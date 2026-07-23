Модель SCORE в НЛП: расшифровка, примеры и инструкция

Последнее обновление: 23 июля 2026 г. · Время чтения: 12 минут

Кратко о главном

Модель SCORE НЛП — это диагностическая структура из пяти блоков: симптомы, причины, результат, ресурсы и эффекты.

S — Symptom, C — Cause, O — Outcome, R — Resource, E — Effect : что беспокоит, почему, чего хотим вместо этого, на чём туда идём и что получим в итоге

: что беспокоит, почему, чего хотим вместо этого, на чём туда идём и что получим в итоге Блоки нелинейны: начинать можно с любого, а Дилтс советовал открывать сессию с Effect, чтобы у клиента сразу появилась мотивация

Модель создали Роберт Дилтс и Тодд Эпштейн в 1987 году и подробно описали в книге «Changing Belief Systems with NLP» (1990)

Ресурсы в блоке R ищут по шести уровням пирамиды логических уровней Дилтса — от окружения до миссии

Без калибровки невербальных реакций клиента SCORE остаётся анкетой: тело отвечает раньше слов

Вы разберётесь, из чего состоит модель и как пройти её самому — от расшифровки блоков до упражнения «SCORE за 15 минут». Каждый блок объясняю простыми словами, по шагам, с вопросами-подсказками и примерами из консультаций, так что опыт в НЛП не понадобится. Материал пригодится и коучу на сессии, и родителю, который учит ребёнка выбирать, и человеку, разбирающемуся в себе самостоятельно. Пробегите расшифровку блоков целиком, а к сравнению с TOTE и разбору ошибок возвращайтесь по мере надобности.

Что такое модель SCORE в НЛП

Модель SCORE в НЛП (Скор НЛП) — это диагностическая структура из пяти блоков: симптомы, причины, результат, ресурсы и эффекты. Она превращает хаотичное «у меня всё плохо» в чёткую картину: где именно болит, почему, куда идём, на чём и что будет. Разработали её Роберт Дилтс и Тодд Эпштейн в 1987 году, а затем Дилтс подробно описал модель в книге «Changing Belief Systems with NLP» (1990). Блок Outcome в ней опирается на критерии хорошо сформулированного результата (ХСР). Если вы уже знакомы с метамоделью и TOTE — SCORE станет следующим логическим шагом в вашем наборе инструментов.

Название — аббревиатура: Symptom (симптом), Cause (причина), Outcome (результат), Resource (ресурс), Effect (эффект). По-русски — Симптомы, Причины, Результат, Ресурсы, Эффекты.

Ключевая особенность SCORE — нелинейность. Вопреки интуитивному желанию идти от A к E, Дилтс рекомендовал начинать с Effect. Почему? Без понимания «а ради чего всё это?» у клиента нет мотивации копаться в симптомах и причинах. Сначала — образ желаемого будущего, потом — диагностика текущего.

Важно: сама по себе техника SCORE не является терапевтической. Она и не должна лечить — её задача структурировать мышление, чтобы вы или ваш клиент увидели, где именно тонко. А уже потом можно подключать якорение, рефрейминг или ТОТЕ. Как и остальные техники, SCORE стоит на пресуппозициях НЛП — в частности на «за любым поведением стоит позитивное намерение», которая заставляет искать функцию симптома, прежде чем его гасить.

Откуда такая осторожность? Логика SCORE близка к логике problem-solving therapy (PST) — клинического протокола, который проверяли в контролируемых испытаниях. Скопинг-обзор с мета-анализом (Krause et al., 2021, BMC Psychiatry, 21:397) показал: у подростков и молодёжи PST помогал разбираться с конкретными задачами, но снижение депрессивных симптомов оказалось статистически незначимым (Hedges’ g = −0,34; 95% ДИ: −0,92…0,23) при высокой разнородности исследований. У взрослых мета-анализ 13 РКИ на 1133 участниках (Cuijpers и др., 2007, European Psychiatry, 22(1), 9–15) дал эффект от 0,34 до 0,83 — тоже с очень высокой гетерогенностью, то есть результат сильно зависит от условий и человека. SCORE в этих работах никто не тестировал: PST — клинический протокол, SCORE — коучинговая структура, общая у них только идея «разобрать проблему на части». Вывод для практика простой: если у клиента клиническое состояние, структурная схема терапию не заменит.

