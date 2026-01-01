VIP-обучение

НЛП
индивидуально.

Программа под ваш запрос и ваш темп. Работа один на один — без посторонних глаз, где можно обсудить самые конфиденциальные для вас вопросы.

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Как это устроено
Александр Коридзе
1:1 работа один на один
90 минут стандартное занятие
4 программы на выбор

Что изучаем

Курс практик, мастерский или тренерский, а также «Боевое НЛП».

  • Практик
  • Мастер
  • Тренерский курс
  • Боевое НЛП

Под какой запрос

Контекст подбирается и подстраивается под вашу задачу.

  • Бизнес
  • Построение карьеры
  • Саморазвитие
  • Терапия
  • Отношения

Как это устроено

Продолжительность и наполнение курса подбираются индивидуально — в зависимости от запроса и цели.

  1. 01

    Контекст подбирается и подстраивается под ваш запрос

  2. 02

    Продолжительность и наполнение курса — индивидуально, в зависимости от запроса и цели

  3. 03

    Стандартное занятие 1,5 часа: теория и практика с обратной связью

  4. 04

    Индивидуальный подход и график обучения

  5. 05

    Поддержка и обратная связь между занятиями

Без посторонних глаз

Занятия один на один и в удобном для вас темпе. Здесь можно разбирать то, что не станешь выносить в группу.

Стоимость

от 15 000 ₽ / занятие

Продолжительность и наполнение подбираются под запрос — итоговая стоимость зависит от программы и числа занятий.

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Кто ведёт

Александр Коридзе

НЛП-тренер, практикующий психолог

За время работы я наблюдал, как НЛП меняет жизнь людей в лучшую сторону. Частые фразы, которые я слышал: «Почему я не знал об этом раньше» и «Это надо преподавать ещё в школе».

Не важно, кем вы работаете — предприниматель, творческий человек или фрилансер, и какой у вас возраст. Техники НЛП — универсальный инструмент, и я бы хотел поделиться ими с вами.

  • 10+ лет практики
  • 2 314 часов консультаций
  • 700+ тренингов
Обложка книги «НЛП работает?!»

Книга «НЛП работает?!»

Вошла в ТОП-10 книг по НЛП в России (2021). Объясняет НЛП с точки зрения науки.

Достижения и регалии

  • ТОП-50 лекторов России 2021 («Знание.Лектор»)
  • Победитель трека soft-skills Российского общества «Знание»
  • Автор статей в Psychologies и других СМИ
  • Приглашённый спикер конференции о мозге и мышлении «Brain 2023»
  • Проводил тренинги для Epson, Veropharm, «Ренессанс» и др.
  • С отличием окончил курсы МГУ: нейрофизиология поведения, современные теории сознания, противодействие манипуляциям

НЛП в моей жизни

Не только консультации — ещё шесть сфер, где эти навыки открыли двери.

Александр Коридзе на общественном форумеАлександр Коридзе выступает на заседании за круглым столомАлександр Коридзе в Государственной Думе

Общественная деятельность

Александр Коридзе выступает с лекцией о детекции лжиАлександр Коридзе ведёт выступление у флипчартаАлександр Коридзе в студии проекта «Энциклопедия „Знания“»

Публичные выступления

Александр Коридзе ведёт тренинг перед экраном с презентациейУчастники тренинга Александра Коридзе в залеАлександр Коридзе с микрофоном среди участников тренинга

Тренинги

Александр Коридзе с участниками благотворительного проектаАлександр Коридзе выступает на форуме движения «Матери России»Александр Коридзе на Форуме молодых семей

Благотворительность

Александр Коридзе в эфире РЕН ТВ в качестве профайлераСъёмка интервью с Александром Коридзе в студииАлександр Коридзе перед камерой на съёмочной площадке

ТВ и СМИ

Александр Коридзе и продюсер Сергей НетиевскийАлександр Коридзе и продюсер Валерий КомиссаровАлександр Коридзе в концертном зале

Шоу.Биз

Отзывы о курсах Александра Коридзе

Участники рассказывают сами — нажмите на карточку, чтобы посмотреть.

  • «Много методов по работе с персоналом и клиентами. Александр преподаёт легко и понятно.»

  • «Понравилась техника «трансовые цепочки» — помогла решить проблему с детьми, которая не решалась три года.»

  • «Рекомендую для управления и эффективной коммуникации. Александр преподаёт структурно.»

  • «Александр даёт техники, которые работают и помогают в жизни. Рекомендую тем, кто хочет изменить жизнь к лучшему.»

  • «Уже применяю в работе и личной жизни. Рекомендую собственным детям.»

  • «НЛП-техники помогают и себе, и близким. Ощутить полноту жизни.»

  • «Среди множества техник выделю «Тройную спираль». У Александра структурная подача, ощущение, что он этим живёт.»

  • «Картина мира меняется с первого занятия. Все техники полезные и рабочие. Александр вдохновляет.»

  • «Рекомендую для личного развития и коммуникации с персоналом. Рекомендую своим близким.»

  • «Отдельно рекомендую тему гипноза. Спасибо Александру за душевную подачу и понятное объяснение.»

  • «Использую НЛП для работы с людьми. Рекомендую всем знакомым.»

  • «Александр просто и понятно объяснил тему целеполагания.»

  • «Отметил для себя модель переговоров для работы с клиентами.»

  • «Использую НЛП, чтобы понимать себя и ставить задачи персоналу — исполняемость выросла.»

  • «Использую целеполагание в работе. Спасибо Александру за материалы, которые нигде не найти.»

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