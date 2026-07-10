Репрезентативные системы и субмодальности в НЛП | Полный гид

Репрезентативные системы — это способы, которыми мозг кодирует, хранит и воспроизводит информацию. Субмодальности — тонкие настройки внутри каждой системы. Без их понимания недоступны до 80% техник НЛП — от якорения до отсушки. В этом руководстве я разберу классическую модель VAKOG, покажу расширенную версию с вестибулярной и пространственной системами (о которых молчат учебники), дам инструменты для определения ведущей системы собеседника и научу управлять субмодальностями.

Вы когда-нибудь замечали, что один человек говорит «я вижу решение», а другой — «я чувствую проблему»? Это не случайные слова. Это маркеры их репрезентативных систем — того, как их мозг обрабатывает информацию. А способность замечать и использовать эти различия — один из самых мощных инструментов НЛП.

Что такое модальности и репрезентативные системы

Модальность — канал восприятия (зрение, слух, ощущения). Репрезентативная система — способ, которым мозг представляет и обрабатывает информацию через этот канал. Иными словами, модальность — это «железо» (глаза, уши, рецепторы), а репрезентативная система — «софт» (как мозг интерпретирует сигналы и строит внутренние образы).

Концепцию ввели Ричард Бэндлер и Джон Гриндер в книге «Структура магии» (1975). Они заметили: люди используют одни и те же сенсорные каналы по-разному. Кто-то «видит» решение, кто-то «слышит» подсказку интуиции, кто-то «чувствует» правильный ответ. Это не метафора — это буквальное описание того, как работает их мышление. Подробнее об истории и базовых понятиях — в статье «Основы НЛП».

Классическая модель включает пять каналов — VAKOG:

V — Visual (визуальная)

(визуальная) A — Auditory (аудиальная)

(аудиальная) K — Kinesthetic (кинестетическая)

(кинестетическая) O — Olfactory (ольфакторная, обоняние)

(ольфакторная, обоняние) G — Gustatory (густаторная, вкус)

На практике 95% техник НЛП работают с первыми тремя (VAK). Остальные два — важны, но редко бывают ведущими.

Аналогия. Представьте, что мозг — это компьютер. Тогда репрезентативная система — операционная система этого компьютера. Один работает на «Windows Визуал» (мыслит картинками), другой — на «Linux Аудиал» (мыслит звуками), третий — на «macOS Кинестетик» (мыслит ощущениями). Программы (техники НЛП) нужно запускать под конкретную ОС — иначе не заработают.

Визуальная репрезентативная система (V)

Визуал обрабатывает мир через образы. Ему важны цвет, форма, яркость, расстояние, перспектива. Он буквально «видит» свои мысли.

Как распознать визуала:

Предикаты: «вижу», «ярко», «перспектива», «точка зрения», «размыто», «картина», «сфокусироваться», «обзор», «иллюзия», «представьте»

«вижу», «ярко», «перспектива», «точка зрения», «размыто», «картина», «сфокусироваться», «обзор», «иллюзия», «представьте» Жесты: на уровне глаз и выше — указывает вверх, рисует в воздухе, дотрагивается до глаз

на уровне глаз и выше — указывает вверх, рисует в воздухе, дотрагивается до глаз Дыхание: верхнее, поверхностное, частое

верхнее, поверхностное, частое Темп речи: быстрый — старается успеть за «картинками» в голове

Пример из моей практики: клиентка постоянно говорила «я не вижу решения», «у меня нет ясной картины», «это выглядит тупиком». Типичный визуал. Когда мы перевели её проблему в визуальный формат — нарисовали схему на доске — она нашла выход за 15 минут. До этого два месяца ходила по кругу.

Аудиальная репрезентативная система (A)

Аудиал живёт в мире звуков. Ему важны громкость, тембр, ритм, интонация. Он слышит «внутренний голос» и легко отвлекается на посторонние шумы.

