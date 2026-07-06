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Тройная спираль Милтона Эриксона: техника трёх историй в НЛП
Что такое тройная спираль Милтона Эриксона?
Тройная спираль (Triple Spiral) — это гипнотическая техника Милтона Эриксона, построенная на перегрузке сознания тремя параллельными историями, где третья содержит необходимое внушение, а первая и вторая работают как «обёртка» для обхода критического фильтра.*
*(в интернете часто встречается опечатка «экриксона» — имейте в виду при поиске).
Если совсем коротко: вы рассказываете человеку три истории. Первую обрываете на самом интересном месте. Вторую — тоже. А в третью встраиваете то, что хотите ему внушить. Потом закрываете вторую историю. Потом первую. Вуаля — внушение уже в бессознательном, а человек понятия не имеет, как оно туда попало.
Некоторые называют эту технику структурированием амнезии. Вы создаёте у слушателя когнитивную перегрузку: сознание пытается удержать три сюжетные линии, следить за их завершением, искать между ними логические связи, а дополнение якорением в начале и конце создает дополнительное “схлопывание”.
Как говорил Милтон Эриксон — «сознание занято, вход свободен».
Легкий тест
Проверь свои знания до прочтения, чтобы сравнить после
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Сколько историй одновременно рассказывается в тройной спирали?
- A) Одна, но очень длинная
- B) Две, переплетающиеся между собой
- C) Три, с обрывом каждой на кульминации
- D) Четыре или пять, в зависимости от контекста
Показать ответПравильный ответ: C. В тройной спирали используются ровно три истории — первые две отвлекают сознание, третья содержит внушение.
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На каком психологическом эффекте основана тройная спираль?
- A) Эффект плацебо
- B) Эффект незавершённого действия (Зейгарник)
- C) Эффект ореола
- D) Эффект социального доказательства
Показать ответПравильный ответ: B. Эффект Зейгарник — незавершённые действия запоминаются и удерживаются в активной памяти лучше завершённых.
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Сколько времени в среднем занимает техника тройной спирали?
- A) 10–15 секунд
- B) 2–3 минуты
- C) 15–20 минут
- D) Около часа
Показать ответПравильный ответ: B. Оптимальная длительность — 2–3 минуты, по 30–40 секунд на каждую историю.
Как работает тройная спираль: анатомия перегрузки
Механизм тройной спирали основан на ограниченной ёмкости рабочей памяти человека и эффекте Зейгарник: незавершённые действия запоминаются лучше завершённых, а мозг стремится их «дозакрыть», тратя на это вычислительные ресурсы.
Наш мозг устроен таким образом, что может одновременно удерживать в фокусе внимания ограниченное количество элементов. Исследования рабочей памяти (классическая работа Миллера 1956 года, «магическое число 7 ± 2») показывают: когда количество одновременно обрабатываемых элементов превышает возможности сознания, часть информации уходит напрямую в бессознательное — минуя критический фильтр.
Как пишет Акатова (2020) в обзоре становления НЛП, «изучая паттерны в работах по психотерапевтическому гипнозу американского психиатра Милтона Эриксона и моделируя их, основатели НЛП получили исчерпывающую информацию для разработки таких техник, как раппортование и использование гипнотических речевых паттернов».
Вот как это выглядит на практике:
- Вы начинаете историю №1 — интересную, захватывающую
- На самом кульминационном моменте — обрываете и переключаетесь на историю №2
- Историю №2 тоже обрываете на интересном месте и переходите к истории №3
- В истории №3 содержится ваше основное внушение — короткое, чёткое, упакованное
- Вы заканчиваете историю №2 (закрываете гештальт)
- Вы заканчиваете историю №1
Сознание слушателя в этот момент напоминает браузер с 20 открытыми вкладками: процессор загружен под завязку, третья вкладка с внушением работает незаметно на фоне.
Пошаговая инструкция: как сделать тройную спираль
Техника тройной спирали состоит из семи последовательных шагов. Нарушать порядок не рекомендуется — каждый шаг создаёт условие для следующего.
Вот алгоритм, который я использую в своей практике уже много лет.
|Шаг
|Действие
|Тайминг
|1
|Выберите интересную историю №1 — из жизни, фильма, книги
|—
|2
|Начните рассказывать. На самом ярком моменте — оборвите
|30-40 сек
|3
|Переключитесь на историю №2 (другой контекст, другие герои)
|30-40 сек
|4
|Оборвите историю №2 на кульминации
|30-40 сек
|5
|Расскажите историю №3, в которую встроено внушение
|20-30 сек
|6
|Закончите историю №2
|10-15 сек
|7
|Закончите историю №1
|10-15 сек
Общее время техники: 2–3 минуты. Если дольше — слушатель устанет и потеряет нить.
