Пресуппозиции НЛП: что это, полный список и примеры

Обновлено: 21 августа 2026

Кратко о главном

Пресуппозиция НЛП — это рабочая предпосылка, которую принимают на время техники ради роста эффективности коммуникации и терапии.

— это рабочая предпосылка, которую принимают на время техники ради роста эффективности коммуникации и терапии. Действие пресуппозиции проявляется в трёх слоях: она задаёт рамку восприятия, поддерживает конкретные техники и сокращает время освоения навыков.

Термин используют в НЛП с книги Ричарда Бендлера и Джона Гриндера «The Structure of Magic» (1975), где впервые описана метамодель языка.

Пресуппозиция работает, пока её можно отложить при неудаче: превратившись в непреложную истину, допущение теряет гибкость рабочего инструмента.

Полных списков несколько: у Пьюселика — 7 пунктов, у Холла — 20, но общее ядро остаётся тем же почти во всех авторских версиях.

Разбираем 10 базовых пресуппозиций по порядку — простым языком, с примерами и аналогиями на каждом шаге. Вы увидите, как одно и то же правило работает в переговорах, в воспитании детей и в кризисной коммуникации, и узнаете среди них свой случай. Отдельно показываю границу: где пресуппозиция помогает, а где превращается в догму и перестаёт работать. Пробегите список глазами, а к конкретным пунктам возвращайтесь по мере практики.

Содержание

Пресуппозиции НЛП — что это простыми словами

Пресуппозиция (от англ. presupposition) — это рабочее допущение, предпосылка, которая принимается как основа для практики нейролингвистического программирования. Пресуппозиция это простыми словами — набор правил игры, своего рода аксиомы, с которыми вы соглашаетесь на время практики. Вы не обязаны в них верить как в истину в последней инстанции. Но если вы решаете играть по этим правилам — эффективность вашей коммуникации и терапии заметно растёт.

Эта статья подойдёт и для начинающих в НЛП — здесь нет сложной терминологии без объяснений, — и для практикующих, кто хочет систематизировать знания.

Термин «пресуппозиция» пришёл в НЛП из лингвистики. В языкознании пресуппозиция — это неявный смысловой компонент высказывания, который должен быть истинным, чтобы фраза имела смысл. Например, фраза «ваш брат пришёл» содержит пресуппозицию, что у вас есть брат. В НЛП этот принцип перенесли на более широкий контекст: каждая техника, каждое вмешательство опирается на набор неявных допущений о том, как устроен человек и его психика.

Быстрый тест: что вы знаете о пресуппозициях?

Проверьте свои знания до прочтения, чтобы после сравнить результат.

Вопрос 1. Пресуппозиция — это…

A) Закон, который нельзя нарушать

B) Рабочее допущение для практики

C) Научно доказанный факт

D) Вид медитации

Посмотреть ответ Правильный ответ: B. Пресуппозиция — это рабочая гипотеза. Если она не работает в конкретном случае — её можно отложить.

Вопрос 2. Кто автор пресуппозиций НЛП?

A) Ричард Бендлер

B) Ноам Хомский

C) Зигмунд Фрейд

D) Карл Густав Юнг

Посмотреть ответ Правильный ответ: A. Ричард Бендлер — сооснователь НЛП, который вместе с Джоном Гриндером сформулировал первые пресуппозиции. Хомский — лингвист, Фрейд и Юнг — психоаналитики, они не имеют отношения к НЛП.

Вопрос 3. Какая пресуппозиция говорит о том, что у каждого человека своя правда?

A) Вселенная дружелюбна

B) Карта не территория

C) Нет ошибок, есть обратная связь

D) Разум и тело — единая система

Посмотреть ответ Правильный ответ: B. «Карта не территория» означает, что субъективная реальность человека (его карта) не равна объективной реальности (территории).

Как лингвисты определяют пресуппозицию. В.В. Красных, российский лингвист, в работе, разобранной Здриковской (2006), определяет пресуппозицию как «зону пересечения когнитивных пространств коммуникантов». Согласно её подходу, «идеальная ситуация общения имеет место именно тогда, когда у коммуникантов максимально широкая пресуппозиция, которая и позволяет им отмечать одни и те же фокальные точки». (Цит. по: Здриковская Т.А. Условия эффективной коммуникации в нейролингвистическом программировании // Вестник Омского университета. 2006. № 2. С. 107–110.)

В разных школах НЛП количество пресуппозиций варьируется: от 10 базовых до 20+ расширенных. Их называют по-разному: пресуппозиции, аксиомы, постулаты, принципы НЛП — суть одна. Полный список пресуппозиций может отличаться у разных авторов, но ядро (первые 10) остаётся неизменным практически во всех системах обучения: от «НЛП-Практик» до продвинутых курсов.

Зачем нужны пресуппозиции в НЛП

Пресуппозиции выполняют три функции: задают рамку мышления, служат опорой для техник и ускоряют обучение НЛП.

