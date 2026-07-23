Шестишаговый рефрейминг в НЛП: пошаговая техника и алгоритм

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Шестишаговый рефрейминг — это трансовая техника НЛП: через телесные сигналы вы контактируете с частью личности, отвечающей за нежелательное поведение, и договариваетесь о замене

— это трансовая техника НЛП: через телесные сигналы вы контактируете с частью личности, отвечающей за нежелательное поведение, и договариваетесь о замене Алгоритм — 6 шагов: определить поведение, войти в контакт с частью, найти её позитивное намерение, получить 3 новых способа, проверить экологию и запустить новое поведение

Описан в книге «Рефрейминг: НЛП и трансформация смыслов» (Бендлер, Гриндер, 1982); работа с «частями» смоделирована с практики Вирджинии Сатир

Ключевое условие — найденная вторичная выгода : пока скрытый плюс от проблемы не найден, поведение возвращается даже после безупречно пройденных шагов

: пока скрытый плюс от проблемы не найден, поведение возвращается даже после безупречно пройденных шагов Без подготовки не работает: нужны раппорт, выбранный уровень транса и откалиброванный сигналинг — сигнал засчитывается только как микроподёргивание

Вы освоите весь протокол — от определения поведения до запуска замены, с примерами на каждом шаге. Разбор идёт по шагам и простым языком, в непохожих контекстах: зависимости, стиль переговоров, крик на ребёнка. Покажу и границы — когда технику применять нельзя и где она срывается. Пробегите статью глазами, а потом вернитесь к шагам по порядку.

Содержание

Что такое шестишаговый рефрейминг

Шестишаговый рефрейминг — трансовая техника. Вы напрямую контактируете с частью личности, которая отвечает за нежелательное поведение, и договариваетесь о замене. Многие путают её с «бытовым рефреймингом» — мол, «посмотри на ситуацию с другой стороны». Нет. Позитивное мышление тут ни при чём — это структурированная работа в изменённом состоянии, с телесными сигналами и протоколом.

Нейролингвистическое программирование (НЛП) исходит из простой идеи: любое поведение — программа, и её можно перенастроить. Шестишаговый рефрейминг для этого и создан. Не бороться с симптомом, а найти его скрытую цель.

Ключевая мысль простыми словами: техника позволяет заменить старую программу новой. Без внутренней войны. Без «я больше никогда не буду».

Принципиальное отличие от других техник НЛП вот в чём. Шестишаговый рефрейминг претендует на прямой разговор с бессознательным — это рабочая метафора школы НЛП, а не доказанный наукой механизм: единой модели того, что происходит в трансе, в психологии нет (подробнее — в разделе «Что говорит наука» ниже). Практически это означает не уговоры и сознательные решения, а поиск глубинной договорённости — так, будто вы обращаетесь напрямую к части, которая управляет поведением.

Рефрейминг и фрейм в психологии: виды простыми словами

Фрейм — рамка восприятия: контекст или угол зрения, через который человек толкует событие. Рефрейминг — смена этой рамки: факты остаются прежними, меняется смысл, который вы им придаёте. Ребёнок разбил вазу: во фрейме «непослушание» это повод отругать, во фрейме «любопытство» — повод показать, как обращаться с хрупким.

В НЛП рефрейминг существует на трёх уровнях глубины:

Рефрейминг смысла (содержания) — переформулировка словами, за минуту: «упрямство» становится «настойчивостью», «медлительность» — «вниманием к деталям»

— переформулировка словами, за минуту: «упрямство» становится «настойчивостью», «медлительность» — «вниманием к деталям» Рефрейминг контекста — то же качество, но в другой ситуации: «слишком мягкий» дома оказывается «отличным переговорщиком» на сложных переговорах

— то же качество, но в другой ситуации: «слишком мягкий» дома оказывается «отличным переговорщиком» на сложных переговорах Шестишаговый рефрейминг — самая глубокая версия. С помощью этой техники меняется само поведение сохраняя позитивное намерение.

Первые два — словесный приём на пару минут, за столом переговоров или в разговоре с ребёнком. Шестишаговый — отдельная процедура с протоколом. Дальше — подробное описание техники рефрейминга в НЛП: шаг за шагом, с формулировками, которые я говорю клиенту.

Кто разработал шестишаговый рефрейминг

Технику разработал Ричард Бендлер, один из отцов-основателей нейролингвистического программирования. Впервые она описана в книге «Рефрейминг: НЛП и трансформация смыслов» (Бендлер, Гриндер, 1982).