Аналогия. SCORE — как архитектурный план дома. Можно начать с фасада (симптомы), можно с фундамента (причины), а можно сразу набросать готовый дом (эффекты) и уже потом считать этажи и материалы. Главное — чтобы элементы сошлись в единую картину. Проблему за вас он не решит, зато покажет, из чего она состоит.

Расшифровка SCORE — пять блоков

Каждый блок отвечает на свой вопрос. Пройдя все пять, вы получаете полную картину: где болит, почему, куда идём, на чём и что будет. Ниже — детальный разбор с вопросами, примерами и моими авторскими дополнениями.

Модель SCORE: пять блоков с нелинейными связями Модель SCORE: пять блоков с нелинейными связями S Симптомы Что беспокоит? C Причины Почему так? O Результат Чего хочу? R Ресурсы Что есть/нужно? E Эффекты Что изменится? Нелинейность: можно начинать с любого блока

S (Symptom) — симптомы

Симптомы — это поверхностные проявления проблемы. То, что лежит на поверхности и что клиент обычно предъявляет первым делом. «Устал от бизнеса», «нет мотивации», «постоянно ссоримся» — это симптомы. Они как индикатор на приборной панели: лампочка загорелась, но проблема может быть где угодно.

Вопросы: Что вас беспокоит прямо сейчас? В чём это проявляется? Когда это происходит?

Важно: не путайте симптомы с причинами. «Устал» — симптом. «Боюсь делегировать» — причина. Клиент часто приходит с симптомом и считает его проблемой. Задача специалиста — копнуть глубже.

C (Cause) — причины

Причины — это то, что на самом деле вызывает симптомы; корень проблемы. Здесь нужно задавать «Почему?» — и ответ может быть не один, и не два.

Вопросы: Что вызывает эти симптомы? Что произошло перед тем, как стало плохо? Какие события, люди, убеждения за этим стоят?

В моей практике был случай: предприниматель жаловался на усталость от бизнеса. Симптом — «ничего не хочется». Копаем причины: после расширения компании он так и продолжал лично вмешиваться во все процессы продаж. Корень лежал глубже усталости — страх делегировать. Совсем другая история, правда?

O (Outcome) — результат

Результат — это желаемое состояние вместо текущей проблемы. Ключевое требование: формулировка в позитиве и конкретно.

Вопросы: Что вы хотите вместо этого? Как вы поймёте, что проблема решена? Что конкретно изменится?

Формат результата в SCORE перекликается с критериями хорошо сформулированного результата (ХСР) — о нём у меня есть отдельная статья. Если результат размытый («хочу быть счастливым»), вы никогда не поймёте, достигли его или нет. Конкретика — ваше всё.

R (Resource) — ресурсы

Ресурсы — это всё, что нужно для перехода из текущего состояния в желаемое. Самый объёмный и творческий блок SCORE, где мы отвечаем на вопрос: «Что нужно, чтобы перейти из текущего состояния в желаемое?»

Я использую для поиска ресурсов пирамиду логических уровней Дилтса. Это шесть уровней, на каждом из которых можно найти свои ресурсы:

Уровень Вопрос для поиска ресурсов Окружение Кто и что может помочь? Какие люди, места, предметы? Действия Что конкретно нужно делать? Какие шаги? Навыки Каких знаний и умений не хватает? Что нужно освоить? Убеждения Какие установки мешают? Какие — помогут? Идентичность Кто вы в этой ситуации? Какая роль вам нужна? Миссия Зачем это всё? Какая большая цель?

