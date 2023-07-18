ТОП 10 книг по НЛП по версии Amazon + краткое описание

Краткое описание 10 лучших книг по НЛП по версии Амазон.

Для начала, я приведу список книг, а потом дам краткое описание к каждой.

Лягушки в принцы: Эта книга - классическое введение в НЛП и преобразующую силу языка. Это практическое руководство по личностным изменениям. Trance-Formations: Эта книга посвящена концепции контроля сознания и ее последствиям, предлагая уникальный взгляд на НЛП. Рефрейминг: Нейро-лингвистическое программирование и трансформация смысла: Эта книга исследует, как рефрейминг может изменить наше восприятие мира и наше место в нем. Структура магии, том I: Эта книга является основополагающей работой в НЛП, исследующей структуры человеческого общения и изменений The Structure of Magic, Vol. II: Второй том продолжает исследование структур человеческого общения и изменений. NLP: The Essential Guide to Neuro-Linguistic Programming: Это всеобъемлющее руководство по НЛП предоставляет инструменты для личного и профессионального развития и трансформации. Введение в НЛП: психологические навыки для понимания и влияния на людей: Эта книга представляет собой удобное для начинающих введение в НЛП, в котором основное внимание уделяется практическим навыкам понимания и влияния на людей The Ultimate Introduction to NLP: В этой книге дается полное введение в НЛП, предлагаются стратегии для построения успешной жизни. НЛП на работе: Эта книга применяет принципы НЛП на рабочем месте, демонстрируя, как они могут изменить ситуацию в профессиональной среде. НЛП: Новая технология достижений: Эта книга представляет НЛП как революционный подход к достижению успеха и личных достижений. “Из лягушек в принцы”

“Из лягушек в принцы” - это трансформирующее исследование мира нейро-лингвистического программирования (НЛП). Эта потрясающая книга предлагает системный подход к личностным изменениям, обучая читателей тому, как достичь конкретных результатов, изменяя свои реакции и поведение. Погрузитесь в структуру человеческого общения и узнайте, как моделировать стратегии необычайно талантливых людей. Освободитесь от ловушек ограничивающих шаблонов и шагните в мир, где перемены не только возможны, но и достижимы. Овладейте силой НЛП и создайте свой собственный путь к успеху с помощью книги “Из лягушек в принцы”.

“Trance-Formations”

“Trance-Formations” (ТРАНС-формации) - это интригующее путешествие в царство нейро-лингвистического программирования (НЛП) и гипноза. Эта книга бросает вызов общепринятому взгляду на управление сознанием, предлагая новый подход к пониманию гипнотических явлений. Книга “Trance-Formations”, авторами которой являются известные эксперты Ричард Бэндлер и Джон Гриндер, представляет собой всестороннее исследование эриксоновской гипнотерапии и ее применения. В ней представлены детальные схемы гипнотических техник и общения, вооружающие читателей инструментами для полной трансформации своего или чужого опыта. Будь вы новичком в НЛП или опытным практиком, “Trance-Formations” обещает увлекательное чтение и полезные, практические инструменты.

“Рефрейминг: Нейро-лингвистическое программирование и трансформация смысла”

“Рефрейминг: Нейро-лингвистическое программирование и трансформация смысла” - это новаторское исследование силы восприятия. Эта книга, написанная экспертами НЛП Ричардом Бэндлером и Джоном Гриндером, посвящена практике рефрейминга - технике, которая позволяет людям изменить свою точку зрения и трансформировать свое понимание мира. Применяя принципы нейро-лингвистического программирования, читатели смогут научиться менять свое мышление и действовать новыми, более выгодными способами. Являетесь ли вы профессионалом в области терапевтической коммуникации или просто заинтересованы в личном развитии, “Рефрейминг” предлагает множество знаний и практических техник, которые гарантированно обогатят вашу жизнь.

