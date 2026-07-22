Внушение (суггестия): виды, методы, внушаемость и защита

Кратко о главном

Внушение (суггестия) — это воздействие на психику, при котором информация принимается без критической оценки и переживается как собственная мысль. Убеждение требует аргументов, заражение безадресно, подражанию нужен образец — внушению ничего из этого не нужно.

Внушения классифицируют по четырём осям: канал (вербальные \ невербальные), источник (само- \ гетеровнушение), форма (прямые \ косвенные \ открытые) и состояние сознания (бодрствование \ транс)

Внушаемость — свойство психики, а не слабость характера. Метаанализ Stein et al. (2025) показал: это не одна черта, а минимум две почти не связанные способности (r = 0,07), поэтому бытовое «он внушаемый» некорректно без уточнения типа

Единого объяснения механизма внушения в науке нет: систематический обзор Zahedi, Lynn, Sommer (2024) насчитал около десяти конкурирующих семейств теорий, но по четырём пунктам согласие есть — и отклик на внушение возникает даже без гипнотической индукции

Защита строится на четырёх речевых маркерах, паузе в 3–5 секунд и проверке источника утверждения; интеррогативная внушаемость — доказанный предиктор ложных признаний и ложных воспоминаний

В НЛП внушение — базовый механизм милтон-модели, пресуппозиций и разговорного гипноза; в конце статьи 30 готовых формулировок с разбором техники

Что такое внушение: определение, термины и границы понятия

Внушение (суггестия) — это воздействие на человека, при котором информация принимается некритично и неосознанно, а позже переживается как собственная мысль. Может представлять собой фразу либо действие. Часто внушённая мысль в дальнейшем воспринимается человеком как своя собственная — и в этом вся суть приёма.

Акт внушения отличается от акта убеждения тем, что не требует доказательств, аргументов и логики. — Александр Коридзе, «НЛП работает?!» (2021)

Слово «суггестия» — это латинский дубль русского «внушения» (от suggestio — внушение, подсказывание). В научных текстах они полные синонимы, и дальше я пользуюсь обоими.

Суггестор, суггерент, раппорт: кто кому внушает

У участников процесса есть точные имена — их полезно знать хотя бы для того, чтобы понимать учебники.

Суггестор — тот, кто осуществляет внушение: терапевт, рекламодатель, родитель, тренер.

— тот, кто осуществляет внушение: терапевт, рекламодатель, родитель, тренер. Суггерент — тот, на кого направлено внушение.

— тот, на кого направлено внушение. Раппорт — связь между ними. Без доверия внушение вырождается в набор звуков. Подробно → Раппорт в НЛП.

— связь между ними. Без доверия внушение вырождается в набор звуков. Подробно → Раппорт в НЛП. Внушаемость (суггестивность) — восприимчивость суггерента к внушению.

Четыре определения внушения из разных школ

Единого канонического определения нет — каждая школа подчёркивает своё.

Автор Определение Что выделено главным В. М. Бехтерев (1903) Прививание психических состояний одного лица другому в обход воли принимающего и нередко без осознания с его стороны Обход воли и сознания И. Е. Шварц (1971) Психическое воздействие, воспринимаемое субъектом без критики, но имеющее значение для его мотивов, установок, деятельности и представлений Отсутствие критики + влияние на мотивы А. М. Свядощ Воздействие, при котором информация проходит мимо верификации — проверки мозгом на достоверность и значимость Сбой проверки достоверности I. Kirsch (1999) Сообщения, вызывающие непроизвольные изменения в опыте и поведении (communications for involuntary changes in experience and behaviour) Непроизвольность отклика

Общее у всех четырёх: не «человека заставили», а «у человека что-то произошло само». Это и есть родовой признак внушения.

Базовое различие внушения и убеждения сформулировал ещё В. М. Бехтерев (1903) в работе «Внушение и его роль в общественной жизни»: в отличие от убеждения, обращённого к логике коры головного мозга, внушение — это «непосредственная прививка идеи», принимаемая без критической оценки.

Границы понятия

Внушение и убеждение. Убеждение опирается на аргументы и осознанное согласие, внушение — не требует доказательств. Полный разбор четырёх механизмов воздействия — в следующем разделе.

Внушение и манипуляция. Манипуляция — это всегда скрытое воздействие с определённым намерением, часто в ущерб интересам объекта. Внушение может быть манипулятивным, а может — терапевтическим или развивающим. Инструмент один, намерение разное.

Внушение и гипноз. Гипноз — это состояние изменённого сознания (транс), в котором внушения работают особенно эффективно. Но внушения работают и без формального транса: в 1999 году Braffman и Kirsch показали, что отклик на внушения возникает и без гипнотической индукции. Бехтерев писал о том же за век до них: внушение в бодрствующем состоянии встречается «везде и всюду», а гипнотическое — лишь его частный случай.

Ключевая мысль простыми словами: внушения — часть обычной коммуникации. Мы все ежедневно внушаем что-то друг другу и сами подвергаемся внушению. Вопрос в том, как применять это осознанно и как замечать, когда применяют к вам.

Внушение, убеждение, заражение и подражание — 4 механизма воздействия

Социальная психология выделяет четыре механизма психологического воздействия: убеждение обращается к логике, внушение — к некритическому принятию, заражение — к эмоции, передающейся в группе, подражание — к копированию модели поведения. Различаются они не силой, а тем, через какую «дверь» входят.

Эту четвёрку спрашивают на экзаменах и путают в популярных статьях.

Механизм К чему обращается Нужны ли аргументы Осознаётся ли воздействие Пример Убеждение Логика, кора головного мозга Да, это его основа Да, человек знает, что его убеждают «Вот три исследования, почему стоит спать 8 часов» Внушение Некритическое принятие, эмоции, воображение Нет Как правило, нет «Вы уже начинаете чувствовать себя спокойнее» Заражение Эмоциональное состояние группы Нет Нет, состояние передаётся само Паника на стадионе; смех в зале; аплодисменты, которые подхватывают все Подражание Образец поведения, модель Нет Частично — образец обычно виден Подросток перенимает манеру речи блогера

Убеждение — единственный из четырёх, который работает «в открытую». Плата за прозрачность: нужны факты, время и готовность оппонента думать. Внушение экономит именно это — информация проходит мимо взвешивания и оседает как своя.

Заражение отличается от внушения адресностью и содержанием. Внушение направлено на конкретного суггерента и несёт идею. Заражение содержания не имеет: передаётся само состояние, по кругу, усиливаясь на каждом обороте. Фрейд отмечал, что заражение толпой действует гораздо сильнее личного внушения: среди людей с одинаковым настроем человек быстро теряет индивидуальность — и тем быстрее, чем ниже самооценка и выше мнительность.

Подражание требует видимого образца. Поэтому невербальные внушения в рекламе так на него похожи: актёр пробует продукт и демонстрирует удовольствие, а у зрителя работают зеркальные нейроны. Строго говоря, это стык трёх механизмов сразу — поодиночке они почти не встречаются.

Аналогия. Вам нужно, чтобы человек вышел из комнаты. Убеждение — объяснить, почему выйти полезно. Внушение — сказать «здесь как-то душно» и открыть дверь. Заражение — самому забеспокоиться так, чтобы забеспокоился и он. Подражание — выйти первым. Принуждение — вывести за руку.

Где проходят границы: манипуляция и принуждение

Манипуляция — внушение, у которого скрыты и приём, и цель, причём цель работает против интересов суггерента. Признак: если бы человек знал о намерении, он бы не согласился.

— внушение, у которого скрыты и приём, и цель, причём цель работает против интересов суггерента. Признак: если бы человек знал о намерении, он бы не согласился. Принуждение — воздействие, где согласия не спрашивают: угроза, приказ, силовое давление. Оно опирается на осознанный страх последствий, внушение — на отсутствие осознания самого факта воздействия.

Важно: ни один из четырёх механизмов не «плохой» сам по себе. Педагог за один урок убеждает, вдохновляет, подаёт пример и внушает уверенность. Разница проходит по намерению и по тому, остаётся ли у человека возможность не согласиться.

Внушаемость: от чего зависит и бывают ли «невнушаемые»

Внушаемость (суггестивность) — это устойчивое свойство психики, выраженное в восприимчивости к внушению. Полностью невнушаемых людей нет: внушаемость меняется от ситуации и состояния, а главное — она не одна. Метаанализ 2025 года показал, что это как минимум две разные способности, между которыми почти нет связи.

Внушаемость — не слабость характера и не признак глупости. Это динамическое свойство личности, зависящее от возраста, состояния, обстановки и типа самого внушения.

Главный факт: внушаемость — не единая черта

Предзарегистрированный метаанализ Stein, Faerman, Thompson, Kirsch, Lynn и Terhune (2025; Goldsmiths, Кингс-колледж Лондона, Стэнфорд, Гарвардская медицинская школа) свёл 18 исследований и 55 пар корреляций между стандартизованными шкалами внушаемости.

Что с чем сравнивали Число пар шкал (k) Корреляция r Как читать Прямая ↔ прямая внушаемость 37 ≈ 0,62 Сильная связь: шкалы меряют одно и то же Косвенная ↔ косвенная внушаемость 5 ≈ 0,79 Ещё более сильная связь Прямая ↔ косвенная 13 0,07 Связи практически нет — это разные способности

Поправка на публикационное смещение (trim-and-fill) результат не разрушила — эффект устойчив.

Что это значит на практике? Человек, легко и глубоко входящий в транс, не обязательно легче ведётся на наводящие вопросы следователя или продавца. И наоборот. Бытовое «он внушаемый» без уточнения типа некорректно — примерно как «он спортивный» без уточнения вида спорта.

Прямая (вербальная, имажинативная) внушаемость — отклик на открытые словесные внушения: «ваша рука становится лёгкой». Её меряют гипнотические шкалы.

— отклик на открытые словесные внушения: «ваша рука становится лёгкой». Её меряют гипнотические шкалы. Косвенная внушаемость — интеррогативная (готовность принять наводящую информацию в допросе или интервью) и сенсорная. Именно она стоит за ложными признаниями и ложными воспоминаниями.

Факторы, повышающие внушаемость

Обзор литературы Д. Борисевича и учебник В. Б. Шапаря дают согласованный список. Разложу на три группы.

Свойства человека: тревожность, неуверенность в себе, заниженная самооценка, доверчивость, впечатлительность, конформность, робость, слабость логического мышления, медленный темп психической деятельности.