Метафора ресурса — моя авторская методика. Бывает, что ресурс нематериальный. Клиент говорит: «Мне не хватает уверенности». Уверенность — не предмет, её в руках не подержишь. В таких случаях я прошу клиента представить метафору этого ресурса.

— На что похожа уверенность? Какой у неё образ? — На солнце. Тёплое, светящееся. — Где это солнце сейчас? — Где-то далеко. — А где бы вы хотели его разместить?

Важное правило: ресурс должен быть на теле или в теле — в зоне досягаемости. Как часы на руке, как тёплая энергия в солнечном сплетении, как кулон на шее. Тогда в нужный момент до него можно дотянуться.

Почему может не сработать: метафора ресурса не работает, если клиент не может подобрать образ вообще — бывает, что доступ к фантазии перекрыт стрессом, алекситимией (неспособностью распознавать свои эмоции) или афантазией. В таком случае не давите, работайте через логику, вербальные каналы, используйте фокусы языка.

Упражнение: вспомните рабочую ситуацию, где вам не хватило уверенности — берите будничную, а не «боль всей жизни». Закройте глаза и спросите себя: «Если бы уверенность была предметом — на что бы она была похожа? Где она сейчас?» Не оценивайте образ, просто позвольте ему появиться и разместите так, чтобы было комфортно. Теперь представьте то же событие снова, уже с этим ресурсом. Что изменилось в ощущениях?

E (Effect) — эффекты

Эффекты — это долгосрочные последствия достижения результата. То, ради чего всё затевалось. Этот блок создаёт мотивационную топку: когда клиент видит и ощущает, как изменится его жизнь, он готов работать.

Вопросы: Как изменится ваша жизнь, когда проблема будет решена? Через год? Через три? Через десять? Кто ещё выиграет от этого изменения?

Вернёмся к предпринимателю из примера выше. На этапе эффектов мы проработали картинки будущего: самостоятельные отделы продаж освобождают от операционки, новые филиалы приносят дополнительный доход и известность его бренда, создавая наследие. Эти образы дали ему гораздо более сильную мотивацию, чем любые уговоры «ну давай, попробуй делегировать».

Ключевая мысль простыми словами: все пять блоков SCORE работают как система навигации. Симптомы — вы на этом перекрёстке. Причины — почему сюда попали. Результат — куда хотите приехать. Ресурсы — что у вас в баке и багажнике. Эффекты — что будет, когда доберётесь. Без любого из блоков навигатор не построит маршрут.

Калибровка при работе с SCORE

Калибровка — это отслеживание невербальных реакций клиента (тон голоса, поза, мимика) в момент, когда он отвечает на вопросы по SCORE. Тело клиента скажет правду, даже если слова говорят обратное, — записывать одни ответы мало.

Стандартная ошибка новичка — механически пройти по пяти блокам, записать ответы и считать работу сделанной. В реальности SCORE — живая диагностика, где самый ценный материал часто лежит не в словах, а в том, как эти слова произносятся.

На что обращать внимание:

Изменение тона голоса — когда клиент говорит о каком-то блоке, голос может стать тише, неувереннее или, наоборот, жёстче. Это маркер.

— когда клиент говорит о каком-то блоке, голос может стать тише, неувереннее или, наоборот, жёстче. Это маркер. Микромимика — лёгкое напряжение губ, морщинка на лбу, опущенный взгляд. Тело помнит то, что разум пытается скрыть.

— лёгкое напряжение губ, морщинка на лбу, опущенный взгляд. Тело помнит то, что разум пытается скрыть. Поза — если на каком-то блоке поза стала нересурсной (опущены плечи, человек закрылся) — это маркер. И если для «причин» и «симптомов» такая реакция скорее нормальна, то на результатах, ресурсах и эффектах такого быть не должно.

