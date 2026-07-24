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Стратегия Уолта Диснея в НЛП: техника трёх ролей для цели
Кратко о главном
- Стратегия Уолта Диснея — это техника НЛП, в которой одну цель прорабатывают из трёх ролей: мечтателя, деятеля и критика, возвращаясь между ними в метапозицию
- Полный цикл — 9 шагов, от выбора цели до завершения на деятеле; работает лучше всего, если цель уже сформулирована по критериям ХСР
- Систематизирована Робертом Дилтсом на основе наблюдений за творческим процессом Уолта Диснея, который физически разделял три роли по разным кабинетам
- Цикл обязательно завершают на деятеле: если остановиться на мечтателе или критике, вместо плана останется идея или сомнение
- Без метапозиции паттерны предыдущей роли — например, раздражение критика — переходят в следующую, и результат искажается
В этой статье разберу все девять шагов по порядку: позы, вопросы для входа в роль и то, как метапозиция не даёт ролям смешаться. Объясняю простым языком, с примерами на каждом шаге и в трёх разных контекстах — бизнес, отношения, воспитание детей. Отдельно покажу, где критик из помощника превращается в саботажника.
Рекомендации к чтению: пробегите бегло, а потом возвращайтесь и идите по шагам.
Содержание
- Что такое стратегия Уолта Диснея в НЛП
- Почему мы застреваем в одной роли
- Три роли стратегии Уолта Диснея
- Метапозиция: зачем она нужна и как её применять
- Стратегия Уолта Диснея: пошаговая инструкция
- Пример: как я применял стратегию Уолта Диснея
- Где применять стратегию Уолта Диснея
- Какие ошибки чаще всего допускают при выполнении техники
- Связь с другими техниками НЛП
- Часто задаваемые вопросы (FAQ)
- Проверь, что узнал
- Заключение
Что такое стратегия Уолта Диснея в НЛП
Стратегия Уолта Диснея (она же техника Диснея, метод трёх ролей) — это техника нейролингвистического программирования, в которой вы смотрите на одну и ту же цель с трёх принципиально разных позиций: мечтателя, деятеля и критика. А между ними — возвращаетесь в метапозицию, чтобы сбросить настройки предыдущей роли.
Не путайте с тремя позициями восприятия: там три роли — своя, собеседника и наблюдателя — применяются к общению с другим человеком, здесь — к вашему собственному творческому процессу.
В нейролингвистическом программировании эту модель систематизировал Роберт Дилтс — один из первых разработчиков НЛП, который исследовал стратегии творческих людей. Он заметил, что Уолт Дисней использовал три физически разделённых пространства для разных этапов работы: одну комнату — для «безумных» идей, другую — для проработки деталей, третью — для критического анализа. По сути, Дилтс смоделировал то, что Дисней делал интуитивно, и превратил это в воспроизводимую технику.
Три роли идеально подходят для обдумывания цели: полёт фантазии (чтобы вообще родилась идея), план действий (чтобы перевести её в реальность) и здоровый скепсис (чтобы не разбиться о подводные камни).
Ключевая мысль простыми словами: это способ посмотреть на свою цель как бы в 3D-очках — каждый раз с нового ракурса. Мечтатель отвечает на вопрос «чего я хочу», деятель — «как я это сделаю», критик — «что может пойти не так». И все три ответа одинаково важны.
Почему мы застреваем в одной роли
Одна из причин, по которой эта техника хорошо работает, — мы привыкаем думать в одном направлении. Силу ли физиологии, или воспитания, или всего вместе — но большинство людей застревает в одной из трёх ролей.
Сам принцип «примерить роль» проверяли экспериментально. Чоу и Тверски (Chou & Tversky, 2020, Cognitive Science) в двух исследованиях (N = 105 и N = 148) сравнили две стратегии поиска идей: «блуждание мыслями» и мысленную примерку разных ролей — садовник, художник, механик. Ролевая группа дала больше идей и более оригинальные. Оговорюсь: там примеряли роли профессий и искали новые способы применения предметов, а не работали с личной целью по триаде «мечтатель–деятель–критик». Эксперимент подтверждает механизм, а не саму технику Диснея.