Давайте рассмотрим на примере. Пресуппозиция «карта не территория» — одна из первых, с которой сталкивается новичок. Она о том, что модель мира человека не равна объективной реальности. Более того, у каждого человека своя модель мира: свои убеждения, ценности, представления о правильном и неправильном, свои стратегии поведения. И для него это именно его «карта» — ядро личности.

Пример из моего опыта: ко мне обратилась женщина — владелица небольшого бизнеса. Хотела снизить цену на аренду офиса. Среди прочих техник я дал ей простую рекомендацию: изучить картину мира арендодателя. Представьте, что вы сдаёте этот офис, — какого идеального клиента вы хотели бы видеть? Что для вас важно: чтобы снимали надолго? Чтобы не испортили помещение? Чтобы не шумели? Она проанализировала его ценности, подготовилась к переговорам с учётом его карты мира — и успешно снизила цену.

Ключевая мысль простыми словами: пресуппозиции — это практические инструменты, расширяющие поведенческую гибкость.

Понимание даже двух — «карта не территория» и «если не работает — делай другое» — может значительно изменить качество вашей коммуникации.

Базовые пресуппозиции НЛП — полный список

Вот 10 базовых пресуппозиций, которые составляют основу НЛП.

Важно: читая этот список, не пытайтесь согласиться или не согласиться с каждым пунктом. Просто примерьте: «А что изменится в моём поведении, если я буду действовать так, будто это правда?»

Иерархия пресуппозиций НЛП Схема иерархии пресуппозиций: на вершине 10 базовых пресуппозиций, ниже — авторские расширения (Дилтс 8, Бендлер 8, Холл 20) и контекстуальные адаптации (Боевое НЛП, Бизнес, Коучинг), затем техники и инструменты (метамодель, фокусы языка, рефрейминг), и в основании — изменение поведения (коммуникация, убеждения, результаты). ПРЕСУППОЗИЦИИ НЛП 10 базовых пресуппозиций ↓ Авторские расширения Дилтс (8) · Бендлер (8) · Холл (20) Контекстуальные адаптации Боевое НЛП · Бизнес · Коучинг ↓ Техники и инструменты (метамодель, фокусы языка, рефрейминг) ↓ ИЗМЕНЕНИЕ ПОВЕДЕНИЯ коммуникация · убеждения · результаты Иерархия пресуппозиций: от базовых принципов к практическим результатам

Что показывает схема: пресуппозиции НЛП выстроены в иерархию. В основании — 10 базовых принципов. На них надстраиваются авторские расширения (Дилтс, Бендлер, Холл) и контекстуальные адаптации (для бизнеса, коучинга, боевого НЛП). Они влияют на конкретные техники — метамодель, фокусы языка, рефрейминг. Конечный результат — изменение поведения в коммуникации, убеждениях и достигаемых результатах.

1. Карта не территория

Наша субъективная реальность (карта) — это не объективная реальность (территория). У каждого человека своя картина мира, которая может не совпадать с вашей или с фактами — и она имеет право на существование.

В НЛП эта пресуппозиция — основа подстройки. Вы не спорите с собеседником. Вы подстраиваетесь к его картине мира и общаетесь на понятном ему языке. На бытовом уровне это снижает частоту конфликтов и переводит беседу в конструктивное русло.

Пример из моего опыта: на тренингах часто задают вопрос: «А если мне не нравится картина мира человека? Значит ли это, что я должен изменить своим ценностям и убеждениям?» Отвечаю: конечно нет. Если вам нужно взаимодействовать с этим человеком — вариантов три. Первый: вы изучаете его карту и взаимодействуете, исходя из неё. Второй: вы пытаетесь «продавить» свою карту (работает, только если у вас значительно больше ресурсов). Третий: вы отказываетесь от сотрудничества. Изучение и уважение чужой карты мира никак не связано с тем, что вам нужно изменять свою.

Аналогия: представьте, что у вас есть карта дорог города. Но недавно правила изменились — часть дорог сделали односторонними. Ваша карта ещё не обновлена. У вас есть три варианта: ехать по новым правилам, ехать «как хочу», если есть «ресурсы» (не рекомендуется), или не ехать вовсе. Вы не спорите с реальностью и не доказываете, что ваша карта «правильнее».

Карта и территория: наглядное сравнение

Карта vs Территория — сравнение Слева — Карта (субъективная реальность): личный опыт, убеждения и ценности, стратегии поведения, интерпретации. Справа — Территория (объективная реальность): факты и события, объективные данные, физическая среда, результаты действий. Карта не равна территории. КАРТА Субъективная реальность личный опыт убеждения и ценности стратегии поведения интерпретации ТЕРРИТОРИЯ Объективная реальность факты и события объективные данные физическая среда результаты действий ≠ «как я вижу мир» «как мир есть на самом деле» ▼ Пресуппозиция: карта не территория ▼

Коротко: «Карта» — это ваша субъективная реальность: личный опыт, убеждения, стратегии, интерпретации. «Территория» — объективная реальность: факты, данные, физическая среда, результаты. Они не равны. Спорить, чья карта «правильнее», — бессмысленно. Вместо этого — изучать карту собеседника.