— если на каком-то блоке поза стала нересурсной (опущены плечи, человек закрылся) — это маркер. И если для «причин» и «симптомов» такая реакция скорее нормальна, то на результатах, ресурсах и эффектах такого быть не должно. Паузы — заминка перед ответом часто говорит о том, что тема болезненна.

Что делать, если тело говорит обратное? Не игнорировать. Взять в работу: «Я заметил, что когда мы говорим о ресурсах, ваше тело как будто напрягается. Расскажите подробнее?» — и калибровка сама становится терапевтическим инструментом.

Научное обоснование этому — не просто «опытный взгляд». Исследование Erdös и Ramseyer (2021, Frontiers in Psychology, 12:580351) с 184 парами коуч-клиент (8 месяцев видеозаписей, анализ методом motion energy analysis) показало: невербальная синхрония коуча и клиента по-разному связана с саморегуляцией, рабочим альянсом и оценкой результата сессии, причём характер связи зависел от того, доволен ли клиент исходом. Авторы называют находку предварительной и требующей проверки. Иными словами, то, что происходит «между слов» — синхронизация поз, микродвижения, ритм дыхания — тоже соотносится с динамикой Outcome и Effect, хотя связь эта неоднородна и с содержанием самих вопросов SCORE её никто не сравнивал.

Почему может не сработать: если вы новичок и пытаетесь калибровать, но при этом сами напряжены и думаете «лишь бы ничего не пропустить» — вы будете считывать собственное напряжение, а не состояние клиента. Калибровка требует спокойного, принимающего состояния. Сначала отстройтесь от собственных реакций.

Ключевая мысль: SCORE без калибровки — это просто список ответов. С калибровкой — это диагностика, которая видит то, что клиент сам о себе не знает.

Примеры применения SCORE из практики

Четыре реальных случая из моей консультационной практики: бизнес, карьера, отношения, дети. Факты изменены для конфиденциальности, суть — сохранена.

Бизнес: предприниматель и страх делегирования

Предприниматель пришёл с симптомом «устал от бизнеса, ничего не хочется». Причина обнаружилась в другом месте: после расширения компании он по-прежнему лично контролировал продажи и фактически остался руководителем отдела, хотя бизнес вырос. Ресурсом стало делегирование, а мотивацию дал блок Effect — образ самостоятельных отделов продаж и новых филиалов, которые работают без него.

Карьера: психосоматика и токсичный сотрудник

Женщина-руководитель перевелась в новую организацию и никак не могла наладить процессы. Началась психосоматика: усталость, напряжение, головные боли, отсутствие мотивации.

В ходе опроса выяснилось, что проблема в настоящем: до этого она работала в здоровом коллективе, а в новом оказался токсичный сотрудник. Из ресурсов не хватало внутренней уверенности, навыков противостояния манипуляциям и добавился синдром самозванца. Классический набор офисного работника, как видите.

Проработали Я-концепцию, обучили выявлять манипуляции и отстаивать границы. Головные боли ушли, напряжение спало, вернулось ресурсное состояние.

Отношения: привязка к прошлому партнёру

Успешная женщина-руководитель никак не могла построить новые отношения. SCORE показал: проблема — не в «не везёт», а в прошлом. Она эмоционально не отпустила предыдущего партнёра. Потенциальные партнёры это считывали на подсознательном уровне — и уходили.

Мы сделали технику отсушки. Результат — эмоциональное завершение прошлых отношений и открытость новым.

Дети: техника SCORE для детей

Техника SCORE для детей — отличный способ научить ребёнка системному мышлению. Когда перед ним встаёт сложная ситуация или выбор, он может пройти по пяти блокам: что его беспокоит (S), почему это важно (C), что он хочет получить (O), что у него уже есть (R), что будет, если он это сделает (E). Это учит осознанному выбору — а это особенно актуально в эпоху импульсивности и гиперактивности. Одна оговорка: SCORE здесь помогает ребёнку разобраться в собственном выборе, а не подогнать его под ожидания взрослых. Участие добровольное — не хочет отвечать на вопрос, значит не отвечает.

