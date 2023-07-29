Realhustle show — Настоящие аферисты. (Бывший Realhustle.ru)

Описание трюков и психологии сериала

“The Real Hustle Show” - увлекательный британский телесериал, который за годы своего существования завоевал значительное число поклонников. Шоу, созданное компаниями Objective Productions, Alexis Conran и R. Paul Wilson для канала BBC Three, предлагает уникальное сочетание развлечения и образования, демонстрируя различные трюки на доверие, магические фокусы, мошенничество с отвлечением внимания и ставки на предложения. Главная цель шоу - показать, как работают мошенники, и тем самым помочь зрителям не стать жертвой таких схем.

Ведущими шоу являются Алексис Конран, Пол Уилсон и Джессика-Джейн Клемент. В шоу участвует команда мошенников, которые проверяют на публике известные аферы. Эти аферы снимаются скрытыми камерами, что придает шоу реалистичность. Участники часто считают, что участвуют в другой телевизионной программе или что их подставили друзья или родственники. Все деньги или имущество, изъятые в ходе афер, возвращаются участникам, что гарантирует, что никто не пострадал во время съемок.

Среди наиболее заметных афер, демонстрируемых в шоу, - схема залога автомобиля, мошенничество с регистратором ключей, афера со скиммером, афера с черными деньгами и трюк с поддельным полым банкоматом. В одном из запоминающихся эпизодов модель Каприс Бурре попыталась провести аферу, но не смогла одурачить зрителей, что добавило сериалу юмора и непредсказуемости.

Однако “Шоу реального хастла” не обошлось без споров. Были случаи, когда выяснялось, что некоторые знаки были платными актерами, а не невинными представителями общественности. Это разоблачение вызвало дискуссии о подлинности шоу, но не оказало существенного влияния на его популярность.

Несмотря на успех шоу, ведущая Алексис Конран объявила, что 12-й сезон не планируется, оставив поклонников в ожидании продолжения. Влияние шоу вышло за пределы Великобритании: его международные версии выходят в Австралии, Бельгии, Германии, Израиле, Новой Зеландии, России и США.

Какие приемы используются в сериале?

Одним из ключевых психологических инструментов, используемых в “Шоу реальных аферистов”, является техника создания доверия и эмоциональной близости. Мошенники часто используют этот мощный инструмент для установления глубокой эмоциональной связи со своими жертвами. Это особенно заметно в романтических аферах, когда мошенник знакомится с кем-то в баре и эмоционально манипулирует им, доводя до ограбления или других форм эксплуатации. Интернет облегчил мошенникам задачу обхаживания своих жертв, а аферы с отношениями на расстоянии часто основаны на убедительной интимной связи.

Другой психологический принцип, наблюдаемый в сериале, - это социальное подчинение. Люди приучены подчиняться авторитетным лицам без вопросов, и это часто используется в мошенничестве. Например, мошенники могут выдавать себя за системных администраторов или представителей банка, чтобы получить пароли или личную информацию. Этот принцип также используется в мошенничествах, связанных с выдачей себя за полицейских или других авторитетных лиц.

В шоу также подчеркивается принцип нечестности, когда жертвы оказываются замешанными в незаконных действиях, чтобы манипулировать ими и мошенничать дальше. Этот принцип часто используется в таких мошенничествах, как нигерийское мошенничество с электронной почтой, когда жертвы становятся соучастниками отмывания денег и стесняются обратиться за помощью после потери своих сбережений.

О том, как научиться выявлять манипуляции и противостоять им, читайте здесь о техниках НЛП.

Сколько эпизодов в сериале Настоящие аферисты?

Сериал “Настоящие аферисты” насчитывает в общей сложности 11 сезонов. Ниже представлен краткий обзор каждого сезона:

Сезон 1: Первый сезон знакомит зрителей с миром мошенничества: ведущие Алексис Конран, Пол Уилсон и Джессика-Джейн Клемент демонстрируют различные уловки и мошеннические схемы. Этот сезон задает тон всему сериалу, обучая зрителей тому, как не стать жертвой подобных схем.

Сезон 2: Опираясь на успех первого сезона, второй сезон углубляется в психологию мошенников, исследуя, как аферисты манипулируют эмоциями и доверием своих жертв.

Сезон 3: В этом сезоне продолжается разоблачение различных мошенничеств с упором на более сложные и технологически продвинутые схемы. В нем подчеркивается растущий риск кибермошенничества в эпоху цифровых технологий.

Сезон 4: В четвертом сезоне представлены новые виды мошенничества, в том числе те, которые связаны с выдачей себя за авторитетных лиц и эксплуатацией социального соответствия. В нем подчеркивается, как важно подвергать сомнению авторитеты и проверять личность, чтобы избежать мошенничества.

5 сезон: В этом сезоне исследуется принцип нечестности, когда жертвы становятся соучастниками незаконных действий, что приводит к дальнейшим манипуляциям и мошенничеству. Он служит напоминанием об этических последствиях участия в незаконной деятельности, даже неосознанного.

Шестой сезон: Шестой сезон погружается в мир романтических афер, демонстрируя, как мошенники используют эмоциональные связи для получения финансовой выгоды. Он подчеркивает важность осторожности в отношениях онлайн и на расстоянии.

Сезон 7: В этом сезоне основное внимание уделяется силе авторитета в мошенничестве: аферисты выдают себя за таможенных агентов и других представителей власти. Он подчеркивает важность проверки личности людей, претендующих на авторитетное положение.

Сезон 8: В этом сезоне показана афера, которая не смогла одурачить зрителя, что свидетельствует о том, что не все аферы успешны и что бдительные люди могут избежать обмана.

9-й сезон: В этом сезоне продолжается разоблачение различных афер с акцентом на психологические уловки, используемые мошенниками. Он дает ценное представление о работе человеческого разума и о том, как им можно манипулировать.

Сезон 10: В этом сезоне под названием “Новобранцы” в команду аферистов вливаются новые члены - Джаз Линтотт и Полли Парсонс, что придает сериалу свежую динамику.

Сезон 11: Заключительный сезон шоу продолжает просвещать и развлекать зрителей разнообразными аферами. Несмотря на свое завершение, шоу оставляет неизгладимое впечатление, служа ценным источником информации для понимания и избегания мошенничества.

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