Три типа «зависания», которые я вижу постоянно:
- Вечный критик — запрещает себе мечтать. Любая идея разбивается о «это нереально», «у тебя не получится», «рынок занят». Такой человек может быть весьма компетентным, но его компетентность работает против него — он видит только риски.
- Вечный мечтатель — строит грандиозные планы, но к действиям так и не переходит. У него сто идей, десяток «начатых проектов» и ноль завершённых. Знакомо?
- Вечный деятель — превращается в исполнителя без амбиций. Он пашет, делает, достигает — но всегда на одном и том же уровне. Потому что не позволяет себе помечтать о большем.
Аналогия: Представьте фирму, где отдел продаж работает на износ, маркетинг рисует красивые стратегии, а отдел рисков всех тормозит. По отдельности каждый отдел прав. Вместе — они дают результат. Если в фирме нет маркетинга (мечтателя) — она не видит новых горизонтов. Если нет продажников (деятеля) — планы остаются на презентациях. Если нет юриста или риск-менеджера (критика) — фирма разоряется на первом же проекте.
Кстати, если вы узнали себя в одном из типов — не спешите ставить себе диагноз. Это просто паттерн, который можно осознать и скорректировать. Стратегия Уолта Диснея для того и нужна — чтобы вытащить себя из привычной колеи и активировать «спящие» роли.
Подробнее о том, как менять перспективу — в разделе про шестишаговый рефрейминг. Стратегия Диснея и рефрейминг близки по духу: оба про смену угла зрения на ситуацию.
Три роли стратегии Уолта Диснея
Самое важное в этой технике — умение по-настоящему войти в каждую роль. Знать про них недостаточно. Формальное выполнение даст формальный результат. Поэтому давайте разберём каждую роль с физиологией и нюансами.
Мечтатель: разрешите себе большое
Мечтатель — это про масштаб. Без ограничений, без «но», без бюджета. В этой роли вы разрешаете себе хотеть по-крупному.
Физиология роли: смотрите вверх, приподнимите голову, расправьте плечи, сделайте глубокий вдох. Если захочется — поднимите руки вверх, в позу победителя. Звучит смешно, но работает: тело задаёт состояние.
Вопросы для входа в роль:
- Чего я на самом деле хочу?
- Что хорошего принесёт мне достижение цели?
- Какие позитивные изменения произойдут в моей жизни и жизни близких?
Деятель: от идеи к плану
Деятель — это про действие. Если мечтатель отвечает на вопрос «что», то деятель — на вопрос «как». В этой роли вы строите конкретную дорожную карту.
Физиология роли: чуть наклонитесь вперёд, словно готовы к старту. Руки можно держать перед собой. Взгляд — вперёд, по линии горизонта. Поза вратаря перед пенальти — вы ждёте сигнала к действию.
Вопросы для входа в роль:
- Какие конкретные шаги я могу сделать?
- Какие ресурсы мне понадобятся?
- Кто уже прошёл этот путь — чей опыт я могу изучить?
- Что я сделаю завтра / через неделю / через месяц?
Критик: найти слабые места в плане
Критик — это роль, которая ищет слабые места в плане и указывает на то, что не учтено. Мечту он не трогает и слов «это плохая идея» не говорит. Здесь надо действовать аккуратно: стоит критику начать оценивать саму идею вместо плана — и роль из помощника превращается во вредителя.
Важно: если вы позволите критику нападать на мечту — техника принесёт вред. Роль критика может нанести ущерб, будьте осторожны: у него другая функция — разбирать план, не мечту.
Физиология роли: смотрите ниже линии горизонта. Примите позу мыслителя: рука поддерживает подбородок, взгляд вниз и чуть в сторону. Или «телефонную позу» — как будто оцениваете картину в галерее.
