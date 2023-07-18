Страх и психопатия. Самое цитируемое исследование.

Формирование страха у психопатов: Комплексное исследование.

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Введение

Психопатия,- расстройство личности, характеризующееся устойчивым антисоциальным поведением, нарушением эмпатии, а также смелыми, расторможенными и эгоистическими чертами, является предметом обширных исследований в области психологии. Одним из наиболее интригующих аспектов психопатии является реакция страха, вернее, ее отсутствие. В этой статье рассматривается концепция “Формирование страха у психопатов”, проливающая свет на уникальные способы переживания страха психопатами по сравнению со здоровыми людьми.

О формировании страха

Формирование страха - это поведенческая парадигма, в которой организмы учатся предсказывать неприятные события. Это форма обучения, при которой нейтральный стимул в паре с аверсивным стимулом вызывает реакцию страха. Например, если за звуком (нейтральным стимулом) последовательно следует неприятное событие (аверсивный стимул), то в конечном итоге один только звук вызовет реакцию страха.

Формирование страха у психопатов

У психопатов формирование страха является неполноценным. Это означает, что они не учатся ассоциировать нейтральные стимулы с неприятными событиями так же эффективно, как непсихопаты. Считается, что этот недостаток лежит в основе отсутствия страха и эмпатии, что, в свою очередь, способствует их антисоциальному поведению.

Исследование: Формирование страха у психопатов по сравнению со здоровыми контрольными группами

Исследование, проведенное на кафедре медицинской психологии Тюбингенского университета (Германия), изучало мозговые, периферические и субъективные корреляты обусловливания страха у криминальных психопатов и здоровых испытуемых. Основные показатели включали активацию мозга на основе функциональной магнитно-резонансной томографии (фМРТ), электрокожные реакции, эмоциональную валентность, возбуждение и оценки условного состояния.

Результаты: раскрытие дефицита страха

Результаты исследования были поразительными. Психопаты показали значительно сниженную реакцию страха по сравнению со здоровыми людьми. Это проявлялось в более низких реакциях кожной проводимости (SCRs), показателе физиологического возбуждения, во время предъявления условных стимулов. Данные фМРТ также показали, что у психопатов наблюдалась меньшая активация миндалины и передней поясной коры - областей мозга, связанных с формированием страха.

Выводы

Эти результаты дают значительный материал для нашего понимания психопатического поведения. Недостаточное формирование страха, наблюдаемое у психопатов, может объяснить отсутствие у них чувства опасности и сочувствия - черт, которые являются центральными в их расстройстве. Это также дает потенциальное объяснение тому, почему психопаты участвуют в рискованном, антисоциальном поведении - они не боятся негативных последствий своих действий.

Заключение

В заключение следует отметить, что исследование “Формирование страха у психопатов” дает ценное представление об уникальных реакциях страха у психопатов. Оно подчеркивает важность учета этих особенностей при разработке терапевтических вмешательств для лечения психопатии. Проводя исследования психопатии, мы сможем лучше справиться с этим расстройством и потенциально уменьшить его вредное воздействие на общество. Ссылка на исследование

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