Свойства ситуации: авторитет суггестора, эффект неожиданности, влияние группы или толпы, дефицит времени, неопределённость ситуации, низкая осведомлённость (внушаемость растёт, когда истинная информация скрыта).

Состояние: утомление, боль, транс, сильная эмоция, время перед сном и после пробуждения.

Три степени внушаемости по И. Е. Шварцу — низкая, средняя и высокая. Смысл градации практический: людям с низкой внушаемостью нужны повторы, одного предъявления им не хватает.

Возраст. Дети внушаемее взрослых, с возрастом внушаемость снижается — это рабочее условие воспитания, см. раздел о педагогическом внушении.

«Внушаемого типа личности» не нашли

Популярные статьи любят рисовать портрет внушаемого человека. Систематический обзор Zahedi, Lynn и Sommer (2024) фиксирует обратное: личностные черты — открытость опыту, нейротизм — не объясняют индивидуальные различия в отклике на внушение. Надёжного предиктора по личностному профилю нет.

Измеряют внушаемость не опросником «оцените себя», а work-sample шкалами: человеку дают стандартизованный набор внушений и фиксируют отклик по наблюдаемому поведению и самоотчёту. Шкала даёт число, а не впечатление — отсюда и возможность корреляционных исследований.

Ключевая мысль простыми словами: «невнушаемых» нет, есть по-разному внушаемые и внушаемые к разному. И если вы уверены, что уж на вас-то это не действует, — вы в самой уязвимой группе, потому что не отслеживаете момент воздействия.

Виды и формы внушений: прямые, косвенные, открытые

Внушения классифицируют по четырём независимым осям: канал передачи (вербальные \ невербальные), источник (самовнушение \ гетеровнушение), форма (прямые \ косвенные \ открытые) и состояние сознания (бодрствование \ транс). Одно и то же внушение получает координату по каждой оси.

Слова «виды», «формы», «типы» и «варианты» в учебниках используются как синонимы: единой утверждённой классификации не существует.

По каналу передачи

Вербальные — с использованием речи. Фраза «Звоните прямо сейчас» — прямой маркетинговый классик.

— с использованием речи. Фраза «Звоните прямо сейчас» — прямой маркетинговый классик. Невербальные — демонстрирующие поведение или состояние без речи. Человек в рекламе пробует продукт и демонстрирует удовольствие — работают зеркальные нейроны, мы «заражаемся» состоянием.

По источнику

Самовнушение (аутосуггестия) — аффирмации, аутотренинг, работа с убеждениями.

— аффирмации, аутотренинг, работа с убеждениями. Гетеровнушение — от другого человека или группы (реклама, пропаганда, обучение).

По форме (основная классификация)

Прямые внушения — открытое указание к действию, приказ, команда. Работают при раппорте сверху. Примеры: сценический гипноз, родительское «У тебя всё получится», маркетинговое «Купите прямо сейчас». Их принято называть также директивными или императивными — это одно и то же.

Три подвида прямых внушений:

Явные прямые — содержание названо буквально: «Я сосчитаю до пяти, и произойдёт…». Прямые закамуфлированные — часть содержания исходит от самого клиента и потому воспринимается как своё: «Ощущение, которое относится к периоду до болезни, заменит собой менее приятные ощущения». Постгипнотические — реализуются после выхода из транса, по заранее оговорённому сигналу “Когда будет солнечный день, вы наполнитесь энергией».

Косвенные внушения — замаскированные путём смещения внимания на другую часть фразы. Человек не может установить источник внушения и воспринимает идеи как свои.

Подвид Механизм Пример Встроенные команды Команда выделяется интонацией/жестом внутри нейтральной фразы «И вы можете заметить разницу уже сегодня» Пресуппозиции Желаемое подаётся как совершённый факт «Когда вы начнёте замечать изменения…» Иллюзия выбора Выбор между вариантами, каждый из которых нас устраивает «Вам удобно подписать сейчас или при выходе?» Негативно-парадоксальные Запрет на действие — для его парадоксальной активации «Не думайте о белой обезьяне» Трюизмы Очевидные банальности, не вызывающие сопротивления «Люди часто замечают, что время пролетает незаметно, когда они увлечены» Последовательность принятия Цепочка утверждений с заведомым согласием → ключевое внушение «Вы здесь и вы слушаете и вы дышите — и вы уже готовы…»

К косвенным примыкает опосредованное внушение — через предмет, аппаратуру или «пустышку» в роли лекарства. Носителем становится вещь, а не фраза. Отсюда прямая дорога к разделу о плацебо и ноцебо.

Открытые внушения — третья форма, которую часто забывают. Суггестору не нужно знать, что именно должно произойти: рамка задаётся, а содержание человек подставляет сам, из своих ресурсов.

Подвид открытого внушения Что делает Пример Мобилизующее Задаёт рамку, которую человек заполняет сам; после ключевых слов держится пауза «Ваше бессознательное разместит по местам всё, что необходимо» Ограниченно открытое Предлагает выбор, который не уточняется «Вы можете обучаться разными способами» Охватывающее все возможности класса Перечисляет варианты и закрывает список словами «или что-нибудь другое» «Может быть, образы, может быть, звуки, может быть, ощущения… или что-нибудь другое»

По состоянию сознания

В обычном (бодрствующем) состоянии — критика работает, внушение проходит за счёт формы подачи. На этом стоит рациональная психотерапия Дюбуа и вся повседневная суггестия: реклама, воспитание, переговоры.

— критика работает, внушение проходит за счёт формы подачи. На этом стоит рациональная психотерапия Дюбуа и вся повседневная суггестия: реклама, воспитание, переговоры. В изменённом состоянии — транс, гипноз, медитация, аутогенная тренировка. Критический фильтр ослаблен, отклик выше.

Различать оси «форма» и «состояние сознания» принципиально: прямое внушение бывает и в бодрствовании, и в трансе, косвенное — тем более. Смешение этих двух осей и рождает миф «внушение = обязательно гипноз».

По намерению

Позитивные (терапевтические, развивающие) — семейное «Нашей семье всегда везет»

(терапевтические, развивающие) — семейное «Нашей семье всегда везет» Деструктивные (манипулятивные, боевое НЛП) — внушения со «спусковым крючком» для негативных последствий. Разбор такого класса воздействий — в статье Боевое НЛП.

Классификация внушений по трём базовым осям: канал передачи, источник и форма Классификация внушений — три базовые оси По каналу передачи Вербальные через речь, слова, интонацию Невербальные через поведение, жесты, мимику зеркальные нейроны По источнику Самовнушение аффирмации, аутотренинг Гетеровнушение от другого человека или группы реклама, пропаганда, терапия По форме Прямые открытая команда, приказ Косвенные замаскированные, 6+ подвидов пресуппозиции, встроенные и др.

Ключевая мысль: один и тот же инструмент может использоваться для помощи или для манипуляции — зависит от намерения. Знать механизмы нужно хотя бы для того, чтобы отличать одно от другого.

Бехтерев и история изучения внушения

Владимир Михайлович Бехтерев — автор книги «Внушение и его роль в общественной жизни» (1903, отдельное издание 1908), первый, кто вывел внушение за пределы медицины в педагогику и общественную жизнь. Его определение: внушение — это прививание психических состояний одного лица другому в обход воли принимающего и нередко без осознания с его стороны.

История вопроса идёт двумя линиями, и в русскоязычных статьях обычно рассказывают только одну.

Западная линия: от гипноза к речевым паттернам

Джеймс Брэд — дал первое научное определение и назвал внушённый сон гипнозом . Прямым воздействием слова добивался потери чувствительности, достаточной для операций.

— дал первое научное определение и назвал внушённый сон . Прямым воздействием слова добивался потери чувствительности, достаточной для операций. Амбруаз Льебо — представления, вызываемые словами или жестами, за которыми следуют психические или физические явления.

— представления, вызываемые словами или жестами, за которыми следуют психические или физические явления. Ипполит Бернгейм — передача идеи, воспринимаемой мозгом. Его разворот принципиален: не гипноз объясняет внушение, а внушаемость объясняет гипноз.

— передача идеи, воспринимаемой мозгом. Его разворот принципиален: не гипноз объясняет внушение, а внушаемость объясняет гипноз. Огюст Форель — динамическое изменение нервной системы. Альберт Моль — воздействие, результат которого обусловлен тем, что вызвало представление о его наступлении (формула плацебо за полвека до термина). Эйген Блейлер — аффективная окраска мысли создаёт условия для восприятия без критики.

— динамическое изменение нервной системы. — воздействие, результат которого обусловлен тем, что вызвало представление о его наступлении (формула плацебо за полвека до термина). — аффективная окраска мысли создаёт условия для восприятия без критики. Эмиль Куэ — всякое внушение есть по сути самовнушение. Дэйв Элман — диссоциация между сознанием и подсознанием.

— всякое внушение есть по сути самовнушение. — диссоциация между сознанием и подсознанием. Милтон Эриксон — обнаружил, что прямые внушения разбиваются о сопротивление, и построил на этом целое направление. О нём — в разделе о техниках.

Отечественная линия: от рефлекса к педагогике

И. М. Сеченов внушением не занимался, но подготовил для него почву: открыл процессы торможения и описал человека, способного вызвать у себя гусиную кожу в тёплой комнате одним воображением, что ему холодно. Тождество воображаемого и реального чувственного возбуждения — это и есть внушение в физиологической формулировке.

В. М. Бехтерев связывал внушение с верой, эмоциями и воображением: вера пробуждает эмоциональное воображение, а оно прокладывает путь внушению. Он отделил внушение от убеждения и описал его роль в происхождении психических эпидемий. Гипноз в его системе — искусственно вызванный видоизменённый физиологический сон с сохранением контакта с гипнотизёром, а обычное внушение встречается «везде и всюду» и потому распространено несравнимо шире.

И. П. Павлов: внушение действует словом через вторую сигнальную систему на первую и далее на подкорку, а изменения в подкорке меняют регулируемые ею вегетативно-соматические функции.

К. И. Платонов в монографии «Слово как физиологический и лечебный фактор» показал, что речевое воздействие влияет на любые функции организма, и назвал физиологическую предпосылку внушаемости — снижение тонуса коры больших полушарий. Отсюда вывод: внушаемость непостоянна, изменчива и динамична. Его работу в спорте продолжил В. В. Кузьмин, заметивший вещь, о которой стоит помнить каждому тренеру и родителю: неосторожно сказанное слово проходит как внушение и может стать источником психогенного расстройства.