Упражнение: среди ваших друзей и хороших знакомых — какие у них картины мира? Они совпадают или расходятся? Обсудите с ними эту пресуппозицию.

2. В основе любого поведения лежит позитивное намерение

Все наши действия продиктованы позитивной целью, намерением, желанием. По крайней мере, для нас самих. Внешне поведение может казаться деструктивным, неадекватным. Но подсознательное намерение даже в таких случаях позитивно — просто защитные или компенсаторные механизмы работают именно таким образом.

Эта пресуппозиция лежит в основе множества терапевтических техник, в частности техники «6-шаговый рефрейминг». Благодаря ей мы можем отделить позитивное намерение от деструктивного поведения и заменить его на приемлемые способы достижения этого намерения.

Вторичная выгода — скрытый плюс, который человек получает от проблемного поведения, даже когда сознательно хочет от него избавиться. Например, курильщик хочет бросить, но сигарета исправно снимает стресс — и пока эта выгода не найдена и не заменена, поведение возвращается. Термин пришёл из психоанализа, а в НЛП стал ключевым условием работы с частями личности. Подробный разбор с примерами — в статье «Шестишаговый рефрейминг».

Пример: вы хотите, чтобы вас услышали — это намерение. Используете крик — это поведение. Получаете ссору: результат намерению не соответствует. Задача НЛП-техники — выявить намерение, отделить его от поведения, подобрать другое поведение, которое ведёт к желаемому результату.

Ключевая мысль простыми словами: за каждым поступком стоит что-то хорошее, что человек хочет для себя получить. Даже если внешне это выглядит как полный абсурд.

Почему может не сработать: путают намерение и поведение. «Он хотел как лучше» не равно «он сделал хорошо». Разделять — важно. Позитивное намерение не оправдывает деструктивное поведение.

Важно: эта пресуппозиция — инструмент для разбора собственного поведения. Она не даёт оправдания агрессору и не обязывает вас искать позитивное намерение в действиях того, кто причиняет вам вред. Если вы столкнулись с насилием, «у него было хорошее намерение» — не повод оставаться в опасной ситуации: обращайтесь в кризисную службу, телефоны в конце статьи.

Аналогия: вам надо добраться в городе из точки «А» в точку «Б». Сделать это можно массой способов — ползком, пешком, на велосипеде, на такси. Цель (намерение) одна — способы разные. И не все способы «адекватны».

3. Вселенная дружелюбна и богата ресурсами

Многим захочется поспорить. И вы будете правы — в вашей картине мира. Но у этой пресуппозиции есть практический смысл: сфокусировать мышление на том, что ресурсы есть и их много.

Пример: вы на форуме для предпринимателей. Вокруг — потенциальные партнёры. Если вы исходите из борьбы — вы видите соперников. Если из дружелюбия — возможности партнёрства. Коммуникация строится по-разному.

Важно: дружелюбие вселенной не обязывает вас оставлять машину незапертой и не отменяет разумной осторожности. Эта пресуппозиция настраивает фокус внимания на возможности — оценку рисков она не заменяет.

4. Если что-то не получается — пробуй другое

Звучит банально? Только на бумаге. На практике мы склонны повторять одни и те же действия, ожидая другого результата. Признание этого — первый шаг к изменениям.

Если не работает один способ продаж — пробуйте другой. Если не получается найти вторую половинку в баре — попробуйте в театре.

Лайфхак: чтобы сэкономить время на поиск подходящей стратегии — подсмотрите, как этого уже кто-то добился. Моделирование — одна из ключевых компетенций НЛП.

Пример из моего опыта: в воспитании детей родители часто выбирают привычные паттерны, унаследованные от своих родителей. Кричат на детей, когда хотят изменить их поведение. Но крик даёт противоположный результат. Однако родители продолжают кричать — потому что «по-другому не умеют» и «меня так воспитывали». Пресуппозиция «если не работает — делай другое» здесь критична: если видите, что крик не работает, ищите другой способ коммуникации.

5. Разум и тело — единая система

Наши мысли влияют на тело, а тело влияет на мысли. Если проблема обнаруживается на одном уровне — её можно устранить через другой уровень.

Хотите проверить прямо сейчас? Представьте дольку лимона. Какого она цвета? Какого размера? Какая на ощупь? Мысленно поднесите к носу, вдохните аромат, положите в рот… Потекли слюни? С помощью мыслей вы только что изменили химию вашего тела.

