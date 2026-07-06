Тройная спираль Милтона Эриксона: техника трёх историй в НЛП

Что такое тройная спираль Милтона Эриксона?

Тройная спираль (Triple Spiral) — это гипнотическая техника Милтона Эриксона, построенная на перегрузке сознания тремя параллельными историями, где третья содержит необходимое внушение, а первая и вторая работают как «обёртка» для обхода критического фильтра.*

*(в интернете часто встречается опечатка «экриксона» — имейте в виду при поиске).

Если совсем коротко: вы рассказываете человеку три истории. Первую обрываете на самом интересном месте. Вторую — тоже. А в третью встраиваете то, что хотите ему внушить. Потом закрываете вторую историю. Потом первую. Вуаля — внушение уже в бессознательном, а человек понятия не имеет, как оно туда попало.

Некоторые называют эту технику структурированием амнезии. Вы создаёте у слушателя когнитивную перегрузку: сознание пытается удержать три сюжетные линии, следить за их завершением, искать между ними логические связи, а дополнение якорением в начале и конце создает дополнительное “схлопывание”.

Как говорил Милтон Эриксон — «сознание занято, вход свободен».

Важно: тройная спираль — терапевтический инструмент для позитивных изменений, и использовать его нужно с прозрачными намерениями.

Легкий тест

Проверь свои знания до прочтения, чтобы сравнить после

Сколько историй одновременно рассказывается в тройной спирали? A) Одна, но очень длинная

B) Две, переплетающиеся между собой

C) Три, с обрывом каждой на кульминации

D) Четыре или пять, в зависимости от контекста Показать ответ Правильный ответ: C. В тройной спирали используются ровно три истории — первые две отвлекают сознание, третья содержит внушение. На каком психологическом эффекте основана тройная спираль? A) Эффект плацебо

B) Эффект незавершённого действия (Зейгарник)

C) Эффект ореола

D) Эффект социального доказательства Показать ответ Правильный ответ: B. Эффект Зейгарник — незавершённые действия запоминаются и удерживаются в активной памяти лучше завершённых. Сколько времени в среднем занимает техника тройной спирали? A) 10–15 секунд

B) 2–3 минуты

C) 15–20 минут

D) Около часа Показать ответ Правильный ответ: B. Оптимальная длительность — 2–3 минуты, по 30–40 секунд на каждую историю.

Как работает тройная спираль: анатомия перегрузки

Механизм тройной спирали основан на ограниченной ёмкости рабочей памяти человека и эффекте Зейгарник: незавершённые действия запоминаются лучше завершённых, а мозг стремится их «дозакрыть», тратя на это вычислительные ресурсы.

Наш мозг устроен таким образом, что может одновременно удерживать в фокусе внимания ограниченное количество элементов. Исследования рабочей памяти (классическая работа Миллера 1956 года, «магическое число 7 ± 2») показывают: когда количество одновременно обрабатываемых элементов превышает возможности сознания, часть информации уходит напрямую в бессознательное — минуя критический фильтр.

Как пишет Акатова (2020) в обзоре становления НЛП, «изучая паттерны в работах по психотерапевтическому гипнозу американского психиатра Милтона Эриксона и моделируя их, основатели НЛП получили исчерпывающую информацию для разработки таких техник, как раппортование и использование гипнотических речевых паттернов».

Вот как это выглядит на практике:

Вы начинаете историю №1 — интересную, захватывающую На самом кульминационном моменте — обрываете и переключаетесь на историю №2 Историю №2 тоже обрываете на интересном месте и переходите к истории №3 В истории №3 содержится ваше основное внушение — короткое, чёткое, упакованное Вы заканчиваете историю №2 (закрываете гештальт) Вы заканчиваете историю №1

Сознание слушателя в этот момент напоминает браузер с 20 открытыми вкладками: процессор загружен под завязку, третья вкладка с внушением работает незаметно на фоне.

