

8. Через сколько помогает?

Есть положительные результаты после первого применения. Иногда нужно больше повторений, так как все индивидуально (разные ситуации, нервные системы). Вспомните пресуппозиции НЛП - “Все ресурсы для изменений у вас уже есть”, “Изменения могут быть мгновенными”.

Проверьте себя: 5 вопросов по теме

Проверьте, насколько хорошо вы разобрались в технике. Ответы — под спойлерами.

Вопрос 1. Какой механизм лежит в основе отсушки?

Показать ответ Диссоциация — переключение из ассоциированного состояния (я внутри ситуации) в диссоциированное (я наблюдаю со стороны). Именно за счёт этого снижается эмоциональная интенсивность. Подробнее — в разделе про механизм.

Вопрос 2. Что нужно сделать ПРЕЖДЕ чем разрывать связь с человеком?

Показать ответ Забрать свои ценности: безопасность, любовь, заботу, радость, уверенность. Если разорвать связь, не вернув себе то, что вы вложили в человека — возникнет чувство пустоты или вины. Шаг 4 в инструкции.

Вопрос 3. При каком состоянии НЕЛЬЗЯ делать отсушку самостоятельно?

Показать ответ При ПТСР, клинической депрессии, остром разрыве (первые 1–3 дня) и суицидальных мыслях. В этих случаях самостоятельная техника может навредить. Полная таблица противопоказаний — в соответствующем разделе.

Вопрос 4. Что делать, если жалко отпускать человека и возникает чувство вины?

Показать ответ Отправить человека в «солнечный лес» — представить его в ярком позитивном месте, чтобы он был в безопасности и шёл своим путём. Это снимает чувство вины и позволяет отпустить без агрессии (Шаг 5).

Вопрос 5. Сколько раз нужно сделать отсушку для стойкого эффекта?

Показать ответ 3–5 раз с интервалом 2–3 дня. Эффект накапливается: после первого раза — облегчение на несколько часов/дней, после серии — стойкое снижение привязанности. Нейронным связям нужно время, чтобы перестроиться.

Что делать дальше

Теперь, когда вы познакомились с техникой — не откладывайте. Один раз попробовать стоит меньше, чем ещё месяц пролистывать ленту бывшего.

Прямо сейчас выделите 20 минут в тихом месте и пройдите шаги 1–7. Не ждите идеального состояния — начните даже с сомнениями. Первый раз может быть негладко, это нормально. Через 2–3 повторения станет легче.

Ваш первый шаг: сегодня — калибровка. Оцените по шкале 0–10, насколько тянет. Запишите. Сделайте отсушку. Через три дня проверьте — изменилось ли?

Если вы стали жертвой насилия.

При наличии признаков абьюза (физические удары, угрозы, изоляция, контроль финансов, сексуальное насилие) параллельно с психотерапией эмоциональной зависимости рекомендуется немедленно: Позвонить в Всероссийский телефон доверия: 8 (800) 7000-600 (бесплатно, 09:00–21:00) Обратиться в местный кризисный центр (карта: https://nasiliu.net/karta-pomoshhi/) При угрозе физической безопасности вызвать полицию: 102 (стационарный) или 112 (мобильный) Собрать документы (фото ран/синяков, медсправки, переписку) для последующей юридической защиты

Что ещё почитать

Если тема эмоциональной зависимости вас зацепила — вот что я рекомендую из наших материалов:

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Об авторе: Меня зовут Александр Коридзе. Я практикующий психолог, НЛП-тренер и автор книги «НЛП работает?!» (Издательские решения, 2021), которая вошла в ТОП-10 книг по НЛП в России. Провёл >2 314 часов консультаций и >700 тренингов, в том числе для компаний Epson, Veropharm, «Ренессанс-страхование». ТОП-50 лекторов России (2021), приглашённый эксперт Psychologies. Мои материалы — на koridze.ru.

Дата публикации: 8 июля 2026.

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