Стратегия Уолта Диснея в НЛП: техника трёх ролей для цели

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Стратегия Уолта Диснея — это техника НЛП, в которой одну цель прорабатывают из трёх ролей: мечтателя, деятеля и критика, возвращаясь между ними в метапозицию

— это техника НЛП, в которой одну цель прорабатывают из трёх ролей: мечтателя, деятеля и критика, возвращаясь между ними в метапозицию Полный цикл — 9 шагов, от выбора цели до завершения на деятеле; работает лучше всего, если цель уже сформулирована по критериям ХСР

Систематизирована Робертом Дилтсом на основе наблюдений за творческим процессом Уолта Диснея, который физически разделял три роли по разным кабинетам

Цикл обязательно завершают на деятеле: если остановиться на мечтателе или критике, вместо плана останется идея или сомнение

Без метапозиции паттерны предыдущей роли — например, раздражение критика — переходят в следующую, и результат искажается

В этой статье разберу все девять шагов по порядку: позы, вопросы для входа в роль и то, как метапозиция не даёт ролям смешаться. Объясняю простым языком, с примерами на каждом шаге и в трёх разных контекстах — бизнес, отношения, воспитание детей. Отдельно покажу, где критик из помощника превращается в саботажника.

Рекомендации к чтению: пробегите бегло, а потом возвращайтесь и идите по шагам.

Содержание

Что такое стратегия Уолта Диснея в НЛП

Стратегия Уолта Диснея (она же техника Диснея, метод трёх ролей) — это техника нейролингвистического программирования, в которой вы смотрите на одну и ту же цель с трёх принципиально разных позиций: мечтателя, деятеля и критика. А между ними — возвращаетесь в метапозицию, чтобы сбросить настройки предыдущей роли.

Не путайте с тремя позициями восприятия: там три роли — своя, собеседника и наблюдателя — применяются к общению с другим человеком, здесь — к вашему собственному творческому процессу.

В нейролингвистическом программировании эту модель систематизировал Роберт Дилтс — один из первых разработчиков НЛП, который исследовал стратегии творческих людей. Он заметил, что Уолт Дисней использовал три физически разделённых пространства для разных этапов работы: одну комнату — для «безумных» идей, другую — для проработки деталей, третью — для критического анализа. По сути, Дилтс смоделировал то, что Дисней делал интуитивно, и превратил это в воспроизводимую технику.

Три роли идеально подходят для обдумывания цели: полёт фантазии (чтобы вообще родилась идея), план действий (чтобы перевести её в реальность) и здоровый скепсис (чтобы не разбиться о подводные камни).

Ключевая мысль простыми словами: это способ посмотреть на свою цель как бы в 3D-очках — каждый раз с нового ракурса. Мечтатель отвечает на вопрос «чего я хочу», деятель — «как я это сделаю», критик — «что может пойти не так». И все три ответа одинаково важны.

Почему мы застреваем в одной роли

Одна из причин, по которой эта техника хорошо работает, — мы привыкаем думать в одном направлении. Силу ли физиологии, или воспитания, или всего вместе — но большинство людей застревает в одной из трёх ролей.

Сам принцип «примерить роль» проверяли экспериментально. Чоу и Тверски (Chou & Tversky, 2020, Cognitive Science) в двух исследованиях (N = 105 и N = 148) сравнили две стратегии поиска идей: «блуждание мыслями» и мысленную примерку разных ролей — садовник, художник, механик. Ролевая группа дала больше идей и более оригинальные. Оговорюсь: там примеряли роли профессий и искали новые способы применения предметов, а не работали с личной целью по триаде «мечтатель–деятель–критик». Эксперимент подтверждает механизм, а не саму технику Диснея.

Три типа «зависания», которые я вижу постоянно:

Вечный критик — запрещает себе мечтать. Любая идея разбивается о «это нереально», «у тебя не получится», «рынок занят». Такой человек может быть весьма компетентным, но его компетентность работает против него — он видит только риски. Вечный мечтатель — строит грандиозные планы, но к действиям так и не переходит. У него сто идей, десяток «начатых проектов» и ноль завершённых. Знакомо? Вечный деятель — превращается в исполнителя без амбиций. Он пашет, делает, достигает — но всегда на одном и том же уровне. Потому что не позволяет себе помечтать о большем.