Как распознать аудиала:

Предикаты: «слышу», «громко», «созвучно», «тишина», «тон», «откликается», «звучит», «пропустил мимо ушей», «неслыханно»

«слышу», «громко», «созвучно», «тишина», «тон», «откликается», «звучит», «пропустил мимо ушей», «неслыханно» Жесты: на уровне ушей и губ — постукивание, ритмичные движения, рука у подбородка (как у «Мыслителя» Родена)

на уровне ушей и губ — постукивание, ритмичные движения, рука у подбородка (как у «Мыслителя» Родена) Дыхание: среднее, ровное, ритмичное

среднее, ровное, ритмичное Темп речи: размеренный, с выразительными интонациями и паузами

Отдельно стоит выделить внутренний диалог (Ad) — суб-категорию аудиальной системы. Это когда человек «проговаривает» мысли про себя. Именно с ним работает большинство техник изменения убеждений.

Кинестетическая репрезентативная система (K)

Кинестетик познаёт мир через ощущения. Важны температура, давление, текстура, движение, вес. Он медленнее принимает решения, но они глубже «прочувствованы».

Как распознать кинестетика:

Предикаты: «чувствую», «тепло», «тяжело», «гладко», «схватываю», «ухватил суть», «прикоснулся к теме», «меня трогает», «всем нутром»

«чувствую», «тепло», «тяжело», «гладко», «схватываю», «ухватил суть», «прикоснулся к теме», «меня трогает», «всем нутром» Жесты: ниже уровня груди, широкие, плавные, как будто ощупывают воздух

ниже уровня груди, широкие, плавные, как будто ощупывают воздух Дыхание: нижнее, глубокое, диафрагмальное

нижнее, глубокое, диафрагмальное Темп речи: медленный, с паузами для «прочувствования»

Важно: различайте тактильного кинестетика (ощущения тела: тепло, давление) и эмоционального кинестетика (эмоции как телесные ощущения: «ком в горле», «бабочки в животе»). В НЛП обе категории объединяют под буквой K, но на практике это разные вещи.

Дигитальная (дискретная) репрезентативная система

Дигитал мыслит через логику, цифры и абстракции. Он не вошёл в классический VAKOG, но признан позже как отдельный тип — особенно важный в бизнесе, IT, науке.

Как распознать дигитала:

Предикаты: «логично», «анализирую», «факты», «данные», «системно», «алгоритм», «причина-следствие», «объективно», «функционально»

«логично», «анализирую», «факты», «данные», «системно», «алгоритм», «причина-следствие», «объективно», «функционально» Жесты: минимальные, сдержанные; поза часто «закрытая» — руки скрещены, голова прямо

минимальные, сдержанные; поза часто «закрытая» — руки скрещены, голова прямо Дыхание: ограниченное, часто с задержками

ограниченное, часто с задержками Темп речи: монотонный, сложные синтаксические конструкции, почти без сенсорных слов

Дигитал — это человек, который на вопрос «Как ты понял, что это правильное решение?» ответит: «Я проанализировал входящие данные и пришёл к выводу». Не «увидел», не «почувствовал», не «услышал».

Ольфакторная и густаторная системы

Эти две системы (запахи и вкус) редко становятся ведущими, но их роль в эмоциональной памяти огромна. Вы наверняка испытывали: запах выпечки мгновенно переносит в бабушкину кухню. Это ольфакторный якорь — один из самых мощных, потому что обонятельные сигналы идут напрямую в лимбическую систему, минуя таламус.

Расширенная модель: вестибулярная и пространственная системы

В классическом НЛП выделяют VAKOG. Однако современные данные когнитивной нейронауки позволяют рассматривать как минимум ещё две самостоятельные сенсорно-когнитивные модальности: вестибулярную (Vestibular, Ve) и пространственную (Spatial, S). Они не входят в классическое НЛП, а являются предлагаемым расширением модели.

Вестибулярная система (Ve)

Вестибулярная система кодирует положение тела в пространстве, равновесие, ускорение, направление движения. Она постоянно отвечает на вопрос: «Где сейчас моё тело и как оно движется?»

Типичные предикаты: «держаться курса», «сбалансировать», «потерял равновесие», «меня качает», «выбило из колеи», «ускориться», «тормозить», «плавно», «чувствую опору», «меня занесло».

В бизнесе такой руководитель скажет: «Мы потеряли направление», «Команда заваливается», «Нужно стабилизироваться». В отношениях: «Мне нужна опора», «Мы движемся слишком быстро», «Наши отношения потеряли баланс».