Что об этом известно науке: физиологи описывают похожий эффект как висцеральную (интероцептивную) память: сигналы от внутренних органов обрабатываются в коре головного мозга и влияют на эмоциональное состояние, даже когда мы их не осознаём (Быков К.М. Кора головного мозга и внутренние органы. М., 1947; Кузина Н.В. Структуры висцеральной памяти и принципы интерпретации её критических эпизодов в кодах знаковых моделирующих систем // Бюллетень науки и практики. 2016. № 6). Пресуппозиция опирается на ту же идею — тело и психика влияют друг на друга. Но здесь нужна оговорка: исследования описывают сам механизм связи, а не эффективность построенных на нём техник НЛП. Физиология не доказывает работоспособность якорения.

6. Смысл коммуникации — в реакции, которую она вызывает

Смысл коммуникации — это то, что услышал и как отреагировал собеседник, а не то, что вы сказали. Если вы хотите, чтобы муж пригласил вас в ресторан, но высказываете это с претензией «Мы никуда не ходим! Я тебе безразлична», а в результате получаете ссору и эмоциональную травму — ваша коммуникация неэффективна. Независимо от ваших благих намерений. Меняйте подход к коммуникации.

В чём польза: если мы помним про цель коммуникации — ту реакцию, которую хотим получить, — у нас появляется свобода выбора средств.

7. Любое поведение представляет собой лучший выбор в данный момент

Чтобы мы ни делали — в момент выбора это был лучший вариант из доступных. В перспективе будущего он может оказаться неоптимальным, но в «здесь и сейчас» — это был максимум.

Эта пресуппозиция носит терапевтический характер: она позволяет избавиться от самоедства «зачем я это сделал?». Прошлое не изменить. Вопрос не в том, чтобы оправдать любые действия, а в том, чтобы перевести фокус с самобичевания на анализ: «Что я могу сделать по-другому в следующий раз?»

Важно: пресуппозиция применяется к тому, как вы объясняете себе собственные прошлые решения. К оценке поведения жертвы насилия она не применяется никогда. «Лучший выбор в моменте» не означает, что жертва «выбрала» то, что с ней сделали, и не снимает ответственность с того, кто причинил вред.

8. Все ресурсы для достижения цели у нас уже есть

Спорная пресуппозиция? Если цель — квартира, а денег нет — как это понимать? Ресурсы — это не только деньги. Это возможности, навыки, контакты, знания. Начните с того, что у вас уже есть, и действуйте.

Она не говорит: «Сиди на диване, цель материализуется». Она говорит: «Начать действовать можно прямо сейчас».

Важно: речь о бытовых и коммуникативных целях — навыках, контактах, привычках. К клиническим состояниям это не относится: при депрессии, тревожном расстройстве, зависимости, ПТСР «все ресурсы уже есть внутри» не заменяет врача и терапию. Использовать эту пресуппозицию как повод отказаться от лечения — не по адресу.

9. Изменения могут быть моментальными

Привычно думать, что для внутренних изменений нужны годы. И это действительно так — для некоторых изменений. Но эта пресуппозиция говорит о возможности моментальных изменений в восприятии и отношении.

Из личного опыта консультаций могу сказать: вера в быстрые изменения ускоряет терапию. Если человек считает, что для изменений нужен год, — быстрые изменения даются гораздо сложнее.

Важно: речь не о навыках. Навыкам нужно учиться, формируя нейронные связи. Речь о внутренних изменениях — смене отношения, переосмыслении, инсайте. И это не повод прерывать назначенное лечение: если врач или психотерапевт прописал курс медикаментов или определённую длительность терапии, вера в быстрые изменения этот курс не заменяет.

10. Нет ошибок, есть обратная связь

Смысл этой пресуппозиции — из прошлых неудач делать выводы для будущего, а не сокрушаться о прошлом. Это даёт две вещи: возможность получить пользу из любой ситуации и изменение психологического отношения к себе (человек перестаёт быть «неудачником», становится «опытным»).

В предпринимательской среде есть поговорка: у каждого предпринимателя есть своё кладбище стартапов. Вопрос лишь в том, остановят ли ошибки на пути к цели или он проведёт анализ и будет двигаться дальше.

Важно: а что говорит наука? Академическая психология относится к НЛП скептически, и пресуппозиции как единый протокол ни разу не были предметом контролируемого исследования. НЛП действительно не родилось в лаборатории — оно выросло из моделирования практики Вирджинии Сатир (семейная терапия), Милтона Эриксона (гипноз) и Фрица Перлза (гештальт) — это показывает разбор Акатовой (2020) в «The Scientific Heritage» (№ 54, с. 28–31).

Держите в уме два предостережения. Первое: слово «пресуппозиция» отдельно изучалось в когнитивной психологии, и там оно означает скрытое допущение в вопросе, способное исказить память собеседника. Элизабет Лофтус (1975) показала: если вопрос о только что увиденном содержит допущение о несуществующем объекте («Вы видели, как машина проехала мимо амбара?» — хотя амбара в ролике не было), человек позже заметно чаще «вспоминает» этот объект. По сути, это предупреждение о формулировках: любое неявное допущение в вопросе способно незаметно изменить то, что помнит собеседник, — независимо от того, применяете вы технику НЛП или просто спрашиваете. Повод пользоваться пресуппозициями в разговоре осторожно.