Почему это работает: эффект незаконченного действия (Зейгарник, 1927) заставляет мозг удерживать прерванные истории в активной памяти. Сознание буквально «зависает» на незавершённых сюжетах, пытаясь восстановить логику. Парадокс в том, что логики между историями нет. И это нормально — именно на этом строится обход критического анализа.

Пошаговая инструкция: как сделать тройную спираль

Техника тройной спирали состоит из семи последовательных шагов. Нарушать порядок не рекомендуется — каждый шаг создаёт условие для следующего.

Вот алгоритм, который я использую в своей практике уже много лет.

Шаг Действие Тайминг 1 Выберите интересную историю №1 — из жизни, фильма, книги — 2 Начните рассказывать. На самом ярком моменте — оборвите 30-40 сек 3 Переключитесь на историю №2 (другой контекст, другие герои) 30-40 сек 4 Оборвите историю №2 на кульминации 30-40 сек 5 Расскажите историю №3, в которую встроено внушение 20-30 сек 6 Закончите историю №2 10-15 сек 7 Закончите историю №1 10-15 сек

Общее время техники: 2–3 минуты. Если дольше — слушатель устанет и потеряет нить.

Важно: Истории должны быть интересными. Если слушателю скучно — он отключится, и техника не сработает. Ключевой фактор — раппорт. Если вас слушают вполуха, никакая спираль не поможет. Подробнее о раппорте — в статье «Раппорт в НЛП».

С чего начать историю, если я не умею рассказывать?

Лучший способ начать историю — использовать то, что вас окружает прямо сейчас: обстановку, детали одежды, погоду. Это даёт естественный контекст и не требует выдумывать сюжет.

Не нужно выдумывать сложные сюжеты. Берите истории из жизни, из фильмов, из книг. Когда вы рассказываете реальную историю — вы звучите естественно, и вам верят. Выдуманную историю без специальной тренировки чувствуют за версту.

Как конструировать внушение

Внушение для тройной спирали — это короткая фраза на 2–4 слова, сформулированная как утверждение или убеждение. Она не должна выглядеть как команда — только как констатация факта в устах персонажа.

Внушение нельзя просто вставить в середину спирали. Его нужно упаковать. Лучший способ — вложить его в уста персонажа истории. Например:

— И этот человек, посмотрев на меня, сказал: «Выступать на сцене — это легко».

Или:

— Я открыл книгу на случайной странице, и там было написано: «Изучать НЛП — это просто».

Или:

— Таксист, который вёз меня, сказал: «После того как я изучил НЛП, моя жизнь изменилась к лучшему».

Внушение должно быть кратким. Одно предложение, 3–5 слов. Не пытайтесь впихнуть в спираль целую лекцию — это разрушит эффект.

Как упаковать внушение ✕ Прямая команда блокируется сознанием «Ты должен выступать» ⚠ СОЗНАНИЕ ⛔ не прошло ✓ В устах персонажа проходит без проверки «И этот человек сказал… выступать — легко проходит в ⬇

5 способов сделать тройную спираль Милтона Эрикосона легко - делюсь личным опытом

За годы практики я выработал несколько приёмов, которые усиливают эффект тройной спирали и делают её практически незаметной для сознания клиента. Вот они.

1. Эффект амнезии: одинаковые фразы

Первая фраза, с которой вы начинаете первую историю, должна быть той же, что и закрывающая фраза последней истории. Желательно — с тем же жестом и той же интонацией.

Например: начинаете с «Представляешь, была вот такая история…» и закрываете той же фразой. У слушателя эти два момента «схлопываются» в сознании — и всё, что было внутри, остаётся в бессознательном.

2. Если не умеете рассказывать истории — берите из жизни

Люди чувствуют фальшь. Если история выдумана — даже при хорошей подаче будет ощущение «чего-то не того». Берите реальные случаи и незначительно меняйте детали. Так вы сохраните естественность, а при необходимости — анонимность.