Честная оговорка про позу критика. Данные о том, что смена телесного состояния помогает мышлению, устойчивее всего выглядят для генерации идей, а не для их отбора. Мета-анализ Thabane и соавторов (2026, PLoS ONE; 23 исследования, 1036 участников) показал: ходьба даёт большой эффект на дивергентное мышление — генерацию идей (d = 0,93), но на конвергентное, то есть на анализ и выбор лучшего решения, статистически не влияет (d = 0,16, незначимо). Это не проверка позы критика и не тест стратегии Диснея. Но закономерность стоит держать в голове: тело легче включает воображение, чем строгий анализ.
Вопросы для входа в роль:
- Что не учтено в плане деятеля?
- Какие слабые места я вижу?
- На что нужно обратить внимание?
- Что может пойти не так — и как это предотвратить?
Изучите технику Рамка проблемы, рамка решения - это важнейший навык для критика. Помогает перейти от проблем к решениям.
Ключевая мысль простыми словами: Мечтатель даёт идею и энергию. Деятель превращает её в план. Критик страхует от дурацких ошибок. Каждая роль важна, ни одна не «главнее».
Метапозиция: зачем она нужна и как её применять
Метапозиция — это точка «над» ролями. Буквально «мета» означает «над». Это место, где вы не мечтатель, не деятель и не критик. Вы — просто наблюдатель, который выбирает, какую роль включить следующим шагом.
Зачем нужна метапозиция? Чтобы не тащить паттерны из предыдущей роли в следующую. Если вы помечтали, а потом сразу пошли в критика — велик шанс, что вы прихватите с собой раздражение от несбыточности мечты. И вместо конструктивного разбора получите обесценивание.
Как правильно выходить в метапозицию: сделайте шаг в сторону, физически «встряхнитесь». Буквально. Пошевелите плечами, сделайте шаг на месте, измените позу. Это сигнал мозгу: «предыдущая роль сдана, начинаем новую».
Идею, что взгляд «со стороны» меняет качество мышления, тоже проверяли — правда, в психологии ментальной симуляции. Тояма (Toyama, 2024, Psychology of Aesthetics, Creativity, and the Arts) в двух исследованиях (N = 207 и N = 456) обнаружила: когда участников просили смотреть на ситуацию со стороны, будто в кино, у них росли гибкость и оригинальность идей. В первом исследовании эффект подтвердился лишь частично, устойчивым он стал во втором. Метапозиция в НЛП — не то же самое, что инструкция «представьте сцену со стороны»: там измеряли креативность в тесте на предметы, здесь это шаг дистанцирования между тремя ролями. Но направление совпадает.
В классическом варианте метапозиция — центр треугольника, вершины которого соответствуют трём ролям. Пространственные якоря в НЛП — это буквально места на полу или стулья, которые назначаются каждой роли. Но при определённом уровне натренированности технику можно делать сидя, без пространственных якорей — просто мысленно переключаясь. Однако менять позу при смене ролей я рекомендую в любом случае.
Схема расположения ролей
Стратегия Уолта Диснея: пошаговая инструкция
Полный цикл техники — 9 шагов, от выбора цели до завершения на деятеле. Для выполнения вам понадобится: цель, пространство (шаг назад, вперёд и вбок от того места, где вы стоите) и 15–20 минут.
Если вы новичок — обозначьте позиции на полу. Со временем сможете обходиться без них.
Шаг 1: Выберите цель. Встаньте в метапозицию (центр треугольника) и сформулируйте, с чем будете работать. Цель должна быть конкретной: не «хочу успеха», а «хочу запустить онлайн-курс по маркетингу до декабря».
Шаг 2: Встаньте в метапозицию. Да, я не оговорился. Техника начинается с метапозиции, а не сразу с мечтателя. Вы должны чётко зафиксировать: «сейчас я выбираю роль, а не по инерции захожу в привычную».
Шаг 3: Станьте мечтателем. Перейдите на позицию мечтателя. Примите позу: голова вверх, плечи расправлены. Позвольте себе помечтать без ограничений. Какой вы хотите идеальный онлайн курс? Что вы видите, слышите, чувствуете? Увеличьте масштаб.
Шаг 4: Вернитесь в метапозицию. Встряхнитесь. Сбросьте состояние мечтателя. Зафиксируйте: «я снова в мета».