Анти-SCORE (BadScore) — обратная сторона

Анти-SCORE (BadScore) — это техника боевого НЛП (также известного как бнлп), в которой каждый блок модели применяется наоборот. Цель — разрушить мотивацию, запутать причины, обесценить ресурсы и принизить эффекты. Разбираю я это ради одного — чтобы вы узнали приём в свой адрес и успели его остановить.

Звучит как злостный и расчётливый умысел? Возможно. Но я за годы практики видел достаточно случаев, когда люди после разговора с «доброжелателем» (лучшая подруга, партнёр, родитель) теряли веру в себя и свои цели. К сожалению, в бытовых разговорах боевое НЛП нередко применяется неосознанно — без злого умысла, но с теми же последствиями.

Как работает BadScore

BadScore разворачивает каждый блок SCORE в обратную сторону: там, где обычный SCORE ищет опору, BadScore её убирает. Таблица ниже описывает механизм в общих чертах — чтобы вы опознали его в разговоре. Если ловите себя на желании специально обрушить чужую мотивацию по этой схеме, это повод остановиться.

Блок SCORE Нормальное применение BadScore (разрушение) S — симптомы Описать проблему Создать новые симптомы, раздуть существующие C — причины Найти корень Запутать, добавить ложных причин O — результат Сформулировать цель (ХСР) Сделать цель недостижимой, размытой (ХРР) R — ресурсы Найти опору, возможности Обесценить ресурсы E — эффекты Создать мотивацию Принизить эффекты, нарисовать негативные последствия

Характерный признак BadScore: после разговора с человеком вы чувствуете опустошение, отказ от цели, снижение мотивации. Как будто «выключили свет» внутри.

Как защититься

Знание структуры — лучшая защита. Если вы знаете, как выглядит нормальный SCORE, вы отследите попытку применения обратного по маркерам:

Вам навязывают симптомы, которых вы не чувствуете Вас путают ложными причинами Вашу цель представляют недостижимой или ненужной Ваши ресурсы обесценивают Эффекты достижения цели рисуют в чёрных тонах

Увидели хотя бы два признака из пяти — ставьте внутренний «стоп». Подробнее об этом — в статье про хорошо разрушенный результат (ХРР), где разобраны механизмы деструктивного воздействия.

Ключевая мысль: опрос по технике SCORE уже сам по себе добавляет осознанности, а работа над пунктами — терапевтических изменений. Если вы чувствуете нересурсное состояние — возможно, применяется обратная техника.

Чем отличается SCORE от TOTE, SOAR и SMART?

SCORE, TOTE, SOAR и SMART отвечают на разные вопросы: SCORE — «из чего состоит проблема?», TOTE — «как работает процесс её решения?», SOAR — «куда мы движемся от сильных сторон?», SMART — «как проверить, что цель корректна?». Ниже — сравнение по ключевым критериям.

Критерий SCORE TOTE SOAR SMART Суть Структура проблемы Цикл действий От сильных сторон к результату Критерии цели Вопрос Из чего состоит проблема? Как работает процесс? Куда движемся? Как проверить цель? Блоки S-C-O-R-E T-O-T-E S-O-A-R S-M-A-R-T Нелинейность Да Нет Да Нет Когда применять Диагностика Моделирование поведения Стратегическое развитие Планирование задач Автор Дилтс (1987) Миллер (1960) Stavros (2003) Doran (1981)

Четыре разных инструмента под четыре разные задачи — и путать их дороже, чем кажется.

В моей практике SCORE и TOTE отлично дополняют друг друга: SCORE — для диагностики (фотография проблемы), TOTE — для построения шагов решения (видеозапись процесса). Как я писал в статье про TOTE, не путайте их: разная архитектура, разное назначение.