3. Контекст как точка входа

Не знаете, с чего начать? Начните с того, что видите: обстановка, элемент одежды, погода за окном. «Кстати, у меня тоже была такая рубашка…» — и вы уже в истории.

4. Длина каждой истории — не больше минуты

Оптимально — 30–40 секунд на первую и вторую, 20–30 секунд на третью. Если дольше — внимание рассеивается. Короткие истории работают лучше длинных.

5. Переключение между историями через объекты

Чтобы перейти из одной истории в другую, используйте объекты. Например: в первой истории вы говорили о человеке, а во второй возьмите элемент его одежды (рубашку) и сделайте её главным героем в совершенно другом контексте. Или используйте фразы-мостики: «Это напомнило мне о…», «А ещё я вспомнил…».

Пример из практики: страх публичных выступлений

Рассмотрим разбор реального случая. Запрос клиента: страх выступать на сцене. Цель — сформировать убеждение «чем больше выступаю, тем легче и лучше это получается».

Вначале я выясняю причину страха и работаю с ней — но это отдельная история. А для формирования нового убеждения использую тройную спираль.

Вот как выглядело внушение, встроенное в третью историю:

И этот человек, успешный спикер, поделился со мной своим секретом: «Чем больше выступаешь — тем легче становится».

Всё. Одно короткое предложение, вложенное в уста авторитетного персонажа. Никаких команд, никаких «вы должны». Просто человек сказал человеку.

Разумеется, до и после этого предложения — две другие истории, которые обрываются на интересных моментах, перегружая сознание слушателя. Идея о том, что выступления становятся легче, проходит в бессознательное без критической проверки.

Результат: клиент перестал испытывать парализующий страх перед сценой. Сработало? Да. Превратился ли он в блестящего оратора за один сеанс? Нет. Техника — не волшебная таблетка, а инструмент. Но правильный инструмент экономит месяцы терапии.

Где применять тройную спираль

Тройная спираль — универсальная техника, но у неё есть свои зоны эффективности. Лучше всего она работает в контекстах, где нужен обход сознательной критики: терапия, коучинг, работа с убеждениями.

Терапия и коучинг — для формирования новых убеждений, работы с ограничивающими установками

— для формирования новых убеждений, работы с ограничивающими установками Продажи — для мягкого внушения ценности продукта (если контекст позволяет, а клиент не против)

— для мягкого внушения ценности продукта (если контекст позволяет, а клиент не против) Переговоры — для укрепления раппорта

Важно: тройная спираль — это часть более широкой системы — милтон-модели, которая описывает 23 речевых паттерна для наведения транса. Подробнее о них — в статье «Милтон-модель в НЛП: 23 паттерна, примеры и применение». А об эриксоновском гипнозе как об области применения — я рассказываю в отдельной статье.

Ошибки начинающих

80% неудач при использовании тройной спирали связаны с нарушением базовых принципов: скучные истории, длинные пассажи, отсутствие раппорта. Вот что работает против вас:

Ошибка Почему не срабатывает Как исправить Скучные истории Слушатель отключается на первой же минуте Берите только то, что цепляет вас или собеседника Нет раппорта Без доверия любая техника выглядит как манипуляция Сначала подстройка, потом техника. Подробнее: «Раппорт в НЛП» Слишком длинные истории Перегрузка становится не продуктивной, а разрушительной 30–40 секунд на историю — максимум Внушение выглядит как команда Сознание его блокирует Вкладывайте внушение в уста персонажа: «Он сказал…» Логичное повествование Вы говорите слишком логично - сознанию собеседника не надо напрягаться - перегрузки не происходит Тренируйте навык переходов из контекста в контекст

Почему может не сработать: Если вы чувствуете, что техника «не пошла» — скорее всего, нет раппорта. Проверьте: слушатель поддерживает зрительный контакт? Повторяет ваши позы? Дышит в вашем темпе? Если нет — сначала работайте над раппортом, а не над спиралью. Подробнее — в статье «Раппорт в НЛП».

