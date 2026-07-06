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Тройная спираль Милтона Эриксона: техника трёх историй в НЛП

Основы НЛП, Техники НЛП

Что такое тройная спираль Милтона Эриксона?

Тройная спираль (Triple Spiral) — это гипнотическая техника Милтона Эриксона, построенная на перегрузке сознания тремя параллельными историями, где третья содержит необходимое внушение, а первая и вторая работают как «обёртка» для обхода критического фильтра.*

*(в интернете часто встречается опечатка «экриксона» — имейте в виду при поиске).

Если совсем коротко: вы рассказываете человеку три истории. Первую обрываете на самом интересном месте. Вторую — тоже. А в третью встраиваете то, что хотите ему внушить. Потом закрываете вторую историю. Потом первую. Вуаля — внушение уже в бессознательном, а человек понятия не имеет, как оно туда попало.

Некоторые называют эту технику структурированием амнезии. Вы создаёте у слушателя когнитивную перегрузку: сознание пытается удержать три сюжетные линии, следить за их завершением, искать между ними логические связи, а дополнение якорением в начале и конце создает дополнительное “схлопывание”.

Как говорил Милтон Эриксон — «сознание занято, вход свободен».

Схема тройной спирали Милтона Эриксона: три индукции, внушение, три закрытия

Легкий тест

Проверь свои знания до прочтения, чтобы сравнить после

  1. Сколько историй одновременно рассказывается в тройной спирали?

    • A) Одна, но очень длинная
    • B) Две, переплетающиеся между собой
    • C) Три, с обрывом каждой на кульминации
    • D) Четыре или пять, в зависимости от контекста
      Показать ответПравильный ответ: C. В тройной спирали используются ровно три истории — первые две отвлекают сознание, третья содержит внушение.

  2. На каком психологическом эффекте основана тройная спираль?

    • A) Эффект плацебо
    • B) Эффект незавершённого действия (Зейгарник)
    • C) Эффект ореола
    • D) Эффект социального доказательства
      Показать ответПравильный ответ: B. Эффект Зейгарник — незавершённые действия запоминаются и удерживаются в активной памяти лучше завершённых.

  3. Сколько времени в среднем занимает техника тройной спирали?

    • A) 10–15 секунд
    • B) 2–3 минуты
    • C) 15–20 минут
    • D) Около часа
      Показать ответПравильный ответ: B. Оптимальная длительность — 2–3 минуты, по 30–40 секунд на каждую историю.

Как работает тройная спираль: анатомия перегрузки

Механизм тройной спирали основан на ограниченной ёмкости рабочей памяти человека и эффекте Зейгарник: незавершённые действия запоминаются лучше завершённых, а мозг стремится их «дозакрыть», тратя на это вычислительные ресурсы.

Наш мозг устроен таким образом, что может одновременно удерживать в фокусе внимания ограниченное количество элементов. Исследования рабочей памяти (классическая работа Миллера 1956 года, «магическое число 7 ± 2») показывают: когда количество одновременно обрабатываемых элементов превышает возможности сознания, часть информации уходит напрямую в бессознательное — минуя критический фильтр.

Как пишет Акатова (2020) в обзоре становления НЛП, «изучая паттерны в работах по психотерапевтическому гипнозу американского психиатра Милтона Эриксона и моделируя их, основатели НЛП получили исчерпывающую информацию для разработки таких техник, как раппортование и использование гипнотических речевых паттернов».

Вот как это выглядит на практике:

  1. Вы начинаете историю №1 — интересную, захватывающую
  2. На самом кульминационном моменте — обрываете и переключаетесь на историю №2
  3. Историю №2 тоже обрываете на интересном месте и переходите к истории №3
  4. В истории №3 содержится ваше основное внушение — короткое, чёткое, упакованное
  5. Вы заканчиваете историю №2 (закрываете гештальт)
  6. Вы заканчиваете историю №1

Сознание слушателя в этот момент напоминает браузер с 20 открытыми вкладками: процессор загружен под завязку, третья вкладка с внушением работает незаметно на фоне.

Пошаговая инструкция: как сделать тройную спираль

Техника тройной спирали состоит из семи последовательных шагов. Нарушать порядок не рекомендуется — каждый шаг создаёт условие для следующего.

Вот алгоритм, который я использую в своей практике уже много лет.

ШагДействиеТайминг
1Выберите интересную историю №1 — из жизни, фильма, книги
2Начните рассказывать. На самом ярком моменте — оборвите30-40 сек
3Переключитесь на историю №2 (другой контекст, другие герои)30-40 сек
4Оборвите историю №2 на кульминации30-40 сек
5Расскажите историю №3, в которую встроено внушение20-30 сек
6Закончите историю №210-15 сек
7Закончите историю №110-15 сек

Общее время техники: 2–3 минуты. Если дольше — слушатель устанет и потеряет нить.

С чего начать историю, если я не умею рассказывать?