Шаг 5: Станьте деятелем. Перейдите на позицию деятеля. Наклонитесь вперёд. Проживите-ощутите, как вы достигаете цели — от первого шага до результата. По кадрам, как фильм.
Шаг 6: Вернитесь в метапозицию. Встряхнитесь. Сбросьте деятеля.
Шаг 7: Станьте критиком. Перейдите на позицию критика. Опустите взгляд. Найдите слабые места: что не учтено, на что обратить внимание, где план деятеля хромает. Обозначьте слабые места, задайте вопросы в рамке решения.
Шаг 8: Скорректируйте (если нужно). Если критик нашёл проблемы — вернитесь к мечтателю или деятелю и скорректируйте. Если цель нереалистична («создать Apple за месяц»), не отказывайтесь от идеи — измените сроки и добавьте промежуточный этап.
Шаг 9: Завершите на деятеле. Если все роли довольны — последний раз пройдитесь через мечтателя и закончите в позиции деятеля. Это важно: вы должны выйти из техники с планом, а не с мечтой.
Важно: сколько кругов между ролями нужно сделать? Пока все три роли не будут довольны. Для одной цели может хватить одного цикла, для другой — трёх-четырёх.
Мини-упражнение «Смена роли за 60 секунд»
Попробуйте прямо сейчас с любой задачей, которая у вас есть:
- Встаньте, посмотрите вверх — 20 секунд помечтайте об идеальном результате этой задачи
- Наклонитесь вперёд — 20 секунд представьте 2–3 конкретных шага к нему
- Скрестите руки, опустите взгляд — 20 секунд найдите одно слабое место в своём плане
Готово. Вы только что сделали полный цикл техники за минуту. Разница между этим упражнением и полной версией — в глубине и времени на каждую роль.
Схема процесса
Чек-лист 9 шагов
- Шаг 1: Цель сформулирована конкретно и измеримо
- Шаг 2: Вы в метапозиции, готовы выбирать роль
- Шаг 3: Мечтатель — масштаб, эмоции, картинки
- Шаг 4: Встряхнулись, сбросили состояние
- Шаг 5: Деятель — шаги, ресурсы, план, даты
- Шаг 6: Встряхнулись, сбросили состояние
- Шаг 7: Критик — слабые места, неучтённые риски
- Шаг 8: Корректировка (если нужно)
- Шаг 9: Завершили на деятеле с чётким планом
Пример: как я применял стратегию Уолта Диснея
Разберём на конкретной цели, которую я использовал в своей практике: «Хочу проводить личные консультации и тренинги, чтобы делать жизнь людей счастливее, и получать за это достойную оплату».
Начало: встал в метапозицию. Выбрал цель. Осознанно сформулировал её.
Роль мечтателя: встал на позицию, смотрю вверх, плечи расправлены. Представляю, как люди благодарят за то, что их жизнь изменилась к лучшему. Вижу полный зал на тренинге, радость и воодушевление на лицах. Представляю, как путешествую и провожу тренинги в разных городах и странах.
Метапозиция — встряхнулся.
Роль деятеля: наклоняюсь вперёд. Составляю список людей, которые уже достигли таких результатов. Анализирую их компетенции, раскладываю на шаги. Чувствую уверенность. Записываюсь на курсы, прохожу обучение.
Метапозиция — встряхнулся.
Роль критика: складываю руки на груди, опускаю взгляд. Анализирую: для 4 консультаций в неделю и желаемого дохода нужен личный бренд. Продвижение требует ресурсов. НЛП у некоторых ассоициируется с манипуляциями - вопрос репутации.
Метапозиция — встряхнулся.
Корректировка: возвращаюсь к деятелю. Добавляю шаги по развитию личного бренда и поиску команды. Возвращаюсь к критику — он доволен.
Завершение: иду к мечтателю — проверить, что корректировка не убила вдохновение. Завершаю на деятеле — с чётким планом и датами.
Где применять стратегию Уолта Диснея
Техника универсальна, но есть контексты, где она даёт максимальный эффект.