Авторство именно шестишагового протокола при этом спорно: часть источников в НЛП-сообществе приписывает его Джону Гриндеру, а книгу 1982 года считает совместной работой, которая технику формализовала и опубликовала.

Откуда ноги растут: Бендлер и Гриндер смоделировали эту технику, моделируй работу Вирджинии Сатир — легендарного семейного терапевта. Сатир работала с «частями»: внутренние конфликты человека = конфликты между разными частями его личности, у каждой из которых свои цели.

Что такое части личности и вторичная выгода

Части личности — метафора НЛП: внутренние «отделы» психики, каждая из которых отвечает за своё поведение и действует из позитивного намерения. Вторичная выгода — скрытый плюс, который человек получает от проблемного поведения, даже когда сознательно хочет от него избавиться. В основе лежит пресуппозиция НЛП: «За любым поведением стоит позитивное намерение».

Термин «части личности» новичков пугает. Клиенты спрашивают: «У меня шизофрения?» Нет. Это метафора. Просто способ поговорить с бессознательным на его языке.

Пример. Человек курит. Сознательно он хочет бросить — понимает, что вредно, дорого, некрасиво. Но стресс — и рука тянется за сигаретой. Почему? Потому что внутри есть часть, которая отвечает за снятие стресса. Когда-то, в подростковом возрасте, курение стало первым попавшимся способом «выключить» тревогу. Часть исправно делает свою работу: «Стресс? Держи сигарету, полегчает». Позитивное намерение — снизить стресс. Проблема только в способе.

Это и есть вторичная выгода. Скрытый профит, который человек получает от проблемы. Не найдёте эту выгоду — техника не сработает.

Аналогия: отдел в компании выполняет свою функцию так, что мешает всем остальным. Скажем, отдел закупок срывает сроки, потому что проверяет каждую единицу товара вручную — боится брака. Вы не увольняете отдел. Вы спрашиваете: «Ребята, что вы пытаетесь сделать?» — «Обеспечить качество». Отличное намерение. Теперь ищем другой способ: выборочный контроль, автоматизация. Логика та же.

Важно: сразу объясните клиенту: «части личности» — метафора, рабочий инструмент, не диагноз. Некоторые пугаются или буквально не понимают. Тогда называйте это «паттернами» или «шаблонами поведения, к которым мы обращаемся». Если клиент всё равно не принимает — не настаивайте, берите другую технику. Такое бывает.

Почему может не сработать: клиент интеллектуализирует. Пытается «понять логически», а не почувствовать. Выход простой: попросите просто заметить телесные ощущения или образы. Без анализа. Если и это не заходит — клиент, скорее всего, не в трансе.

Механизм шестишагового рефрейминга — схема замены поведения через позитивное намерение Механизм шестишагового рефрейминга Поведение X Симптом (курение, срывы, страхи) Позитивное намерение «Что ты пытаешься сделать для меня?» Новое поведение 3 альтернативы, экология, запуск Вторичная выгода — скрытый «плюс», который даёт симптом Задача техники — не подавить симптом, а найти его скрытую цель и предложить экологичную альтернативу Пресуппозиция: за любым поведением стоит позитивное намерение

Когда применять шестишаговый рефрейминг, а когда — нет

Применяют технику при зависимостях, стереотипном поведении, мотивационных конфликтах и запросах на смену стиля переговоров или управления — но только когда более лёгкие техники не сработали. Не применяют при остром состоянии клиента, химических зависимостях без врача и без базовой психологической подготовки. Это тяжёлая артиллерия и переходить к ней стоит только под супервизией практикующего НЛП-тренера.

Когда применять Когда НЕ применять Зависимости и привычки (курение, переедание, «залипание» в телефоне) Нет базового психологического образования — работа с трансом требует подготовки; подсознание пластично, неправильные слова могут нанести вред Стереотипное поведение — повторяющиеся сценарии в отношениях Химические зависимости без врача-нарколога Мотивационные конфликты («хочу ходить в спортзал, но не хожу») Острые состояния: психоз, острая травма, горе, ПТСР, суицидальные мысли, тяжёлая депрессия — сначала психиатр, психотерапевт или кризисная линия (телефоны в конце статьи). Изменение стиля переговоров или управления (частый запрос от предпринимателей) Клиент не понимает или боится концепции «частей» Работа с родительскими паттернами — перестать кричать на ребёнка Нет времени на полную сессию (минимум 60 минут)

Пример из опыта: пришёл ко мне предприниматель, хочет «перестать давить на партнёров». В ходе опроса выяснилось: паттерн из детства — отец точно так же давил на него и на других. Классический случай для шестишагового рефрейминга. Одного сеанса хватило.