Аналогия: Представьте фирму, где отдел продаж работает на износ, маркетинг рисует красивые стратегии, а отдел рисков всех тормозит. По отдельности каждый отдел прав. Вместе — они дают результат. Если в фирме нет маркетинга (мечтателя) — она не видит новых горизонтов. Если нет продажников (деятеля) — планы остаются на презентациях. Если нет юриста или риск-менеджера (критика) — фирма разоряется на первом же проекте.

Кстати, если вы узнали себя в одном из типов — не спешите ставить себе диагноз. Это просто паттерн, который можно осознать и скорректировать. Стратегия Уолта Диснея для того и нужна — чтобы вытащить себя из привычной колеи и активировать «спящие» роли.

Подробнее о том, как менять перспективу — в разделе про шестишаговый рефрейминг. Стратегия Диснея и рефрейминг близки по духу: оба про смену угла зрения на ситуацию.

Три роли стратегии Уолта Диснея

Самое важное в этой технике — умение по-настоящему войти в каждую роль. Знать про них недостаточно. Формальное выполнение даст формальный результат. Поэтому давайте разберём каждую роль с физиологией и нюансами.

Мечтатель: разрешите себе большое

Мечтатель — это про масштаб. Без ограничений, без «но», без бюджета. В этой роли вы разрешаете себе хотеть по-крупному.

Физиология роли: смотрите вверх, приподнимите голову, расправьте плечи, сделайте глубокий вдох. Если захочется — поднимите руки вверх, в позу победителя. Звучит смешно, но работает: тело задаёт состояние.

Вопросы для входа в роль:

Чего я на самом деле хочу?

Что хорошего принесёт мне достижение цели?

Какие позитивные изменения произойдут в моей жизни и жизни близких?

Деятель: от идеи к плану

Деятель — это про действие. Если мечтатель отвечает на вопрос «что», то деятель — на вопрос «как». В этой роли вы строите конкретную дорожную карту.

Физиология роли: чуть наклонитесь вперёд, словно готовы к старту. Руки можно держать перед собой. Взгляд — вперёд, по линии горизонта. Поза вратаря перед пенальти — вы ждёте сигнала к действию.

Вопросы для входа в роль:

Какие конкретные шаги я могу сделать?

Какие ресурсы мне понадобятся?

Кто уже прошёл этот путь — чей опыт я могу изучить?

Что я сделаю завтра / через неделю / через месяц?

Критик: найти слабые места в плане

Критик — это роль, которая ищет слабые места в плане и указывает на то, что не учтено. Мечту он не трогает и слов «это плохая идея» не говорит. Здесь надо действовать аккуратно: стоит критику начать оценивать саму идею вместо плана — и роль из помощника превращается во вредителя.

Важно: если вы позволите критику нападать на мечту — техника принесёт вред. Роль критика может нанести ущерб, будьте осторожны: у него другая функция — разбирать план, не мечту.

Физиология роли: смотрите ниже линии горизонта. Примите позу мыслителя: рука поддерживает подбородок, взгляд вниз и чуть в сторону. Или «телефонную позу» — как будто оцениваете картину в галерее.

Честная оговорка про позу критика. Данные о том, что смена телесного состояния помогает мышлению, устойчивее всего выглядят для генерации идей, а не для их отбора. Мета-анализ Thabane и соавторов (2026, PLoS ONE; 23 исследования, 1036 участников) показал: ходьба даёт большой эффект на дивергентное мышление — генерацию идей (d = 0,93), но на конвергентное, то есть на анализ и выбор лучшего решения, статистически не влияет (d = 0,16, незначимо). Это не проверка позы критика и не тест стратегии Диснея. Но закономерность стоит держать в голове: тело легче включает воображение, чем строгий анализ.

Вопросы для входа в роль:

Что не учтено в плане деятеля?

Какие слабые места я вижу?

На что нужно обратить внимание?

Что может пойти не так — и как это предотвратить?

Изучите технику Рамка проблемы, рамка решения - это важнейший навык для критика. Помогает перейти от проблем к решениям.