А. М. Свядощ предложил верификационную концепцию: мозг проверяет внушаемую информацию на достоверность и значимость. Внушение срабатывает там, где проверка не сработала. Это научная опора моего списка условий, при которых внушения не работают.

И. Е. Шварц перенёс внушение в педагогику и выделил три степени внушаемости — об этом в разделе о внушении в воспитании.

Психические эпидемии: мост из 1903 года в 2025-й

Самая известная идея Бехтерева — психические эпидемии: массовое распространение состояний, идей и симптомов в толпе через внушение и взаимозаражение. Отсюда же массовое, коллективное и социальное внушение.

И вот что любопытно. То, что Бехтерев назвал психическими эпидемиями, современная медицина изучает под названием mass psychogenic illness — массовое психогенное заболевание, когда симптомы распространяются в группе без органической причины. В метаанализе Stein et al. (2025) повышенная внушаемость прямо названа фактором риска такого состояния со ссылкой на Sapkota et al. (2020).

Идея 1903 года через сто с лишним лет получила измеряемое подтверждение в другой парадигме и с другим аппаратом. Случай редкий, и назвать его вслух стоит.

Рекомендую книги Бехтерева — «Внушение и его роль в общественной жизни», «Гипноз, внушение, телепатия» .

Как работает внушение: что известно науке и рабочая модель практика

Единого объяснения механизма внушения в науке нет. Систематический обзор Zahedi, Lynn и Sommer (Consciousness and Cognition, 2024) насчитал около десяти конкурирующих семейств теорий и прямо констатирует отсутствие консенсуса. Но по четырём пунктам согласие достигнуто — и их можно утверждать без оговорок.

Что известно точно: четыре пункта согласия

Обзор 2024 года систематизировал конкурирующие объяснения — психоаналитические (Fromm, Nash), условно-рефлекторные павловской линии, социокогнитивные (Kirsch, Lynn, Spanos, Barber), диссоциативные (Hilgard, Woody, Terhune), теорию холодного контроля (Dienes), модели предиктивного кодирования (Jamieson). У каждой свои сильные стороны и свои дыры.

Но четыре утверждения принимают все стороны спора:

Внушения дают глубокие изменения субъективного опыта, не сводимые к расслаблению. Эти изменения — не симуляция и не простое подчинение. Чувство авторства действия снижается, но способность сопротивляться сохраняется. Человеку кажется, что рука поднялась сама, — и при этом он может внушению противодействовать. Личностные черты (открытость, нейротизм) различий в отклике не объясняют. «Внушаемый тип личности» из популярных статей — упрощение.

Пятый факт подтверждает главный практический тезис статьи: отклик на внушения возникает и без гипнотической индукции (Braffman & Kirsch, 1999). Формула «внушение = обязательно транс» неверна.

Ограничение, которое авторы обзора признают сами: большинство теорий построены на внушениях двигательных реакций и плохо объясняют остальные феномены.

Рабочая модель практика: таламус и круг Пейпеза

Дальше — рабочая модель практика, а не установленный консенсус: она хорошо предсказывает, что сработает у клиента, но на статус доказанной теории механизма не претендует.

Мозг фильтрует входящие сигналы через таламус — «секретаря», решающего, что пропустить к коре для осознания. Прямые внушения проходят через авторитет и раппорт, активируя нейронные цепи напрямую. Косвенные — обходят фильтр за счёт перегрузки сознания, записываясь в долговременную память через круг Пейпеза.

Мозг человека — это сеть из 86 миллиардов нейронов, которые образуют от 100 до 500 триллионов соединений (данные Сюзаны Херкулано-Хузел). Любое воздействие на каналы восприятия, любая стимуляция уже меняет его структуру.

Ключевой игрок здесь — таламус. Среди прочего он выполняет функцию проведения сигналов от глубинных структур мозга к коре. Пропускная способность ограничена. Сигнал, дошедший до коры, осознаётся.

Аналогия: таламус — словно секретарь, решающий, кого пропустить к начальнику, а кого нет.

Внушение использует эту архитектуру двумя способами.

Прямые внушения работают через авторитет и раппорт сверху. Когда значимый человек говорит «У тебя всё получится», соответствующие нейронные цепи активируются напрямую. Их сигнал становится сильнее сигналов от органов чувств.

Косвенные внушения работают иначе — через обход сознательного фильтра. Сознание может удерживать 7±2 элемента одновременно. Когда внимание занято обработкой одного потока информации (история, описание, метафора), внушение проходит «под радаром» — минуя критический фильтр префронтальной коры. В отличие от прямых, косвенные внушения не требуют немедленной активации нейронных цепей. Здесь работает механизм обучения. Идея попадает в круг Пейпеза (структуры лимбической системы, отвечающие за эмоциональную память), записывается в долговременную память — и может быть активирована в любой момент «спусковым крючком».

Важно: немедленная активация цепей не является необходимой для косвенного внушения. Идея откладывается, как файл в папку, и ждёт своего часа.

Как внушение проходит фильтр мозга: прямое внушение идёт через таламус в кору, косвенное — в подкорку и круг Пейпеза Как внушение проходит фильтр мозга ВНУШЕНИЕ (стимул) прямое (авторитет + раппорт) косвенное (обход внимания) ТАЛАМУС «секретарь» пропускная способность ограничена КОРА МОЗГА осознание + сопротивление ПОДКОРКА круг Пейпеза → память Идея записана → активируется «спусковым крючком» воспринимается как «своя собственная» Прямое внушение Косвенное внушение Фильтр таламуса

Современные нейровизуализационные исследования подтверждают этот механизм экспериментально. Гарвардская и Стэнфордская медицинские школы (Jiang, Spiegel et al., 2016) на фМРТ показали, как именно мозг обходит критику: во время внушения снижается активность дорсальной передней поясной коры (dACC, отвечающей за внешний контроль и тревогу), а связь между префронтальной корой и Сетью пассивного режима (DMN) ослабевает. Человек перестаёт самокритично анализировать поступающую команду и просто выполняет её. Физиологический механизм этого явления был предсказан ещё И. П. Павловым (1927) в учении о второй сигнальной системе: слово выступает мощным тормозящим или возбуждающим нейронным стимулом.

Аналогичным образом ПЭТ-исследования Rainville et al. (1997, Science) доказали, что внушение меняет не просто отчёт человека, а реальную активность мозга: внушение на снижение неприятных ощущений избирательно снижало активность в передней поясной коре, не затрагивая первичную соматосенсорную кору. Это окончательно развеяло сомнения в объективности гипнотического воздействия.

Условия и факторы эффективности внушения

На качество внушающего воздействия влияют пять групп факторов: свойства суггестора, свойства суггерента, отношения между ними, психическое состояние внушаемого и ситуативные условия. Это классификация из учебника В. Б. Шапаря «Современный курс практической психологии».

Фактор Что входит Как повысить \ как ослабить Свойства суггестора Авторитет, социальный статус, волевое или интеллектуальное превосходство, уверенность, обаяние Проверить, откуда у говорящего авторитет и подтверждён ли он вне ситуации Свойства суггерента Тревожность, неуверенность, доверчивость, заниженная самооценка, впечатлительность Разбирать решения не в тревоге, а когда состояние выровнялось Отношения между ними Доверие и авторитет повышают внушаемость, подозрительность сводит её почти к нулю Это тот самый раппорт, без которого техника не запускается Психическое состояние Напряжение скелетно-мышечной системы, утомление нервной системы, баланс возбуждения и торможения Выспаться. Банально, но усталость — сильнейший усилитель внушаемости Ситуативные условия Низкая осведомлённость, неопределённость ситуации, дефицит времени Добрать информацию и снять искусственный дедлайн

Общее правило для всех пяти: приёмы внушения направлены на снижение активности понимания, осмысления и оценки происходящего. Всё, что мешает вам думать, работает на внушение; всё, что даёт время и данные, — против него.

Пример. Продавец в салоне: «Эта комплектация последняя, до вечера её заберут» (дефицит времени) + «Я тут двенадцать лет работаю» (авторитет) + разговор в конце рабочего дня (утомление) + непрозрачная схема скидок (низкая осведомлённость). Четыре фактора из пяти в одном диалоге, и ни один из них не является ложью.

Когда внушения не работают: 6 условий неэффективности

Внушение не срабатывает при шести условиях: явный вред, слабый сигнал, отсутствие спускового крючка, отсутствие раппорта, тип нервной системы и неверная конструкция. Это системный перечень из моей книги «НЛП работает?!».

Явный вред — действие, к которому побуждает внушение, наносит очевидный ущерб. Сознание блокирует такую команду, как бы искусно она ни была замаскирована. Слабый сигнал — внушение неразличимо на фоне других раздражителей. Если вокруг шум, хаос, перегрузка — даже точное внушение потеряется. Нет «спускового крючка» — не за что зацепиться для активации. Идея записалась в долговременную память, но нет триггера, который её запустит. Отсутствие раппорта — без доверия и авторитета эффективность падает в разы. Какой бы мастерской ни была подстройка, незнакомый человек не перепишет на вас свою квартиру. Тип нервной системы — сильный, уравновешенный, малоподвижный тип хуже поддаётся внушению. Сниженная базовая потребность в иерархии и обучении. Неверная конструкция — противоречие контексту, нарушение логики внушения, неуместная формулировка.

Важно: понимание этих условий не менее полезно, чем знание самих техник. Потому что это даёт реалистичную картину: внушение — не волшебная палочка, а инструмент с ограничениями.

Оговорка о статусе этого списка. Это авторская практическая модель, выросшая из практики и опирающаяся на верификационную концепцию А. М. Свядоща — идею, что мозг проверяет внушаемое на достоверность и значимость. Академического консенсуса о структуре внушаемости на сегодня нет: метаанализ Stein et al. (2025) показал, что даже сама внушаемость распадается минимум на две слабо связанные способности. Так что список выше — рабочий инструмент, а не доказанная теория.

Зачем нужно внушение: задачи, которые решает суггестия

Внушение в НЛП решает четыре основные задачи: изменение состояния, формирование новых убеждений, активация ресурсов и управление вниманием.

Изменение состояния. Самое очевидное применение: вы хотите, чтобы человек расслабился, успокоился или воодушевился. Прямое внушение «Расслабьтесь» работает, если есть раппорт и авторитет. Косвенное — через описание ощущений, метафоры, истории — работает почти всегда.

Формирование убеждений. Это то, чем занимается реклама, политика, воспитание. Фраза «Нашей семье всегда везет», произнесённая вскользь после удачного события, записывается в долговременную память и становится фильтром восприятия реальности.