Второе: часть пресуппозиций — «Вселенная дружелюбна», «Все ресурсы для цели уже есть» — сформулирована настолько обобщённо, что согласиться с ними может почти каждый. Похожий механизм описан как «эффект Барнума» — Диксон и Келли (1985) собрали по нему обзор литературы: расплывчатые, общеприменимые утверждения люди склонны принимать как точное описание именно себя. Ложными пресуппозиции от этого не становятся, но понятно, почему они «ощущаются верными» независимо от содержания.

С пресуппозициями можно спорить или не соглашаться. А можно проверить на практике — понимая, что личный опыт подтверждает полезность инструмента, а не его научную доказанность.

Предостережения: когда пресуппозиции опасно понимать буквально

Пресуппозиции — рабочие допущения для практики. Не путайте их с жизненными правилами без исключений: у четырёх есть буквальное прочтение, способное навредить.

Пресуппозиция Опасное буквальное прочтение Где проходит граница В основе любого поведения — позитивное намерение Оправдание насилия: «у него было хорошее намерение» Применяется к разбору собственного поведения. Намерение агрессора — не повод оставаться рядом с ним и не повод прощать вред Любое поведение — лучший выбор в данный момент Самообвинение или обвинение жертвы: «сама выбрала» Работает только с собственными прошлыми решениями. К поведению жертвы во время насилия не применяется Все ресурсы для цели уже есть Отказ от лечения: «мне не нужен врач, у меня всё есть» Касается бытовых и коммуникативных целей. При депрессии, тревожном расстройстве, зависимости, ПТСР нужны врач и терапия Изменения могут быть моментальными Досрочное прекращение курса терапии или медикаментов Касается инсайта и смены отношения, а не медицинского курса, назначенного врачом

Если вы столкнулись с насилием, суицидальными мыслями или тяжёлым психическим состоянием — пресуппозиции здесь не инструмент самопомощи. Обратитесь к специалисту или на линию психологической помощи: телефоны в конце статьи.

Экологичность (экологическая проверка) в НЛП

Экология в НЛП — это системная совместимость изменения с остальной жизнью человека. К природе термин отношения не имеет: только к тому, что происходит внутри человека и вокруг него. Экологический подход, он же экологическая проверка, сводится к одному вопросу: не навредит ли это изменение другим областям — отношениям, здоровью, работе? Метафора взята из экологии природных систем: тронешь один элемент — откликнутся остальные.

Различают внутреннюю экологию (согласны ли все «части» личности с изменением) и внешнюю экологию (как изменение скажется на окружении — семье, коллегах, привычном укладе). Экологическая проверка — обязательный шаг в большинстве техник: в шестишаговом рефрейминге это отдельный шаг протокола, в ХСР — один из критериев правильно сформулированной цели.

Пример: представьте клиента, который хочет бросить пить. Внутренняя экология: не появится ли взамен другая зависимость? Внешняя экология: не разрушит ли трезвость привычный круг общения, построенный вокруг совместных застолий? Без ответа на эти вопросы изменение либо не приживётся, либо создаст новую проблему.

Как экологическая проверка встроена в конкретные техники — в статьях «Шестишаговый рефрейминг» и «ХСР — хорошо сформулированный результат».

Пресуппозиция vs убеждение: в чём разница?

Пресуппозиция — это рабочий инструмент, убеждение — элемент картины мира. Разница в гибкости: пресуппозицию можно отложить, если не работает; убеждение защищают, даже когда оно мешает.

Часто эти понятия путают. Давайте разберём разницу наглядно.

Параметр Пресуппозиция Убеждение Статус Рабочая гипотеза, инструмент «Истина», элемент картины мира Гибкость Можно отложить, если не работает Защищается, даже если невыгодно Функция Расширяет возможности Может как расширять, так и ограничивать Проверка Прагматическая: «работает — не работает» Эмоциональная: «верю — не верю» Отношение «Допустим, что это так, и посмотрим» «Это так, потому что…» Пример «Карта не территория» — давайте проверим «Мужчины не плачут» — это истина

Ключевая мысль простыми словами: пресуппозиция — это ключ, которым вы пробуете открыть дверь. Убеждение — это табличка на двери «только для своих». Если ключ не подходит — возьмите другой. Если табличка мешает — её можно поменять, но это сложнее.

Пресуппозиции от разных авторов

Ядро из 10 базовых пресуппозиций остаётся неизменным, но каждый автор НЛП добавляет свои акценты — от 8 у Дилтса до 20 у Холла. У разных авторов количество варьируется, но суть одна: пресуппозиции — это рабочие гипотезы, проверенные практикой, а не догмы.

Вот как выглядят списки у ключевых фигур НЛП.

Сравнение подходов авторов

Пресуппозиции Бендлера и пресуппозиции Дилтса — самые популярные в обучении НЛП, но у каждого своя специфика.