Важно: техника не учит навыкам. Она убирает старые паттерны и включает новые. Если у человека нет навыков переговоров или продаж — рефрейминг их не даст.

Подготовка: раппорт, транс, сигналинг

Три вещи нужно сделать до начала работы: наладить раппорт, выбрать уровень транса и откалибровать пальцевый сигналинг.

1. Раппорт

Раппорт — доверительный контакт с клиентом через подстройку под дыхание, позу, темп речи и ценности, база всей техники. Без него всё превращается в пустую формальность: клиент кивает, но подсознание не доверяет, и сигналы получаются смазанными.

2. Выбор уровня транса

Технику можно делать на двух уровнях транса:

Уровень Признаки Когда использовать Лёгкий транс Клиент может отвечать голосом, глаза закрыты, дыхание ровное Онлайн, по телефону, первые пробы техники Глубокий транс Речь замедлена или отсутствует, коммуникация через сигналинг Классический формат, сложные запросы

3. Калибровка сигналинга

Пальцевый сигналинг — главный способ связи с бессознательным в глубоком трансе. Договариваетесь: правый палец — «да», левый — «нет».

Важно: движение должно быть как подёргивание, микродвижение. Видите осознанное амплитудное шевеление пальцем — скорее всего, это осознанный сигнал. Клиент не в трансе, а просто «помогает».

Контрольные вопросы:

«Меня зовут [неправильное имя]?» — сигнал «нет»

«Меня зовут [ваше имя]?» — сигнал «да»

«Вы сейчас лежите?» — «да» (если лежит)

Чёткие, неосознанные сигналы — контакт есть. Можно работать.

Сигналинг не работает? Попросите другой сигнал. Кивок, поворот головы, движение ногой. Найдите то, что клиент делает не задумываясь.

Упражнение: калибровка сигналинга

Перед началом: договоритесь с партнёром, что в любой момент он может открыть глаза и остановить упражнение без объяснений. Не вводите в транс человека в остром стрессе, с тяжёлым психиатрическим анамнезом или без явного добровольного согласия.

Прежде чем выполнять технику на ком-то — потренируйтесь на партнёре: попросите его войти в лёгкий транс, договоритесь о сигналах, задайте контрольный вопрос с «неправильным» именем и истинный вопрос со своим, сравните сигналы. Критерий качества тот же, что выше: подёргивание, а не осознанное амплитудное движение. Двигает пальцем осознанно — попросите «отпустить контроль, позволить пальцу двигаться самому».

Результат: отработанная система коммуникации с бессознательным — база для всех 6 шагов.

Пошаговый алгоритм (6 шагов)

Шестишаговый рефрейминг — это протокол из 6 шагов: определение поведения, контакт с частью, выявление её позитивного намерения, поиск трёх новых способов, экологическая проверка и запуск нового поведения. Каждый шаг ниже — с комментариями из реальной работы, а не из учебника.

Граница самопомощи. Это работа с трансом, зависимостями и вторичной выгодой — глубокий пласт психики. Пробовать на себе или на близком без профильной подготовки можно только с лёгкими, не травматичными паттернами. Если во время работы всплывают сильные эмоции, тяжёлые воспоминания или человеку становится хуже — остановитесь на текущем шаге и обратитесь к практикующему специалисту. Не продолжайте «через силу». Не пытайтесь довести протокол до конца во что бы то ни стало.

6 шагов шестишагового рефрейминга — пошаговая схема от определения поведения до запуска 6 шагов шестишагового рефрейминга ШАГ 1 Определение поведения X «Что именно хотите изменить?» ШАГ 2 Контакт с частью через сигналинг «Моё имя — X?» «да/нет» ШАГ 3 ★ Позитивное намерение «Что ты пытаешься сделать?» ШАГ 4 3 альтернативы от части Часть сама выбирает лучшую ШАГ 5 ★ Экологическая проверка «Другие части согласны?» ШАГ 6 Проверка и запуск Часть берёт ответственность Возврат на шаги 2-3, если экологическая проверка не прошла ★ — критический шаг (наиболее частая точка сбоя) Вся процедура выполняется в трансе с пальцевым сигналингом через бессознательные микродвижения

Шаг 1: Определение поведения

Нужно чётко, конкретно, измеримо определить, что за «Х» мы меняем. Не «хочу стать лучше». А «хочу перестать заедать стресс сладким каждый вечер».