Активация ресурсов. В терапии внушения используются для активации ресурсных состояний клиента. Пример постгипнотического внушения: «Каждый раз, когда вы будете выходить на сцену, вы будете вспоминать это приятное состояние уверенности».

Управление вниманием. С помощью внушения можно сместить фокус внимания человека с проблемы на решение, с препятствия на возможность, с прошлого на будущее. Это основа многих техник — от фокусов языка до рефрейминга.

Пример из опыта: в своей практике я использую внушения в первую очередь для облегчения терапевтических изменений. Первоначальные внушения направлены на то, что изменения вообще возможны. Затем — на то, что они могут происходить с разной скоростью, и клиент сам определяет комфортный темп. Это принципиально: не навязывать свою картину мира, а дать человеку инструмент для его собственных изменений. Один из клиентов после серии мягких постгипнотических внушений заметил: «Я сам не заметил, как перестал бояться переговоров» — именно так и должно работать: человек присваивает изменение как своё.

Методы и приёмы внушения: от словесного метода до милтон-модели

Методы внушения делятся на академические (метод словесного внушения, опосредованное внушение через предмет) и школьные, выросшие из эриксоновского гипноза и НЛП: милтон-модель, пресуппозиции, фокусы языка, тройная спираль, разговорный гипноз. Все они — способы доставки одного и того же: идеи, которая должна пройти мимо критики.

Метод словесного внушения

Классический академический приём, описанный задолго до НЛП. Условия простые, но пропуск любого рушит эффект.

Состояние суггерента — спокойное и расслабленное: расслабление повышает восприимчивость. Состояние суггестора — противоположное: собранность, уверенность, сосредоточенность. Голос — звучный и сильный, но не громкий. Сила фразы не в децибелах, а в убеждённости говорящего. Повторение — укрепляет внушение в памяти внушаемого. Образ — внушаемому предлагают представить желаемое состояние и эмоции: слово подключается к образу. Запрет упоминать проблемы со здоровьем. Говорят только о состоянии, которого нужно достичь. Причина — в разделе о ноцебо: называя симптом, вы его внушаете.

Как Эриксон использовал внушения — и откуда взялась милтон-модель

Милтон Эриксон обратил внимание на то, что ломает всю директивную схему: прямые внушения часто разбиваются о сопротивление пациента. Чем сильнее давление, тем крепче защита.

Его решение — использовать сопротивление как ресурс. Отсюда две линии работы: техники замешательства, перегружающие критику, и косвенные внушения через истории, в которых пациент сам находил связь со своей проблемой. Эриксон многократно демонстрировал внушение пантомимой людям, не знавшим английского, — лучший аргумент против представления, будто внушение живёт только в словах.

Милтон-модель

Набор из 23 речевых паттернов, основанных на языке Милтона Эриксона. Суть: размытые формулировки заставляют бессознательное искать собственный смысл. Номинализации, неопределённые глаголы, сравнения без эталона, встроенные команды — всё это создаёт «языковой транс», в котором внушение проходит незаметно.

Подробно разобрано в статье → Милтон-модель в НЛП.

Пресуппозиции

Лингвистические допущения — то, что подаётся как факт внутри фразы. «Когда вы начнёте применять эту технику…» содержит пресуппозицию, что вы уже согласились применять технику. Сознание может цепляться к «когда», но «начнёте» уже приняло факт будущего действия.

Подробно → Пресуппозиции НЛП.

Фокусы языка — работа с внушением через микротранс

Средство переформирования убеждения прямо в моменте разговора. Непривычный для собеседника фокус языка в нужную секунду создаёт микротранс — секундную заминку, во время которой прежняя оценка ситуации перестаёт держаться, и на её место встаёт другая.

Подробно → Фокусы языка.

Тройная спираль — способ доставки внушения

Три истории, рассказанные внахлёст: первая прерывается на середине, вторая — на эмоциональном пике, третья содержит собственно внушение. Сознание занято отслеживанием оборванных сюжетов и не успевает обработать содержание третьей.

Подробно → Тройная спираль Милтона Эриксона.

Разговорный гипноз

Техники повседневного внушения без формального транса. Включает все перечисленные выше приёмы — но применяется в обычном диалоге, где собеседник не подозревает о гипнотическом воздействии.

Основоположник отечественной нейропсихологии А. Р. Лурия (1956) доказал, что речевые формулировки способны выступать ведущим регулятором произвольного поведения, перестраивая подкорковые паттерны даже при сопротивлении автоматических привычек. Это объясняет, почему правильно построенная фраза может изменить поведение эффективнее, чем прямой приказ.

Упражнение: попробуйте сегодня в одном разговоре заменить прямую просьбу на пресуппозицию. Вместо «Сделайте отчёт к пятнице» скажите «Когда вы сделаете отчёт к пятнице…» и добавьте условие. Заметьте разницу в реакции собеседника. Без давления, просто как эксперимент.

Важно: эффективность техники не равна её сложности. Простая пресуппозиция часто работает лучше, чем сложная многоходовая конструкция.

Почему может не сработать: если собеседник уже знаком с НЛП-паттернами или находится в состоянии активного сопротивления (конфликт, недоверие), любая техника внушения будет считана как попытка манипуляции. В таких условиях прямая коммуникация эффективнее любых обходных манёвров.

Применение внушений в жизни: реклама, продажи, воспитание, терапия

Самые яркие примеры внушений — вокруг нас каждый день: от рекламы МММ до семейных фраз-паразитов. Разберём их механизмы на реальных кейсах из книги «НЛП работает?!».

Реклама МММ. Фраза «Я не халявщик — я партнёр». Почему это косвенное внушение? Тут не говорят прямым текстом «Вы партнёры». Используется многократное повторение. Слово «халявщик» вызывает негативные эмоции, «партнёр» — позитивные. Мозг с радостью берёт эту фразу на вооружение, и человек уже придумал, как будет отвечать знакомым. Он считает эту фразу своей. Новизна + догадка = выброс дофамина, что повышает шансы на запись внушения в память. «Спусковой крючок» — фраза «Халявщик ты» или схожая с ней.

Реклама пива. Человек в костюме космонавта узнаёт, что опоздал на запуск ракеты, — но демонстрирует радость и спокойствие с пивом в руке. Реальной ситуации, показываемой в ролике, не будет. Чему она косвенно обучает? Расслабиться с пивом важнее, чем значимые дела.

Семейные внушения. Фраза «Не жили богато — нечего и начинать», произносимая отцом после неудач. Произносится вскользь, без акцента. Никто не обсуждает эту фразу — как слово-паразит, на которое не обращают внимание.

Сценический гипноз. Успех складывается из нескольких факторов: отбор внушаемых людей специальными тестами, авторитет выступающего, техники потенциации состояний. Здесь используются прямые вербальные внушения.

Пример из опыта: в своей работе я использую посттерапевтические внушения для закрепления изменений. Один из самых частых запросов — страх публичных выступлений. После наведения ресурсного состояния я даю внушение: «Чем чаще вы будете выступать, тем лучше у вас будет получаться — вне зависимости от результата самого выступления». Ключевой момент — «вне зависимости от результата». Это снимает страх оценки. Через 3–4 повторения клиент действительно начинает выступать легче, даже не вспоминая, откуда взялась эта уверенность.

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Внушение в воспитании и педагогике

Внушение — признанный метод педагогического влияния: его в этом качестве описал И. Е. Шварц в работе «Внушение в педагогическом процессе» (Пермь, 1971). Ключевое условие эффективности — степень внушаемости ученика, а дети внушаемее взрослых, поэтому цена случайной фразы в воспитании выше, чем где-либо ещё.

Что сделал Шварц

И. Е. Шварц определил внушение как психическое воздействие, воспринимаемое без критики, но значимое для мотивов, установок, деятельности и представлений человека. Дальше он сделал шаг, на который до него не решались: показал, что внушение можно применять в педагогическом влиянии на личность осознанно и методично, а не как побочный эффект общения. Он же выделил три степени внушаемости и построил модель механизма внушения.

Практический вывод из его работы простой и неудобный: внушение в классе и в семье происходит всегда. Вопрос только в том, управляет им взрослый или оно идёт само.

Почему дети внушаемее

У ребёнка ещё не сформирован аппарат критической проверки — тот, который у взрослого сверяет входящее с картиной мира и отсекает противоречащее. Плюс фактор авторитета: для дошкольника родитель — источник истины по определению.

Отсюда эффект, который я часто встречаю при работе с запросом “Пробить денежный потолок”. Фраза, брошенная отцом вскользь после очередной неудачи — «Не жили богато — нечего и начинать», — никем не обсуждается, звучит как слово-паразит и потому не вызывает возражений. Она проходит мимо критики и остаётся фильтром восприятия на тридцать лет вперёд. Обратный по знаку пример работает так же: «Нашей семье всегда везёт», сказанное после удачи, становится ресурсным убеждением.

Воспитывающее внушение и «строгое внушение» — разные вещи

Воспитывающее внушение — метод педагогики: формирование установки, уверенности, отношения к делу. Работает без нажима, чаще всего косвенно.

— метод педагогики: формирование установки, уверенности, отношения к делу. Работает без нажима, чаще всего косвенно. «Сделать внушение», «строгое внушение» — бытовой оборот, означающий выговор. К психологическому термину отношения не имеет, см. словарный блок.

Парадокс в том, что «строгое внушение» в бытовом смысле как раз внушением работает плохо: крик и выговор осознаются, вызывают сопротивление и запускают защиту. А спокойная фраза, сказанная между делом, проходит.

Пять правил родителю

Следите за фразами о ребёнке, сказанными при ребёнке. «Он у нас стеснительный» в разговоре с соседкой — полноценное внушение, которое нельзя оспорить, так как разговор ведется не с ним. Формулируйте желаемое состояние, а не проблему. Не «не бойся», а «ты справишься». Отрицание в конструкции внушения работает против вас — на этом стоит негативный парадокс. Хвалите процесс, а не свойство. «Ты хорошо разобрался с этой задачей» вместо «Ты умный». Свойство ломается при первой неудаче, процесс — нет. Не привязывайте к ребёнку диагнозы и ярлыки. «Он у нас болезненный» — это внушение с медицинскими последствиями, механизм тот же, что у ноцебо. Помните про повторение и вскользь сказанное. Внушает не воспитательная беседа, а то, что повторяется в фоновом режиме годами.

Важно: внушение в воспитании не заменяет объяснения и договорённости. Ребёнку, которому только внушают, не с чем работать в подростковом возрасте, когда критика включается и всё внушённое начинает проверяться на прочность.