Ключевая мысль простыми словами: Мечтатель даёт идею и энергию. Деятель превращает её в план. Критик страхует от дурацких ошибок. Каждая роль важна, ни одна не «главнее».

Метапозиция: зачем она нужна и как её применять

Метапозиция — это точка «над» ролями. Буквально «мета» означает «над». Это место, где вы не мечтатель, не деятель и не критик. Вы — просто наблюдатель, который выбирает, какую роль включить следующим шагом.

Зачем нужна метапозиция? Чтобы не тащить паттерны из предыдущей роли в следующую. Если вы помечтали, а потом сразу пошли в критика — велик шанс, что вы прихватите с собой раздражение от несбыточности мечты. И вместо конструктивного разбора получите обесценивание.

Как правильно выходить в метапозицию: сделайте шаг в сторону, физически «встряхнитесь». Буквально. Пошевелите плечами, сделайте шаг на месте, измените позу. Это сигнал мозгу: «предыдущая роль сдана, начинаем новую».

Идею, что взгляд «со стороны» меняет качество мышления, тоже проверяли — правда, в психологии ментальной симуляции. Тояма (Toyama, 2024, Psychology of Aesthetics, Creativity, and the Arts) в двух исследованиях (N = 207 и N = 456) обнаружила: когда участников просили смотреть на ситуацию со стороны, будто в кино, у них росли гибкость и оригинальность идей. В первом исследовании эффект подтвердился лишь частично, устойчивым он стал во втором. Метапозиция в НЛП — не то же самое, что инструкция «представьте сцену со стороны»: там измеряли креативность в тесте на предметы, здесь это шаг дистанцирования между тремя ролями. Но направление совпадает.

В классическом варианте метапозиция — центр треугольника, вершины которого соответствуют трём ролям. Пространственные якоря в НЛП — это буквально места на полу или стулья, которые назначаются каждой роли. Но при определённом уровне натренированности технику можно делать сидя, без пространственных якорей — просто мысленно переключаясь. Однако менять позу при смене ролей я рекомендую в любом случае.

Схема расположения ролей

Стратегия Уолта Диснея: три роли и метапозиция Треугольник ролей: Мечтатель («Чего я хочу?»), Критик («Что не учтено?»), Деятель («Как я это сделаю?»). В центре — метапозиция «Над ролями», из которой идут стрелки к каждой роли. Стратегия Уолта Диснея: схема расположения ролей Мечтатель «Чего я хочу?» Критик «Что не учтено?» Деятель «Как я это сделаю?» Метапозиция «Над ролями»

Стратегия Уолта Диснея: пошаговая инструкция

Полный цикл техники — 9 шагов, от выбора цели до завершения на деятеле. Для выполнения вам понадобится: цель, пространство (шаг назад, вперёд и вбок от того места, где вы стоите) и 15–20 минут.

Если вы новичок — обозначьте позиции на полу. Со временем сможете обходиться без них.

Шаг 1: Выберите цель. Встаньте в метапозицию (центр треугольника) и сформулируйте, с чем будете работать. Цель должна быть конкретной: не «хочу успеха», а «хочу запустить онлайн-курс по маркетингу до декабря».

Шаг 2: Встаньте в метапозицию. Да, я не оговорился. Техника начинается с метапозиции, а не сразу с мечтателя. Вы должны чётко зафиксировать: «сейчас я выбираю роль, а не по инерции захожу в привычную».

Шаг 3: Станьте мечтателем. Перейдите на позицию мечтателя. Примите позу: голова вверх, плечи расправлены. Позвольте себе помечтать без ограничений. Какой вы хотите идеальный онлайн курс? Что вы видите, слышите, чувствуете? Увеличьте масштаб.

Шаг 4: Вернитесь в метапозицию. Встряхнитесь. Сбросьте состояние мечтателя. Зафиксируйте: «я снова в мета».

Шаг 5: Станьте деятелем. Перейдите на позицию деятеля. Наклонитесь вперёд. Проживите-ощутите, как вы достигаете цели — от первого шага до результата. По кадрам, как фильм.

Шаг 6: Вернитесь в метапозицию. Встряхнитесь. Сбросьте деятеля.