Вопросы:

«Что именно меняем?»

«Как проявляется? В каких ситуациях?»

«Как часто? Как давно? С чем связано?»

Поведение — конкретный повторяющийся паттерн. Неверно: «отношения не складываются». Верно: «я выбираю партнёров, которые меня обесценивают, и это повторяется в четвёртый раз за пять лет».

Шаг 2: Контакт с частью

Вводим клиента в транс (или используем то, что уже есть) и обращаемся к части, отвечающей за поведение.

Примерная формулировка: «Я хочу поговорить с той частью [имя], которая отвечает за [поведение]. Обращаюсь с уважением и благодарностью за работу, которую она делает. Часть, если ты здесь и готова общаться — дай сигнал.»

Проверка контакта: контрольные вопросы через пальцевый сигналинг:

«Эта часть готова со мной общаться?»

«Эта часть понимает, что я здесь чтобы помочь?»

«Да» на оба — контакт есть. «Нет» или сигнал нечёткий — возвращаемся к раппорту, углубляем транс, пробуем снова.

Важно: не убеждайте часть. Не хочет общаться — значит не готова. Уважайте.

Шаг 3: Выявление позитивного намерения

Самый важный шаг. Спрашиваете часть: «Что хорошего ты хочешь для меня сделать таким поведением?» и через сигналы «да/нет» находите истинное намерение.

Позитивные намерения которые чаще всего проявляются (из моей практики):

«Ты пытаешься меня защитить?»

«Ты пытаешься дать мне передышку?»

«Твоя задача — снизить напряжение?»

«Ты пытаешься уберечь меня от неудачи?»

«Ты пытаешься привлечь внимание?»

Каждый вопрос — пауза. Калибровка сигнала. Часть сама подскажет правильный ответ. Нашли намерение — поблагодарите часть. Она ваш союзник.

Если ни один вариант не откликается, поднимайтесь на уровень выше классическими вопросами: «Зачем тебе это нужно?», «Что тебе это даст?», «Если ты получишь это полностью — к чему будешь стремиться дальше?», «Что для тебя важнее этого?» Каждый следующий вопрос ведёт к более общей потребности — пока часть не даст однозначное «да».

Шаг 4: Три новых способа

Обращаемся к творческой части личности. Просим часть предложить 3 новых варианта достичь того же намерения.

Пример: «Часть, ты отлично справлялась с задачей [намерение]. Спасибо. Сейчас, Я хочу обратиться к творческой части личности. Теперь, когда у нас больше ресурсов и возможностей, — не могла бы ты предложить 3 новых способа делать то же самое, но экологичнее?»

Правило: альтернативы предлагает ЧАСТЬ, не терапевт. Ваша задача — создать пространство для поиска. Не подсказывайте, не направляйте. Ждите сигнала. Подсказка: не называйте “часть личности” частью. Для удобства общения придумайте им названия.

Почему может не сработать: у некоторых беда с творчеством. Спросите: «Какой ресурс нужен, чтобы придумать 3 варианта?» Или обратитесь к творческой части личности — она есть у каждого.

Когда 3 варианта получены — попросите часть выбрать лучший.

Шаг 5: Экологическая проверка

Спрашиваем: «Другие части согласны принять и попробовать новые варианты поведения?»

Этот шаг новички пропускают чаще всего. Допустим, часть, отвечавшая за курение, согласилась на дыхательную гимнастику. Но есть другая часть, которая использует перекуры для социализации. Не спросите её — через две недели клиент сорвётся, и вы будете гадать, почему.

Формулировка: «Есть ли часть [имя], которая возражает против того, чтобы [новое] заменило [старое]? Если да — дай сигнал.»

Проверка не прошла? Не паникуйте. Вы всё делаете правильно. Вернитесь на шаги 2-3, найдите контакт с возражающей частью, спросите её намерение. Иногда проблема — клубок из множества ограничивающих убеждений, и это нормально.

Важно: никогда не убеждайте клиента, что «всё хорошо», и не пропускайте проверку. Устал клиент — мягко выведите из транса, скажите, что сделали первый шаг. Отдохнёт — продолжите.

