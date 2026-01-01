Программа под ваш запрос и ваш темп. Работа один на один — без посторонних глаз, где можно обсудить самые конфиденциальные для вас вопросы.

Занятия один на один и в удобном для вас темпе. Здесь можно разбирать то, что не станешь выносить в группу.

Чтобы задать дополнительные вопросы или записаться — напишите, и я лично вам отвечу.

Кто ведёт

Александр Коридзе

НЛП-тренер, практикующий психолог

За время работы я наблюдал, как НЛП меняет жизнь людей в лучшую сторону. Частые фразы, которые я слышал: «Почему я не знал об этом раньше» и «Это надо преподавать ещё в школе».

Не важно, кем вы работаете — предприниматель, творческий человек или фрилансер, и какой у вас возраст. Техники НЛП — универсальный инструмент, и я бы хотел поделиться ими с вами.