Шаг 7: Станьте критиком. Перейдите на позицию критика. Опустите взгляд. Найдите слабые места: что не учтено, на что обратить внимание, где план деятеля хромает. Обозначьте слабые места, задайте вопросы в рамке решения.

Шаг 8: Скорректируйте (если нужно). Если критик нашёл проблемы — вернитесь к мечтателю или деятелю и скорректируйте. Если цель нереалистична («создать Apple за месяц»), не отказывайтесь от идеи — измените сроки и добавьте промежуточный этап.

Шаг 9: Завершите на деятеле. Если все роли довольны — последний раз пройдитесь через мечтателя и закончите в позиции деятеля. Это важно: вы должны выйти из техники с планом, а не с мечтой.

Важно: сколько кругов между ролями нужно сделать? Пока все три роли не будут довольны. Для одной цели может хватить одного цикла, для другой — трёх-четырёх.

Мини-упражнение «Смена роли за 60 секунд»

Попробуйте прямо сейчас с любой задачей, которая у вас есть:

Встаньте, посмотрите вверх — 20 секунд помечтайте об идеальном результате этой задачи Наклонитесь вперёд — 20 секунд представьте 2–3 конкретных шага к нему Скрестите руки, опустите взгляд — 20 секунд найдите одно слабое место в своём плане

Готово. Вы только что сделали полный цикл техники за минуту. Разница между этим упражнением и полной версией — в глубине и времени на каждую роль.

Схема процесса

9 шагов стратегии Уолта Диснея: последовательность ролей и метапозиций 9 шагов стратегии Уолта Диснея 1. Выбор цели 2. Метапозиция 3. Мечтатель 4. Метапозиция 5. Деятель 6. Метапозиция 7. Критик 8. Корректировка 9. Завершение на деятеле Цикл при необходимости Готово: цель проработана с трёх сторон Повторяйте шаги 3-8, пока все три роли не будут довольны результатом Всегда завершайте на деятеле — с планом, а не с мечтой

Чек-лист 9 шагов

Шаг 1: Цель сформулирована конкретно и измеримо

Шаг 1: Цель сформулирована конкретно и измеримо Шаг 2: Вы в метапозиции, готовы выбирать роль

Шаг 2: Вы в метапозиции, готовы выбирать роль Шаг 3: Мечтатель — масштаб, эмоции, картинки

Шаг 3: Мечтатель — масштаб, эмоции, картинки Шаг 4: Встряхнулись, сбросили состояние

Шаг 4: Встряхнулись, сбросили состояние Шаг 5: Деятель — шаги, ресурсы, план, даты

Шаг 5: Деятель — шаги, ресурсы, план, даты Шаг 6: Встряхнулись, сбросили состояние

Шаг 6: Встряхнулись, сбросили состояние Шаг 7: Критик — слабые места, неучтённые риски

Шаг 7: Критик — слабые места, неучтённые риски Шаг 8: Корректировка (если нужно)

Шаг 8: Корректировка (если нужно) Шаг 9: Завершили на деятеле с чётким планом

Пример: как я применял стратегию Уолта Диснея

Разберём на конкретной цели, которую я использовал в своей практике: «Хочу проводить личные консультации и тренинги, чтобы делать жизнь людей счастливее, и получать за это достойную оплату».

Начало: встал в метапозицию. Выбрал цель. Осознанно сформулировал её.

Роль мечтателя: встал на позицию, смотрю вверх, плечи расправлены. Представляю, как люди благодарят за то, что их жизнь изменилась к лучшему. Вижу полный зал на тренинге, радость и воодушевление на лицах. Представляю, как путешествую и провожу тренинги в разных городах и странах.

Метапозиция — встряхнулся.

Роль деятеля: наклоняюсь вперёд. Составляю список людей, которые уже достигли таких результатов. Анализирую их компетенции, раскладываю на шаги. Чувствую уверенность. Записываюсь на курсы, прохожу обучение.

Метапозиция — встряхнулся.

Роль критика: складываю руки на груди, опускаю взгляд. Анализирую: для 4 консультаций в неделю и желаемого дохода нужен личный бренд. Продвижение требует ресурсов. НЛП у некоторых ассоициируется с манипуляциями - вопрос репутации.