С нейрофизиологической точки зрения вестибулярная система подтверждена: вестибулярный аппарат → вестибулярные ядра ствола → мозжечок → теменная кора → инсула. Мозжечок строит внутреннюю модель собственного движения, прогнозируя положение тела через доли секунды [1]. Масштабный мета-анализ Chang et al. (2012) подтвердил: инсула — не пассивный ретранслятор, а интегративный хаб, сводящий воедино ощущения тела, эмоции и когнитивные решения. А исследования иллюзий владения телом (Maselli & Slater, 2013) показали: мозг непрерывно строит модель «где моё тело и кому оно принадлежит», интегрируя вестибулярные, зрительные и тактильные сигналы [7][8].

Пространственная система (S)

Пространственная система строит внутреннюю карту окружающего мира: взаимное расположение объектов, навигация, мысленное вращение, архитектура. Отвечает на вопрос: «Как устроено пространство вокруг меня?»

Типичные предикаты: «структура», «расположение», «место», «масштаб», «схема», «выстроить», «расставить», «вписывается», «уровень», «глубже», «шире», «карта», «архитектура».

В бизнесе: «Давайте посмотрим на всю систему», «Не хватает общей картины», «Нужно выстроить архитектуру процессов». В отношениях: «Я не понимаю своего места рядом с тобой», «Наши роли перепутались», «Нужно расставить границы».

С точки зрения нейронауки: гиппокамп (place cells — открытие, за которое дали Нобелевскую премию 2014 года), энторинальная кора (grid cells — координатная сетка), теменная кора, ретроспленальная кора, мозжечок [2][3]. Современные исследования (Christensen et al., 2021) подтверждают: сеть grid-клеток в энторинальной коре формирует внутреннюю координатную сетку пространства, а её стабильность критически зависит от перинейрональных сетей — структур внеклеточного матрикса. Разрушение этих сетей искажает пространственные репрезентации в гиппокампе [9].

Важное научное предостережение. Лексические маркеры («баланс», «картина», «структура» и т.д.) сами по себе не доказывают доминирование какой-либо сенсорной или когнитивной системы. Гипотеза о том, что люди стабильно используют предикаты из-за «ведущей репрезентативной системы», не получила надёжного экспериментального подтверждения [4]. Сами вестибулярная и пространственная системы как нейробиологические механизмы — подтверждённый факт. Их использование как диагностических категорий НЛП — пока не подтверждённая гипотеза.

Как определить ведущую репрезентативную систему

Ведущая репрезентативная система — та, через которую человек быстрее всего обрабатывает информацию. Определяется по трём каналам: предикаты (слова), жесты и поза, ключи глазного доступа (КГД).

Ни один из этих способов по отдельности не даёт стопроцентной гарантии. Но вместе — работают. И самое главное: у большинства людей нет одной жёсткой ведущей системы на все случаи жизни. Мы переключаемся в зависимости от контекста.

Способ 1: Предикаты — слова-маркеры

Самый простой способ — слушать, какие сенсорные слова человек использует чаще. Вот сводная таблица:

Система Характерные предикаты Визуальная вижу, ярко, перспектива, картина, размыто, точка зрения, обзор, сфокусироваться, иллюзия, красочный Аудиальная слышу, громко, созвучно, тишина, тон, откликается, звучит, пропустил мимо ушей, ритм, диссонанс Кинестетическая чувствую, тепло, тяжело, гладко, схватываю, ухватил суть, трогает, нутром, давит, комфортно Дигитальная логично, анализирую, факты, данные, системно, причина-следствие, объективно, функционально, алгоритм Вестибулярная баланс, курс, устойчивость, тормозить, ускориться, качает, выбило из колеи, опора, плавно Пространственная структура, схема, масштаб, расставить, вписывается, глубже, карта, архитектура, координаты

Способ 2: Ключи глазного доступа (КГД)

Когда человек обдумывает ответ, его глаза непроизвольно двигаются в определённых направлениях — это ключи глазного доступа. Направление зависит от того, к какой репрезентативной системе он обращается.

Ключи глазного доступа — направления взгляда и репрезентативные системы Vc картинки Vr воспоминания Ac звуки Ar вспомн. звуки K ощущения Ad внутр. диалог Направления взгляда даны с точки зрения наблюдателя

Рисунок 1. Ключи глазного доступа — визуальная карта репрезентативных систем. Vc — визуальное конструирование, Vr — визуальное воспоминание, Ac — аудиальное конструирование, Ar — аудиальное воспоминание, K — кинестетика, Ad — внутренний диалог.

