Модель ТОТЕ (TOTE) в НЛП: что это, расшифровка, примеры

Кратко о главном

Модель ТОТЕ (TOTE) — четырёхэтапный цикл любой целенаправленной деятельности: Test → Operate → Test → Exit. Петля обратной связи — кибернетический принцип, лежащий в основе TOTE: результат действия сравнивается с целью, и при несовпадении цикл повторяется.

Модель разработали Миллер, Галантер и Прибрам в 1960 году как альтернативу бихевиористской схеме «стимул → реакция»

Бэндлер и Гриндер адаптировали TOTE в НЛП, назвав её «основной петлёй обратной связи» и выделив три условия успешной стратегии

TOTE даёт 4 точки диагностики сбоя: триггер/мотивация (T1), действия (O), критерии успеха (T2), завершение (E)

Незавершённый TOTE — это открытая петля, она же «незакрытый гештальт» в гештальт-психологии

Манипуляторы используют TOTE для выкачки ресурсов: меняют критерии на T2, не давая завершить цикл

Что такое модель ТОТЕ (TOTE) и откуда она взялась

Модель ТОТЕ (TOTE — Test-Operate-Test-Exit) — это базовая петля обратной связи, описывающая любую целенаправленную стратегию поведения: от утоления жажды до построения бизнеса. Она показывает, как человек ставит цель, действует, проверяет результат и либо завершает цикл, либо повторяет попытку.

Впервые модель появилась не в НЛП. Её в 1960 году описали психолог Джордж Миллер, математик Юджин Галантер и нейропсихолог Карл Прибрам в книге «Plans and the Structure of Behavior» («Планы и структура поведения»). Они предложили TOTE как альтернативу бихевиористской схеме «стимул → реакция» (S-R), которая царила в психологии до того. Миллер с коллегами показали: поведение человека более сложная чем просто стимул реакция и включает в себя: целеполагание, мотивацию, триггер (тот самый стимул), набор стратегий и действий, внутреннее сравнение результата.

В НЛП модель TOTE адаптировали Бэндлер и Гриндер. В книге «Из лягушек в принцы» они назвали её «основной петлёй обратной связи» и сформулировали три условия успешной стратегии: знать результат, быть гибким в поведении и иметь сенсорный опыт, чтобы заметить — получилось или нет.

Ключевая мысль простыми словами: любая наша деятельность — это цикл: проверка → действие → снова проверка → выход. Не сработало — попробуй иначе. Сработало — остановись.

Важно: TOTE — это структура, модель описания, а не техника в привычном смысле (как «Коллапс якорей» или «Взмах»). Любую технику НЛП можно разложить по ТОТЕ.

Зачем нужна модель ТОТЕ

Четыре причины, почему вы застреваете

Первая практическая ценность TOTE — диагностика сбоя. Если стратегия не работает, вы не гадаете «что не так», а проверяете четыре конкретные точки:

1. Сбой на T1 — не тот триггер или не та цель. А часто люди действуют вообще неосознанно, не понимая какая именно у них цель и тем более какие у неё критерии завершения. Просто действует под влиянием триггера.

2. Сбой на O — те же действия, тот же результат. Это классика: вы кричите на ребёнка, надеясь, что он исправит поведение.

3. Сбой на T2 — размытые критерии успеха. Вы никогда не выйдете из цикла, если не можете ответить на вопрос: «А как я пойму, что уже сделал достаточно?»

4. Сбой на E — страх завершения. Иногда проблема не в том, что цель не достигнута, а в том, что вы боитесь выхода. «А что дальше?», «А вдруг я ошибся?», «Может, можно ещё доделать?» — выход из цикла блокируется страхом, а не отсутствием результата.

TOTE вместо «просто старайся сильнее»

Большинство людей, когда что-то не работает, усиливают нажим: больше действий, больше усилий, дольше, громче. TOTE предлагает другое: не просто «делай больше», а пойми, на каком этапе сбой, и исправь именно его.

