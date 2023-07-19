Декартовы координаты в коучинге

Декартовы координаты - 4 вопроса, которые помогают вам оценить последствия принятия решения с разных сторон.

Техника Декартовы координаты описание

Я опишу эту технику в слегка измененной, более понятной интерпретации. Кроме того, я раскрою дополнительные, более глубокие значения каждого квадранта, которые вы не найдете у других.

Декартовы координаты картинки

Данная техника представлена четырьмя вопросами:

Что я получу, достигнув цели? Что я потеряю, достигнув цели? Что я потеряю, если не достигну цели? Что я получу, если цели не достигну?

ВАЖНО: ответы на эти вопросы должны быть разными, хотя начинающим может показаться, что ответы схожи. К сожалению, даже некоторые “коучи” допускают эту ошибку.

Отвечать на эти вопросы можно в любой последовательности. Я начинаю с правого верхнего сектора и иду против часовой стрелки.

Вопросы модели декартовы координаты.

Разберем систему по шагам.

1. Правый верхний сектор.++. Плюсы от достижения цели. Что вы получите, достигнув ее.

Здесь находится привычная нам модель мышления. Тут нужно описать плюсы достижения цели. Чем больше вы их напишите, тем привлекательнее будет ваша цель. Тем больше она будет вас мотивировать.

Звучит банально, но я имею ввиду вот что: Можно просто написать “Буду зарабатывать 150 т.р. в месяц.” А можно “Буду зарабатывать 150 т.р. в месяц и, благодаря этому, смогу ходить в спортзал, снять хорошую квартиру, обедать в ресторане, менять одежду каждый сезон” То есть необходимо раскрыть понятие. Будьте щедры к себе. Пишите как можно более подробно.

Как усилить влияние этого сектора? Повысить мотивацию?

Пишите подробно.

Представьте себе достижение цели в красках.

Ощутите в теле, какого это обладать этим.

Услышьте те слова, которые вы или другие люди произнесут, достигнув их. Лучше всего этот сектор работает для тех, у кого развита мотивация “К”.

2. Левый верхний сектор.Ваши страхи, потери, ограничения.

Здесь находится то, чего мы боимся. Ведь достижение цели накладывает определенные обязанности, требует затраты ресурсов.

Важно не “заметать эти страхи под ковер”, а быть честным с самим собой. Чем этот сектор важен? Благодаря ему, вы сможете:

Просчитать риски.

Избежать лишней траты ресурсов.

Проанализировать наличие у вас ресурсов (в том числе и нематериальных) для достижения цели.

Выявить препятствия.

Обнаружить подсознательные, иррациональные страхи и ограничения. Это ваша морковка спереди.Как снизить влияние этого сектора, что делать, если страхов много?

Разделите страхи на рациональные и иррациональные. Чтобы избавиться от рациональных страхов - проанализируйте их, составьте список ресурсов, узнайте, как с этим справлялись другие. Чтобы избавиться от иррациональных страхов - обратитесь к психологу.#### 3. Левый нижний секторСтрах усугубления текущего положения. Чего вы лишитесь, если не достигните цели. В этом квадранте необходимо описать что будет, если вы не воспользуетесь теми возможностями, которые у вас есть. Ответить себе на вопрос - что будет, если ситуация не просто не измениться, а станет еще хуже?

Чем этот сектор важен? Здесь находится ваша мотивация “от”. Это то, что вас толкает вперед. Ваша морковка сзади, волшебный пинок.

Как усилить его влияние и нужно ли это? Распишите весь ужас текущего положения. Теперь опишите, как он усилится со временем. Насколько ситуация станет хуже. Будьте щедры к себе, опишите это в красках, ощущениях и словах. Что вы скажите себе через 5, 10, 20 лет?

Зачем это делать? Ответ простой - мотивация.

Этот квадрант работает лучше для тех, у кого преимущественно мотивация “от” (пока питух не клюнет)

4. Правый нижний секторВторичные выгоды, приятное болотце.

Это все то, что нам нравится в текущей ситуации. Все плюсы текущего положения.

Почему этот сектор важен? Часто - именно он не дает сдвинутся с места. Именно он является причиной внутреннего саботажа.

Как снизить его влияние?

Опишите все то, что вам нравится в текущем положении. Спросите себя, можно ли достичь этого по другому, согласовать с целью (а не отказываться!)? Обратитесь к психологу или коучу, если часто сталкиваетесь с самосаботажем. Примеры техники Декартовы координаты

Для лучшего понимания, продемонстрирую, как эта техника работает на примере запроса.