Подробный разбор КГД с упражнениями на калибровку — в статье «Ключи глазного доступа в НЛП».

Способ 3: Жесты, поза, дыхание

Модель BAGEL (Роберт Дилтс) объединяет пять параметров калибровки:

Body posture (поза): визуал — откидывается назад, голова вверх; аудиал — наклон вперёд или «телефонная поза»; кинестетик — голова вниз, плечи опущены

визуал — откидывается назад, голова вверх; аудиал — наклон вперёд или «телефонная поза»; кинестетик — голова вниз, плечи опущены Accessing cues (ключи доступа): движения глаз (см. выше)

движения глаз (см. выше) Gestures (жесты): визуал — на уровне глаз и выше; аудиал — уши, губы; кинестетик — грудь, живот

визуал — на уровне глаз и выше; аудиал — уши, губы; кинестетик — грудь, живот Eye movements (движения глаз): см. КГД

см. КГД Language patterns (языковые паттерны): см. таблицу предикатов выше

Практическое упражнение: чек-лист «5 минут»

Понаблюдайте за собеседником (или собой) в течение 5 минут и отметьте галочками наблюдения:

Признак Визуал Аудиал Кинестетик Дигитал Предикаты ☐ вижу, ярко, картина ☐ слышу, громко, тон ☐ чувствую, тепло, тяжело ☐ логично, данные, факты Жесты ☐ на уровне глаз и выше ☐ уши, губы, подбородок ☐ ниже груди, плавные ☐ минимальные Дыхание ☐ верхнее, частое ☐ среднее, ровное ☐ нижнее, глубокое ☐ задержки Темп речи ☐ быстрый ☐ размеренный ☐ медленный ☐ монотонный Куда смотрит при обдумывании ☐ вверх ☐ по горизонтали ☐ вниз-вправо ☐ вниз-влево

Какая колонка набрала больше галочек — та система и является ведущей в данном контексте.

Субмодальности — тонкие настройки восприятия

Субмодальности — параметры внутри каждой модальности. Если модальность — телевизор, то субмодальности — яркость, контраст, громкость, цветопередача. Меняя их, вы меняете интенсивность переживания, не трогая его содержание.

Концепцию развили Ричард Бэндлер и Коннира Андреас в 1980-х. Они заметили: два человека могут вспоминать одно и то же событие, но с разными «настройками». У одного картинка яркая и близкая (травматично), у другого — тусклая и далёкая (нейтрально). Мозг кодирует отношение к объекту через субмодальности.

Ключевая мысль простыми словами. Вы не можете стереть воспоминание. Но вы можете изменить его «формат» — и мозг перестанет реагировать на него как на угрозу. Именно на этом принципе построены техники «Взмах», «Отсушка» и «Кинотеатр».

Аналоговые и дискретные субмодальности

Тип Характеристика Примеры Как использовать Аналоговые Меняются плавно, по шкале от 0 до 10 яркость, громкость, расстояние, температура, скорость Постепенная настройка интенсивности эмоции: «чуть ярче», «чуть тише» Дискретные Двоичный выбор (или/или) ассоциированность/диссоциированность, цветной/чёрно-белый, панорама/рамка, 2D/3D, движение/статика Резкое переключение формата: смена перспективы, убирание цвета — дают наибольший эффект

На практике самые мощные изменения дают именно дискретные субмодальности. Переход из ассоциации в диссоциацию (от первого лица → от третьего) снижает эмоциональный заряд сильнее, чем уменьшение яркости картинки.