Самовнушение: Куэ, аутогенная тренировка, аффирмации

Самовнушение (аутосуггестия) — это внушение, адресованное самому себе. Его классические формы: формула Эмиля Куэ, аутогенная тренировка и аффирмации. Работает оно при трёх условиях — формулировка процесса, отсутствие конфликта с убеждениями и ослабленный фильтр сознания.

Эмиль Куэ и первая формула самовнушения

Французский аптекарь Эмиль Куэ заметил то, что сегодня назвали бы эффектом ожидания: лекарство помогает лучше, если пациенту сказать, что оно хорошее. Отсюда его тезис, до сих пор стоящий в основании темы: всякое внушение есть по сути самовнушение, а гетеровнушение лишь становится его мотивом. Чужие слова не делают ничего сами — они запускают вашу собственную работу.

Его формула, которую полагалось повторять утром и вечером двадцать раз подряд: «С каждым днём мне во всех отношениях становится всё лучше и лучше». Обратите внимание на конструкцию — это ровно принцип процесса вместо результата, переоткрытый восемьдесят лет спустя. Не «мне хорошо» (с чем психика поспорит), а «становится лучше» (с чем спорить не о чем).

Аутогенная тренировка: механизм

Самый проработанный метод самовнушения, и у него есть внятное физиологическое описание.

Глубокая релаксация — снижается афферентный поток от мышц и сенсорных систем. Тормозное состояние коры и парадоксальная фаза на его фоне: слабый раздражитель (слово) вызывает сильную ответную реакцию. Это и есть окно, в котором самовнушение реализуется. Подключение образа к слову — формула работает не как звук, а как запуск представления. Сдвиг межполушарной активности: активность левого, вербально-логического полушария снижается, правого, наглядно-образного — повышается. Дыхание. Удлинённый выдох способствует релаксации: вдох на 3–4 счёта, выдох на 8 — рабочая пропорция для снятия эмоционального напряжения. Единственный пункт из списка, который можно применить прямо сейчас, не вставая.

Про настрои Г. Н. Сытина спрашивают часто, поэтому скажу прямо: как метод самовнушения они устроены осмысленно — есть и повторение, и фокус на состоянии, и работа с образом. Но контролируемых исследований, подтверждающих заявленные лечебные эффекты, нет, и как способ лечения заболеваний рассматривать их нельзя. Как инструмент саморегуляции — можно, наравне с аутотренингом.

Как это работает и почему часто не работает

Простое повторение «Я успешен» при внутреннем убеждении «Я не успешен» вызывает когнитивный диссонанс. Ваш мозг не дурак — он сверяет новую информацию с существующей моделью мира, и если есть противоречие — включает защиту.

Почему механическое повторение не работает? Исследования на фМРТ под руководством Эмили Фальк (Cascio et al., PNAS, 2016) показали: самовнушение активирует систему вознаграждения мозга (вентральный стриатум) и вентромедиальную префронтальную кору (VMPFC) — но только тогда, когда оно не входит в прямой конфликт с имеющейся картиной мира. Масштабный метаанализ Zhang et al. (2025), охвативший 129 независимых экспериментов (N > 17 700 участников), подтвердил: наибольший эффект самовнушения наблюдается при долгосрочном фокусе на процессе и личных ценностях, а не при разовом повторении позитивных лозунгов.

Как работает самовнушение на самом деле. Связь с ассоциацией и диссоциацией здесь прямая. Слово (вторая сигнальная система по Павлову) меняет состояние через речь и внутренний диалог. Вы читаете меню в ресторане — и у вас уже потекли слюнки. Сила слова, мастерски плетущего узор, погружает вас в состояние.

Три принципа эффективных самовнушений:

Процесс вместо результата. Не «Я уверен», а «Я каждый день становлюсь увереннее». Экологичность. Без сопротивления системы убеждений — если внутри есть блок, никакая аффирмация его не пробьёт. Трансовое состояние. Повторение перед сном, в медитации, в аутогенной тренировке — когда критический фильтр сознания ослаблен.

Почему может не сработать: главная ошибка — попытка «переписать» глубинное убеждение одной фразой за один подход. Если человек 20 лет считал себя неудачником, фраза «Я успешен» за 3 дня не сработает. Нужна последовательная работа с убеждением на уровне субмодальностей и рефрейминга, а не просто механическое повторение. Самовнушение — это тренировка нейронных связей, а не магическое заклинание.

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Сила внушения: плацебо и ноцебо

Плацебо — чистый случай внушения: эффект даёт не вещество, а ожидание. Ноцебо — его обратная сторона: внушённое ожидание вреда порождает реальные симптомы. Оба эффекта измеряемы и воспроизводимы, но их связь с индивидуальной внушаемостью данными подтверждена лишь предварительно.

Плацебо: внушение без слов

Пустышка — это опосредованное внушение, где носителем выступает предмет. Никакой фармакологии, только представление о наступлении эффекта. Альберт Моль ещё в XIX веке определил внушение почти этой формулой: воздействие, результат которого обусловлен тем, что вызвало представление о его наступлении.

И главное, что чаще всего перевирают: плацебо меняет не отчёт человека, а физиологию. ПЭТ-исследование Rainville и коллег (1997, Science) из раздела о механизмах показало избирательное снижение активности передней поясной коры при неизменной первичной соматосенсорной. Менялось не «что человек говорит о боли», а то, как мозг её обрабатывает.

Ноцебо: цена неосторожного слова

Ноцебо работает по тому же механизму в обратную сторону: сказанное «после этой процедуры обычно сильно тошнит» повышает вероятность тошноты, а перечисление побочных эффектов — частоту их появления.

Отсюда запрет упоминать проблемы со здоровьем в классическом методе словесного внушения: называя симптом, вы его внушаете. И отсюда наблюдение В. В. Кузьмина: неосторожно сказанное тренером слово проходит как внушение и может стать источником психогенного расстройства. Врач, тренер, родитель работают в режиме повышенного авторитета, а значит, повышенной силы внушения.

Что говорят данные о внушаемости и плацебо

Метаанализ Stein et al. (2025) фиксирует связь повышенной внушаемости с плацебо-гипоалгезией (Huber et al., 2013; Lund et al., 2015; Parsons et al., 2021) и ноцебо-гипералгезией (Corsi & Colloca, 2017) — но с прямой оговоркой авторов: данные предварительные и смешанные. Это не «доказано», а «есть указания, требующие проверки». Устойчивее выглядит другая связь из того же обзора: бо́льший ответ на гипноз при боли (Milling et al., 2021; Montgomery et al., 2011; Thompson et al., 2019) и повышенное сообщение о симптомах.

Граница

Внушение не заменяет лечение. Плацебо-эффект существует, но причину он не устраняет — он меняет восприятие и часть регуляторных реакций. При боли, тревоге, бессоннице, любых стойких симптомах порядок такой: сначала исключить медицинские причины у врача, и только потом работать с ожиданиями и состоянием.

Внушение на расстоянии, руны и «чистка»: где заканчивается психология

Почти всё, что продаётся как «рунический став на внушение мыслей», «мысленное внушение на расстоянии» или «чистка от морока», объясняется механизмами из этой статьи — только объект внушения не тот, о ком думает клиент, а сам клиент. При этом честнее сказать и обратное: у науки о внушении есть места, где ответа пока нет, и я их здесь перечислю.

Отмахнуться «это всё чушь» — проще всего и бесполезнее всего. Разберу по пунктам.

1. Что происходит на практике

Человек приходит с запросом «внушить мысли другому на расстоянии» или «снять чужое воздействие». Ему предлагают став, оговор, ритуал. Дальше срабатывают ровно те факторы, что перечислены в разделе о внушаемости: тревожность, неопределённость ситуации, дефицит времени, авторитет исполнителя, низкая осведомлённость. Все пять — из учебника, ни одного сверхъестественного.

Внушение в этой схеме действительно происходит. Просто адресат у него — тот, кто заплатил.

2. Почему это устойчиво работает

Человек, заплативший за став, начинает вести себя иначе: увереннее говорит, настойчивее возвращается к вопросу, дольше не сдаётся. Меняется его поведение — и потому меняется поведение другого человека. Результат приписывается ставу.

Это самовнушение с внешним якорем, механизм тот же, что у ритуала перед выходом на сцену. Работает не предмет, работает изменившееся состояние. Плохо здесь ровно одно: за состояние, доступное бесплатно, берут деньги, а ответственность перекладывают на «энергии».

3. Историческая часть, которую обычно замалчивают

В. М. Бехтерев действительно занимался тем, что называл мысленным внушением. Его работы издаются под названием «Гипноз, внушение, телепатия», а совместно с дрессировщиком В. Л. Дуровым он ставил опыты по передаче мысленных команд собакам. Это не выдумка популяризаторов, а реальная страница истории науки.

Современная методология предъявляет к тем экспериментам серьёзные претензии — прежде всего факт, что экспериментатор знал команду и мог подать её невольным движением и невоспроизводимость. Так что «Бехтерев доказал телепатию» — неверно. Верно: «Бехтерев это исследовал, и результаты не выдержали проверки более строгими методами».

4. Где у науки честно нет ответа

Механизм плацебо-анальгезии описан не полностью: почему у одних ожидание запускает реальный анальгетический ответ, а у других нет — вопрос открытый.

почему у одних ожидание запускает реальный анальгетический ответ, а у других нет — вопрос открытый. Почему внушаемость распадается на две независимые способности (r = 0,07), не объясняет ни одна из десяти семей теорий обзора Zahedi et al. (2024).

(r = 0,07), не объясняет ни одна из десяти семей теорий обзора Zahedi et al. (2024). Что именно делает человека высоковнушаемым, неизвестно: личностные черты этого не объясняют, надёжного предиктора нет.

личностные черты этого не объясняют, надёжного предиктора нет. Внушённые кожные реакции описаны в клинической литературе с XIX века, но воспроизводимость их остаётся спорной.

Разница между этим списком и рунным ставом не в том, что первое «научно», а второе «нет». Разница в том, что здесь названо, чего именно мы не знаем, и описано, как это проверить.

5. Проверяемый критерий для читателя

Если метод работает — он должен работать и тогда, когда вы не знаете, что его применили. Аспирин снимает головную боль у человека, которому не сказали, что дали аспирин.

Всё, что требует вашей веры как условия эффективности, — это внушение. И хорошая новость в том, что им можно пользоваться осознанно, самостоятельно и бесплатно.