В бизнесе
Если вы начинаете бизнес, у вас, скорее всего, развита либо роль мечтателя, либо деятеля. Реже — обе сразу. Практически никогда — роль критика. Техника помогает найти слабые места будущего проекта. Если вы больше деятель — прокачать амбиции. Если больше мечтатель — подкрепить идею понятным планом.
Почему может не сработать: если в бизнесе жёсткий дедлайн и вы в стрессе — переключение между ролями будет даваться тяжело. Стресс сужает когнитивную гибкость. Лучше делать технику в спокойном состоянии, отдельно от операционки. Ещё случай мимо: проблема уже хорошо изучена, и нужен не поиск идей, а анализ данных — здесь сильнее сработают методы системного анализа. Ещё одна причина: если цель не сформулирована как ХСР (хорошо сформулированный результат), техника будет «буксовать» на старте — мечтатель будет расплывчатым, деятель — без ориентиров. В таких случаях я рекомендую сначала пройти ХСР, а потом браться за Диснея.
В отношениях
С помощью этой техники можно проработать поиск партнёра. Вы определите, где у вас перекос. Может, вы слишком мечтательны и ждёте принца на белом коне? Может, развит критик — и каждый кандидат разбивается в пух и прах? А может, вы действовали без цели вообще — просто плыли по течению?
Техника помогает привести три роли в гармонию: мечтателю — позволить себе партнёра, который вам действительно подходит; деятелю — выбрать стратегию знакомств; критику — проработать уязвимые точки, а не обесценивать себя или другого.
В воспитании детей
Дети обожают учиться через игру. Предложите ребёнку «игру в смену ролей», когда он стоит перед выбором или просто в качестве обучения. Посмотреть на ситуацию с разных сторон — это очень полезно делать в детстве, когда только формируются паттерны мышления. Такой навык значительно облегчит ребёнку взросление, предотвратив застревание в одной из ролей.
Какие ошибки чаще всего допускают при выполнении техники
Формальное выполнение. Человек называет себя мечтателем, но продолжает анализировать бюджет. Или входит в роль критика, но на самом деле просто раздражён. Техника работает только если вы ассоциируетесь в роль по-настоящему — меняете позу, тон голоса, направление взгляда.
Застревание в критике. Самая опасная ошибка. Если вы позволите критику атаковать мечту — получите разрушенную мотивацию вместо списка слабых мест. Техника может нанести ущерб, будьте осторожны. Критик анализирует действия, не мечту. Есть чёткая граница, когда пора остановиться: если после двух попыток войти в роль критика вы скатываетесь в самообвинение и настроение становится хуже, а не яснее, — прекратите технику и обсудите это с психологом, а не заходите на третий круг.
Неспособность войти в роль. Бывает, что человек не может ассоциироваться в определённую роль. Тогда заходите через тело или через речь: займите позу этой роли (а если описанная не отзывается — ту, которая ассоциируется с ролью лично у вас) либо проговорите вслух её слова. Как говорит мечтатель? А как — критик? Тем, кому ближе логика, помогает сначала разложить мышление роли по шагам, а ощущения подтянуть следом.
Отсутствие метапозиции. Попытка прыгать из роли в роль без «встряхивания» приводит к тому, что вы не получаете чистого взгляда. Паттерны предыдущей роли перетекают в следующую.
Неравное время ролям в команде. Есть риск уделять больше время привычной и “приятной” роли. Это неверно. Держите тайминг жёстко: мечтателю и критику поровну.
Почему может не сработать (антипример): «Я помечтал о новом проекте, потом в этой же позе и с тем же настроением начал прикидывать шаги, а потом сам себя обругал, что это всё нереально. Техника не работает». Да потому что вы не сменили физиологию! Вы не вышли в метапозицию, не встряхнулись, не дали мозгу сигнал «началась новая роль».