Аналогия. Представьте автомобиль, который не заводится. Можно крутить стартёр до посинения (усиление действий — Operate). А можно проверить по порядку: есть ли бензин (T1 — ресурсы/цель), подаётся ли искра (O — действие), крутится ли стартёр (T2 — проверка). TOTE — это диагностическая карта вашего поведения. Не крутить стартёр, а понять, что именно сломалось.

Что даёт TOTE на практике

Если вы застряли в повторяющихся проблемах — TOTE покажет, на каком из четырёх этапов вы зациклены

Если вы не можете завершить проект, учёбу, отношения — скорее всего, проблема на T2 (нет критериев завершения)

Если вы срываетесь на автоматические реакции — смотрите на T1 (триггер)

Если вы тонете в действиях, но результата нет — смотрите на O (меняйте тактику, а не усиливайте нажим)

Подробнее о том, как каждый блок работает и как с ним взаимодействовать — в следующем разделе.

Ключевая мысль простыми словами: TOTE — это карта диагностики. Вы застряли — берите карту и смотрите, на каком перекрёстке свернули не туда.

Расшифровка TOTE: как работает цикл Test → Operate → Test → Exit

Цикл TOTE состоит из четырёх блоков. Разберём каждый на примере — знакомство с человеком, который вам интересен.

Цикл TOTE: Test → Operate → Test → Exit T1 (Test) Триггер Мотивация → Цель O (Operate) Действие Набор операций T2 (Test) Проверка результата Цель достигнута? Да E (Exit) Выход из цикла Завершение ✓ Нет Изменить O Изменить T1

T1 (Test) — триггер, мотивация, цель

Первый тест — это запуск стратегии. На T1 находятся три компонента:

Триггер — то, что вас активирует. Вы увидели человека, услышали голос, почувствовали симпатию.

— то, что вас активирует. Вы увидели человека, услышали голос, почувствовали симпатию. Мотивация — внутреннее побуждение. «Хочу познакомиться, потому что…» (причина может быть осознанной или нет).

— внутреннее побуждение. «Хочу познакомиться, потому что…» (причина может быть осознанной или нет). Цель — что именно вы хотите получить. Знакомство, номер телефона, свидание, отношения.

Проблемы на этом этапе: триггер слишком слабый, мотивации не хватает, цель сформулирована размыто.

Пример из моей практики. Девушка, которая не могла контролировать потребление сладкого. Триггер был визуальным: она видела конфеты — и сразу тянулась к ним. Мы работали именно с триггером, используя техники изменения субмодальностей. Триггер перестал срабатывать — поведение изменилось. Похожий принцип используется в техниках якорения и изменения субмодальностей.

Почему может не сработать: если вы меняете действия, но триггер остаётся тем же — поведение вернётся. Триггер — это кнопка пуска. Пока она на месте, любая смена тактики даст лишь временный эффект. Начинать работу с TOTE нужно с диагностики T1.

O (Operate) — действие

Набор действий, которые вы совершаете для достижения цели. Вы подходите, начинаете разговор, улыбаетесь, представляетесь.

Если действия автоматические и неосознанные — вы можете годами повторять один и тот же паттерн, даже если он не работает. Классика: знакомиться в одних и тех же местах, с одним и тем же типажом, одними и теми же фразами — и удивляться, что результат не меняется.

Подобное поведение хорошо демонстрирует пресуппозиция НЛП “если что-то не работает делай другое” подробнее читайте в статье про пресуппозиции НЛП.

Лайфхак: посмотрите, как достигают цели люди похожего с вами метапрограммного профиля. Если вы интроверт — не копируйте поведение экстраверта-энерджайзера, смотрите на «своих».

T2 (Test) — проверка результата

Второй тест — главный фильтр. Вы проверили: достигли цели или нет?

Получили номер телефона? Цель достигнута — идём на Exit. Нет — возвращаемся на Operate (меняем тактику) или на T1 (пересматриваем цель).

Важный нюанс: критерии успеха на T2 у каждого свои. Кому-то нужно внутреннее ощущение («я чувствую, что это оно»), кому-то — внешнее подтверждение (сертификат, зарплата на счёте, слова значимого человека).