Шаг 6: Проверка и запуск

Часть берёт на себя ответственность за новое поведение в нужных контекстах.

Формулировка: «Часть, ты готова отвечать за выполнение [новое]?»

Часть ответила «нет»? Не настаивайте на пожизненном обязательстве — предложите смягчённый вариант: «Готова ли часть попробовать новое поведение в течение месяца (недели, трёх месяцев), а после — оценить результат?» В моей практике короткий обратимый шаг снижает сопротивление — часть соглашается почти всегда.

Сигнал «да» — проверяем. Просим клиента представить ситуацию, где раньше включалось нежелательное поведение, и посмотреть, что происходит теперь.

Калибровка по лёгкости:

Легко представить новое поведение? «Да» — хорошо.

Образ яркий, реалистичный? «Да» — отлично.

Дискомфорт или сопротивление? Вернуться к шагу 5.

Чек-лист:

Клиент легко представляет ситуацию, где раньше было «Х»

Клиент легко представляет ситуацию, где раньше было «Х» В представлении новое поведение возникает само

В представлении новое поведение возникает само Нет телесного напряжения

Нет телесного напряжения Все части подтвердили

Все части подтвердили Клиент чувствует: «это моё»

Всё прошло? Благодарите часть, завершайте процедуру. Выводите из транса мягко.

Почему может не сработать: часть может сказать «да» на ответственность из вежливости, а не из реальной готовности. Проверка через представление ситуации — лучший способ отличить истинное согласие от формального. Если в воображении клиент всё равно «срывается» — часть не готова.

Кейс из практики

Клиент: руководитель отдела продаж, назовём Михаилом. Запрос — перестать срываться на подчинённых на плановых совещаниях. Умом понимал: вредит и атмосфере, и результатам. Но на совещаниях «накрывало» — и он срывался, перебивал, критиковал.

Шаг 1: Определили поведение «Х» — «критиковать и повышать голос на совещаниях в ответ на невыполненные обещания сотрудников».

Шаг 2: Установили контакт с частью. Михаил вошёл в лёгкий транс — я работал через голосовую коммуникацию, так как это был онлайн-формат.

Шаг 3: Начали выяснять намерение. Оказалось намерение “Защититься от состояния беспомощности, потери контроля над ситуацией”, которую он ощущал в моменты недопонимания со стороны сотрудников.

Шаг 4: Часть предложила 3 альтернативы: 1) перед совещанием делать паузу и напоминать себе о цели; 2) задавать вопрос «Что нужно, чтобы исправить ситуацию?» вместо критики; 3) Пересаживать сотрудников на совещании.

Шаг 5: Исполняющая часть выбрала “задавать вопрос «Что нужно, чтобы исправить ситуацию?»” и добавила к этому нарочито спокойный голос. Экологическая проверка прошла — другие части не возражали.

Шаг 6: Запустили новое поведение. Михаил представил следующее совещание — по его словам, «почувствовал себя защищенным, когда говорил особенно спокойно и “низко”».

Результат: через месяц Михаил сообщил, что совещания стали проходить в 2 раза быстрее, сотрудники перестали бояться отчётов.

Важно: у другого клиента с тем же запросом может уйти несколько сессий или потребоваться другая техника.

Из практики: у предпринимателей чаще всего запрос на стиль переговоров. У руководителей — на стиль управления. У женщин — баланс семьи и карьеры. И отдельно — родители: перестать кричать на ребёнка, меньше раздражаться. С этим техника работает отлично.

Сложности и способы их решения.

Пять ситуаций, с которыми я сам сталкивался в работе. И что с ними делать.

Проблема 1: экологическая проверка не прошла

Нормальный этап. Что делать — разобрано в блоке «Шаг 5: Экологическая проверка» выше и в FAQ ниже.

Проблема 2: клиент не выходит из транса

Нормально. Транс — состояние приятное, расслабляющее. Особенно если человек до этого был в стрессе. Выходить не хочется. Худшее, что может случиться: человек уснёт и просто проспит сколько-то времени. Он выйдет. Переживать не о чем.

Проблема 3: не видите пальцевый сигналинг

Микродвижения в трансе бывают очень тонкими. Попросите другой сигнал: глубокий вдох, кивок, движение ногой. Выберите ту часть тела, которая свободна и подвижна.

Проблема 4: клиент пугается «частей личности»

Назовите это «паттернами» или «шаблонами поведения». Если всё равно не идёт — не настаивайте. Возьмите другую технику. Бывает.