Метапозиция — встряхнулся.

Корректировка: возвращаюсь к деятелю. Добавляю шаги по развитию личного бренда и поиску команды. Возвращаюсь к критику — он доволен.

Завершение: иду к мечтателю — проверить, что корректировка не убила вдохновение. Завершаю на деятеле — с чётким планом и датами.

Где применять стратегию Уолта Диснея

Техника универсальна, но есть контексты, где она даёт максимальный эффект.

В бизнесе

Если вы начинаете бизнес, у вас, скорее всего, развита либо роль мечтателя, либо деятеля. Реже — обе сразу. Практически никогда — роль критика. Техника помогает найти слабые места будущего проекта. Если вы больше деятель — прокачать амбиции. Если больше мечтатель — подкрепить идею понятным планом.

Почему может не сработать: если в бизнесе жёсткий дедлайн и вы в стрессе — переключение между ролями будет даваться тяжело. Стресс сужает когнитивную гибкость. Лучше делать технику в спокойном состоянии, отдельно от операционки. Ещё случай мимо: проблема уже хорошо изучена, и нужен не поиск идей, а анализ данных — здесь сильнее сработают методы системного анализа. Ещё одна причина: если цель не сформулирована как ХСР (хорошо сформулированный результат), техника будет «буксовать» на старте — мечтатель будет расплывчатым, деятель — без ориентиров. В таких случаях я рекомендую сначала пройти ХСР, а потом браться за Диснея.

В отношениях

С помощью этой техники можно проработать поиск партнёра. Вы определите, где у вас перекос. Может, вы слишком мечтательны и ждёте принца на белом коне? Может, развит критик — и каждый кандидат разбивается в пух и прах? А может, вы действовали без цели вообще — просто плыли по течению?

Техника помогает привести три роли в гармонию: мечтателю — позволить себе партнёра, который вам действительно подходит; деятелю — выбрать стратегию знакомств; критику — проработать уязвимые точки, а не обесценивать себя или другого.

В воспитании детей

Дети обожают учиться через игру. Предложите ребёнку «игру в смену ролей», когда он стоит перед выбором или просто в качестве обучения. Посмотреть на ситуацию с разных сторон — это очень полезно делать в детстве, когда только формируются паттерны мышления. Такой навык значительно облегчит ребёнку взросление, предотвратив застревание в одной из ролей.

Какие ошибки чаще всего допускают при выполнении техники

Формальное выполнение. Человек называет себя мечтателем, но продолжает анализировать бюджет. Или входит в роль критика, но на самом деле просто раздражён. Техника работает только если вы ассоциируетесь в роль по-настоящему — меняете позу, тон голоса, направление взгляда.

Застревание в критике. Самая опасная ошибка. Если вы позволите критику атаковать мечту — получите разрушенную мотивацию вместо списка слабых мест. Техника может нанести ущерб, будьте осторожны. Критик анализирует действия, не мечту. Есть чёткая граница, когда пора остановиться: если после двух попыток войти в роль критика вы скатываетесь в самообвинение и настроение становится хуже, а не яснее, — прекратите технику и обсудите это с психологом, а не заходите на третий круг.

Неспособность войти в роль. Бывает, что человек не может ассоциироваться в определённую роль. Тогда заходите через тело или через речь: займите позу этой роли (а если описанная не отзывается — ту, которая ассоциируется с ролью лично у вас) либо проговорите вслух её слова. Как говорит мечтатель? А как — критик? Тем, кому ближе логика, помогает сначала разложить мышление роли по шагам, а ощущения подтянуть следом.

Отсутствие метапозиции. Попытка прыгать из роли в роль без «встряхивания» приводит к тому, что вы не получаете чистого взгляда. Паттерны предыдущей роли перетекают в следующую.

Неравное время ролям в команде. Есть риск уделять больше время привычной и “приятной” роли. Это неверно. Держите тайминг жёстко: мечтателю и критику поровну.

Почему может не сработать (антипример): «Я помечтал о новом проекте, потом в этой же позе и с тем же настроением начал прикидывать шаги, а потом сам себя обругал, что это всё нереально. Техника не работает». Да потому что вы не сменили физиологию! Вы не вышли в метапозицию, не встряхнулись, не дали мозгу сигнал «началась новая роль».