Лучший способ начать историю — использовать то, что вас окружает прямо сейчас: обстановку, детали одежды, погоду. Это даёт естественный контекст и не требует выдумывать сюжет.

Не нужно выдумывать сложные сюжеты. Берите истории из жизни, из фильмов, из книг. Когда вы рассказываете реальную историю — вы звучите естественно, и вам верят. Выдуманную историю без специальной тренировки чувствуют за версту.

Как конструировать внушение

Внушение для тройной спирали — это короткая фраза на 2–4 слова, сформулированная как утверждение или убеждение. Она не должна выглядеть как команда — только как констатация факта в устах персонажа.

Внушение нельзя просто вставить в середину спирали. Его нужно упаковать. Лучший способ — вложить его в уста персонажа истории. Например:

— И этот человек, посмотрев на меня, сказал: «Выступать на сцене — это легко».

Или:

— Я открыл книгу на случайной странице, и там было написано: «Изучать НЛП — это просто».

Или:

— Таксист, который вёз меня, сказал: «После того как я изучил НЛП, моя жизнь изменилась к лучшему».

Внушение должно быть кратким. Одно предложение, 3–5 слов. Не пытайтесь впихнуть в спираль целую лекцию — это разрушит эффект.

Как упаковать внушение✕ Прямая командаблокируется сознанием«Ты должен выступать»⚠ СОЗНАНИЕ⛔ не прошло✓ В устах персонажапроходит без проверки«И этот человек сказал…выступать — легкопроходит в ⬇

5 способов сделать тройную спираль Милтона Эрикосона легко - делюсь личным опытом

За годы практики я выработал несколько приёмов, которые усиливают эффект тройной спирали и делают её практически незаметной для сознания клиента. Вот они.

1. Эффект амнезии: одинаковые фразы

Первая фраза, с которой вы начинаете первую историю, должна быть той же, что и закрывающая фраза последней истории. Желательно — с тем же жестом и той же интонацией.

Например: начинаете с «Представляешь, была вот такая история…» и закрываете той же фразой. У слушателя эти два момента «схлопываются» в сознании — и всё, что было внутри, остаётся в бессознательном.

2. Если не умеете рассказывать истории — берите из жизни

Люди чувствуют фальшь. Если история выдумана — даже при хорошей подаче будет ощущение «чего-то не того». Берите реальные случаи и незначительно меняйте детали. Так вы сохраните естественность, а при необходимости — анонимность.

3. Контекст как точка входа

Не знаете, с чего начать? Начните с того, что видите: обстановка, элемент одежды, погода за окном. «Кстати, у меня тоже была такая рубашка…» — и вы уже в истории.

4. Длина каждой истории — не больше минуты

Оптимально — 30–40 секунд на первую и вторую, 20–30 секунд на третью. Если дольше — внимание рассеивается. Короткие истории работают лучше длинных.

5. Переключение между историями через объекты

Чтобы перейти из одной истории в другую, используйте объекты. Например: в первой истории вы говорили о человеке, а во второй возьмите элемент его одежды (рубашку) и сделайте её главным героем в совершенно другом контексте. Или используйте фразы-мостики: «Это напомнило мне о…», «А ещё я вспомнил…».

Пример из практики: страх публичных выступлений

Рассмотрим разбор реального случая. Запрос клиента: страх выступать на сцене. Цель — сформировать убеждение «чем больше выступаю, тем легче и лучше это получается».

Вначале я выясняю причину страха и работаю с ней — но это отдельная история. А для формирования нового убеждения использую тройную спираль.

Вот как выглядело внушение, встроенное в третью историю:

И этот человек, успешный спикер, поделился со мной своим секретом: «Чем больше выступаешь — тем легче становится».

Всё. Одно короткое предложение, вложенное в уста авторитетного персонажа. Никаких команд, никаких «вы должны». Просто человек сказал человеку.

Разумеется, до и после этого предложения — две другие истории, которые обрываются на интересных моментах, перегружая сознание слушателя. Идея о том, что выступления становятся легче, проходит в бессознательное без критической проверки.

Результат: клиент перестал испытывать парализующий страх перед сценой. Сработало? Да. Превратился ли он в блестящего оратора за один сеанс? Нет. Техника — не волшебная таблетка, а инструмент. Но правильный инструмент экономит месяцы терапии.

Где применять тройную спираль

Тройная спираль — универсальная техника, но у неё есть свои зоны эффективности. Лучше всего она работает в контекстах, где нужен обход сознательной критики: терапия, коучинг, работа с убеждениями.