Проблема 5: клиент собирается сесть за руль сразу после сессии

Предупредите ДО начала. После глубокого транса реакция замедлена, состояние расслабленное. Вождение опасно. Скажите об этом до сессии, не после.

После сессии: пост-терапевтический уход

После сессии важно мягко вывести клиента из транса и дать время на возвращение — торопить нельзя. Время у каждого разное. Не тормошите клиента, если он сам не просит — на уровне подсознания ещё идёт работа, дайте ей завершиться.

Убедитесь, что человеку комфортно

Предложите воду (после транса хочется пить, это нормально)

Дайте побыть в тишине, если нужно

За руль — ни в коем случае

Не грузите вопросами «как прошло»

Важно: состояние после транса может длиться от пары минут до часа.

Чем шестишаговый рефрейминг отличается от других техник НЛП

Техника Механизм Когда использовать Связь с 6-шаговым Шестишаговый рефрейминг Транс, части личности, сигналинг Глубинная замена паттернов — Фокусы языка 14 речевых паттернов, сознательная коммуникация Убеждения, переговоры, работа с возражениями Дополняет перед сессией для расшатывания убеждений Генератор нового поведения Моделирование, репетиция в воображении закрепление позитивных убеждений Используется ПОСЛЕ рефрейминга — для закрепления Взмах Субмодальности, быстрая смена образов Изменение реакции на триггер Легче, но менее глубокая проработка Коллапс якорей Наложение двух якорей Стирание реакции на триггер Можно сперва стереть триггер, вызывающие поведение Интеграция частей личности Переговоры между двумя частями, поиск общей ценности Внутренний конфликт: «то хочу, то не хочу» тоже части личности, но не одна проблемная часть, а две конфликтующие

После рефрейминга изменения закрепляют через генератор нового поведения — эта техника не заменяет рефрейминг, а дополняет его. Перед сессией расшатать убеждения помогают фокусы языка: они работают без транса, на уровне сознательной речи. А если проблема не в одной части с нежелательным поведением, а в конфликте двух частей, которые тянут в разные стороны («то работать, то отдыхать»), — это интеграция частей личности, другая техника.

FAQ

Что такое фрейм в психологии и НЛП?

Фрейм — рамка восприятия: контекст, через который человек трактует ситуацию и который определяет её смысл. Один и тот же факт — например, отказ клиента — в фрейме «я плохой продавец» снижает мотивацию, а в фрейме «клиенту сейчас не время» — нет. Термин пришёл из социологии (Ирвинг Гоффман, «Frame Analysis», 1974), а в нейролингвистическом программировании (НЛП) его переняли Ричард Бендлер и Джон Гриндер как рабочий инструмент терапии. Рефрейминг — техника смены фрейма без изменения фактов; шестишаговый рефрейминг делает то же самое на уровне бессознательного, через транс и части личности.

Как делать шестишаговый рефрейминг?

Техника выполняется в состоянии транса. Сначала установите пальцевый сигналинг — движение пальца правой руки «да», левой — «нет». Важно: сигнал должен быть микродвижением, похожим на подёргивание. Если палец двигается осознанно и амплитудно — клиент не в трансе. Затем обратитесь к «части», отвечающей за поведение, и спросите: «Что ты пытаешься сделать для меня?» — выявите позитивное намерение. Попросите часть предложить 3 новых способа. Проверьте экологию — все ли остальные части согласны. Если да — запустите. Если экология не прошла — вернитесь и проработайте возражающую часть.

В чём главное отличие шестишагового рефрейминга от фокусов языка?

Шестишаговый рефрейминг — терапевтическая процедура в трансе с прямым контактом с частями личности через телесные сигналы. По рабочей метафоре НЛП, это глубинная работа с бессознательным: клиент входит в транс, «общается» через пальцевый сигналинг с частью, отвечающей за поведение. Единой научной модели того, что происходит в трансе, пока не существует — это описание механизма от практика, а не установленный факт. Фокусы языка — 14 речевых паттернов Роберта Дилтса для вербального рефрейминга: вы меняете убеждение, переключая внимание на другой аспект ситуации. Фокусы языка не требуют транса и работают на уровне сознательной коммуникации. Первая техника — для терапии, вторая — для убеждения и переговоров.

Что делать, если экологическая проверка не прошла?