Связь с другими техниками НЛП
|Техника
|Что общего
|В чём разница
|Стратегия Диснея
|Объёмный взгляд на цель
|Смена ролей с физиологией и метапозицией
|Рефрейминг
|Смена перспективы
|Меняется не роль, а контекст/содержание ситуации
|ХСР
|Работа с целью
|Формулировка критериев цели, а не объёмный анализ
|SCORE
|Структура решения
|От симптомов к эффектам
|3 позиции восприятия
|Смена ролей, три точки зрения
|Вы мысли за себя, другого и систему. А в “Диснее” - это все ваши личные роли.
Кроме того, техника пересекается с:
- Фокусами языка — если критик «завис» в обесценивании, фокусы помогают перенаправить его внимание
- Декартовыми координатами — близкая логика: посмотреть на ситуацию системно, через четыре квадрата
- Пресуппозициями НЛП — базовые установки вроде «нет неудачи, есть обратная связь», без которых роль критика легко скатывается в самокритику
Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Что такое стратегия Уолта Диснея в НЛП простыми словами? Стратегия Уолта Диснея в нейролингвистическом программировании — это техника, в которой вы смотрите на свою цель из трёх ролей: мечтателя (генерация идей), деятеля (планирование шагов) и критика (поиск слабых мест). Между ролями вы возвращаетесь в метапозицию — «точку сброса». По моему опыту, эта техника даёт не столько правильный ответ, сколько объёмную картину, в которой ответ виден сам собой.
Какие три роли используются и чем они отличаются? Мечтатель смотрит вверх, спрашивает «чего я хочу?» и не ограничивает себя ресурсами. Деятель наклоняется вперёд, спрашивает «как я это сделаю?» и строит дорожную карту. Критик опускает взгляд, ищет «что не учтено?» — но не нападает на мечту, а анализирует план. Каждая роль важна, ни одна не главнее.
Чем стратегия Уолта Диснея отличается от техники «три позиции восприятия»? Обе про смену ролей, но задачи у них разные. Три позиции восприятия — это работа с коммуникацией: своя точка зрения, точка зрения собеседника и позиция наблюдателя со стороны. Стратегия Диснея — работа с целью: мечтатель, деятель и критик рассматривают под тремя углами одну и ту же вашу идею, а не чужую позицию. Подробнее о позициях в общении — в статье о трёх позициях восприятия.
Кому не подходит стратегия Уолта Диснея? Острый стресс и жёсткие дедлайны технике не по зубам: стресс сужает когнитивную гибкость, и переключение между ролями даётся тяжело. Она также буксует без сформулированной цели — если цель размыта и не оформлена как ХСР, мечтатель остаётся расплывчатым, а деятель без ориентиров. Отдельно: при выраженной самокритике, тревожном расстройстве или подавленном состоянии роль критика может ударить по самооценке — в таком состоянии технику лучше проходить с психологом, а не самостоятельно.
Что такое метапозиция и зачем она нужна? Метапозиция — точка «над» тремя ролями, где вы находитесь в роли наблюдателя. Она нужна, чтобы сбросить состояние предыдущей роли перед входом в следующую. Без метапозиции паттерны мышления из одной роли перетекают в другую, и техника теряет смысл. Физически — это «встряхивание» и смена позы.
Можно ли выполнять технику сидя, без пространственных якорей? Да. При определённом уровне натренированности технику можно делать сидя, мысленно переключаясь между ролями. Это моё авторское дополнение к классической методике. Однако менять позу при смене ролей я рекомендую в любом случае — это даёт мозгу физиологический сигнал «началась новая роль».
Проверь, что узнал
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Какую роль в стратегии Диснея нельзя выпускать из виду, потому что она может нанести ущерб, если используется неправильно?
- A) Мечтатель — слишком отрывается от реальности
- B) Деятель — действует без плана
- C) Критик — если атакует мечту вместо анализа плана
- D) Метапозиция — если в ней застрять
Посмотреть ответПравильный ответ: C. В моих материалах прямо указано: «Роль критика может нанести ущерб, будьте осторожны». Критик должен искать слабые места в плане, а не разрушать саму идею.
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Сколько шагов в полной версии техники и на каком шаге нужно обязательно завершить?