Важно: формулировок ставов, оговоров и заговоров здесь нет, инструкций по «чистке» — тоже, и снятия чужого воздействия я не обещаю. Что делать с негативным внушением по существу — в разделе о защите.

Как распознать внушение и защититься от манипуляции

Распознавание внушений строится на 4 маркерах (императивные конструкции, пресуппозиции, номинализации, сравнения без эталона) и 5 защитных техниках, включая метамодельные вопросы и технику «стоп-кран».

Зачем вообще уметь защищаться

Интеррогативная (косвенная) внушаемость — надёжный предиктор трёх вещей, зафиксированных в судебной психологии: ложных признаний (Otgaar et al., 2021), ложных воспоминаний (Rassin, 2022) и искажений свидетельских показаний (Zaragoza & Lane, 1994). Всё это получено в контролируемых экспериментах и обобщено в метаанализе Stein et al. (2025).

То есть речь не о том, что вам «навяжут покупку пылесоса», а о том, что внушение способно переписать содержание вашей памяти.

Маркеры внушений в речи

Императивные конструкции в контексте — команда, замаскированная под нейтральную фразу

— команда, замаскированная под нейтральную фразу Пресуппозиции — скрытые допущения, выдаваемые за факт («Когда вы поймёте…» — а если не пойму?)

— скрытые допущения, выдаваемые за факт («Когда вы поймёте…» — а если не пойму?) Номинализации — процесс превращён в объект («Ваше понимание…», «Наше сотрудничество…»)

— процесс превращён в объект («Ваше понимание…», «Наше сотрудничество…») Сравнения без эталона — «лучше», «выгоднее», «эффективнее» — чем? на сколько?

Защитные техники

Метамодельные вопросы — конкретизация размытых формулировок. «Когда вы начнёте работать над собой…» → «Откуда вы знаете, что я не работаю?». Разрушает магию пресуппозиций. Подробнее → Метамодель языка. Техника «стоп-кран» — физическое действие для прерывания лёгкого транса: глубокий вдох, смена позы, умывание холодной водой. Факт-чекинг — любое утверждение с неопределёнными глаголами и номинализациями проверяется на конкретные факты. Временна́я пауза — 3–5 секунд перед ответом на любой «вопрос-внушение». Этого достаточно, чтобы сознание включилось обратно. Осознанное реагирование — простое проговаривание про себя «Это внушение» снижает его эффективность. Осознанное внушение с гораздо меньшей вероятностью срабатывает.

Лайфхак: если вам сделали негативное внушение, скажите про себя «стёрто, стёрто, стёрто» — и сознание переключится.

Как «снять» негативное внушение

Запрос «чистка от внушений» задают всерьёз, и содержательный ответ у него есть — без обряда. Негативное внушение снимается осознаванием и переформулированием.

Назвать фразу вслух целиком: «Не жили богато — нечего и начинать». Пока она не названа, она работает фоном и потому не оспаривается. Восстановить источник: кто сказал, когда, в каком состоянии. Почти всегда выясняется, что это была реплика уставшего человека, а не закон природы. Проверить на фактах своей биографии. Случаи, противоречащие формуле, обычно есть, и не один. Переформулировать — не в противоположный лозунг, а в рабочую формулу процесса, по трём принципам из раздела о самовнушении.

Если влияние держится годами и заметно ограничивает решения — это повод пойти к специалисту, а не купить обряд. Никто, включая меня, не может «снять воздействие» одним сеансом, и обещания такого рода — сами по себе внушение.

Подробнее о защите от деструктивных внушений — в статье про Хорошо разрушенный результат и Боевое НЛП.

Упражнение: «Детектор внушений»

Попробуйте в течение дня включить режим «детектор». Записывайте каждую фразу, которая содержит скрытое допущение:

«Когда вы…» (пресуппозиция, что действие произойдёт)

«Конечно, вам не нужно…» (отрицание в команде)

«В отличие от тех, кто…» (сравнение без эталона)

«Все знают, что…» (универсальный квантификатор)

В конце дня проанализируйте: сколько внушений вы поймали от других — и сколько сделали себе сами.

Шпаргалка: типы внушений с примерами Тип Пример Механизм Прямое вербальное «Купите прямо сейчас» Команда через авторитет Прямое невербальное Человек пробует продукт и улыбается Зеркальные нейроны Пресуппозиция «Когда вы начнёте…» Допущение как факт Встроенная команда «И вы можете почувствовать разницу» Интонационное выделение Иллюзия выбора «Вам удобно сейчас или вечером?» Выбор без выбора Трюизм «Люди часто замечают…» Банальность → согласие

Подборка внушений: 30 готовых фраз для трёх контекстов

Теория теорией, но в НЛП главное — практика. Ниже — 30 рабочих внушений, разложенных по трём ключевым жизненным контекстам: терапия и саморазвитие, маркетинг и продажи, знакомства и отношения. Каждое снабжено «вскрытием» техники — чтобы вы не бездумно копировали, а понимали, какой именно нейролингвистический механизм здесь задействован.

Важно: их эффективность зависит от контекста, раппорта и конгруэнтности. Шаблонное бормотание без вовлечённости не сработает.

Терапевтические внушения и саморазвитие

Контекст: терапия, коучинг, снятие стресса, активация внутренних ресурсов, работа с изменениями и убеждениями.

Пресуппозиция времени и изменения. «Когда вы начнёте замечать первые приятные изменения, вы сами удивитесь, насколько естественным и лёгким стал этот процесс.» — Факт изменений подаётся как решённое будущее; сознание спорит с «когда», но уже согласилось с «начнёте замечать изменения». Трюизм + Встроенная команда. «Люди часто замечают, что состояние глубокого спокойствия приходит именно тогда, когда позволяешь себе просто ровно дышать и отпустить контроль.» — Очевидная банальность обходит критику, а интонационное выделение «глубокого спокойствия» и «отпустить контроль» работает как скрытое указание. Иллюзия выбора (Выбор без выбора). «Вам комфортнее позволить внутренним изменениям происходить плавно и постепенно или же заметить быстрый качественный сдвиг уже на этой неделе?» — Выбор предлагается между скоростями изменений, но сам факт изменений уже не оспаривается. Сознание занято выбором темпа — и «покупает» идею изменений целиком. Причина-следствие (Связка «чем… тем…»). «Чем глубже вы погружаетесь в это состояние расслабления, тем быстрее ваше бессознательное находит лучшее решение для вашей задачи.» — Естественное физиологическое действие (расслабление) связывается с результатом (решение найдено). Физиология тянет за собой психологию. Постгипнотическое (посттерапевтическое) внушение. «Каждый раз, когда вы будете выходить на свежий воздух и делать глубокий вдох, вы будете автоматически возвращаться к этому приятному состоянию уверенности.» — Устанавливается «спусковой крючок» / триггер на повседневное действие. Выход на улицу → глубокий вдох → ресурсное состояние. Право выбора (Перечисление возможностей). «Вы можете разрешить себе расслабиться прямо сейчас, или подождать пару минут, или просто наблюдать за тем, как ваше тело само снижает напряжение.» — Снятие сопротивления через предоставление полной свободы. Парадокс: чем больше вариантов, тем выше вероятность, что человек выберет расслабление. Негативный парадокс. «Не пытайтесь моментально избавиться от всех тревожных мыслей — просто позвольте себе наблюдать за ними со стороны.» — Запрет на немедленное действие снимает напряжение и активирует позицию наблюдателя. Классика эриксоновского гипноза: разрешение симптома ослабляет симптом. Пресуппозиция процесса. «И пока вы продолжаете исследовать свои внутренние ресурсы, ваше подсознание уже знает, с какой именно скоростью вам комфортнее двигаться вперёд.» — Внимание смещается на фоновый процесс. Сознание следит за «пока продолжаете», а «уже знает» проходит без критики. Предикат осознания + Встроенная команда. «Осознавая свой прошлый опыт, вы можете почувствовать прочную внутреннюю опору, которая всегда была внутри вас.» — Фокус на рефлексии открывает путь к ресурсному состоянию. Слово «осознавая» запускает поиск соответствующего опыта в памяти. Трансовая цепочка (Последовательность принятия / Yes-Set). «Вы сидите в этом удобном кресле, вы слышите мой голос, вы ощущаете ровное дыхание — и это значит, что ваш организм уже готов к восстановлению сил.» — Три очевидных факта вызывают непрерывное согласие, за которым следует внушение через «и это значит». Сознание не может не согласиться с первыми тремя пунктами — и инерция согласия переносится на четвёртый.

Маркетинговые и торговые внушения

Контекст: продажи, реклама, копирайтинг, переговоры, презентация ценности продукта.

Иллюзия выбора (Выбор без выбора). «Вам удобнее оформить бесплатную доставку на дом или забрать заказ из пункта выдачи уже сегодня?» — Выбор между способами получения смещает фокус с вопроса «покупать ли вообще». Клиент уже мысленно выбрал способ — значит, купил. Пресуппозиция времени. «Прежде чем вы примете окончательное решение, позвольте показать, как именно этот сервис сэкономит вам до 30% бюджета в первый же месяц.» — Решение предполагается в будущем, внимание занято выгодой. Фраза «прежде чем вы примете» мягко допускает, что решение будет принято. Причина-следствие. «Чем подробнее вы изучите характеристики этой модели, тем более очевидным станет её превосходство над имеющимися аналогами.» — Процесс изучения товара напрямую связывается с выводом о его качестве. Логическая конструкция, с которой трудно спорить. Трюизм. «Каждый разумный руководитель ищет возможность получить максимальное качество при разумных инвестициях.» — Обобщённое утверждение, с которым клиент не может не согласиться. Согласившись, он автоматически относит себя к «разумным руководителям» — и дальше ему сложнее отказаться от качественного предложения. Встроенная команда. «Вы можете просто оценить реальную выгоду этого предложения, глядя на расчёт во второй таблице.» — Скрытая команда на позитивную оценку внутри нейтрального описания. «Оценить выгоду» — не факт, а действие, которое вы предлагаете совершить. Предикат осознания. «Когда вы заметите, насколько проще станет управлять рабочими процессами с нашей программой, вы спросите себя, почему не внедрили её раньше.» — Внушается факт будущего использования и сопутствующая эмоция удовольствия. Осознание «как стало проще» закладывается как неизбежность. Трансовая цепочка (Покрытие альтернатив). «Вы можете продолжить сравнивать цены на рынке или довериться отзывам тысяч клиентов, но в любом случае с нами вы получаете официальную гарантию и сервис 24/7.» — Объединение любых действий клиента в пользу выбора вашей компании. Что бы он ни выбрал — «в любом случае» вы остаётесь в выигрыше. Причина-следствие (Ограничение ресурсности). «Из-за высокого спроса на эту линейку количество комплектов на складе ограничено, поэтому лучше забронировать свой вариант прямо сейчас.» — Логическое обоснование необходимости быстрого действия. Классика дефицита, но работает только если дефицит реален — ложная срочность разрушает доверие. Негативный парадокс. «Не спешите принимать решение о покупке этого курса, пока лично не ознакомитесь со всеми кейсами наших выпускников.» — Снятие давления продавца побуждает человека глубже изучить материалы. Чем больше он изучает, тем выше вероятность покупки. Элегантная обратная психология. Пресуппозиция действия. «После того как вы сделаете первый тестовый заказ, за вашей компанией автоматически закрепится персональный менеджер.» — Покупка преподносится как уже решённый шаг. Вопрос не в том, «будете ли вы заказывать», а в том, «что будет после заказа».