Автор Кол-во пресуппозиций Основной акцент Роберт Дилтс 8 Системность, нейрологические уровни Ричард Бендлер 8 Прагматика, нейрофизиология Стив Андреас 10 Моделирование, практика Майкл Холл 20 Метапрограммы, контекст Фрэнк Пьюселик 7 Коммуникация, практические рамки Джозеф О’Коннор 12 Учебник, систематизация

Ключевая мысль простыми словами: разница в деталях. Дилтс структурирует, Холл детализирует, Бендлер прагматичен. Выбирайте тот список, который лучше работает в вашем контексте.

Почему может не сработать слепое следование одному автору: если взять пресуппозиции только от Бендлера, можно упустить системность. Если только от Холла — утонуть в деталях. Сборка собственного инструментария — как аптечка: берите то, что работает в вашем контексте, а не пытайтесь проглотить всё сразу.

Пресуппозиции Роберта Дилтса

Роберт Дилтс — один из первых учеников Бендлера и Гриндера, автор книг по нейрологическим уровням и фокусам языка. Его пресуппозиции делают акцент на системности; развёрнуто он изложил их в книге «Changing Belief Systems with NLP» (1990).

Карта не есть территория. Мы реагируем на своё восприятие, а не на реальность. У каждого человека — своя картина мира. Вне зависимости от намерения, коммуникация вызывает определённую реакцию. Чем «шире» картина мира — тем эффективнее поведение. Мы обладаем необходимыми ресурсами для достижения целей. У каждого поведения — позитивное намерение. Изменения возможны. Для изменений нужны ресурсы.

Системные пресуппозиции (по Плигину и Герасимову)

В российской школе НЛП отдельно выделяют вторую группу — системные пресуппозиции. Они описывают не столько человека, сколько устройство системы, внутри которой он меняется.

Жизнь и мышление — системные процессы. Разум и тело — части одной кибернетической системы. Системой управляет тот, кто проявляет наибольшую гибкость. Самый тонкий элемент системы определяет её устойчивость. Чтобы описать систему, нужно выйти за её пределы. Субъективный опыт состоит из образов, звуков, ощущений, вкусов и запахов. Люди стремятся во всём найти смысл.

Зачем эта группа нужна: базовая десятка отвечает на вопрос «как устроен человек», системные пресуппозиции — на вопрос «как устроено то, что вокруг него». Отсюда, например, растёт требование экологической проверки: изменение в одной части системы неизбежно отзовётся в других.

Пресуппозиции Ричарда Бендлера

Бендлер — сооснователь НЛП, математик по образованию. Его формулировки более прагматичные, с акцентом на нейрофизиологию.

Карта не равна территории. Намерение любого поведения позитивно. Позитивная ценность человека абсолютна, хотя внешнее проявление может быть несоответствующим. Изменить отношение к происходящему часто полезнее, чем менять внешние обстоятельства. Весь опыт закодирован в нервной системе. Для изменений уже есть все ресурсы. Поведение — это опыт, а не ошибки. Результат коммуникации — её смысл.

Пресуппозиции Стива Андреаса

Андреас известен своими книгами по субмодальностям и практическим техникам.

Карта — не территория. У внутреннего опыта есть структура. Поведение других может быть смоделировано. Разум и тело — единая система. Люди обладают всеми необходимыми ресурсами. Вы не можете не передавать сообщения. Результат сообщения — в полученном ответе. Позитивные намерения — в основе любого поведения. Человек из доступных возможностей делает наилучший выбор. Если поведение не приносит результатов — меняйте стратегию.

Пресуппозиции Майкла Холла

Холл — автор «НЛП-мастер» и метапрограмм, дал самый развёрнутый список.

Карта ≠ территория. Реакция человека соответствует его карте. Контекст определяет значение. Тело и разум взаимосвязаны. Индивидуальные навыки = последовательность использования репрезентативных систем. Для раппорта мы калибруем и подстраиваемся. Необходимо разделять поведение и личность. Любое поведение позитивно. Экология и контекст важны при оценке поведения. Любое действие или бездействие — информация. Смысл коммуникации — в вызываемой реакции. Кто задаёт фрейм — тот контролирует общение. Опыт вместо поражений. Чем больше гибкость — тем больше влияния. Если техники не работают — нет раппорта. Не ищите в каждом поведении нарушение. Некоторые могут обучиться с первой попытки. Наличие выбора лучше, чем его отсутствие. Каждый момент — лучший из вариантов. Мы ответственны за свои состояния.

Пресуппозиции Джозефа О’Коннора

О’Коннор — автор одного из самых популярных учебников «Введение в НЛП».

Мы реагируем из своей картины мира, а не из реальности. Расширение карты = гибкость поведения. Наши решения — лучший выбор в каждый момент. Вы здоровы. У каждого действия есть реакция. Подсознание действует наилучшим образом для самосохранения. Важны не действия, а полученная реакция. Вокруг — все необходимые ресурсы. Мысли влияют на физиологию, и наоборот. Вся информация от органов чувств кодируется индивидуально. Совершенства можно достичь через моделирование. Лучший способ научиться — действовать и обучать.