Проверь себя после прочтения

Сколько историй используется в тройной спирали Милтона Эриксона? A) Одна

B) Две

C) Три

D) Четыре Показать ответ Правильный ответ: C. Три истории: первая и вторая отвлекают внимание, третья содержит внушение. В чём ключевой принцип тройной спирали? A) Гипнотический сон

B) Перегрузка сознания через незаконченные истории

C) Прямое внушение

D) Визуализация образов Показать ответ Правильный ответ: B. Сознание перегружается тремя одновременно незавершёнными историями, и внушение из третьей проходит без критики. Оптимальная длительность одной истории в тройной спирали: A) 5–10 секунд

B) 30–60 секунд

C) 3–5 минут

D) Чем длиннее, тем лучше Показать ответ Правильный ответ: B. 30–60 секунд на историю. Длинные истории рассеивают внимание. Куда лучше всего встроить внушение, чтобы оно не было заблокировано сознанием? A) В начало первой истории

B) В середину второй истории

C) В третью историю, в уста персонажа

D) После окончания всех историй Показать ответ Правильный ответ: C. Внушение должно быть в третьей истории, вложенное в уста героя. Прямая команда будет блокирована. Как называется эффект, при котором незаконченные действия запоминаются лучше законченных? A) Эффект ореола

B) Эффект Зейгарник

C) Эффект новизны

D) Эффект первичности Показать ответ Правильный ответ: B. Эффект Зейгарник — незавершённые действия удерживаются в памяти активнее, чем завершённые. Это один из механизмов тройной спирали.

Часто задаваемые вопросы

1. Тройная спираль — это гипноз?

Не совсем. Это гипнотическая техника, но без погружения в глубокий транс. Человек не спит и не теряет контроль — он просто перегружен тремя историями. Относится к «разговорному гипнозу» — мягкому, недирективному способу общения. Подробнее о разговорном гипнозе — в статье «Милтон-модель в НЛП».

2. Сколько времени нужно, чтобы освоить технику?

Базовый уровень — 2–3 недели регулярной практики. Научиться рассказывать три истории, обрывать их в нужный момент и встраивать внушение. Полное мастерство с естественным применением — 3–6 месяцев.

3. Может ли тройная спираль навредить?

Как и любой инструмент влияния — да, если использовать со злым умыслом. Я рекомендую применять технику только с информированного согласия клиента или в ситуациях, где вы действуете в его интересах.

4. Чем тройная спираль отличается от метафоры?

Метафора — это одна история, работающая по принципу аналогии. Тройная спираль — это три истории с отвлечением сознания. Метафора использует смысловой перенос, тройная спираль — когнитивную перегрузку.

5. Нужно ли специально учиться рассказывать истории?

Желательно. Если вы не умеете держать внимание аудитории — техника не сработает. Начните с малого: рассказывайте коллегам и друзьям короткие истории из жизни, следите за реакцией, учитесь держать паузу.

6. Можно ли использовать тройную спираль в письменной речи?

Да, но сложнее. В тексте вы не видите реакции читателя, не можете подстроиться в моменте. Однако в рекламе и продающих текстах структура «три истории — разрыв — ключевое сообщение» работает отлично.

Источники

Акатова А.А. Теоретическое становление практического опыта нейролингвистического программирования // The Scientific Heritage. — 2020. — № 54. — С. 28–33. Гриндер Д., Бэндлер Р. Паттерны гипнотических техник Милтона Эриксона. Т. 1. — СПб.: Каас, 1994. — 224 с. Miller G.A. The magical number seven, plus or minus two: Some limits on our capacity for processing information // Psychological Review. — 1956. — Vol. 63, № 2. — P. 81–97. Зейгарник Б.В. Запоминание завершённых и незавершённых действий // Хрестоматия по общей психологии. — М.: МГУ, 1927.