Полный список субмодальностей

Канал Субмодальность Как влияет на восприятие Визуальные Яркость Ярче = эмоционально значимее (до определённого предела) Размер Больше = важнее, ближе к восприятию Расстояние Ближе = сильнее воздействие; дальше = диссоциация Цветность Цветной vs ч/б: цветной = более реальный, эмоциональный Контраст Выше контраст = чётче восприятие границ Фокус В фокусе = «моё»; размыто = «чужое», неважное Движение Кино vs фото: движение усиливает вовлечённость Ассоц./диссоц. От первого лица = ассоциация; от третьего = диссоциация Панорама/рамка Панорама = погружение; рамка = отстранённость 2D/3D 3D = реальнее, объёмнее; 2D = плоское, менее реальное Местоположение Слева = прошлое; справа = будущее; центр = настоящее Аудиальные Громкость Громче = значимее (внутренний голос) Высота тона Выше = напряжённее; ниже = спокойнее Темп Быстрее = тревожнее; медленнее = увереннее Тембр Резкий = агрессия; бархатный = доверие Направление Откуда идёт звук — там источник значимости Моно/стерео Стерео = объёмнее, реальнее Расстояние Ближе = навязчивее; дальше = легче игнорировать Кинестетические Температура Тепло = комфорт, близость; холод = отстранение Давление Сильнее = более давящая эмоция Текстура Гладкое = приятное; шершавое = тревожное Вес Тяжелее = значимее, «груз проблем» Интенсивность Сильнее = острее переживание Локализация Где в теле: грудь, живот, горло, голова Движение Пульсация, волна, вибрация — характер эмоции

Как субмодальности кодируют отношение

Проведите простой эксперимент. Мысленно представьте толпу незнакомых людей. Посреди этой толпы поставьте себя. А теперь ответьте:

У кого образ себя ярче — у вас или у остальных?

Он цветной, а остальные серые?

Он резче или более размытый?

Ближе или дальше остальных?

Объёмный, а остальные плоские?

То, как вы ответили — это ваш личный субмодальный код «Я». Именно так мозг отличает «своё» от «чужого», «важное» от «неважного». Этот код формируется в детстве и работает автоматически — вы не замечаете его, пока не обратите внимание.

Техники работы с субмодальностями

Субмодальное редактирование — изменение параметров внутреннего образа для смены эмоциональной реакции. Это не требует транса или специальных состояний. Только внимание к деталям.

Общая схема смены субмодальностей

Определите нежелательное состояние. Что именно вы чувствуете? Где в теле? Заметьте его субмодальности. Какая картинка перед глазами? Есть ли звук? Какие ощущения в теле? Опишите параметры. Вспомните желаемое состояние. Как вы хотите себя чувствовать? Какие субмодальности у ресурсного состояния? Измените субмодальности нежелательного состояния в сторону желаемого. Сделайте картинку меньше, отодвиньте, уберите цвет, убавьте звук. Проверьте экологию. Как изменение повлияет на другие сферы жизни? Нет ли скрытых «плюсов» от текущего состояния?

Важно: не пытайтесь изменить всё сразу. Найдите критичную субмодальность — ту, изменение которой даёт максимальный эффект. У каждого человека она своя. У одного это расстояние до картинки, у другого — цветность, у третьего — громкость внутреннего голоса.

Схема смены субмодальностей: пять шагов от нежелательного состояния к ресурсному 1. Определить нежелательное 2. Заметить субмодальности 3. Вспомнить желаемое 4. Изменить параметры 5. Проверить экологию Схема смены субмодальностей: от нежелательного состояния → к ресурсному Пять шагов: определить → заметить → вспомнить → изменить → проверить

Рисунок 2. Общая схема работы с субмодальностями. Последовательность из пяти шагов: от идентификации нежелательного состояния до проверки экологии.

Как это работает: пример из моей практики

Клиент боялся презентаций. При одной мысли о выходе на сцену — холодный пот и ком в горле. Разобрали субмодальности: оказалось, что в момент страха он видел огромную яркую картинку себя со стороны, стоящего перед толпой. Картинка была панорамной и очень близкой — буквально «в глазах».

Изменили три параметра:

Уменьшили картинку до размера почтовой марки Отодвинули на 5 метров Сделали чёрно-белой

Страх снизился сразу. Через три повторения с интервалом в день — ушёл полностью. Клиент провёл презентацию без мандража.

Почему может не сработать: если сила негативного состояния слишком высока, аналогового изменения (яркость, расстояние) может не хватить. В таких случаях сначала нужна диссоциация — переключение с ассоциированной картинки на диссоциированную. Или работа через более глубокие техники вроде «Кинотеатра».

Ключевая мысль простыми словами. Мозг использует субмодальности как ярлыки: «это страшно», «это приятно», «это моё». Измените ярлык — изменится реакция. Техника работает не потому, что «внушает что-то подсознанию», а потому, что меняет буквальный формат хранения информации в нейросетях.