Связь с другими техниками НЛП

Техника Что общего В чём разница Стратегия Диснея Объёмный взгляд на цель Смена ролей с физиологией и метапозицией Рефрейминг Смена перспективы Меняется не роль, а контекст/содержание ситуации ХСР Работа с целью Формулировка критериев цели, а не объёмный анализ SCORE Структура решения От симптомов к эффектам 3 позиции восприятия Смена ролей, три точки зрения Вы мысли за себя, другого и систему. А в “Диснее” - это все ваши личные роли.

Кроме того, техника пересекается с:

Фокусами языка — если критик «завис» в обесценивании, фокусы помогают перенаправить его внимание

— если критик «завис» в обесценивании, фокусы помогают перенаправить его внимание Декартовыми координатами — близкая логика: посмотреть на ситуацию системно, через четыре квадрата

— близкая логика: посмотреть на ситуацию системно, через четыре квадрата Пресуппозициями НЛП — базовые установки вроде «нет неудачи, есть обратная связь», без которых роль критика легко скатывается в самокритику

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Что такое стратегия Уолта Диснея в НЛП простыми словами? Стратегия Уолта Диснея в нейролингвистическом программировании — это техника, в которой вы смотрите на свою цель из трёх ролей: мечтателя (генерация идей), деятеля (планирование шагов) и критика (поиск слабых мест). Между ролями вы возвращаетесь в метапозицию — «точку сброса». По моему опыту, эта техника даёт не столько правильный ответ, сколько объёмную картину, в которой ответ виден сам собой.

Какие три роли используются и чем они отличаются? Мечтатель смотрит вверх, спрашивает «чего я хочу?» и не ограничивает себя ресурсами. Деятель наклоняется вперёд, спрашивает «как я это сделаю?» и строит дорожную карту. Критик опускает взгляд, ищет «что не учтено?» — но не нападает на мечту, а анализирует план. Каждая роль важна, ни одна не главнее.

Чем стратегия Уолта Диснея отличается от техники «три позиции восприятия»? Обе про смену ролей, но задачи у них разные. Три позиции восприятия — это работа с коммуникацией: своя точка зрения, точка зрения собеседника и позиция наблюдателя со стороны. Стратегия Диснея — работа с целью: мечтатель, деятель и критик рассматривают под тремя углами одну и ту же вашу идею, а не чужую позицию. Подробнее о позициях в общении — в статье о трёх позициях восприятия.

Кому не подходит стратегия Уолта Диснея? Острый стресс и жёсткие дедлайны технике не по зубам: стресс сужает когнитивную гибкость, и переключение между ролями даётся тяжело. Она также буксует без сформулированной цели — если цель размыта и не оформлена как ХСР, мечтатель остаётся расплывчатым, а деятель без ориентиров. Отдельно: при выраженной самокритике, тревожном расстройстве или подавленном состоянии роль критика может ударить по самооценке — в таком состоянии технику лучше проходить с психологом, а не самостоятельно.

Что такое метапозиция и зачем она нужна? Метапозиция — точка «над» тремя ролями, где вы находитесь в роли наблюдателя. Она нужна, чтобы сбросить состояние предыдущей роли перед входом в следующую. Без метапозиции паттерны мышления из одной роли перетекают в другую, и техника теряет смысл. Физически — это «встряхивание» и смена позы.

Можно ли выполнять технику сидя, без пространственных якорей? Да. При определённом уровне натренированности технику можно делать сидя, мысленно переключаясь между ролями. Это моё авторское дополнение к классической методике. Однако менять позу при смене ролей я рекомендую в любом случае — это даёт мозгу физиологический сигнал «началась новая роль».