E (Exit) — завершение цикла

Выход из цикла. Стратегия завершена. Вы либо достигли цели и идёте дальше, либо (если все попытки провалились) — меняете критерии на Т1 (избавляетесь от триггера, работайте с мотивацией, корректируйте цель).

Упражнение. Прямо сейчас вспомните ситуацию, где вы застряли: что-то делаете, но результата нет. Запишите на листе: ваш триггер (что запускает действие), ваши действия (что именно повторяете), критерий успеха (как поймёте, что «готово»). А теперь посмотрите: на каком из четырёх блоков TOTE сбой? Это и есть ваша точка вмешательства.

Примеры ТОТЕ в жизни: от жажды до деловых переговоров

TOTE работает на всех уровнях — от микро-действий до глобальных жизненных стратегий.

Минимальный уровень: утоление жажды

T1: почувствовали жажду (триггер — ощущение в теле)

почувствовали жажду (триггер — ощущение в теле) O: взяли стакан, налили воду, пьёте

взяли стакан, налили воду, пьёте T2: проверили — жажда прошла?

проверили — жажда прошла? E: если да — поставили стакан. Если нет — пьёте ещё

Бизнес: совещание (из моей практики)

Ко мне обратился руководитель отдела. Его совещания превратились в «разбор полётов»: он распекал подчинённых, обсуждал проблемы, но сотрудники продолжали работать так же плохо. Проблема была на уровне Operate — он использовал рамку проблемы вместо рамки решения. Мы сменили формат: вместо «что не так» — «что сделать, чтобы стало лучше». Совещания стали приносить результат.

Обучение: «синдром вечного студента»

Женщина 10 лет училась на психолога - профильное образование множество курсов, но так и не начала практиковать. Классический сбой на T2: она не могла завершить цикл, потому что не определила критерии — «как я пойму, что ГОТОВА к терапии?» Мы прописали конкретные критерии: три успешные бесплатные консультации + подтверждение от супервизора. Как только критерии появились — цикл закрылся.

ТОТЕ и манипуляции: как чужие циклы выкачивают ваши ресурсы

У TOTE есть и тёмная сторона. Если вы не контролируете свой цикл — кто-то другой будет контролировать его за вас.

Основной приём манипуляции через TOTE — выкачка ресурсов (resource drain). Схема простая: манипулятор активирует у вас триггер, вы начинаете действовать… но на этапе T2 вам каждый раз меняют критерии завершения.

Пример из жизни: испытательный срок

Вас берут на работу, обещают зарплату после месяца испытательного срока. Вы отработали месяц — вам говорят: «Вы сделали не всё, нужно ещё поработать». Вы работаете ещё месяц — «Извините, изменилось налоговое законодательство». И так до бесконечности. Вы не можете выйти из цикла, потому что каждый раз есть надежда: «ну вот сейчас точно».

То же самое в отношениях. Один партнёр обещает близость, семью, детей — но каждый раз находит причины отложить. А второй продолжает вкладывать ресурсы: внимание, деньги, время.

Почему это работает: манипулятор бьёт в T1 (создаёт триггер и мотивацию) и T2 (сдвигает критерии). Жертва не выходит на Exit, потому что «ну вот ещё чуть-чуть — и получится».

Как защититься

Первое — ставить конкретные цели с конкретными сроками. Зарплата — через месяц, не позже. Отношения — полгода на знакомство, max.

Второе — работать с триггером. Если вы знаете, что вас ловят на один и тот же крючок — меняйте триггер через техники НЛП (коллапс якорей, изменение субмодальностей, фокусы языка). Забрали у манипулятора кнопку — забрали контроль.

Как закрыть незавершённый ТОТЕ

Незавершённый ТОТЕ — это петля, из которой вы не можете выйти. Задача не решена, цель не достигнута, но и отказаться от неё нет сил. Вы продолжаете думать, пережёвывать, тратить ментальные ресурсы.

В гештальт-психологии это называют «закрыть гештальт». Механизм один и тот же: незавершённое действие висит тяжёлым грузом, оттягивая внимание.