С чего начать историю, если я не умею рассказывать?
Лучший способ начать историю — использовать то, что вас окружает прямо сейчас: обстановку, детали одежды, погоду. Это даёт естественный контекст и не требует выдумывать сюжет.
Не нужно выдумывать сложные сюжеты. Берите истории из жизни, из фильмов, из книг. Когда вы рассказываете реальную историю — вы звучите естественно, и вам верят. Выдуманную историю без специальной тренировки чувствуют за версту.
Как конструировать внушение
Внушение для тройной спирали — это короткая фраза на 2–4 слова, сформулированная как утверждение или убеждение. Она не должна выглядеть как команда — только как констатация факта в устах персонажа.
Внушение нельзя просто вставить в середину спирали. Его нужно упаковать. Лучший способ — вложить его в уста персонажа истории. Например:
— И этот человек, посмотрев на меня, сказал: «Выступать на сцене — это легко».
Или:
— Я открыл книгу на случайной странице, и там было написано: «Изучать НЛП — это просто».
Или:
— Таксист, который вёз меня, сказал: «После того как я изучил НЛП, моя жизнь изменилась к лучшему».
Внушение должно быть кратким. Одно предложение, 3–5 слов. Не пытайтесь впихнуть в спираль целую лекцию — это разрушит эффект.
5 способов сделать тройную спираль Милтона Эрикосона легко - делюсь личным опытом
За годы практики я выработал несколько приёмов, которые усиливают эффект тройной спирали и делают её практически незаметной для сознания клиента. Вот они.
1. Эффект амнезии: одинаковые фразы
Первая фраза, с которой вы начинаете первую историю, должна быть той же, что и закрывающая фраза последней истории. Желательно — с тем же жестом и той же интонацией.
Например: начинаете с «Представляешь, была вот такая история…» и закрываете той же фразой. У слушателя эти два момента «схлопываются» в сознании — и всё, что было внутри, остаётся в бессознательном.
2. Если не умеете рассказывать истории — берите из жизни
Люди чувствуют фальшь. Если история выдумана — даже при хорошей подаче будет ощущение «чего-то не того». Берите реальные случаи и незначительно меняйте детали. Так вы сохраните естественность, а при необходимости — анонимность.
3. Контекст как точка входа
Не знаете, с чего начать? Начните с того, что видите: обстановка, элемент одежды, погода за окном. «Кстати, у меня тоже была такая рубашка…» — и вы уже в истории.
4. Длина каждой истории — не больше минуты
Оптимально — 30–40 секунд на первую и вторую, 20–30 секунд на третью. Если дольше — внимание рассеивается. Короткие истории работают лучше длинных.
5. Переключение между историями через объекты
Чтобы перейти из одной истории в другую, используйте объекты. Например: в первой истории вы говорили о человеке, а во второй возьмите элемент его одежды (рубашку) и сделайте её главным героем в совершенно другом контексте. Или используйте фразы-мостики: «Это напомнило мне о…», «А ещё я вспомнил…».
Пример из практики: страх публичных выступлений
Рассмотрим разбор реального случая. Запрос клиента: страх выступать на сцене. Цель — сформировать убеждение «чем больше выступаю, тем легче и лучше это получается».
Вначале я выясняю причину страха и работаю с ней — но это отдельная история. А для формирования нового убеждения использую тройную спираль.
Вот как выглядело внушение, встроенное в третью историю:
И этот человек, успешный спикер, поделился со мной своим секретом: «Чем больше выступаешь — тем легче становится».
Всё. Одно короткое предложение, вложенное в уста авторитетного персонажа. Никаких команд, никаких «вы должны». Просто человек сказал человеку.
Разумеется, до и после этого предложения — две другие истории, которые обрываются на интересных моментах, перегружая сознание слушателя. Идея о том, что выступления становятся легче, проходит в бессознательное без критической проверки.
Результат: клиент перестал испытывать парализующий страх перед сценой. Сработало? Да. Превратился ли он в блестящего оратора за один сеанс? Нет. Техника — не волшебная таблетка, а инструмент. Но правильный инструмент экономит месяцы терапии.
Где применять тройную спираль
Тройная спираль — универсальная техника, но у неё есть свои зоны эффективности. Лучше всего она работает в контекстах, где нужен обход сознательной критики: терапия, коучинг, работа с убеждениями.