“Структура магии, том I”

“Структура магии, том I” - это основополагающая работа в области нейро-лингвистического программирования (НЛП). Эта книга, авторами которой являются Ричард Бэндлер и Джон Гриндер, посвящена сложным структурам человеческого общения и изменений. В ней представлена Мета-модель - всеобъемлющая основа для понимания структуры языка. Этот том - обязательное чтение для всех, кто интересуется преобразующей силой НЛП. Особенно эта книга полезна предпринимателям и ТОП менеджерам, так как позволяет устранить недопонимание в общении с подчиненными, вывести коммуникацию на новый уровень и повысить производительность труда.

Книга “Структура магии, том II”

Книга “Структура магии, том II” является продолжением новаторского исследования мира нейро-лингвистического программирования (НЛП). Этот том, авторами которого являются Ричард Бэндлер и Джон Гриндер, углубляется в структуры человеческого общения и изменений. Она дает исчерпывающее представление о том, как выявлять и устранять несоответствия в общении, предлагая читателям инструменты для осуществления значимых изменений.

“НЛП: базовое руководство по нейро-лингвистическому программированию”

“НЛП: базовое руководство по нейро-лингвистическому программированию” - это всеобъемлющее руководство, раскрывающее секреты эффективного изменения личности. Эта книга, авторами которой являются Том Хубяр, Том Дотц и Сьюзан Сандерс, содержит практические инструменты и техники для освоения нейро-лингвистического программирования. Она дает обширное представление о том, как контролировать свой разум и изменять образ мышления для достижения личной свободы. Если вы только начинаете свой путь в НЛП или хотите углубить свое понимание, это руководство предлагает пошаговый подход к изучению основ НЛП.

“Введение в НЛП: психологические навыки для понимания и влияния на людей”

“Введение в НЛП: психологические навыки для понимания и влияния на людей” - это практическое руководство по овладению искусством нейро-лингвистического программирования (НЛП). Книга, авторами которой являются Джозеф О’Коннор и Джон Сеймур, представляет собой исчерпывающее введение в НЛП, предлагающее практические навыки понимания людей и влияния на них. Она вооружает читателей инструментами для достижения личного превосходства и эффективного общения. Если вы профессионал в области психологии, бизнес-лидер или просто интересуетесь личностным развитием, “Введение в НЛП” - отличный ресурс для изучения основ НЛП.

“The Ultimate Introduction to NLP”

“The Ultimate Introduction to NLP” - это замечательный путеводитель по миру нейро-лингвистического программирования (НЛП). Эта книга, написанная в соавторстве Ричардом Бэндлером, создателем НЛП, а также Алессио Роберти и Оуэном Фицпатриком, представляет собой исчерпывающее введение в принципы и техники НЛП. Она предлагает простые и вдохновляющие стратегии, которые помогут читателям построить успешную жизнь.

“НЛП в работе и бизнесе”

“НЛП в работе и бизнесе” - это руководство, которое учит применять принципы нейро-лингвистического программирования (НЛП) в профессиональной сфере. Эта книга, автором которой является Сью Найт, демонстрирует, как НЛП может существенно изменить ситуацию на рабочем месте и в бизнесе. Она предоставляет читателям практические инструменты и стратегии для улучшения коммуникации, повышения эффективности работы и создания позитивной рабочей атмосферы. Будь вы владелец бизнеса, топ-менеджер или проджект менеджер, “НЛП на работе” предлагает бесценные знания о силе НЛП для достижения успеха.

“НЛП: новая технология достижений”

“НЛП: новая технология достижений” - это революционное руководство по личностному развитию и достижению успеха. Эта книга, написанная группой экспертов, включая Чарльза Фолкнера, Джерри Шмидта и других, представляет нейро-лингвистическое программирование (НЛП) как революционный подход к достижению ваших целей. Она дает читателям полное представление о том, как контролировать свой разум, изменять образ мышления и достигать личной свободы.

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