Этот подход используется в техниках «Отсушка» (снижение эмоциональной привязанности), «Взмах» (замена привычки) и «Кинотеатр» (работа с травмой). Подробнее — в соответствующих статьях.

Субмодальное редактирование: пошаговый протокол

Берёте нежелательный образ, меняете его параметры в сторону нейтральных, проверяете результат.

Возьмём раздражение на коллегу. Когда вы о нём думаете:

Какая картинка? Близкая или далёкая? Цветная или ч/б?

Слышите ли его голос? Громкий или тихий?

Где в теле напряжение?

А теперь — измените. Отодвиньте картинку подальше. Убавьте яркость. Сделайте голос тонким, как у мультяшного персонажа. Почувствуйте, как напряжение в груди ослабевает. Продолжайте настраивать, пока раздражение не снизится до приемлемого уровня.

Калибровка — как считывать репрезентативную систему

Калибровка в НЛП — настройка внимания на невербальные сигналы собеседника для определения его состояния и ведущей репрезентативной системы. В отличие от интерпретации («он скрестил руки — значит, закрыт»), калибровка фиксирует изменения: «когда я спросил про бюджет, дыхание стало чаще, а взгляд ушёл вниз».

Модель BAGEL (Дилтс) — удобная рамка для калибровки:

B (Body posture): поза

поза A (Accessing cues): ключи доступа (глаза)

ключи доступа (глаза) G (Gestures): жесты

жесты E (Eye movements): движения глаз

движения глаз L (Language patterns): речевые паттерны

Важно: калибровка — это не чтение мыслей. Вы видите сигналы, а не их значение. Значение вы сопоставляете с контекстом и последующими реакциями. Человек посмотрел вниз-вправо — возможно, обратился к ощущениям. А возможно, просто посмотрел на ваш галстук.

Почему может не сработать: начинающие часто совершают две ошибки. Первая — калибруют один сигнал вместо кластера (например, только движения глаз, игнорируя предикаты и жесты). Вторая — интерпретируют вместо того, чтобы калибровать: «скрестил руки = закрылся», хотя человеку просто холодно. Правило: один сигнал — не показатель. Ищите совпадение минимум трёх признаков из модели BAGEL.

Практические упражнения

Упражнение 1: «Как я узнаю?»

Возьмите три объекта:

Что-то, что точно ваше (телефон, часы, ручка) Что-то, что принадлежит вашему близкому человеку Что-то, что принадлежит незнакомцу (например, чужой предмет на столе в кафе)

По очереди представляйте каждый объект и описывайте не сам объект, а его субмодальные характеристики: яркость, размер, расстояние, цвет, фокус, движение. Найдите различия. Как мозг кодирует «моё» vs «чужое»? Это и есть ваш субмодальный ключ к категории «свой-чужой».

Упражнение 2: Усиление позитивных переживаний

Вспомните приятное воспоминание. Заметьте его субмодальности. А теперь — усильте их:

Сделайте картинку ярче, сочнее

Добавьте движение и объём

Включите любимую музыку громче и быстрее

Распространите приятное ощущение по всему телу

Важно: делайте это постепенно. На каждом шаге вы должны чувствовать себя комфортно. Ничего не форсируйте.

Упражнение 3: Снижение раздражения

Выберите мелкое раздражение (пробка, очередь, надоедливая реклама). Найдите его субмодальности. Измените три параметра: уменьшите, отодвиньте, уберите цвет/звук. Проверьте ощущения. Если раздражение снизилось — вы только что выполнили субмодальное редактирование.

Применение в жизни и коммуникации

В продажах и переговорах: говорите на языке клиента. Визуалу — показывайте графики и картинки, аудиалу — рассказывайте и давайте «послушать отзывы», кинестетику — дайте «потрогать» продукт, прочувствовать его. Но не зацикливайтесь на одной модальности — используйте все каналы. Пример из моего опыта: «Посмотрите, какой красивый телефон. Поддержите его в руке — как приятно ощущается текстура. Слышите, как чётко играют динамики?» — три канала за три предложения.

В отношениях: разно-модальность — частая причина конфликтов. Муж-кинестетик хочет чувствовать, что его любят (объятия, тактильность). Жена-визуал хочет видеть проявления любви (цветы, красивые жесты). Оба говорят об одном — но на разных «языках» репрезентативных систем.