Что делать

Проверьте ресурсы. Может, вы просто не можете достичь цели, потому что не хватает времени, денег, навыков? Если так — или доберите ресурс, или измените цель. Проверьте мотивацию. Цель ваша или навязанная? Если чужая — откажитесь осознанно. Измените критерии. Ваша цель была «построить дом за год»? Может, «сделать фундамент за год» — уже достаточный критерий для завершения. Симуляция. Если человека уже нет в живых, а вы не успели ему что-то сказать — проиграйте диалог в воображении. Наше подсознание не отличает яркое представление от реальности — и это даёт терапевтический эффект.

TOTE vs SCORE vs SOAR: сравнительная таблица моделей НЛП

В НЛП есть несколько моделей описания стратегий. Вот как TOTE соотносится с другими:

Параметр TOTE SCORE SOAR Фокус Цикл «тест → действие → тест → выход» Симптомы → Причины → Результат → Ресурсы → Эффекты Сильные стороны → Возможности → Устремления → Результаты Когда использовать Для диагностики поведенческой стратегии Для анализа проблемы целиком Для позитивного планирования, коучинга Откуда Миллер, Галантер, Прибрам (1960) Роберт Дилтс (1990-е) — Что даёт Понимание, на каком этапе сбой Полную картину проблемы Фокус на сильных сторонах Сложность Низкая (4 блока) Средняя (5 блоков) Средняя (4 блока)

Если вы только начинаете разбираться в моделях НЛП — рекомендую начать с TOTE. Она простая, наглядная и применима к любой ситуации: от «почему я снова ем на ночь» до «почему мой бизнес не растёт».

Пошаговая инструкция «Пройди свой ТОТЕ»

5 шагов самоанализа по модели TOTE Шаг 1: T1 Цель + триггер Шаг 2: O Действия Шаг 3: T2 Критерии успеха Шаг 4: E Завершено? Шаг 5 Метапрограммы Не завершено → вернуться к шагу 1

Возьмите лист бумаги и пройдите эти пять шагов. Для любой ситуации — от выбора одежды до отношений.

Шаг 1. Определите цель (T1)

Запишите ответы:

Что именно я хочу получить? (максимально конкретно)

Какой триггер запускает это поведение?

Почему мне это важно? (мотивация)

Шаг 2. Запишите свои действия (O)

Что я делаю для достижения цели?

Какие действия повторяются на автомате?

Что я пробовал нового за последнее время?

Шаг 3. Сформулируйте критерии успеха (T2)

Как я пойму, что цель достигнута?

Это внутреннее ощущение или внешнее подтверждение?

Конкретные сроки?

Шаг 4. Оцените — цикл завершён? (E)

Если да — запишите, что помогло.

Если нет — вернитесь к Шагу 1 и скорректируйте цель или к Шагу 2 и измените действия.

Шаг 5. Проанализируйте метапрограммы

Ваша мотивация — «К» (к цели) или «ОТ» (от проблемы)?

Вы ориентируетесь на процедуру или на результат?

Вы ищете совпадения или различия?

Типичные ошибки при работе с моделью ТОТЕ

1. Путают TOTE и SCORE

TOTE — про цикл. SCORE — про структуру проблемы.

2. Игнорируют триггер

Триггер может запускать негативное поведение для удовлетворения скрытых потребностей. Если менять только действия то результат будет всё таким же негативным. Например вы перестанете есть конфеты но начнёте есть сладкое. Важно проработать как и сам триггер так и глубинную причину которая его создала.

3. Критерии T2 — размытые

«Чтобы я был счастлив», «чтобы у меня всё было хорошо». С такими критериями вы никогда не выйдете из цикла — всегда будет казаться, что можно ещё чуть-чуть.

4. Боятся выхода

Exit — это не всегда победа. Иногда это осознанный отказ от цели. И это нормально. Лучше закрыть цикл и пойти дальше, чем бесконечно долбиться в закрытую дверь.

Заключение: что делать с моделью TOTE

Первый шаг: возьмите одну ситуацию, где вы застряли, и разложите её по TOTE. Просто попробуйте — это займёт 10 минут.

Вопрос к вам: на каком из четырёх этапов ваша стратегия чаще всего даёт сбой — на триггере, действиях, критериях проверки или выходе?