Запрос: открыть совою кофейню.

Плюсы от достижения цели: Самореализация. Смогу зарабатывать больше чем сейчас ~300к в месяц. Стану известным человеком в районе. Заведу новые знакомства. Смогу открыть франшизу и стану зарабатывать еще больше. Переедем с семьей в 3х комнатную квартиру. Куплю жене машину. Смогу отдать ребенка в частную школу. Можем откладывать на обучение. Чаще путешествовать всей семьей. Решить вопросы по здоровью.

Минусы от достижения цели: Придется больше работать 24/7. Первое время буду меньше видеться с семьей. Больше стресса. Придется взять кредит или потратить всю заначку. Боюсь, что проверяющие органы будут требовать взятки и придется закрыться.

Минусы от недостижения цели: Будем жить в однокомнатной. Будем чаще ругаться. Не сможем завести второго ребенка. Не смогу обеспечить хорошее обучение ребенку. Будет ощущение нереализованности.

Плюсы от недостижения цели: После 17:30 могу уже не думать о работе и заниматься своими делами. Чаще вижусь с друзьями и весело проводим время. Чаще бываю дома и играю с ребенком. Работа без стресса. Стабильная зарплата. Перспектива карьерного роста в будущем.

Примеры запросов в коучинге, которые можно разложить по декартовым координатам

По сути, к любому запросу от клиента, который требует от него принятие решения, можно применить модель декартовых координат.

Примеры: открыть собственный бизнес. Построить отношения. Получить повышение квалификации. Переехать в другой город/страну. Увеличить доход.

ВАЖНО: Если цель клиента слишком размыта, обобщена, неконкретна, то для начала примените технику ХСР (хорошо сформулированный результат).

Декартовы координаты в психологии

В работе психолога также используется модель декартовых координат. Иногда, вопросы, относящейся к квадрантам могут быть следующие:

Список вопросов модели декартовых координат в психологии: Что я получу, достигнув цели. Что я не получу, достигнув цели. Что я не получу не достигнув цели. Что я получу не достигнув цели.

По моему опыту, такая постановка вопросов путает клиента. Не все могут мыслить в рамках “Что я не получу, не достигнув цели”. Вероятно, эти вопросы были взяты при прямом переводе с английского языка и не адаптированы под русский.

Итог.

Я часто использую эту технику декартовы координаты в работе с клиентами, когда перед ними стоим сложный выбор или они находятся в ситуации неопределенности. В какой то степени, ее можно назвать алгоритм оценки выгоды и потерь от каждого действия. Ее плюс в том, что она подходит и для самостоятельной работы.

Но важно понимать, что это лишь первый шаг. Далее во время консультации передо мной стоят следующие задачи:

Объективно помочь клиенту оценить текущую ситуацию.

С помощью специальных вопросов выявить подсознательные вторичные выгоды.

Помочь выявить ядро вторичных выгод и найти способ реализации их при достижении целей.

Проанализировать рациональные страхи и помочь избавиться от нерациональных.

Выявить мысленные искажения, если человек себя обесценивает или привык мыслить в общих масштабах.

Повысить мотивацию, показать неочевидные преимущества достижения цели.

При работе с клиентом важно не подталкивать его к решению, а помочь максимально объективно оценить ситуацию и помочь выявить то, что было скрыто от его внимания (сознания). https://youtu.be/qdw6BrQBgek

Вопросы и ответы

Техника декартовых координат в НЛП и коучинге - это одно и тоже? Да. Все те же 4 квадранта и аналогичные вопросы. Хорошо сочетается с техникой ХСР на этапе проработки экологии.

Какой алгоритм вопросов и последовательности квадрантов? Последовательность может быть любая. Рекомендую начать с той, в которой клиенту проще отвечать, чтобы “разогнать” его мышление. Я начинаю с сектора выгод от цели и иду против часовой стрелки.

Какие упражнения для техники декартовых координат помогут лучше ее освоить? Начинайте с простых, понятных, четких целей. Таких, как “Сходить за хлебом”. Отнеситесь к упражнениям, как к игре - чем меньше важность, тем меньше страх сделать ошибку. А ошибки - это часть обучения. Примените эту систему в разных контекстах: декартовы координаты в бизнесе, используйте для оценки рисков.

Читайте также