Типичные ошибки при работе с SCORE

Пять ошибок начинающих применять SCORE. И как их избежать.

Аналогия. Работа с SCORE без калибровки — как диагностика автомобиля по чек-листу, не заводя двигатель. Вы отметите галочки, но не услышите стук в моторе.

Ошибка В чём суть Как избежать 1. Путать симптомы и причины Клиент говорит «я в депрессии» — и вы записываете это в симптомы и надо выяснять причину. А можете записать в причины и разбирать её симптомы и результаты, не докопавшись до сути. После каждого симптома задавайте «Почему?» минимум три раза. Первый ответ — поверхностный. Третий — корень. 2. Игнорировать нелинейность Новички пытаются пройти строго от S к E, как по учебнику. Позвольте клиенту начать говорить. Пункт, с которого он начал, является дополнительной характеристикой его мышления и поможет в дальнейшей работе. 3. Пропускать блок Effect Без эффектов SCORE теряет мотивацию. Вы получите сухую схему, но клиент не захочет по ней двигаться — «а ради чего?» осталось без ответа. Уделите Effect не меньше времени, чем Causes. Пусть клиент закроет глаза и представит свою жизнь через год после решения. В деталях, в ощущениях. 4. Отсутствие экологической проверки Достижение результата может иметь побочные эффекты. «Хочу стать руководителем» — а что готов отдать взамен? Больше времени, конфликты с коллегами? Добавьте вопрос: «Что ещё изменится в жизни, когда вы получите желаемое?» Если негативных изменений больше, чем позитивных — цель требует доработки. 5. Проводить опрос клиента, не калибруя его реакции Формальные вопросы и запись формальных ответов даст формальный результат. Не бойтесь углубиться в какой-либо вопрос, если клиенту это необходимо — это ценный материал для работы. Доверяйте невербалике больше, чем словам.

Пошаговая инструкция «Пройди свой SCORE за 15 минут»

Как применять SCORE на практике? Возьмите лист бумаги или откройте заметки. Ответьте на пять групп вопросов — по одному блоку SCORE. На всю сессию уйдёт 15–20 минут.

Если по ходу всплывают тяжёлые воспоминания, паника или мысли причинить себе вред — остановитесь на текущем шаге и не продолжайте в одиночку. И если после двух заходов стало хуже, а не яснее, это сигнал идти к психологу или психиатру, а не дожимать технику.

Пройди свой SCORE за 15 минут — 5 шагов Пройди свой SCORE за 15 минут — 5 шагов 1. S Симптомы Что беспокоит? 2. C Причины Почему? ×3 3. O Результат Чего хочу? 4. R Ресурсы Что есть? 5. E Эффекты Как изменится жизнь через год? Нелинейность: можно начинать с любого шага ✓ 15–20 минут — и у вас есть полная картина

Шаг 1. S — симптомы. Напишите три вещи, которые вас беспокоят прямо сейчас. Без оценок и интерпретаций — просто факты.

Пример: «1. Устаю к вечеру. 2. Нет желания работать над проектом. 3. Часто срываюсь на близких.»

Шаг 2. C — причины. Под каждым симптомом напишите «Почему?» — три уровня глубины.

Устаю к вечеру. Почему? Не высыпаюсь. Почему? Долго сижу с телефоном перед сном. Почему? Откладываю момент засыпания, потому что это единственное «моё» время.

Шаг 3. O — результат. Сформулируйте, что вы хотите вместо проблемы. В позитиве, конкретно, измеримо.

Плохо: «Хочу меньше уставать». Хорошо: «Хочу ложиться до 23:00 и просыпаться в 7:00 без будильника с ощущением отдыха».

Шаг 4. R — ресурсы. Пройдите по шести уровням пирамиды логических уровней — окружение, действия, навыки, убеждения, идентичность, миссия. На каждом найдите, что уже есть и чего не хватает. Если ресурс нематериальный — придумайте метафору и «разместите» его на теле.

