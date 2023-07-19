Что такое рамка решения, рамка проблемы в НЛП?

Рамка проблемы и рамка решения - это техника НЛП, которая состоит из двух категорий вопросов.

Категория 1 - это вопросы контекста проблемы. Категория 2 - это вопросы контекста решения.

Рамка проблемы рамка решения в нлп

Что такое рамки в мышлении?

Рамка, в перевод с английского - frame. Так, что вы могли встречать и такие выражения, как “фрейм” мышления. Простыми словами - это определенный, ограниченный фокус (способ) мышления.

Дело в том, что мы привыкаем думать определенный образом. Это связанно с особенностью работы нашей нервной системы, воспитанием, окружением, образованием, работой и так далее. Чем дольше мы находимся в определенной среде, тем больше нам привычнее вести себя, а значит и думать определенным образом.

Пример формирования фрейма, рамки мышления: Если в семье было принято ругать работодателя, правительство, погоду, вместо того, чтобы решать проблемы, то и у ребенка сформируется такой стиль мышления. Ему будет привычнее обвинить кого-то в своих успехах, чем взять ответственность на себя и повлиять на ситуацию.

Если друзья, круг вашего общения предприниматели, которые сами построили успешный бизнес. Если они в кризисе видят возможности. Если новая встреча для них - это новая возможность, то и у вас будет формировать такой фокус внимания и стиль мышления.

Вопросы рамки проблемы:

Кто виноват?

Почему не исправили до сих пор?

Как допустили?

В чем проблема?

Зачем оправдываетесь?

Как долго это будет продолжаться?

А раньше не могли исправить?

Вы что , идиоты (ругательство на выбор :) )? Где использовать рамку проблемы?

Использовать очень дозировано и только те вопросы, которые направлены на выявление причины проблемы. Делается 1 раз. НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ слова - оскорбления. Не выходить из контекста. Не обсуждать родителей виновного…

В чем опасность рамки проблемы?

Частое явление - когда такие вопросы начинают задаваться по кругу. Думаю многие из вас бывали на таких совещаниях. А может и сами их проводят, надеясь таким образом что то поменять …

Опасность общения только в рамке проблемы состоит в том, что:

Решение не будет найдено;

Разговор перейдет в конфликт;

Выяснив причину разговор переходит на личности или другой, не связанный с поросом контекст. Особенно опасно разговаривать в рамке проблемы с детьми!

Подобный разговор воспринимается как обвинение. Формирует чувство вины. Формирует мышление избегания, сокрытия проблем, а не их решения.https://youtu.be/Ln0b_LMnLNY Вопросы рамки решения: Что может быть решениям?

Кто или что может в этом помочь?

Решалась ли проблема до этого?

Есть ли кто то (вне участников общения), кто уже решал подобную задачу?

Какие ресурсы у нас есть для решения?

Представим, что проблема может быть решена. Какое было бы решение?

Чему мы можем научиться в данной ситуации, какие сделать выводы? В чем польза рамки решения?

Разговор, совещание переходит в конструктивное русло. Мышление привыкает искать выход, а не избегать негатива. Проблема воспринимается как опыт, а не ограничение.

Очень полезно использовать рамку решения при разговоре с детьми. Таким образом они: Понимают, что ошибки - это опыт. Становятся более открытыми и говорят с вами о своих трудностях. Не избегают проблем, а учатся их решать. Становятся более уверенными в себе. Раскрываются, активируют мышление, расширяют горизонт возможностей.

Техника НЛП рамка решения, рамка проблемы. Итог.

У данного метода нейролингвистического программирования множество плюсов. Использовать его можно в различных контекстах, начиная от собственного мышления, заканчивая совещаниями в бизнесе. Чем чаще вы применяете эту методику, тем больше тренируете мозг мыслить позитивно, видеть решения и возможности, а не тупик.

Начните применять ее прямо сейчас и результаты не заставят себя ждать :)

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