Это нормальная рабочая ситуация, а не ошибка. Если после того, как часть предложила новое поведение, другие части возражают — вернитесь на шаги 2–3, установите контакт с возражающей частью и спросите, в чём её намерение. Ни в коем случае не пытайтесь убедить клиента, что «всё хорошо», или пропустить экологическую проверку. Если клиент устал — мягко выведите из транса и объясните, что сделан первый шаг, нужно отдохнуть и продолжить в следующий раз. Глубина проблемы у каждого разная, иногда там множество смежных ограничивающих убеждений.

Можно ли делать шестишаговый рефрейминг без психологического образования?

Я не рекомендую. Техника работает с изменёнными состояниями сознания: подсознание клиента в трансе пластично и воспринимает информацию буквально — неправильно сказанные слова могут нанести вред. Кроме того, нужны навыки: эриксоновский гипноз, Милтон-модель, умение калибровать трансовые состояния. Если у вас нет базовой подготовки — осваивайте сначала раппорт, калибровку, якорение и фокусы языка. А к шестишаговому рефреймингу переходите только под супервизией практикующего НЛП-тренера.

Что говорит наука о трансе и рефрейминге

Транс и «разговор с бессознательным»

Обзор Knafo и Weinberger (2024, Brain Sciences) проанализировал историю и современные теории гипноза. Вывод простой: единой научной модели того, что происходит в трансе, не существует. Диссоциативные и психодинамические теории описывают бессознательное как «привратника», модулирующего доступ к информации. Но влиятельная социально-когнитивная модель Николаса Спаноса, которую разбирают те же авторы, вообще не считает гипноз особым состоянием сознания — по ней это добровольное, сфокусированное следование социально ожидаемой роли «загипнотизированного».

Формулировка «рефрейминг работает напрямую с бессознательным» опирается на одну из конкурирующих теорий, а не на общепринятый факт. Транс от этого не становится фикцией, а техника — бесполезной. Просто «прямой разговор с бессознательным» — рабочая метафора практика, и я обозначаю её именно так.

Смена интерпретации и мозг

fMRI-метаанализ Denny и коллег (2023, Social Cognitive and Affective Neuroscience, 32 исследования) показал: сознательная когнитивная переоценка ситуации задействует префронтальные зоны мозга и снижает активность миндалевидного тела — зоны, отвечающей за тревогу и страх. Идея шестишагового рефрейминга — что смена смысла поведения через позитивное намерение способна менять эмоциональную реакцию — созвучна этому механизму.

Но это исследования сознательной переоценки в рамках КПТ: без транса, без «частей личности», без пальцевого сигналинга.

Работает ли рефрейминг всегда — критический взгляд

Систематический обзор мобильных вмешательств с компонентом когнитивной переоценки (Morello et al., 2023, Frontiers in Digital Health, 30 РКИ) нашёл лишь малый-средний эффект на тревогу и депрессию (SMD = 0,34) и не нашёл значимого эффекта на самочувствие и общий психологический дистресс; в 27 из 30 исследований — высокий риск смещения, есть признаки публикационного смещения.

Ещё более отрезвляющий результат — проспективное исследование Dawel и коллег (2024, Cognitive Therapy and Research, репрезентативная выборка, n = 752/512): использование когнитивной переоценки не было связано со снижением депрессии и тревоги в общей выборке. Эффект проявлялся избирательно — сильнее у людей с высоким нейротизмом и стрессом, и в основном для повышения благополучия, а не для снятия симптомов.

Это подтверждает предупреждение из раздела о показаниях: рефрейминг — не первая ступень и не гарантирует результата всем и всегда.

Граница: все три работы выше — про когнитивную переоценку как конструкт из КПТ, а не про шестишаговый рефрейминг НЛП как отдельную процедуру.

Заключение

Шестишаговый рефрейминг — мощная техника. Используйте её когда хотите изменить поведение человека. Хорошо подходит для тех кто комфортно может расслабиться и слышит и понимает свое тело. Помните что в НЛП есть множество и других техник.

В моей книге «НЛП работает?!» я разбираю, какие научные модели могут стоять за этими механизмами — с оговоркой, что прямых нейровизуализационных исследований именно шестишагового рефрейминга пока нет. Если интересно — загляните. Ну а с каким своим паттерном вы бы хотели разобраться в первую очередь?