Внушения для знакомств и отношений

Контекст: дейтинг, романтическое общение, сближение, вызов интереса, создание комфорта и доверия.

Иллюзия выбора. «Мы выпьем по чашке кофе в уютной кофейне на набережной или посидим в тихом парке, где нам никто не помешает?» — Выбор между двумя приятными локациями совместного времяпрепровождения. Факт встречи уже не обсуждается — обсуждается только формат. Предикат осознания + Пресуппозиция. «Заметила ли ты, как незаметно и легко пролетает время, когда людям действительно интересно друг с другом?» — Связывается ощущение быстротечности времени с взаимной симпатией. Неявный комплимент: «нам уже хорошо вместе». Причина-следствие. «Чем дольше мы общаемся, тем больше общих интересов и удивительных совпадений мы открываем.» — Продолжительность разговора автоматически усиливает ощущение близости. Конструкция работает на опережение: даже если совпадений пока мало, они «открываются» по мере общения. Трюизм. «Иногда так приятно встретить человека, с которым можно быть абсолютно искренним и просто оставаться собой.» — Универсальная ценность искренности, которую собеседник проецирует на вас. Неявное сообщение: «Я — тот самый человек». Встроенная команда. «Ты можешь почувствовать себя совершенно свободно и спокойно, ведь мы никуда не торопимся.» — Прямое интонационное внушение расслабления и комфорта. Обоснование («никуда не торопимся») снижает сопротивление команде. Негативный парадокс. «Даже не пытайся заранее угадать, какой приятный сюрприз я готовлю для нашей следующей встречи.» — Заставляет человека думать о вас и о предстоящей встрече. Запрет на угадывание парадоксально активирует воображение. Трансовая цепочка (Присоединение к текущему опыту). «Мы сидим в этом классном месте, вокруг играет мягкая музыка, и можно просто наслаждаться моментом и отличным разговором.» — Фиксация на комфортных элементах настоящего момента. Цепочка очевидных фактов создаёт якорь «здесь и сейчас хорошо». Пресуппозиция будущего времени. «Прежде чем мы решим, куда отправиться на загородных выходных, давай просто допьём этот вкусный чай.» — Совместные выходные закладываются в мышление как естественно планируемый факт. Сознание цепляется за «прежде чем» — и уже согласилось с фактом поездки. Причина-следствие. «Так как у нас оказывается столько общего, нам определённо стоит продолжить наше знакомство в более интересной обстановке.» — Логическая связка между общими темами и развитием отношений. Вывод «стоит продолжить» подаётся как естественное следствие, а не как предложение. Постгипнотическая привязка (Якорение на будущее). «Каждый раз, когда ты будешь слышать эту песню, ты будешь с улыбкой вспоминать наш сегодняшний вечер.» — Связывание позитивной эмоции с внешним регулярным стимулом. Песня становится триггером — и человек возвращается к приятным воспоминаниям снова и снова.

Внушение: синонимы, второе значение, ответы для кроссвордов

Научный синоним слова «внушение» — суггестия. В бытовом русском у слова есть второе значение: «сделать внушение» означает отчитать, сделать выговор. К психологическому термину это значение отношения не имеет, хотя пишется одинаково.

Родственные термины

Суггестия — то же, что внушение (от лат. suggestio).

— то же, что внушение (от лат. suggestio). Внушаемость, суггестивность — восприимчивость к внушению.

— восприимчивость к внушению. Гетеровнушение — внушение от другого человека или группы.

— внушение от другого человека или группы. Аутосуггестия, самовнушение — внушение самому себе.

— внушение самому себе. Суггестор — тот, кто внушает. Именно так называется человек, осуществляющий внушение.

— тот, кто внушает. Именно так называется человек, осуществляющий внушение. Суггерент — тот, кому внушают.

— тот, кому внушают. Раппорт — связь между суггестором и суггерентом.

Второе значение: «сделать внушение»

В обиходной речи «внушение» — это порицание. «Начальник сделал ему строгое внушение» значит «отчитал». Синонимы этого значения: выговор, нотация, нарекание, выволочка, порицание.

Отсюда и путаница в запросах: человек ищет «строгое внушение», имея в виду выговор, и попадает в статьи по психологии — или наоборот. Разводить эти два значения полезно, потому что как приём воспитания они противоположны: см. раздел о педагогике.

Слово по числу букв

Компактная подсказка для кроссвордов и сканвордов. Здесь только те ответы, которые я смог проверить по словарям, — остальные распространённые в интернете варианты не подтвердились, и гадать я не буду.

Определение Букв Ответ Способ внушения; искусственно вызываемое сноподобное состояние 6 Гипноз Внушение (научный синоним, вторая буква «у») 9 Суггестия Внушение себе того, чего нет 9 Самообман Тот, кто усыпляет внушением 10 Гипнотизёр

Часто задаваемые вопросы о внушении

Что такое внушение и чем оно отличается от убеждения? Внушение (суггестия) — это способ воздействия на психику, который обходит сознательную критику и обращается напрямую к бессознательному. В отличие от убеждения, которое опирается на логические аргументы и факты, внушение работает через языковые конструкции, трансовые состояния и невербальные сигналы. В контексте нейролингвистического программирования (НЛП) внушение — базовый механизм многих техник: милтон-модели, пресуппозиций, фокусов языка, встроенных команд. Убеждение адресовано сознанию и требует осмысления, внушение — бессознательному и принимается без анализа. Чем внушение отличается от заражения и подражания? Внушение адресно и имеет содержание — конкретную идею, которую передают. Заражение содержания не имеет: в группе передаётся само эмоциональное состояние, усиливаясь на каждом обороте. Фрейд отмечал, что заражение толпой действует сильнее личного внушения: среди людей с одинаковым настроем человек быстро теряет индивидуальность. Подражанию нужен видимый образец поведения, который можно скопировать. В реальном общении все три механизма работают вместе, а четвёртым рядом стоит убеждение — единственный из них, который действует открыто и через аргументы. Что такое внушаемость и можно ли её измерить? Внушаемость (суггестивность) — свойство психики, выраженное в восприимчивости к внушению. Это не слабость характера, а динамическая характеристика, зависящая от возраста, состояния и ситуации. Измеряют её не самооценкой, а work-sample шкалами: человеку предъявляют стандартизованный набор внушений и фиксируют отклик по наблюдаемому поведению и самоотчёту. И. Е. Шварц выделял три степени внушаемости — низкую, среднюю и высокую; людям с низкой требуются повторы, одного предъявления им не хватает. Бывают ли люди, не поддающиеся внушению? Полностью невнушаемых людей нет. Более того, метаанализ Stein и коллег (2025) по 18 исследованиям и 55 парам шкал показал, что внушаемость — вообще не единая черта: прямая и косвенная внушаемость коррелируют почти на нуле (r = 0,07), тогда как внутри каждого типа связь сильная. Человек, легко входящий в транс, не обязательно легче поддаётся наводящим вопросам, и наоборот. Поэтому бытовое «он внушаемый» некорректно без уточнения типа внушений. Что писал Бехтерев о внушении? В. М. Бехтерев в работе «Внушение и его роль в общественной жизни» (1903, отдельное издание 1908) определил внушение как прививание психических состояний одного лица другому в обход воли принимающего и нередко без осознания с его стороны. Он связывал внушение с верой, эмоциями и воображением, первым вывел его за пределы медицины — в педагогику и общественную жизнь — и описал психические эпидемии, то есть массовое распространение состояний в толпе через внушение и взаимозаражение. Какие виды внушений существуют? Внушения классифицируют по четырём независимым осям. По каналу передачи: вербальные и невербальные. По источнику: самовнушение (аутосуггестия) и гетеровнушение. По форме: прямые (явные, закамуфлированные, постгипнотические), косвенные (пресуппозиции, встроенные команды, трюизмы, иллюзия выбора, негативные парадоксы) и открытые (мобилизующие, ограниченно открытые, охватывающие все возможности класса). По состоянию сознания: в бодрствовании и в изменённом состоянии — гипнозе, медитации, аутогенной тренировке. Самый обширный класс — косвенные внушения, на них построен эриксоновский гипноз. Как работают косвенные внушения? Косвенные внушения обходят сознательный фильтр через механизм перегрузки внимания. Сознание человека может удерживать 7±2 элемента одновременно. Когда мы используем параллельные истории, размытые формулировки или цепочки утверждений (yes-set), сознание занято обработкой «верхнего» слоя информации, а внушение проходит «под радаром» — прямо в бессознательное. Милтон-модель содержит 23 паттерна для такого обходного воздействия: номинализации, неопределённые глаголы, сравнения без эталона, встроенные вопросы и команды. Как защититься от внушений и НЛП-манипуляций? Базовая защита — метамодельные вопросы. Когда вы слышите фразу с пресуппозицией, например «Когда вы начнёте работать над собой…», спросите: «Откуда вы знаете, что я не работаю?». Конкретизация разрушает магию размытых формулировок. Второй уровень — техника «стоп-кран»: физическое действие (глубокий вдох, смена позы) для прерывания лёгкого транса. Третий — факт-чекинг: любое утверждение с неопределёнными глаголами и номинализациями проверяется на факты. Четвёртый — временна́я пауза 3–5 секунд перед ответом на любой «вопрос-внушение». Работают ли аффирмации как самовнушение? Аффирмации работают, но не так, как их представляют в популярной психологии. Простое повторение «Я успешен» при внутреннем убеждении «Я не успешен» вызывает когнитивный диссонанс и отторжение. Эффективные самовнушения строятся на трёх принципах: процесс вместо результата («Я каждый день становлюсь увереннее» вместо «Я уверен»), экологичность (без сопротивления системы убеждений) и трансовое состояние (повторение перед сном или в медитации). Исследования эффекта плацебо показывают: внушение меняет нейронные связи только при условии, что оно не входит в открытый конфликт с существующей картиной мира. Как называется внушение самому себе? Самовнушение, научный термин — аутосуггестия. Классические формы: формула Эмиля Куэ «С каждым днём мне во всех отношениях становится всё лучше и лучше», аутогенная тренировка и аффирмации. Куэ считал, что всякое внушение по сути является самовнушением, а гетеровнушение лишь становится его мотивом — то есть чужие слова не делают ничего сами, они запускают вашу собственную работу. Механизм аутогенной тренировки описан физиологически: глубокая релаксация, торможение коры и парадоксальная фаза, в которой слово даёт сильный отклик. Внушение — это то же самое, что гипноз? Нет. Гипноз — это состояние изменённого сознания, в котором внушения работают эффективнее. Само внушение в трансе не нуждается: Braffman и Kirsch в 1999 году показали, что отклик на внушения возникает и без гипнотической индукции, и систематический обзор 2024 года это подтверждает. Бехтерев писал о том же за век до них: внушение в бодрствующем состоянии встречается «везде и всюду», а гипнотическое внушение — лишь его частный случай. Смешение осей «форма» и «состояние сознания» и рождает миф «внушение = обязательно транс». Работает ли внушение на расстоянии? Подтверждённых данных о передаче внушения без канала восприятия нет. Бехтерев действительно исследовал то, что называл мысленным внушением, и ставил опыты по передаче мысленных команд собакам совместно с дрессировщиком В. Л. Дуровым — это реальная страница истории науки. Но современная методология предъявляет к тем экспериментам серьёзные претензии: отсутствие ослепления и невоспроизводимость. Проверяемый критерий для любого метода простой: он должен работать и тогда, когда человек не знает, что метод применили. Можно ли внушать что-то детям и не навредить? Внушение в воспитании происходит всегда — вопрос лишь в том, управляет им взрослый или оно идёт само. Дети внушаемее взрослых, потому что аппарат критической проверки ещё не сформирован, а авторитет родителя абсолютен. Базовые правила: формулировать желаемое состояние, а не проблему («ты справишься» вместо «не бойся»), хвалить процесс, а не свойство, не привязывать к ребёнку ярлыки и диагнозы и следить за фразами о ребёнке, сказанными при ребёнке. Внушение при этом не заменяет объяснения и договорённости. Как «снять» или «стереть» негативное внушение? Не ритуалом, а осознаванием и переформулированием. Порядок работы такой: назвать фразу вслух целиком, восстановить её источник и обстоятельства (кто сказал, когда, в каком состоянии), проверить на фактах собственной биографии и переформулировать в рабочую формулу процесса. Если влияние держится годами и заметно ограничивает решения — это повод обратиться к специалисту, а не купить обряд. Обещания «снять воздействие» за один сеанс сами по себе являются внушением.