Подробнее о других моделях НЛП читайте в статьях про метамодель и милтон-модель.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Что означает аббревиатура TOTE?

TOTE расшифровывается как Test — Operate — Test — Exit (Тест — Операция — Тест — Выход). Это четырёхэтапный цикл любой целенаправленной деятельности.

Чем TOTE отличается от SCORE?

TOTE описывает цикл поведения (проверка → действие → проверка → выход), а SCORE — структуру проблемы (Симптомы → Причины → Результат → Ресурсы → Эффекты). TOTE проще и универсальнее.

Кто придумал модель TOTE?

Модель разработали Джордж Миллер, Юджин Галантер и Карл Прибрам в книге «Plans and the Structure of Behavior» (1960). В НЛП её адаптировали Бэндлер и Гриндер.

Как TOTE связан с незавершённым действием (гештальт)?

Незавершённый TOTE — это открытая петля обратной связи. Цель не достигнута, выйти из цикла не получается. Механизм тот же, что в гештальт-психологии: «закрыть гештальт» значит завершить цикл TOTE.

Где используется модель TOTE в НЛП?

TOTE используется для моделирования стратегий, диагностики сбоев в поведении, коучинга и самоанализа. Любую технику НЛП можно разложить по TOTE — от якорения до рефрейминга.

Проверь, что узнал

Из какой научной области была заимствована модель TOTE? A) Из квантовой физики

B) Из кибернетики и теории управления через петлю обратной связи

C) Из социологии

D) Из лингвистики Посмотреть ответ Правильный ответ: B. TOTE основана на кибернетическом принципе петли обратной связи, который Миллер, Галантер и Прибрам применили к описанию поведения. На каком этапе TOTE происходит манипуляция «выкачка ресурсов»? A) На T1 — подмена триггера

B) На O — блокировка действия

C) На T2 — постоянное изменение критериев завершения

D) На E — запрет на выход Посмотреть ответ Правильный ответ: C. Манипулятор на этапе T2 каждый раз сдвигает критерии, не давая циклу завершиться. Что из перечисленного НЕ является блоком модели TOTE? A) Test (триггер, мотивация, цель)

B) Operate (действие)

C) Outcome (результат)

D) Exit (выход) Посмотреть ответ Правильный ответ: C. Outcome — это блок модели SCORE, а не TOTE. В TOTE проверка результата происходит на T2, а не отдельным блоком. Почему модель TOTE — это не просто «стимул → реакция»? A) Потому что TOTE сложнее

B) Потому что между стимулом и реакцией есть этап проверки (Test), который определяет, какое действие последует

C) Потому что TOTE описывает только групповое поведение

D) Потому что в TOTE нет стимулов Посмотреть ответ Правильный ответ: B. В отличие от линейной схемы S-R, TOTE добавляет внутреннюю проверку: человек оценивает стимул относительно цели и только потом действует. В чём разница между возвратом на T1 и возвратом на O при незавершённом TOTE? A) Разницы нет — это одно и то же

B) Возврат на O — меняем действия, возврат на T1 — пересматриваем цель, мотивацию или триггер

C) Возврат на T1 — это всегда отказ от цели

D) Возврат на O — это всегда неудача Посмотреть ответ Правильный ответ: B. Если не сработало на T2, можно либо изменить тактику (O), либо пересмотреть саму цель, мотивацию или триггер (T1). Это два разных уровня коррекции.

Об авторе

Александр Коридзе — практикующий психолог (стаж более 8 лет), НЛП-тренер, сертифицированный мастер НЛП, автор книги «НЛП работает?!». Специализируется на применении НЛП в психотерапии, коучинге и бизнес-консультировании. Подробнее — на koridze.ru.

Источники

Miller, G. A., Galanter, E., & Pribram, K. H. (1960). Plans and the Structure of Behavior. New York: Holt, Rinehart and Winston. Бэндлер Р., Гриндер Д. (1990). Из лягушек в принцы. Новосибирск. Холл М., Боденхамер Б. 51 метапрограмма НЛП. Дилтс Р. Фокусы языка. Изменение убеждений с помощью НЛП.

Обновлено: 20 июля 2026 года