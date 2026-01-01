VIP-обучение
НЛП
индивидуально.
Программа под ваш запрос и ваш темп. Работа один на один — без посторонних глаз, где можно обсудить самые конфиденциальные для вас вопросы.
Что изучаем
Курс практик, мастерский или тренерский, а также «Боевое НЛП».
- Практик
- Мастер
- Тренерский курс
- Боевое НЛП
Под какой запрос
Контекст подбирается и подстраивается под вашу задачу.
- Бизнес
- Построение карьеры
- Саморазвитие
- Терапия
- Отношения
Как это устроено
Продолжительность и наполнение курса подбираются индивидуально — в зависимости от запроса и цели.
- 01
Контекст подбирается и подстраивается под ваш запрос
- 02
Продолжительность и наполнение курса — индивидуально, в зависимости от запроса и цели
- 03
Стандартное занятие 1,5 часа: теория и практика с обратной связью
- 04
Индивидуальный подход и график обучения
- 05
Поддержка и обратная связь между занятиями
Без посторонних глаз
Занятия один на один и в удобном для вас темпе. Здесь можно разбирать то, что не станешь выносить в группу.
Стоимость
от 15 000 ₽ / занятие
Продолжительность и наполнение подбираются под запрос — итоговая стоимость зависит от программы и числа занятий.
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Кто ведёт
Александр Коридзе
НЛП-тренер, практикующий психолог
- 10+ лет практики
- 2 314 часов консультаций
- 700+ тренингов
Книга «НЛП работает?!»
Вошла в ТОП-10 книг по НЛП в России (2021). Объясняет НЛП с точки зрения науки.
Достижения и регалии
- ТОП-50 лекторов России 2021 («Знание.Лектор»)
- Победитель трека soft-skills Российского общества «Знание»
- Автор статей в Psychologies и других СМИ
- Приглашённый спикер конференции о мозге и мышлении «Brain 2023»
- Проводил тренинги для Epson, Veropharm, «Ренессанс» и др.
- С отличием окончил курсы МГУ: нейрофизиология поведения, современные теории сознания, противодействие манипуляциям
НЛП в моей жизни
Не только консультации — ещё шесть сфер, где эти навыки открыли двери.
Общественная деятельность
Публичные выступления
Тренинги
Благотворительность
ТВ и СМИ
Шоу.Биз
Отзывы о курсах Александра Коридзе
Участники рассказывают сами — нажмите на карточку, чтобы посмотреть.
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«Много методов по работе с персоналом и клиентами. Александр преподаёт легко и понятно.»
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«Понравилась техника «трансовые цепочки» — помогла решить проблему с детьми, которая не решалась три года.»
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«Рекомендую для управления и эффективной коммуникации. Александр преподаёт структурно.»
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«Александр даёт техники, которые работают и помогают в жизни. Рекомендую тем, кто хочет изменить жизнь к лучшему.»
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«Уже применяю в работе и личной жизни. Рекомендую собственным детям.»
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«НЛП-техники помогают и себе, и близким. Ощутить полноту жизни.»
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«Среди множества техник выделю «Тройную спираль». У Александра структурная подача, ощущение, что он этим живёт.»
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«Картина мира меняется с первого занятия. Все техники полезные и рабочие. Александр вдохновляет.»
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«Рекомендую для личного развития и коммуникации с персоналом. Рекомендую своим близким.»
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«Отдельно рекомендую тему гипноза. Спасибо Александру за душевную подачу и понятное объяснение.»
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«Использую НЛП для работы с людьми. Рекомендую всем знакомым.»
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«Александр просто и понятно объяснил тему целеполагания.»
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«Отметил для себя модель переговоров для работы с клиентами.»
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«Использую НЛП, чтобы понимать себя и ставить задачи персоналу — исполняемость выросла.»
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«Использую целеполагание в работе. Спасибо Александру за материалы, которые нигде не найти.»
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