Пресуппозиции Фрэнка Пьюселика

Пьюселик — третий сооснователь НЛП, которого часто незаслуженно забывают. В 1970-х он работал в одной команде с Бендлером и Гриндером над первыми моделями НЛП, а позже развивал собственное направление — с акцентом на групповую динамику и коммуникативные рамки.

Карта не территория — у каждого своя модель мира. Смысл коммуникации — в полученной реакции. У любого поведения есть позитивное намерение. Нет поражений — есть обратная связь. Человек обладает всеми ресурсами для изменений. Если не работает — делай что-то другое. Изменения возможны и неизбежны.

Почему Пьюселик важен: его формулировки короче и прикладнее, чем у Холла, и менее академичны, чем у Дилтса. Они хорошо ложатся в бизнес- и коучинговый контекст.

Как использовать пресуппозиции в жизни и работе

У каждой пресуппозиции есть конкретное практическое применение — это рабочие инструменты, а не абстрактные философские принципы.

В переговорах и продажах

Возьмите пресуппозицию «карта не территория». Прежде чем убеждать собеседника, выясните его картину мира: что для него ценно, чего он боится, какой результат считает идеальным. Общайтесь на его языке.

Пример из моего опыта: на тренингах я часто использую пресуппозицию «карта не территория» в упражнениях на переговоры. Участники делятся на пары: один продаёт, второй покупает. Первый раунд — без инструкций. Второй раунд — с задачей «составьте карту мира вашего собеседника перед тем, как предлагать». Результат почти всегда одинаков: во втором раунде сделки заключаются быстрее и на более выгодных для обеих сторон условиях.

Ещё пример из моего опыта: руководитель отдела продаж жаловался, что менеджеры не выполняют план. Он исходил из скрытого допущения «все мотивированы деньгами» и ко всем применял один подход. Когда он начал выяснять, что движет каждым — кто-то хотел признания, кто-то свободный график, кто-то обучение, — план перестал быть проблемой. У каждого менеджера оказалась своя карта мотивации, и работа с ней дала то, чего не давали универсальные скрипты.

В воспитании и терапии

«Если не работает — делай другое». Крик не помог? Наказание не изменило поведение? Ищите другой подход. Не повторяйте то, что не сработало, ожидая другого результата.

«Нет ошибок, есть обратная связь». Клиент «сорвался», вернулся к старому поведению? Это не провал. Это информация о том, что техника требует доработки или нужен другой подход.

В саморазвитии

«Изменения могут быть моментальными». Если вы ждёте, что на изменения уйдёт год, — вы будете ждать год. Если допускаете, что инсайт может произойти сейчас, — вы открыты для него.

Процесс применения пресуппозиций Цепочка: Пресуппозиция (рабочая гипотеза) → Техника (инструмент) → Действие (применение) → Результат (обратная связь). Результат анализируется и корректирует выбор пресуппозиции. Основа цикла — принцип «Нет ошибок — есть обратная связь». ПРЕСУППОЗИЦИЯ рабочая гипотеза → ТЕХНИКА инструмент → ДЕЙСТВИЕ применение → РЕЗУЛЬТАТ обратная связь ↺ проверка Процесс: пресуппозиция → техника → действие → результат → обратная связь Результат анализируется и корректирует выбор пресуппозиции «Нет ошибок — есть обратная связь»

Итог: вы выбираете пресуппозицию как рабочую гипотезу, подбираете под неё технику, применяете её и анализируете результат. Результат может скорректировать саму пресуппозицию — цикл замыкается заново вместо движения по прямой. И да, «нет ошибок — есть обратная связь».

В конфликтных и стрессовых ситуациях (контекст боевого НЛП)

Люди, применяющие боевое НЛП, используют другие пресуппозиции — например, что «вселенная враждебна и ресурсов на всех не хватит». Пытаясь противостоять манипуляторам и агрессорам, необходимо понимать (не принимать!) их картину мира. Подробнее о боевом НЛП и защите от манипуляций.

Пресуппозиции в метамодели языка

Пресуппозиция работает на двух уровнях: как базовое допущение НЛП и как инструмент анализа речи. Второй уровень — скрытые предположения в высказываниях собеседника, которые можно «распаковать» метамодельными вопросами.

В метамодели языка пресуппозиция — один из речевых паттернов: скрытое предположение в высказывании собеседника, которое выдаёт его картину мира.

Например, фраза «Почему вы всегда меня критикуете?» содержит пресуппозиции:

«вы меня критикуете» (принимается как факт)

«вы делаете это всегда» (обобщение)

В метамодели задача терапевта — «распаковать» эти скрытые пресуппозиции вопросами: «Что именно вы называете критикой?», «Были ли случаи, когда я вас не критиковал?»