Проверь, что узнал

Какую роль в стратегии Диснея нельзя выпускать из виду, потому что она может нанести ущерб, если используется неправильно? A) Мечтатель — слишком отрывается от реальности

B) Деятель — действует без плана

C) Критик — если атакует мечту вместо анализа плана

D) Метапозиция — если в ней застрять Посмотреть ответ Правильный ответ: C. В моих материалах прямо указано: «Роль критика может нанести ущерб, будьте осторожны». Критик должен искать слабые места в плане, а не разрушать саму идею. Сколько шагов в полной версии техники и на каком шаге нужно обязательно завершить? A) 6 шагов, завершить на критике

B) 9 шагов, завершить на деятеле

C) 9 шагов, завершить на мечтателе

D) 7 шагов, завершить на метапозиции Посмотреть ответ Правильный ответ: B. Полная техника включает 9 шагов с обязательным завершением на деятеле, чтобы выйти с планом, а не с мечтой. Что из перечисленного НЕ является функцией метапозиции? A) Сброс паттернов предыдущей роли

B) Выбор следующей роли

C) Генерация идей для цели

D) Физическое «встряхивание» между ролями Посмотреть ответ Правильный ответ: C. Генерация идей — функция мечтателя. Метапозиция — точка «над» ролями для сброса и выбора следующей роли. Какую позу рекомендуется принять для входа в роль критика? A) Смотреть вверх, расправив плечи

B) Наклониться вперёд, руки перед собой

C) Опустить взгляд ниже линии горизонта, поза мыслителя

D) Встать прямо, руки по швам Посмотреть ответ Правильный ответ: C. Критик смотрит ниже линии горизонта, принимает позу мыслителя (рука подпирает подбородок) или «телефонную позу». Это физиологический сигнал для мозга: «включаем анализ». В каких трёх контекстах в статье разобрано применение стратегии Диснея? A) Бизнес, спорт, учёба

B) Бизнес, отношения, воспитание детей

C) Карьера, здоровье, финансы

D) Творчество, продажи, управление Посмотреть ответ Правильный ответ: B. В статье разобраны три контекста: бизнес (поиск слабых мест и баланс ролей), отношения (гармонизация трёх ролей при поиске партнёра) и воспитание детей (игровая форма смены перспектив).

Заключение

За стратегией Уолта Диснея стоит глубокая идея: мы привыкаем мыслить в одном направлении, а техника даёт нам ключ от других комнат нашего собственного мышления.

А теперь вопрос к вам: какая из трёх ролей у вас «залипает» чаще всего? Определите это прямо сейчас — и сделайте хотя бы один шаг из противоположной роли. Если вы вечный критик — позвольте себе помечтать 5 минут без ограничений. Если вечный мечтатель — запишите три конкретных действия на завтра. Если вечный деятель — остановитесь и спросите себя: «А чего я на самом деле хочу?»

Об авторе

Александр Коридзе — практик и исследователь нейролингвистического программирования, автор книги «НЛП работает». Специализируется на системном подходе к НЛП-техникам, их нейрофизиологическом обосновании и практическом применении в бизнесе, отношениях и саморазвитии.

Источники

Книги:

Дилтс Р. «Стратегии творчества: моделирование креативности Уолта Диснея» — оригинальная модель, на основе которой построена техника Коридзе А. «НЛП работает» — подробный разбор техники с примерами из практики (глава 8, раздел 8.2) Bandler R., Grinder J. «Структура магии» (том 1–2) — методология НЛП-моделирования, на которой построен инструментарий техники: работа с физиологией состояний и субмодальностями

Исследования:

Chou, Y.-Y. J., & Tversky, B. (2020). Changing Perspective: Building Creative Mindsets. Cognitive Science, 44(4), e12820. doi.org/10.1111/cogs.12820 Toyama, M. (2024). Beyond the Here and Now: Leveraging Distal Mental Simulation for Creative Breakthroughs. Psychology of Aesthetics, Creativity, and the Arts, 20(3), 755–764. doi.org/10.1037/aca0000728 Thabane, A., Arora, V., Boilard, J., Sutoski, A., Parpia, S., Calic, G., Busse, J. W., McKechnie, T., Staibano, P., Phillips, M., Reiter-Palmon, R., & Bhandari, M. (2026). The impact of walking on creative thinking: A systematic review and meta-analysis. PLoS ONE, 21(5), e0347878. doi.org/10.1371/journal.pone.0347878

Дисклеймер: Материал носит информационный характер и не заменяет консультацию сертифицированного специалиста. При наличии острых психических состояний, суицидальных мыслей или тяжёлых расстройств обратитесь к врачу или в службу психологической помощи.