Шаг 5. E — эффекты. Закройте глаза и представьте результаты через месяц, полгода, год. Проблемы нет. Как выглядит ваше утро? Чем вы заняты? Что чувствуете? Кто рядом? Запишите три самых ярких образа.

Представили? Если появилось тепло в груди или улыбка — хороший знак. Если ничего — это тоже нормально: SCORE — это структура. Возможно, для решения проблемы нужны другие техники НЛП.

Кому SCORE не подходит

SCORE — структура для анализа, и у неё есть границы: сам по себе он терапией не работает. Самостоятельно копать блок причин и делать упражнения с погружением в ситуацию не стоит, если:

у вас острая травма, ПТСР или недавнее сильное потрясение — раскапывание причин способно ретравматизировать;

есть суицидальные мысли, тяжёлая депрессия или признаки психоза (бред, галлюцинации) — здесь работает психиатр или психотерапевт, а самодиагностика только затянет время;

симптом, который вы разбираете, — телесная боль неясного происхождения: сначала исключите медицинскую причину у врача, потом работайте со SCORE.

SCORE не сработает и в мягких случаях: когда человек ещё не готов формулировать конкретный Outcome или сопротивляется самому разговору о проблеме. Тогда сначала раппорт, потом пять блоков.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Что такое модель SCORE в НЛП простыми словами?

Модель SCORE в нейролингвистическом программировании (НЛП) — это структура из пяти блоков (Симптомы, Причины, Результат, Ресурсы, Эффекты), созданная Робертом Дилтсом и Тоддом Эпштейном в 1987 году для системного анализа проблемных ситуаций. В отличие от хаотичного перечисления проблем, SCORE заставляет пройти пять чётких шагов: от поверхностных симптомов до глубинных причин, от желаемого результата до конкретных ресурсов и долгосрочных эффектов. Техника применяется в коучинге, психотерапии, бизнес-консультировании и самоанализе.

Как расшифровывается аббревиатура SCORE в НЛП?

SCORE — это аббревиатура: S (Symptom/Симптомы) — поверхностные проявления проблемы; C (Cause/Причины) — корневые причины; O (Outcome/Результат) — желаемое состояние; R (Resource/Ресурсы) — что нужно для достижения; E (Effect/Эффекты) — долгосрочные последствия. Ключевая особенность — нелинейность: вопреки ожиданиям, работать можно в любом порядке, а не обязательно от S к E. Дилтс рекомендовал начинать с Effect, чтобы создать мотивацию, затем Outcome — и только потом Symptoms и Causes.

Чем модель SCORE отличается от модели TOTE?

SCORE и TOTE — разные модели. SCORE — структурная (из чего состоит проблема: симптомы, причины, ресурсы), а TOTE — циклическая (как работает процесс решения: проверка → действие → проверка → выход). SCORE отвечает на вопрос «из чего состоит проблема?», TOTE — «как работает процесс её решения?». Они отлично дополняют друг друга: SCORE — для диагностики, TOTE — для организации шагов. SCORE — фотография проблемы, TOTE — видеозапись процесса решения.

Что такое Анти-SCORE в боевом НЛП?

Анти-SCORE (BadScore) — техника боевого нейролингвистического программирования, при которой модель SCORE применяется наоборот: вместо выявления симптомов — их создание, вместо поиска причин — запутывание, вместо ресурсов — их обесценивание, вместо положительных эффектов — демотивация. Цель — лишить человека веры в достижение цели. Защита — знание структуры: если вас ведут по обратному SCORE, вы отслеживаете это по маркерам.

Как модель SCORE используется в коучинге и консультировании?