В саморегуляции: заметили тревогу? Найдите её субмодальности — и измените. Уменьшите картинку угрозы, сделайте чёрно-белой, отодвиньте. Убавьте громкость тревожного внутреннего диалога. Это не «позитивное мышление» — это буквальная перенастройка формата хранения информации в мозге.

С детьми: у ребёнка может быть определённый тип памяти, связанный с модальностью. Если он плохо запоминает формулы визуально — попробуйте аудиальный или кинестетический способ. Неспособность запомнить в одной модальности не означает глупость — возможно, просто не совпадают «форматы». Кстати, у меня есть курс по мнемотехнике, который подходит и детям, и взрослым.

Научная база и ограничения

Концепция репрезентативных систем — одна из самых критикуемых в НЛП. Систематические обзоры (Sharpley, 1987; Heap, 1988; Wiseman et al., 2012) не нашли надёжных доказательств того, что предпочтение сенсорных предикатов отражает доминирующую репрезентативную систему [4].

При этом отдельные механизмы, лежащие в основе модели:

Движения глаз при когнитивной нагрузке — подтверждены (окуломоторные исследования) [5]

Imagery rescripting (перезапись образов) — клинически эффективна при ПТСР и тревожных расстройствах (Kip et al., 2023; g=0.68) [6]

Dual Coding Theory (Paivio, 1971) — информация кодируется и через образы, и через слова

Embodied cognition (Lakoff & Johnson, 1980) — телесные ощущения структурируют абстрактное мышление. Современные нейровизуализационные исследования (Citron & Goldberg, 2014) подтверждают это на уровне мозга: даже конвенциональные метафоры вроде «сладкий взгляд» активируют не только языковые зоны, но и сенсомоторные (вкусовая кора) и эмоциональные центры (амигдала). Тело не просто «участвует» в абстрактном мышлении — оно является его субстратом [10].

Итог: репрезентативные системы как диагностический инструмент — под вопросом. Субмодальности как практический метод изменения субъективного опыта — работают, что подтверждается смежными научными областями.

Проверь, что узнал

Клиент говорит: «Я не вижу перспектив в этом проекте, картина размыта». Какая у него ведущая репрезентативная система? A) Аудиальная

B) Визуальная

C) Кинестетическая

D) Дигитальная Посмотреть ответ Правильный ответ: B. Предикаты «вижу», «перспектива», «картина», «размыта» — типичные маркеры визуальной системы. Человек буквально описывает проблему через зрительные метафоры. Вы хотите снизить страх перед выступлением через субмодальное редактирование. Какое изменение даст наиболее сильный эффект? A) Уменьшить яркость картинки на 20%

B) Переключиться с ассоциации (от первого лица) на диссоциацию (от третьего)

C) Сделать картинку чуть менее контрастной

D) Заменить изображение на аудиозапись Посмотреть ответ Правильный ответ: B. Дискретные субмодальности (ассоциация/диссоциация) дают более мощный эффект, чем аналоговые (яркость, контраст). Переход от первого лица к третьему радикально снижает эмоциональный заряд. Что из перечисленного является дискретной субмодальностью? A) Громкость звука

B) Расстояние до картинки

C) Цветной / чёрно-белый

D) Температура ощущения Посмотреть ответ Правильный ответ: C. Цветной/чёрно-белый — двоичный выбор, дискретная субмодальность. Остальные варианты — аналоговые (меняются плавно по шкале). Человек при обдумывании вопроса смотрит вниз-влево (с точки зрения наблюдателя). К какой системе он вероятнее всего обращается? A) Визуальное конструирование

B) Аудиальное воспоминание

C) Кинестетика

D) Внутренний диалог Посмотреть ответ Правильный ответ: D. Вниз-влево по КГД — это внутренний диалог (Ad). Человек «проговаривает» информацию про себя. Почему нельзя делать однозначный вывод о ведущей репрезентативной системе только по предикатам? A) Потому что предикаты — это случайные слова, не связанные с мышлением

B) Потому что научные исследования не подтвердили надёжную связь между предикатами и доминирующей репсистемой

C) Потому что предикаты противоречат движениям глаз

D) Потому что предикатов недостаточно много для анализа Посмотреть ответ Правильный ответ: B. Систематические обзоры (Sharpley, 1987; Wiseman et al., 2012) не нашли надёжных экспериментальных подтверждений гипотезы о том, что сенсорные предикаты отражают доминирующую репрезентативную систему. Предикаты — полезный, но не диагностический инструмент.