Строятся такие допущения по типовым языковым конструкциям: причинная связка («как только сделаете это — станет легче»), иллюзия выбора («зайдёте утром или после обеда?» — сам факт визита не обсуждается), предикаты осознания («вы уже заметили, что…»), порядковые маркеры последовательности («какой будет первый шаг?»).

Подробнее об этом — в отдельной статье про метамодель языка.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Что такое пресуппозиции НЛП простыми словами?

Пресуппозиции НЛП (нейролингвистического программирования) — это рабочие правила, которые помогают эффективнее общаться, менять убеждения и достигать целей. Истинами их никто не считает: это гипотезы, и если действовать так, как будто они верны, результаты улучшаются.

Сколько всего пресуппозиций в НЛП?

Нет единого числа. В стандарте «НЛП-Практик» обычно 10–12 базовых. У разных авторов — от 8 (Дилтс) до 20 (Холл). Ядро из 10 пресуппозиций остаётся неизменным.

Чем пресуппозиция отличается от убеждения?

Пресуппозиция — это рабочая гипотеза, которую вы можете отложить, если она не работает. Убеждение — это элемент картины мира, который человек защищает. Пресуппозиция расширяет возможности, убеждение — может как расширять, так и ограничивать.

Работают ли пресуппозиции НЛП на практике?

Да, если использовать их как инструменты и не превращать в догмы. Пресуппозиция «нет ошибок, есть обратная связь» не отменяет объективных неудач, но меняет отношение к ним. А изменение отношения меняет поведение.

Как пресуппозиции связаны с метамоделью языка?

В метамодели пресуппозиция — это скрытое предположение в речи, которое выдаёт ограничивающее убеждение (например: «почему ты всегда меня подводишь?» предполагает, что ты меня подводишь и делаешь это всегда). Задача метамодели — «распаковать» эти скрытые допущения.

Проверь, что узнал

Вопрос 1. Определи пресуппозицию боевого НЛП

A) Карта не территория

B) Нет ошибок, есть обратная связь

C) Вселенная враждебна и ресурсов на всех не хватит

D) Разум и тело — единая система

Посмотреть ответ Правильный ответ: C. В отличие от классического НЛП с его «вселенная дружелюбна», боевое НЛП исходит из пресуппозиции, что вселенная враждебна и ресурсов на всех не хватит.

Вопрос 2. Какая пресуппозиция лежит в основе техники «6-шаговый рефрейминг»?

A) Вселенная дружелюбна

B) Карта не территория

C) В основе поведения — позитивное намерение

D) Нет ошибок, есть обратная связь

Посмотреть ответ Правильный ответ: C. «6-шаговый рефрейминг» основан на отделении позитивного намерения от деструктивного поведения и поиске альтернативных способов его реализации.

Вопрос 3. Чем пресуппозиция отличается от убеждения?

A) Ничем, это синонимы

B) Пресуппозиция — рабочая гипотеза, убеждение — элемент картины мира

C) Пресуппозиция всегда истинна, убеждение — нет

D) Пресуппозиция — это всегда ложь

Посмотреть ответ Правильный ответ: B. Пресуппозиция — это инструмент: если не работает — откладываем. Убеждение — часть картины мира, человек его защищает.

Вопрос 4. Какая пресуппозиция помогает снизить количество споров?

A) Изменения могут быть моментальными

B) Карта не территория

C) Нет ошибок, есть обратная связь

D) Все ресурсы уже есть

Посмотреть ответ Правильный ответ: B. Если признать, что у каждого своя картина мира (карта), то споры о том, «как на самом деле», теряют смысл. Вместо спора — подстройка и поиск общего языка.

Вопрос 5. Что означает пресуппозиция «нет ошибок, есть обратная связь»?

A) Ошибок не существует в принципе

B) Любую неудачу можно использовать как источник информации для улучшения

C) Нужно игнорировать негативный опыт

D) Все решения одинаково хороши

Посмотреть ответ Правильный ответ: B. Смысл — из прошлого опыта извлекать уроки для будущего, а не заниматься самобичеванием. Навигатор не плачет над ошибкой — он перестраивает маршрут.

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Книги автора: 9. Коридзе А. НЛП работает?! — М., 2021.

Видео: https://youtu.be/Ln0b_LMnLNY

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👤 Об авторе

Александр Коридзе — практикующий психолог, НЛП-тренер, коуч предпринимателей и ТОП-менеджмента. Автор книги «НЛП работает?!» (Издательские решения, 2021), которая вошла в ТОП-10 книг по НЛП в России.

Стаж: практика с 2016 года, более 2 314 часов индивидуальных консультаций и 700+ обучающих тренингов (включая корпоративные для Epson, Veropharm, «Ренессанс-страхование»).

Регалии: ТОП-50 лекторов России (2021, Российское общество «Знание»), победитель Всероссийского конкурса лекторов в треке soft-skill, приглашённый эксперт TV и Psychologies, спикер международной конференции о мозге «Brain 2023».

Сайт: koridze.ru

Дата публикации: 19 июля 2023.

Последнее обновление: 21 августа 2026.