Проверь, что узнал

Почему пальцевый сигналинг считается надёжным, только если движение похоже на подёргивание? A) Это просто традиция НЛП

B) Осознанное амплитудное движение означает, что клиент контролирует сигнал, а значит — не в трансе

C) Подёргивание легче заметить терапевту

D) Это требование книги Бендлера Посмотреть ответ Правильный ответ: B. Если клиент двигает пальцем осознанно — он не в трансе, а «помогает» терапевту. Бессознательные сигналы проявляются как микродвижения. В чём главная ошибка при экологической проверке? A) Слишком долго ждать ответа от части

B) Пропустить этот шаг, если клиент согласен

C) Использовать пальцевый сигналинг вместо голосового ответа

D) Спрашивать только одну часть Посмотреть ответ Правильный ответ: B. Пропускать экологическую проверку — самая частая ошибка новичков. Даже если основная часть согласна, другие части могут возражать. Это приведёт к срыву через 1-2 недели. Клиент предприниматель хочет изменить стиль переговоров. Какая последовательность техник оптимальна? A) Сразу шестишаговый рефрейминг — он самый мощный

B) Сначала фокусы языка и якорение, если не помогло — рефрейминг, затем генератор нового поведения для закрепления

C) Только генератор нового поведения

D) Только фокусы языка Посмотреть ответ Правильный ответ: B. В моей практике я перехожу к шестишаговому рефреймингу, когда более лёгкие техники не дали результата. После рефрейминга — генератор нового поведения для закрепления нового навыка. Что делать, если клиент после сессии хочет сесть за руль? A) Это нормально — транс безопасен для вождения

B) Предупредить заранее, до начала сессии — после глубокого транса реакция замедлена

C) Просто попросить подождать 5 минут

D) Разрешить, если клиент чувствует себя хорошо Посмотреть ответ Правильный ответ: B. Предупреждать нужно до начала сессии. После транса состояние расслабленное, реакция замедлена — вождение опасно. Время выхода из транса у всех разное. Чем шестишаговый рефрейминг принципиально отличается от «бытового рефрейминга» (посмотреть на ситуацию с другой стороны)? A) Ничем — это одно и то же

B) Шестишаговый рефрейминг — транзовая процедура с чётким протоколом и телесными сигналами, а не сознательная смена точки зрения

C) Бытовой рефрейминг эффективнее

D) Шестишаговый рефрейминг использует только голосовые команды Посмотреть ответ Правильный ответ: B. Бытовой рефрейминг — сознательная смена перспективы. Шестишаговый — транзовая процедура с работой напрямую с бессознательным через сигналинг. Это принципиально разные уровни воздействия.

Дата публикации: 23 июля 2026

Последнее обновление: 4 августа 2026

Источники

Knafo, G., Weinberger, J. (2024). Exploring the Role of Conscious and Unconscious Processes in Hypnosis: A Theoretical Review. Brain Sciences, 14(4), 374. DOI Morello, K., Schäfer, S.K., Kunzler, A.M., Priesterroth, L.-S., Tüscher, O., Kubiak, T. (2023). Cognitive reappraisal in mHealth interventions to foster mental health in adults: a systematic review and meta-analysis. Frontiers in Digital Health, 5, 1253390. DOI Denny, B.T., Jungles, M.L., Goodson, P.N., Dicker, E.E., Chavez, J., Jones, J.S., Lopez, R.B. (2023). Unpacking reappraisal: a systematic review of fMRI studies of distancing and reinterpretation. Social Cognitive and Affective Neuroscience, 18(1), nsad050. DOI Dawel, A., Mewton, P., Gulliver, A., Farrer, L.M., Calear, A.L., Newman, E., Cherbuin, N. (2024). For Whom and What Does Cognitive Reappraisal Help? A Prospective Study. Cognitive Therapy and Research, 48, 687–703. DOI Бендлер, Р., Гриндер, Дж. (1982). Рефрейминг: НЛП и трансформация смыслов — первоисточник техники.

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Об авторе

Меня зовут Александр Коридзе. Я практикующий психолог, НЛП-тренер и автор книги «НЛП работает?!» (Издательские решения, 2021), которая вошла в ТОП-10 книг по НЛП в России. Использую интегративный подход — НЛП, КПТ, Эриксоновский гипноз. Провёл >2 314 часов индивидуальных консультаций и >700 обучающих тренингов, в т.ч. для компаний Epson, Veropharm, «Ренессанс-страхование». ТОП-50 лекторов России (2021), эксперт Psychologies, участник Non/fiction №26. Мои материалы и курсы — на koridze.ru.