  • Терапия и коучинг — для формирования новых убеждений, работы с ограничивающими установками
  • Продажи — для мягкого внушения ценности продукта (если контекст позволяет, а клиент не против)
  • Переговоры — для укрепления раппорта

Ошибки начинающих

80% неудач при использовании тройной спирали связаны с нарушением базовых принципов: скучные истории, длинные пассажи, отсутствие раппорта. Вот что работает против вас:

ОшибкаПочему не срабатываетКак исправить
Скучные историиСлушатель отключается на первой же минутеБерите только то, что цепляет вас или собеседника
Нет раппортаБез доверия любая техника выглядит как манипуляцияСначала подстройка, потом техника. Подробнее: «Раппорт в НЛП»
Слишком длинные историиПерегрузка становится не продуктивной, а разрушительной30–40 секунд на историю — максимум
Внушение выглядит как командаСознание его блокируетВкладывайте внушение в уста персонажа: «Он сказал…»
Логичное повествованиеВы говорите слишком логично - сознанию собеседника не надо напрягаться - перегрузки не происходитТренируйте навык переходов из контекста в контекст

Проверь себя после прочтения

  1. Сколько историй используется в тройной спирали Милтона Эриксона?

    • A) Одна
    • B) Две
    • C) Три
    • D) Четыре
      Показать ответПравильный ответ: C. Три истории: первая и вторая отвлекают внимание, третья содержит внушение.

  2. В чём ключевой принцип тройной спирали?

    • A) Гипнотический сон
    • B) Перегрузка сознания через незаконченные истории
    • C) Прямое внушение
    • D) Визуализация образов
      Показать ответПравильный ответ: B. Сознание перегружается тремя одновременно незавершёнными историями, и внушение из третьей проходит без критики.

  3. Оптимальная длительность одной истории в тройной спирали:

    • A) 5–10 секунд
    • B) 30–60 секунд
    • C) 3–5 минут
    • D) Чем длиннее, тем лучше
      Показать ответПравильный ответ: B. 30–60 секунд на историю. Длинные истории рассеивают внимание.

  4. Куда лучше всего встроить внушение, чтобы оно не было заблокировано сознанием?

    • A) В начало первой истории
    • B) В середину второй истории
    • C) В третью историю, в уста персонажа
    • D) После окончания всех историй
      Показать ответПравильный ответ: C. Внушение должно быть в третьей истории, вложенное в уста героя. Прямая команда будет блокирована.

  5. Как называется эффект, при котором незаконченные действия запоминаются лучше законченных?

    • A) Эффект ореола
    • B) Эффект Зейгарник
    • C) Эффект новизны
    • D) Эффект первичности
      Показать ответПравильный ответ: B. Эффект Зейгарник — незавершённые действия удерживаются в памяти активнее, чем завершённые. Это один из механизмов тройной спирали.

Часто задаваемые вопросы

1. Тройная спираль — это гипноз?
Не совсем. Это гипнотическая техника, но без погружения в глубокий транс. Человек не спит и не теряет контроль — он просто перегружен тремя историями. Относится к «разговорному гипнозу» — мягкому, недирективному способу общения. Подробнее о разговорном гипнозе — в статье «Милтон-модель в НЛП».

2. Сколько времени нужно, чтобы освоить технику?
Базовый уровень — 2–3 недели регулярной практики. Научиться рассказывать три истории, обрывать их в нужный момент и встраивать внушение. Полное мастерство с естественным применением — 3–6 месяцев.

3. Может ли тройная спираль навредить?
Как и любой инструмент влияния — да, если использовать со злым умыслом. Я рекомендую применять технику только с информированного согласия клиента или в ситуациях, где вы действуете в его интересах.

4. Чем тройная спираль отличается от метафоры?
Метафора — это одна история, работающая по принципу аналогии. Тройная спираль — это три истории с отвлечением сознания. Метафора использует смысловой перенос, тройная спираль — когнитивную перегрузку.

5. Нужно ли специально учиться рассказывать истории?
Желательно. Если вы не умеете держать внимание аудитории — техника не сработает. Начните с малого: рассказывайте коллегам и друзьям короткие истории из жизни, следите за реакцией, учитесь держать паузу.

6. Можно ли использовать тройную спираль в письменной речи?
Да, но сложнее. В тексте вы не видите реакции читателя, не можете подстроиться в моменте. Однако в рекламе и продающих текстах структура «три истории — разрыв — ключевое сообщение» работает отлично.

Источники

  1. Акатова А.А. Теоретическое становление практического опыта нейролингвистического программирования // The Scientific Heritage. — 2020. — № 54. — С. 28–33.
  2. Гриндер Д., Бэндлер Р. Паттерны гипнотических техник Милтона Эриксона. Т. 1. — СПб.: Каас, 1994. — 224 с.
  3. Miller G.A. The magical number seven, plus or minus two: Some limits on our capacity for processing information // Psychological Review. — 1956. — Vol. 63, № 2. — P. 81–97.
  4. Зейгарник Б.В. Запоминание завершённых и незавершённых действий // Хрестоматия по общей психологии. — М.: МГУ, 1927.

Об авторе: Я — Александр Коридзе, психолог, НЛП-тренер и коуч предпринимателей. Автор книги «НЛП работает?! Объясняю с точки зрения нейрофизиологии». Работаю с техниками НЛП, эриксоновским гипнозом и коучингом более 10 лет. Мой подход — научно обоснованный, без эзотерики и обещаний «мгновенного исцеления».

Дата публикации: 06.07.2026