Часто задаваемые вопросы

Что такое репрезентативные системы в НЛП простыми словами? Репрезентативные системы — способы, которыми мозг обрабатывает информацию: через картинки (визуальная), звуки (аудиальная), ощущения (кинестетическая) и логику (дигитальная). Проще говоря — «язык», на котором мы думаем. Классическая модель VAKOG включает также обоняние и вкус, но эти каналы редко бывают ведущими.

Чем модальность отличается от субмодальности? Модальность — канал восприятия (зрение, слух, ощущения). Субмодальности — настройки внутри канала: яркость, громкость, температура. Меняя субмодальности, вы меняете интенсивность переживания, не трогая содержание. Аналогия: модальность — телевизор, субмодальности — яркость, контраст, громкость.

Как определить свою ведущую репрезентативную систему? Три способа: 1) анализ предикатов — каких сенсорных слов вы используете больше; 2) наблюдение за жестами, позой и дыханием; 3) отслеживание движений глаз при воспоминании/конструировании. Однако у большинства людей нет одной жёсткой ведущей системы — мы переключаемся в зависимости от контекста.

Зачем нужны субмодальности в НЛП? Субмодальности — практический инструмент для изменения эмоциональных реакций. Через смену параметров внутреннего образа можно снижать тревогу, менять привычки, работать с убеждениями. На этом принципе построены техники «Взмах», «Отсушка», «Кинотеатр» и десятки других.

Правда ли, что визуалы любят красивое, а кинестетики — комфорт? Нет, это упрощение. Ведущая репрезентативная система влияет на способ мышления и обработки информации, а не на эстетические предпочтения. Визуалу может быть важен комфорт, кинестетик может ценить визуальную эстетику. Упрощение «визуал = любит глазами» вредит реальной калибровке.

Можно ли изменить свою ведущую репрезентативную систему? Ведущая система — не приговор, а привычка. Её можно расширить через осознанную тренировку других каналов. Визуалу — подкасты и аудиокниги. Кинестетику — визуализация. Аудиалу — рисование, майнд-карты. Гибкость мышления растёт.

Источники

Научные:

Vestibular processing during natural self-motion. Nature Reviews Neuroscience, 2019. Internal models of self-motion: neural computations by the vestibular cerebellum. Trends in Neurosciences, 2023. How the cerebellum may monitor sensory information for spatial representation. Frontiers in Systems Neuroscience, 2014. Wiseman R. et al. (2012). The eyes don’t have it: lie detection and neuro-linguistic programming. PLoS ONE. Окуломоторная активность при когнитивной нагрузке. Вестник психофизиологии, 2018-2022. Kip A. et al. (2023). Imagery rescripting for anxiety and PTSD: a meta-analysis. Cognitive Behaviour Therapy. Chang L.J., Yarkoni T., Khaw M.W., Sanfey A.G. (2012). Decoding the Role of the Insula in Human Cognition. Cerebral Cortex. Maselli A., Slater M. (2013). The building blocks of the full body ownership illusion. Frontiers in Human Neuroscience. Christensen A.C. et al. (2021). Perineuronal nets stabilize the grid cell network. Nature Communications. Citron F.M.M., Goldberg A.E. (2014). Metaphorical Sentences Are More Emotionally Engaging than Their Literal Counterparts. Journal of Cognitive Neuroscience.

Книги НЛП:

Бэндлер Р., Гриндер Дж. «Структура магии» (1975)

Дилтс Р. «Фокусы языка. Изменение убеждений с помощью НЛП»

Андреас К., Андреас С. «Измените своё мышление — и вы измените свою жизнь» (1987)

Авторские:

Коридзе Александр. «НЛП работает?!» (2021)

Об авторе

Александр Коридзе — психолог, НЛП-тренер, автор книги «НЛП работает?!» (ТОП-10 книг по НЛП в России). Практика с 2016 года, >2 314 часов консультаций, >700 тренингов. ТОП-50 лекторов России (2021), эксперт Psychologies, спикер международных конференций.

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Дата публикации: 10 июля 2026. Последнее обновление: 10 июля 2026.