В коучинге SCORE применяется как структура для диагностической сессии. Коуч последовательно (или непоследовательно — нелинейность разрешена) проходит с клиентом все пять блоков: «В чём проявляется проблема?» (S), «В чём её корень?» (C), «Что вы хотите вместо этого?» (O), «Какие ресурсы уже есть и каких не хватает?» (R), «Как изменится ваша жизнь, когда проблема будет решена?» (E). Ресурсы часто прорабатываются через пирамиду логических уровней Дилтса. Особенность моего подхода — калибровка невербальных реакций клиента на каждом этапе.

Проверь, что узнал

Модель SCORE разработали в 1987 году: A) Миллер, Галантер и Прибрам

B) Бэндлер и Гриндер

C) Дилтс и Эпштейн

D) Фрейд и Юнг Посмотреть ответ Правильный ответ: C. SCORE создали Роберт Дилтс и Тодд Эпштейн в 1987 году. Миллер, Галантер и Прибрам — авторы TOTE (1960). Бэндлер и Гриндер адаптировали TOTE в НЛП, но не SCORE. В чём ключевая особенность SCORE, отличающая его от линейных моделей вроде SMART? A) В SCORE пять блоков, а в SMART — пять критериев

B) SCORE допускает нелинейную работу — можно начинать с любого блока

C) SCORE работает только с ресурсами

D) SCORE не требует калибровки Посмотреть ответ Правильный ответ: B. Нелинейность — главная особенность SCORE. Дилтс рекомендовал начинать с Effect (эффекты), чтобы создать мотивацию, а не с Symptoms. Что из перечисленного НЕ является блоком модели SCORE? A) Symptom (симптом)

B) Operate (действие)

C) Outcome (результат)

D) Effect (эффект) Посмотреть ответ Правильный ответ: B. Operate — это блок модели TOTE. В SCORE пять блоков: Symptom, Cause, Outcome, Resource, Effect. Какой метод поиска ресурсов использует пирамиду шести уровней? A) Метафора ресурса

B) Калибровка невербальных реакций

C) SCORE с пирамидой логических уровней Дилтса

D) Техника отсушки Посмотреть ответ Правильный ответ: C. В блоке Resource я использую пирамиду логических уровней Дилтса (окружение → действия → навыки → убеждения → идентичность → миссия) для системного поиска ресурсов на каждом уровне. Анти-SCORE (BadScore) — это: A) Модель для постановки целей

B) Устаревшая версия SCORE

C) Применение SCORE наоборот для разрушения мотивации

D) Техника для работы с детьми Посмотреть ответ Правильный ответ: C. Анти-SCORE — техника боевого НЛП, где каждый блок SCORE применяется наоборот: симптомы раздуваются, причины запутываются, ресурсы обесцениваются, эффекты принижаются. Защита — знание структуры и отслеживание маркеров.

Заключение

SCORE — диагностический инструмент для структурирования мышления. Он не решает проблему, но показывает её анатомию. А с этим уже можно работать — подключать ТОТЕ, якорение, рефрейминг, ХСР или любой другой инструмент из арсенала нейролингвистического программирования.

Попробуйте прямо сейчас. Возьмите одну ситуацию, где вы застряли, и пройдите по пяти блокам. Пятнадцать минут — и у вас будет картина, которой раньше не было. А если SCORE показал, что проблема глубже, — загляните в статью про хорошо сформулированный результат (ХСР) или запишитесь на консультацию.

Вопрос к вам: какой из пяти блоков даётся вам сложнее всего — признать симптомы, найти причины, сформулировать результат, обнаружить ресурсы или представить эффекты?

Об авторе

Александр Коридзе — практикующий психолог, НЛП-тренер, коуч предпринимателей и ТОП-менеджмента. Автор книги «НЛП работает?!» (ТОП-10 книг по НЛП в России). Практика с 2016 года, более 2 314 часов индивидуальных консультаций, более 700 тренингов. ТОП-50 лекторов России (2021), приглашённый эксперт Psychologies. Сайт: koridze.ru.

Источники

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