- A) 6 шагов, завершить на критике
- B) 9 шагов, завершить на деятеле
- C) 9 шагов, завершить на мечтателе
- D) 7 шагов, завершить на метапозиции
Посмотреть ответПравильный ответ: B. Полная техника включает 9 шагов с обязательным завершением на деятеле, чтобы выйти с планом, а не с мечтой.
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Что из перечисленного НЕ является функцией метапозиции?
- A) Сброс паттернов предыдущей роли
- B) Выбор следующей роли
- C) Генерация идей для цели
- D) Физическое «встряхивание» между ролями
Посмотреть ответПравильный ответ: C. Генерация идей — функция мечтателя. Метапозиция — точка «над» ролями для сброса и выбора следующей роли.
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Какую позу рекомендуется принять для входа в роль критика?
- A) Смотреть вверх, расправив плечи
- B) Наклониться вперёд, руки перед собой
- C) Опустить взгляд ниже линии горизонта, поза мыслителя
- D) Встать прямо, руки по швам
Посмотреть ответПравильный ответ: C. Критик смотрит ниже линии горизонта, принимает позу мыслителя (рука подпирает подбородок) или «телефонную позу». Это физиологический сигнал для мозга: «включаем анализ».
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В каких трёх контекстах в статье разобрано применение стратегии Диснея?
- A) Бизнес, спорт, учёба
- B) Бизнес, отношения, воспитание детей
- C) Карьера, здоровье, финансы
- D) Творчество, продажи, управление
Посмотреть ответПравильный ответ: B. В статье разобраны три контекста: бизнес (поиск слабых мест и баланс ролей), отношения (гармонизация трёх ролей при поиске партнёра) и воспитание детей (игровая форма смены перспектив).
Заключение
За стратегией Уолта Диснея стоит глубокая идея: мы привыкаем мыслить в одном направлении, а техника даёт нам ключ от других комнат нашего собственного мышления.
А теперь вопрос к вам: какая из трёх ролей у вас «залипает» чаще всего? Определите это прямо сейчас — и сделайте хотя бы один шаг из противоположной роли. Если вы вечный критик — позвольте себе помечтать 5 минут без ограничений. Если вечный мечтатель — запишите три конкретных действия на завтра. Если вечный деятель — остановитесь и спросите себя: «А чего я на самом деле хочу?»
Об авторе
Александр Коридзе — практик и исследователь нейролингвистического программирования, автор книги «НЛП работает». Специализируется на системном подходе к НЛП-техникам, их нейрофизиологическом обосновании и практическом применении в бизнесе, отношениях и саморазвитии.
Источники
Книги:
- Дилтс Р. «Стратегии творчества: моделирование креативности Уолта Диснея» — оригинальная модель, на основе которой построена техника
- Коридзе А. «НЛП работает» — подробный разбор техники с примерами из практики (глава 8, раздел 8.2)
- Bandler R., Grinder J. «Структура магии» (том 1–2) — методология НЛП-моделирования, на которой построен инструментарий техники: работа с физиологией состояний и субмодальностями
Исследования:
- Chou, Y.-Y. J., & Tversky, B. (2020). Changing Perspective: Building Creative Mindsets. Cognitive Science, 44(4), e12820. doi.org/10.1111/cogs.12820
- Toyama, M. (2024). Beyond the Here and Now: Leveraging Distal Mental Simulation for Creative Breakthroughs. Psychology of Aesthetics, Creativity, and the Arts, 20(3), 755–764. doi.org/10.1037/aca0000728
- Thabane, A., Arora, V., Boilard, J., Sutoski, A., Parpia, S., Calic, G., Busse, J. W., McKechnie, T., Staibano, P., Phillips, M., Reiter-Palmon, R., & Bhandari, M. (2026). The impact of walking on creative thinking: A systematic review and meta-analysis. PLoS ONE, 21(5), e0347878. doi.org/10.1371/journal.pone.0347878
Дисклеймер: Материал носит информационный характер и не заменяет консультацию сертифицированного специалиста. При наличии острых психических состояний, суицидальных мыслей или тяжёлых расстройств обратитесь к врачу или в службу психологической помощи.
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