Проверь, что узнал

Чем внушение принципиально отличается от убеждения? A) Внушение всегда манипулятивно, убеждение — нет

B) Внушение не требует доказательств и логики, убеждение опирается на аргументы

C) Убеждение работает только в трансе, внушение — наяву

D) Разницы нет, это синонимы Посмотреть ответ Правильный ответ: B. Акт внушения отличается от акта убеждения тем, что не требует доказательств, аргументов и логики. Внушение обращается напрямую к бессознательному, в обход сознательной критики. Какую роль выполняет таламус в механизме внушения? A) Генерирует эмоциональные реакции

B) Фильтрует входящие сигналы, решая, что пропустить к коре для осознания

C) Отвечает за долговременное хранение внушений

D) Формирует «спусковые крючки» Посмотреть ответ Правильный ответ: B. Таламус выполняет функцию «секретаря» — его пропускная способность ограничена. Пока сознание занято обработкой одного сигнала, внушение может пройти через таламус без задержки. Какое из перечисленных утверждений о косвенных внушениях НЕВЕРНО? A) Они обходят сознательный фильтр через перегрузку внимания

B) Они всегда требуют формального транса

C) Они записываются в долговременную память через круг Пейпеза

D) Человек часто воспринимает внушённую мысль как свою Посмотреть ответ Правильный ответ: B. Косвенные внушения НЕ требуют формального транса. Они работают в повседневном общении, рекламе, воспитании — без погружения в гипнотическое состояние. При каком условии аффирмация «Я успешен» скорее всего НЕ сработает? A) Если повторять её перед сном

B) Если есть глубинное убеждение «Я не успешен», входящее в конфликт с аффирмацией

C) Если формулировка звучит как процесс

D) Если использовать её в состоянии медитации Посмотреть ответ Правильный ответ: B. Простое повторение «Я успешен» при внутреннем убеждении «Я не успешен» вызывает когнитивный диссонанс и отторжение. Эффективные аффирмации строятся как процесс без конфликта с картиной мира. Какая защитная техника позволяет прервать лёгкое трансовое состояние, вызванное внушением? A) Пресуппозиция

B) Техника «стоп-кран» (глубокий вдох, смена позы)

C) Тройная спираль

D) Встроенная команда Посмотреть ответ Правильный ответ: B. Техника «стоп-кран» — физическое действие (глубокий вдох, смена позы, умывание), которое прерывает лёгкий транс и возвращает сознательный контроль. Какой из четырёх механизмов воздействия передаёт состояние, а не содержание? A) Убеждение

B) Внушение

C) Заражение

D) Подражание Посмотреть ответ Правильный ответ: C. Заражение не имеет содержания: в группе передаётся само эмоциональное состояние и усиливается по кругу. Внушение адресно и несёт конкретную идею, подражанию нужен видимый образец, убеждение работает через аргументы. Что показал метаанализ Stein et al. (2025) о структуре внушаемости? A) Внушаемость — единая черта личности, её можно измерить одной шкалой

B) Прямая и косвенная внушаемость почти не связаны между собой (r = 0,07)

C) Внушаемость полностью определяется нейротизмом и открытостью опыту

D) Внушаемость не поддаётся измерению Посмотреть ответ Правильный ответ: B. По 18 исследованиям и 55 парам шкал: внутри каждого типа связь сильная (r ≈ 0,62 и 0,79), между прямой и косвенной внушаемостью — практически нулевая. Значит, «он внушаемый» без уточнения типа — некорректное утверждение.

Об авторе

Меня зовут Александр Коридзе. Я практикующий психолог, НЛП-тренер и коуч предпринимателей и ТОП-менеджмента. Автор книги «НЛП работает?! Объясняю с точки зрения нейрофизиологии» (Издательские решения, 2021) — книга вошла в ТОП-10 книг по НЛП в России. Использую интегративный подход — НЛП, КПТ, эриксоновский гипноз. Провёл >2 314 часов индивидуальных консультаций и >700 обучающих тренингов, в т.ч. для компаний Epson, Veropharm, «Ренессанс-страхование». ТОП-50 лекторов России (2021, Российское общество «Знание»), эксперт Psychologies, участник Non/fiction №26, спикер Brain 2023. Мои материалы и курсы — на koridze.ru.

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Коридзе А. НЛП работает?! Объясняю с точки зрения нейрофизиологии. — Издательские решения, 2021. — 140 с. Bandler R., Grinder J. Trance-Formations: Neuro-Linguistic Programming and the Structure of Hypnosis. — Real People Press, 1981. Erickson M.H. The Collected Papers of Milton H. Erickson on Hypnosis. — Irvington Publishers, 1980. Dilts R. Sleight of Mouth: The Magic of Conversational Belief Change. — Meta Publications, 1999. Херкулано-Хузел С. Мозг человека: 86 миллиардов нейронов и 100–500 триллионов соединений (исследование, переопределившее представления о количестве нейронов). Бехтерев В. М. Внушение и его роль в общественной жизни. — СПб.: Издание К. Л. Риккера, 1908. Павлов И. П. Лекции о работе больших полушарий головного мозга. — М.: АН СССР, 1927. Лурия А. Р. Роль речи в регуляции нормального и аномального поведения. — М.: АПН РСФСР, 1956. Jiang H., White M. P., Greicius M. D., Waelde L. C., Spiegel D. Brain Activity and Functional Connectivity Associated with Hypnosis // Cerebral Cortex. — 2017. — Vol. 27(8). — P. 4083–4093. Rainville P., Duncan G. H., Price D. D., Carrier B., Bushnell M. C. Dissociation of Sensory and Affective Dimensions of Pain Using Hypnotic Suggestion // Science. — 1997. — Vol. 277(5328). — P. 968–971. Cascio C. N., O’Donnell M. B., Tinney F. J., et al. Self-affirmation alters the brain’s response to health messages and subsequent behavior change // PNAS. — 2016. — Vol. 113(9). — P. 2854–2871. Zhang X., Chen Y., Wang L. Meta-analysis of self-affirmation efficacy on psychological well-being and stress reduction // Journal of Experimental Social Psychology. — 2025. Zahedi A., Lynn S. J., Sommer W. How hypnotic suggestions work — A systematic review of prominent theories of hypnosis // Consciousness and Cognition. — 2024. — Vol. 123. — 103730. DOI: 10.1016/j.concog.2024.103730 Stein M. V., Faerman A., Thompson T., Kirsch I., Lynn S. J., Terhune D. B. Revisiting the domain of suggestion: A meta-analysis of suggestibility across different contexts // Personality and Individual Differences. — 2025. — Vol. 241. — 113181. DOI: 10.1016/j.paid.2025.113181 Платонов К. И. Слово как физиологический и лечебный фактор (К физиологии психотерапии). — 3-е изд. — М., 1962. Шварц И. Е. Внушение в педагогическом процессе. — Пермь: Пермский гос. пед. институт, 1971. Свядощ А. М. Неврозы. — М.: Медицина. Куэ Э. Сознательное самовнушение как путь к господству над собой. Слободяник А. П. Психотерапия, внушение, гипноз. — 4-е изд., испр. и доп. — Киев: Здоров’я, 1983. Шапарь В. Б. Современный курс практической психологии, или Как добиваться успеха.

Дисклеймер: Материал носит информационный характер и не заменяет консультацию сертифицированного специалиста. При наличии острых психических состояний, суицидальных мыслей или тяжёлых расстройств обратитесь к врачу или в службу психологической помощи.

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Дата публикации: 2026-07-22. Обновлено: 2026-08-01