- Терапия и коучинг — для формирования новых убеждений, работы с ограничивающими установками
- Продажи — для мягкого внушения ценности продукта (если контекст позволяет, а клиент не против)
- Переговоры — для укрепления раппорта
Ошибки начинающих
80% неудач при использовании тройной спирали связаны с нарушением базовых принципов: скучные истории, длинные пассажи, отсутствие раппорта. Вот что работает против вас:
|Ошибка
|Почему не срабатывает
|Как исправить
|Скучные истории
|Слушатель отключается на первой же минуте
|Берите только то, что цепляет вас или собеседника
|Нет раппорта
|Без доверия любая техника выглядит как манипуляция
|Сначала подстройка, потом техника. Подробнее: «Раппорт в НЛП»
|Слишком длинные истории
|Перегрузка становится не продуктивной, а разрушительной
|30–40 секунд на историю — максимум
|Внушение выглядит как команда
|Сознание его блокирует
|Вкладывайте внушение в уста персонажа: «Он сказал…»
|Логичное повествование
|Вы говорите слишком логично - сознанию собеседника не надо напрягаться - перегрузки не происходит
|Тренируйте навык переходов из контекста в контекст
Проверь себя после прочтения
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Сколько историй используется в тройной спирали Милтона Эриксона?
- A) Одна
- B) Две
- C) Три
- D) Четыре
Показать ответПравильный ответ: C. Три истории: первая и вторая отвлекают внимание, третья содержит внушение.
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В чём ключевой принцип тройной спирали?
- A) Гипнотический сон
- B) Перегрузка сознания через незаконченные истории
- C) Прямое внушение
- D) Визуализация образов
Показать ответПравильный ответ: B. Сознание перегружается тремя одновременно незавершёнными историями, и внушение из третьей проходит без критики.
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Оптимальная длительность одной истории в тройной спирали:
- A) 5–10 секунд
- B) 30–60 секунд
- C) 3–5 минут
- D) Чем длиннее, тем лучше
Показать ответПравильный ответ: B. 30–60 секунд на историю. Длинные истории рассеивают внимание.
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Куда лучше всего встроить внушение, чтобы оно не было заблокировано сознанием?
- A) В начало первой истории
- B) В середину второй истории
- C) В третью историю, в уста персонажа
- D) После окончания всех историй
Показать ответПравильный ответ: C. Внушение должно быть в третьей истории, вложенное в уста героя. Прямая команда будет блокирована.
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Как называется эффект, при котором незаконченные действия запоминаются лучше законченных?
- A) Эффект ореола
- B) Эффект Зейгарник
- C) Эффект новизны
- D) Эффект первичности
Показать ответПравильный ответ: B. Эффект Зейгарник — незавершённые действия удерживаются в памяти активнее, чем завершённые. Это один из механизмов тройной спирали.
Часто задаваемые вопросы
1. Тройная спираль — это гипноз?
Не совсем. Это гипнотическая техника, но без погружения в глубокий транс. Человек не спит и не теряет контроль — он просто перегружен тремя историями. Относится к «разговорному гипнозу» — мягкому, недирективному способу общения. Подробнее о разговорном гипнозе — в статье «Милтон-модель в НЛП».
2. Сколько времени нужно, чтобы освоить технику?
Базовый уровень — 2–3 недели регулярной практики. Научиться рассказывать три истории, обрывать их в нужный момент и встраивать внушение. Полное мастерство с естественным применением — 3–6 месяцев.
3. Может ли тройная спираль навредить?
Как и любой инструмент влияния — да, если использовать со злым умыслом. Я рекомендую применять технику только с информированного согласия клиента или в ситуациях, где вы действуете в его интересах.
4. Чем тройная спираль отличается от метафоры?
Метафора — это одна история, работающая по принципу аналогии. Тройная спираль — это три истории с отвлечением сознания. Метафора использует смысловой перенос, тройная спираль — когнитивную перегрузку.
5. Нужно ли специально учиться рассказывать истории?
Желательно. Если вы не умеете держать внимание аудитории — техника не сработает. Начните с малого: рассказывайте коллегам и друзьям короткие истории из жизни, следите за реакцией, учитесь держать паузу.
6. Можно ли использовать тройную спираль в письменной речи?
Да, но сложнее. В тексте вы не видите реакции читателя, не можете подстроиться в моменте. Однако в рекламе и продающих текстах структура «три истории — разрыв — ключевое сообщение» работает отлично.
Источники
- Акатова А.А. Теоретическое становление практического опыта нейролингвистического программирования // The Scientific Heritage. — 2020. — № 54. — С. 28–33.
- Гриндер Д., Бэндлер Р. Паттерны гипнотических техник Милтона Эриксона. Т. 1. — СПб.: Каас, 1994. — 224 с.
- Miller G.A. The magical number seven, plus or minus two: Some limits on our capacity for processing information // Psychological Review. — 1956. — Vol. 63, № 2. — P. 81–97.
- Зейгарник Б.В. Запоминание завершённых и незавершённых действий // Хрестоматия по общей психологии. — М.: МГУ, 1927.